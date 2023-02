Parau Parau Tahiti 2023 e l’offerta diversificata dei to italiani che raggiungono la Polinesia La due giorni del Parau Parau 2023, la fiera internazionale del turismo tenutasi per la prima volta a Tahiti dopo la pandemia, è stata un’occasione per riscoprire l’offerta di accoglienza turistica della Polinesia Francese. Caratterizzata dall’intensa bellezza e armonia del luogo e della sua gente, ma anche dell’attenzione di Tahiti Tourisme verso la sostenibilità in tutte le sue declinazioni, guardando alle esigenze della popolazione locale e al delicato equilibrio dell’ecosistema dell’arcipelago. Hanno partecipato al Parau Parau i pm degli operatori turistici italiani attivi sulla destinazione: tutti impegnati nel creare viaggi su misura rispettando le esigenze del cliente e soddisfatti per la ripresa positiva delle partenze verso la Polinesia Francese. Il Parau Parau ha quindi permesso ai to di mostrare il loro sguardo specifico sulla destinazione. Tinky Winky, nato nel 2010, è specializzato sul lungo raggio. I suoi punti di riferimento sono Africa+Oceano Indiano e Polinesia+Oceano Pacifico, con un’esperienza trentennale nella Polinesia Francese. Opera nel settore del luxury e dei viaggi di nozze, propone viaggi combinati ed elabora prodotti sempre più mirati, come le tariffe aeree giro del mondo. Discover Australia è parte del Quality Group e tratta tutte le destinazioni del mondo: dalle più esclusive alle più insolite. Crede nella comunicazione, proseguita anche durante la pandemia con i webinar per le adv e realizza viaggi su misura addentrandosi nel contesto culturale della destinazione. Cerca sempre nuove esperienze da vivere. In particolare portando in Italia la meravigliosa cultura del Pacifico. Travel Experience di Gattinoni offre al cliente un’esperienza a 360° della destinazione, con hotel di fascia medio alta e una proposta esperienziale vissuta con guide esperte e con l’aiuto dei DMC locali. Privilegia il turismo sostenibile e realizza i sogni del viaggiatore creando un’esperienza unica e indimenticabile. Kia Ora Viaggi porta i suoi clienti nella Polinesia Francese offrendo un’esperienza turistica sostenibile ed esperienziale, che si avvicina ai locali e al loro modo di vivere, permettendo l’interazione con una cultura diversa dalla nostra. Per il viaggiatore in cerca di autenticità la Polinesia è una destinazione unica, straordinaria e sicura. Nel 2008 Kia Ora è stato il primo to italiano a certificarsi ISO9001 come taylor-made B2C. Idee per Viaggiare è costituita da team di esperti specializzati in ciascuna destinazione. Offre alle adv una conoscenza specifica nelle strutture d’accoglienza e accompagna il cliente nella scoperta della differenza. Si allontana dalle strade più battute proponendo soggiorni o viaggi in catamarano per scoprire la destinazione da un diverso punto di vista. Alidays è specializzata nella creazione di viaggi tailor made, personalizzati sulle esigenze del cliente. Il to propone viaggi combinati con gli USA, in particolare Polinesia e anche Pacifico, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Il suo booking segue il viaggio dei clienti dall’inizio alla fine e mette a disposizione delle adv la rinnovata piattaforma Smartravel». Go World raggiunge tutto il mondo e permette al suo cliente di vivere a fondo il proprio viaggio con il supporto dei corrispondenti in loco, l’arricchimento del pacchetto-base con diverse attività e i cluster tematici legati allo sport. Nulla viene lasciato al caso, perché alla ripresa in corso corrisponde un grande bisogno di sicurezza. I Viaggi del Mappamondo è specializzata in viaggi a lungo raggio e su misura e, a partire dall’Oriente ha raggiunto Australia, Nuova Zelanda, il Giappone e le isole del Pacifico. I responsabili del to conoscono a fondo la destinazione: dopo aver costruito il pacchetto personalizzato per il cliente lo accompagnano con un servizio di assistenza disponibile 24h24. Aquadiving è un to specializzato in turismo subacqueo: ha raggiunto i 30 anni di attività inserendo a catalogo oltre 60 destinazioni mondiali personalmente testate. Offre al subacqueo un servizio a 360° con volo, albergo, barca e immersioni, permettendogli di vedere il microscopico o di fare grandi incontri con squali tigre, squali martello o mante. Si appoggia a strutture locali specializzate. Infine Alpitour vive con gioia la ripresa in corso, pronta a rispondere alle nuove prenotazioni: nel 2023 è stato fatto un grande lavoro in sinergia con i partner locali. Vista la limitata disponibilità di camere in Polinesia, Alpitour si è mossa con investimenti importanti per rimanere sul mercato. Tutto sta cambiando e questa è un opportunità per evolversi con nuove azioni e programmazioni per il prodotto-viaggio.





Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic Airways ha aperto le vendite da Londra Gatwick per altre due destinazioni negli Stati Uniti, Orlando e Fort Lauderdale. I voli per Orlando inizieranno il 25 maggio, quelli per Fort Lauderdale il 26 maggio e si aggiungeranno all'attuale collegamento giornaliero Londra-New York, inaugurato nell'agosto 2022. La rotta per Orlando sarà servita quattro volte a settimana a maggio e giugno che saliranno a sette nel picco della stagione estiva; i voli per Fort Lauderdale saranno operati tre volte a settimana a maggio e giugno e quattro volte a settimana per il resto della summer. "Siamo molto lieti di annunciare due nuove rotte da Londra Gatwick verso la popolare destinazione turistica della Florida. Oltre ai nostri attuali voli giornalieri per New York, entro la fine di febbraio metteremo in vendita altre destinazioni tra Londra e gli Stati Uniti - dichiara Bjorn Tore Larsen, ceo del vettore -. Di conseguenza, quest'estate la nostra compagnia aerea con sede nel Regno Unito, Norse Atlantic Uk, servirà più destinazioni verso gli Stati Uniti da Londra Gatwick di qualsiasi altro vettore". [post_title] => Norse Atlantic a Londra Gatwick: da maggio i voli per Orlando e Fort Lauderdale [post_date] => 2023-02-16T09:31:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676539869000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439582 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riutilizzare i fondi spesi per la continuità territoriale ("un sistema obsoleto") ed eliminare la tassa addizionale per i Comuni, che frena la competitività degli aeroporti: questa la ricetta di Eddie Wilson, ceo di Ryanair (nella foto) per stimolare la crescita del traffico aereo verso la Sardegna. La low cost ha presentato gli operativi da Cagliari e Alghero, che consolidano e ampliano l'offerta dall'Isola per l'estate 2023. Da Elmas Ryanair opererà 2 nuove rotte (per un totale di 39) verso Göteborg e Genova, nonché maggiori frequenze su oltre 10 rotte già esistenti, tra cui Bologna, Pisa, Milano e Roma; tre i B737 basati sullo scalo mentre in termini di capacità offerta l'aumento rispetto all'estate 2022 è del +10%, addirittura +70% sul 2019. Obiettivo trasportare circa 2,4 milioni di passeggeri all'anno. Anche da Alghero sono due le nuove rotte estive, per Billund e Venezia, mentre sale il numero delle frequenze verso Bari, Bratislava e Milano. Complessivamente lo scalo avrà un network di 22 rotte, +130% di crescita rispetto al periodo pre-Covid con un target di 850.000 passeggeri all'anno. "Stiamo sollecitando il Governo italiano e la giunta regionale per eliminare immediatamente l'eccessiva tassa di € 6,50 per ogni passeggero in partenza e a ridisegnare l'obsoleto sistema delle rotte in continuità territoriale - ha dichiarato Wilson -. Ciò consentirà a Ryanair di fornire fino a 1 milione di turisti in entrata aggiuntivi all'anno (+50% di crescita) generando oltre 1 miliardo di euro in più di spesa per il turismo in Sardegna nei prossimi 5 anni con più connettività, turismo nazionale e internazionale tutto l'anno dai principali mercati in entrata come Germania, Francia, Regno Unito, Paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro aggiuntivi in l'isola". [post_title] => Ryanair amplia l'offerta da Cagliari e Alghero. Wilson: "La continuità è un sistema obsoleto" [post_date] => 2023-02-16T08:54:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676537664000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439566 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea ed Eurowings hanno siglato un protocollo d’intesa che porterà ad un accordo di vendita reciproco su oltre 140 rotte chiave operate da entrambe le compagnie, più di 100 da Eurowings e circa 40 da Volotea, senza alcuna sovrapposizione. Questi collegamenti comprenderanno 8 nuove rotte gestite da Volotea da/per la Germania, connettendo direttamente Berlino, Düsseldorf, Stoccarda e Amburgo con le sue basi di Bordeaux, Lione e Nantes e Firenze e Verona (e precisamente Verona-Berlino, operativa dal 26 maggio e Firenze-Amburgo, attiva dal 10 ottobre). Queste nuove rotte avranno 2 frequenze settimanali con una capacità di circa 60.000 posti. I numeri uno delle due compagnie aeree - il presidente di Volotea Carlos Muñoz e il ceo di Eurowings Jens Bischof - sottolineano più volte che in vista non c'è alcuna fusione. "Ci siamo già affermati nell'Europa settentrionale e orientale con la recente apertura delle nostre basi a Praga e Stoccolma e, il nostro next step è espandere le opzioni di prenotazione verso l'Europa meridionale - afferma Bischof -. La partnership commerciale reciproca prevista con Volotea ci consentirebbe di offrire ai nostri clienti tante nuove destinazioni in Francia e in Italia, nonché una migliore connettività all'interno dell'Europa meridionale". "Siamo lieti di iniziare le nostre attività commerciali in Germania con un forte partner di distribuzione e un importante player in questo Paese - aggiunge Munoz -.. L’accordo strategico previsto con Eurowings è unico e significativo e comprende più di 140 rotte, senza sovrapposizioni, segnando il potenziale per una partnership più forte e a lungo termine. Con 8 nuove destinazioni, potremo inoltre presentare la nostra offerta distintiva anche al pubblico tedesco". I biglietti per le nuove rotte sono già in vendita sul sito di Volotea e, una volta che i due vettori avranno raggiunto un accordo vincolante sulla cooperazione commerciale, i biglietti saranno venduti anche sul sito web di Eurowings nonché attraverso tutti i canali di distribuzione (data prevista per la fine di aprile). [post_title] => Volotea decolla con Eurowings: accordo di vendita reciproco su 140 rotte [post_date] => 2023-02-16T08:45:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676537155000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Business Solutions": è questo il nome del nuovo portale che Air France-Klm ha riservato al trade: in un unico ambiente si trovano le più recenti informazioni su entrambe le compagnie e si può anche persino gestire le procedure in modo autonomo. Il portale, che di fatto va a sostituire AgentConnect.biz, è disponibile al link: Home (afkl.biz) "Abbiamo sviluppato "Business Solutions" sulla base delle esigenze degli agenti di viaggio, con l'obiettivo di offrire loro una migliore esperienza nel trovare tutte le informazioni che cercano per aiutare i loro clienti - afferma Fabio Andaloro, direttore vendite di Air France-Klm per l’Italia -. Nel nuovo portale, che offre una visione chiara e strutturata dei