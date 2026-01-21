Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano a Copenaghen per “A glass of Italy” I comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano partecipano insieme alla settima edizione di “A Glass of Italy”, rassegna internazionale dedicata alla promozione dell’eccellenza italiana, in programma a Copenaghen lunedì 26 gennaio 2026. Con il titolo “365 Giorni di Meraviglia”, il workshop turistico è dedicato alla scoperta della Riviera Ligure di Ponente e presenta le cinque destinazioni come un unico territorio, ricco di identità e peculiarità complementari. Nel corso dell’incontro saranno raccontate le caratteristiche distintive di ciascuna località attraverso quattro filoni tematici – cultura, natura, outdoor e mare – offrendo una narrazione autentica e completa dell’offerta turistica. A ogni tematica sarà inoltre abbinato un finger food ispirato ai prodotti e ai sapori del territorio con degustazione di vini locali. Il workshop prevede inoltre la presentazione delle esperienze turistiche più significative, dei principali punti di forza delle destinazioni e delle strutture ricettive presenti, con l’obiettivo di fornire agli operatori una panoramica concreta e operativa utile alla costruzione di future proposte di viaggio dedicate alla Ligurian Riviera. L’iniziativa punta inoltre ad avviare un primo rapporto commerciale con i tour operator danesi. La partecipazione all’evento A Glass of Italy rientra in una programmazione fieristica condivisa per il 2026, che vede i comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano impegnati in un percorso unitario di promozione sui mercati nazionali e internazionali. Un programma condiviso che conferma la volontà delle cinque destinazioni di presentarsi in modo coordinato, rafforzando la competitività del territorio e la capacità di dialogo con operatori e buyer internazionali. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505474 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano partecipano insieme alla settima edizione di “A Glass of Italy”, rassegna internazionale dedicata alla promozione dell’eccellenza italiana, in programma a Copenaghen lunedì 26 gennaio 2026. Con il titolo “365 Giorni di Meraviglia”, il workshop turistico è dedicato alla scoperta della Riviera Ligure di Ponente e presenta le cinque destinazioni come un unico territorio, ricco di identità e peculiarità complementari. Nel corso dell’incontro saranno raccontate le caratteristiche distintive di ciascuna località attraverso quattro filoni tematici – cultura, natura, outdoor e mare – offrendo una narrazione autentica e completa dell’offerta turistica. A ogni tematica sarà inoltre abbinato un finger food ispirato ai prodotti e ai sapori del territorio con degustazione di vini locali. Il workshop prevede inoltre la presentazione delle esperienze turistiche più significative, dei principali punti di forza delle destinazioni e delle strutture ricettive presenti, con l’obiettivo di fornire agli operatori una panoramica concreta e operativa utile alla costruzione di future proposte di viaggio dedicate alla Ligurian Riviera. L’iniziativa punta inoltre ad avviare un primo rapporto commerciale con i tour operator danesi. La partecipazione all’evento A Glass of Italy rientra in una programmazione fieristica condivisa per il 2026, che vede i comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano impegnati in un percorso unitario di promozione sui mercati nazionali e internazionali. Un programma condiviso che conferma la volontà delle cinque destinazioni di presentarsi in modo coordinato, rafforzando la competitività del territorio e la capacità di dialogo con operatori e buyer internazionali. [post_title] => Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano a Copenaghen per "A glass of Italy" [post_date] => 2026-01-21T13:59:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1769003972000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505453 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ottimismo in casa United Airlines per l'anno appena cominciato, sulla scorta di un 2025 che ha prodotto il più alto fatturato della storia della compagnia aerea. Il vettore prevede che la domanda premium e internazionale rimarrà stabile nel 2026, con un utile per azione rettificato compreso tra 12 e 14 dollari. Come anticipato da Skift, United ha registrato un fatturato operativo di 53,8 miliardi di dollari e un utile di 3,4 miliardi di dollari. In particolare, le vendite premium sono aumentate del 9% nel quarto trimestre e dell'11% nell'anno. I ricavi derivanti dai programmi fedeltà sono aumentati del 10% nel quarto trimestre e del 9% nel 2025. I ricavi della classe economica base sono cresciuti del 7% nel quarto trimestre e del 5% nell'anno. Le prospettive rosee di United arrivano dopo che anche Delta Air Lines ha riportato un quarto trimestre forte. Entrambe le compagnie aeree hanno registrato profitti record grazie alle loro offerte premium e internazionali. Il boom dei voli premium è stato così forte che anche altre compagnie aeree come Southwest e JetBlue stanno ora cercando di attirare i viaggiatori che spendono di più con più posti in business class e l'apertura di lounge. United ha dichiarato che continua a registrare un forte slancio nel primo mese del 2026, con la settimana del 4 gennaio che è stata la settimana con il fatturato più alto della sua storia. Il vettore ha subito un duro colpo a causa della chiusura del governo dello scorso anno, durata ben più di un mese. United ha registrato un impatto ante imposte di 250 milioni di dollari sulle prenotazioni durante il quarto trimestre. [post_title] => United Airlines: un 2025 da fatturato record, un 2026 trainato dalla domanda premium [post_date] => 2026-01-21T09:56:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768989408000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta sull'intermodalità per Air France che in partnership con Sncf Voyageurs estende l'offerta “Treno + Aereo” ai treni Ouigo, inizialmente tra il Sud-est della Francia e Parigi-Charles de Gaulle, per poi arrivare a collegare 27 stazioni entro settembre 2026. Una collaborazione, quella che consente ai passeggeri di combinare un volo e un viaggio in treno in