Al via oggi da Padova la seconda edizione del workshop Azemar – Sun Siyam Si parte oggi con Padova e si proseguirà poi il 16 marzo a Reggio Emilia, quindi Catania il 6 aprile, Lecce il 20 aprile, Torino il 4 maggio, Rimini il 18 maggio, per concludersi infine a giugno con una data nelle Marche, in una città in via di definizione. E’ iniziato il secondo roadshow Sun Siyam Resorts – Azemar che, come l’anno scorso, si dipanerà in una serie di tappe lungo la Penisola. Riservato a un selezionato numero di agenzie di viaggi, l’evento prevede una presentazione delle strutture del gruppo 100% maldiviano e delle relative proposte di viaggio dell’operatore turistico, specialista dell’oceano Indiano. “Per il secondo anno consecutivo ci presentiamo insieme ad Azemar per una serie di serate che ci consentono di illustrare agli agenti la nostra filosofia e il nostro prodotto – spiega la rappresentante di Sun Siyam Resorts in Italia, Patrizia Di Patrizio -. Con ben cinque resort nell’arcipelago, la nostra compagnia m è oggi tra i primi tre gruppi alberghieri alle Maldive in termini di numero di camere. Ma non è solo una questione di quantità: grazie alle diverse tipologie di isole e di servizi offerti, siamo in grado di offrire diverse esperienze di soggiorno e quindi accontentare target differenti, che spaziano dalle coppie ai viaggi di nozze, fino alle famiglie, ai gruppi di amici e agli sportivi”. A fine 2021 il gruppo ha tra l’altro inaugurato un nuovo resort, il Siyam World: un luogo dove è possibile praticare molteplici attività e che conta molte differenti tipologie di sistemazione, dalle Sunset Beach villas alle Over Water villas, queste ultime con piscina e scivolo per tuffarsi in acqua. “Azemar è stato uno dei primi tour operator italiani a credere in Sun Siyam Resorts e oggi è tra i nostri primi partner commerciali”, precisa Patrizia Di Patrizio. “Il marchio Sun Siyam Resorts è conosciuto in tutto il mondo e rinomato per le sue strutture di livello che offrono un servizio veramente impeccabile – aggiunge Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar -. La filosofia del gruppo è quella di offrire un lusso accessibile: un valore fortemente apprezzato dagli agenti di viaggi che a loro volta hanno la possibilità di proporre un ventaglio di offerte e servizi molto appetibili ai loro clienti. Stiamo vendendo molto bene Siyam World, con feedback molto positivi da parte dei clienti che hanno soggiornato. Le Maldive sono la destinazione di riferimento del tour operator e continua a darci grandi soddisfazioni: abbiamo già numerose richieste per l’autunno, la fine dell’anno e l’inizio del 2024. A conferma che le isole dell’oceano Indiano restano sempre una delle mete più ambite dagli italiani e una classica destinazione da repeater”.

