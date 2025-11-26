Civitatis: ecco la classifica delle esperienze preferite dagli italiani Le esperienze guidate e le attività prenotabili online stanno registrando un momento di grande crescita. Dal suo osservatorio privilegiato, Civitatis condivide i trend e le esperienze più amati dai viaggiatori italiani, offrendo alle agenzie di viaggio dati e insight utili a orientare le vendite. Andando a ritroso, in decima posizione si trova il Giappone, un Paese che ospita circa 31.7 milioni di viaggiatori annuali. Civitatis segnala un alto volume di prenotazioni per il tour privato di Tokyo. Un altro dei punti di interesse all’interno del radar italiano sono le città di Osaka, con l’acquisto di biglietti per conoscere gli Universal Studios Japan, e Kyoto, dove attraverso il free tour hanno una panoramica completa del centro storico di quella che fu la capitale del Giappone tra il 794 e il 1868. In nona posizione Londra brilla come sempre tra i viaggiatori italiani e, secondo Civitatis, il servizio più acquistato è il trasferimento aeroporto-hotel che garantisce un arrivo sicuro e confortevole. Ma c’è anche il fenomeno Harry Potter e i biglietti per gli studios dove sono state girate le 8 pellicole, così come la visita guidata al castello di Edimburgo. A seguire la Germania, con 39.6 milioni di viaggiatori annuali. Dall’arte e dalla storia di Berlino ai castelli della Baviera, questo Paese è un favorito per i viaggiatori, con le top 3 di attività con Civitatis che comprendono la visita guidata al campo di concentramento di Sachsenhausen; l’escursione con guida in italiano al castello di Neuschwanstein e al palazzo di Linderhof e il tour di Monaco. Le altre mete Thailandia in primo piano con una popolarità aumentata grazie all’uscita della terza stagione della serie The White Lotus. In un primo incontro con questa destinazione esotica, non manca l’escursione alle isole Phi Phi in motoscafo, un tour di un giorno completo al mercato galleggiante di Damnoen Saduak con visita inclusa alle rovine di Ayutthaya e l’esperienza unica di fare il bagno e nutrire gli elefanti nel santuario di Chiang Mai. Quinta posizione per il Messico, con circa45 milioni di viaggiatori annuali. II viaggiatori italiani sanno che qui c’è di tutto: dalla ricchezza culturale delle grandi città alle spiagge , Pueblos Mágicos e imponenti zone archeologiche, senza dimenticare la gastronomia. Quando si tratta di scoprire il Paese, e le prenotazioni su Civitatis lo confermano: gli italiani amano le destinazioni di sole e mare, come Isla Mujeres, dove optano per le passeggiate in catamarano; Huatulco e le sue escursioni nelle baie e Los Cabos, con le escursioni in barca con fondo trasparente. Tra le città, primeggia Oaxaca, seguita da Mérida e Città del Messico. La Cappadocia e le sue “camini delle fate”, le piscine naturali di Pamukkale e l’architettura ottomana rendono la Turchia una destinazione della top ten. Fra i preferiti, un tour privato di Istanbul con guida in italiano, disponibile fino a otto ore; la crociera notturna con cena inclusa mentre si naviga sul Bosforo, il giro in mongolfiera sulla Cappadocia. aFra le mete in pole position per civitatis sicuramente l’Italia. Nel ranking troviamo l’esperienza di visitare il Colosseo, il Foro e il Palatino e l’escursione da Firenze a Pisa, San Gimignano e Siena, con pranzo toscano incluso. Negli Stati Uniti Spiccano l’escursione al Grand Canyon, in Colorado, così come i biglietti per i parchi Disney e Universal Studios, in California, senza trascurare il tour notturno a Las Vegas. Madrid e Barcellona sono le città preferite della Spagna. Fra i più ambiti, i biglietti salta-fila per la Sagrada Familia, le escursioni a Toledo e Segovia, il tour del Santiago Bernabéu (casa del Real Madrid), la visita guidata al Palazzo Reale e il free tour di Gaudí. Infine, al primo posto la Francia: Parigi è l’epicentro posizionandosi come meta quasi insuperabile per i viaggiatori. Seppure le crociere sulla Senna, la visita guidata al museo del Louvre (con accesso prioritario al quadro della “Gioconda”) e l’esperienza di salire al terzo piano della torre Eiffel siano le attività top su Civitatis, spicca anche l’acquisto dei biglietti per Disneyland Paris, validi da uno a quattro giorni. Condividi