contenuti, possono trovare, tra l'altro, informazioni sui viaggi dei loro clienti, notizie e aggiornamenti sulle nostre politiche e persino gestire in autonomia alcune procedure. In futuro prevediamo di aggiungere altre funzionalità". Gli agenti possono accedere al portale senza doversi registrare come utente. Una funzione di ricerca avanzata condurrà direttamente alle informazioni specifiche che stanno cercando. E per le funzionalità sensibili con dati privati e legalmente protetti, il portale, sviluppato con le più recenti tecnologie, consente l'accesso utilizzando le credenziali AgentConnect.biz. L'obiettivo è quello di dare ai professionisti del viaggio una maggiore autonomia in un ambiente sicuro, in modo che possano svolgere sempre più spesso attività in autonomia, come la richiesta di assistenze o autorizzazioni. [post_title] => 'Business Solutions': è online il nuovo portale Air France-Klm per gli agenti di viaggio [post_date] => 2023-02-16T08:36:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676536597000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439551 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La tecnologia applicata al settore dei viaggi in un mix chiave che influenzerà gli scenari del futuro del turismo. Investire in questa direzione oggi è una priorità. Marco Franzese sales manager, corporation di Amadeus come vi siano tre macro aree d’intervento nel travel e nel corporate travel: “l’accelerazione nella trasformazione digitale che vedrà una corsa all’innovazione di tutte le aziende, l’esperienza che il nuovo corporate travel richiede nel nuovo ambito di lavoro dai diversi strumenti di viaggio tra cui le piattaforme zoom per i meeting, la sostenibilità, cambiata all’approccio con le nuove generazioni, nuova tipologia di offerta legata alla nuova mobilità e a una nuova sensibilità legata ai costi. - e prosegue - Non siamo ancora al passo con gli standard, la trasformazione digitale è ancora in itinere. L’ecosistema del viaggio è vasto e complesso, si parla di coworking, di transfer, di visita al museo per il giorno extra viaggio. Il viaggio corporate deve includere tutto e oggi è possibile grazie all’ecosistema tecnologico, nostro grande partner”. Nasce quindi l’esigenza di introdurre anche un change management e un social capital come insieme delle nostre relazioni per costruire il prodotto turistico. E la travel tecnology chiama in campo vari attori che partecipino all’ecosistema del viaggio. Il viaggiatore durante il viaggio è in una situazione di vulnerabilità, non essendo a casa propria. Un’intelligence accurata e tempestiva basata sulla tecnologia entra a supporto del viaggiatore. E così che si parla di “permacrisi”, una crisi permanente pre travel propedeutica a prevenire la crisi eventuale su l’on travel. International Sos partecipa negli aspetti della sicurezza e sanità del travel corporate. “Nell’intelligence si fa moltissimo ricorso alla tecnologia e soprattutto in quelle aree del mondo che vivono situazioni delicate. - afferma Franco Fantozzi senior security advisor - Lo scopo è quello di fornire al nostro viaggiatore strumenti tecnologici, app, tools per essere assistito con affidabilità. Viviamo anche in un’incertezza informativa. Ma la tecnologia ha una rete informativa di più fonti. Il viaggiatore deve essere preparato, formato e tutelato prima della partenza”. Andrea Faliva country manager Italia di BizAway spiega che la tecnologia ci consente di fornire un servizio molto più efficiente, flessibile, semplice, veloce e a costi inferiori. Tariffe “La tariffa flessibile sembra sia diventata una necessità, non più un’opzione che però implica un pari aumento dei costi. Un’altra sfida di oggi è anche il contenimento dei costi. Il saving non è più solo ricerca della tariffa migliore ma è la capacità di saper vendere i costi aggiuntivi. Questo richiede un ulteriore flusso di dati. In questo contesto le aziende devono contare inoltre su policy più snelle, tenendo presente che anche queste ormai hanno breve durata ed ocorre essere pronti a saper leggere per tempo impatti come costo carburante e costo energetico. La tecnologia deve poter consentire all’azienda di fare un’analisi puntuale. Il viaggio del futuro sarà sempre più consapevole”. E Gabriele Graziani country manager Italia di Rate Hawak aggiunge ulteriori elementi all’analisi: “Qualche anno fa avere accesso alla tariffa più competitiva significava recuperare la vendita. Oggi gli ambiti sfidanti sono l’ottimizzazione del tempo, la riduzione dei rischi, l’accesso e la valorizzazione del prodotto. I l tempo di una prenotazione è molto limitato e il primo ambito sfidante è la capacità di mettere tutto il prodotto possibile insieme e cercare di erogarlo in un’unica soluzione con tutte le diverse combinazioni. In base alle richieste del viaggiatore, che sono molteplici, poterle smaltire. La tecnologia poi ci aiuta a calcolare i valori di rischio in ambito di pre viaggio e nel back office nel gestionale. Il pagamento, infine, non deve essere un problema, la tecnologia in questo caso è un valore aggiunto. L’operatore online deve fornire quante più soluzioni possibili”. [post_title] => Travel tecnolology: il successo parte da un viaggio seamless [post_date] => 2023-02-15T15:09:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676473763000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439538 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439542" align="alignleft" width="300"] Tiziana Gennari e Stefano De Paoli[/caption] Nasce AssoCaraibi, associazione per la promozione turistica e commerciale della regione caraibica, che comprende tutti i paesi bagnati dal Mare Caraibico, quindi tutte le isole delle Antille e i litorali di alcuni paesi continentali del centro e sud America di cui alcuni sono membri del Commonwealth e repubbliche indipendenti, altri sono amministrati da Paesi Bassi, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. La maggior parte di questi territori non sono rappresentati in Italia, se non indirettamente, tramite le rappresentanze diplomatiche dei Paesi che li amministrano. La nuova associazione si propone di diventare il punto di contatto e di promozione degli scambi commerciali, turistici e culturali di tutta la regione caraibica in Italia. Secondo Stefano De Paoli, rappresentante in Italia dell’ente del turismo dell’isola caraibica di Anguilla, e uno dei promotori di Assocaraibi: «l’Associazione avrà un ruolo determinante nel diffondere la varietà di caratteristiche culturali e naturali della regione. Di grande interesse sarà inoltre lo studio del