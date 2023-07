Il Duomo di Milano integra Alipay+: pagamenti semplificati per i turisti asiatici La Veneranda Fabbrica del Duomo ha rinnovato la collaborazione con Ant Group, attraverso l’integrazione di Alipay+, la suite di pagamenti digitali cross-border e soluzioni di marketing supportata da un’ampia gamma di metodi di pagamento digitali, per trasformare l’esperienza di visita di tutti i viaggiatori provenienti dall’Asia. La collaborazione è volta a rendere le modalità di accesso per la visita del Duomo – meta ambita che attrae centinaia di migliaia di turisti asiatici ogni anno – più accessibili, intuitive e internazionali. Grazie all’accordo, i turisti provenienti dall’Asia tra cui Cina, Corea del Sud, Filippine, Malesia e Thailandia potranno visitare il Complesso Monumentale del Duomo di Milano acquistando più facilmente i ticket dalle biglietterie ufficiali attraverso il proprio smartphone. Potranno, inoltre, fare acquisti di souvenir o libri al Duomo Shop, oltre ad accedere a promozioni e servizi utilizzando l’app con cui hanno maggiore familiarità. L’integrazione delle soluzioni di Alipay+, permette alle biglietterie ufficiali del Duomo di Milano e al Duomo Shop di accettare pagamenti non solo da Alipay, la piattaforma di pagamento digitale leader in Cina, ma anche da altri leader nel settore del pagamento mobile in Asia, tra cui AlipayHK (Hong Kong SAR, Cina), Kakao Pay (Corea del Sud), Touch ‘n Go eWallet (Malesia), GCash (Filippine) e TrueMoney (Thailandia). Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449839 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la natura la vera protagonista della nuova proposta Kibo Cambogia Magia e Sorrisi. Guardando il tracciato su di una mappa si vede come si venga a creare un anello intorno al Tonle Sap: un sistema combinato tra lago e fiume di enorme importanza per il Paese. È il più grande lago di acqua dolce del Sud Est asiatico ed è un punto ecologicamente critico, dichiarato riserva della Biosfera dall'Unesco nel 1997. Uno dei casi in cui il percorso ha lo stesso valore delle tappe stabilite come meta. Il tour inizia dalla capitale della Cambogia, Phnom Penh, situata nel centro del paese, alla confluenza del Tonle Sap e dei fiumi del Mekong. Spostandosi poi verso l’isola di Koh Dach su un traghetto locale e poi in tuk tuk si può notare quanto velocemente il paesaggio e l'ambiente passino da una città energica a una vita rurale di fattorie, case di legno e piccole e affascinanti pagode. Situata a nord-ovest di Phnom Penh, Battambang è la seconda città del tour. Lungo il tragitto si effettuano interessanti tappe: un villaggio di fabbri e la collina di Oudong, attuale luogo di pellegrinaggio e antica capitale del regno della Cambogia. La visita prosegue con il villaggio di Kampong Chhnang situato sul lago Tonle Sap, sul quale si trovano numerosi piccoli centri abitati galleggianti. Per raggiungere Siem Reap, dove si trova il sito archeologico di Angkor Wat, si percorre una strada panoramica lungo la sponda nord del lago. Qui si può partecipare allo spettacolo del Phare Circo Cambogiano: una ong fondata nel 1994 per offrire una formazione artistica ai giovani più poveri. Tutta la zona vive del fascino antico di Angkor Wat. Il museo nazionale di Angkor si concentra sull'eredità costituita dal complesso di templi. Nel corso del viaggio di ritorno verso Phnom Pen si raggiunge quindi il villaggio galleggiante di Kompong Kleang. Durante le escursioni e le visite si ha la possibilità di interagire concretamente con la popolazione: sono previsti pranzi e cene in ristoranti locali a gestione familiare e soste in mercati di autentico artigianato. Da segnalate la partnership con il Travelife e Childsafe Certificate, al fine di rispettare i Paesi e le popolazioni ospitanti, a partire dai più piccoli. Il viaggio di Kibo è previsto con partenze in date fisse fino a dicembre 2023, ha una durata di otto giorni e sette notti, e si svolge con guida in italiano e sistemazione in hotel di categoria superior. Il prezzo parte da 1.095 euro a persona, con voli esclusi che partono da 690 euro con Singapore Airlines, ed è possibile fare un’estensione mare con soggiorno in Thailandia. [post_title] => La Cambogia di Kibo: un percorso tra natura e storia attorno alla riserva Unesco del Tonle Sap [post_date] => 2023-07-18T10:34:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689676499000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449799 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l'entrata nel vivo dell'estate proseguono gli annunci delle aperture, a conferma delle cinque new entry VRetreats annunciate a Firenze in occasione dell'evento di presentazione del Tornabuoni. Dopo l'hotel Roma a Ortigia è