Manca invece all'appello quello cinese, in quanto è molto difficile ottenere il visto per raggiungere l'Italia. Un vero peccato, in quanto i cinesi sono molto interessati soprattutto alla Sicilia fuori stagione, complice una serie tv molto famosa all'estero, ambientata proprio a Taormina». [post_title] => Arcus Real Estate: a Roma il terzo outlet «tutto italiano» [post_date] => 2025-11-26T15:26:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764170811000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Africa continua a crescere come regione turistica e Tui Group sta rispondendo con un'espansione strategica della sua presenza alberghiera in tutto il continente. Come riporta TravelDailyNews, con sette nuove proprietà aggiunte ai suoi cluster regionali alla fine del 2025 e altre due in programma a Zanzibar entro l'inizio del 2026, l'azienda sta ampliando la sua offerta in destinazioni in cui la domanda di viaggi è in rapida crescita. Le ultime aggiunte rafforzano la presenza di Tui nell'Africa settentrionale, occidentale e orientale e portano il portfolio di Tui Hotels & Resorts nel continente a 106 hotel con oltre 34.000 camere in nove paesi. L'ambizione strategica del gruppo è chiara: offrire esperienze diversificate e di qualità in mercati che continuano a guadagnare terreno tra i viaggiatori internazionali. «Con l'espansione dei nostri cluster alberghieri in Africa settentrionale, occidentale e orientale, continuiamo a offrire esperienze di vacanza differenziate in destinazioni promettenti. Queste nuove aperture ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di clientela provenienti da mercati emergenti, offrendo al contempo le esperienze di vacanza che definiscono il marchio Tui. Rimaniamo impegnati a favore di uno sviluppo sostenibile che avvantaggi le comunità locali e arricchisca il soggiorno dei nostri ospiti in tutto il continente» ha detto Peter Krueger, membro del cda del gruppo Tui e ceo di Holiday Experiences. Le novità africane Tui rafforza il suo portfolio nordafricano con il lancio di The Mora Sahara Tozeur, un resort di 93 camere e ville situato ai margini del Sahara tunisino. Situato nella regione di Tozeur, ricca di palme, l'hotel coniuga la vista del deserto con la cucina internazionale e locale offerta da diversi ristoranti. Le strutture ricreative includono una spa, un centro fitness, un campo polivalente e un concept di ristorazione all'aperto. In Egitto, il Tui Magic Life Redsina di Sharm el Sheikh, recentemente ristrutturato, offre 521 camere, piscine swim-up, un parco acquatico e una scuola di immersioni situata sulla barriera corallina. Anche il partner in oint venture di Tui, Jaz Hotel Group, ha ampliato la sua offerta sul Mar Rosso a novembre. Il Jaz Royal Palmariva a Makadi Bay offre 505 camere e bungalow in una posizione privilegiata fronte mare, mentre il Jaz Palmariva Beach a Madinat Makadi aggiunge 339 camere, ristoranti di alto livello e un facile accesso a un vivace lungomare. Il 1° novembre 2025, Tui ha aperto la sua prima struttura Tui Blue in Gambia. Il Tui Blue Tamala è un resort per soli adulti sulla spiaggia di Serrekunda, che offre 140 camere, tra cui unità swim-up, e un trattamento all inclusive completo. La struttura propone intrattenimento dal vivo, un bar sulla spiaggia, una spa e il programma Bluef!t con attività sportive e una moderna palestra. I pannelli solari vengono utilizzati per riscaldare l'acqua, contribuendo allo sviluppo sostenibile. Il cluster Tui di Zanzibar (nella foto) continua ad espandersi. Con apertura prevista per il 15 dicembre 2025, il Jaz Amalun è un resort a 5 stelle per soli adulti sulla spiaggia di Uroa, con 211 camere, numerose opzioni di ristorazione, due piscine e un centro benessere. All'inizio del 2026 seguirà il Riu Palace Swahili, che aggiungerà oltre 500 camere con un trattamento all inclusive 24 ore su 24. Il resort offrirà tre piscine a sfioro, sette ristoranti, otto bar, un'ampia offerta di intrattenimento e il servizio premium Elite Club. Entrambe le aperture rafforzeranno la posizione dell'isola come una delle destinazioni di lusso in più rapida crescita dell'Africa orientale. [post_title] => Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa [post_date] => 2025-11-26T14:30:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764167450000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502470 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Coral Star è il nome del nuovo concept alberghiero di Od Group che combinerà design, creatività ed esperienze per tutte le età, con l'obiettivo di "ridefinire" il turismo familiare . Il primo hotel aprirà a Ibiza nel giugno 2026. La struttura a Ibiza Come riporta Hosteltur, il Coral Star Ibiza, a Cala de Bou, offre due tipologie di alloggio: camere e appartamenti, in modo che ogni famiglia possa trovare il proprio ritmo all'interno del resort. Le camere sono pensate per chi desidera tutti i servizi dell'hotel con un tocco di stile e comfort in più, e alcune opzioni includono un angolo cottura e l'accesso diretto alla piscina. Per chi cerca maggiore indipendenza o soggiorni più lunghi, la struttura offre appartamenti completamente attrezzati con angolo cottura, zona pranzo e soggiorno. In entrambi i casi, Coral star Ibiza coniuga lo stile mediterraneo con il minimalismo nordico-giapponese, con materiali organici, toni luminosi e accenti contemporanei. L'hotel comprende un ristorante a buffet, due bar, un Kids Club per bambini dai 3 ai 12 anni, aree sociali per i ragazzi dai 12 ai 17 anni dove possono ritrovarsi, una piscina per adulti, una piscina per famiglie e uno Splash Park per bambini. Anche gli adulti troveranno spazi pensati per loro, come una palestra e un'area lavoro. [post_title] => Hotel per famiglie: il nuovo brand Coral Star ridefinisce l'offerta [post_date] => 2025-11-26T14:11:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764166300000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502453 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le esperienze guidate e le attività prenotabili online stanno registrando un momento di grande crescita. Dal suo osservatorio privilegiato, Civitatis condivide i trend e le esperienze più amati dai viaggiatori italiani, offrendo alle agenzie di viaggio dati e insight utili a orientare le vendite. Andando a ritroso, in decima posizione si trova il Giappone, un Paese che ospita circa 31.7 milioni di viaggiatori annuali. Civitatis segnala un alto volume di prenotazioni per il tour privato di Tokyo. Un altro dei punti di interesse all’interno del radar italiano sono le città di Osaka, con l’acquisto di biglietti per conoscere gli Universal Studios Japan, e Kyoto, dove attraverso il free tour hanno una panoramica completa del centro storico di quella che fu la capitale del Giappone tra il 794 e il 1868. In nona posizione Londra brilla come sempre tra i viaggiatori italiani e, secondo Civitatis, il servizio più acquistato è il trasferimento aeroporto-hotel che garantisce un arrivo sicuro e confortevole. Ma c’è anche il fenomeno Harry Potter e i biglietti per gli studios dove sono state girate le 8 pellicole, così come la visita guidata al castello di Edimburgo. A seguire la Germania, con 39.6 milioni di viaggiatori annuali. Dall’arte e dalla storia di Berlino ai castelli della Baviera, questo Paese è un favorito per i viaggiatori, con le top 3 di attività con Civitatis che comprendono la visita guidata al campo di concentramento di Sachsenhausen; l'escursione con guida in italiano al castello di Neuschwanstein e al palazzo di Linderhof e il tour di Monaco. Le altre mete Thailandia in primo piano con una popolarità aumentata grazie all’uscita della terza stagione della serie The White Lotus. In un primo incontro con questa destinazione esotica, non manca l’escursione alle isole Phi Phi in motoscafo, un tour