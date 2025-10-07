I4T: accordo assicurativo con Welcome Travel per il network di agenzie I4T – Insurance Travel annuncia un accordo quadro con Welcome Travel Group per la fornitura delle coperture assicurative alle agenzie di viaggio delle reti Welcome Travel Network e Geo Travel Network, per un totale di oltre 2600 punti vendita. La partnership, già operativa, rafforza una collaborazione consolidata sulle polizze medico/bagaglio e annullamento, estendendola ad altri prodotti travel e alle coperture corporate. Sul fronte corporate, l’accordo comprende la polizza RC Professionale per tutti i punti vendita, la tutela legale, sempre più strategica a causa dell’elevato numero di conteziosi legati ai trasporti e alla gestione dei rapporti con i clienti, e le coperture incendio, uffici e infortuni. «Le assicurazioni assumono un ruolo sempre più strategico e in I4T abbiamo da tempo riconosciuto un partner affidabile – dichiara Sandro Palumbo, responsabile business travel e accordi quadro Welcome Travel Group -. Da oggi le nostre agenzie dispongono di strumenti ulteriormente potenziati, in grado di garantire la serenità dei clienti e, al contempo, tutelare l’attività professionale, con la continuità di qualità e servizio che già conoscono e apprezzano”. Per quanto riguarda il travel, oltre alla conferma del portale Globy di Allianz Partners, da sempre riferimento per le agenzie Geo e Welcome, gli agenti possono accedere all’intera gamma di prodotti I4T attraverso il Portale Network: dalle coperture ancillari sui trasporti alle polizze dedicate a specifici segmenti come business travel, gite scolastiche, incoming e coperture “estero su estero”. «Per noi questa partnership è un passaggio di grande valore strategico – aggiunge Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T -. Lavorare con Welcome Travel Group significa condividere una visione di crescita che mette al centro professionalità, innovazione, tecnologia in grado di supportare grandi numeri e qualità del servizio: fattori che da sempre contraddistinguono l’approccio di I4T.”. Centrali nell’accordo anche la consulenza tecnica e la formazione garantite dagli Area Manager I4T sul territorio nazionale e il servizio di presa in carico diretta della gestione dei sinistri, fino alla liquidazione. Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia, sottolinea: «In un settore sfidante e in continua evoluzione come il Travel, il valore della sinergia è imprescindibile. Per questo siamo lieti di essere partner assicurativo di una collaborazione che riunisce attori di esperienza e professionalità comprovata all’interno di un’iniziativa di ampio respiro, e con questo di semplificare l’esperienza di viaggio dando tranquillità a chi sceglie le nostre polizze». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498569 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I4T – Insurance Travel annuncia un accordo quadro con Welcome Travel Group per la fornitura delle coperture assicurative alle agenzie di viaggio delle reti Welcome Travel Network e Geo Travel Network, per un totale di oltre 2600 punti vendita. La partnership, già operativa, rafforza una collaborazione consolidata sulle polizze medico/bagaglio e annullamento, estendendola ad altri prodotti travel e alle coperture corporate. Sul fronte corporate, l’accordo comprende la polizza RC Professionale per tutti i punti vendita, la tutela legale, sempre più strategica a causa dell’elevato numero di conteziosi legati ai trasporti e alla gestione dei rapporti con i clienti, e le coperture incendio, uffici e infortuni. «Le assicurazioni assumono un ruolo sempre più strategico e in I4T abbiamo da tempo riconosciuto un partner affidabile - dichiara Sandro Palumbo, responsabile business travel e accordi quadro Welcome Travel Group -. Da oggi le nostre agenzie dispongono di strumenti ulteriormente potenziati, in grado di garantire la serenità dei clienti e, al contempo, tutelare l’attività professionale, con la continuità di qualità e servizio che già conoscono e apprezzano”. Per quanto riguarda il travel, oltre alla conferma del portale Globy di Allianz Partners, da sempre riferimento per le agenzie Geo e Welcome, gli agenti possono accedere all’intera gamma di prodotti I4T attraverso il Portale Network: dalle coperture ancillari sui trasporti alle polizze dedicate a specifici segmenti come business travel, gite scolastiche, incoming e coperture “estero su estero”. «Per noi questa partnership è un passaggio di grande valore strategico - aggiunge Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T -. Lavorare con Welcome Travel Group significa condividere una visione di crescita che mette al centro professionalità, innovazione, tecnologia in grado di supportare grandi numeri e qualità del servizio: fattori che da sempre contraddistinguono l’approccio di I4T.”. Centrali nell’accordo anche la consulenza tecnica e la formazione garantite dagli Area Manager I4T sul territorio nazionale e il servizio di presa in carico diretta della gestione dei sinistri, fino alla liquidazione. Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia, sottolinea: «In un settore sfidante e in continua evoluzione come il Travel, il valore della sinergia è imprescindibile. Per questo siamo lieti di essere partner assicurativo di una collaborazione che riunisce attori di esperienza e professionalità comprovata all’interno di un’iniziativa di ampio respiro, e con questo di semplificare l’esperienza di viaggio dando tranquillità a chi sceglie le nostre polizze». [post_title] => I4T: accordo assicurativo con Welcome Travel per il network di agenzie [post_date] => 2025-10-07T10:17:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759832278000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Borghini e Cossa incontra i tour operator e le imprese del comparto turistico a Ttg Travel Experience, confermando il proprio ruolo di partner strategico per gli operatori del settore. Un’occasione privilegiata per presentare soluzioni innovative, aprire un confronto sulle dinamiche che stanno influenzando il turismo organizzato e fare il punto sull’evoluzione della normativa. Tra le novità assolute, una copertura contro i cyber risk accessibile, versatile e semplice da sottoscrivere. Michele Cossa, socio e ad Borghini e Cossa, dichiara: “La digitalizzazione nel settore è capillare ed espone gli operatori di tutte le dimensioni a rischi sempre più concreti: nel 2024 oltre 1 incidente cyber su 10 registrati a livello mondiale è avvenuto in Italia. Attacchi informatici, difetti di sistema ed errori umani possono causare ingenti danni all’azienda, ai terzi e gravi interruzioni dell’attività”. La polizza offre differenti livelli di copertura e di servizio (prevenzione degli incidenti cyber e gestione dell’emergenza), per adattarsi tanto a realtà di piccole dimensioni con limitata esposizione tecnologica, quanto ad aziende più complesse e strutturate. La grande innovazione risiede nell’iter di analisi del rischio e sottoscrizione che, a differenza di quanto accade per i prodotti attualmente sul mercato, si basa sul monitoraggio degli asset digitali dell’azienda dall’esterno e non richiede quindi il