Nuovevacanze mette al centro persone e prodotto. A fine gennaio la convention nazionale Le persone al centro. E’ il claim scelto dal nuovo chief commercial officer di Nuovevacanze Travel Group. Danilo Gorla è approdato nel network milanese da appena un mese ma già dà il via a “un percorso importante che ci vedrà protagonisti su una serie di fronti ben distinti. Il tutto, incentrando sulle persone il rapporto con le agenzie, che dovranno essere le vere protagoniste del mercato; entreremo in maniera empatica comunicando con loro e immedesimandoci in loro; dobbiamo comprendere in primis i bisogni, di conseguenza soddisfare le aspettative.” Si parte con i roadshow di Genova, Firenze, Padova, Brescia e Verona nel mese di novembre. “Daremo grande spazio subito dopo al nostro Road Tour 1 to 1 che toccherà nei prossimi mesi tutte le regioni d’Italia e che ci vedrà coinvolti nella visita delle adv della rete, alle quali porteremo in maniera tangibile le novità del gruppo – aggiunge Gorla -. Ma la grande novità sarà la convention nazionale di fine gennaio, location ancora top secret, nella quale saranno coinvolte tutte le adv del gruppo in una due giorni ricca di appuntamenti e sorprese. In questo momento storico in cui ci si deve adattare al cambiamento del mercato e alle esigenze del trade, noi ci facciamo trovare pronti a partire dal fattore prodotto: nuovo, dedicato e soprattutto tailor made“.

