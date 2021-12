Gruppo Frigerio Viaggi: il Xmas Dinner insieme a Nexi

Si è tenuta ieri giovedì 2 dicembre l’esclusiva serata Xmas Dinner, organizzata da Frigerio Viaggi in collaborazione con Nexi nella suggestiva cornice della Reggia di Monza. All’evento hanno preso parte oltre 50 delle migliori aziende clienti del Gruppo Frigerio, per un totale di 100 ospiti.

La serata è stata l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale e far vivere dal vivo l’esperienza di un evento in Reggia di Monza che, fatta costruire nel 1777 da Ferdinando d’Asburgo per essere un palazzo ducale e successivamente diventata di proprietà della famiglia reale che la utilizzava come villa di delizia per il periodo estivo, negli ultimi anni è stata sottoposta ad un lungo e minuzioso restauro. Ora è riaperta e visitabile ed è una location perfetta per ospitare cene ed eventi aziendali. Per gli ospiti è stata organizzata una visita guidata in esclusiva con apertura serale straordinaria degli Appartamenti Reali, un percorso di visita comprende 28 stanze tra appartamenti e sale: un vero e proprio viaggio nella storia dagli Asburgo ai Savoia. La Xmas Dinner è proseguita con una cena di gala presso il Salone da Ballo ed è stata allietata da spettacoli ed intrattenimenti con una cantante e tre bellissime ballerine che hanno alternato cambi di costume, balli e canti, accompagnando gli ospiti nei vari momenti dell’evento, dall’accoglienza alla conclusione della serata.

«E’ molto importante per noi e per l’intero settore del travel tornare nuovamente ad incontrare in presenza colleghi, clienti e fornitori: questo evento, in un momento così particolare dell’ancora esistente emergenza pandemica, vuole essere un’affermazione di reale possibilità di una graduale ripartenza, grazie soprattutto a tutte le misure di sicurezza, controlli che oramai sono ben consolidati nel tessuto operativo di chi fa mobility, accoglienza ed eventi”, commenta Simone Frigerio, general manager del Gruppo Frigerio Viaggi “Siamo particolarmente felici di aver organizzato la nostra Xmas Dinner presso la Reggia di Monza, una perla di rara bellezza. Apparteniamo al territorio lombardo, brianzolo nello specifico, alla sua storia al suo tessuto sociale da generazioni ed amiamo particolarmente questa location, che merita di diventare un’eccellenza nell’innovazione e riqualificazione del suo enorme patrimonio artistico e naturale. Ci auguriamo che il futuro ci riservi la possibilità di fare nuovi e numerosi incontri ed eventi in presenza e la Reggia di Monza sarà sicuramente una location sulla quale puntare”.

Frigerio viaggi offre a una vasta gamma di servizi Corporate. Dall’organizzazione di viaggi e trasferte di lavoro alla gestione del business travel con piattaforme evolute e sistemi tecnologici di proprietà, senza dimenticare l’organizzazione di eventi: da convention a meeting di ogni genere, da 1 a 3.000 ospiti, in presenza, digitali ed ibridi. Partner dell’evento Nexi, società con la quale prosegue ormai da qualche anno una collaborazione mirata ad offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia, anche per l’aspetto dei pagamenti, nel Corporate Travel e MICE.

«Nexi ha il piacere di prendere parte a questa iniziativa per stringere ulteriormente la propria relazione con i professionisti del mondo travel, settore indispensabile per l’economia del nostro Paese, confermando il proprio ruolo di partner tecnologico che offre soluzioni per la gestione delle spese di viaggio» conclude Sonia Bazzoni, sales team leader commercial payments di Nexi.