Alidays: la nuova piattaforma Smartravel aiuta le adv a vendere anche la Polinesia Alidays ha preso parte all’edizione del 2023 del Parau Parau Tahiti, la fiera internazionale del turismo che è stata l’occasione per riscoprire l’offerta di accoglienza della Polinesia Francese. Il to, il cui core-business sono gli Stati Uniti, propone viaggi combinati con la Polinesia e poi Pacifico, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. «Prima della pandemia andava molto bene il combinato Polinesia-Giappone, che oggi è ancora parzialmente frenato dalla mancanza del volo diretto per la prossima estate. – sottolinea Claudia Somma, destination manager Oceania&Oceano Pacifico del to -, Il 2019 è stato un anno positivo e anche il 2022 è andato abbastanza bene. Durante la pandemia Alidays ha investito molto nella tecnologia, preparandosi alla riapertura. Adesso le cose stanno ripartendo con entusiasmo, anche grazie al rinnovo della piattaforma Smartravel: uno strumento di lavoro quotidiano messo a disposizione delle agenzie che rispecchia i nostri valori fondanti. Consente agli agenti di creare le quotazioni in maniera autonoma, creando itinerari esperienziali personalizzati. Inoltre l’adv si confronta con un booking molto preparato che offre consulenza e segue il viaggio dei clienti dall’inizio alla fine».