un'unica prenotazione, già attiva per i treni Tgv Inoui e che ora si allarga ai biglietti Ouigo: sono quindi disponibili per la prenotazione i collegamenti ferroviari tra Avignone, Aix-en-Provence, Marsiglia e l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. A seguire, l'offerta sarà gradualmente estesa a tutte le 70 destinazioni servite da Ouigo in Francia. Da oltre trent'anni, Air France e Sncf Voyageurs lavorano fianco a fianco per facilitare l'accesso agli aeroporti in treno e promuovere soluzioni di mobilità a basse emissioni di carbonio, ove disponibili. Il fulcro di questa partnership è l'offerta “Train + Air”, che consente ai clienti di combinare, all'interno di una prenotazione completamente digitale, un volo e un viaggio in treno, con la garanzia di essere riprenotati sul primo treno o volo disponibile in caso di irregolarità. Sia che viaggino sui treni Ouigo o Tgv Inoui, i passeggeri beneficiano di: una sola prenotazione per l'intero viaggio; viaggio garantito sul primo volo o treno disponibile in caso di irregolarità, senza costi aggiuntivi; un viaggio completamente digitalizzato, con la possibilità di effettuare il check-in online su airfrance.com a partire da 48 ore prima della partenza (24 ore per i voli verso gli Stati Uniti). «L'intermodalità è un pilastro fondamentale della strategia di decarbonizzazione di Air France - ricorda Vincent Etchebehere, direttore sostenibilità e nuove mobilità, Air France -. La progressiva integrazione dei treni Ouigo nell'offerta Train+Air consentirà ai nostri passeggeri di beneficiare di una gamma più ampia di opzioni di viaggio a basse emissioni di carbonio per raggiungere l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, non solo dalle città già servite dal Tgv Inoui ma anche, a partire dal 2026, dalle nuove stazioni in tutta la Francia». «L'integrazione dei treni Ouigo nell'offerta Train+Air segna una nuova pietra miliare nella partnership tra Sncf Voyageurs e Air France, rafforzando l'intermodalità e fornendo ai nostri clienti una soluzione di viaggio digitalizzata e senza soluzione di continuità, accessibile tramite un'unica prenotazione» aggiunge Jérôme Laffon, direttore generale di Ouigo. [post_title] => Air France-Sncf: l'offerta 'treno + aereo' ora include anche i treni Ouigo [post_date] => 2026-01-21T09:37:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768988269000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates rilancia sulle rotte verso il Sud-est asiatico: dal 2 aprile la compagnia aerea introdurrà quattro voli settimanali aggiuntivi tra Dubai e Manila, che saranno operati il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. I collegamenti saranno serviti da Boeing 777-300Er, configurati con 8 suite private in Prima Classe, 42 sedili completamente reclinabili in Business Class e 304 spaziosi posti in Economy Class. Grazie a questa espansione, la compagnia offrirà ai viaggiatori d'affari, ai clienti del settore marittimo e alla numerosa comunità filippina presente nel network globale una scelta più ampia e una connettività migliorata. I nuovi voli consentiranno inoltre collegamenti più rapidi da e verso Canada e Stati Uniti, oltre a migliori coincidenze con le partenze europee della tarda mattinata, tra cui Milano, Londra, Budapest e Atene, via Dubai. I passeggeri in partenza e in arrivo a Manila beneficeranno del servizio di Emirates e dei prodotti leader di settore a bordo e a terra in tutte le classi, con piatti ispirati alle tradizioni regionali e bevande gratuite, oltre al sistema di intrattenimento a bordo ice, che offre oltre 6.500 canali di intrattenimento on demand in più di 40 lingue, incluso il Tagalog, con film, programmi TV e un’ampia libreria musicale, oltre a giochi, audiolibri e podcast. [post_title] => Emirates aggiunge quattro frequenze settimanali sulla Dubai-Manila [post_date] => 2026-01-20T12:30:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768912255000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505365 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il relais masseria Le Cesine di CdsHotels si prepara a inaugurare il prossimo maggio la nuova stagione 2026. Immerso in un uliveto, vicino alla riserva naturale Wwf “Le Cesine”, il relais prende una direzione nuova. Il concetto di lusso abbandona le sovrastrutture per ritrovare verità nei gesti quotidiani, nella materia viva, nei legami con la terra. Nature is our luxury non è uno slogan, è una dichiarazione di intenti. Il rispetto per l’ambiente diventa una scelta concreta e visibile: l’acqua piovana raccolta viene reimpiegata per l’irrigazione, il fabbisogno energetico interno è garantito da un impianto fotovoltaico, e i pannelli solari termici forniscono acqua calda nel rispetto della stagionalità. Esperienza quotidiana L’esperienza si costruisce giorno per giorno: una sessione di yoga al tramonto, una pedalata lungo i sentieri tra il verde, un bagno in piscina o tra le onde della costa adriatica salentina. E poi le mani nella terra, nell’orto biologico della masseria, dove gli ospiti possono imparare – o riscoprire – la semplicità del gesto contadino. Il raccolto può diventare ingrediente nelle cooking class dedicate alla tradizione. E ancora, intreccio di cesti e lavorazione della terracotta sotto la guida di artigiani locali. Il Relais Masseria le Cesine applica i principi del protocollo europeo “Rete Natura 2000” per la salvaguardia e lo sviluppo della flora e fauna autoctone, confermando la propria vocazione a un turismo che non consuma, ma custodisce. 