potenziale della regione come destinazione delle esportazioni italiane, specialmente nel campo agro-alimentare e delle strutture turistiche, di cui oggi si avvantaggiano quasi esclusivamente i paesi che amministrano le molte isole». Per le adv C’è molto da fare per crescere in quella regione. La strategia di AssoCaraibi è di apertura totale al turismo tanto da ammettere le agenzie di viaggio italiane in totale esenzione di quote associative, per poter contare sul sostegno del maggior numero possibile di adv per attirare l’interesse di istituzioni, strutture ricettive e aziende di ogni tipo. In cambio AssoCaraibi offrirà alle agenzie di viaggio italiane percorsi formativi, servizi gratuiti di informazione, introduzione ai resort della regione e di facilitazione dei rapporti economici, logistici e finanziari, oltre a viaggi educativi alla scoperta delle isole più interessanti per il turismo italiano. AssoCaraibi svilupperà inoltre partnership con le Camere di Commercio e le istituzioni della regione per facilitare l’avvio di scambi commerciali tra l’Italia e i molti Paesi che si affacciano sul mare caraibico. [post_title] => Nasce AssoCaraibi: un nuovo sguardo di promozione sul Mar Caraibico [post_date] => 2023-02-15T13:38:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676468295000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439539" align="alignleft" width="300"] Una camera del Romeo Napoli[/caption] Importante novità in casa Romeo Hotel, il 5 stelle napoletano da 79 camere e suite nato dalla conversione della sede storica della flotta Luaro, a cura dell'architetto giapponese Kenzo Tange. La compagnia a monte della struttura partenopea darà infatti presto vita a una Collection, con l'inaugurazione, prevista per la seconda parte di quest'anno, del Romeo Roma. Ricavato in un palazzo della fine del Cinquecento, della nobile famiglia Serroberti-Capponi, l'hotel sarà realizzato dello studio Zaha Hadid e disporrà di 74 camere e suite. Situato a pochi passi dal rione di Campo Marzio, il Romeo Roma offrirà anche due ristoranti, uno gourmet e uno ispirato alla tradizione, nonché un cortile all'aperto di mille metri quadrati con piscina interna ed esterna, lounge e rooftop bar e la Romeo the SPA by Sisley Paris [post_title] => L'hotel Romeo diventa Collection e apre a Roma [post_date] => 2023-02-15T13:31:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676467899000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439530 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è sempre più wellness nella domanda alberghiera, in particolare quella rivolta alle destinazioni montane. E allora Blu Hotels, reduce da un 2022 record, su livelli persino superiori al 2019, punta forte sull'offerta benessere con una serie di novità, tese proprio a venire incontro alle nuove esigenze degli ospiti. "A cominciare dal Blu Hotel Natura di Folgaria: una struttura di 40 camere, dove abbiamo ampliato la parte esterna, con piscine e saune outdoor - racconta la events & communication manager, Manuela Miraudo -. Ma presto svilupperemo ulteriormente anche l'area wellness del Blu Hotel Acquaseria di Ponte di Legno. La tendenza era evidente anche prima della pandemia. Con il Covid, però, si è ulteriormente accentuata: gli ospiti, soprattutto delle località montane, cercano sempre più momenti di relax in cui la componente benessere assume grande importanza e ha perso quella connotazione di nicchia che aveva fino a pochi anni fa". Per il 2023 Blu Hotels si presenta con un portfolio complessivo di 30 strutture, tra lago di Garda, Sardegna, Puglia, Toscana, Calabria e montagna. Nelle sue strategie distributive un ruolo di rilievo lo giocano senz'altro gli operatori del turismo organizzato, che pesano per circa il 20% del venduto e a cui è dedicato un programma speciale chiamato Be a best partner: "Con esso, riconosciamo alle agenzie commissioni crescenti, in base alle perfomance di fatturato confrontate con quelle dell'anno precedente - aggiunge Manuela Miraudo -. Ma organizziamo pure educational ad hoc per i partner del trade anche internazionali, tanto è vero che siamo presenti sui cataloghi dei principali operatori europei". Da segnalare anche la buona ripresa della domanda mice: "Quello scorso, da questo punto di vista, è stato l'anno migliore di sempre - conclude Manuela Miraudo -. Merito anche della collaborazione con una serie di produzioni cinematografiche, tra cui Netflix che ha girato in Val Senales, ma abbiamo ospitato pure una troupe tedesca e un'altra produzione in Puglia. Per il resto, la richiesta corporate rimane sostenuta, seppure domini ancora molto il last minute, persino per quanto riguarda gli incentive. Cresce infine la domanda mice per soggiorni di due o tre notti sia in montagna, sia sul lago". [post_title] => Blu Hotels punta sul wellness: novità a Folgaria e a Ponte di Legno [post_date] => 2023-02-15T12:53:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676465592000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439528 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Procura di Milano ha chiuso le indagini per bancarotta, in vista della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Vincenzo, Achille e Alessandro Onorato. L'accusa è di aver depauperato il patrimonio di Cin, attraverso "condotte di dissipazione o distrazione" tali da determinare non solo "il sistematico drenaggio di risorse (...) a favore di Moby" per far fronte agli "oneri finanziari" dovuti all'acquisizione del suo controllo e di quello della stessa Cin. Ma anche per "ripianare (...) debiti personali verso banche" o per compensi "incongrui". Contestati anche 700 mila euro per il noleggio di jet e auto di lusso. Spesi essenzialmente per case, jet privati, noleggio di automobili di grande marca, ristrutturazione di appartamenti, acquisto di una villa, eccetera. [post_title] => Vincenzo Onorato e figli verso il processo per bancarotta fraudolenta [post_date] => 2023-02-15T12:23:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676463781000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "parau parau tahiti 2023 e" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":20,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3602,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways ha aperto le vendite da Londra Gatwick per altre due destinazioni negli Stati Uniti, Orlando e Fort Lauderdale. I voli per Orlando inizieranno il 25 maggio, quelli per Fort Lauderdale il 26 maggio e si aggiungeranno all'attuale collegamento giornaliero Londra-New York, inaugurato nell'agosto 2022.\r