coinvolgimento diretto del reparto IT o del personale, rendendo più fluido il processo. Rischi catastrofali All’ordine del giorno anche le polizze a copertura dei rischi catastrofali, in vista dell’obbligo che scatterà a fine anno anche per le piccole e micro-imprese e anche nel caso di immobili in affitto (laddove il proprietario non provveda): “Ad oggi abbiamo già attivato oltre 100 polizze – prosegue Cossa – consigliamo di non aspettare l’ultimo momento per trarre il massimo beneficio dall’attuale disponibilità del mercato assicurativo, prima dell’inevitabile congestione di fine anno”. Nella stessa prospettiva che accomuna il turismo agli altri settori, si inserisce anche il crescente interesse da parte delle imprese verso l’adozione di piani di welfare sanitario: al netto dei vantaggi fiscali e contributivi, questi strumenti rafforzano la competitività delle aziende nell’acquisizione e nella fidelizzazione dei talenti in un contesto in cui la carenza di competenze rappresenta una criticità diffusa. Ramo travel Focus, infine, sull’andamento del ramo travel: i volumi legati all’emissione delle polizze viaggio risultano in linea con quelli dello scorso anno, pur a fronte di una contrazione delle vendite verso destinazioni strategiche come gli Stati Uniti. Al tempo stesso, i tour operator si trovano ad affrontare dinamiche complesse, dettate dall’incertezza del contesto geopolitico e climatico e dalla crescente pressione esercitata dalla disintermediazione. Una duplice sfida a cui rispondono, da un lato, orientando la programmazione verso destinazioni percepite come più sicure, dall’altro, potenziando il valore aggiunto dell’esperienza di viaggio proposta, attraverso attività e itinerari sempre più ricercati, ambiziosi e, talvolta, caratterizzati da un livello di rischio maggiore. “Quando la programmazione da assicurare diventa più complessa, il tema non è la disponibilità di coperture, quanto la loro sostenibilità economica per i clienti finali. Per questo, studiamo soluzioni assicurative su misura, basate su un’attenta analisi del rischio, che permettono di calibrare costi e garanzie, evitando dispersioni e garantendo la massima efficacia” – conclude Cossa. [post_title] => Borghini e Cossa al Ttg di Rimini con la copertura per i cyber risk [post_date] => 2025-10-07T09:51:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759830675000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Allianz Partners, sarà ancora una volta presente al Ttg Travel Experience, appuntamento annuale di riferimento in Italia per la promozione del turismo mondiale. In occasione dell’edizione 2025, in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre, gli operatori del settore potranno scoprire in anteprima la nuova release Allyz Travel, ecosistema digitale pensato per offrire assistenza in caso di imprevisti e inconvenienti, ma anche capace di accompagnare il cliente durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart. Sempre più integrata nell’offerta Travel, l’ultima evoluzione di Allyz include un nuovo servizio di prenotazione di visite mediche, sia virtuali che in presenza, disponibile in oltre 90 Paesi. L'App, inoltre, consente in maniera ancora più rapida e intuitiva di visualizzare i dettagli della propria polizza, inviare e monitorare la denuncia di un sinistro, contattare gli esperti di assistenza Allianz Partners h24, 7 giorni su 7, e ricevere avvisi di sicurezza in tempo reale sulla propria destinazione. A questo si aggiunge inoltre la possibilità di localizzare gli ospedali più vicini tra quelli della rete dedicata agli assicurati e di tradurre i termini medici più comuni. “Il Ttg Travel Experience è per noi un appuntamento fondamentale, una preziosa occasione di incontro e dialogo con gli operatori del settore, dai quali raccogliamo spunti ed esigenze che ci aiutano a dare vita a soluzioni sempre più a misura dei viaggi e dei viaggiatori moderni - commenta Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia -. Non è un caso che anche quest’anno abbiamo scelto questa manifestazione come vetrina per raccontare le nostre ultime novità ed alcuni importanti aggiornamenti. Negli ultimi due anni infatti, abbiamo colto questo momento per presentare il nuovo Portale dedicato alle agenzie & tour operator e la nuova Linea Globy, mentre quest’anno abbiamo voluto esserci per condividere le novità della nostra piattaforma Digitale Allyz Travel, che si conferma sempre più punto di riferimento per semplificare l’esperienza di chi sceglie le nostre polizze per la propria serenità in viaggio”. [post_title] => Allianz Partner al Ttg Travel Experience con la nuova release Allyz Travel [post_date] => 2025-10-06T11:25:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759749928000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno stand progettato per coinvolgere gli agenti di viaggio in un spazio dedicato ai social, un ampio portfolio di soluzioni assicurative per intercettare ogni tipologia di viaggio e tendenza emergente e un attesissimo convegno dedicato all’analisi di un contesto normativo in costante evoluzione: I4T incontra le agenzie di viaggio a Ttg Travel Experience, confermando il proprio ruolo di partner strategico e punto di riferimento per il settore. “Tolti gli anni della pandemia, dal 2011 registriamo ogni anno tassi di crescita a doppia cifra e questo per noi è l’indicatore principale della qualità della nostra offerta. Oggi, tra portale trade e accordi con i network, raggiungiamo il 98% del mercato e puntiamo a superare l’obiettivo dei 750.000 assicurati tramite il portale entro fine anno” – dichiara Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T. Stand Borghini e Cossa condiviso Allo stand, condiviso con il broker Borghini e Cossa, non mancherà anche un tocco creativo. Una grande cornice centrale e una parete a specchio trasformeranno l’assicurazione in un’esperienza social, invitando gli agenti di viaggio a scattarsi simpatici selfie con oggetti iconici che richiamano le diverse coperture assicurative, tutti rigorosamente arancioni, il colore distintivo del brand. Gli scatti più originali saranno condivisi sui social, trasformando il tema della sicurezza in un’occasione divertente e coinvolgente. La riflessione sui temi normativi sarà invece al centro del convegno “Il vaso di Pandora prende il volo: le risposte del diritto per un turismo a prova di futuro”, in programma il 9 ottobre. Giusy Fiscella, Legal Affairs Manager I4T e S4T, e curatrice del convegno, commenta: “Dalla direttiva pacchetti al regolamento sull’intelligenza artificiale, fino alle norme su trasporti e paesi sicuri, l’incontro offrirà una lettura pratica delle principali novità giuridiche per le agenzie di viaggio, con gli interventi di un parterre di avvocati e professori universitari specializzati”. Interverranno: Alessandra Corrado, Francesco Morandi, Nicola Soldati e Simone Vernizzi. Parallelamente, Christian Garrone parteciperà al convegno “Le agenzie di viaggio: presidio di legalità e garanzia per il viaggiatore. Best practice: il caso Emilia-Romagna e il progetto Agenzie Sicure”: un’occasione di confronto sul ruolo centrale delle agenzie come garanti di trasparenza e tutela per i viaggiatori. Prodotti su misura Sul fronte prodotto, I4T consolida la propria offerta con soluzioni assicurative su misura per le diverse esigenze del settore: accanto ai classici prodotti Medico Bagaglio Annullamento nelle loro diverse declinazioni, crescono le polizze ancillari sui trasporti, come I4Flight, I4Connection e la copertura parametrica ritardo volo. Contestualmente, I4T intercetta con successo le nuove dinamiche del comparto, proponendo soluzioni mirate come la tutela legale contro i disservizi dei vettori, le polizze Incoming ed Estero su Estero per la clientela internazionale, I4Business per i viaggi d’affari e le coperture Long Stay dedicate a nomadi digitali e senior. [post_title] => I4T al Ttg di Rimini con un progetto per coivolgere le agenzie di viaggio [post_date] => 2025-10-03T11:12:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759489970000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' in corso lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall’Unione dei sindacati di base (USb), che riguarda tutti i settori pubblici e privati e che si protrarrà fino a questa sera alle 21.00. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, vengono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero, sia quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e dalle 18 alle 21 del giorno di effettuazione dello sciopero del trasporto regionale. Nello specifico, Trenitalia informa che "Lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale. Servizi garantiti Qui l'elenco dei treni a media e lunga percorrenza garantiti; per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile in fondo alla pagina, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it. Italo, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo pubblica la lista dei treni garantiti, consultabile a questa pagina. Il fermo del trasporto pubblico locale è sempre di 24 ore - con rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale. Voli a singhiozzo Il trasporto aereo si ferma dalle 00.01 alle 24 nel rispetto delle fasce di garanzia dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21 del personale di volo delle compagnie ad eccezione del personale comandato per i voli garantiti, del personale di terra degli aeroporti intera ad eccezione del personale comandato dalle aziende per l’effettuazione dei servizi minimi. Stop, se non comandati in servizio, anche per i controllori di volo. [post_title] => Sciopero generale fino alle 21.00. Lo stop per trasporto ferroviario e aereo [post_date] => 2025-10-03T08:57:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759481871000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Euphemia, marchio di Lab Travel, sceglie Ttg Travel Experience per presentare VoyaGO, il nuovo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per supportare i Personal Voyager. La novità si inserisce in una visione più ampia, volta a trasmettere un messaggio di empowerment agli agenti di viaggio e garantire loro piena soddisfazione personale e professionale. Una visione che prende forma proprio nella struttura dello stand: superfici specchianti invitano gli agenti di viaggio a fermarsi, riconoscersi, guardarsi e riflettere sul proprio valore, per connettersi o riconnettersi con quella consapevolezza di sé che è un elemento imprescindibile della crescita professionale e del successo. Un’esperienza immersiva arricchita dalle testimonianze dei Personal Voyager – oggi 146 – che già abitano la “Casa di Euphemia” e che trasformano lo spazio espositivo in un luogo di narrazione e ispirazione. Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, dichiara: “Euphemia restituisce agli agenti di viaggio l’essenza più autentica e la dignità del loro lavoro. Li libera da oneri e responsabilità, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: esprimere al meglio la propria professionalità, ottenere risultati concreti e dare spazio a quella passione che è la vera ragione per cui si sceglie questo mestiere”. A sostenere i Personal Voyager c’è un ecosistema che comprende 42 collaboratori nella sede centrale di Cuneo, una rete di 45 filiali nel centro e nord Italia, condizioni privilegiate con i principali fornitori turistici e soluzioni tecnologiche avanzate. Tra queste, spicca l’assistente digitale VoyaGO, una delle novità più significative del 2025, che segna l’ingresso dell’AI nei processi operativi del Gruppo: frutto di un lungo percorso di ricerca ed investimenti concreti, sarà operativo nelle prossime settimane. Perfettamente integrato nei sistemi gestionali Euphemia, VoyaGO dialogherà con tutte le piattaforme di prenotazione e sarà in grado di fornire ai Personal Voyager risposte immediate e accesso diretto a informazioni strategiche, semplificando il lavoro quotidiano e aumentando efficienza e produttività. Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “L’assistente digitale, sviluppato basandosi sulla piattaforma Azure di Microsoft, è stato creato ribaltando il concetto che solitamente guida queste operazioni. Non aiuterà a vendere e non si interfaccerà con il cliente finale, aiuterà invece i nostri Personal Voyager ad essere più veloci e performanti soprattutto con il gestionale interno, con il prodotto assicurativo e le informazioni riguardanti visti e vaccinazioni. Per Euphemia il punto di riferimento continua ad essere il Personal Voyager”. Il giorno 8 ottobre, presso lo stand di Euphemia gli agenti di viaggio potranno incontrare Daniele Grandini, chief innovation officer di 4ward SRL, l’azienda che ha sviluppato VoyaGO, per approfondire il tema dell’AI e delle sue molteplici nuove applicazioni nel turismo. [post_title] => Euphemia lancia l'assistente digitale VoyaGo al Ttg di Rimini [post_date] => 2025-10-02T13:14:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759410880000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498255 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Plana sull'inverno milanese Ryanair con rinnovati investimenti in termini di aeromobili, nuove rotte e più frequenze per Malpensa e, soprattutto, per Bergamo. Quella con lo scalo orobico «è una relazione eccellente - ha sottolineato Eddie Wilson, ceo di Ryanair Dac -, che risale addirittura al 2004, quando qui neppure esistevano voli commerciali. Grazie al lavoro comune di Sacbo e Ryanair, Milano Bergamo è diventato quello che è oggi, il terzo scalo italiano, dove quest'anno trasportiamo quasi 14 milioni di passeggeri». Il ceo mantiene il riserbo sul nuovo accordo commerciale siglato con la società di gestione, ma ribadisce la valenza dell'aeroporto: «Basti pensare alle 80 rotte servite, una cifra spettacolare». E di tutto il bacino lombardo dove la compagnia intende «continuare a crescere: anche a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing, stiamo rimettendo a punto la distribuzione di quelli già in servizio per coprire tutti gli aeroporti italiani e potremmo assegnare una quota significativa di quelli in ordine (309 nei prossimi 9 anni) proprio agli scali di Milano». Tornando alla winter, l'offerta della low cost irlandese a Milano conterà, complessivamente, 31 velivoli basati e 120 rotte, per «un inverno di crescita». Nel dettaglio si tratta di nove aeromobili posizionati a Malpensa, uno in più rispetto alla scorsa stagione, e un network di 40 rotte di cui 5 nuove per Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv». Si punta ai 5,4 milioni di passeggeri trasportati A Milano Bergamo saranno 22 i velivoli basati, «due in più rispetto allo scorso inverno, che serviranno 80 rotte. Su molte di queste, una trentina, sono previsti incrementi di frequenze, come ad esempio su Amman, Trapani, Varsavia, con il ritorno di Pescara». Nei due scali si prevede dunque il transito di 19 milioni di passeggeri all'anno, per una crescita del +4%, grazie all'aggiunta di 400.000 posti. Ogni futuro, nuovo investimento Ryanair in Italia è comunque subordinato, oltre che alla disponibilità di velivoli, alla risposta del governo all'ormai nota proposta della low cost di abolire l'addizionale comunale, ovunque, «così da stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Se questa tassa verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia». Per concludere, nel 2025 Ryanair ha trasportato in Italia 65 milioni di passeggeri (20 le basi incluse la nuova di Trapani, che sarà operativa da gennaio 2026) e 32 gli aeroporti serviti. [post_title] => Ryanair cresce su Milano con 3 nuovi velivoli posizionati. «Bergamo? Relazione eccellente» [post_date] => 2025-10-02T12:45:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759409106000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte domani “WE Team in Ischia – Top Edition”, l’evento riservato alle agenzie Welcome del segmento Team che si sono distinte per i migliori risultati di vendita in tutte le aree di business (leisure, vettori, assicurazioni e business travel). L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Imperatore Travel World, partner strategico del network per il turismo d’eccellenza del Mare Italia, capace di innovare l’esperienza locale ed esperienziale integrando tradizione e modernità, valorizzando l’ampio patrimonio turistico del nostro Paese e gli elementi distintivi dell’ospitalità italiana, si svolgerà dal 3 al 5 ottobre nello scenario raffinato del Manzi Hotel & SPA, simbolo di ospitalità d’eccellenza sull’isola di Ischia, sede dell’operatore. L’obiettivo dell’evento è avviare un nuovo percorso di dialogo e collaborazione con le agenzie Team Top Selection, con la presenza di 50 Agenti che rappresentano parte dei punti vendita che saranno coinvolti nel progetto. In quest’ottica, il dialogo con le agenzie Team Top Selection rappresenta un passaggio chiave per rafforzare e attualizzare il “nuovo” Progetto Team a loro dedicato, potenziandone ulteriormente il ruolo all’interno della rete e del mercato, candidandole a leader nel processo evolutivo che coinvolge il Network a beneficio di tutte le Agenzie che ne fanno parte. Il confronto si svolgerà insieme alla direzione del Network, rappresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all’evento con i responsabili di reparto, per un momento di dialogo strutturato, concreto e orientato al futuro. [post_title] => Welcome: al via l'evento "We Team in Ischia", dedicato alle agenzie segmento Team [post_date] => 2025-10-02T10:28:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759400893000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per festeggiare gli 80 anni dalla sua fondazione, Tap Air Portugal ha organizzato una serata speciale a Roma, nella suggestiva cornice di Villa Celimontana – Palazzetto Mattei. L’evento, realizzato in collaborazione con Visit Azores e Turismo de Portugal, ha offerto un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle tradizioni del Portogallo, con degustazioni di vini e specialità tipiche delle Azzorre, accompagnate da un’esibizione di Fado. Le Azzorre rappresentano una delle meraviglie naturalistiche d’Europa: nove isole vulcaniche ricche di biodiversità, paesaggi spettacolari, laghi, sorgenti termali e scogliere imponenti. «Ogni isola ha la sua identità, ma tutte offrono autenticità e bellezza – ha raccontato Maria João Gouveia, market manager di Visit Azores –. Sono ideali per chi cerca natura e tranquillità». A celebrare l’anniversario anche Davide Calicchia, market manager Tap per l’Italia e il Mediterraneo: «Fondata nel 1945, Tap è presente in Italia dal 1978. Oggi operiamo con 103 voli settimanali da sei aeroporti italiani, a conferma del forte legame con questo mercato». Il 2025 si sta rivelando un anno positivo per il vettore in Italia. «Le agenzie di viaggio continuano a essere fondamentali: il 67% delle nostre vendite arriva dal canale indiretto – ha spiegato Calicchia –. Per questo investiamo in collaborazioni e azioni di marketing condivise». Sul fronte tecnologico, la compagnia guarda avanti: «Dal 1° gennaio 2026 adotteremo solo sistemi Ndc. La transizione è in corso, con molte agenzie già operative tramite aggregatori o direttamente con Ndc su Sabre e Travelport». Anche la flotta si rinnova: Tap ha firmato un accordo per l’acquisto di 20 nuovi velivoli – 10 Airbus A321neo e 10 A320neo – dotati di cappelliere riprogettate, che permettono di aumentare del 60% lo spazio per il bagaglio a mano. Con l’ultimo arrivo, un A321neo da 220 posti, la flotta raggiunge i 99 aeromobili, migliorando capacità e comfort, anche senza aumentare le frequenze. I collegamenti per le Azzorre Verso le Azzorre, la compagnia lusitana opera oltre 35 voli settimanali per Ponta Delgada e più di 30 per Terceira, con collegamenti in coincidenza dagli aeroporti italiani grazie alla collaborazione con la compagnia locale. «Le Azzorre si confermano una meta in forte crescita tra i viaggiatori italiani: nel 2024 hanno accolto 31.000 ospiti dall’Italia (+14,5%) per un totale di 88.000 pernottamenti (+19,6%). Il trend positivo continua anche nel 2025: fino ad agosto, +5,6% negli arrivi e +4,0% nei pernottamenti, secondo Marcel Rebanda, direttore Turismo de Portugal». In generale, l’Italia si conferma un mercato strategico per il Portogallo: nel 2024 è stato il 7° per numero di visitatori (861.000, +4,6%) e il 9° per pernottamenti (quasi 2 milioni, +2,0%), con ricavi turistici che hanno superato i 701 milioni di euro (+3,7%). Le mete preferite dagli italiani restano Lisbona, il Nord del Paese e l’Algarve, con una netta preferenza per gli hotel. Nel 2025, tuttavia, si registra una leggera flessione nei flussi, in linea con altri mercati europei. «Nonostante ciò, l’Italia resta un mercato prioritario. Turismo de Portugal sarà presente alla Ttg di Rimini, insieme alle sette regioni portoghesi e a 25 aziende, proseguendo l’impegno in attività di promozione, fam trip, viaggi stampa e progetti con il trade» conclude il direttore. (Quirino Falessi) [post_title] => Tap Air Portugal celebra 80 anni con una serata dedicata alle Azzorre [post_date] => 2025-10-02T09:16:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759396579000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "i4t accordo assicurativo con welcome" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":35,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":780,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498569","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I4T – Insurance Travel annuncia un accordo quadro con Welcome Travel Group per la fornitura delle coperture assicurative alle agenzie di viaggio delle reti Welcome Travel Network e Geo Travel Network, per un totale di oltre 2600 punti vendita.\r