20 [post_title] => CdsHotels: alla masseria Le Cesine un nuovo modo di fare vacanza [post_date] => 2026-01-20T09:06:02+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768899962000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505312 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_478614" align="alignright" width="190"] Eugenio Giani[/caption] Procedoni, con il varo della passerella ciclopedonale di attraversamento del torrente Isolone nel comune di Fosdinovo (Ms), i lavori per la realizzazione del lotto prioritario della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Sarzana. L’opera, realizzata dalla regione Liguria quale soggetto attuatore, prevede nel tratto ligure un’infrastruttura lunga 13 chilometri attraverso i Comuni di Sarzana, Castelnuovo Magra e Luni, mentre in Toscana, grazie ad un accordo tra le due regioni, saranno realizzati ulteriori 2 chilometri con un finanziamento della regione Toscana di 1,16 milioni di euro. «La realizzazione di questa passerella ciclopedonale sull’Isolone, collegata alla ciclovia Ventimiglia-Sarzana - spiega il presidente della egione Toscana Eugenio Giani - rappresenta un investimento importante anche per la Toscana. Si tratta infatti di un’infrastruttura essenziale per connettere in modo sostenibile territori di grande valore paesaggistico e storico. Con oltre un milione di euro finanziamo un’opera che unisce mobilità dolce, tutela del paesaggio e valorizzazione del patrimonio locale. Sono lieto anche della collaborazione con la regione Liguria, stazione appaltante sia per la parte dell’opera realizzata nel proprio territorio, che per il tratto Toscano dell’infrastruttura. Attendo con ansia il termine dei lavori, certo che attraverso investimenti di questo tipo si possa incentivare quel turismo ecosostenibile e diffuso che rappresenta un vero motore di sviluppo per territori di incantevole bellezza ma ancora decentrati rispetto ai grandi flussi turistici». «La ciclovia Tirrenica rappresenta una delle più importanti arterie di mobilità ciclabile del panorama nazionale e regionale – aggiunge l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni – la bellezza e la varietà del percorso la rendono particolarmente interessante ed attrattiva anche dal punto di vista dell’escursionismo o del cicloturismo. La Toscana ha scelto da tempo di investire nel potenziamento dei grandi itinerari ciclopedonali, per valorizzare tutti i suoi territori ed incentivare una reale scoperta dell’identità toscana». «Il varo di questa struttura - commenta il presidente della regione Liguria Marco Bucci - è un ulteriore tassello di questo grande e importante lavoro ed è soprattutto la testimonianza della collaborazione tra la Liguria, che ha realizzato i lavori, e la Toscana, che ha stanziato le risorse necessarie, con il comune obiettivo di completare un’opera complessivamente di grande valore per il paese in termini di mobilità sostenibile e di tutela dell’ambiente, oltre che di appeal turistico». «Questa passerella ciclopedonale fa parte del più ampio Lotto Prioritario di cui Regione Liguria è soggetto attuatore per 44,83 chilometri complessivi su tutto il territorio, di cui 13 chilometri nello spezzino – conclude l’assessore alle infrastrutture della regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone - dove la ciclovia corre principalmente lungo il Canale Lunense, che attraversa la bassa valle del fiume Magra, tra Liguria e Toscana. Tutti gli interventi procedono nei tempi previsti: stiamo lavorando per fare in modo che il percorso ciclopedonale sia pronto entro marzo 2026, nel rispetto delle scadenze del Pnrr, e poi percorribile dopo l’indispensabile fase di collaudo». [post_title] => Ciclovia Tirrenica, procedono i lavori tra Liguria e Toscana per connettere i territori [post_date] => 2026-01-19T11:03:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768820593000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Dmo “Ligurian Riviera”, nuova cabina di regia del turismo provinciale, mette insieme enti pubblici e associazioni di categoria per una strategia integrata di promozione e sviluppo della destinazione. Supportata dalla Camera di Commercio, ente pubblico capofila e rappresentante legale, la Dmo riunisce i Comuni di Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Celle Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno, Toirano, Tovo San Giacomo e Varazze. Al tavolo anche le associazioni di categoria: Confcommercio Savona, Confesercenti Savona, Coldiretti Savona, Cia Savona, Confagricoltura Liguria, Faita Liguria, Federalberghi Savona, FIAIP Savona, FIMAA Savona, Unione Provinciale Albergatori Savona e Confindustria Savona. Presente, con un ruolo nella direzione tecnica, anche la provincia di Savona. Presidente della Dmo è il presidente della Camera di Commercio o un suo delegato. Vicepresidenti, eletti all’unanimità, Nicoletta Negro, assessore del Comune di Savona per la parte pubblica, e Stefania Piccardo, presidente dell’Unione Provinciale Albergatori, per la parte privata. «La nascita della Dmo Ligurian Riviera consente la creazione di una struttura che attuerà una politica di sviluppo turistico innovativa – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi – adottando linee guida per prodotti turistici strutturati, con una forte identità e un’elevata competitività sul mercato. Un modello che coordina interventi pubblici e privati, evitando dispersioni di risorse. Avvieremo al più presto i lavori per definire e approvare il Piano d’azione 2026, dal marketing territoriale alla promozione e alla gestione dei servizi turistici». «Nasce ufficialmente la Dmo “Ligurian Riviera”- aggiunge Luca Lombardi, assessore regionale al turismo - La regione guiderà il sistema con una governance chiara e condivisa, mentre le Dmo operano come cabine di regia territoriali. L’obiettivo è duplice: innovare la promozione della Liguria, anche grazie al Dms regionale, e rafforzare la promo-commercializzazione dell’offerta». La Dmo “Ligurian Riviera”, nuova cabina di regia del turismo provinciale mette insieme enti pubblici e associazioni di categoria per una strategia integrata di promozione e sviluppo della destinazione. [post_title] => Savona presenta la Dmo “ligurian riviera”, nuova cabina di regia del turismo provinciale [post_date] => 2026-01-19T11:02:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768820521000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505268 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477224" align="alignright" width="300"] Cristina Ponzanelli, sindaca di Sarzana[/caption] Sarzana (La Spezia) ha presentato la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. Una candidatura costruita attraverso un percorso lungo, condiviso e strutturato, con l’obiettivo di competere al massimo livello nazionale e offrire al paese un progetto culturale solido, credibile e immediatamente realizzabile. «Una candidatura che è il risultato di un percorso avviato da tempo e fortemente partecipato - spiegano il presidente della regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla cultura Simona Ferro -. Un grande gioco di squadra che