questa la volta del sardo Cala Cuncheddi situato a Capo Ceraso, a pochi passi da mare e a soli 12 chilometri dall’aeroporto di Olbia. La struttura dispone di 85 camere, incluse sei nuovissime suite immerse in un parco di ulivi secolari e alberi di mirto. Presenti pure una spiaggia privata, una piscina a sfioro, un pool bar e una beauty spa in riva al mare, che integra la proposta dell'area wellness interna con zona umida, vasca idromassaggio, docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco e spazi relax. A completare l'offerta una palestra, tre ristoranti di cucina sarda, per light lunch e a chilometro zero con rivisitazioni contemporanee, nonché una cantina di vini locali, italiani e internazionali, utilizzabile anche per cene gourmet con maître sommelier dedicato. “La parte a sud di Olbia, da San Teodoro fino alla zona dell’Ogliastra, presenta calette con strapiombi a picco sul mare. Le sue acque sono tra le aree più belle di tutta la Sardegna - spiega Massimiliano Atlantei, hotel manager del Cala Cuncheddi –. I nostri ospiti possono vivere esperienze uniche, come un’escursione con skipper e biologo marino a bordo verso l’area protetta di Tavolara, o in veliero o yacht, con partenza da Cannigione, Portisco o Palau, per itinerari tailor made verso l'arcipelago della Maddalena e non solo. Per chi preferisce un’esperienza più attiva organizziamo inoltre visite con guide specializzate in alcuni dei luoghi più suggestivi della Barbagia o dell’Ogliastra, come la gola di Gorroppu: uno dei canyon più famosi e più alti di tutta Europa”. [post_title] => Parte la prima estate del Cala Cuncheddi griffato VRetreats [post_date] => 2023-07-17T13:26:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689600414000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449796 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Claudio Carnevali è il nuovo direttore finanziario di Bcd Travel. Con un'esperienza di oltre 31 anni in Cwt, durante il proprio percorso professionale Carnevali ha sviluppato competenze specifiche in finanza aziendale, coordinando e gestendo servizi amministrativi, contabili e di controllo di gestione. Si è in particolare focalizzato sulla misurazione e il monitoraggio dei risultati economico-finanziari, prestando particolare attenzione al pricing dei clienti e all'implementazione di strategie per favorire l'aumento del fatturato. Nel suo nuovo ruolo, lavorerà per garantire l'omogeneità dei dati contabili di bilancio nel contesto dell'integrazione nel gruppo globale Bcd. Inoltre, promuoverà la digitalizzazione dei pagamenti, con l’obiettivo di ampliare le opzioni disponibili e migliorare la trasparenza nelle relazioni economiche. Un altro compito importante sarà la revisione periodica del bilancio, per verificare la conformità delle scritture, individuare eventuali errori od omissioni e garantire l'applicazione corretta delle policy di gruppo nel sistema contabile. Carnevali guiderà un team di circa 24 persone presso Bcd Travel Italy, suddiviso tra team clienti, fornitori, riconciliazioni e tesoreria. “L'obiettivo è quello di creare una squadra in grado di crescere in un contesto stimolante, a beneficio dei dipendenti, dell'azienda e dei clienti - sottolinea lo stesso Carnevali -. È un vero piacere far parte di Bcd. Mi sento estremamente fortunato per l'opportunità di contribuire alla crescita di questa incredibile azienda, dove le persone, il lavoro e le potenzialità sono straordinarie. Non si tratta solo di un lavoro, ma di far parte di qualcosa di più grande, di unirsi a un gruppo di livello mondiale e di vedere la sua crescita svolgendo un ruolo importante". [post_title] => Claudio Carnevali nuovo direttore finanziario di Bcd Travel [post_date] => 2023-07-17T13:09:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689599383000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449793 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono Norvegia, Finlandia e Islanda le novità di prodotto griffate Alidays. Il tour operator milanese debutta in Nord Europa con una serie di programmi che includono proposte per tutte le stagioni: dai tour di gruppo con guida parlante in italiano (in Islanda inverno ed estate; in Norvegia solo estate), agli itinerari individuali fly & drive (per le stesse Islanda e Norvegia), passando per i percorsi privati in Superjeep con meta l'Islanda nonché per le crociere esplorative, con avvistamento di orsi alle isole Svalbard. Disponibili anche alcuni programmi stanziali: in Islanda, con pernottamento in lodge immersi nella natura e la possibilità di andare a caccia dell’aurora boreale, ma anche, di sperimentare surf (provvisti di muta stagna), eliski, hiking e sorvoli in elicottero; nella Lapponia finlandese, con pernottamento nei Wilderness Hotel, o Aurora Cabin, con escursioni programmate