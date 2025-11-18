Civitatis: Natale di charme con un occhio al budget Natale di charme con un occhio al budget: Civitatis presenta una serie di esperienze che possono portare valore aggiunto e spingere le vendite in agenzia di viaggio. Al centro 16 destinazioni perfette per il Natale, dalle città d’arte italiane ai mercatini europei, fino a località esotiche con clima mite e prezzi accessibili. Le destinazioni top Fra le altre, in primo piano Napoli, dove trovare i mercatini e i celebri presepi di Via San Gregorio Armeno. Il centro storico è un museo a cielo aperto con chiese e vicoli da esplorare. La gastronomia di strada è economica e alloggi competitivi e trasporti economici permettono di visitare Pompei o la Reggia di Caserta. Anche Palermo è perfetta per chi sceglie una vacanza natalizia a prezzi competitivi, con mercati storici come Ballarò, Vucciria e Capo che offrono street food a pochi euro. Allargando il raggio d’azione all’Europa, Cracovia è tra le mete più economiche per un Natale da favola. Il mercatino di piazza del Mercato è tra i più grandi d’Europa, con prodotti artigianali e street food a prezzi contenuti. Fra le altre destinazioni segnalate da Civitatis anche Praga, Sofia, Lisbona, Atene, Istanbul. Infine, sul medio raggio troviamo Marrakech ed Egitto e Mar Rosso. Condividi