coinvolge venticinque comuni, oltre ottanta istituzioni e grandi realtà culturali, cinque università, tra cui l'università di Genova, e circa duecento realtà culturali e associative. Questo lavoro condiviso ha portato alla definizione di oltre sessanta progetti culturali innovativi, già strutturati, tra grandi mostre, eventi e festival, con il supporto di università, fondazioni, parchi, categorie economiche, sindacati e di una vasta rete civica. Un progetto che non sarebbe possibile senza una forte alleanza istituzionale e territoriale, che mette al centro la cultura ma anche la rigenerazione e la coesione sociale. I grandi investimenti infrastrutturali realizzati e in corso di realizzazione, come la ciclovia tirrenica e le sue infrastrutture di collegamento, si inseriscono in questa visione condivisa che lega Sarzana alla Liguria, guardando alla cultura come a un vero motore di sviluppo». Dopo le precedenti candidature del Tigullio e delle città della Spezia e Savona, Sarzana è oggi la candidata ufficiale della Liguria, con l’ambizione di esprimere per la prima volta una capitale italiana della cultura anche per il nord-ovest del paese, rafforzando il ruolo di quest’area nel panorama culturale nazionale. La candidatura è sostenuta in modo compatto da Regione Liguria, Anci Liguria e da una vasta rete di alleanze territoriali che coinvolge la Val di Magra, la Val di Vara e il Golfo dei Poeti, con il supporto del comune di Ventimiglia, in un ideale abbraccio che unisce la regione da Levante a Ponente. Il progetto assume inoltre una forte dimensione internazionale grazie al sostegno di istituzioni e amministrazioni francesi, tra cui il comune di Nizza, e al collegamento con la rete euro-mediterranea dell’euroregione Alpi-Mediterraneo. «La candidatura di Sarzana 2028 si inserisce in un quadro di investimenti già programmati che supera i settanta milioni di euro, destinati alla rigenerazione urbana e al potenziamento delle infrastrutture culturali – spiega il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli –. In questo contesto si collocano anche le risorse stanziate dal ministero della cultura per la riqualificazione delle Fortezze Firmafede e Sarzanello, cuore del futuro parco urbano delle Fortezze, progetto simbolo di una strategia che integra patrimonio storico, paesaggio e natura. Il 2028 non rappresenta un punto di arrivo, ma un acceleratore di processi già in corso, pensati per produrre un’eredità duratura, misurabile in termini sociali, economici e ambientali, a beneficio dell’intero territorio. Un progetto che è insieme naturale conseguenza del percorso avviato e punto di partenza per il futuro». La candidatura di Sarzana, diretta da Umberto Croppi, è guidata da un comitato scientifico multidisciplinare. Tra i membri figurano il sarzanese Egidio Banti, il direttore del museo di Capodimonte Eike Schmidt, la direttrice dei musei nazionali Liguria Alessandra Guerrini, che gestisce a Genova Palazzo Reale, Palazzo Spinola e numerosi siti in Liguria, da Ventimiglia a Luni, comprese le Fortezze di Sarzana. Fanno inoltre parte del comitato l’urbanista Elena Granata, il direttore del Censis Massimiliano Valerii, la direttrice del Festival della mente Benedetta Marietti, il presidente Agis Liguria Andrea Cerri, il critico Luca Nannipieri. A supportare concretamente il progetto sono anche le maggiori istituzioni culturali liguri, da Palazzo Ducale al Teatro Nazionale di Genova, dalla Genova Liguria film commission al Teatro Carlo Felice, insieme a molte altre. Il progetto valorizza le reti territoriali della Val di Magra, della Val di Vara e del Golfo dei Poeti ed è aperto ai territori di connessione come la Lunigiana, la Versilia, le Cinque Terre e la Riviera ligure, oltre a una dimensione nazionale ed europea attraverso la Via della Costa, che attraversa tutta la Liguria fino al Cammino di Santiago di Compostela e si incrocia proprio a Sarzana con la Via Francigena. [post_title] => Liguria, Sarzana candidata a Capitale italiana della cultura 2028 [post_date] => 2026-01-16T11:57:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768564662000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 505067 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates lancerà il prossimo 1° ottobre un nuovo volo giornaliero tra Helsinki e Dubai, che sarà l'unico collegamento diretto tutto l'anno tra la Finlandia e gli Emirati Arabi Uniti. Sulla nuova rotta verrà impiegato un Airbus A350, che porterà in Finlandia le soluzioni più innovative della compagnia e la sua cabina Premium Economy. «La rotta Dubai-Helsinki rappresenta un’importante espansione della nostra rete globale - ha dichiarato Adnan Kazim, deputy president e cco di Emirates -. La rotta Helsinki-Dubai registra già un’ottima domanda, con numerosi passeggeri in transito dai nostri altri gateway nordici. Offrire un collegamento diretto tutto l’anno rappresenta quindi un passo naturale, garantendo viaggi diretti e nuove opzioni premium. Oltre a soddisfare la domanda esistente, questa nuova rotta può attrarre anche chi in passato ha scelto percorsi alternativi, ampliando il mercato e permettendo a un numero maggiore di persone di scoprire tutto ciò che queste destinazioni offrono. «Per rispondere al meglio alle esigenze dei viaggi a lungo raggio, impiegheremo l’A350, offrendo un’esperienza premium e il massimo comfort in tutte le classi di cabina». Con 298 posti distribuiti in tre cabine - Business Class, Premium Economy Class ed Economy Class - l’A350 porterà in Finlandia, fin dal primo volo, tutti i prodotti e i servizi di classe di Emirates, con cabine luminose e ariose e le ultime tecnologie. [post_title] => Emirates: nuova rotta annuale tra Dubai e Helsinki, dal prossimo 1° ottobre [post_date] => 2026-01-14T10:24:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1768386267000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "loano pietra ligure finale ligure varazze arenzano copenaghen glass of italy" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":997,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505474","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano partecipano insieme alla settima edizione di “A Glass of Italy”, rassegna internazionale dedicata alla promozione dell’eccellenza italiana, in programma a Copenaghen lunedì 26 gennaio 2026.\r

