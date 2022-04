Il roadshow di Azemar. Dopo Bari, altre 5 tappe in programma

Il roadshow di Azemar continua. Dopo la tappa di Bari, che si è tenuta il 7 aprile in collaborazione con la catena alberghiera SUN SIYAM Group, altre cinque tappe attraverseranno l’Italia per incontrare le agenzie partner del Tour Operator che avranno modo di conoscere da vicino la nuova struttura cinque stelle alle Maldive in WOW All inclusive, Siyam World, inaugurata nell’atollo di Noonu il 28 ottobre 2021.

Siyam World

Innovativo nel concept, il Resort si propone di offrire ai suoi ospiti esperienze indimenticabili e uniche alle Maldive, come per esempio la possibilità di soggiornare in camere sull’acqua tutte provviste di piscina e scivolo e di provare il più grande parco acquatico alle Maldive, Siyam World.

Il roadshow

Alla prima serata del roadshow, in Puglia, erano presenti (in foto da sinistra) Loris Giusti di Azemar, Patrizia Di Patrizio, responsabile in Italia del gruppo Sun Siyam, Maila Lattanzio, commerciale Azemar Puglia e Basilicata.

