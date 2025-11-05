Civitatis premia le agenzie di viaggio: in arrivo premi per tutti Civitatis torna in primo piano con una nuova campagna di incentivazione riservata alle agenzie di viaggio. All’insegna di “Con Civitatis, tutti vincono”, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di premiare sia le agenzie che iniziano la collaborazione, sia quelle già partner attive, trasformando ogni prenotazione in un’opportunità per ottenere premi di valore. L’obiettivo è chiaro: stimolare le vendite e celebrare il successo condiviso. I dettagli Tutte le agenzie possono accedere al “Mondo dei premi”, sia che abbiano effettuato prenotazioni con Civitatis, sia che si tratti della loro prima prenotazione. Ogni prenotazione conta, e i primi passi hanno un valore speciale. L’operatore incentiva l’inizio della collaborazione con premi che vanno oltre la commissione abituale. I premi saranno assegnati in base al volume delle vendite, con riconoscimenti garantiti alle due agenzie con le migliori performance e un sorteggio riservato a tutte le altre partecipanti. L’obiettivo è offrire ad ogni agenzia la possibilità di portare a casa un premio. Tra i premi assegnati ci sono fra l’altro un’escursione di 4 giorni nel deserto di Merzouga per due persone in categoria superiore con voli inclusi, un tour completo in Egitto di 8 giorni tutto compreso in categoria lusso per 2 persone con voli inclusi, un iPhone 16 (128 GB) o ricariche su Wallet da spendere su Civitatis. Condividi

All'insegna di “Con Civitatis, tutti vincono”, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di premiare sia le agenzie che iniziano la collaborazione, sia quelle già partner attive, trasformando ogni prenotazione in un’opportunità per ottenere premi di valore. L’obiettivo è chiaro: stimolare le vendite e celebrare il successo condiviso.\r

I dettagli\r

Tutte le agenzie possono accedere al “Mondo dei premi”, sia che abbiano effettuato prenotazioni con Civitatis, sia che si tratti della loro prima prenotazione. Ogni prenotazione conta, e i primi passi hanno un valore speciale. L'operatore incentiva l’inizio della collaborazione con premi che vanno oltre la commissione abituale. \r

\r

I premi saranno assegnati in base al volume delle vendite, con riconoscimenti garantiti alle due agenzie con le migliori performance e un sorteggio riservato a tutte le altre partecipanti. L’obiettivo è offrire ad ogni agenzia la possibilità di portare a casa un premio.\r

\r

Tra i premi assegnati ci sono fra l'altro un'escursione di 4 giorni nel deserto di Merzouga per due persone in categoria superiore con voli inclusi, un tour completo in Egitto di 8 giorni tutto compreso in categoria lusso per 2 persone con voli inclusi, un iPhone 16 (128 GB) o ricariche su Wallet da spendere su Civitatis. \r

\r

","post_title":"Civitatis premia le agenzie di viaggio: in arrivo premi per tutti","post_date":"2025-11-05T15:12:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762355531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' attiva da oggi e permette di vivere una crociera di 8 giorni a prezzi super vantaggiosi. Si tratta della promozione Black Friday messa in campo da Costa Crociere, che per le prenotazioni effettuate entro il 1° dicembre 2025 garantisce quote competitive sulle crociere alla scoperta delle isole Canarie, dei Caraibi, del Mediterraneo e del Nord Europa. Inoltre, è prevista una tariffa speciale anche per chi decide di aggiungere al suo viaggio il pacchetto bevande, per rendere così la propria esperienza di vacanza ancora più completa.\r

\r

La campagna\r

La campagna comprende una grande varietà di itinerari. Costa Smeralda propone un itinerario di 8 giorni che attraversa il cuore del Mediterraneo Occidentale, tra Italia, Francia, Spagna e Tunisia. Rimanendo sempre nel Mediterraneo, vi sono i due itinerari novità di Costa Toscana: il primo, dedicato ai “Golfi d’Italia”, con crociere di 8 giorni, fino a dicembre 2025, esplorando dai profumi della Provenza ai sapori della Catalogna, fino ai colori del golfo di Napoli e delle casette delle Cinque Terre. Il secondo, più lungo, da gennaio 2026, propone crociere di 12 o 13 giorni dall’Andalusia alla costa nordafricana, alla scoperta di un Mediterraneo inedito, con nuove mete come Malaga, Alicante, Tunisi e Tangeri.\r