\r

La rotta per Orlando sarà servita quattro volte a settimana a maggio e giugno che saliranno a sette nel picco della stagione estiva; i voli per Fort Lauderdale saranno operati tre volte a settimana a maggio e giugno e quattro volte a settimana per il resto della summer.\r

\r

\"Siamo molto lieti di annunciare due nuove rotte da Londra Gatwick verso la popolare destinazione turistica della Florida. Oltre ai nostri attuali voli giornalieri per New York, entro la fine di febbraio metteremo in vendita altre destinazioni tra Londra e gli Stati Uniti - dichiara Bjorn Tore Larsen, ceo del vettore -. Di conseguenza, quest'estate la nostra compagnia aerea con sede nel Regno Unito, Norse Atlantic Uk, servirà più destinazioni verso gli Stati Uniti da Londra Gatwick di qualsiasi altro vettore\".\r

\r

","post_title":"Norse Atlantic a Londra Gatwick: da maggio i voli per Orlando e Fort Lauderdale","post_date":"2023-02-16T09:31:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676539869000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riutilizzare i fondi spesi per la continuità territoriale (\"un sistema obsoleto\") ed eliminare la tassa addizionale per i Comuni, che frena la competitività degli aeroporti: questa la ricetta di Eddie Wilson, ceo di Ryanair (nella foto) per stimolare la crescita del traffico aereo verso la Sardegna. \r

\r

La low cost ha presentato gli operativi da Cagliari e Alghero, che consolidano e ampliano l'offerta dall'Isola per l'estate 2023. Da Elmas Ryanair opererà 2 nuove rotte (per un totale di 39) verso Göteborg e Genova, nonché maggiori frequenze su oltre 10 rotte già esistenti, tra cui Bologna, Pisa, Milano e Roma; tre i B737 basati sullo scalo mentre in termini di capacità offerta l'aumento rispetto all'estate 2022 è del +10%, addirittura +70% sul 2019. Obiettivo trasportare circa 2,4 milioni di passeggeri all'anno.\r

\r

Anche da Alghero sono due le nuove rotte estive, per Billund e Venezia, mentre sale il numero delle frequenze verso Bari, Bratislava e Milano. Complessivamente lo scalo avrà un network di 22 rotte, +130% di crescita rispetto al periodo pre-Covid con un target di 850.000 passeggeri all'anno.\r