La Pasqua di KiboTours significa Nord Thailandia: un itinerario speciale dal 6 al 15 aprile che, partendo dalla capitale Bangkok, si snoda poi verso la parte settentrionale del Paese, per raccontare una storia fatta di tradizioni e fascino, spiritualità e paesaggi, architetture favolose e natura rigogliosa, enfatizzata dalla stagione primaverile. Bangkok è un caleidoscopio di colori, rumori e profumi. Tra le tante attrazioni da visitare c'è il palazzo Reale, cui può seguire una sorta di pellegrinaggio lungo una vera collezioni di Buddha: c'è quello in oro massiccio del Wat Traimit, il tempio del Buddha di smeraldo del Wat Phra Keo, e quello del Wat Po, una grande statua coricata lunga 46 metri. La pacifica icona del Buddha ci accompagna per tutto il viaggio: sono innumerevoli i templi che si toccheranno, ognuno con la sua atmosfera dall’effetto rasserenante. La seconda tappa del viaggio è Phitsanulok, che ospita una delle immagini di Buddha più belle del paese, e che si raggiunge passando per Bang Pa In, l'antica residenza estiva dei re costruita nel diciottesimo secolo, e Ayutthaya, la capitale del regno del Siam e dal 1350 un prospero porto. Le rovine della città vecchia formano oggi il suo parco storico e sito archeologico con palazzi, templi buddisti, monasteri e statue, situato su un'isola incantevole che sorge tra tre fiumi. Raggiungendo Chiang Rai, situata all’estremo nord del Paese e fondata da re Mangrai nel 1262, ci si ferma in un caratteristico villaggio dove si può acquistare abiti in originale Mor-Hom, il cotone color indaco indossato dai contadini e riconosciuto con il marchio made in Phrae. Ci troviamo ora nell’autentico nord della Thailandia, dove si può visitare il villaggio di Ban Nana Pao, dove risiedono tre diverse tribù di montagna, Lahu, Akha e i Karen con le famose donne dal collo lungo. Si prosegue poi per Baan Pa Tai, imbarco su una motolancia sul fiume Maekok fino a Ta Ton, dove ci si ferma per il pranzo sulla riva del fiume al Mae Kok River Village. Dopo il pranzo, si prosegue per Chiang Mai, un tempo capitale del regno di Lanna, con il suo suggestivo Wat Lok Moli, un tempio storico situato sul lato nord del fossato che circonda la parte vecchia della città. Qui si ha la possibilità di visitare il campo degli elefanti con una escursione facoltativa, dove si potrà osservare come vengono utilizzati nell’aiutare gli indigeni nella foresta di alberi di tek, e anche fare trekking a dorso d’elefante o rafting sul fiume. Sempre da queste parti si trova la Orchid Nursery Farm, un grande vivaio di orchidee e un allevamento di farfalle multicolori, un luogo che pare uscito dalla fantasia di un illustratore di fiabe. Si comincia poi a scendere verso sud, e raggiungendo Sukhothai si fa una sosta al Wat Phra That Hariphunchai, uno dei templi più visitati e venerati. A seguire l’Hariphunchai Hand-Woven Fabric institute dove si può assistere al lavoro dei tessitori che creano le famose sete di Lamphun utilizzando i telai tradizionali. A Lampang si sosta al mercato delle spezie dove, tra montagnette di semi e polveri dai mille effluvi e colori, le etnie locali vendono i loro prodotti, assolutamente da provare. Il parco storico di Sukhothai, dal 1991 patrimonio dell’umanità Unesco, racchiude, tra stagni e fiori di loto, le rovine dell'antica capitale del regno risalenti al tredicesimo e quattordicesimo secolo. Il nome Sukhothai ha il bel significato di alba della felicità, che corrisponde pienamente all’atmosfera di serenità e armonia che trasmettono questi 45 chilometri quadrati. La visita include il fotografatissimo Wat Si Chum, complesso templare detto anche del Big Buddha perché conserva al suo interno una delle sue immagini più imponenti, posta su un basamento di 32 metri che si erge per ben 15 metri di altezza. L’ultimo giorno si è di nuovo a Bangkok, dove si visitano il tradizionale Floating market e il mercato ferroviario di Maeklong, dove si vendono frutta e verdura, pesce e un bazaar di merce varia. Ciò rende speciale quest’ultimo è che il mercato si trova su una linea ferroviaria dove alcune volte al giorno il treno passa direttamente attraverso il mercato. All’arrivo del treno, i venditori abbassano gli ombrelli e spostano leggermente alcuni dei loro prodotti dai binari del treno. Il più pittoresco mercato galleggiante della Thailandia si trova invece a Damnernsaduak: qui si riuniscono i contadini a bordo di tipici sampan carichi di frutta, verdura, generi alimentari e una moltitudine di altri articoli da vendere o barattare offrendo al visitatore scene di autentica vita rurale thailandese. Con partenza da Milano Malpensa, si tratta di un tour di gruppo di dieci giorni e sette notti con guida in italiano. Il prezzo parte da 2.390 euro a persona e include voli, tasse e assicurazioni. Nonostante il risultato positivo dall’Italia, i pernottamenti sono ancora inferiori del 24% rispetto ai numeri del 2019. «Il 2022 è stato caratterizzato da una rinascita del turismo culturale – spiega il direttore dell’Ente nazionale austriaco per il turismo in Italia, Herwig Kolzer - Le città austriache hanno registrato una crescita continua degli ospiti. A Vienna, ad esempio, il numero degli ospiti dall'Italia è aumentato del 255% rispetto al 2021. L'offerta culturale delle città di Vienna, Salisburgo, Graz e Innsbruck è stata apprezzata durante tutto l'anno». L’Ente ha registrato grande richiesta per viaggi itineranti alla scoperta delle città e della natura nelle regioni rurali austriache. In crescita anche l’ interesse per le offerte termali e di benessere. «L’Austria sta vivendo un boom dei viaggi in treno – aggiunge il direttore - Le ferrovie austriache (Öbb) hanno registrato un numero record di passeggeri nell'estate del 2022 nei viaggi a lunga distanza. Il servizio Nightjet di Öbb, che collega anche l'Italia e l'Austria, sta dando un contributo significativo a questo sviluppo». Il collegamento, che in futuro sarà ampliato, ha preso il via a dicembre 2022 ed è effettuato da Öbb in collaborazione con Trenitalia: il Nightjet, che avvicina Vienna, Salisburgo e Monaco in Baviera con la Liguria, nello specifico La Spezia, Rapallo, Levanto e Genova [post_title] => Austria, turismo in ripresa. Ed è boom dei viaggi in treno [post_date] => 2023-03-02T10:38:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677753496000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tecnologia, modello