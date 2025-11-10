Go Global Travel, piattaforma di distribuzione viaggi b2b, diventa Yanolja Go Global Go Global Travel, piattaforma specializzata nella distribuzione b2b di viaggi, diventa Yanolja Go Global, segnando un nuovo capitolo nella storia dell’azienda e un maggiore allineamento con Yanolja Group, leader mondiale nella tecnologia dei viaggi. Il nuovo marchio riflette l’impegno di Yanolja Go Global a costruire sulle solide basi di Go Global Travel, ampliando al contempo le possibilità offerte dalla tecnologia, dai dati e dall’innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale di Yanolja. Fondata nel 2000, Go Global Travel oggi serve oltre 20.000 partner, fornendo accesso a soluzioni di alloggio, trasferimenti e noleggio auto supportate da competenze locali e team di assistenza dedicati. «La trasformazione di Go Global Travel in Yanolja Go Global è per noi una tappa fondamentale – dichiara Francesco Deledda, ceo di Yanolja Go Global -. Questa evoluzione riflette il nostro forte impegno verso la leadership tecnologica e verso la fornitura di un valore ancora maggiore ai nostri partner e clienti in tutto il mondo. Come Yanolja Go Global, continueremo a fornire lo stesso servizio affidabile che i nostri partner apprezzano, aprendo al contempo nuove opportunità grazie all’innovazione e alla competenza globale di Yanolja». Questo passaggio è in linea con la strategia del Gruppo Yanolja di unificare i propri marchi globali sotto un’unica visione condivisa per diventare un’azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia dei viaggi. «Combinando la rete b2b globale di Go Global Travel, stiamo ampliando le possibilità per i nostri partner e clienti, promuovendo una maggiore efficienza e connettività e accelerando la trasformazione digitale lungo tutta la catena del valore dei viaggi nell’era dell’intelligenza artificiale» ha affermato Haley Kim, global chief business officer di Yanolja. Condividi

[post_title] => Emblems Collection, il piano d'espansione europeo del "lusso discreto" [post_date] => 2025-11-10T13:39:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762781977000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501185 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Go Global Travel, piattaforma specializzata nella distribuzione b2b di viaggi, diventa Yanolja Go Global, segnando un nuovo capitolo nella storia dell'azienda e un maggiore allineamento con Yanolja Group, leader mondiale nella tecnologia dei viaggi. Il nuovo marchio riflette l'impegno di Yanolja Go Global a costruire sulle solide basi di Go Global Travel, ampliando al contempo le possibilità offerte dalla tecnologia, dai dati e dall'innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale di Yanolja. Fondata nel 2000, Go Global Travel oggi serve oltre 20.000 partner, fornendo accesso a soluzioni di alloggio, trasferimenti e noleggio auto supportate da competenze locali e team di assistenza dedicati. «La trasformazione di Go Global Travel in Yanolja Go Global è per noi una tappa fondamentale - dichiara Francesco Deledda, ceo di Yanolja Go Global -. Questa evoluzione riflette il nostro forte impegno verso la leadership tecnologica e verso la fornitura di un valore ancora maggiore ai nostri partner e clienti in tutto il mondo. Come Yanolja Go Global, continueremo a fornire lo stesso servizio affidabile che i nostri partner apprezzano, aprendo al contempo nuove opportunità grazie all'innovazione e alla competenza globale di Yanolja». Questo passaggio è in linea con la strategia del Gruppo Yanolja di unificare i propri marchi globali sotto un'unica visione condivisa per diventare un'azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia dei viaggi. «Combinando la rete b2b globale di Go Global Travel, stiamo ampliando le possibilità per i nostri partner e clienti, promuovendo una maggiore efficienza e connettività e accelerando la trasformazione digitale lungo tutta la catena del valore dei viaggi nell'era dell'intelligenza artificiale» ha affermato Haley Kim, global chief business officer di Yanolja. [post_title] => Go Global Travel, piattaforma di distribuzione viaggi b2b, diventa Yanolja Go Global [post_date] => 2025-11-10T12:54:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762779255000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501176 