di un giorno completo al mercato galleggiante di Damnoen Saduak con visita inclusa alle rovine di Ayutthaya e l’esperienza unica di fare il bagno e nutrire gli elefanti nel santuario di Chiang Mai. Quinta posizione per il Messico, con circa45 milioni di viaggiatori annuali. II viaggiatori italiani sanno che qui c’è di tutto: dalla ricchezza culturale delle grandi città alle spiagge , Pueblos Mágicos e imponenti zone archeologiche, senza dimenticare la gastronomia. Quando si tratta di scoprire il Paese, e le prenotazioni su Civitatis lo confermano: gli italiani amano le destinazioni di sole e mare, come Isla Mujeres, dove optano per le passeggiate in catamarano; Huatulco e le sue escursioni nelle baie e Los Cabos, con le escursioni in barca con fondo trasparente. Tra le città, primeggia Oaxaca, seguita da Mérida e Città del Messico. La Cappadocia e le sue “camini delle fate”, le piscine naturali di Pamukkale e l’architettura ottomana rendono la Turchia una destinazione della top ten. Fra i preferiti, un tour privato di Istanbul con guida in italiano, disponibile fino a otto ore; la crociera notturna con cena inclusa mentre si naviga sul Bosforo, il giro in mongolfiera sulla Cappadocia. aFra le mete in pole position per civitatis sicuramente l'Italia. Nel ranking troviamo l’esperienza di visitare il Colosseo, il Foro e il Palatino e l’escursione da Firenze a Pisa, San Gimignano e Siena, con pranzo toscano incluso. Negli Stati Uniti Spiccano l’escursione al Grand Canyon, in Colorado, così come i biglietti per i parchi Disney e Universal Studios, in California, senza trascurare il tour notturno a Las Vegas. Madrid e Barcellona sono le città preferite della Spagna. Fra i più ambiti, i biglietti salta-fila per la Sagrada Familia, le escursioni a Toledo e Segovia, il tour del Santiago Bernabéu (casa del Real Madrid), la visita guidata al Palazzo Reale e il free tour di Gaudí. Infine, al primo posto la Francia: Parigi è l’epicentro posizionandosi come meta quasi insuperabile per i viaggiatori. Seppure le crociere sulla Senna, la visita guidata al museo del Louvre (con accesso prioritario al quadro della “Gioconda”) e l’esperienza di salire al terzo piano della torre Eiffel siano le attività top su Civitatis, spicca anche l’acquisto dei biglietti per Disneyland Paris, validi da uno a quattro giorni. [post_title] => Civitatis: ecco la classifica delle esperienze preferite dagli italiani [post_date] => 2025-11-26T13:22:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764163350000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502414 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un settore che cambia ritmo a grande velocità, BIT 2026 – presentata da Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi – si prepara a mettere in primo piano i fattori che oggi fanno davvero la differenza: la capacità di raccontare i territori, costruire visioni condivise e leggere i cambiamenti profondi della domanda. È un’esigenza che emerge con forza dalla condivisione tra professionisti abilitata dal nuovo Think Tank e, in particolare, dalle voci del suo Advisory Board, dove la riflessione strategica di Paolo Audino, consulente ed esperto dei modelli fieristici e della loro evoluzione, incontra la sensibilità culturale di Paolo Verri, progettista di politiche territoriali e processi partecipativi, delineando un quadro in cui contenuti, narrazione e sistema diventano le vere leve competitive per chi opera nel turismo. Per Audino, «le fiere sono lo specchio del settore che rappresentano. Se il turismo vive una frammentazione crescente della domanda, le manifestazioni devono evolvere per coniugare linguaggi, pubblici e aspettative profondamente diverse. L’epoca delle fiere come puri marketplace lascia spazio a piattaforme che costruiscono conoscenza, anticipano trend e generano relazioni professionali più strutturate». È all’interno di questo movimento che BIT 2026 trova la propria traiettoria: fare della manifestazione un luogo di contenuti concreti, capaci di parlare a una filiera che oggi domanda visione e strumenti più che vetrine. A questa prospettiva fa eco quella di Paolo Verri, che richiama l’urgenza di un turismo fondato sulla cultura, sulla partecipazione e sull’identità dei territori. «Oggi il valore competitivo di una destinazione non si misura più solo in presenze, ma nella qualità dell’esperienza, nella capacità di costruire legami, nel racconto che si offre al visitatore. Le comunità diventano protagoniste e la narrazione non è decorativa, ma strategica: definisce il senso del viaggio e contribuisce alla reputazione internazionale del Paese». Un approccio che BIT porta nel dibattito attraverso i Travel Makers, le arene tematiche e un palinsesto che mette a confronto territori, professionisti e nuove forme di partecipazione. Il punto di contatto tra le due visioni: fare sistema Per Audino, il turismo italiano ha bisogno di un coordinamento che sappia coniugare politiche, servizi, mobilità, qualità urbana e modelli di offerta. Un settore così frammentato richiede maggiore chiarezza di ruoli e la consapevolezza che il turista è, di fatto, un "residente temporaneo", influenzato dalle stesse criticità e dagli stessi punti di forza percepiti dai cittadini. Per Verri, il sistema nasce dal dialogo tra territori, istituzioni e operatori, da politiche che valorizzano le comunità locali e da una visione che lega cultura, economia e innovazione. In questo incrocio di prospettive, BIT 2026 propone un modello di manifestazione che interpreta il turismo come ecosistema. Nelle sei arene del Travel Makers Fest, nel lavoro del Think Tank con il suo Advisory Board e last but not least nel percorso espositivo, il focus su narrazione, sostenibilità, autenticità e nuove motivazioni di viaggio riflette una direzione precisa: costruire uno spazio condiviso dove pensiero, competenze e relazioni professionali generino valore reale per l’intera filiera. La manifestazione diventa così un laboratorio in cui territori e operatori trovano un linguaggio comune per leggere il presente e progettare il futuro. Una piattaforma capace di accompagnare la trasformazione del turismo, connettendo strategie, visioni e comunità professionali in un momento in cui la competitività, e quindi le opportunità di sviluppare il business, nasce dalla capacità di integrare contenuti e identità in un sistema innovativo e sostenibile. Appuntamento a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi. [post_title] => Dalle strategie alle narrazioni dei territori: BIT 2026 anticipa le evoluzioni del turismo [post_date] => 2025-11-26T12:28:05+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764160085000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502424 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AlUla e Pompei, entrambe destinazioni incluse nel Patrimonio Mondiale Unesco, collaborano per condividere conoscenze, migliorare la conservazione e ispirare i viaggiatori attraverso la storia e lo scambio culturale. La Royal Commission for AlUla (Rcu) ha recentemente ospitato una delegazione del Parco Archeologico di Pompei, guidata dal direttore Gabriel Zuchtriegel, nell’ambito del Quadro di Cooperazione Culturale tra Arabia Saudita e Italia. La visita ha segnato un approfondimento dei legami culturali tra i due siti Unesco e ha esplorato come le competenze condivise possano migliorare la conservazione, l’interpretazione e l’esperienza dei visitatori. Nel corso di diversi giorni di incontri, esperti di Pompei e AlUla hanno condiviso conoscenze su come i siti archeologici possano evolvere per rispondere alle aspettative dei viaggiatori moderni, salvaguardando al contempo l’autenticità. Workshop e visite ai siti si sono concentrati su metodi di conservazione, gestione dei flussi di visitatori, narrazione digitale e turismo sostenibile. Phillip