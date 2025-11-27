Workshop Euphemia, Personal Voyager su formazione e innovazione Positivo il bilancio delle due tappe del workshop autunnale di Euphemia, che ha riunito oltre 100 Personal Voyager a Milano e Bologna. L’iniziativa ha posto al centro formazione e networking, con l’obiettivo di stimolare il confronto, la condivisione di esperienze e l’analisi delle prospettive per il futuro. Il format, ormai consolidato, ha previsto una sessione plenaria mattutina seguita da un workshop strutturato in incontri one to one. Tra i protagonisti della plenaria: Boscolo, Quality Group, Qatar Airways, Tourism Seychelles, Allianz e Axa. Il workshop ha invece coinvolto Atlantic Joint Venture (vettori LH, UA, AC, LX, OS, SN, EW) insieme a catene alberghiere, enti del turismo e DMC, per offrire ai Personal Voyager una panoramica aggiornata sulle novità di prodotto e sulle destinazioni più richieste dal mercato. Ad aprire entrambe le tappe Michele Zucchi, ad Euphemia, che, insieme a Roberto Piatti, responsabile IT, ha presentato agli agenti VoyaGO, il nuovo tool basato sull’intelligenza artificiale: “Uno strumento sviluppato da 4ward s.r.l. in esclusiva per Euphemia, concepito per far risparmiare ai Personal Voyager tempo prezioso da dedicare ai clienti. VoyaGO è al contrario, fornisce in tempo reale tutte le informazioni necessarie alla vendita, attingendo al nostro datacenter: procedure operative, assicurazioni, documenti di viaggio, visti, vaccinazioni e molto altro. L’obiettivo è migliorare la produttività e consentire ai Personal Voyager di concentrarsi su ciò che conta davvero: la relazione con il cliente e la consulenza personalizzata”. Bilancio Il doppio appuntamento del Nord Italia è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno e analizzare i trend che orienteranno le strategie per il 2026. “Il 2025 rappresenta per noi un anno di forte consolidamento – ha dichiarato Giulia Barroero, ad Lab Travel – chiuderemo a 70 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 15% rispetto al 2024. Un risultato che non deriva solo dall’ingresso di nuovi Personal Voyager, ma anche dal rilevante miglioramento delle performance degli agenti storici. Il nostro modello unisce la massa critica necessaria a dialogare con i fornitori alla capillarità nel rapporto con la clientela, con effetti positivi su vendite e marginalità, come viene ampiamente riconosciuto dai protagonisti della nostra rete”. A conclusione degli incontri, Ezio Barroero, presidente Lab Travel, ha evidenziato la piena riuscita dell’evento: “Un appuntamento che ha suscitato un interesse sorprendente tra i Personal Voyager e che ha offerto un confronto di grande qualità. Un segnale chiaro della vitalità della rete e dell’attenzione verso i progetti che stiamo sviluppando”. Guardare avanti, per Euphemia, significa anche saper interpretare i cambiamenti del mercato e delle abitudini professionali. “Tra le tendenze emerse dal confronto con gli agenti – conclude Barroero – stiamo valutando investimenti più consistenti nel digitale per offrire soluzioni flessibili che ogni Personal Voyager possa adattare alle proprie esigenze, sempre in abbinamento alle filiali su strada. Le nostre 50 sedi fisiche rimangono un punto di riferimento per tutti gli agenti: alcuni le usano per incontrare il cliente la prima volta e poi proseguono la pratica online, altri le utilizzano invece per tutto l’iter della prenotazione, in funzione delle esigenze e delle aspettative del loro interlocutore”. Condividi