La partnership, già operativa, rafforza una collaborazione consolidata sulle polizze medico/bagaglio e annullamento, estendendola ad altri prodotti travel e alle coperture corporate.\r

Sul fronte corporate, l’accordo comprende la polizza RC Professionale per tutti i punti vendita, la tutela legale, sempre più strategica a causa dell’elevato numero di conteziosi legati ai trasporti e alla gestione dei rapporti con i clienti, e le coperture incendio, uffici e infortuni.\r

«Le assicurazioni assumono un ruolo sempre più strategico e in I4T abbiamo da tempo riconosciuto un partner affidabile - dichiara Sandro Palumbo, responsabile business travel e accordi quadro Welcome Travel Group -. Da oggi le nostre agenzie dispongono di strumenti ulteriormente potenziati, in grado di garantire la serenità dei clienti e, al contempo, tutelare l’attività professionale, con la continuità di qualità e servizio che già conoscono e apprezzano”.\r

Per quanto riguarda il travel, oltre alla conferma del portale Globy di Allianz Partners, da sempre riferimento per le agenzie Geo e Welcome, gli agenti possono accedere all’intera gamma di prodotti I4T attraverso il Portale Network: dalle coperture ancillari sui trasporti alle polizze dedicate a specifici segmenti come business travel, gite scolastiche, incoming e coperture “estero su estero”.\r

«Per noi questa partnership è un passaggio di grande valore strategico - aggiunge Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T -. Lavorare con Welcome Travel Group significa condividere una visione di crescita che mette al centro professionalità, innovazione, tecnologia in grado di supportare grandi numeri e qualità del servizio: fattori che da sempre contraddistinguono l’approccio di I4T.”. \r

Centrali nell’accordo anche la consulenza tecnica e la formazione garantite dagli Area Manager I4T sul territorio nazionale e il servizio di presa in carico diretta della gestione dei sinistri, fino alla liquidazione. \r

Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia, sottolinea: «In un settore sfidante e in continua evoluzione come il Travel, il valore della sinergia è imprescindibile. Per questo siamo lieti di essere partner assicurativo di una collaborazione che riunisce attori di esperienza e professionalità comprovata all’interno di un’iniziativa di ampio respiro, e con questo di semplificare l’esperienza di viaggio dando tranquillità a chi sceglie le nostre polizze».","post_title":"I4T: accordo assicurativo con Welcome Travel per il network di agenzie","post_date":"2025-10-07T10:17:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759832278000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Borghini e Cossa incontra i tour operator e le imprese del comparto turistico a Ttg Travel Experience, confermando il proprio ruolo di partner strategico per gli operatori del settore. Un’occasione privilegiata per presentare soluzioni innovative, aprire un confronto sulle dinamiche che stanno influenzando il turismo organizzato e fare il punto sull’evoluzione della normativa.\r

Tra le novità assolute, una copertura contro i cyber risk accessibile, versatile e semplice da sottoscrivere. Michele Cossa, socio e ad Borghini e Cossa, dichiara: “La digitalizzazione nel settore è capillare ed espone gli operatori di tutte le dimensioni a rischi sempre più concreti: nel 2024 oltre 1 incidente cyber su 10 registrati a livello mondiale è avvenuto in Italia. Attacchi informatici, difetti di sistema ed errori umani possono causare ingenti danni all’azienda, ai terzi e gravi interruzioni dell’attività”.\r

La polizza offre differenti livelli di copertura e di servizio (prevenzione degli incidenti cyber e gestione dell’emergenza), per adattarsi tanto a realtà di piccole dimensioni con limitata esposizione tecnologica, quanto ad aziende più complesse e strutturate. La grande innovazione risiede nell’iter di analisi del rischio e sottoscrizione che, a differenza di quanto accade per i prodotti attualmente sul mercato, si basa sul monitoraggio degli asset digitali dell’azienda dall’esterno e non richiede quindi il coinvolgimento diretto del reparto IT o del personale, rendendo più fluido il processo.\r

\r

Rischi catastrofali\r

All’ordine del giorno anche le polizze a copertura dei rischi catastrofali, in vista dell’obbligo che scatterà a fine anno anche per le piccole e micro-imprese e anche nel caso di immobili in affitto (laddove il proprietario non provveda): “Ad oggi abbiamo già attivato oltre 100 polizze – prosegue Cossa – consigliamo di non aspettare l’ultimo momento per trarre il massimo beneficio dall’attuale disponibilità del mercato assicurativo, prima dell’inevitabile congestione di fine anno”.\r

Nella stessa prospettiva che accomuna il turismo agli altri settori, si inserisce anche il crescente interesse da parte delle imprese verso l’adozione di piani di welfare sanitario: al netto dei vantaggi fiscali e contributivi, questi strumenti rafforzano la competitività delle aziende nell’acquisizione e nella fidelizzazione dei talenti in un contesto in cui la carenza di competenze rappresenta una criticità diffusa.\r

\r

Ramo travel\r

Focus, infine, sull’andamento del ramo travel: i volumi legati all’emissione delle polizze viaggio risultano in linea con quelli dello scorso anno, pur a fronte di una contrazione delle vendite verso destinazioni strategiche come gli Stati Uniti. Al tempo stesso, i tour operator si trovano ad affrontare dinamiche complesse, dettate dall’incertezza del contesto geopolitico e climatico e dalla crescente pressione esercitata dalla disintermediazione.\r

