Il black friday di Gattinoni. Parte la promozione Novembre è un mese ricco di iniziative di marketing per le agenzie dei network Gattinoni. Questa settimana, infatti, parte una nuova campagna dedicata ai giorni del black friday che si sussegue a quella appena conclusa degli Shock Days, finestre di prenotazioni speciali con promo accattivanti con l’obiettivo di coinvolgere il consumatore finale e portarlo in agenzia di viaggio o sul sito. Il 24 novembre parte l’iniziativa black friday che desidera catturare il cliente e spingere le prenotazioni sulla piattaforma online gattinonitravel.it nonché sui siti e-commerce di alcune agenzie del network. La meccanica è semplice: dal 24 al 26 novembre il consumatore finale, una volta selezionata la vacanza che desidera acquistare, utilizza il promocode Blackfriday22 ottenendo così uno sconto del 5%, fino ad un massimo 100 euro, per viaggi entro il 31 dicembre 2023. «Le ultime campagne di marketing di Gattinoni, che si sono susseguite in queste due settimane, hanno l’obiettivo, grazie anche alla collaborazione con i tour operator partner, di coinvolgere e stimolare il cliente finale a finalizzare l’acquisto delle prossime vacanze, approfittando di sconti particolari – commenta Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione del gruppo: “. Queste campagne sono ormai diventate un appuntamento fisso che le nostre agenzie hanno imparato a sfruttare al meglio e che, speriamo, possano essere un volano sempre più efficace anche per fidelizzare il cliente finale». L’altra iniziativa di marketing, attivata la scorsa settimana da Gattinoni, sono stati gli shock days, 3 giorni utili per prenotare pacchetti speciali in collaborazione con Gattinoni Travel, Valtur, Baobab, I Grandi Viaggi, Futura Vacanze e Caboverdetime. Le quote comprendevano i voli da tanti aeroporti italiani, i trasferimenti, 7 pernottamenti in camera doppia in resort. La dinamica ha previsto 3 giorni per prenotare vacanze per 3 differenti fasce di prezzo in 4 aree quali Mar Rosso, Capoverde, Kenya e Zanzibar.