Nella stagione fredda è possibile ritrovare il caldo con l’itinerario novità alle Canarie e i Caraibi. L’itinerario di Costa Fortuna verso l’arcipelago spagnolo, che toccherà anche Marocco e Madeira, permetterà, per la prima volta in assoluto, di visitare ogni settimana 6 isole in 8 giorni in questo paradiso dell’Atlantico raggiungibile con formula volo+crociera da Tenerife e Las Palmas.\r

L’essenza più autentica dei Caraibi, invece, sarà proposta da Costa Pacifica e Costa Fascinosa con 3 itinerari a scelta: da quello dedicato a Santo Domingo e all’intimità incontaminata di Catalina Island, all’esperienza con 5 scali nella sola Repubblica Dominicana, a un itinerario che tocca fino a 6 isole diverse delle Antille. Per chi stesse, invece, già pensando alla prossima estate, la promozione include anche le partenze della stagione estiva 2026 nel Mediterraneo Occidentale, Orientale e in Nord Europa, dove opereranno Costa Diadema e Costa Favolosa con itinerari da 8 a 15 giorni, con un piano voli da tutta Italia. Oltre, infine, alle crociere Transatlantiche e di posizionamento.\r

\r

«Le nuove promozioni e gli innumerevoli strumenti e servizi per i nostri partner della distribuzione hanno l’obiettivo di stimolare costantemente la domanda, intercettare nuovi target di clienti attraverso quelli che sono i nostri primi ambasciatori: i partner della distribuzione – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni -. La nostra nuova iniziativa commerciale dedicata al Black Friday nasce proprio con questo intento: aumentare il traffico in agenzia e offrire un’ulteriore opportunità, un'esperienza ancora più completa per i propri clienti e, al tempo stesso, incrementare il guadagno grazie alla tariffa con pacchetto bevande incluso. Redditività che cresce anche grazie all’incentivazione del Segui-C, che ha raggiunto il settimo e ultimo run dell’anno e vedrà tutti i partecipanti ottenere una supercommissione direttamente in estratto conto. Emozionare il cliente resta la vocazione primaria di Costa e grazie alle Sea and Land Destinations i nostri ospiti potranno visitare e vivere destinazioni, sul mare e a terra, davvero sorprendenti».\r

","post_title":"Costa Crociere, al via la speciale promozione Black Friday","post_date":"2025-11-05T14:59:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762354746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500936","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel 2027, National Geographic-Lindblad Expeditions aggiungerà una seconda nave fluviale in Europa. Il marchio, noto per le crociere di lusso in stile spedizione, inizierà a offrire crociere fluviali in Europa il prossimo anno, noleggiando la Transcend Connect da Transcend Cruises. \r

A causa della forte domanda, National Geographic-Lindblad noleggerà anche la Transcend Evolve nel 2027. \r

\r

Offerta anche d'inverno\r

Come riporta Travel Weekly, l'aggiunta dell'Evolve consentirà alla National Geographic-Lindblad di estendere la sua offerta di crociere fluviali anche in inverno, per gli itinerari ai mercatini di Natale. Nella stagione 2027-2028, l'operatore effettuerà anche crociere fluviali in Egitto, India e Vietnam. ","post_title":"National Geographic-Lindblad Expeditions, in arrivo una seconda nave","post_date":"2025-11-05T12:41:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762346501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500903","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un totale di 409.754 passeggeri movimentati nei primi dieci mesi del 2025 l'aeroporto di Rimini torna a superare quota 400.000 passeggeri dopo ben 10 anni. \r

\r

L’ultima anno in cui il ’Fellini’ superò tale cifra fu infatti il 2014 - come ricorda Il Resto del Carlino -: in seguito l’aeroporto, a causa di alti e bassi finanziari, chiuse in anticipo la stagione, riuscendo ad arrivare comunque a 473.103 passeggeri. In un'epoca in cui i voli provenienti dalla Russia portavano a Rimini la maggior parte dei passeggeri.\r

\r

In seguito, la pandemia e la guerra tra Ucraina e Russia che ha azzerato i voli dai due Paesi, quella del 2025 \"può essere considerata la stagione della rinascita dell’aeroporto\", che potrebbe concludersi con circa 430mila passeggeri e cioè il miglior risultato da quando è iniziata la gestione Airiminum. Un saldo nettamente positivo anche rispetto allo stesso periodo del 2019, con un crescita del +9%.\r

