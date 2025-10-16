Civitatis, Gutiérrez: «Italia secondo mercato straniero» Cresce la brand awareness sul nostro mercato e con essa i risultati: per Civitatis il 2025 si sta rivelando un anno positivo, con la previsione di arrivare a circa un milione di clienti, necessari per mettere in cantiere l’ulteriore balzo fino al milione e mezzo preventivato per il 2026. Agenzie partner privilegiato «Sul mercato italiano lavoriamo al 90% tramite il canale delle agenzie di viaggio – spiega il ceo Alberto Gutiérrez -, un canale che intendiamo presidiare con grande attenzione. Proprio per questo, la piattaforma riservata alle agenzie è il frutto di un grande lavoro di implementazione, che prosegue incessante. Fra le ultime novità, l’inserimento della funzione buy now, pay later e, ormai dall’anno scorso, la destinazione Giappone, che sta registrando un successo costante». Attualmente, l’Italia rappresenta per Civitatis il secondo mercato straniero dopo quello messicano, «un dato che ci fa molto piacere – aggiunge Verònica de Iscar, chief of b2b sales officer (che potrebbe assumere anche il ruolo di Alex Mazzola, che ha lasciato il gruppo, ndr)- perchè premia l’attenzione e la cura che poniamo per disegnare e proporre le esperienze in tutto il mondo. Ad ogni attività corrisponde un singolo partner, con il quale lavoriamo garantendo un attento controllo qualità e prezzi competitivi grazie alle economie di scala dettate dai nostri volumi». La selezione di un singolo partner per ogni esperienza consente poi di instaurare un rapporto di fiducia e fidelizzazione, con la garanzia della migliore qualità al miglior prezzo. «Il nostro è un brand fresco, giovane e dinamico – aggiunge Gutiérrez -. In Italia possiamo contare su un team di 40 persone, che hanno il compito di veicolare una proposta chiara, completa e flessibile, forte di escursioni sempre garantite in lingua italiana», Oltre a tour e attività, Civitatis propone poi i transfer, anche premium, un segmento che quest’anno in Italia ha visto crescere i volumi del 63%. Condividi

