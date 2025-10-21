L’affondo di RateHawk sul mercato italiano: aperta una sede a Milano Un vero e proprio partner tecnologico, e non una semplice banca letti, con un’offerta che spazia da hotel, a transfer, biglietti aerei, noleggio auto, transfer, biglietti ferroviari e servizi vari. Il mercato italiano piace a RateHawk, che da tempo lo presidia a tutto tondo, offrendo soluzioni ad hoc a tutti gli attori della filiera, dalle agenzie di viaggio ai t.o., alle dmc. «Cresciamo al ritmo del 10% mensile nel numero di clienti attivi – fa sapere l’head of business development Italy Region, Gabriele Graziani -. Nel 2025 il volume del turnover è aumentato del 20% e le prenotazioni del 30%. Stabile il valore medio pratica, che comunque si colloca sopra gli 800 euro». La base a Milano Per ampliare la base retail e per rafforzare ulteriormente la brand awareness sul nostro mercato, RateHawk ha costituito lo scorso agosto una società italiana con sede a Milano che si concentrerà sulla contrattualistica diretta di servizi a tariffa netta, sui quali ogni singolo operatore potrà applicare il mark up preferito, in linea con le proprie necessità. «Entro il 2026 vorremmo arrivare a contare in Italia su uno staff di una quarantina di persone che faranno da supporto al portale di prenotazioni online dedicato ai professionisti del turismo. Il nostro obiettivo è quello di allargare progressivamente la base di clienti, proponendo un’offerta di qualità costantemente aggiornata». Condividi