\r

Con il titolo “365 Giorni di Meraviglia”, il workshop turistico è dedicato alla scoperta della Riviera Ligure di Ponente e presenta le cinque destinazioni come un unico territorio, ricco di identità e peculiarità complementari.\r

\r

Nel corso dell’incontro saranno raccontate le caratteristiche distintive di ciascuna località attraverso quattro filoni tematici – cultura, natura, outdoor e mare – offrendo una narrazione autentica e completa dell’offerta turistica. A ogni tematica sarà inoltre abbinato un finger food ispirato ai prodotti e ai sapori del territorio con degustazione di vini locali.\r

\r

Il workshop prevede inoltre la presentazione delle esperienze turistiche più significative, dei principali punti di forza delle destinazioni e delle strutture ricettive presenti, con l’obiettivo di fornire agli operatori una panoramica concreta e operativa utile alla costruzione di future proposte di viaggio dedicate alla Ligurian Riviera.\r

\r

L’iniziativa punta inoltre ad avviare un primo rapporto commerciale con i tour operator danesi.\r

\r

La partecipazione all’evento A Glass of Italy rientra in una programmazione fieristica condivisa per il 2026, che vede i comuni di Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano impegnati in un percorso unitario di promozione sui mercati nazionali e internazionali. Un programma condiviso che conferma la volontà delle cinque destinazioni di presentarsi in modo coordinato, rafforzando la competitività del territorio e la capacità di dialogo con operatori e buyer internazionali.","post_title":"Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Varazze e Arenzano a Copenaghen per \"A glass of Italy\"","post_date":"2026-01-21T13:59:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1769003972000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottimismo in casa United Airlines per l'anno appena cominciato, sulla scorta di un 2025 che ha prodotto il più alto fatturato della storia della compagnia aerea. Il vettore prevede che la domanda premium e internazionale rimarrà stabile nel 2026, con un utile per azione rettificato compreso tra 12 e 14 dollari.\r

\r

Come anticipato da Skift, United ha registrato un fatturato operativo di 53,8 miliardi di dollari e un utile di 3,4 miliardi di dollari. In particolare, le vendite premium sono aumentate del 9% nel quarto trimestre e dell'11% nell'anno. I ricavi derivanti dai programmi fedeltà sono aumentati del 10% nel quarto trimestre e del 9% nel 2025. I ricavi della classe economica base sono cresciuti del 7% nel quarto trimestre e del 5% nell'anno.\r

\r

Le prospettive rosee di United arrivano dopo che anche Delta Air Lines ha riportato un quarto trimestre forte. Entrambe le compagnie aeree hanno registrato profitti record grazie alle loro offerte premium e internazionali. Il boom dei voli premium è stato così forte che anche altre compagnie aeree come Southwest e JetBlue stanno ora cercando di attirare i viaggiatori che spendono di più con più posti in business class e l'apertura di lounge.\r

\r

United ha dichiarato che continua a registrare un forte slancio nel primo mese del 2026, con la settimana del 4 gennaio che è stata la settimana con il fatturato più alto della sua storia.\r

\r

Il vettore ha subito un duro colpo a causa della chiusura del governo dello scorso anno, durata ben più di un mese. United ha registrato un impatto ante imposte di 250 milioni di dollari sulle prenotazioni durante il quarto trimestre.","post_title":"United Airlines: un 2025 da fatturato record, un 2026 trainato dalla domanda premium","post_date":"2026-01-21T09:56:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768989408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta sull'intermodalità per Air France che in partnership con Sncf Voyageurs estende l'offerta “Treno + Aereo” ai treni Ouigo, inizialmente tra il Sud-est della Francia e Parigi-Charles de Gaulle, per poi arrivare a collegare 27 stazioni entro settembre 2026.\r

\r

Una collaborazione, quella che consente ai passeggeri di combinare un volo e un viaggio in treno in un'unica prenotazione, già attiva per i treni Tgv Inoui e che ora si allarga ai biglietti Ouigo: sono quindi disponibili per la prenotazione i collegamenti ferroviari tra Avignone, Aix-en-Provence, Marsiglia e l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. A seguire, l'offerta sarà gradualmente estesa a tutte le 70 destinazioni servite da Ouigo in Francia.\r

\r

Da oltre trent'anni, Air France e Sncf Voyageurs lavorano fianco a fianco per facilitare l'accesso agli aeroporti in treno e promuovere soluzioni di mobilità a basse emissioni di carbonio, ove disponibili. Il fulcro di questa partnership è l'offerta “Train + Air”, che consente ai clienti di combinare, all'interno di una prenotazione completamente digitale, un volo e un viaggio in treno, con la garanzia di essere riprenotati sul primo treno o volo disponibile in caso di irregolarità.\r