Una duplice sfida a cui rispondono, da un lato, orientando la programmazione verso destinazioni percepite come più sicure, dall’altro, potenziando il valore aggiunto dell’esperienza di viaggio proposta, attraverso attività e itinerari sempre più ricercati, ambiziosi e, talvolta, caratterizzati da un livello di rischio maggiore.\r

“Quando la programmazione da assicurare diventa più complessa, il tema non è la disponibilità di coperture, quanto la loro sostenibilità economica per i clienti finali. Per questo, studiamo soluzioni assicurative su misura, basate su un’attenta analisi del rischio, che permettono di calibrare costi e garanzie, evitando dispersioni e garantendo la massima efficacia” – conclude Cossa.","post_title":"Borghini e Cossa al Ttg di Rimini con la copertura per i cyber risk","post_date":"2025-10-07T09:51:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759830675000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Allianz Partners, sarà ancora una volta presente al Ttg Travel Experience, appuntamento annuale di riferimento in Italia per la promozione del turismo mondiale.\r

\r

In occasione dell’edizione 2025, in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre, gli operatori del settore potranno scoprire in anteprima la nuova release Allyz Travel, ecosistema digitale pensato per offrire assistenza in caso di imprevisti e inconvenienti, ma anche capace di accompagnare il cliente durante tutto il viaggio, attraverso una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart.\r

\r

Sempre più integrata nell’offerta Travel, l’ultima evoluzione di Allyz include un nuovo servizio di prenotazione di visite mediche, sia virtuali che in presenza, disponibile in oltre 90 Paesi.\r

\r

L'App, inoltre, consente in maniera ancora più rapida e intuitiva di visualizzare i dettagli della propria polizza, inviare e monitorare la denuncia di un sinistro, contattare gli esperti di assistenza Allianz Partners h24, 7 giorni su 7, e ricevere avvisi di sicurezza in tempo reale sulla propria destinazione. A questo si aggiunge inoltre la possibilità di localizzare gli ospedali più vicini tra quelli della rete dedicata agli assicurati e di tradurre i termini medici più comuni.\r

\r

“Il Ttg Travel Experience è per noi un appuntamento fondamentale, una preziosa occasione di incontro e dialogo con gli operatori del settore, dai quali raccogliamo spunti ed esigenze che ci aiutano a dare vita a soluzioni sempre più a misura dei viaggi e dei viaggiatori moderni - commenta Massimiliano Sibilio, chief commercial officer di Allianz Partners Italia -. Non è un caso che anche quest’anno abbiamo scelto questa manifestazione come vetrina per raccontare le nostre ultime novità ed alcuni importanti aggiornamenti. Negli ultimi due anni infatti, abbiamo colto questo momento per presentare il nuovo Portale dedicato alle agenzie & tour operator e la nuova Linea Globy, mentre quest’anno abbiamo voluto esserci per condividere le novità della nostra piattaforma Digitale Allyz Travel, che si conferma sempre più punto di riferimento per semplificare l’esperienza di chi sceglie le nostre polizze per la propria serenità in viaggio”.","post_title":"Allianz Partner al Ttg Travel Experience con la nuova release Allyz Travel","post_date":"2025-10-06T11:25:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759749928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno stand progettato per coinvolgere gli agenti di viaggio in un spazio dedicato ai social, un ampio portfolio di soluzioni assicurative per intercettare ogni tipologia di viaggio e tendenza emergente e un attesissimo convegno dedicato all’analisi di un contesto normativo in costante evoluzione: I4T incontra le agenzie di viaggio a Ttg Travel Experience, confermando il proprio ruolo di partner strategico e punto di riferimento per il settore.\r

\r

“Tolti gli anni della pandemia, dal 2011 registriamo ogni anno tassi di crescita a doppia cifra e questo per noi è l’indicatore principale della qualità della nostra offerta. Oggi, tra portale trade e accordi con i network, raggiungiamo il 98% del mercato e puntiamo a superare l’obiettivo dei 750.000 assicurati tramite il portale entro fine anno” – dichiara Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T.\r

Stand Borghini e Cossa condiviso\r

Allo stand, condiviso con il broker Borghini e Cossa, non mancherà anche un tocco creativo. Una grande cornice centrale e una parete a specchio trasformeranno l’assicurazione in un’esperienza social, invitando gli agenti di viaggio a scattarsi simpatici selfie con oggetti iconici che richiamano le diverse coperture assicurative, tutti rigorosamente arancioni, il colore distintivo del brand. Gli scatti più originali saranno condivisi sui social, trasformando il tema della sicurezza in un’occasione divertente e coinvolgente. \r

\r

La riflessione sui temi normativi sarà invece al centro del convegno “Il vaso di Pandora prende il volo: le risposte del diritto per un turismo a prova di futuro”, in programma il 9 ottobre. \r

\r

Giusy Fiscella, Legal Affairs Manager I4T e S4T, e curatrice del convegno, commenta: “Dalla direttiva pacchetti al regolamento sull’intelligenza artificiale, fino alle norme su trasporti e paesi sicuri, l’incontro offrirà una lettura pratica delle principali novità giuridiche per le agenzie di viaggio, con gli interventi di un parterre di avvocati e professori universitari specializzati”. Interverranno: Alessandra Corrado, Francesco Morandi, Nicola Soldati e Simone Vernizzi.\r

\r

Parallelamente, Christian Garrone parteciperà al convegno “Le agenzie di viaggio: presidio di legalità e garanzia per il viaggiatore. Best practice: il caso Emilia-Romagna e il progetto Agenzie Sicure”: un’occasione di confronto sul ruolo centrale delle agenzie come garanti di trasparenza e tutela per i viaggiatori.\r

Prodotti su misura\r

Sul fronte prodotto, I4T consolida la propria offerta con soluzioni assicurative su misura per le diverse esigenze del settore: accanto ai classici prodotti Medico Bagaglio Annullamento nelle loro diverse declinazioni, crescono le polizze ancillari sui trasporti, come I4Flight, I4Connection e la copertura parametrica ritardo volo. Contestualmente, I4T intercetta con successo le nuove dinamiche del comparto, proponendo soluzioni mirate come la tutela legale contro i disservizi dei vettori, le polizze Incoming ed Estero su Estero per la clientela internazionale, I4Business per i viaggi d’affari e le coperture Long Stay dedicate a nomadi digitali e senior.","post_title":"I4T al Ttg di Rimini con un progetto per coivolgere le agenzie di viaggio","post_date":"2025-10-03T11:12:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759489970000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in corso lo sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall’Unione dei sindacati di base (USb), che riguarda tutti i settori pubblici e privati e che si protrarrà fino a questa sera alle 21.00.\r