Jones, chief tourism officer di Rcu, evidenziando come questa partnership dimostri che le destinazioni culturali possono imparare l’una dall’altra per offrire esperienze più ricche e significative, ha dichiarato: «Oggi i viaggiatori non vogliono solo osservare la storia, vogliono sentirsi parte di essa. Attraverso collaborazioni come questa, ci assicuriamo che quando le persone camminano a Hegra o Pompei, si connettano con le storie, l’artigianato e le culture di questi luoghi che hanno plasmato il nostro mondo. Si tratta di preservare il passato ispirando il viaggiatore di domani». La visita ha anche messo in risalto la natura complementare delle due destinazioni: mentre Pompei rappresenta un istante congelato nel tempo, AlUla racconta una storia di resilienza e continuità, dove patrimonio, paesaggio e cultura si intrecciano. «Pompei e AlUla condividono la convinzione che il patrimonio possa essere un ponte tra culture - ha sottolineato Zuchtriegel -. Siamo uniti dalla missione di proteggere la storia e invitare i visitatori a interagire con essa in modo responsabile, sostenibile e con meraviglia». [post_title] => AlUla e Pompei: un patto strategico per la migliore fruizione del turismo culturale [post_date] => 2025-11-26T09:56:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764151010000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502405 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è il via libera ufficiale del ministero dei trasporti alla delibera del cda Enac sulle linee guida operative per fornire alle compagnie aeree un quadro di riferimento per l’accettazione, in cabina passeggeri, di pet con peso superiore agli attuali limiti, fino a 30 chili. «Far viaggiare in cabina i nostri amici animali, componenti a pieno titolo della famiglia, è diventato realtà, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, nel rispetto del benessere animale e delle nuove esigenze sociali e culturali. Siamo il primo Paese ad adottare un simile approccio che non considera i pet alla stregua di pacchi» ha commentato il presidente Enac Pierluigi Di Palma. Le linee guida, che seguono il documento deliberato lo scorso maggio, recepiscono le esperienze maturate con le prime sperimentazioni che hanno permesso di validare le procedure nel pieno rispetto della sicurezza del volo. A metà settembre, infatti, è stato realizzato da Ita Airways un volo dimostrativo, a cui sono seguite manifestazioni di interesse di varie compagnie aeree, con 2 cani in cabina. Il percorso italiano è stato presentato anche in ambito Icao (International Civil Aviation Organization), nel corso della 42a Assemblea Generale che si è svolta lo scorso settembre, ricevendo attenzione e plausi. All’esito delle sperimentazioni, le prime valutazioni hanno indicato la concreta fattibilità di collocare cani fino a 30 kg nelle configurazioni di cabina comunemente utilizzate nel trasporto aereo di linea, senza compromettere gli standard di sicurezza e di comfort dei passeggeri e dei pet. Con l’introduzione di specifiche misure operative e prescrizioni autorizzative sarà consentita - sui voli commerciali nazionali - la presenza in cabina passeggeri di animali da compagnia di piccola, media e grande taglia, fino a un massimo complessivo di sei unità, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza operativa. [post_title] => Via libera del Mit alla delibera Enac sul trasporto in cabina dei pet sino a 30 chili [post_date] => 2025-11-26T09:36:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764149769000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502402 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già ben consolidata sul mercato tedesco, Visit Lauderdale ha debuttato per la prima volta in Italia in occasione del Going Square. Situata in Florida, nelle immediate vicinanze di Miami, la destinazione sarò un tassello strategico di arricchimento dell’offerta Going Usa. A 3 km da Miami e 5 da Fort Lauderdale, il suo aeroporto internazionale è tra i principali scali statunitensi, molto utilizzato dalle compagnie low cost. Da qui partono 17 voli giornalieri che quasi ogni ora consentono di raggiungere Orlando - terza città della Florida e sede del Walt Disney World, parco a tema più visitato al mondo -. In alternativa, da Fort Lauderdale si arriva a Orlando in solo tre ore grazie alla Brightline, la linea ferroviaria veloce della Florida, ideale anche per escursioni in giornata. La città, definita anche la “Venezia d’America” grazie ai suoi 480 km di vie d’acqua navigabili, offre esperienze suggestive come il Water Taxi, attivo dalle 10 alle 22 con pass giornalieri o plurigiornalieri. Per un’esperienza più informale ci sono i tipsy cruises, piccoli bar galleggianti con skipper, mentre le gondole permettono di scoprire i canali in un’atmosfera romantica notturna. Fort Lauderdale è’ poi considerata la capitale nautica mondiale. Da segnalare che in Florida per noleggiare molti tipi di imbarcazioni non è richiesta la patente nautica. Al recente Boat Show hanno partecipato cinque cantieri della costa toscana, testimonianza di un rapporto commerciale e culturale in crescita. Tra i punti di forza della destinazione c’è Port Everglades, terzo porto crocieristico degli Stati Uniti e scalo di compagnie come Silversea, Ponant, Ritz-Carlton Yacht Collection e Disney Cruise Line. Fort Lauderdale è anche una rinomata destinazione balneare, con 39 km di spiagge suddivisi in otto aree. La più nota è Fort Lauderdale Beach, sede dei principali hotel internazionali — Hilton, Marriott, Ritz-Carlton — e ricca di locali e ristoranti. Per un’atmosfera più rilassata c’è Lauderdale-by-the-Sea, dal fascino “old Florida”, mentre più a sud Hollywood Beach, considerata tra le spiagge più belle degli Stati Uniti, offre un’alternativa vicina a Miami. Il cuore urbano è Las Olas Boulevard, dall’allure europea, con boutique, ristoranti, bar — dai rooftop agli speakeasy — e un comodo servizio di trolley hop-on/hop-off. Per i cultori dello shopping, il Sawgrass Mills è il più grande mall degli Stati Uniti con oltre 350 negozi. All’esterno si trovano le Colonnades, un’area outlet premium con brand come Gucci e Prada e l’unica boutique Louboutin dedicata esclusivamente alle borse. La vocazione cosmopolita della città emerge anche nella sua cucina fusion, influenzata da una comunità che riunisce oltre 170 nazionalità. Molti ristoranti sono raggiungibili via acqua, anche con la propria imbarcazione. L’offerta ricettiva supera le 500 strutture — dai motel ai boutique hotel fino alle opzioni di lusso — rendendo Fort Lauderdale adatta a ogni tipologia di viaggiatore. A 30 km dalla città si estende una vasta area naturale che comprende l’Everglades Recreation Park, perfetto per airboat tour, kayak, canoe ed escursioni guidate. (Federica De Luca) [post_title] => Visit Lauderdale: nuovo asset strategico per l’offerta Usa firmata Going [post_date] => 2025-11-26T09:25:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764149115000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "civitatis ecco la classifica delle esperienze preferite dagli italiani" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":78,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2744,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo religioso vive una fase di forte rinnovamento, trainato da una domanda sempre più ampia e diversificata. Non è più solo un segmento tradizionale legato alla visita dei luoghi sacri, ma un ecosistema complesso che unisce spiritualità, cultura, benessere e scoperta dei territori. In questo scenario, la professoressa Simona Attollino, docente di Diritto e religione e direttrice dell’Executive Master in Turismo religioso e gestione smart dei beni culturali dell’Università LUM, offre una chiave di lettura utile a operatori, DMO e professionisti della filiera.\r

