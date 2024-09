Crescono le partnership di Tourism Connection: due dmc e una piattaforma parking in arrivo Ampliamento del portfolio e restyling del sito per la società di rappresentanza e consulenza Tourism Connection in vista della prossima fiera di Rimini (padiglione C2 – stand 105). “Tre le importanti new entry con cui abbiamo avviato la collaborazione – spiega Alessandro Furlotti, founder & managing director di Tourism Connection- La prima è MacSun Travel, dmc con oltre 15 anni di esperienza, che rappresenta 14 Paesi nei Balcani meridionali e destinazioni limitrofe. Il suo punto di forza è l’attenzione alle esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità con pacchetti turistici completi e personalizzabili che soddisfano un’ampia gamma di esigenze dei clienti, dai tour culturali alle avventure nella natura”. C’è poi Travel & Taste, fondata nel 2012 per proporre esperienze in Australia e Nuova Zelanda. “Tutti i programmi di viaggio sono fortemente personalizzati a esclusivo uso del cliente, seguendo le sue aspettative ed esigenze: servizi, sistemazioni, trasporti, esperienze e ogni singolo dettaglio sono quindi valutati con la massima attenzione. Oggi Travel & Taste ha aperto nuove sedi in Malesia, India e Nepal dove sviluppare lo stesso concetto di tailor made”. Infine ParkingMyCar, startup perugina, fondata nel 2019, che consente di cercare, comparare e prenotare parcheggi in aeroporti, stazioni, porti e centri urbani, oltre a gestire tramite app il pagamento delle strisce blu. “Attualmente presente in oltre 150 località italiane, ha avviato il suo ingresso nel settore camper, sviluppando servizi per facilitare la ricerca e la prenotazione di spazi in aree sosta, aree attrezzate e campeggi in tutta la penisola”. Con 18 collaborazioni all’attivo in ogni angolo del mondo, Tourism Connection fotografa lo stato di salute della travel industry da un punto di vista privilegiato. “Archiviata ormai l’estate possiamo tracciare un bilancio degli ultimi mesi tra riconferme, sorprese e andamenti altalenanti – prosegue Furlotti -. Le migliori performance sicuramente le hanno segnate tutte le destinazioni degli Emirati Arabi con Oman e Dubai in testa. Bene anche Uzbekistan, Tunisia e Marocco. India, Vietnam e Madagascar hanno registrato numeri interessanti, segnali di ripresa per l’area caucasica, altalenante l’oceano Indiano ma con ottime prospettive per fine anno e il 2025”. Dopo 11 anni di attività, il sito di Tourism Connection si presenta infine agli utenti con un layout completamente rinnovato: “Abbiamo deciso di dare una nuova veste al nostro portale, con un restyling che lo rende più moderno e facile da consultare. -conclude il manager -. Tutte le sezioni in costante aggiornamenti, infatti, sono, fruibili in maniera semplice e immediata, oltre a presentare una overview sui servizi offerti e informazioni dettagliate sui partner con cui collaboriamo”. Condividi