\r

Sia che viaggino sui treni Ouigo o Tgv Inoui, i passeggeri beneficiano di: una sola prenotazione per l'intero viaggio; viaggio garantito sul primo volo o treno disponibile in caso di irregolarità, senza costi aggiuntivi; un viaggio completamente digitalizzato, con la possibilità di effettuare il check-in online su airfrance.com a partire da 48 ore prima della partenza (24 ore per i voli verso gli Stati Uniti).\r

\r

«L'intermodalità è un pilastro fondamentale della strategia di decarbonizzazione di Air France - ricorda Vincent Etchebehere, direttore sostenibilità e nuove mobilità, Air France -. La progressiva integrazione dei treni Ouigo nell'offerta Train+Air consentirà ai nostri passeggeri di beneficiare di una gamma più ampia di opzioni di viaggio a basse emissioni di carbonio per raggiungere l'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle, non solo dalle città già servite dal Tgv Inoui ma anche, a partire dal 2026, dalle nuove stazioni in tutta la Francia».\r

\r

«L'integrazione dei treni Ouigo nell'offerta Train+Air segna una nuova pietra miliare nella partnership tra Sncf Voyageurs e Air France, rafforzando l'intermodalità e fornendo ai nostri clienti una soluzione di viaggio digitalizzata e senza soluzione di continuità, accessibile tramite un'unica prenotazione» aggiunge Jérôme Laffon, direttore generale di Ouigo.\r

\r

","post_title":"Air France-Sncf: l'offerta 'treno + aereo' ora include anche i treni Ouigo","post_date":"2026-01-21T09:37:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768988269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates rilancia sulle rotte verso il Sud-est asiatico: dal 2 aprile la compagnia aerea introdurrà quattro voli settimanali aggiuntivi tra Dubai e Manila, che saranno operati il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.\r

\r

I collegamenti saranno serviti da Boeing 777-300Er, configurati con 8 suite private in Prima Classe, 42 sedili completamente reclinabili in Business Class e 304 spaziosi posti in Economy Class. Grazie a questa espansione, la compagnia offrirà ai viaggiatori d'affari, ai clienti del settore marittimo e alla numerosa comunità filippina presente nel network globale una scelta più ampia e una connettività migliorata.\r

\r

I nuovi voli consentiranno inoltre collegamenti più rapidi da e verso Canada e Stati Uniti, oltre a migliori coincidenze con le partenze europee della tarda mattinata, tra cui Milano, Londra, Budapest e Atene, via Dubai.\r

\r

I passeggeri in partenza e in arrivo a Manila beneficeranno del servizio di Emirates e dei prodotti leader di settore a bordo e a terra in tutte le classi, con piatti ispirati alle tradizioni regionali e bevande gratuite, oltre al sistema di intrattenimento a bordo ice, che offre oltre 6.500 canali di intrattenimento on demand in più di 40 lingue, incluso il Tagalog, con film, programmi TV e un’ampia libreria musicale, oltre a giochi, audiolibri e podcast.","post_title":"Emirates aggiunge quattro frequenze settimanali sulla Dubai-Manila","post_date":"2026-01-20T12:30:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768912255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il relais masseria Le Cesine di CdsHotels si prepara a inaugurare il prossimo maggio la nuova stagione 2026. Immerso in un uliveto, vicino alla riserva naturale Wwf “Le Cesine”, il relais prende una direzione nuova. Il concetto di lusso abbandona le sovrastrutture per ritrovare verità nei gesti quotidiani, nella materia viva, nei legami con la terra. Nature is our luxury non è uno slogan, è una dichiarazione di intenti.\r

Il rispetto per l’ambiente diventa una scelta concreta e visibile: l’acqua piovana raccolta viene reimpiegata per l’irrigazione, il fabbisogno energetico interno è garantito da un impianto fotovoltaico, e i pannelli solari termici forniscono acqua calda nel rispetto della stagionalità.\r

\r

Esperienza quotidiana\r

L’esperienza si costruisce giorno per giorno: una sessione di yoga al tramonto, una pedalata lungo i sentieri tra il verde, un bagno in piscina o tra le onde della costa adriatica salentina. E poi le mani nella terra, nell’orto biologico della masseria, dove gli ospiti possono imparare – o riscoprire – la semplicità del gesto contadino. Il raccolto può diventare ingrediente nelle cooking class dedicate alla tradizione. E ancora, intreccio di cesti e lavorazione della terracotta sotto la guida di artigiani locali.\r

\r

Il Relais Masseria le Cesine applica i principi del protocollo europeo “Rete Natura 2000” per la salvaguardia e lo sviluppo della flora e fauna autoctone, confermando la propria vocazione a un turismo che non consuma, ma custodisce.\r

20","post_title":"CdsHotels: alla masseria Le Cesine un nuovo modo di fare vacanza","post_date":"2026-01-20T09:06:02+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1768899962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_478614\" align=\"alignright\" width=\"190\"] Eugenio Giani[/caption]\r

\r

Procedoni, con il varo della passerella ciclopedonale di attraversamento del torrente Isolone nel comune di Fosdinovo (Ms), i lavori per la realizzazione del lotto prioritario della Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Sarzana.\r

\r

L’opera, realizzata dalla regione Liguria quale soggetto attuatore, prevede nel tratto ligure un’infrastruttura lunga 13 chilometri attraverso i Comuni di Sarzana, Castelnuovo Magra e Luni, mentre in Toscana, grazie ad un accordo tra le due regioni, saranno realizzati ulteriori 2 chilometri con un finanziamento della regione Toscana di 1,16 milioni di euro.\r