tour operating misto e tanta integrazione verticale. Sono i tre pilastri principali della strategia del gruppo Nicolaus, ormai da tempo impegnato in un'ambiziosa scalata nel mondo del turismo organizzato italiano. "Dopo l'acquisizione di Eden Viaggi è indubitabile che nel settore si sia creato un vuoto - racconta il presidente e amministratore delegato Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. E noi con l'operazione Turchese abbiamo proprio mirato a occupare alcune aree di business rimaste scoperte. Ma i nostri piani di sviluppo non saranno un semplice copia e incolla di quanto fatto in passato da altri operatori. Il vecchio modello di business del turismo organizzato è ormai superato. Serve un approccio nuovo". Ecco allora il focus sulla tecnologia, sia per quanto riguarda la costruzione dei pacchetti a medio e lungo raggio, oggi realizzati indifferentemente con voli di linea, low cost o charter, sia per le imprescindibili strategie di pricing dinamico. "Ma un ruolo fondamentale nei nostri piani lo gioca soprattutto l'integrazione verticale dell'offerta - aggiunge Pagliara -. Il prodotto a gestione diretta è fondamentale perché ci dà garanzia di continuità ne tempo e di qualità della proposta, in un contesto nel quale stiamo puntando sempre più sui repeater e sulla fidelizzazione del mercato agenziale, che rimane il nostro canale principale di distribuzione". Il triangolo del prodotto perfetto per Nicolaus è quindi composto dalla parte tour operating che paga le camere alla società di gestione in house, a sua volta debitrice dell'affitto alla società immobiliare della holding di casa: "L'obiettivo in questo caso non è scaricare perdite e utili a seconda della convenienza del momento - precisa Pagliara - ma far stare in equilibrio l'intero sistema. Certo, capitano occasioni in cui un elemento pesa più dell'altro e viceversa, ma un'integrazione di successo si basa su questa triangolazione". Al momento il portfolio Nicolaus di 34 club per l'estate (di cui dieci a marchio Valtur) è quindi composto da un 25% di resort in gestione diretta, mentre i restanti tre quarti sono in management o in franchising. A ciò, nel modello misto della compagnia, si aggiungono circa 500 strutture in commercializzazione a contrattazione diretta, "che per noi rimane uno dei pilastri fondamentali per il controllo del prodotto - conclude sempre Pagliara -. Stiamo anche pensando, per la verità, allo sviluppo di un progetto banca letti per Turchese, ma si tratterà di un'operazione mirata che anche in questo caso prevederà una selezione accurata dell'offerta. Infine stiamo lavorando all'integrazione dei channel manager nel nostro sistema tour operating. Il tutto nel solco dei nostri piani di investimento tecnologico". [post_title] => Pagliara, Nicolaus: il futuro è nell'integrazione verticale del prodotto [post_date] => 2023-03-01T13:44:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677678286000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440486 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440494" align="alignleft" width="300"] Christina Frasco[/caption] Le Filippine si distinguono come meta di viaggio ideale ottenendo due nuove nomination alla 30° edizione dei World Travel Awards 2023. Intramuros, quartiere di Manila , è stato nominato come “Miglior attrazione turistica leader in Asia”. Mentre Cebu nella regione del Visayas si candida come “Destinazione leader in Asia per i matrimoni”. Un settore crescente Christina Garcia Frasco, segretario del dipartimento del turismo, ha dichiarato: « Queste candidature che si ripetono dimostrano chiaramente la crescente domanda di viaggi nel paese. Sosterremo sempre di più le iniziative che abbiamo messo in atto per il recupero e la trasformazione dell'industria turistica ». Soddisfazioni per il Dipartimento del Turismo che è stato nominato come Ente del turismo leader in Asia per il Wta 2023. Le votazioni per tutte le categorie sono aperte fino al 23 luglio 2023. [post_title] => Filippine nominata ai World Travel Awards, un segno di ripresa [post_date] => 2023-03-01T13:03:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677675794000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440454 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il processo di fusione in corso tra Air India e Vistara porterà all'eliminazione del marchio Vistara. A chiarirlo è stato il ceo di Air india, Campbell Wilson, che ha motivato la decisione spiegando che il brand 'Air India' gode di una maggiore visibilità, grazie alla lunga e consolidata presenza sui mercati internazionali. Vistara, invece, rappresenta un marchio ancora relativamente giovane e noto più che altro all'interno dell'India. "Vistara ha chiaramente un riconoscimento molto forte nel mercato indiano - ha dichiarato il ceo - ma se si guarda al di fuori dei confini nazionali, Air India è chiaramente molto più riconosciuta e ha una storia di oltre 90 anni. Quindi, il futuro vettore full-service si chiamerà Air India, ma vorremmo mantenere e celebrare parte dell'eredità di Vistara in questa nuova manifestazione". Intanto, ha preso il via l'iter che porterà al merger delle due compagnie aeree, con il supporto della società di consulenza Deloitte. Air India ha recentemente annunciato il più grande ordine di aeromobili commerciali nella storia dell'aviazione per 470 aerei di Boeing e Airbus. Wilson ha spiegato che la compagnia utilizzerà tre metodi per finanziare l'ordine: il cash-flow, il capitale della casa madre Tata Grou, la vendita e il leaseback. [post_title] => Il marchio Vistara scomparirà una volta completata la fusione con Air India [post_date] => 2023-03-01T10:51:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677667867000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos è stata official partner di “Laura Pausini 30 years in 24 hours”, la maratona live che ha celebrato i trent’anni di carriera dell’artista. Tre special performance in 24 ore, aperte al pubblico, a ingresso libero: la prima a New York, la seconda a Madrid e il gran finale a Milano, durante le quali l’artista italiana più premiata del mondo è stata accompagnata dalla compagnia del gruppo Alpitour con un volo dedicato. Uno dei Boeing 787-9 Dreamliner della flotta è stato internamente personalizzato a tema: il decollo è avvenuto il 26 febbraio sera da New York, subito dopo il concerto all’Apollo Theater, con arrivo a Madrid