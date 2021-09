Suite Travel inaugura i primi due corner, a Roma e Napoli Coin apre le porte ai viaggi

Suite Travel inaugura i primi corner di viaggio e punta a dare un deciso contributo al rilancio della distribuzione organizzata turistica. Il primo corner Suite Travel sarà inaugurato il prossimo 9 settembre presso la Coin di Napoli in Via Scarlatti con un open day di incontri e presentazioni, interventi di influencer. Seguirà l’11 settembre presso la Coin di Roma Termini un pomeriggio speciale con ospiti ed eventi per inaugurare il point di viaggio.

Suite Travel è una rete di agenzie di viaggi in co-branding, un nuovo concept di agenzie del futuro ideata dalle imprenditrici turistiche Giada Marabotto e Antonella Ruperto, entrambe titolari di agenzie di viaggi da lungo tempo. Grazie a un nuovo concept di agenzia di viaggi 4.0, il viaggiatore avrà la possibilità di pianificare il proprio viaggio da remoto ma avrà anche l’opportunità di dare valore al rapporto umano al corner. In un luogo che frequenta abitualmente, come gli store Coin oppure librerie o palestre.

Prodotti innovativi a fianco a itinerari più classici, eleganza e lusso, ma anche freschezza e modernità. Per rilanciare il turismo organizzato e dare il giusto spazio alle professionalità turistiche in un momento storico dominato dall’online. «La nuova concezione di agente di viaggi-consulente è un processo che già da tempo si sta affermando e che la crisi che stiamo vivendo ha accelerato, compreso lo sviluppo digitale, considerando che abbiamo un cliente sempre più aggiornato e preparato – spiega Giada Marabotto – Proprio per questo il ruolo consulenziale diventa via via più importante. L’agente di viaggi non viene visto più come il banconista presente in negozio da un orario a un altro, ma un consulente aperto a nuove possibilità, con in mano un prodotto diverso, in poche parole un valore aggiunto rispetto a ciò che si trova online».

I corner di viaggio Suite Travel nascono all’interno di diverse realtà commerciali nelle principali città italiane e sono fondati su innovazione e sostenibilità. Cataloghi cartacei e documenti stampati vengono sostituiti da moderne tecnologie per vivere un’esperienza di viaggio 4.0 Suite Travel è una società benefit e ha selezionato esperienze speciali e itinerari green in un catalogo esclusivo con un focus sulla sostenibilità ed ha stretto una partnership importante con realtà che hanno cura dell’ambiente. Iniziative di tutela certificate, alberi in omaggio ai viaggiatori, coupon a supporto di progetti sostenibili sono solo alcune delle attività previste.

«Crediamo che ognuno debba fare la sua parte – aggiunge Antonella Ruperto – per la salvaguardia dell’ambiente e siamo convinte che non si debba rinunciare a viaggiare ma provare a farlo in maniera responsabile. Nella nostra squadra vogliamo avere professionisti etici, preparati e disposti, come è nel nostro dna, a stare al passo con i tempi e ad aggiornarsi. Metteremo in campo un’Academy legata all’innovazione, alle tecniche di vendita e al marketing».