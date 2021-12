Online il nuovo sito turisanda.it: una finestra sul mondo da cui ammirare tante mete e Paesi diversi

Una finestra sul mondo, da cui ammirare tante mete e Paesi diversi. Si presenta così il nuovo sito turisanda.it, secondo step del processo di restyling dei portali del gruppo Alpitour, inaugurato la scorsa primavera con il rilascio dell’indirizzo web omonimo e destinato a concludersi all’inizio del 2022 con la messa online di edenviaggi.it, seguita dal lancio della app My Alpitour. Il tutto nel solco del progetto di sviluppo strategico inNova, avviato a fine 2019 dalla compagnia per accelerare il cambiamento aziendale rendendo il gruppo sempre più efficiente, veloce e competitivo.

Turisanda.it intende quindi raccontare un concetto di viaggio destinato ai clienti più esigenti e alla ricerca di uno storytelling coinvolgente, approfondito e immersivo, capace di ritrarre le diverse destinazioni, i molteplici mood con cui scoprire il mondo, i numerosi servizi proposti e i brand più esclusivi. L’obiettivo è quello di diventare il primo punto di ispirazione e informazione per i futuri viaggiatori.

L’offerta è stata poi pensata in modo semplice e razionale, racchiudendo al proprio interno due distintive esperienze di viaggio: quella tailor made, con le proposte dei brand Turisanda 1924 e Presstour by Turisanda, dedicata alle esigenze di viaggio flessibili e costruite su misura, nonché quella goal oriented, con tutte le opportunità firmate Made by Turisanda, tra cui sarà possibile scegliere in base ai propri desiderata.

Le ricerche si possono insomma ora orientare anche in base all’ispirazione, in linea con l’approccio e i valori distintivi dei brand. Per ogni destinazione vengono proposte sia idee di viaggio itineranti (tour, crociere, travel template) sia hotel, ville o prodotti con volo incluso. Attraverso la nuova piattaforma sarà pure possibile prenotare direttamente un appuntamento online con un travel designer o con un agente di viaggio, per ottenere una consulenza ancora più approfondita e personalizzata.

All’interno del sito cinque macro-sezioni aiutano inoltre l’utente a orientarsi e a raccogliere utili suggerimenti per il suo prossimo viaggio: Destinazioni con le numerose mete disponibili e le rispettive pagine descrittive; Esplora per chi è alla ricerca d’ispirazione attraverso racconti di altri viaggiatori, cataloghi, interessi specifici o tipologie di viaggio con l’indicazione delle proposte più vantaggiose; Su misura per te con il racconto dei tre brand (Turisanda 1924, Made e Presstour ), con le relative schede di approfondimento; In evidenza, con focus particolari sulle esperienze e gli eventi significativi relativi a uno specifico periodo; Regole per viaggiare, che offre un utile riepilogo delle destinazioni aperte e di tutto ciò che è necessario sapere per muoversi sempre in sicurezza.

“Turisanda.it è il secondo sito che abbiamo rilasciato nell’ambito del rinnovamento delle piattaforme digitali del gruppo ed è rivolto ai viaggiatori più esigenti – racconta il chief revenue & digital officer, Paolo Meroni – Il primo tassello di questo progetto, alpitour.it, è stato rilasciato la scorsa primavera, profondamente migliorato e arricchito nelle funzionalità, per una migliore fruizione degli utenti. I dati confermano questo cambiamento: abbiamo registrato, infatti, una crescita del numero di visite e un sempre crescente apprezzamento delle funzionalità. A breve completeremo il cerchio con il rilascio della nuova app My Alpitour e del sito edenviaggi.it. Nel ridisegno di queste piattaforme abbiamo sempre avuto in mente un approccio omnicanale che veda coinvolte anche le agenzie di viaggio per approcciare il cliente in un modo più completo e integrato”.