il 27 febbraio, in tempo per l’esibizione al Music Station, per poi ripartire alla volta di Milano lo stesso giorno e concludere con l’esibizione al Teatro Carcano di Milano. “Siamo onorati di aver partecipato a questo progetto unico nel suo genere e di portata internazionale, confermando l’impegno e la volontà di far conoscere in tutto il mondo l’inconfondibile Italian touch che da sempre contraddistingue la nostra compagnia aerea. La combinazione musica e vacanza è, infatti, un tratto distintivo di Neos alimentato negli anni da numerose partnership d’eccezione che accompagnano i passeggeri nei più bei luoghi di vacanza” ha commentato Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos. [post_title] => Neos e il sodalizio con Laura Pausini per i 30 di carriera dell’artista [post_date] => 2023-03-01T10:36:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677667001000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440430 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà il prossimo 6 marzo l'ottava edizione della Mangia's Academy: un percorso di alta formazione alberghiera che, attraverso il coinvolgimento di partner internazionali e formatori professionisti, vedrà impegnati 200 dipendenti per tre settimane. "Il nostro gruppo è da sempre impegnato nella creazione di valore per la compagnia ed è imprescindibile investire risorse importanti per la formazione del principale asset dell’azienda: il capitale umano - spiega Marcello Mangia, ceo e presidente del gruppo Aeroviaggi, la holding a cui fa capo il brand Mangia's -. Accrescere la professionalità dei nostri compagni di viaggio in azienda ci permette di rispondere alle nuove sfide di un mercato in costante evoluzione e alla ricerca di qualità del servizio. Si vive sempre più la vacanza come esperienza dei momenti trascorsi nei resort. E la formazione è alla base del successo aziendale". L’accademia, totalmente gratuita, è rivolta ai dipendenti Mangia’s, sia quelli già assunti da tempo sia i nuovi arrivati, segnalati dai manager dei diversi alberghi. Le lezioni si svolgeranno a Sciacca, sulla costa sud-occidentale della Sicilia, e l’Academy si concluderà con una celebrazione ad hoc presso il Mangia’s Torre del Barone Resort, che inaugura la stagione 2023 a 5 stelle. I corsi attivati per questa edizione sono cucina, sushi, pasticceria, bar, staff di sala, team di intrattenimento, receptionist, guest agent, bell boy, housekeeping, controller e general manager. A ciò si aggiunge la serie d’incontri "Riscoprire le life skills per vivere in equilibrio”. Ogni corso a sua volta è strutturato in diversi moduli formativi in base alla specializzazione e prevede anche un tirocinio finale della durata di una settimana. La nuova edizione dell’Academy si inserisce in un contesto di generale crescita aziendale. Mangia’s prevede di allargare il proprio team a un totale di 1.300 risorse entro il 2023, con una percentuale del 70% di occupati a livello locale, a dimostrazione dell’impegno verso la comunità e il territorio. [post_title] => Al via dal 6 marzo l'ottava edizione della Mangia's Academy dedicata ai dipendenti della compagnia [post_date] => 2023-03-01T09:37:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677663462000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Mandorlo in Fiore, che si svolgerà ad Agrigento dal 5 al 12 marzo, sarà ricchissimo di eventi, spettacoli, mostre e concerti. La manifestazione, giunta alla 75^ edizione, torna dopo 4 anni e saluta il risveglio della natura con i mandorli in fiore e diffonde messaggi di speranza, di fratellanza e di amore, nella città siciliana in cui svetta nella Valle dei Templi, il Tempio della Concordia. Il Mandorlo in Fiore presenterà i Patrimoni Immateriali Unesco e le tradizioni popolari di ogni parte del mondo, oltreché una serie di mostre e approfondimenti sul tema della mandorla e dei suoi derivati. Tra gli eventi di spicco, non può di certo mancare l’emozionante “Fiaccolata dell’Amicizia”, in calendario venerdì 10 marzo, che suggella la partecipazione in pace, fratellanza e amicizia dei gruppi rappresentanti di una trentina di nazioni di Africa, America, Asia, Europa. Per accontentare grandi e piccini non mancano l'intrattenimento e gli spettacoli per le famiglie: la bellezza del teatro con il musical "Nella magia delle Fate" di Marco Savatteri, al Teatro Pirandello; e ancora spettacoli di musica e danza dei gruppi partecipanti al “20° Festival dei Bambini del Mondo” provenienti da Bulgaria, India, Korea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Sri Lanka e Turchia. Tanto lo spazio riservato anche all'enogastronomia con la terza edizione del contest “Agrigento Cooking Show“ - in collaborazione con Valle dei Templi Film Commision – a cui saranno presenti ospiti di spicco del panorama gastronomico nazionale come Giorgio Barchiesi, oste più amato d’Italia e protagonista del famoso programma televisivo “Giorgione - Orto e Cucina”. E poi Mandorlara, lo show cooking "La mandorla a tavola" e per tutti i buongustai, anche il Mandorlo in Fiore Village Food in centro città. E poi ancora le parate e gli spettacoli del “65° Festival Internazionale del Folklore” con Albania, Armenia, Bulgaria, Cile, Costa d’Avorio, Croazia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kenya, Kirghizistan, Korea, Malesia, Macedonia, Messico, Polonia, Scozia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America, Thailandia, Uzbekistan. Il Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e con il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana. [post_title] => 75° Mandorlo in Fiore, ad Agrigento dal 5 marzo eventi, mostre, concerti e musica [post_date] => 2023-03-01T09:22:17+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677662537000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "al via oggi da padova la seconda edizione del workshop azemar sun siyam" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":93,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1885,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Pasqua di KiboTours significa Nord Thailandia: un itinerario speciale dal 6 al 15 aprile che, partendo dalla capitale Bangkok, si snoda poi verso la parte settentrionale del Paese, per raccontare una storia fatta di tradizioni e fascino, spiritualità e paesaggi, architetture favolose e natura rigogliosa, enfatizzata dalla stagione primaverile.\r