\r

\"Stiamo sollecitando il Governo italiano e la giunta regionale per eliminare immediatamente l'eccessiva tassa di € 6,50 per ogni passeggero in partenza e a ridisegnare l'obsoleto sistema delle rotte in continuità territoriale - ha dichiarato Wilson -. Ciò consentirà a Ryanair di fornire fino a 1 milione di turisti in entrata aggiuntivi all'anno (+50% di crescita) generando oltre 1 miliardo di euro in più di spesa per il turismo in Sardegna nei prossimi 5 anni con più connettività, turismo nazionale e internazionale tutto l'anno dai principali mercati in entrata come Germania, Francia, Regno Unito, Paesi nordici, supportando al contempo 1.500 posti di lavoro aggiuntivi in l'isola\".","post_title":"Ryanair amplia l'offerta da Cagliari e Alghero. Wilson: \"La continuità è un sistema obsoleto\"","post_date":"2023-02-16T08:54:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676537664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439566","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ed Eurowings hanno siglato un protocollo d’intesa che porterà ad un accordo di vendita reciproco su oltre 140 rotte chiave operate da entrambe le compagnie, più di 100 da Eurowings e circa 40 da Volotea, senza alcuna sovrapposizione. Questi collegamenti comprenderanno 8 nuove rotte gestite da Volotea da/per la Germania, connettendo direttamente Berlino, Düsseldorf, Stoccarda e Amburgo con le sue basi di Bordeaux, Lione e Nantes e Firenze e Verona (e precisamente Verona-Berlino, operativa dal 26 maggio e Firenze-Amburgo, attiva dal 10 ottobre). Queste nuove rotte avranno 2 frequenze settimanali con una capacità di circa 60.000 posti.\r

\r

I numeri uno delle due compagnie aeree - il presidente di Volotea Carlos Muñoz e il ceo di Eurowings Jens Bischof - sottolineano più volte che in vista non c'è alcuna fusione. \"Ci siamo già affermati nell'Europa settentrionale e orientale con la recente apertura delle nostre basi a Praga e Stoccolma e, il nostro next step è espandere le opzioni di prenotazione verso l'Europa meridionale - afferma Bischof -. La partnership commerciale reciproca prevista con Volotea ci consentirebbe di offrire ai nostri clienti tante nuove destinazioni in Francia e in Italia, nonché una migliore connettività all'interno dell'Europa meridionale\".\r

\r

\"Siamo lieti di iniziare le nostre attività commerciali in Germania con un forte partner di distribuzione e un importante player in questo Paese - aggiunge Munoz -.. L’accordo strategico previsto con Eurowings è unico e significativo e comprende più di 140 rotte, senza sovrapposizioni, segnando il potenziale per una partnership più forte e a lungo termine. Con 8 nuove destinazioni, potremo inoltre presentare la nostra offerta distintiva anche al pubblico tedesco\".\r

\r

I biglietti per le nuove rotte sono già in vendita sul sito di Volotea e, una volta che i due vettori avranno raggiunto un accordo vincolante sulla cooperazione commerciale, i biglietti saranno venduti anche sul sito web di Eurowings nonché attraverso tutti i canali di distribuzione (data prevista per la fine di aprile).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Volotea decolla con Eurowings: accordo di vendita reciproco su 140 rotte","post_date":"2023-02-16T08:45:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676537155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Business Solutions\": è questo il nome del nuovo portale che Air France-Klm ha riservato al trade: in un unico ambiente si trovano le più recenti informazioni su entrambe le compagnie e si può anche persino gestire le procedure in modo autonomo. Il portale, che di fatto va a sostituire AgentConnect.biz, è disponibile al link: Home (afkl.biz)\r

\"Abbiamo sviluppato \"Business Solutions\" sulla base delle esigenze degli agenti di viaggio, con l'obiettivo di offrire loro una migliore esperienza nel trovare tutte le informazioni che cercano per aiutare i loro clienti - afferma Fabio Andaloro, direttore vendite di Air France-Klm per l’Italia -. Nel nuovo portale, che offre una visione chiara e strutturata dei contenuti, possono trovare, tra l'altro, informazioni sui viaggi dei loro clienti, notizie e aggiornamenti sulle nostre politiche e persino gestire in autonomia alcune procedure. In futuro prevediamo di aggiungere altre funzionalità\".\r

\r

Gli agenti possono accedere al portale senza doversi registrare come utente. Una funzione di ricerca avanzata condurrà direttamente alle informazioni specifiche che stanno cercando. E per le funzionalità sensibili con dati privati e legalmente protetti, il portale, sviluppato con le più recenti tecnologie, consente l'accesso utilizzando le credenziali AgentConnect.biz. L'obiettivo è quello di dare ai professionisti del viaggio una maggiore autonomia in un ambiente sicuro, in modo che possano svolgere sempre più spesso attività in autonomia, come la richiesta di assistenze o autorizzazioni.\r

\r

","post_title":"'Business Solutions': è online il nuovo portale Air France-Klm per gli agenti di viaggio","post_date":"2023-02-16T08:36:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676536597000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439551","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La tecnologia applicata al settore dei viaggi in un mix chiave che influenzerà gli scenari del futuro del turismo. Investire in questa direzione oggi è una priorità.\r

