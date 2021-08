Kiwi.com risponde a KLM e Ryanair: cercano di frenare l’innovazione

Al nostro articolo su KLM e Kiwi.com risponde l’agenzia online con una comunicazione che qui riportiamo.

“Cerchiamo di commentare la recente affermazione emessa da KLM del vostro articolo. In Kiwi.com riconosciamo che la nostra tecnologia innovativa offre una maggiore scelta trovando rotte e costruendo itinerari unici per i nostri clienti, che le compagnie aeree non possono offrire e che questo potrebbe sconvolgere il modo tradizionale di fare cose che alcune compagnie aeree vorrebbero mantenere in vigore a loro vantaggio.

Alla fine, le controversie menzionate riguardano davvero la libertà di scelta per il cliente. Le compagnie aeree menzionate desiderano frenare l’innovazione, la concorrenza e il confronto: Ryanair sta solo usando il colore della carta d’imbarco per rendere le cose difficili per il viaggiatore che non ha scelto di prenotare direttamente con loro e Southwest Airlines cerca di limitare l’accesso dei concorrenti online a dati tariffari pubblici online.