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Explora Journeys lancia un sito web rinnovato e una visual identity raffinata, segnando un’evoluzione significativa nel percorso creativo e digitale del marchio. Questo importante traguardo rafforza ulteriormente l’impegno di Explora Journeys nell’offrire esperienze ispirazionali e di alto livello in ogni punto di contatto con l’ospite. Il nuovo sito riflette il posizionamento premium del brand e la sua filosofia distintiva, l’Ocean State of Mind — un invito a esplorare il mondo con uno sguardo moderno e consapevole. Pagine di viaggio Ogni pagina dedicata a un viaggio è stata ripensata per offrire una panoramica completa e immediata delle informazioni chiave: nome della nave, durata, numero di destinazioni visitate, tariffe e momenti salienti giorno per giorno. Il formato a pagina unica offre un’esperienza di pianificazione più semplice. Il risultato è un modo più fluido, ispirante e naturale di scoprire e organizzare il proprio viaggio. Oltre alla funzionalità, l’aggiornamento arricchisce la dimensione narrativa e approfondisce la scoperta delle destinazioni. Una nuova collezione di immagini cinematografiche e visual d’autore cattura l’essenza della visione di Explora Journeys - un hotel contemporaneo ed elegante il cui luogo d’elezione è l’oceano. Questa evoluzione digitale e visiva arriva in un momento cruciale per Explora Journeys, che continua a espandere la propria flotta e presenza globale. Dopo il lancio di Explora I nel 2023, Explora II nel 2024 e in vista del debutto di Explora III, questo traguardo rappresenta il raggiungimento della metà del percorso della flotta inaugurale. [post_title] => Explora Journeys, l'esperienza di viaggio comincia dal sito web [post_date] => 2025-11-10T12:23:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762777403000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos ha aperto le vendite dei voli sulla rotta Bari-New York, che riprenderà il prossimo 2 giugno 2026, con una doppia frequenza settimanale, ogni martedì e venerdì: l'operativo prevede partenza da Bari alle 11.35 e arrivo alle 14.50 (ora locale), martedì e venerdì; rientro dal Jfk di New York alle 17.00 e arrivo alle 7.40 (giorno successivo), lunedì e giovedì. Il Boeing 787-9 Dreamliner operativo sulla rotta è configurato in due classi di servizio - Premium ed Economy - e può accogliere 355 posti. «Il raddoppio delle frequenze ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è il risultato di un lavoro costante che rafforza la connettività internazionale della Puglia rendendola sempre più accessibile ai mercati globali. Il nuovo operativo amplia la possibilità per i passeggeri di pianificare il proprio soggiorno in maniera più flessibile. La conferma del collegamento di Neos rende ancor più solida la sinergia avviata con il network delle agenzie di viaggio con le quali è stato condiviso un percorso di crescita della qualità del servizio e dell’ampliamento dell’offerta». Con 10.000 passeggeri trasportati da giugno a ottobre scorso, la risposta del mercato pugliese è stata estremamente positiva, confermando il ruolo strategico dell’aeroporto “Karol Wojtyla” all’interno del network Neos. La ripresa del collegamento per New York segue il recente annuncio dei cinque voli diretti che Neos opererà in partenza da Bari verso Messico, Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana. [post_title] => Neos ha aperto le vendite sulla Bari-New York che riprenderà il 2 giugno con 2 voli settimanali [post_date] => 2025-11-10T11:39:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762774789000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501149 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_501157" align="alignleft" width="300"] Neytrul Ngawang Shetdrup Rinpoche[/caption] Il Forum sul Turismo di alta gamma e sostenibilità di Ecoluxury Fair si aprirà con le riflessioni di Neytrul Rinpoche, presidente della Neyphug Foundation del Buthan. Il Forum di apertura si sofferma sul ruolo del turismo sostenibile nell’ospitalità di alta gamma, un modo diverso di intendere l’ospitalità, fondato su equilibrio, rispetto e consapevolezza. Dalla fotografia degli hotel a 5 stelle, con un focus sugli investimenti concreti in materia di sostenibilità ambientale e sociale, al modello Ecoluxury come