per l’avvistamento dell’aurora boreale, ma anche per corse nella natura selvaggia, al ritmo incalzante dei cani da slitta; alle isole Lofoten (Norvegia) con pernottamento nelle rorbu, le case a palafitta dalle caratteristiche facciate rosse, costruite per alloggiare i pescatori stagionali e ora riattate a confortevoli lodge; con escursioni per l’avvistamento dell’aurora boreale ma anche di esemplari rari di aquile e di altri animali maestosi e selvaggi. [post_title] => Alidays debutta in Nord Europa: Norvegia, Finlandia e Islanda le new entry [post_date] => 2023-07-17T13:00:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689598849000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Situato nello storico palazzo Drechsler, in precedenza sede dell’Accademia di danza cittadina, ha debuttato in Ungheria il W Budapest. La struttura è stata rinnovata e convertita a cura dagli interior designer Bowler James Brindley (Londra) e Bánáti + Hartvig (Ungheria), che si sono ispirati alla ricca storia e alle molteplici identità dell’edificio: in passato il palazzo è stato infatti un bar, un luogo di aggregazione, nonché appunto sede della Accademia del Balletto di stato ungherese. L'hotel offre 151 camere, tra cui 45 suite, a cui si aggiunge l'offerta culinaria del Nightingale by Beefbar guidato da Riccardo Giraudi e da chef Fabio Polidori, che propone un menu studiato per offrire un’introduzione alla cucina asiatica. Society25 è l'esclusivo speakeasy dell'hotel situato nel seminterrato: otto i cocktail proposti, che rendono omaggio alle epoche, alle persone e agli edifici che hanno fatto la storia della città, ognuno dei quali include un ingrediente misterioso, scelto dal capo barman Stefano Ripiccini. La collezione di cocktail comprende The Illusionist, che prende il nome dal grande Houdini, Brew Bop, che fa riferimento all'età d'oro del caffè di Budapest e Geranium, ispirato allo stesso palazzo Drechsler. Situata al piano terra, la W Lounge è l'epicentro sociale dell'hotel. Propone piatti da condividere e cocktail d'autore sullo sfondo di performance dj al calar del sole. Il nuovo hotel vanta anche spazi per riunioni ed eventi, tra cui la Great Room, ideale per grandi celebrazioni, e due Studio Room per meeting di lavoro e piccole riunioni. Accanto allo speakeasy si trova infine la Away Spa. Ispirata ai bagni termali di Budapest, è la piscina Wet che si affianca a cinque sale per trattamenti. Il centro Fit ospita infine corsi giornalieri di fitness e benessere e una palestra all'avanguardia. [post_title] => Il brand W di casa Marriott debutta in Ungheria, a Budapest [post_date] => 2023-07-14T14:20:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689344442000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' arrivato ieri l'annuncio ufficiale dell'apertura del nuovo VRetreats siracusano hotel Roma a Ortigia. La struttura è una delle cinque new entry dell'anno, già presentate recentemente a Firenze, che hanno permesso al brand lusso dell'ospitalità di casa Alpitour di più che raddoppiare il proprio portfolio, passando da quota quattro a nove strutture complessive in poche settimane. Situata nell’omonima via da cui trae il nome, la proprietà prende vita in un albergo del 1880, incastonato tra la cattedrale e l’arcivescovado, nonché affacciato su piazza Minerva, prosecuzione della principale e centrale piazza Duomo. L’hotel Roma presenta al proprio interno un forte carattere siciliano, con la stessa pietra calcarea usata per i templi greci e i palazzi barocchi, i cortili segreti tradizionali ereditati dall’architettura araba, il piccolo giardino pensile, i balconi presenti in tutte le camere e le volte a dammuso in tufo del ristorante. Dispone di 40 camere, tra cui una suite e quattro junior suite. A completare l'offerta, il ristorante e il bar Roma. [post_title] => E' operativo il nuovo VRetreats siracusano hotel Roma a Ortigia [post_date] => 2023-07-14T09:12:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689325940000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449662 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_444722" align="alignleft" width="300"] La Msc Bellissima[/caption] Sarà la Bellissima la protagonista del ritorno in Cina di Msc Crociere. La compagnia riprenderà infatti a navigare dai porti del gigante asiatico a partire dal prossimo mese di marzo. Il programma, racconta travelmole, prevede in particolare una breve stagione di nove crociere di quattro o cinque notti in partenza dal Baoshan Wusongkou Cruise Terminal di Shanghai. Gli itinerari faranno scalo nelle città giapponesi di Fukuoka, Kagoshima e Sasebo. "Stiamo assistendo a una rapida ripresa dell'industria delle crociere nel Paese - spiega il ceo di Msc Cruises, Gianni Onorato -. Il nostro team in Cina ha lavorato indefessamente per preparare