«La realizzazione di questa passerella ciclopedonale sull’Isolone, collegata alla ciclovia Ventimiglia-Sarzana - spiega il presidente della egione Toscana Eugenio Giani - rappresenta un investimento importante anche per la Toscana. Si tratta infatti di un’infrastruttura essenziale per connettere in modo sostenibile territori di grande valore paesaggistico e storico. Con oltre un milione di euro finanziamo un’opera che unisce mobilità dolce, tutela del paesaggio e valorizzazione del patrimonio locale. Sono lieto anche della collaborazione con la regione Liguria, stazione appaltante sia per la parte dell’opera realizzata nel proprio territorio, che per il tratto Toscano dell’infrastruttura. Attendo con ansia il termine dei lavori, certo che attraverso investimenti di questo tipo si possa incentivare quel turismo ecosostenibile e diffuso che rappresenta un vero motore di sviluppo per territori di incantevole bellezza ma ancora decentrati rispetto ai grandi flussi turistici».\r

«La ciclovia Tirrenica rappresenta una delle più importanti arterie di mobilità ciclabile del panorama nazionale e regionale – aggiunge l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni – la bellezza e la varietà del percorso la rendono particolarmente interessante ed attrattiva anche dal punto di vista dell’escursionismo o del cicloturismo. La Toscana ha scelto da tempo di investire nel potenziamento dei grandi itinerari ciclopedonali, per valorizzare tutti i suoi territori ed incentivare una reale scoperta dell’identità toscana».\r

«Il varo di questa struttura - commenta il presidente della regione Liguria Marco Bucci - è un ulteriore tassello di questo grande e importante lavoro ed è soprattutto la testimonianza della collaborazione tra la Liguria, che ha realizzato i lavori, e la Toscana, che ha stanziato le risorse necessarie, con il comune obiettivo di completare un’opera complessivamente di grande valore per il paese in termini di mobilità sostenibile e di tutela dell’ambiente, oltre che di appeal turistico».\r

«Questa passerella ciclopedonale fa parte del più ampio Lotto Prioritario di cui Regione Liguria è soggetto attuatore per 44,83 chilometri complessivi su tutto il territorio, di cui 13 chilometri nello spezzino – conclude l’assessore alle infrastrutture della regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone - dove la ciclovia corre principalmente lungo il Canale Lunense, che attraversa la bassa valle del fiume Magra, tra Liguria e Toscana. Tutti gli interventi procedono nei tempi previsti: stiamo lavorando per fare in modo che il percorso ciclopedonale sia pronto entro marzo 2026, nel rispetto delle scadenze del Pnrr, e poi percorribile dopo l’indispensabile fase di collaudo».","post_title":"Ciclovia Tirrenica, procedono i lavori tra Liguria e Toscana per connettere i territori","post_date":"2026-01-19T11:03:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1768820593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Dmo “Ligurian Riviera”, nuova cabina di regia del turismo provinciale, mette insieme enti pubblici e associazioni di categoria per una strategia integrata di promozione e sviluppo della destinazione.\r

\r

Supportata dalla Camera di Commercio, ente pubblico capofila e rappresentante legale, la Dmo riunisce i Comuni di Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Celle Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Savona, Spotorno, Toirano, Tovo San Giacomo e Varazze. Al tavolo anche le associazioni di categoria: Confcommercio Savona, Confesercenti Savona, Coldiretti Savona, Cia Savona, Confagricoltura Liguria, Faita Liguria, Federalberghi Savona, FIAIP Savona, FIMAA Savona, Unione Provinciale Albergatori Savona e Confindustria Savona. Presente, con un ruolo nella direzione tecnica, anche la provincia di Savona.\r

\r

Presidente della Dmo è il presidente della Camera di Commercio o un suo delegato. Vicepresidenti, eletti all’unanimità, Nicoletta Negro, assessore del Comune di Savona per la parte pubblica, e Stefania Piccardo, presidente dell’Unione Provinciale Albergatori, per la parte privata.\r

\r

«La nascita della Dmo Ligurian Riviera consente la creazione di una struttura che attuerà una politica di sviluppo turistico innovativa – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi – adottando linee guida per prodotti turistici strutturati, con una forte identità e un’elevata competitività sul mercato. Un modello che coordina interventi pubblici e privati, evitando dispersioni di risorse. Avvieremo al più presto i lavori per definire e approvare il Piano d’azione 2026, dal marketing territoriale alla promozione e alla gestione dei servizi turistici».\r

\r

«Nasce ufficialmente la Dmo “Ligurian Riviera”- aggiunge Luca Lombardi, assessore regionale al turismo - La regione guiderà il sistema con una governance chiara e condivisa, mentre le Dmo operano come cabine di regia territoriali. L’obiettivo è duplice: innovare la promozione della Liguria, anche grazie al Dms regionale, e rafforzare la promo-commercializzazione dell’offerta».\r

\r

La Dmo “Ligurian Riviera”, nuova cabina di regia del turismo provinciale mette insieme enti pubblici e associazioni di categoria per una strategia integrata di promozione e sviluppo della destinazione.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Savona presenta la Dmo “ligurian riviera”, nuova cabina di regia del turismo provinciale","post_date":"2026-01-19T11:02:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1768820521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477224\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Cristina Ponzanelli, sindaca di Sarzana[/caption]\r

\r

Sarzana (La Spezia) ha presentato la candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. Una candidatura costruita attraverso un percorso lungo, condiviso e strutturato, con l’obiettivo di competere al massimo livello nazionale e offrire al paese un progetto culturale solido, credibile e immediatamente realizzabile.\r