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, vengono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero, sia quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e dalle 18 alle 21 del giorno di effettuazione dello sciopero del trasporto regionale.\r

Nello specifico, Trenitalia informa che \"Lo sciopero potrebbe avere impatti sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale.\r

\r

Servizi garantiti\r

Qui l'elenco dei treni a media e lunga percorrenza garantiti; per il trasporto Regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile in fondo alla pagina, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.\r

\r

Italo, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo pubblica la lista dei treni garantiti, consultabile a questa pagina.\r

Il fermo del trasporto pubblico locale è sempre di 24 ore - con rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale. \r

\r

Voli a singhiozzo\r

Il trasporto aereo si ferma dalle 00.01 alle 24 nel rispetto delle fasce di garanzia dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 18 alle ore 21 del personale di volo delle compagnie ad eccezione del personale comandato per i voli garantiti, del personale di terra degli aeroporti intera ad eccezione del personale comandato dalle aziende per l’effettuazione dei servizi minimi. Stop, se non comandati in servizio, anche per i controllori di volo.\r

","post_title":"Sciopero generale fino alle 21.00. Lo stop per trasporto ferroviario e aereo","post_date":"2025-10-03T08:57:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759481871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Euphemia, marchio di Lab Travel, sceglie Ttg Travel Experience per presentare VoyaGO, il nuovo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per supportare i Personal Voyager. La novità si inserisce in una visione più ampia, volta a trasmettere un messaggio di empowerment agli agenti di viaggio e garantire loro piena soddisfazione personale e professionale.\r

Una visione che prende forma proprio nella struttura dello stand: superfici specchianti invitano gli agenti di viaggio a fermarsi, riconoscersi, guardarsi e riflettere sul proprio valore, per connettersi o riconnettersi con quella consapevolezza di sé che è un elemento imprescindibile della crescita professionale e del successo. Un’esperienza immersiva arricchita dalle testimonianze dei Personal Voyager – oggi 146 – che già abitano la “Casa di Euphemia” e che trasformano lo spazio espositivo in un luogo di narrazione e ispirazione.\r

Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, dichiara: “Euphemia restituisce agli agenti di viaggio l’essenza più autentica e la dignità del loro lavoro. Li libera da oneri e responsabilità, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: esprimere al meglio la propria professionalità, ottenere risultati concreti e dare spazio a quella passione che è la vera ragione per cui si sceglie questo mestiere”.\r

A sostenere i Personal Voyager c’è un ecosistema che comprende 42 collaboratori nella sede centrale di Cuneo, una rete di 45 filiali nel centro e nord Italia, condizioni privilegiate con i principali fornitori turistici e soluzioni tecnologiche avanzate.\r

Tra queste, spicca l’assistente digitale VoyaGO, una delle novità più significative del 2025, che segna l’ingresso dell’AI nei processi operativi del Gruppo: frutto di un lungo percorso di ricerca ed investimenti concreti, sarà operativo nelle prossime settimane. Perfettamente integrato nei sistemi gestionali Euphemia, VoyaGO dialogherà con tutte le piattaforme di prenotazione e sarà in grado di fornire ai Personal Voyager risposte immediate e accesso diretto a informazioni strategiche, semplificando il lavoro quotidiano e aumentando efficienza e produttività.\r

Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “L’assistente digitale, sviluppato basandosi sulla piattaforma Azure di Microsoft, è stato creato ribaltando il concetto che solitamente guida queste operazioni. Non aiuterà a vendere e non si interfaccerà con il cliente finale, aiuterà invece i nostri Personal Voyager ad essere più veloci e performanti soprattutto con il gestionale interno, con il prodotto assicurativo e le informazioni riguardanti visti e vaccinazioni. Per Euphemia il punto di riferimento continua ad essere il Personal Voyager”.\r

Il giorno 8 ottobre, presso lo stand di Euphemia gli agenti di viaggio potranno incontrare Daniele Grandini, chief innovation officer di 4ward SRL, l’azienda che ha sviluppato VoyaGO, per approfondire il tema dell’AI e delle sue molteplici nuove applicazioni nel turismo.","post_title":"Euphemia lancia l'assistente digitale VoyaGo al Ttg di Rimini","post_date":"2025-10-02T13:14:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759410880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Plana sull'inverno milanese Ryanair con rinnovati investimenti in termini di aeromobili, nuove rotte e più frequenze per Malpensa e, soprattutto, per Bergamo. Quella con lo scalo orobico «è una relazione eccellente - ha sottolineato Eddie Wilson, ceo di Ryanair Dac -, che risale addirittura al 2004, quando qui neppure esistevano voli commerciali. Grazie al lavoro comune di Sacbo e Ryanair, Milano Bergamo è diventato quello che è oggi, il terzo scalo italiano, dove quest'anno trasportiamo quasi 14 milioni di passeggeri». Il ceo mantiene il riserbo sul nuovo accordo commerciale siglato con la società di gestione, ma ribadisce la valenza dell'aeroporto: «Basti pensare alle 80 rotte servite, una cifra spettacolare».\r

\r

E di tutto il bacino lombardo dove la compagnia intende «continuare a crescere: anche a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing, stiamo rimettendo a punto la distribuzione di quelli già in servizio per coprire tutti gli aeroporti italiani e potremmo assegnare una quota significativa di quelli in ordine (309 nei prossimi 9 anni) proprio agli scali di Milano».\r

\r

Tornando alla winter, l'offerta della low cost irlandese a Milano conterà, complessivamente, 31 velivoli basati e 120 rotte, per «un inverno di crescita». Nel dettaglio si tratta di nove aeromobili posizionati a Malpensa, uno in più rispetto alla scorsa stagione, e un network di 40 rotte di cui 5 nuove per Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv». Si punta ai 5,4 milioni di passeggeri trasportati\r

\r

A Milano Bergamo saranno 22 i velivoli basati, «due in più rispetto allo scorso inverno, che serviranno 80 rotte. Su molte di queste, una trentina, sono previsti incrementi di frequenze, come ad esempio su Amman, Trapani, Varsavia, con il ritorno di Pescara».\r