il ritorno della compagnia in questo mercato". Prima di approdare a Shanghai, la Bellissima farà già base a Taiwan da gennaio 2024. [post_title] => Msc crociere ritorna in Cina da marzo 2024 con la Bellissima [post_date] => 2023-07-14T09:04:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689325442000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tornerà sui binari a febbraio 2024, dopo una lunga interruzione, l’Eastern & Oriental Express, a Belmond Train, Southeast Asia. Un’avventura completamente nuova alla scoperta del Sud-Est Asiatico sui binari. Il treno offrirà due nuovi viaggi stagionali in partenza da Singapore, durante i quali gli ospiti potranno ammirare la varietà dei paesaggi malesi e le sue vivaci città: Essence of Malaysia (da novembre a febbraio) e Wild Malaysia (da marzo a ottobre). Le carrozze verde scuro lasceranno la stazione di Woodlands a Singapore per poi fermarsi lungo il tragitto in città come Penang, Langkawi e, per la prima volta, al Taman Negara National Park, prima di fare ritorno nella città giardino. Con interni rinnovati e viaggi che abbracciano cultura, gastronomia, architettura e arte, l’Eastern & Oriental Express amplia così la propria offerta di viaggi su rotaia. L’Eastern & Oriental Express ripartirà con 15 carrozze rinnovate, che comprendono sei vagoni letto, due ristorante, una carrozza con piano bar e l’Observation Car panoramica. All'interno, intarsi decorativi e ricami malesi e alle sete orientali. Tre le categorie di carrozze: Pullman, State e Presidential. Le Pullman si ispirano allo splendore di Kuala Lumpur, dove divani rossi si accostano a cuscini blu, drappeggi e tendaggi ricreando tutta la bellezza dei cieli della città, mentre le State ricreano l’ambiente marino di Penang con una palette di colori dal blu acceso al verde. Le Presidential rendono infine omaggio alla sontuosità della regione, con tonalità dorate e dettagli ricamati. L’arredo è completato da una moquette verde con orchidee tigre lungo tutta la carrozza piano bar, tappeti arricchiti da batik malesi tradizionali nel ristorante Malay e interni più casual nell’Observation Car, abbinati a dettagli in vimini naturale, cuscini colorati e ceramiche fatte. [post_title] => Il prossimo febbraio torna sui binari l’Eastern & Oriental Express, a Belmond Train [post_date] => 2023-07-13T10:04:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689242689000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449591 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova partnership tra Ita Airways e American Express per il lancio sul mercato di tre nuove carte co-branded “ideate per soddisfare le necessità e i desideri in continua evoluzione dei viaggiatori" ha spiegato Fabio Lazzerrini, amministratore delegato e direttore generale del vettore che ha voluto sottolineare come “questa partnership rafforzi inoltre la nostra mission di fare del volo un’esperienza di viaggio straordinaria a 360 gradi, dal momento dell’acquisto del biglietto fino all’arrivo a destinazione”. Le carte sono la carta di credito Ita Airways American Express, carta di credito ITA Airways Oro American Express e carta Ita Airways Platino American Express e offrono ai titolari la possibilità di accumulare punti Volare, il programma fedeltà di Ita Airways, per le transazioni effettuate, oltre a poter godere di benefici che miglioreranno l’esperienza di viaggio e che la renderanno più semplice. Per Enzo Quarenghi, a.d. di American Express Italia, la partnership “rafforza inoltre la nostra mission di fare del volo un’esperienza di viaggio straordinaria a 360 gradi, dal momento dell’acquisto del biglietto fino all’arrivo a destinazione. Per più di 170 anni di esperienza nel mondo travel e negli strumenti di pagamento, siamo al fianco dei viaggiatori di tutto il mondo, in ogni momento del loro viaggio.” [post_title] => Ita Airways e American Express lanciano tre nuove carte co-branded [post_date] => 2023-07-13T09:53:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689241999000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il duomo di milano integra alipay pagamenti semplificati per i turisti asiatici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":105,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":676,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la natura la vera protagonista della nuova proposta Kibo Cambogia Magia e Sorrisi. Guardando il tracciato su di una mappa si vede come si venga a creare un anello intorno al Tonle Sap: un sistema combinato tra lago e fiume di enorme importanza per il Paese. È il più grande lago di acqua dolce del Sud Est asiatico ed è un punto ecologicamente critico, dichiarato riserva della Biosfera dall'Unesco nel 1997. Uno dei casi in cui il percorso ha lo stesso valore delle tappe stabilite come meta.\r