\r

«Una candidatura che è il risultato di un percorso avviato da tempo e fortemente partecipato - spiegano il presidente della regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla cultura Simona Ferro -. Un grande gioco di squadra che coinvolge venticinque comuni, oltre ottanta istituzioni e grandi realtà culturali, cinque università, tra cui l'università di Genova, e circa duecento realtà culturali e associative. Questo lavoro condiviso ha portato alla definizione di oltre sessanta progetti culturali innovativi, già strutturati, tra grandi mostre, eventi e festival, con il supporto di università, fondazioni, parchi, categorie economiche, sindacati e di una vasta rete civica. Un progetto che non sarebbe possibile senza una forte alleanza istituzionale e territoriale, che mette al centro la cultura ma anche la rigenerazione e la coesione sociale. I grandi investimenti infrastrutturali realizzati e in corso di realizzazione, come la ciclovia tirrenica e le sue infrastrutture di collegamento, si inseriscono in questa visione condivisa che lega Sarzana alla Liguria, guardando alla cultura come a un vero motore di sviluppo».\r

\r

Dopo le precedenti candidature del Tigullio e delle città della Spezia e Savona, Sarzana è oggi la candidata ufficiale della Liguria, con l’ambizione di esprimere per la prima volta una capitale italiana della cultura anche per il nord-ovest del paese, rafforzando il ruolo di quest’area nel panorama culturale nazionale. La candidatura è sostenuta in modo compatto da Regione Liguria, Anci Liguria e da una vasta rete di alleanze territoriali che coinvolge la Val di Magra, la Val di Vara e il Golfo dei Poeti, con il supporto del comune di Ventimiglia, in un ideale abbraccio che unisce la regione da Levante a Ponente. Il progetto assume inoltre una forte dimensione internazionale grazie al sostegno di istituzioni e amministrazioni francesi, tra cui il comune di Nizza, e al collegamento con la rete euro-mediterranea dell’euroregione Alpi-Mediterraneo.\r

\r

«La candidatura di Sarzana 2028 si inserisce in un quadro di investimenti già programmati che supera i settanta milioni di euro, destinati alla rigenerazione urbana e al potenziamento delle infrastrutture culturali – spiega il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli –. In questo contesto si collocano anche le risorse stanziate dal ministero della cultura per la riqualificazione delle Fortezze Firmafede e Sarzanello, cuore del futuro parco urbano delle Fortezze, progetto simbolo di una strategia che integra patrimonio storico, paesaggio e natura. Il 2028 non rappresenta un punto di arrivo, ma un acceleratore di processi già in corso, pensati per produrre un’eredità duratura, misurabile in termini sociali, economici e ambientali, a beneficio dell’intero territorio. Un progetto che è insieme naturale conseguenza del percorso avviato e punto di partenza per il futuro».\r

\r

La candidatura di Sarzana, diretta da Umberto Croppi, è guidata da un comitato scientifico multidisciplinare. Tra i membri figurano il sarzanese Egidio Banti, il direttore del museo di Capodimonte Eike Schmidt, la direttrice dei musei nazionali Liguria Alessandra Guerrini, che gestisce a Genova Palazzo Reale, Palazzo Spinola e numerosi siti in Liguria, da Ventimiglia a Luni, comprese le Fortezze di Sarzana. Fanno inoltre parte del comitato l’urbanista Elena Granata, il direttore del Censis Massimiliano Valerii, la direttrice del Festival della mente Benedetta Marietti, il presidente Agis Liguria Andrea Cerri, il critico Luca Nannipieri.\r

\r

A supportare concretamente il progetto sono anche le maggiori istituzioni culturali liguri, da Palazzo Ducale al Teatro Nazionale di Genova, dalla Genova Liguria film commission al Teatro Carlo Felice, insieme a molte altre.\r

Il progetto valorizza le reti territoriali della Val di Magra, della Val di Vara e del Golfo dei Poeti ed è aperto ai territori di connessione come la Lunigiana, la Versilia, le Cinque Terre e la Riviera ligure, oltre a una dimensione nazionale ed europea attraverso la Via della Costa, che attraversa tutta la Liguria fino al Cammino di Santiago di Compostela e si incrocia proprio a Sarzana con la Via Francigena.","post_title":"Liguria, Sarzana candidata a Capitale italiana della cultura 2028","post_date":"2026-01-16T11:57:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1768564662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"505067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates lancerà il prossimo 1° ottobre un nuovo volo giornaliero tra Helsinki e Dubai, che sarà l'unico collegamento diretto tutto l'anno tra la Finlandia e gli Emirati Arabi Uniti.\r

\r

Sulla nuova rotta verrà impiegato un Airbus A350, che porterà in Finlandia le soluzioni più innovative della compagnia e la sua cabina Premium Economy.\r

«La rotta Dubai-Helsinki rappresenta un’importante espansione della nostra rete globale - ha dichiarato Adnan Kazim, deputy president e cco di Emirates -. La rotta Helsinki-Dubai registra già un’ottima domanda, con numerosi passeggeri in transito dai nostri altri gateway nordici. Offrire un collegamento diretto tutto l’anno rappresenta quindi un passo naturale, garantendo viaggi diretti e nuove opzioni premium. Oltre a soddisfare la domanda esistente, questa nuova rotta può attrarre anche chi in passato ha scelto percorsi alternativi, ampliando il mercato e permettendo a un numero maggiore di persone di scoprire tutto ciò che queste destinazioni offrono.\r

«Per rispondere al meglio alle esigenze dei viaggi a lungo raggio, impiegheremo l’A350, offrendo un’esperienza premium e il massimo comfort in tutte le classi di cabina». Con 298 posti distribuiti in tre cabine - Business Class, Premium Economy Class ed Economy Class - l’A350 porterà in Finlandia, fin dal primo volo, tutti i prodotti e i servizi di classe di Emirates, con cabine luminose e ariose e le ultime tecnologie.","post_title":"Emirates: nuova rotta annuale tra Dubai e Helsinki, dal prossimo 1° ottobre","post_date":"2026-01-14T10:24:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1768386267000]}]}}