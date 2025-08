Ncc: il Tar del Lazio decide che il foglio elettronico imposto da Salvini è illegittimo Bel colpo per gli Ncc. Tutte le disposizioni del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha disciplinato le modalità di tenuta e di compilazione del Foglio di servizio elettronico (Fdse) per gli Ncc “devono ritenersi illegittime per eccesso di potere, violazione di legge e contrasto con i principi costituzionali ed eurounitari in materia di legalità, proporzionalità, libertà economica, protezione dei dati personali e concorrenza”. Così il Tar del Lazio nella sentenza con la quale ha deciso tre ricorsi proposti da CNA, 8PuntoZero e Ncc Italia, insieme con una serie di operatori del settore del noleggio con conducente. L’Associazione Ncc Italia, per mezzo del suo presidente Luca Notarbartolo, esprime “soddisfazione nella vittoria dell’associazione Ncc contro il ministero dei trasporti da sempre sordo alle nostre richieste. Si tuteli ora la legalità e il ruolo degli Ncc evitando di ledere in modo discriminatorio e illegale l’attività degli Ncc” Condividi