\r

Il tour inizia dalla capitale della Cambogia, Phnom Penh, situata nel centro del paese, alla confluenza del Tonle Sap e dei fiumi del Mekong. Spostandosi poi verso l’isola di Koh Dach su un traghetto locale e poi in tuk tuk si può notare quanto velocemente il paesaggio e l'ambiente passino da una città energica a una vita rurale di fattorie, case di legno e piccole e affascinanti pagode. Situata a nord-ovest di Phnom Penh, Battambang è la seconda città del tour. Lungo il tragitto si effettuano interessanti tappe: un villaggio di fabbri e la collina di Oudong, attuale luogo di pellegrinaggio e antica capitale del regno della Cambogia.\r

\r

La visita prosegue con il villaggio di Kampong Chhnang situato sul lago Tonle Sap, sul quale si trovano numerosi piccoli centri abitati galleggianti. Per raggiungere Siem Reap, dove si trova il sito archeologico di Angkor Wat, si percorre una strada panoramica lungo la sponda nord del lago. Qui si può partecipare allo spettacolo del Phare Circo Cambogiano: una ong fondata nel 1994 per offrire una formazione artistica ai giovani più poveri.\r

\r

Tutta la zona vive del fascino antico di Angkor Wat. Il museo nazionale di Angkor si concentra sull'eredità costituita dal complesso di templi. Nel corso del viaggio di ritorno verso Phnom Pen si raggiunge quindi il villaggio galleggiante di Kompong Kleang. Durante le escursioni e le visite si ha la possibilità di interagire concretamente con la popolazione: sono previsti pranzi e cene in ristoranti locali a gestione familiare e soste in mercati di autentico artigianato. Da segnalate la partnership con il Travelife e Childsafe Certificate, al fine di rispettare i Paesi e le popolazioni ospitanti, a partire dai più piccoli.\r

\r

Il viaggio di Kibo è previsto con partenze in date fisse fino a dicembre 2023, ha una durata di otto giorni e sette notti, e si svolge con guida in italiano e sistemazione in hotel di categoria superior. Il prezzo parte da 1.095 euro a persona, con voli esclusi che partono da 690 euro con Singapore Airlines, ed è possibile fare un’estensione mare con soggiorno in Thailandia.","post_title":"La Cambogia di Kibo: un percorso tra natura e storia attorno alla riserva Unesco del Tonle Sap","post_date":"2023-07-18T10:34:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689676499000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449799","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'entrata nel vivo dell'estate proseguono gli annunci delle aperture, a conferma delle cinque new entry VRetreats annunciate a Firenze in occasione dell'evento di presentazione del Tornabuoni. Dopo l'hotel Roma a Ortigia è questa la volta del sardo Cala Cuncheddi situato a Capo Ceraso, a pochi passi da mare e a soli 12 chilometri dall’aeroporto di Olbia. La struttura dispone di 85 camere, incluse sei nuovissime suite immerse in un parco di ulivi secolari e alberi di mirto. Presenti pure una spiaggia privata, una piscina a sfioro, un pool bar e una beauty spa in riva al mare, che integra la proposta dell'area wellness interna con zona umida, vasca idromassaggio, docce emozionali, sauna finlandese, bagno turco e spazi relax. A completare l'offerta una palestra, tre ristoranti di cucina sarda, per light lunch e a chilometro zero con rivisitazioni contemporanee, nonché una cantina di vini locali, italiani e internazionali, utilizzabile anche per cene gourmet con maître sommelier dedicato.\r