\r

Bangkok è un caleidoscopio di colori, rumori e profumi. Tra le tante attrazioni da visitare c’è il palazzo Reale, cui può seguire una sorta di pellegrinaggio lungo una vera collezioni di Buddha: c’è quello in oro massiccio del Wat Traimit, il tempio del Buddha di smeraldo del Wat Phra Keo, e quello del Wat Po, una grande statua coricata lunga 46 metri. La pacifica icona del Buddha ci accompagna per tutto il viaggio: sono innumerevoli i templi che si toccheranno, ognuno con la sua atmosfera dall’effetto rasserenante.\r

\r

La seconda tappa del viaggio è Phitsanulok, che ospita una delle immagini di Buddha più belle del paese, e che si raggiunge passando per Bang Pa In, l'antica residenza estiva dei re costruita nel diciottesimo secolo, e Ayutthaya, la capitale del regno del Siam e dal 1350 un prospero porto. Le rovine della città vecchia formano oggi il suo parco storico e sito archeologico con palazzi, templi buddisti, monasteri e statue, situato su un'isola incantevole che sorge tra tre fiumi. Raggiungendo Chiang Rai, situata all’estremo nord del Paese e fondata da re Mangrai nel 1262, ci si ferma in un caratteristico villaggio dove si può acquistare abiti in originale Mor-Hom, il cotone color indaco indossato dai contadini e riconosciuto con il marchio made in Phrae. Ci troviamo ora nell’autentico nord della Thailandia, dove si può visitare il villaggio di Ban Nana Pao, dove risiedono tre diverse tribù di montagna, Lahu, Akha e i Karen con le famose donne dal collo lungo.\r

\r

Si prosegue poi per Baan Pa Tai, imbarco su una motolancia sul fiume Maekok fino a Ta Ton, dove ci si ferma per il pranzo sulla riva del fiume al Mae Kok River Village. Dopo il pranzo, si prosegue per Chiang Mai, un tempo capitale del regno di Lanna, con il suo suggestivo Wat Lok Moli, un tempio storico situato sul lato nord del fossato che circonda la parte vecchia della città. Qui si ha la possibilità di visitare il campo degli elefanti con una escursione facoltativa, dove si potrà osservare come vengono utilizzati nell’aiutare gli indigeni nella foresta di alberi di tek, e anche fare trekking a dorso d’elefante o rafting sul fiume. Sempre da queste parti si trova la Orchid Nursery Farm, un grande vivaio di orchidee e un allevamento di farfalle multicolori, un luogo che pare uscito dalla fantasia di un illustratore di fiabe.\r

\r

Si comincia poi a scendere verso sud, e raggiungendo Sukhothai si fa una sosta al Wat Phra That Hariphunchai, uno dei templi più visitati e venerati. A seguire l’Hariphunchai Hand-Woven Fabric institute dove si può assistere al lavoro dei tessitori che creano le famose sete di Lamphun utilizzando i telai tradizionali. A Lampang si sosta al mercato delle spezie dove, tra montagnette di semi e polveri dai mille effluvi e colori, le etnie locali vendono i loro prodotti, assolutamente da provare. Il parco storico di Sukhothai, dal 1991 patrimonio dell’umanità Unesco, racchiude, tra stagni e fiori di loto, le rovine dell'antica capitale del regno risalenti al tredicesimo e quattordicesimo secolo. Il nome Sukhothai ha il bel significato di alba della felicità, che corrisponde pienamente all’atmosfera di serenità e armonia che trasmettono questi 45 chilometri quadrati. La visita include il fotografatissimo Wat Si Chum, complesso templare detto anche del Big Buddha perché conserva al suo interno una delle sue immagini più imponenti, posta su un basamento di 32 metri che si erge per ben 15 metri di altezza.\r

\r

L’ultimo giorno si è di nuovo a Bangkok, dove si visitano il tradizionale Floating market e il mercato ferroviario di Maeklong, dove si vendono frutta e verdura, pesce e un bazaar di merce varia. Ciò rende speciale quest’ultimo è che il mercato si trova su una linea ferroviaria dove alcune volte al giorno il treno passa direttamente attraverso il mercato. All’arrivo del treno, i venditori abbassano gli ombrelli e spostano leggermente alcuni dei loro prodotti dai binari del treno. Il più pittoresco mercato galleggiante della Thailandia si trova invece a Damnernsaduak: qui si riuniscono i contadini a bordo di tipici sampan carichi di frutta, verdura, generi alimentari e una moltitudine di altri articoli da vendere o barattare offrendo al visitatore scene di autentica vita rurale thailandese.\r

\r

Con partenza da Milano Malpensa, si tratta di un tour di gruppo di dieci giorni e sette notti con guida in italiano. Il prezzo parte da 2.390 euro a persona e include voli, tasse e assicurazioni.","post_title":"La Thailandia del nord protagonista della Pasqua griffata KiboTours","post_date":"2023-03-02T13:54:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677765270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_426416\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La tappa del Villa d'Este del workshop Azemar-Sun Siyam dell'anno scorso[/caption]\r

\r

Si parte oggi con Padova e si proseguirà poi il 16 marzo a Reggio Emilia, quindi Catania il 6 aprile, Lecce il 20 aprile, Torino il 4 maggio, Rimini il 18 maggio, per concludersi infine a giugno con una data nelle Marche, in una città in via di definizione. E' iniziato il secondo roadshow Sun Siyam Resorts - Azemar che, come l'anno scorso, si dipanerà in una serie di tappe lungo la Penisola. Riservato a un selezionato numero di agenzie di viaggi, l’evento prevede una presentazione delle strutture del gruppo 100% maldiviano e delle relative proposte di viaggio dell’operatore turistico, specialista dell’oceano Indiano.\r

