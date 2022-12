Bora, Travel World Escape: la Wtc un’occasione per scoprire nuovi percorsi per un futuro più resiliente “È stata un’esperienza incredibile poterla vivere di persona, rappresentando l’Italia a un evento che ha coinvolto mille delegati da tantissimi Paesi. E ci riempie di orgoglio”. Così il product manager di Travel World Escape, Federico Bora, commenta la propria partecipazione in qualità di delegato alla sesta conferenza Mondiale del turismo, organizzata dalla Unwto a Kota Kinabalu in Malaysia. Dopo essere stato accolto lo scorso giugno tra i membri dell’Organizzazione mondiale del turismo, l’operatore mestrino aveva infatti annunciato la propria partecipazione alla Wtc malese di fine novembre. “È stato stimolante confrontarsi e insieme provare a capire alcuni percorsi da iniziare o su cui proseguire

verso un futuro più resiliente, capace non solo di reagire, ma in grado di prevenire immaginando già ora il

turismo verrà – prosegue Bora -. Tutte le sessioni, gli interventi e discussioni, hanno trattato argomenti, nuovi approcci e intuizioni che hanno rafforzato la volontà a proseguire nella nostra mission I Care”. Il tema di quest’anno è stato in particolare Tourism Futures Reimagined e ha offerto un approccio interdisciplinare per

stimolare e ispirare i responsabili politici, gli esperti e i leader mondiali nel turismo presentando le più

recenti innovazioni, tendenze, sfide pratiche e soluzioni per il futuro. “Nelle varie sessioni – aggiunge Bora – è spiccata soprattutto la fondamentale importanza dell’educazione delle nuove generazioni: ho incontrato e parlato con alcuni insegnanti e studenti presenti; una bella opportunità di conoscere un po’ come la Malesia stia formando il suo futuro nel turismo. Allo stesso tempo incontrare molte persone coinvolte nel turismo, a partire dai lavoratori, per esempio guide locali o nuove piccole realtà di accoglienza, come boutique hotel, sino alle proprietà di grandi catene, ma anche gli abitanti locali impegnati nel portare avanti e far crescere i progetti di turismo basato sulle comunità in Malesia. Il forte messaggio che è stato lanciato a tutti i livelli è stato quello di valorizzare la forte interconnessione di ogni ambito (governativo, educazione, imprese private, singoli operatori e comunità). Questo crea conoscenza e può orientare l’impegno di ciascuno verso gli stessi obiettivi con maggiore

efficacia, come ha ricordato nel suo messaggio di chiusura Harry Hwang, il direttore per l’Asia e il Pacifico dell’Unwto”.