\r

“La parte a sud di Olbia, da San Teodoro fino alla zona dell’Ogliastra, presenta calette con strapiombi a picco sul mare. Le sue acque sono tra le aree più belle di tutta la Sardegna - spiega Massimiliano Atlantei, hotel manager del Cala Cuncheddi –. I nostri ospiti possono vivere esperienze uniche, come un’escursione con skipper e biologo marino a bordo verso l’area protetta di Tavolara, o in veliero o yacht, con partenza da Cannigione, Portisco o Palau, per itinerari tailor made verso l'arcipelago della Maddalena e non solo. Per chi preferisce un’esperienza più attiva organizziamo inoltre visite con guide specializzate in alcuni dei luoghi più suggestivi della Barbagia o dell’Ogliastra, come la gola di Gorroppu: uno dei canyon più famosi e più alti di tutta Europa”.\r

\r

","post_title":"Parte la prima estate del Cala Cuncheddi griffato VRetreats","post_date":"2023-07-17T13:26:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689600414000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449796","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Claudio Carnevali è il nuovo direttore finanziario di Bcd Travel. Con un'esperienza di oltre 31 anni in Cwt, durante il proprio percorso professionale Carnevali ha sviluppato competenze specifiche in finanza aziendale, coordinando e gestendo servizi amministrativi,\r

contabili e di controllo di gestione. Si è in particolare focalizzato sulla misurazione e il monitoraggio dei risultati economico-finanziari, prestando particolare attenzione al pricing dei clienti e all'implementazione di strategie per favorire l'aumento del fatturato.\r

\r

Nel suo nuovo ruolo, lavorerà per garantire l'omogeneità dei dati contabili di bilancio nel contesto dell'integrazione nel gruppo globale Bcd. Inoltre, promuoverà la digitalizzazione dei pagamenti, con l’obiettivo di ampliare le opzioni disponibili e migliorare la trasparenza nelle relazioni economiche. Un altro compito importante sarà la revisione periodica del bilancio, per verificare la conformità delle scritture, individuare eventuali errori od omissioni e garantire l'applicazione corretta delle policy di gruppo nel sistema contabile.\r

\r

Carnevali guiderà un team di circa 24 persone presso Bcd Travel Italy, suddiviso tra team clienti, fornitori, riconciliazioni e tesoreria. “L'obiettivo è quello di creare una squadra in grado di crescere in un contesto stimolante, a beneficio dei dipendenti,\r

dell'azienda e dei clienti - sottolinea lo stesso Carnevali -. È un vero piacere far parte di Bcd. Mi sento estremamente fortunato per l'opportunità di contribuire alla crescita di questa incredibile azienda, dove le persone, il lavoro e le potenzialità sono straordinarie. Non si tratta solo di un lavoro, ma di far parte di qualcosa di più grande, di unirsi a un gruppo di livello mondiale e di vedere la sua crescita svolgendo un ruolo importante\".","post_title":"Claudio Carnevali nuovo direttore finanziario di Bcd Travel","post_date":"2023-07-17T13:09:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1689599383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono Norvegia, Finlandia e Islanda le novità di prodotto griffate Alidays. Il tour operator milanese debutta in Nord Europa con una serie di programmi che includono proposte per tutte le stagioni: dai tour di gruppo con guida parlante in italiano (in Islanda inverno ed estate; in Norvegia solo estate), agli itinerari individuali fly & drive (per le stesse Islanda e Norvegia), passando per i percorsi privati in Superjeep con meta l'Islanda nonché per le crociere esplorative, con avvistamento di orsi alle isole Svalbard.\r

