WTM London annuncia VisitBritain come Premier Partner per il 2025 WTM London ha annunciato che l’ente nazionale del turismo britannico, VisitBritain, sarà il Premier Partner per l’edizione di quest’anno. L’annuncio segna una collaborazione più stretta tra WTM London e il Governo del Regno Unito, che lo scorso anno ha rivelato l’intenzione di aumentare il numero di visitatori internazionali fino a 50 milioni all’anno entro il 2030, superando i quasi 43 milioni previsti per il 2024. In linea con questo obiettivo, quest’anno si prevede una presenza governativa più rilevante all’evento. Patricia Yates, CEO di VisitBritain, ha dichiarato: “WTM London è un evento di punta nel calendario mondiale del settore dei viaggi, un catalizzatore per nuovi affari da oltre quarant’anni, e siamo entusiasti di essere il partner principale di quest’anno, mentre ci prepariamo ad accogliere i principali buyer del settore da tutto il mondo.

Non vediamo l’ora di collaborare con WTM per mostrare la nostra eccezionale offerta turistica, la nostra ospitalità e accoglienza calorosa, e la capacità del Regno Unito di ospitare eventi di altissimo livello. Con una spesa prevista di oltre 34 miliardi di sterline da parte dei visitatori internazionali nel Regno Unito quest’anno, questo evento mette anche in luce l’importanza economica del turismo e il suo enorme potenziale di crescita per le economie locali in tutte le nazioni e regioni.” Chris Carter-Chapman, Direttore dell’evento WTM London, ha aggiunto: “Siamo lieti di accogliere il nostro paese ospitante, la Gran Bretagna, come Premier Partner per l’edizione di quest’anno. La Gran Bretagna è la casa di WTM da 45 anni e i benefici economici – oltre 200 milioni di sterline solo nel 2024 per l’economia londinese – sono stati significativi. WTM rappresenta una grande opportunità per VisitBritain di mostrare a un pubblico globale di professionisti del turismo tutto ciò che le nazioni e le regioni del Regno Unito possono offrire. Questo evento è il forum perfetto per VisitBritain per rafforzare il proprio ruolo nel raggiungimento dell’ambizioso obiettivo del governo britannico di 50 milioni di visitatori internazionali all’anno entro il 2030.” Durante WTM London, VisitBritain presenterà la sua campagna globale di screen tourism “Starring GREAT Britain”, che sfrutta il forte richiamo di film e serie TV per ispirare i turisti a scegliere la Gran Bretagna come destinazione del loro prossimo viaggio.

Secondo le ricerche di VisitBritain, più di 9 turisti su 10 sono interessati a visitare luoghi legati a film e serie TV. Dalle città vibranti alle attrazioni di livello mondiale, dalla campagna mozzafiato – sfondo di numerose location iconiche – alla cultura contemporanea e l’ospitalità britannica, “Starring GREAT Britain” invita i visitatori a mettersi nella scena, scoprire di più e prenotare un viaggio in Gran Bretagna. Il turismo e le industrie creative sono settori in crescita. La capacità del Regno Unito di ospitare grandi produzioni cinematografiche e televisive, unita all’offerta produttiva di livello mondiale, amplia l’offerta turistica legata allo schermo, promuove la crescita economica e rafforza la percezione globale del Regno Unito come luogo da visitare e in cui investire. La partnership con VisitBritain rafforza ulteriormente la già solida presenza britannica al WTM London di quest’anno. VisitBritain collaborerà con UKinbound allo stand N8-220, mettendo in contatto fornitori e destinazioni di tutte le nazioni e regioni del Regno Unito con il commercio turistico globale, per promuovere la vendita di prodotti e esperienze turistiche nei mercati internazionali e inserirli negli itinerari dei futuri visitatori inbound. Nel 2024, oltre 40.000 professionisti del turismo hanno partecipato a WTM London, con l’82% proveniente dall’estero, contribuendo a un costante aumento dei visitatori nel Paese anno dopo anno.

Recentemente, l’EIA ha annunciato che il settore degli eventi, conferenze ed esposizioni genera complessivamente 11,5 miliardi di sterline per l’economia del Regno Unito – con WTM London che rappresenta una parte significativa di questo totale. L’edizione 2025 di WTM London si terrà da martedì 4 a giovedì 6 novembre all’Excel London.