Marco Franzese sales manager, corporation di Amadeus come vi siano tre macro aree d’intervento nel travel e nel corporate travel: “l’accelerazione nella trasformazione digitale che vedrà una corsa all’innovazione di tutte le aziende, l’esperienza che il nuovo corporate travel richiede nel nuovo ambito di lavoro dai diversi strumenti di viaggio tra cui le piattaforme zoom per i meeting, la sostenibilità, cambiata all’approccio con le nuove generazioni, nuova tipologia di offerta legata alla nuova mobilità e a una nuova sensibilità legata ai costi. - e prosegue - Non siamo ancora al passo con gli standard, la trasformazione digitale è ancora in itinere. L’ecosistema del viaggio è vasto e complesso, si parla di coworking, di transfer, di visita al museo per il giorno extra viaggio. Il viaggio corporate deve includere tutto e oggi è possibile grazie all’ecosistema tecnologico, nostro grande partner”.\r

Nasce quindi l’esigenza di introdurre anche un change management e un social capital come insieme delle nostre relazioni per costruire il prodotto turistico. E la travel tecnology chiama in campo vari attori che partecipino all’ecosistema del viaggio. Il viaggiatore durante il viaggio è in una situazione di vulnerabilità, non essendo a casa propria. Un’intelligence accurata e tempestiva basata sulla tecnologia entra a supporto del viaggiatore. E così che si parla di “permacrisi”, una crisi permanente pre travel propedeutica a prevenire la crisi eventuale su l’on travel.\r

International Sos partecipa negli aspetti della sicurezza e sanità del travel corporate. “Nell’intelligence si fa moltissimo ricorso alla tecnologia e soprattutto in quelle aree del mondo che vivono situazioni delicate. - afferma Franco Fantozzi senior security advisor - Lo scopo è quello di fornire al nostro viaggiatore strumenti tecnologici, app, tools per essere assistito con affidabilità. Viviamo anche in un’incertezza informativa. Ma la tecnologia ha una rete informativa di più fonti. Il viaggiatore deve essere preparato, formato e tutelato prima della partenza”.\r

Andrea Faliva country manager Italia di BizAway spiega che la tecnologia ci consente di fornire un servizio molto più efficiente, flessibile, semplice, veloce e a costi inferiori.\r

\r

Tariffe\r

“La tariffa flessibile sembra sia diventata una necessità, non più un’opzione che però implica un pari aumento dei costi. Un’altra sfida di oggi è anche il contenimento dei costi. Il saving non è più solo ricerca della tariffa migliore ma è la capacità di saper vendere i costi aggiuntivi. Questo richiede un ulteriore flusso di dati. In questo contesto le aziende devono contare inoltre su policy più snelle, tenendo presente che anche queste ormai hanno breve durata ed ocorre essere pronti a saper leggere per tempo impatti come costo carburante e costo energetico. La tecnologia deve poter consentire all’azienda di fare un’analisi puntuale. Il viaggio del futuro sarà sempre più consapevole”.\r

E Gabriele Graziani country manager Italia di Rate Hawak aggiunge ulteriori elementi all’analisi: “Qualche anno fa avere accesso alla tariffa più competitiva significava recuperare la vendita. Oggi gli ambiti sfidanti sono l’ottimizzazione del tempo, la riduzione dei rischi, l’accesso e la valorizzazione del prodotto. I\r

l tempo di una prenotazione è molto limitato e il primo ambito sfidante è la capacità di mettere tutto il prodotto possibile insieme e cercare di erogarlo in un’unica soluzione con tutte le diverse combinazioni. In base alle richieste del viaggiatore, che sono molteplici, poterle smaltire. La tecnologia poi ci aiuta a calcolare i valori di rischio in ambito di pre viaggio e nel back office nel gestionale. Il pagamento, infine, non deve essere un problema, la tecnologia in questo caso è un valore aggiunto. L’operatore online deve fornire quante più soluzioni possibili”.","post_title":"Travel tecnolology: il successo parte da un viaggio seamless","post_date":"2023-02-15T15:09:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676473763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439538","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439542\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Tiziana Gennari e Stefano De Paoli[/caption]\r

\r

Nasce AssoCaraibi, associazione per la promozione turistica e commerciale della regione caraibica, che comprende tutti i paesi bagnati dal Mare Caraibico, quindi tutte le isole delle Antille e i litorali di alcuni paesi continentali del centro e sud America di cui alcuni sono membri del Commonwealth e repubbliche indipendenti, altri sono amministrati da Paesi Bassi, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.\r

\r

La maggior parte di questi territori non sono rappresentati in Italia, se non indirettamente, tramite le rappresentanze diplomatiche dei Paesi che li amministrano. La nuova associazione si propone di diventare il punto di contatto e di promozione degli scambi commerciali, turistici e culturali di tutta la regione caraibica in Italia.\r

\r

Secondo Stefano De Paoli, rappresentante in Italia dell’ente del turismo dell’isola caraibica di Anguilla, e uno dei promotori di Assocaraibi: «l’Associazione avrà un ruolo determinante nel diffondere la varietà di caratteristiche culturali e naturali della regione. Di grande interesse sarà inoltre lo studio del potenziale della regione come destinazione delle esportazioni italiane, specialmente nel campo agro-alimentare e delle strutture turistiche, di cui oggi si avvantaggiano quasi esclusivamente i paesi che amministrano le molte isole».\r

Per le adv\r

C’è molto da fare per crescere in quella regione. La strategia di AssoCaraibi è di apertura totale al turismo tanto da ammettere le agenzie di viaggio italiane in totale esenzione di quote associative, per poter contare sul sostegno del maggior numero possibile di adv per attirare l’interesse di istituzioni, strutture ricettive e aziende di ogni tipo.\r