\r

Disponibili anche alcuni programmi stanziali: in Islanda, con pernottamento in lodge immersi nella natura e la possibilità di andare a caccia dell’aurora boreale, ma anche, di sperimentare surf (provvisti di muta stagna), eliski, hiking e sorvoli in elicottero; nella Lapponia finlandese, con pernottamento nei Wilderness Hotel, o Aurora Cabin, con escursioni programmate per l’avvistamento dell’aurora boreale, ma anche per corse nella natura selvaggia, al ritmo incalzante dei cani da slitta; alle isole Lofoten (Norvegia) con pernottamento nelle rorbu, le case a palafitta dalle caratteristiche facciate rosse, costruite per alloggiare i pescatori stagionali e ora riattate a confortevoli lodge; con escursioni per l’avvistamento dell’aurora boreale ma anche di esemplari rari di aquile e di altri animali maestosi e selvaggi.","post_title":"Alidays debutta in Nord Europa: Norvegia, Finlandia e Islanda le new entry","post_date":"2023-07-17T13:00:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689598849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Situato nello storico palazzo Drechsler, in precedenza sede dell’Accademia di danza cittadina, ha debuttato in Ungheria il W Budapest. La struttura è stata rinnovata e convertita a cura dagli interior designer Bowler James Brindley (Londra) e Bánáti + Hartvig (Ungheria), che si sono ispirati alla ricca storia e alle molteplici identità dell’edificio: in passato il palazzo è stato infatti un bar, un luogo di aggregazione, nonché appunto sede della Accademia del Balletto di stato ungherese.\r

\r

L'hotel offre 151 camere, tra cui 45 suite, a cui si aggiunge l'offerta culinaria del Nightingale by Beefbar guidato da Riccardo Giraudi e da chef Fabio Polidori, che propone un menu studiato per offrire un’introduzione alla cucina asiatica. Society25 è l'esclusivo speakeasy dell'hotel situato nel seminterrato: otto i cocktail proposti, che rendono omaggio alle epoche, alle persone e agli edifici che hanno fatto la storia della città, ognuno dei quali include un ingrediente misterioso, scelto dal capo barman Stefano Ripiccini. La collezione di cocktail comprende The Illusionist, che prende il nome dal grande Houdini, Brew Bop, che fa riferimento all'età d'oro del caffè di Budapest e Geranium, ispirato allo stesso palazzo Drechsler.\r

\r

Situata al piano terra, la W Lounge è l'epicentro sociale dell'hotel. Propone piatti da condividere e cocktail d'autore sullo sfondo di performance dj al calar del sole. Il nuovo hotel vanta anche spazi per riunioni ed eventi, tra cui la Great Room, ideale per grandi celebrazioni, e due Studio Room per meeting di lavoro e piccole riunioni. Accanto allo speakeasy si trova infine la Away Spa. Ispirata ai bagni termali di Budapest, è la piscina Wet che si affianca a cinque sale per trattamenti. Il centro Fit ospita infine corsi giornalieri di fitness e benessere e una palestra all'avanguardia.","post_title":"Il brand W di casa Marriott debutta in Ungheria, a Budapest","post_date":"2023-07-14T14:20:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689344442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' arrivato ieri l'annuncio ufficiale dell'apertura del nuovo VRetreats siracusano hotel Roma a Ortigia. La struttura è una delle cinque new entry dell'anno, già presentate recentemente a Firenze, che hanno permesso al brand lusso dell'ospitalità di casa Alpitour di più che raddoppiare il proprio portfolio, passando da quota quattro a nove strutture complessive in poche settimane.\r

\r

Situata nell’omonima via da cui trae il nome, la proprietà prende vita in un albergo del 1880, incastonato tra la cattedrale e l’arcivescovado, nonché affacciato su piazza Minerva, prosecuzione della principale e centrale piazza Duomo. L’hotel Roma presenta al proprio interno un forte carattere siciliano, con la stessa pietra calcarea usata per i templi greci e i palazzi barocchi, i cortili segreti tradizionali ereditati dall’architettura araba, il piccolo giardino pensile, i balconi presenti in tutte le camere e le volte a dammuso in tufo del ristorante. Dispone di 40 camere, tra cui una suite e quattro junior suite. A completare l'offerta, il ristorante e il bar Roma. ","post_title":"E' operativo il nuovo VRetreats siracusano hotel Roma a Ortigia","post_date":"2023-07-14T09:12:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689325940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_444722\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc Bellissima[/caption]\r

\r

Sarà la Bellissima la protagonista del ritorno in Cina di Msc Crociere. La compagnia riprenderà infatti a navigare dai porti del gigante asiatico a partire dal prossimo mese di marzo. Il programma, racconta travelmole, prevede in particolare una breve stagione di nove crociere di quattro o cinque notti in partenza dal Baoshan Wusongkou Cruise Terminal di Shanghai. Gli itinerari faranno scalo nelle città giapponesi di Fukuoka, Kagoshima e Sasebo.\r