Negli ultimi anni la domanda è guidata da una forte ricerca di senso e di benessere integrale, una tendenza che la pandemia ha solo accelerato. Il viaggio verso un santuario o lungo un cammino non è più un gesto rituale, ma un tempo dedicato alla cura di sé, con ricadute profonde anche sul piano psicologico e relazionale. A confermarlo sono anche le elaborazioni Isnart, che evidenziano un aspetto particolarmente rilevante per gli operatori: il turista religioso è spesso un visitatore di ritorno, segno di una fidelizzazione naturale e identitaria.\r

Accanto alla motivazione spirituale emergono componenti culturali, naturali ed enogastronomiche che spingono i viaggiatori verso mete meno conosciute e verso esperienze più lente e narrative. «Oggi assistiamo a un intreccio sempre più evidente tra ricerca spirituale e fruizione artistico-culturale - osserva Attollino -. È una trasformazione che coinvolge ogni fascia d’età, con un ruolo crescente delle nuove generazioni: attraverso social media, contenuti digitali e storytelling spontaneo, i giovani contribuiscono alla valorizzazione capillare di luoghi che in passato restavano ai margini dei flussi principali».\r

Un altro elemento determinante è l’evoluzione del concetto stesso di pellegrinaggio. L’esperienza diventa 'a geometria variabile', capace di includere persone che vivono la dimensione del sacro senza necessariamente appartenere a un’istituzione religiosa. I santuari, i cammini, le feste patronali e i riti identitari assumono così una funzione comunitaria e culturale. Per gli operatori questo scenario implica la necessità di nuove competenze. «Servono basi giuridiche solide sui beni culturali, sul terzo settore e sulla sicurezza, insieme a competenze manageriali specifiche per progettare prodotti turistico-religiosi - spiega Attollino -. Cresce poi il bisogno di saper dialogare con enti ecclesiastici, istituzioni pubbliche e comunità locali, in una logica di co-progettazione. A questo si aggiungono la capacità di leggere il patrimonio religioso in chiave culturale e territoriale e le competenze digitali, indispensabili per intercettare i nuovi linguaggi dei viaggiatori».\r

In un momento in cui il settore è chiamato a ripensare modelli e priorità, il turismo religioso e spirituale si conferma un campo interessante da osservare: un ambito capace di coniugare tradizione e innovazione, eredità culturale e sperimentazione, sostenibilità e identità. «Il turismo religioso, spirituale e del benessere può diventare un laboratorio di innovazione e sostenibilità per l’intera industria turistica - afferma la docente -. La lentezza, la qualità dell’accoglienza, la cura dei luoghi, la dimensione comunitaria e la rigenerazione sociale sono infatti i temi che più rispondono alla sensibilità contemporanea e alle richieste emergenti dei viaggiatori».\r

","post_title":"Turismo religioso in crescita: nuovi trend e competenze","post_date":"2025-11-26T15:56:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764172570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502478\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Valeria Montoneri e Giuseppe Pianeta, sales executive di Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village[/caption]\r

\r

Due outlet attivi a Torino e in Sicilia e una terza struttura in apertura a Roma: Arcus Real Estate annuncia una nuova fase di espansione e sviluppo con l'obiettivo di presidiare al meglio il territorio nazionale. «La nostra forza - commenta Valeria Montoneri, marketing manager di Arcus Real Estate - è sicuramente quella di essere italiani (alle spalle il gruppo Percassi, ndr) e di mirare a uno sviluppo concentrato solo sul nostro Paese. Un indubbio valore aggiunto in termini di conoscenza del territorio e di capacità di posizionarsi al meglio nella fascia premium del mercato».\r

L'apertura a Roma\r

La struttura in apertura a Roma entro il 2026 si aggiungerà così ai 170 negozi presenti in Sicilia e ai 140 esercizi commerciali del polo torinese. «I nostri outlet sono molto più di una semplice occasione di shopping. L'ambizione è quella di essere veri e propri contenitori di esperienze, in grado di associare eventi come mostre d'arte o la scoperta del territorio all'esperienza di shopping».\r

\r

Per raggiungere questo risultato, Arcus mira a creare un rapporto sempre più stretto con il trade, al quale indirizza incentivi e agevolazioni ad hoc per favorire la creazione di pacchetti di viaggio completi, che inseriscano anche l'esperienza outlet all'interno di un tour.\r

\r

«I mercati principali restano quelli statunitense, francese e svizzero - prosegue la manager -. Manca invece all'appello quello cinese, in quanto è molto difficile ottenere il visto per raggiungere l'Italia. Un vero peccato, in quanto i cinesi sono molto interessati soprattutto alla Sicilia fuori stagione, complice una serie tv molto famosa all'estero, ambientata proprio a Taormina».\r

\r

","post_title":"Arcus Real Estate: a Roma il terzo outlet «tutto italiano»","post_date":"2025-11-26T15:26:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764170811000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Africa continua a crescere come regione turistica e Tui Group sta rispondendo con un'espansione strategica della sua presenza alberghiera in tutto il continente. Come riporta TravelDailyNews, con sette nuove proprietà aggiunte ai suoi cluster regionali alla fine del 2025 e altre due in programma a Zanzibar entro l'inizio del 2026, l'azienda sta ampliando la sua offerta in destinazioni in cui la domanda di viaggi è in rapida crescita.\r

Le ultime aggiunte rafforzano la presenza di Tui nell'Africa settentrionale, occidentale e orientale e portano il portfolio di Tui Hotels & Resorts nel continente a 106 hotel con oltre 34.000 camere in nove paesi. L'ambizione strategica del gruppo è chiara: offrire esperienze diversificate e di qualità in mercati che continuano a guadagnare terreno tra i viaggiatori internazionali.\r

«Con l'espansione dei nostri cluster alberghieri in Africa settentrionale, occidentale e orientale, continuiamo a offrire esperienze di vacanza differenziate in destinazioni promettenti. Queste nuove aperture ci consentono di raggiungere nuovi segmenti di clientela provenienti da mercati emergenti, offrendo al contempo le esperienze di vacanza che definiscono il marchio Tui. Rimaniamo impegnati a favore di uno sviluppo sostenibile che avvantaggi le comunità locali e arricchisca il soggiorno dei nostri ospiti in tutto il continente» ha detto Peter Krueger, membro del cda del gruppo Tui e ceo di Holiday Experiences.\r

\r

Le novità africane\r

Tui rafforza il suo portfolio nordafricano con il lancio di The Mora Sahara Tozeur, un resort di 93 camere e ville situato ai margini del Sahara tunisino. Situato nella regione di Tozeur, ricca di palme, l'hotel coniuga la vista del deserto con la cucina internazionale e locale offerta da diversi ristoranti. Le strutture ricreative includono una spa, un centro fitness, un campo polivalente e un concept di ristorazione all'aperto. \r