\r

Nei due scali si prevede dunque il transito di 19 milioni di passeggeri all'anno, per una crescita del +4%, grazie all'aggiunta di 400.000 posti.\r

\r

Ogni futuro, nuovo investimento Ryanair in Italia è comunque subordinato, oltre che alla disponibilità di velivoli, alla risposta del governo all'ormai nota proposta della low cost di abolire l'addizionale comunale, ovunque, «così da stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Se questa tassa verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia».\r

\r

Per concludere, nel 2025 Ryanair ha trasportato in Italia 65 milioni di passeggeri (20 le basi incluse la nuova di Trapani, che sarà operativa da gennaio 2026) e 32 gli aeroporti serviti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair cresce su Milano con 3 nuovi velivoli posizionati. «Bergamo? Relazione eccellente»","post_date":"2025-10-02T12:45:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759409106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte domani “WE Team in Ischia – Top Edition”, l’evento riservato alle agenzie Welcome del segmento Team che si sono distinte per i migliori risultati di vendita in tutte le aree di business (leisure, vettori, assicurazioni e business travel).\r

\r

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Imperatore Travel World, partner strategico del network per il turismo d’eccellenza del Mare Italia, capace di innovare l’esperienza locale ed esperienziale integrando tradizione e modernità, valorizzando l’ampio patrimonio turistico del nostro Paese e gli elementi distintivi dell’ospitalità italiana, si svolgerà dal 3 al 5 ottobre nello scenario raffinato del Manzi Hotel & SPA, simbolo di ospitalità d’eccellenza sull’isola di Ischia, sede dell’operatore.\r

\r

L’obiettivo dell’evento è avviare un nuovo percorso di dialogo e collaborazione con le agenzie Team Top Selection, con la presenza di 50 Agenti che rappresentano parte dei punti vendita che saranno coinvolti nel progetto.\r

In quest’ottica, il dialogo con le agenzie Team Top Selection rappresenta un passaggio chiave per rafforzare e attualizzare il “nuovo” Progetto Team a loro dedicato, potenziandone ulteriormente il ruolo all’interno della rete e del mercato, candidandole a leader nel processo evolutivo che coinvolge il Network a beneficio di tutte le Agenzie che ne fanno parte.\r

Il confronto si svolgerà insieme alla direzione del Network, rappresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all’evento con i responsabili di reparto, per un momento di dialogo strutturato, concreto e orientato al futuro.","post_title":"Welcome: al via l'evento \"We Team in Ischia\", dedicato alle agenzie segmento Team","post_date":"2025-10-02T10:28:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759400893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Per festeggiare gli 80 anni dalla sua fondazione, Tap Air Portugal ha organizzato una serata speciale a Roma, nella suggestiva cornice di Villa Celimontana – Palazzetto Mattei. L’evento, realizzato in collaborazione con Visit Azores e Turismo de Portugal, ha offerto un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle tradizioni del Portogallo, con degustazioni di vini e specialità tipiche delle Azzorre, accompagnate da un’esibizione di Fado.\r

Le Azzorre rappresentano una delle meraviglie naturalistiche d’Europa: nove isole vulcaniche ricche di biodiversità, paesaggi spettacolari, laghi, sorgenti termali e scogliere imponenti. «Ogni isola ha la sua identità, ma tutte offrono autenticità e bellezza – ha raccontato Maria João Gouveia, market manager di Visit Azores –. Sono ideali per chi cerca natura e tranquillità».\r

A celebrare l’anniversario anche Davide Calicchia, market manager Tap per l’Italia e il Mediterraneo: «Fondata nel 1945, Tap è presente in Italia dal 1978. Oggi operiamo con 103 voli settimanali da sei aeroporti italiani, a conferma del forte legame con questo mercato». Il 2025 si sta rivelando un anno positivo per il vettore in Italia. «Le agenzie di viaggio continuano a essere fondamentali: il 67% delle nostre vendite arriva dal canale indiretto – ha spiegato Calicchia –. Per questo investiamo in collaborazioni e azioni di marketing condivise».\r

Sul fronte tecnologico, la compagnia guarda avanti: «Dal 1° gennaio 2026 adotteremo solo sistemi Ndc. La transizione è in corso, con molte agenzie già operative tramite aggregatori o direttamente con Ndc su Sabre e Travelport».\r

Anche la flotta si rinnova: Tap ha firmato un accordo per l’acquisto di 20 nuovi velivoli – 10 Airbus A321neo e 10 A320neo – dotati di cappelliere riprogettate, che permettono di aumentare del 60% lo spazio per il bagaglio a mano. Con l’ultimo arrivo, un A321neo da 220 posti, la flotta raggiunge i 99 aeromobili, migliorando capacità e comfort, anche senza aumentare le frequenze.\r

\r

I collegamenti per le Azzorre\r

Verso le Azzorre, la compagnia lusitana opera oltre 35 voli settimanali per Ponta Delgada e più di 30 per Terceira, con collegamenti in coincidenza dagli aeroporti italiani grazie alla collaborazione con la compagnia locale.\r

«Le Azzorre si confermano una meta in forte crescita tra i viaggiatori italiani: nel 2024 hanno accolto 31.000 ospiti dall’Italia (+14,5%) per un totale di 88.000 pernottamenti (+19,6%). Il trend positivo continua anche nel 2025: fino ad agosto, +5,6% negli arrivi e +4,0% nei pernottamenti, secondo Marcel Rebanda, direttore Turismo de Portugal».\r

In generale, l’Italia si conferma un mercato strategico per il Portogallo: nel 2024 è stato il 7° per numero di visitatori (861.000, +4,6%) e il 9° per pernottamenti (quasi 2 milioni, +2,0%), con ricavi turistici che hanno superato i 701 milioni di euro (+3,7%).\r

Le mete preferite dagli italiani restano Lisbona, il Nord del Paese e l’Algarve, con una netta preferenza per gli hotel. Nel 2025, tuttavia, si registra una leggera flessione nei flussi, in linea con altri mercati europei.\r

«Nonostante ciò, l’Italia resta un mercato prioritario. Turismo de Portugal sarà presente alla Ttg di Rimini, insieme alle sette regioni portoghesi e a 25 aziende, proseguendo l’impegno in attività di promozione, fam trip, viaggi stampa e progetti con il trade» conclude il direttore.\r

(Quirino Falessi)\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal celebra 80 anni con una serata dedicata alle Azzorre","post_date":"2025-10-02T09:16:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759396579000]}]}}