\r

\"Stiamo assistendo a una rapida ripresa dell'industria delle crociere nel Paese - spiega il ceo di Msc Cruises, Gianni Onorato -. Il nostro team in Cina ha lavorato indefessamente per preparare il ritorno della compagnia in questo mercato\". Prima di approdare a Shanghai, la Bellissima farà già base a Taiwan da gennaio 2024.","post_title":"Msc crociere ritorna in Cina da marzo 2024 con la Bellissima","post_date":"2023-07-14T09:04:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689325442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tornerà sui binari a febbraio 2024, dopo una lunga interruzione, l’Eastern & Oriental Express, a Belmond Train, Southeast Asia. Un’avventura completamente nuova alla scoperta del Sud-Est Asiatico sui binari. Il treno offrirà due nuovi viaggi stagionali in partenza da Singapore, durante i quali gli ospiti potranno ammirare la varietà dei paesaggi malesi e le sue vivaci città: Essence of Malaysia (da novembre a febbraio) e Wild Malaysia (da marzo a ottobre). Le carrozze verde scuro lasceranno la stazione di Woodlands a Singapore per poi fermarsi lungo il tragitto in città come Penang, Langkawi e, per la prima volta, al Taman Negara National Park, prima di fare ritorno nella città giardino.\r

\r

Con interni rinnovati e viaggi che abbracciano cultura, gastronomia, architettura e arte, l’Eastern & Oriental Express amplia così la propria offerta di viaggi su rotaia. L’Eastern & Oriental Express ripartirà con 15 carrozze rinnovate, che comprendono sei vagoni letto, due ristorante, una carrozza con piano bar e l’Observation Car panoramica. All'interno, intarsi decorativi e ricami malesi e alle sete orientali.\r

\r

Tre le categorie di carrozze: Pullman, State e Presidential. Le Pullman si ispirano allo splendore di Kuala Lumpur, dove divani rossi si accostano a cuscini blu, drappeggi e tendaggi ricreando tutta la bellezza dei cieli della città, mentre le State ricreano l’ambiente marino di Penang con una palette di colori dal blu acceso al verde. Le Presidential rendono infine omaggio alla sontuosità della regione, con tonalità dorate e dettagli ricamati. L’arredo è completato da una moquette verde con orchidee tigre lungo tutta la carrozza piano bar, tappeti arricchiti da batik malesi tradizionali nel ristorante Malay e interni più casual nell’Observation Car, abbinati a dettagli in vimini naturale, cuscini colorati e ceramiche fatte.","post_title":"Il prossimo febbraio torna sui binari l’Eastern & Oriental Express, a Belmond Train","post_date":"2023-07-13T10:04:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689242689000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449591","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova partnership tra Ita Airways e American Express per il lancio sul mercato di tre nuove carte co-branded “ideate per soddisfare le necessità e i desideri in continua evoluzione dei viaggiatori\" ha spiegato Fabio Lazzerrini, amministratore delegato e direttore generale del vettore che ha voluto sottolineare come “questa partnership rafforzi inoltre la nostra mission di fare del volo un’esperienza di viaggio straordinaria a 360 gradi, dal momento dell’acquisto del biglietto fino all’arrivo a destinazione”.\r

\r

Le carte sono la carta di credito Ita Airways American Express, carta di credito ITA Airways Oro American Express e carta Ita Airways Platino American Express e offrono ai titolari la possibilità di accumulare punti Volare, il programma fedeltà di Ita Airways, per le transazioni effettuate, oltre a poter godere di benefici che miglioreranno l’esperienza di viaggio e che la renderanno più semplice. \r

\r

Per Enzo Quarenghi, a.d. di American Express Italia, la partnership “rafforza inoltre la nostra mission di fare del volo un’esperienza di viaggio straordinaria a 360 gradi, dal momento dell’acquisto del biglietto fino all’arrivo a destinazione. Per più di 170 anni di esperienza nel mondo travel e negli strumenti di pagamento, siamo al fianco dei viaggiatori di tutto il mondo, in ogni momento del loro viaggio.”","post_title":"Ita Airways e American Express lanciano tre nuove carte co-branded","post_date":"2023-07-13T09:53:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689241999000]}]}}