In Egitto, il Tui Magic Life Redsina di Sharm el Sheikh, recentemente ristrutturato, offre 521 camere, piscine swim-up, un parco acquatico e una scuola di immersioni situata sulla barriera corallina. \r

Anche il partner in oint venture di Tui, Jaz Hotel Group, ha ampliato la sua offerta sul Mar Rosso a novembre. Il Jaz Royal Palmariva a Makadi Bay offre 505 camere e bungalow in una posizione privilegiata fronte mare, mentre il Jaz Palmariva Beach a Madinat Makadi aggiunge 339 camere, ristoranti di alto livello e un facile accesso a un vivace lungomare.\r

Il 1° novembre 2025, Tui ha aperto la sua prima struttura Tui Blue in Gambia. Il Tui Blue Tamala è un resort per soli adulti sulla spiaggia di Serrekunda, che offre 140 camere, tra cui unità swim-up, e un trattamento all inclusive completo. La struttura propone intrattenimento dal vivo, un bar sulla spiaggia, una spa e il programma Bluef!t con attività sportive e una moderna palestra. I pannelli solari vengono utilizzati per riscaldare l'acqua, contribuendo allo sviluppo sostenibile.\r

Il cluster Tui di Zanzibar (nella foto) continua ad espandersi. Con apertura prevista per il 15 dicembre 2025, il Jaz Amalun è un resort a 5 stelle per soli adulti sulla spiaggia di Uroa, con 211 camere, numerose opzioni di ristorazione, due piscine e un centro benessere.\r

All'inizio del 2026 seguirà il Riu Palace Swahili, che aggiungerà oltre 500 camere con un trattamento all inclusive 24 ore su 24. Il resort offrirà tre piscine a sfioro, sette ristoranti, otto bar, un'ampia offerta di intrattenimento e il servizio premium Elite Club. Entrambe le aperture rafforzeranno la posizione dell'isola come una delle destinazioni di lusso in più rapida crescita dell'Africa orientale.\r

\r

","post_title":"Tui Group: grande espansione della catena alberghiera in Africa","post_date":"2025-11-26T14:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764167450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502470","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Coral Star è il nome del nuovo concept alberghiero di Od Group che combinerà design, creatività ed esperienze per tutte le età, con l'obiettivo di \"ridefinire\" il turismo familiare . Il primo hotel aprirà a Ibiza nel giugno 2026.\r

La struttura a Ibiza\r

Come riporta Hosteltur, il Coral Star Ibiza, a Cala de Bou, offre due tipologie di alloggio: camere e appartamenti, in modo che ogni famiglia possa trovare il proprio ritmo all'interno del resort. Le camere sono pensate per chi desidera tutti i servizi dell'hotel con un tocco di stile e comfort in più, e alcune opzioni includono un angolo cottura e l'accesso diretto alla piscina. Per chi cerca maggiore indipendenza o soggiorni più lunghi, la struttura offre appartamenti completamente attrezzati con angolo cottura, zona pranzo e soggiorno.\r

\r

In entrambi i casi, Coral star Ibiza coniuga lo stile mediterraneo con il minimalismo nordico-giapponese, con materiali organici, toni luminosi e accenti contemporanei. L'hotel comprende un ristorante a buffet, due bar, un Kids Club per bambini dai 3 ai 12 anni, aree sociali per i ragazzi dai 12 ai 17 anni dove possono ritrovarsi, una piscina per adulti, una piscina per famiglie e uno Splash Park per bambini. Anche gli adulti troveranno spazi pensati per loro, come una palestra e un'area lavoro.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hotel per famiglie: il nuovo brand Coral Star ridefinisce l'offerta","post_date":"2025-11-26T14:11:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1764166300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le esperienze guidate e le attività prenotabili online stanno registrando un momento di grande crescita. Dal suo osservatorio privilegiato, Civitatis condivide i trend e le esperienze più amati dai viaggiatori italiani, offrendo alle agenzie di viaggio dati e insight utili a orientare le vendite. \r

\r

Andando a ritroso, in decima posizione si trova il Giappone, un Paese che ospita circa 31.7 milioni di viaggiatori annuali. Civitatis segnala un alto volume di prenotazioni per il tour privato di Tokyo. Un altro dei punti di interesse all’interno del radar italiano sono le città di Osaka, con l’acquisto di biglietti per conoscere gli Universal Studios Japan, e Kyoto, dove attraverso il free tour hanno una panoramica completa del centro storico di quella che fu la capitale del Giappone tra il 794 e il 1868.\r

\r

In nona posizione Londra brilla come sempre tra i viaggiatori italiani e, secondo Civitatis, il servizio più acquistato è il trasferimento aeroporto-hotel che garantisce un arrivo sicuro e confortevole. Ma c’è anche il fenomeno Harry Potter e i biglietti per gli studios dove sono state girate le 8 pellicole, così come la visita guidata al castello di Edimburgo.\r

\r

A seguire la Germania, con 39.6 milioni di viaggiatori annuali. Dall’arte e dalla storia di Berlino ai castelli della Baviera, questo Paese è un favorito per i viaggiatori, con le top 3 di attività con Civitatis che comprendono la visita guidata al campo di concentramento di Sachsenhausen; l'escursione con guida in italiano al castello di Neuschwanstein e al palazzo di Linderhof e il tour di Monaco.\r

Le altre mete\r

Thailandia in primo piano con una popolarità aumentata grazie all’uscita della terza stagione della serie The White Lotus. In un primo incontro con questa destinazione esotica, non manca l’escursione alle isole Phi Phi in motoscafo, un tour di un giorno completo al mercato galleggiante di Damnoen Saduak con visita inclusa alle rovine di Ayutthaya e l’esperienza unica di fare il bagno e nutrire gli elefanti nel santuario di Chiang Mai.\r

\r

Quinta posizione per il Messico, con circa45 milioni di viaggiatori annuali. II viaggiatori italiani sanno che qui c’è di tutto: dalla ricchezza culturale delle grandi città alle spiagge , Pueblos Mágicos e imponenti zone archeologiche, senza dimenticare la gastronomia. Quando si tratta di scoprire il Paese, e le prenotazioni su Civitatis lo confermano: gli italiani amano le destinazioni di sole e mare, come Isla Mujeres, dove optano per le passeggiate in catamarano; Huatulco e le sue escursioni nelle baie e Los Cabos, con le escursioni in barca con fondo trasparente. Tra le città, primeggia Oaxaca, seguita da Mérida e Città del Messico.\r

\r

La Cappadocia e le sue “camini delle fate”, le piscine naturali di Pamukkale e l’architettura ottomana rendono la Turchia una destinazione della top ten. Fra i preferiti, un tour privato di Istanbul con guida in italiano, disponibile fino a otto ore; la crociera notturna con cena inclusa mentre si naviga sul Bosforo, il giro in mongolfiera sulla Cappadocia.\r