\r

In cambio AssoCaraibi offrirà alle agenzie di viaggio italiane percorsi formativi, servizi gratuiti di informazione, introduzione ai resort della regione e di facilitazione dei rapporti economici, logistici e finanziari, oltre a viaggi educativi alla scoperta delle isole più interessanti per il turismo italiano.\r

\r

AssoCaraibi svilupperà inoltre partnership con le Camere di Commercio e le istituzioni della regione per facilitare l’avvio di scambi commerciali tra l’Italia e i molti Paesi che si affacciano sul mare caraibico.","post_title":"Nasce AssoCaraibi: un nuovo sguardo di promozione sul Mar Caraibico","post_date":"2023-02-15T13:38:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676468295000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439539\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Una camera del Romeo Napoli[/caption]\r

\r

Importante novità in casa Romeo Hotel, il 5 stelle napoletano da 79 camere e suite nato dalla conversione della sede storica della flotta Luaro, a cura dell'architetto giapponese Kenzo Tange. La compagnia a monte della struttura partenopea darà infatti presto vita a una Collection, con l'inaugurazione, prevista per la seconda parte di quest'anno, del Romeo Roma.\r

\r

Ricavato in un palazzo della fine del Cinquecento, della nobile famiglia Serroberti-Capponi, l'hotel sarà realizzato dello studio Zaha Hadid e disporrà di 74 camere e suite. Situato a pochi passi dal rione di Campo Marzio, il Romeo Roma offrirà anche due ristoranti, uno gourmet e uno ispirato alla tradizione, nonché un cortile all'aperto di mille metri quadrati con piscina interna ed esterna, lounge e rooftop bar e la Romeo the SPA by Sisley Paris","post_title":"L'hotel Romeo diventa Collection e apre a Roma","post_date":"2023-02-15T13:31:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676467899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439530","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è sempre più wellness nella domanda alberghiera, in particolare quella rivolta alle destinazioni montane. E allora Blu Hotels, reduce da un 2022 record, su livelli persino superiori al 2019, punta forte sull'offerta benessere con una serie di novità, tese proprio a venire incontro alle nuove esigenze degli ospiti.\r

\r

\"A cominciare dal Blu Hotel Natura di Folgaria: una struttura di 40 camere, dove abbiamo ampliato la parte esterna, con piscine e saune outdoor - racconta la events & communication manager, Manuela Miraudo -. Ma presto svilupperemo ulteriormente anche l'area wellness del Blu Hotel Acquaseria di Ponte di Legno. La tendenza era evidente anche prima della pandemia. Con il Covid, però, si è ulteriormente accentuata: gli ospiti, soprattutto delle località montane, cercano sempre più momenti di relax in cui la componente benessere assume grande importanza e ha perso quella connotazione di nicchia che aveva fino a pochi anni fa\".\r

\r

Per il 2023 Blu Hotels si presenta con un portfolio complessivo di 30 strutture, tra lago di Garda, Sardegna, Puglia, Toscana, Calabria e montagna. Nelle sue strategie distributive un ruolo di rilievo lo giocano senz'altro gli operatori del turismo organizzato, che pesano per circa il 20% del venduto e a cui è dedicato un programma speciale chiamato Be a best partner: \"Con esso, riconosciamo alle agenzie commissioni crescenti, in base alle perfomance di fatturato confrontate con quelle dell'anno precedente - aggiunge Manuela Miraudo -. Ma organizziamo pure educational ad hoc per i partner del trade anche internazionali, tanto è vero che siamo presenti sui cataloghi dei principali operatori europei\".\r

\r

Da segnalare anche la buona ripresa della domanda mice: \"Quello scorso, da questo punto di vista, è stato l'anno migliore di sempre - conclude Manuela Miraudo -. Merito anche della collaborazione con una serie di produzioni cinematografiche, tra cui Netflix che ha girato in Val Senales, ma abbiamo ospitato pure una troupe tedesca e un'altra produzione in Puglia. Per il resto, la richiesta corporate rimane sostenuta, seppure domini ancora molto il last minute, persino per quanto riguarda gli incentive. Cresce infine la domanda mice per soggiorni di due o tre notti sia in montagna, sia sul lago\".","post_title":"Blu Hotels punta sul wellness: novità a Folgaria e a Ponte di Legno","post_date":"2023-02-15T12:53:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676465592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439528","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Procura di Milano ha chiuso le indagini per bancarotta, in vista della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Vincenzo, Achille e Alessandro Onorato.\r

\r

L'accusa è di aver depauperato il patrimonio di Cin, attraverso \"condotte di dissipazione o distrazione\" tali da determinare non solo \"il sistematico drenaggio di risorse (...) a favore di Moby\" per far fronte agli \"oneri finanziari\" dovuti all'acquisizione del suo controllo e di quello della stessa Cin. Ma anche per \"ripianare (...) debiti personali verso banche\" o per compensi \"incongrui\".\r

\r

Contestati anche 700 mila euro per il noleggio di jet e auto di lusso. Spesi essenzialmente per case, jet privati, noleggio di automobili di grande marca, ristrutturazione di appartamenti, acquisto di una villa, eccetera.","post_title":"Vincenzo Onorato e figli verso il processo per bancarotta fraudolenta","post_date":"2023-02-15T12:23:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676463781000]}]}}