\r

Il solo mese di ottobre si è chiuso con 42.739 passeggeri, il 36% in più del 2024. \"Al di là dei numeri – osserva Leonardo Corbucci – è importante il percorso che abbiamo avviato con Regione, Apt e i comuni costieri con Rimini capofila, per aumentare i voli e portare nuove compagnie\". Tra le novità 2026 dovrebbero esserci il volo da Madrid e il ritorno dei collegamenti dalla Germania.\r

\r

Quest'anno la rotta più trafficata è stata quella da Tirana (volo annuale) operata da Wizz Air: 62.945; a seguire Londra, che quest’anno poteva contare sui voli di tre compagnie: Ryanair, British Airways ed easyJet, tutti confermati per il 2026.\r

\r

Infine, il volo da Budapest (altra rotta della Ryanair) con 46.372 passeggeri. Bene anche le altre rotte, tra cui Cagliari e Palermo. La low cost irlandese sospenderà il volo da Cagliari per l’inverno, per poi ripristinarlo nella primavera 2026.","post_title":"Rimini: dopo 10 anni l'aeroporto vola oltre quota 400.000 passeggeri","post_date":"2025-11-05T10:25:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762338338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500881","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_243158\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cruise Roma[/caption]\r

\r

Per il ponte dell’Immacolata 2025, Grimaldi Lines Tour Operator vi porterà alla scoperta dei mercatini di Natale con due proposte di pacchetti solo nave a Barcellona e a Napoli. Non manca inoltre, una proposta nave + soggiorno a Palermo.\r

\r

Chi ama l’atmosfera magica dell’ultimo mese dell’anno, potrà imbarcarsi il 6 dicembre a Civitavecchia (il 7 dicembre da Porto Torres) e raggiungere Barcellona con una piacevole traversata, godendosi il programma di intrattenimento a cura di Samarcanda Animazione e tutti i servizi offerti a bordo della Cruise Roma, ammiraglia della flotta Grimaldi Lines.\r

I dettagli\r

Durante la sosta nel porto di Barcellona, tra l’8 e il 9 dicembre, è previsto il pernottamento a bordo della nave, con possibilità di scendere a terra e immergersi nella città addobbata a festa in qualsiasi momento del giorno e della notte. La partenza da Barcellona è in programma il 9 dicembre, con arrivo a Civitavecchia il 10 dicembre in serata (in mattinata a Porto Torres). I prezzi comprendono viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione in cabina, inclusi diritti fissi e costi Eu Ets, due giorni a Barcellona con pernottamento a bordo della nave durante la sosta nel porto, pasti presso il self-service di bordo durante la navigazione, animazione per adulti e bambini, quota di iscrizione e assicurazione.\r

\r

Per Napoli si parte invece da Palermo a bordo di Cruise Ausonia la sera del 6 dicembre, accompagnati anche in questo caso dall’intrattenimento serale di Samarcanda Animazione. Dopo l’arrivo a Napoli, è previsto un tour guidato del centro storico e poi tanto tempo libero per scoprire l'atmosfera natalizia, prima di rientrare a bordo della nave per il pernottamento. La sera dell’8 dicembre, dopo una seconda giornata trascorsa alla scoperta del capoluogo partenopeo, si riparte per Palermo, con arrivo previsto la mattina del 9 dicembre. I prezzi comprendono viaggio a/r da Palermo a Napoli con sistemazione in cabina, inclusi diritti fissi e costi Eu Ets, un pernottamento a Napoli durante la sosta nel porto, tre colazioni e due cene presso il self service di bordo, animazione per adulti e bambini, quota di iscrizione e assicurazione.\r

\r

La proposta nave + hotel a Palermo (dal 5 al 9 dicembre) include viaggio a/r da Napoli o da Livorno a Palermo con sistemazione in cabina interna, diritti fissi e costi Eu Ets, soggiorno di 3 notti a Palermo presso hotel di categoria 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione, assicurazione.","post_title":"Grimaldi Lines, il ponte dell'Immacolata a Barcellona, Napoli o Palermo","post_date":"2025-11-05T10:19:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762337962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500890","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto internazionale dell'Umbria \"San Francesco d'Assisi\" conferma, a chiusura del mese di ottobre, l'andamento record del 2025: con 57.862 passeggeri, si tratta del miglior ottobre di sempre per lo scalo, con una crescita del +9% rispetto all'ottobre 2024 e del +7% rispetto all'ottobre 2023, precedente record mensile per questo periodo, con 53.913 passeggeri.\r