\r

aFra le mete in pole position per civitatis sicuramente l'Italia. Nel ranking troviamo l’esperienza di visitare il Colosseo, il Foro e il Palatino e l’escursione da Firenze a Pisa, San Gimignano e Siena, con pranzo toscano incluso.\r

\r

Negli Stati Uniti Spiccano l’escursione al Grand Canyon, in Colorado, così come i biglietti per i parchi Disney e Universal Studios, in California, senza trascurare il tour notturno a Las Vegas.\r

\r

Madrid e Barcellona sono le città preferite della Spagna. Fra i più ambiti, i biglietti salta-fila per la Sagrada Familia, le escursioni a Toledo e Segovia, il tour del Santiago Bernabéu (casa del Real Madrid), la visita guidata al Palazzo Reale e il free tour di Gaudí.\r

\r

Infine, al primo posto la Francia: Parigi è l’epicentro posizionandosi come meta quasi insuperabile per i viaggiatori. Seppure le crociere sulla Senna, la visita guidata al museo del Louvre (con accesso prioritario al quadro della “Gioconda”) e l’esperienza di salire al terzo piano della torre Eiffel siano le attività top su Civitatis, spicca anche l’acquisto dei biglietti per Disneyland Paris, validi da uno a quattro giorni.","post_title":"Civitatis: ecco la classifica delle esperienze preferite dagli italiani","post_date":"2025-11-26T13:22:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764163350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502414","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In un settore che cambia ritmo a grande velocità, BIT 2026 – presentata da Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi – si prepara a mettere in primo piano i fattori che oggi fanno davvero la differenza: la capacità di raccontare i territori, costruire visioni condivise e leggere i cambiamenti profondi della domanda.\r

È un’esigenza che emerge con forza dalla condivisione tra professionisti abilitata dal nuovo Think Tank e, in particolare, dalle voci del suo Advisory Board, dove la riflessione strategica di Paolo Audino, consulente ed esperto dei modelli fieristici e della loro evoluzione, incontra la sensibilità culturale di Paolo Verri, progettista di politiche territoriali e processi partecipativi, delineando un quadro in cui contenuti, narrazione e sistema diventano le vere leve competitive per chi opera nel turismo.\r

Per Audino, «le fiere sono lo specchio del settore che rappresentano. Se il turismo vive una frammentazione crescente della domanda, le manifestazioni devono evolvere per coniugare linguaggi, pubblici e aspettative profondamente diverse. L’epoca delle fiere come puri marketplace lascia spazio a piattaforme che costruiscono conoscenza, anticipano trend e generano relazioni professionali più strutturate». È all’interno di questo movimento che BIT 2026 trova la propria traiettoria: fare della manifestazione un luogo di contenuti concreti, capaci di parlare a una filiera che oggi domanda visione e strumenti più che vetrine.\r

A questa prospettiva fa eco quella di Paolo Verri, che richiama l’urgenza di un turismo fondato sulla cultura, sulla partecipazione e sull’identità dei territori. «Oggi il valore competitivo di una destinazione non si misura più solo in presenze, ma nella qualità dell’esperienza, nella capacità di costruire legami, nel racconto che si offre al visitatore. Le comunità diventano protagoniste e la narrazione non è decorativa, ma strategica: definisce il senso del viaggio e contribuisce alla reputazione internazionale del Paese». Un approccio che BIT porta nel dibattito attraverso i Travel Makers, le arene tematiche e un palinsesto che mette a confronto territori, professionisti e nuove forme di partecipazione.\r

Il punto di contatto tra le due visioni: fare sistema\r

Per Audino, il turismo italiano ha bisogno di un coordinamento che sappia coniugare politiche, servizi, mobilità, qualità urbana e modelli di offerta. Un settore così frammentato richiede maggiore chiarezza di ruoli e la consapevolezza che il turista è, di fatto, un \"residente temporaneo\", influenzato dalle stesse criticità e dagli stessi punti di forza percepiti dai cittadini. Per Verri, il sistema nasce dal dialogo tra territori, istituzioni e operatori, da politiche che valorizzano le comunità locali e da una visione che lega cultura, economia e innovazione.\r

In questo incrocio di prospettive, BIT 2026 propone un modello di manifestazione che interpreta il turismo come ecosistema. Nelle sei arene del Travel Makers Fest, nel lavoro del Think Tank con il suo Advisory Board e last but not least nel percorso espositivo, il focus su narrazione, sostenibilità, autenticità e nuove motivazioni di viaggio riflette una direzione precisa: costruire uno spazio condiviso dove pensiero, competenze e relazioni professionali generino valore reale per l’intera filiera.\r

La manifestazione diventa così un laboratorio in cui territori e operatori trovano un linguaggio comune per leggere il presente e progettare il futuro. Una piattaforma capace di accompagnare la trasformazione del turismo, connettendo strategie, visioni e comunità professionali in un momento in cui la competitività, e quindi le opportunità di sviluppare il business, nasce dalla capacità di integrare contenuti e identità in un sistema innovativo e sostenibile.\r

Appuntamento a Fiera Milano da martedì 10 a giovedì 12 febbraio prossimi.\r

","post_title":"Dalle strategie alle narrazioni dei territori: BIT 2026 anticipa le evoluzioni del turismo","post_date":"2025-11-26T12:28:05+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1764160085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502424","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"AlUla e Pompei, entrambe destinazioni incluse nel Patrimonio Mondiale Unesco, collaborano per condividere conoscenze, migliorare la conservazione e ispirare i viaggiatori attraverso la storia e lo scambio culturale.\r

\r

La Royal Commission for AlUla (Rcu) ha recentemente ospitato una delegazione del Parco Archeologico di Pompei, guidata dal direttore Gabriel Zuchtriegel, nell’ambito del Quadro di Cooperazione Culturale tra Arabia Saudita e Italia. La visita ha segnato un approfondimento dei legami culturali tra i due siti Unesco e ha esplorato come le competenze condivise possano migliorare la conservazione, l’interpretazione e l’esperienza dei visitatori.\r

\r

Nel corso di diversi giorni di incontri, esperti di Pompei e AlUla hanno condiviso conoscenze su come i siti archeologici possano evolvere per rispondere alle aspettative dei viaggiatori moderni, salvaguardando al contempo l’autenticità. Workshop e visite ai siti si sono concentrati su metodi di conservazione, gestione dei flussi di visitatori, narrazione digitale e turismo sostenibile.\r

