Italia e Mongolia, un Memorandum d’intesa per il turismo Il ministro del turismo Daniela Santanchè, ha incontrato nella sede del MiTur la ministra della cultura, dello sport, del turismo e della gioventù della Mongolia, Undram Chinbat (insieme nella foto). L’incontro ha avuto come obiettivo la firma di un Memorandum d’intesa, finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore del turismo sostenibile. Il Memorandum, che si basa sull’accordo di cooperazione economica e tecnica tra i due Paesi firmato nel 1996, mira a promuovere un turismo più efficiente, sostenibile e rispettoso del patrimonio naturale e culturale. “Desideriamo rafforzare i legami di profonda amicizia esistenti tra l’Italia e la Mongolia, riconoscendo l’importanza di lavorare insieme al fine di promuovere un settore turistico più efficiente e sostenibile” ha commentato a margine della firma Santanchè. Condividi