\r

Il record mensile assoluto è stato registrato lo scorso agosto, con 81.267 passeggeri transitati.\r

\r

Il consuntivo dei primi dieci mesi dell'anno - spiega una nota della Sase - registra oltre 570.000 passeggeri, superando di oltre 35.000 transiti l'intero traffico del 2024 - precedente record annuale - e portando le proiezioni al 31 dicembre verso un totale superiore ai 600.000 passeggeri.\r

\r

In parallelo prosegue la crescita anche dei servizi di collegamento con lo scalo: il servizio Umbria Airlink, che collega direttamente Perugia e Assisi con l'aeroporto internazionale dell'Umbria, continua a svilupparsi grazie a nuove migliorie introdotte nelle ultime settimane. È stata infatti installata e brandizzata la nuova pensilina di attesa \"Fermata Aeroporto\", che rende ancora più riconoscibile il servizio dedicato, e attivata la possibilità di acquistare il biglietto a bordo con carta contactless: un ulteriore passo avanti verso una mobilità sempre più moderna e digitale.\r

\r

Il collegamento, realizzato in collaborazione tra Busitalia e Trenitalia, consente di raggiungere lo scalo in modo comodo e integrato, anche in combinazione treno+bus, con orari coordinati rispetto alle principali tratte ferroviarie e ai voli in partenza e in arrivo.\r

\r

Infine, la stagione invernale appena cominciata, vede confermati i collegamenti Ryanair da/per Londra Stansted, Cagliari, Catania e Palermo, e la rotta Wizz Air da/per Tirana, per un totale di 32 voli settimanali. Tutte le tratte vedranno un incremento di frequenze nel periodo delle festività natalizie. ","post_title":"Aeroporto dell'Umbria in corsa per un 2025 da record: ottobre a +9%","post_date":"2025-11-05T09:55:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762336508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500908","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trinity ViaggiStudio rafforza l'offerta di strumenti dedicati a studenti meritevoli, riproponendo la Trinity Scholarship e le borse di studio High School per l’anno scolastico 2026/2027.\r

\r

«Da più di 25 anni accompagniamo generazioni di ragazzi in percorsi formativi all’estero e continuiamo a credere che ogni viaggio sia un’opportunità preziosa di crescita personale, culturale e linguistica. Con queste borse di studio vogliamo dare a tanti giovani la possibilità di sognare in grande, di credere nel proprio talento e di vivere in prima persona il valore dell’apprendimento globale» dichiara Claudia Randazzo, ceo di Trinity ViaggiStudio.\r

\r

Pensata per premiare l’impegno scolastico e la voglia di conoscere, la Trinity Scholarship si rivolge a tutti gli studenti che si iscriveranno ad una vacanza studio Trinity per l’estate 2026 entro il 31 dicembre 2025. L’iniziativa prevede la partecipazione, nel mese di febbraio 2026, a un quiz online dedicato alla cultura generale e alle curiosità dal mondo: un momento di confronto stimolante e inclusivo. Le borse verranno assegnate da Trinity ViaggiStudio in base alla media scolastica e al punteggio ottenuto nel quiz. I premi previsti sono di 2.200 euro per il primo classificato, 1.800 per il secondo, 1.400 per il terzo, 1.000 per il quarto e 600 euro per il quinto posto.\r

Il programma borse di studio\r

A fianco della Trinity Scholarship, Trinity ViaggiStudio mette a disposizione un programma di borse di studio pensato per rendere accessibile anche l’esperienza del trimestre, semestre o anno scolastico all’estero. Gli studenti che si iscriveranno al Programma High School entro il 31 dicembre 2025 potranno concorrere all’assegnazione delle borse, il cui valore varia in base alla durata del soggiorno: 1.500 euro per il trimestre, 3.500 per il semestre e 5.000 per l’intero anno. La selezione si baserà su criteri di merito accademico, competenza linguistica, qualità della lettera motivazionale e puntualità nella compilazione della documentazione richiesta.\r

\r

Trinity propone ogni anno anche pacchetti conformi ai bandi previsti da Inps e dedicati ai figli dei dipendenti statali: programma Itaca, bando Estate INPSieme.\r

