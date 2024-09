Tourism Connection alla fiera di Rimini con tutte ultime novità Ci sarà anche Tourism Connection, insieme a Caterina Ravizza Communication Consulting, alla prossima fiera di Rimini. Presso il pad C2, stand 105, verranno presentate tutte le ultime novità per il mercato italiano delle due società di rappresentanza, consulenza e comunicazione. A partire dal The Residence Douz, nuova proprietà Cenizaro Hotels & Resorts inaugurata a ottobre 2023 nel deserto del Sahara tunisino. Circondata da 14 ettari di dune dorate, la struttura dispone di 50 ville, due ristoranti e una Spa by Clarins. Il tutto immerso in un’oasi di palme. Il resort combina opere di artisti tunisini emergenti con una forte attenzione al design e alle tradizioni locali. Tra le attività proposte, gli ospiti possono esplorare il deserto in jeep, cammello o quad, visitare i villaggi trogloditi di Matmata e vivere esperienze di glamping a Tembaine. Ma alla fiera di Rimini, Tourism Connection presenterà anche le altre novità del momento, tra cui il restyling del sito aziendale e inedite collaborazioni con partner internazionali. Tra questi spiccano Magic Travels, presente per raccontare il nuovo rebranding e le novità di prodotto Gaia Dahabiya ed Eco Chic Magic Camps negli Emirati Arabi, MacSun Travel, dmc specializzata nei Balcani con un forte focus sulle esperienze personalizzate, Travel & Taste, che offre esperienze di viaggio uniche in Australia, Nuova Zelanda e altre mete asiatiche, nonché ParkingMyCar, una startup innovativa nel settore della gestione dei parcheggi e delle aree sosta per camper. “Siamo entusiasti di presentare le nostre nuove collaborazioni e di condividere il bilancio positivo della stagione estiva, con destinazioni come Emirati Arabi, Tunisia e Uzbekistan che hanno registrato ottimi risultati”, commenta il founder e managing director di Tourism Connection, Alessandro Furlotti. Condividi

