Adventure Overland lancia il primo tour Covid-free per l’Islanda Viaggiatori già vaccinati (in maniera completa) o in possesso di una certificazione che attesti un contagio precedente. Sono dedicate a loro le partenze di gruppo per l’Islanda che Adventure Overland sta preparando per luglio 2021, dopo che lo scorso 18 marzo il Paese si è dichiarato Covid-free. Chiunque rientri nelle due categorie può prenotare il pacchetto fin da subito. Per gli altri è comunque possibile segnalare il proprio interesse, senza alcun impegno né tanto meno acconti, in attesa della vaccinazione o di un ulteriore allentamento delle restrizioni.