\r

“Per il secondo anno consecutivo ci presentiamo insieme ad Azemar per una serie di serate che ci consentono di illustrare agli agenti la nostra filosofia e il nostro prodotto - spiega la rappresentante di Sun Siyam Resorts in Italia, Patrizia Di Patrizio -. Con ben cinque resort nell’arcipelago, la nostra compagnia m è oggi tra i primi tre gruppi alberghieri alle Maldive in termini di numero di camere. Ma non è solo una questione di quantità: grazie alle diverse tipologie di isole e di servizi offerti, siamo in grado di offrire diverse esperienze di soggiorno e quindi accontentare target differenti, che spaziano dalle coppie ai viaggi di nozze, fino alle famiglie, ai gruppi di amici e agli sportivi”.\r

\r

A fine 2021 il gruppo ha tra l'altro inaugurato un nuovo resort, il Siyam World: un luogo dove è possibile praticare molteplici attività e che conta molte differenti tipologie di sistemazione, dalle Sunset Beach villas alle Over Water villas, queste ultime con piscina e scivolo per tuffarsi in acqua. “Azemar è stato uno dei primi tour operator italiani a credere in Sun Siyam Resorts e oggi è tra i nostri primi partner commerciali”, precisa Patrizia Di Patrizio.\r

\r

“Il marchio Sun Siyam Resorts è conosciuto in tutto il mondo e rinomato per le sue strutture di livello che offrono un servizio veramente impeccabile - aggiunge Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar -. La filosofia del gruppo è quella di offrire un lusso accessibile: un valore fortemente apprezzato dagli agenti di viaggi che a loro volta hanno la possibilità di proporre un ventaglio di offerte e servizi molto appetibili ai loro clienti. Stiamo vendendo molto bene Siyam World, con feedback molto positivi da parte dei clienti che hanno soggiornato. Le Maldive sono la destinazione di riferimento del tour operator e continua a darci grandi soddisfazioni: abbiamo già numerose richieste per l’autunno, la fine dell’anno e l'inizio del 2024. A conferma che le isole dell’oceano Indiano restano sempre una delle mete più ambite dagli italiani e una classica destinazione da repeater”.\r

\r

","post_title":"Al via oggi da Padova la seconda edizione del workshop Azemar - Sun Siyam","post_date":"2023-03-02T13:25:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677763509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo austriaco è in ripresa, lo dimostra il numero di ospiti e pernottamenti che è aumentato notevolmente nel 2022. Dopo due anni difficili per il turismo, nel 2022 le strutture alberghiere austriache hanno totalizzato 136,9 milioni di pernottamenti, solo il 10,3% in meno rispetto al livello record dell'anno pre-pandemico 2019.\r

\r

Per quanto riguarda i turisti dall’Italia rispetto al 2021, il numero degli italiani è aumentato del 144,8% (821.100 arrivi) e il numero di pernottamenti è cresciuto del 116,9% (2,2 milioni.). Nonostante il risultato positivo dall’Italia, i pernottamenti sono ancora inferiori del 24% rispetto ai numeri del 2019.\r

\r

«Il 2022 è stato caratterizzato da una rinascita del turismo culturale – spiega il direttore dell’Ente nazionale austriaco per il turismo in Italia, Herwig Kolzer - Le città austriache hanno registrato una crescita continua degli ospiti. A Vienna, ad esempio, il numero degli ospiti dall'Italia è aumentato del 255% rispetto al 2021. L'offerta culturale delle città di Vienna, Salisburgo, Graz e Innsbruck è stata apprezzata durante tutto l'anno».\r

\r

L’Ente ha registrato grande richiesta per viaggi itineranti alla scoperta delle città e della natura nelle regioni rurali austriache. In crescita anche l’ interesse per le offerte termali e di benessere.\r

\r

«L’Austria sta vivendo un boom dei viaggi in treno – aggiunge il direttore - Le ferrovie austriache (Öbb) hanno registrato un numero record di passeggeri nell'estate del 2022 nei viaggi a lunga distanza. Il servizio Nightjet di Öbb, che collega anche l'Italia e l'Austria, sta dando un contributo significativo a questo sviluppo».\r

\r

Il collegamento, che in futuro sarà ampliato, ha preso il via a dicembre 2022 ed è effettuato da Öbb in collaborazione con Trenitalia: il Nightjet, che avvicina Vienna, Salisburgo e Monaco in Baviera con la Liguria, nello specifico La Spezia, Rapallo, Levanto e Genova","post_title":"Austria, turismo in ripresa. Ed è boom dei viaggi in treno","post_date":"2023-03-02T10:38:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677753496000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tecnologia, modello tour operating misto e tanta integrazione verticale. Sono i tre pilastri principali della strategia del gruppo Nicolaus, ormai da tempo impegnato in un'ambiziosa scalata nel mondo del turismo organizzato italiano. \"Dopo l'acquisizione di Eden Viaggi è indubitabile che nel settore si sia creato un vuoto - racconta il presidente e amministratore delegato Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. E noi con l'operazione Turchese abbiamo proprio mirato a occupare alcune aree di business rimaste scoperte. Ma i nostri piani di sviluppo non saranno un semplice copia e incolla di quanto fatto in passato da altri operatori. Il vecchio modello di business del turismo organizzato è ormai superato. Serve un approccio nuovo\".\r

