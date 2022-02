Capital Group investe più di 4,5 mld di dollari e diventa primo azionista di Rcl

Il mondo della finanza crede nella ripresa del turismo. Lo dimostrano tra gli altri il sensibile rimbalzo degli investimenti alberghieri in Italia nel corso del 2021, così come a livello globale la scalata di Bill Gates a Four Seasons. E ora arriva anche la notizia, riportata dal Secolo XIX, dell’ingente investimento di Capital Group che, con un impegno di oltre 4,5 miliardi di dollari, è diventato il primo azionista del gruppo Royal Caribbean (Rccl).

Il colosso della finanza Usa, che per l’operazione si è servito di due veicoli ad hoc, è infatti considerabile tra i principali attori del capitalismo globale, con una storia che affonda le proprie radici negli anni immediatamente successivi al crollo di Wall Street del 1929. Oggi gestisce un portfolio di asset pari a svariate migliaia di miliardi di dollari.

Se da una parte è quindi chiaro che Capital Group ha approfittato del calo dei prezzi delle azioni delle compagnie di crociere, inevitabile conseguenza del biennio pandemico, è altrettanto vero che la mossa rappresenta anche una scommessa importante sulla rapida ripresa del settore.