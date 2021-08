Anche KLM chiude con Kiwi.com come ha fatto Ryanair

Tempi molto strani per Kiwi.com. Infatti in Europa, dopo Ryanair anche KLM ha pubblicato ieri una lettera aperta inviata a Kiwi chiedendo che smetta di vendere i suoi biglietti aerei. La compagnia olandese non fornisce spiegazioni sui motivi per cui ha compiuto questo passo, ma, a differenza di Ryanair.

Ma le cose non si fermano qui: Southwest Airlines, la compagnia aerea low cost americana che è la più grande compagnia aerea degli Stati Uniti per numero assoluto di aerei, ha intentato una causa contro l’agenzia di viaggi online ceca in cui la accusa di vendere biglietti dalla tua azienda senza permesso.

Allo stesso tempo, aggiungendo a questo clima, Aeroflot, la compagnia aerea dominante in Russia, ha annullato un accordo di collaborazione con Kiwi, anche se questa notizia viene ora resa pubblica per motivi estranei al conflitto stesso.