\r

Ecco allora il focus sulla tecnologia, sia per quanto riguarda la costruzione dei pacchetti a medio e lungo raggio, oggi realizzati indifferentemente con voli di linea, low cost o charter, sia per le imprescindibili strategie di pricing dinamico. \"Ma un ruolo fondamentale nei nostri piani lo gioca soprattutto l'integrazione verticale dell'offerta - aggiunge Pagliara -. Il prodotto a gestione diretta è fondamentale perché ci dà garanzia di continuità ne tempo e di qualità della proposta, in un contesto nel quale stiamo puntando sempre più sui repeater e sulla fidelizzazione del mercato agenziale, che rimane il nostro canale principale di distribuzione\".\r

\r

Il triangolo del prodotto perfetto per Nicolaus è quindi composto dalla parte tour operating che paga le camere alla società di gestione in house, a sua volta debitrice dell'affitto alla società immobiliare della holding di casa: \"L'obiettivo in questo caso non è scaricare perdite e utili a seconda della convenienza del momento - precisa Pagliara - ma far stare in equilibrio l'intero sistema. Certo, capitano occasioni in cui un elemento pesa più dell'altro e viceversa, ma un'integrazione di successo si basa su questa triangolazione\".\r

\r

Al momento il portfolio Nicolaus di 34 club per l'estate (di cui dieci a marchio Valtur) è quindi composto da un 25% di resort in gestione diretta, mentre i restanti tre quarti sono in management o in franchising. A ciò, nel modello misto della compagnia, si aggiungono circa 500 strutture in commercializzazione a contrattazione diretta, \"che per noi rimane uno dei pilastri fondamentali per il controllo del prodotto - conclude sempre Pagliara -. Stiamo anche pensando, per la verità, allo sviluppo di un progetto banca letti per Turchese, ma si tratterà di un'operazione mirata che anche in questo caso prevederà una selezione accurata dell'offerta. Infine stiamo lavorando all'integrazione dei channel manager nel nostro sistema tour operating. Il tutto nel solco dei nostri piani di investimento tecnologico\".","post_title":"Pagliara, Nicolaus: il futuro è nell'integrazione verticale del prodotto","post_date":"2023-03-01T13:44:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677678286000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440494\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Christina Frasco[/caption]\r

\r

Le Filippine si distinguono come meta di viaggio ideale ottenendo due nuove nomination alla 30° edizione dei World Travel Awards 2023. \r

Intramuros, quartiere di Manila , è stato nominato come “Miglior attrazione turistica leader in Asia”. Mentre Cebu nella regione del Visayas si candida come “Destinazione leader in Asia per i matrimoni”.\r

\r

Un settore crescente\r

Christina Garcia Frasco, segretario del dipartimento del turismo, ha dichiarato: « Queste candidature che si ripetono dimostrano chiaramente la crescente domanda di viaggi nel paese. Sosterremo sempre di più le iniziative che abbiamo messo in atto per il recupero e la trasformazione dell'industria turistica ».\r

Soddisfazioni per il Dipartimento del Turismo che è stato nominato come Ente del turismo leader in Asia per il Wta 2023.\r

Le votazioni per tutte le categorie sono aperte fino al 23 luglio 2023.\r

","post_title":"Filippine nominata ai World Travel Awards, un segno di ripresa","post_date":"2023-03-01T13:03:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677675794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il processo di fusione in corso tra Air India e Vistara porterà all'eliminazione del marchio Vistara. A chiarirlo è stato il ceo di Air india, Campbell Wilson, che ha motivato la decisione spiegando che il brand 'Air India' gode di una maggiore visibilità, grazie alla lunga e consolidata presenza sui mercati internazionali.\r

\r

Vistara, invece, rappresenta un marchio ancora relativamente giovane e noto più che altro all'interno dell'India. \"Vistara ha chiaramente un riconoscimento molto forte nel mercato indiano - ha dichiarato il ceo - ma se si guarda al di fuori dei confini nazionali, Air India è chiaramente molto più riconosciuta e ha una storia di oltre 90 anni. Quindi, il futuro vettore full-service si chiamerà Air India, ma vorremmo mantenere e celebrare parte dell'eredità di Vistara in questa nuova manifestazione\".\r

\r

Intanto, ha preso il via l'iter che porterà al merger delle due compagnie aeree, con il supporto della società di consulenza Deloitte.\r

\r

Air India ha recentemente annunciato il più grande ordine di aeromobili commerciali nella storia dell'aviazione per 470 aerei di Boeing e Airbus. Wilson ha spiegato che la compagnia utilizzerà tre metodi per finanziare l'ordine: il cash-flow, il capitale della casa madre Tata Grou, la vendita e il leaseback.","post_title":"Il marchio Vistara scomparirà una volta completata la fusione con Air India","post_date":"2023-03-01T10:51:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677667867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Neos è stata official partner di “Laura Pausini 30 years in 24 hours”, la maratona live che ha celebrato i trent’anni di carriera dell’artista. Tre special performance in 24 ore, aperte al pubblico, a ingresso libero: la prima a New York, la seconda a Madrid e il gran finale a Milano, durante le quali l’artista italiana più premiata del mondo è stata accompagnata dalla compagnia del gruppo Alpitour con un volo dedicato.\r

Uno dei Boeing 787-9 Dreamliner della flotta è stato internamente personalizzato a tema: il decollo è avvenuto il 26 febbraio sera da New York, subito dopo il concerto all’Apollo Theater, con arrivo a Madrid il 27 febbraio, in tempo per l’esibizione al Music Station, per poi ripartire alla volta di Milano lo stesso giorno e concludere con l’esibizione al Teatro Carcano di Milano.\r