\r

Phillip Jones, chief tourism officer di Rcu, evidenziando come questa partnership dimostri che le destinazioni culturali possono imparare l’una dall’altra per offrire esperienze più ricche e significative, ha dichiarato: «Oggi i viaggiatori non vogliono solo osservare la storia, vogliono sentirsi parte di essa. Attraverso collaborazioni come questa, ci assicuriamo che quando le persone camminano a Hegra o Pompei, si connettano con le storie, l’artigianato e le culture di questi luoghi che hanno plasmato il nostro mondo. Si tratta di preservare il passato ispirando il viaggiatore di domani».\r

\r

La visita ha anche messo in risalto la natura complementare delle due destinazioni: mentre Pompei rappresenta un istante congelato nel tempo, AlUla racconta una storia di resilienza e continuità, dove patrimonio, paesaggio e cultura si intrecciano.\r

\r

«Pompei e AlUla condividono la convinzione che il patrimonio possa essere un ponte tra culture - ha sottolineato Zuchtriegel -. Siamo uniti dalla missione di proteggere la storia e invitare i visitatori a interagire con essa in modo responsabile, sostenibile e con meraviglia».","post_title":"AlUla e Pompei: un patto strategico per la migliore fruizione del turismo culturale","post_date":"2025-11-26T09:56:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764151010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502405","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

C'è il via libera ufficiale del ministero dei trasporti alla delibera del cda Enac sulle linee guida operative per fornire alle compagnie aeree un quadro di riferimento per l’accettazione, in cabina passeggeri, di pet con peso superiore agli attuali limiti, fino a 30 chili.\r

\r

«Far viaggiare in cabina i nostri amici animali, componenti a pieno titolo della famiglia, è diventato realtà, in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, nel rispetto del benessere animale e delle nuove esigenze sociali e culturali. Siamo il primo Paese ad adottare un simile approccio che non considera i pet alla stregua di pacchi» ha commentato il presidente Enac Pierluigi Di Palma.\r

\r

Le linee guida, che seguono il documento deliberato lo scorso maggio, recepiscono le esperienze maturate con le prime sperimentazioni che hanno permesso di validare le procedure nel pieno rispetto della sicurezza del volo. A metà settembre, infatti, è stato realizzato da Ita Airways un volo dimostrativo, a cui sono seguite manifestazioni di interesse di varie compagnie aeree, con 2 cani in cabina. \r

\r

Il percorso italiano è stato presentato anche in ambito Icao (International Civil Aviation Organization), nel corso della 42a Assemblea Generale che si è svolta lo scorso settembre, ricevendo attenzione e plausi.\r

\r

All’esito delle sperimentazioni, le prime valutazioni hanno indicato la concreta fattibilità di collocare cani fino a 30 kg nelle configurazioni di cabina comunemente utilizzate nel trasporto aereo di linea, senza compromettere gli standard di sicurezza e di comfort dei passeggeri e dei pet. Con l’introduzione di specifiche misure operative e prescrizioni autorizzative sarà consentita - sui voli commerciali nazionali - la presenza in cabina passeggeri di animali da compagnia di piccola, media e grande taglia, fino a un massimo complessivo di sei unità, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza operativa.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Via libera del Mit alla delibera Enac sul trasporto in cabina dei pet sino a 30 chili","post_date":"2025-11-26T09:36:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764149769000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Già ben consolidata sul mercato tedesco, Visit Lauderdale ha debuttato per la prima volta in Italia in occasione del Going Square. Situata in Florida, nelle immediate vicinanze di Miami, la destinazione sarò un tassello strategico di arricchimento dell’offerta Going Usa.\r

\r

A 3 km da Miami e 5 da Fort Lauderdale, il suo aeroporto internazionale è tra i principali scali statunitensi, molto utilizzato dalle compagnie low cost. Da qui partono 17 voli giornalieri che quasi ogni ora consentono di raggiungere Orlando - terza città della Florida e sede del Walt Disney World, parco a tema più visitato al mondo -. In alternativa, da Fort Lauderdale si arriva a Orlando in solo tre ore grazie alla Brightline, la linea ferroviaria veloce della Florida, ideale anche per escursioni in giornata.\r

\r

La città, definita anche la “Venezia d’America” grazie ai suoi 480 km di vie d’acqua navigabili, offre esperienze suggestive come il Water Taxi, attivo dalle 10 alle 22 con pass giornalieri o plurigiornalieri. Per un’esperienza più informale ci sono i tipsy cruises, piccoli bar galleggianti con skipper, mentre le gondole permettono di scoprire i canali in un’atmosfera romantica notturna. Fort Lauderdale è’ poi considerata la capitale nautica mondiale. Da segnalare che in Florida per noleggiare molti tipi di imbarcazioni non è richiesta la patente nautica. Al recente Boat Show hanno partecipato cinque cantieri della costa toscana, testimonianza di un rapporto commerciale e culturale in crescita.\r

\r

Tra i punti di forza della destinazione c’è Port Everglades, terzo porto crocieristico degli Stati Uniti e scalo di compagnie come Silversea, Ponant, Ritz-Carlton Yacht Collection e Disney Cruise Line.\r

\r

Fort Lauderdale è anche una rinomata destinazione balneare, con 39 km di spiagge suddivisi in otto aree. La più nota è Fort Lauderdale Beach, sede dei principali hotel internazionali — Hilton, Marriott, Ritz-Carlton — e ricca di locali e ristoranti. Per un’atmosfera più rilassata c’è Lauderdale-by-the-Sea, dal fascino “old Florida”, mentre più a sud Hollywood Beach, considerata tra le spiagge più belle degli Stati Uniti, offre un’alternativa vicina a Miami.\r

\r

Il cuore urbano è Las Olas Boulevard, dall’allure europea, con boutique, ristoranti, bar — dai rooftop agli speakeasy — e un comodo servizio di trolley hop-on/hop-off. Per i cultori dello shopping, il Sawgrass Mills è il più grande mall degli Stati Uniti con oltre 350 negozi. All’esterno si trovano le Colonnades, un’area outlet premium con brand come Gucci e Prada e l’unica boutique Louboutin dedicata esclusivamente alle borse.\r

\r

La vocazione cosmopolita della città emerge anche nella sua cucina fusion, influenzata da una comunità che riunisce oltre 170 nazionalità. Molti ristoranti sono raggiungibili via acqua, anche con la propria imbarcazione. L’offerta ricettiva supera le 500 strutture — dai motel ai boutique hotel fino alle opzioni di lusso — rendendo Fort Lauderdale adatta a ogni tipologia di viaggiatore. A 30 km dalla città si estende una vasta area naturale che comprende l’Everglades Recreation Park, perfetto per airboat tour, kayak, canoe ed escursioni guidate.\r

\r

(Federica De Luca)\r

\r

","post_title":"Visit Lauderdale: nuovo asset strategico per l’offerta Usa firmata Going","post_date":"2025-11-26T09:25:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1764149115000]}]}}