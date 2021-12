Alpitour lancia Twin: un canale b2b2c per conquistare il mercato online

Si chiama Twin e sta per Trade and web integrated net. E’ la nuovissima strategia omnichannel lanciata dal gruppo Alpitour. “La guerra tra i canali non ha più senso, se mai ne ha avuto alcuno – spiega il general manager tour operating, Pier Ezhaya -. Meglio allora provare a triangolare tra produzione, agenzie e web per conquistare almeno una porzione dello spazio oggi occupato dai giganti della distribuzione online. Anche solo una piccola percentuale si tradurrebbe in volumi davvero considerevoli“.

Ma come funziona Twin? “Semplificando molto, l’idea è quella di collegare le agenzie direttamente ai nostri tre siti (uno per ogni cluster, due sono già online, il terzo – edenviaggi.it – debutterà a gennaio, ndr) – prosegue Ezhaya -. Il consumatore potrà poi certo prenotare anche direttamente sulle nostre pagine, ma grazie a una rigida politica di parity rate siamo convinti che quasi sempre preferirà appoggiarsi alla consulenza e ai servizi delle adv. Non miriamo infatti a competere con le Ota sui prodotti commodity, quanto sul valore, sull’assistenza e sulle garanzie dei nostri prodotti veicolati dalla professionalità degli agenti. Col tempo le adv saranno poi collegate ai nostri portali in xml, in modo da poter accedere a tutte le nostre disponibilità in tempo reale”.

Si tratta ovviamente di un’iniziativa di ampio respiro che entro un anno punta a coinvolgere circa la metà delle agenzie contrattualizzate Alpitour. Il progetto fa parte della più ampia strategia di ripensamento del processo di evoluzione del business inNova e prevede investimenti importanti. Soprattutto nella prima fase, quando occorrerà fare a spallate per rendersi visibili e riconoscibili sul ring globale del web. “Si tratta di un’operazione che solo i big player possono fare – aggiunge Ezhaya -. Basti pensare che, per fare in maniera efficace del web marketing, occorrono budget di minimo 4-5 milioni di euro all’anno. Ma sono convinto che questo sia l’unico modo per dare un futuro a questo settore“.