“Siamo onorati di aver partecipato a questo progetto unico nel suo genere e di portata internazionale, confermando l’impegno e la volontà di far conoscere in tutto il mondo l’inconfondibile Italian touch che da sempre contraddistingue la nostra compagnia aerea. La combinazione musica e vacanza è, infatti, un tratto distintivo di Neos alimentato negli anni da numerose partnership d’eccezione che accompagnano i passeggeri nei più bei luoghi di vacanza” ha commentato Aldo Sarnataro, direttore commerciale Neos.","post_title":"Neos e il sodalizio con Laura Pausini per i 30 di carriera dell’artista","post_date":"2023-03-01T10:36:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677667001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà il prossimo 6 marzo l'ottava edizione della Mangia's Academy: un percorso di alta formazione alberghiera che, attraverso il coinvolgimento di partner internazionali e formatori professionisti, vedrà impegnati 200 dipendenti per tre settimane. \"Il nostro gruppo è da sempre impegnato nella creazione di valore per la compagnia ed è imprescindibile investire risorse importanti per la formazione del principale asset dell’azienda: il capitale umano - spiega Marcello Mangia, ceo e presidente del gruppo Aeroviaggi, la holding a cui fa capo il brand Mangia's -. Accrescere la professionalità dei nostri compagni di viaggio in azienda ci permette di rispondere alle nuove sfide di un mercato in costante evoluzione e alla ricerca di qualità del servizio. Si vive sempre più la vacanza come esperienza dei momenti trascorsi nei resort. E la formazione è alla base del successo aziendale\".\r

\r

L’accademia, totalmente gratuita, è rivolta ai dipendenti Mangia’s, sia quelli già assunti da tempo sia i nuovi arrivati, segnalati dai manager dei diversi alberghi. Le lezioni si svolgeranno a Sciacca, sulla costa sud-occidentale della Sicilia, e l’Academy si concluderà con una celebrazione ad hoc presso il Mangia’s Torre del Barone Resort, che inaugura la stagione 2023 a 5 stelle. I corsi attivati per questa edizione sono cucina, sushi, pasticceria, bar, staff di sala, team di intrattenimento, receptionist, guest agent, bell boy, housekeeping, controller e general manager. A ciò si aggiunge la serie d’incontri \"Riscoprire le life skills per vivere in equilibrio”. Ogni corso a sua volta è strutturato in diversi moduli formativi in base alla specializzazione e prevede anche un tirocinio finale della durata di una settimana.\r

\r

La nuova edizione dell’Academy si inserisce in un contesto di generale crescita aziendale. Mangia’s prevede di allargare il proprio team a un totale di 1.300 risorse entro il 2023, con una percentuale del 70% di occupati a livello locale, a dimostrazione dell’impegno verso la comunità e il territorio.","post_title":"Al via dal 6 marzo l'ottava edizione della Mangia's Academy dedicata ai dipendenti della compagnia","post_date":"2023-03-01T09:37:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677663462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Mandorlo in Fiore, che si svolgerà ad Agrigento dal 5 al 12 marzo, sarà ricchissimo di eventi, spettacoli, mostre e concerti.\r

\r

La manifestazione, giunta alla 75^ edizione, torna dopo 4 anni e saluta il risveglio della natura con i mandorli in fiore e diffonde messaggi di speranza, di fratellanza e di amore, nella città siciliana in cui svetta nella Valle dei Templi, il Tempio della Concordia.\r

\r

Il Mandorlo in Fiore presenterà i Patrimoni Immateriali Unesco e le tradizioni popolari di ogni parte del mondo, oltreché una serie di mostre e approfondimenti sul tema della mandorla e dei suoi derivati.\r

\r

Tra gli eventi di spicco, non può di certo mancare l’emozionante “Fiaccolata dell’Amicizia”, in calendario venerdì 10 marzo, che suggella la partecipazione in pace, fratellanza e amicizia dei gruppi rappresentanti di una trentina di nazioni di Africa, America, Asia, Europa.\r

\r

Per accontentare grandi e piccini non mancano l'intrattenimento e gli spettacoli per le famiglie: la bellezza del teatro con il musical \"Nella magia delle Fate\" di Marco Savatteri, al Teatro Pirandello; e ancora spettacoli di musica e danza dei gruppi partecipanti al “20° Festival dei Bambini del Mondo” provenienti da Bulgaria, India, Korea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Sri Lanka e Turchia.\r

\r

Tanto lo spazio riservato anche all'enogastronomia con la terza edizione del contest “Agrigento Cooking Show“ - in collaborazione con Valle dei Templi Film Commision – a cui saranno presenti ospiti di spicco del panorama gastronomico nazionale come Giorgio Barchiesi, oste più amato d’Italia e protagonista del famoso programma televisivo “Giorgione - Orto e Cucina”.\r

\r

E poi Mandorlara, lo show cooking \"La mandorla a tavola\" e per tutti i buongustai, anche il Mandorlo in Fiore Village Food in centro città.\r

\r

E poi ancora le parate e gli spettacoli del “65° Festival Internazionale del Folklore” con Albania, Armenia, Bulgaria, Cile, Costa d’Avorio, Croazia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kenya, Kirghizistan, Korea, Malesia, Macedonia, Messico, Polonia, Scozia, Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America, Thailandia, Uzbekistan.\r

\r

Il Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Luigi Pirandello e con il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana.\r

\r

","post_title":"75° Mandorlo in Fiore, ad Agrigento dal 5 marzo eventi, mostre, concerti e musica","post_date":"2023-03-01T09:22:17+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1677662537000]}]}}