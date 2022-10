Boscolo: la coda lunga dell’estate dei Viaggi Guidati traina la domanda per le prossime festività Prenotazioni in crescita per Boscolo in quella che sembra essere la lunga coda d’estate dei Viaggi Guidati. Nel post-Covid la voglia di viaggiare non si ferma e il bel tempo che nella penisola non molla sta aiutando l’operatore padovano a chiudere una mid-season oltre le aspettative. Molte sono infatti le date con tour confermati specialmente negli itinerari in Italia (Pompei, Napoli e la costiera Amalfitana, il tour della Basilicata, la Sicilia classica e barocca), nonché nelle destinazioni europee più richieste della stagione, tra cui Spagna e Portogallo. Per il ponte di novembre è in particolare buona la domanda anche per altre destinazioni europee con viaggi a tema paesaggistico e culturale, come i castelli della Loira e la Grecia classica, ma anche per le proposte di short break di quattro o cinque giorni tra Londra e Berlino, Budapest e Cracovia. Pure gli Emirati, con le luci di Dubai e Abu Dhabi, registrano buone prenotazioni nelle date dei ponti. La vera scommessa è quindi il mese di dicembre, che però è già partito evidenziando il grande ritorno di Medio Oriente e Nord Africa, con Egitto e Marocco che si affiancano alle ottime performance della Giordania. Insieme alla sorprendente Turchia, che non ha mai cessato la sua ascesa tra le mete top della stagione, i due Paesi nordafricani riconquistano infatti posizioni importanti con il tour Cairo e Crociera sul Nilo e le Città Imperiali in prima battuta. Buone le richieste anche per la crociera più lunga sul Nilo, che estende il viaggio con un ulteriore tratto di navigazione alla volta del lago Nasser, tra i siti nubiani di Kasr Ibrim, Amada e Wadi el Seboua. Per chi ha meno tempo non mancano inoltre gli appuntamenti tradizionali con i mercatini di Natale, dall’Alto Adige a Vienna, fino alle scelte meno scontate, come l’Alsazia e Basilea che, finite le restrizioni del passato, richiamano i molti appassionati Anche per le feste di Capodanno, infine, le conferme dei Viaggi Guidati si orientano su Italia ed Europa con tour brevi tra le capitali, dalla ville Lumière a Praga e Budapest, o sui guidati di maggiore durata come quelli di Spagna e Portogallo. Nel medio e lungo raggio le proposte di fine anno continuano peraltro a registrare una buona domanda per il Medio Oriente e l’Africa.