\r

Infine, gli studenti residenti nella regione Trentino-Alto Adige o nella Provincia di Trento possono accedere a contributi economici erogati tramite bandi pubblici per sostenere la frequenza di un periodo scolastico all’estero. Il finanziamento può raggiungere fino a 12.000 euro per i residenti in Trentino-Alto Adige e fino a 11.000 euro per gli studenti della Provincia di Trento che scelgono di frequentare il quarto anno all’estero. La possibilità di candidatura è riservata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, in regola con il percorso scolastico e privi di insufficienze. È richiesto il rispetto dei criteri di reddito stabiliti dal bando provinciale.\r

\r

","post_title":"Trinity ViaggiStudio: esperienza all'estero per gli studenti meritevoli","post_date":"2025-11-05T09:45:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762335946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412189\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi[/caption]\r

Gianni Rebecchi è stato confermato presidente nazionale di Assoviaggi Confesercenti, l’associazione che rappresenta le agenzie di viaggio e turismo aderenti al sistema Confesercenti. La riconferma alla guida dell’associazione è arrivata oggi a Roma, nel corso dell’Assemblea elettiva.\r

Nel ringraziare per la fiducia, Rebecchi ha sottolineato l’impegno dell’associazione nel proseguire il percorso di tutela e valorizzazione delle imprese del settore: “Il turismo organizzato ha bisogno di regole chiare, certezza normativa e un quadro competitivo equo. Continueremo con determinazione il lavoro avviato per rafforzare la rappresentatività delle agenzie di viaggio e garantire condizioni adeguate a un comparto strategico per il Paese”.\r

Tra le priorità indicate, la normativa sui pacchetti turistici, la tutela delle agenzie nell’ambito dell’organizzazione dei viaggi di istruzione, il rafforzamento dei sistemi di garanzia e le politiche per l’innovazione: “Vogliamo accompagnare le imprese in tutte le sfide che le attendono, dalla transizione digitale al miglioramento della qualità dell’offerta, sostenendo il loro ruolo fondamentale nella filiera del turismo. Le agenzie sono un presidio professionale per viaggiatori e territori, un punto di riferimento qualificato per la sicurezza, l’informazione e la tutela del consumatore, oltre che una leva di sviluppo insostituibile per l’economia turistica nazionale”.","post_title":"Rebecchi riconfermato presidente di Assoviaggi","post_date":"2025-11-04T14:47:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762267640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500849","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sea Milan Airports ha siglato la partnership con Fondazione Milano Cortina 2026 che ufficializza l’ingresso degli aeroporti di Milano come official supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. \r

La firma si colloca a tre mesi dall’inizio dell’evento e conferma il ruolo degli aeroporti milanesi come uno dei punti di riferimento per l’arrivo in Italia delle circa 2 milioni di persone attese. La società di gestione degli scali milanesi metterà a disposizione le proprie infrastrutture e la propria esperienza, garantendo eccellenti servizi dedicati ai visitatori, agli atleti, alle delegazioni, ai tecnici e ai media provenienti da tutto il mondo.\r

L’aeroporto di Milano Malpensa sarà una delle porte d’ingresso ai Giochi invernali: accoglierà infatti circa 340.000 passeggeri solo nei 60 giorni che precedono, accompagnano e seguono il grande evento sportivo. In particolare, nella settimana precedente alla cerimonia di apertura si stima l’arrivo a Malpensa di oltre 15.500 stakeholder e di oltre 150.000 spettatori. Nei giorni dell’evento, questo aeroporto gestirà fino a 4.000 bagagli fuori misura, concentrati nei giorni di picco.\r

«Gli aeroporti lombardi rappresentano uno dei primi punti di incontro con l’atmosfera dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 - afferma Andrea Varnier, ceo Milano Cortina 2026 -. La loro posizione strategica e la loro capacità di gestire flussi complessi costituiranno un contributo fondamentale al successo dell’evento. L’eccellenza dei servizi offerti trasformerà ogni arrivo negli aeroporti di Malpensa e Linate in un’esperienza speciale. Sarà un evento unico per tutti - atleti, visitatori e aziende come Sea, protagoniste di questa straordinaria avventura».\r

«Far parte di questo progetto e supportare un evento che rappresenta un momento storico per il nostro Paese - ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato e direttore generale di Sea - significa contribuire al successo di una manifestazione che unisce sport, territorio e ambiente. Questo evento conferma ulteriormente il ruolo strategico dei nostri aeroporti, accompagnando Milano verso un appuntamento sportivo internazionale di straordinaria rilevanza».","post_title":"Sea Milan Airports è official supporter dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina","post_date":"2025-11-04T14:42:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762267341000]}]}}