società benefit, il leitmotiv del Forum sarà la sostenibilità che si traduce in progetti che coniugano il rispetto dei territori e delle comunità. Il Forum costituirà anche l’occasione per presentare in anteprima il cantiere del progetto “Iseum”, ultima creatura di Enrico Ducrot, ceo di Viaggi dell’Elefante e Ecoluxury ma anche archeologo, con l’intento di restituire alla città di Roma un prezioso e sconosciuto monumento della propria storia millenaria: l’Arco Camigliano. Una nuova cultura del viaggio Giunta alla sua ottava edizione, la manifestazione ideata da Enrico Ducrot si conferma, dunque, il luogo ideale dove il turismo di lusso si fa promotore di una nuova cultura del viaggio: responsabile, innovativa e capace di generare valore condiviso. Un appuntamento che guarda al futuro, dove lusso e sostenibilità diventano alleati per la crescita del settore e la tutela dei territori. La manifestazione è realizzata in partnership con Enit e gode del patrocinio dell’assessorato grandi eventi, sport, turismo e m oda di Roma Capitale, del consiglio regionale del Lazio, della Ccamera di commercio di Roma. Sono partner della manifestazione Omnia hotels, Una Hotels e Le voilà banqueting. La kermesse si avvale anche della sinergia con Roma Eterna Experiences, una chiave di accesso ai tesori della Capitale. [post_title] => Ecoluxury Fair, il benessere diventa strategia di sviluppo turistico [post_date] => 2025-11-10T11:13:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762773207000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501152 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Durante il World Travel Market che si è appena concluso a Londra è stato presentato il Global Travel Report, un'analisi che studia la prevedibile evoluzione del turismo a livello mondiale. In sostanza, la domanda ruota attorno al fatto se in futuro le persone viaggeranno di più, allo stesso modo o di meno. Non è una domanda da poco, perché la pandemia ha portato a un'impennata del turismo che, a quanto pare, è destinata a durare. Il rapporto afferma che nei prossimi dieci anni il turismo crescerà in media del 3,5% annuo a livello mondiale. Tuttavia, poiché si prevede che le economie complessive cresceranno solo del 2,5%, il turismo sta tornando a essere un settore in forte espansione, con innumerevoli implicazioni. Si prevede che entro il 2035 il turismo rappresenterà oltre il 12% della ricchezza globale. Ciò conferma che, per i cittadini, con le previste variazioni tra continenti e paesi, viaggiare rimane una priorità. Questo è importante: il rapporto afferma che si sta tornando a soggiorni più lunghi, dopo una tendenza verso viaggi più frequenti ma più brevi. [post_title] => Nei prossimi dieci anni il turismo crescerà più dell'economia [post_date] => 2025-11-10T11:08:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762772918000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eurowings tornerà a collegare Brindisi con l'aeroporto Vaclav Havel di Praga, dal 3 giugno 2026, con un volo stagionale operato una volta alla settimana - il mercoledì - per tutta l'estate. Il collegamento rappresenta un importante strumento di sviluppo per il turismo incoming verso il Salento, sempre più apprezzato anche dai viaggiatori dell’Europa centrale. Eurowings conferma così la propria fiducia verso il mercato pugliese e nel potenziale di crescita dello scalo di Brindisi, puntando su una destinazione che, nel corso degli ultimi anni, ha registrato un costante incremento dei flussi di traffico. «Questa conferma – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un segnale tangibile della competitività e dell'attrattività del sistema aeroportuale pugliese. Il nuovo collegamento rafforza in modo strategico le relazioni tra la Puglia e principali mercati europei di riferimento, contribuendo al consolidamento del nostro piano di espansione internazionale, che perseguiamo con visione, coerenza e investimenti mirati. Ringrazio Eurowings per la fiducia rinnovata e per aver riconosciuto nel sistema aeroportuale di Brindisi un hub di riferimento per lo sviluppo del traffico turistico e business». I voli da Praga saranno operati ogni mercoledì con partenza alle 7.15 e arrivo a Brindisi alle 9.15 mentre i voli da Brindisi partiranno alle 10.00 con arrivo a Praga alle 12.00. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia e sulle principali piattaforme di prenotazione online. [post_title] => Eurowings torna a Brindisi con la rotta stagionale da Praga, dal 3 giugno [post_date] => 2025-11-10T10:25:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762770323000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501131 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le terme italiane cambiano pelle a Fiuggi e la cittadina, il cui ecosistema termale è stato scientificamente certificato, si propone come prima destinazione slow. Non più semplici luoghi di cura, ma autentici laboratori di salute rigenerativa, prevenzione e “longevità sana”, capaci di trainare innovazione e sviluppo economico. È la visione emersa dal convegno “Dalla ricerca del benessere alla scoperta della salute”, che ha riunito all’Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi, professionisti del settore, operatori turistici e amministratori. Promosso dall'Associazione ProFiuggi, che riunisce oltre 60 operatori della filiera turistica locale, l'evento ha segnato l'avvio di un percorso strategico di confronto permanente sul futuro del settore. Il termalismo in Italia rappresenta una delle più antiche forme di medicina naturale, con 317 stabilimenti attivi e una quota del 15,9% del mercato termale europeo (dati Federterme 2024). «Vogliamo puntare su un appuntamento annuale sul termalismo e un punto di partenza per un percorso di confronto stabile tra gli attori del territorio – spiega Antonio Russo, presidente di ProFiuggi - Nel 2026 il progetto proseguirà con tre cluster tematici dedicati a outdoor, enogastronomia e cultura, per rafforzare la collaborazione tra imprese, territorio e comunità». Quattro i pilastri emersi: la salute intesa come prevenzione, per una "longevità sana", in cui l'individuo diventa protagonista del proprio star bene; il valore della cura idropinica e l'ecosistema termale certificato di Fiuggi come modello scientifico; il ruolo della natura intesa come biofilia, il bisogno innato di connessione con l’ambiente naturale; una nuova visione del turismo, da soggetto estrattore di valore a soggetto generatore di valore. A livello istituzionale, Aurelio Crudeli, direttore generale Federterme, ha presentato la piattaforma europea Italcares, co-finanziata dal Ministero del Turismo, che si conferma come la prima infrastruttura digitale che valorizza la salute italiana. Nata dall’esigenza di creare flussi di “turisti della salute”, punta a renderla “un asset strategico del ‘made in Italy’, posizionando l'Italia come destinazione leader europea della longevità attiva”. La piattaforma, operativa dal 2024, mette a sistema oltre 100 strutture termali e sanitarie d’eccellenza, con circa 300 specialità cliniche e programmi di prevenzione e longevità, connesse al Tourism Digital Hub e al progetto Italian Golden Age, che promuove soggiorni di lungo periodo per senior internazionali nei borghi termali italiani. Sul fronte del turismo rigenerativo Virgilio Gay, direttore Simtur (Associazione nazionale dei professionisti del turismo rigenerativo), ha lanciato un invito ad agire chiaro: "Fiuggi si può riposizionare in termini di benessere ma è necessaria una coerenza: la comunità si riconosce in questo benessere? Serve una cabina di regia pubblico-privato, per proporre Fiuggi come prima destinazione slow certificata, che vada contro la velocità del Novecento e la voracità del consumismo. Il turismo deve passare da soggetto estrattore di valore a soggetto di creazione di valore». «Da Fiuggi vogliamo ispirare il termalismo italiano: questi luoghi possono rilanciare l'economia facendo sistema tra terme, strutture ricettive e territorio" conclude Paola Rizzitelli, Wellness Economy Strategist - La volontà di essere sistema e condividere un obiettivo comune: questo per diventare laboratorio, altrimenti si rimane in una condizione di sopravvivenza, senza agire». L'incontro è stato ospitato dall'Ambasciatori Place Hotel, tra i soci fondatori di ProFiuggi. [post_title] => Fiuggi, obiettivo rilanciare l'economia facendo sistema tra terme, strutture ricettive e territorio [post_date] => 2025-11-10T10:20:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762770059000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501123 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' operativo il nuovo collegamento di Ita Airways tra Roma Fiumicino e Mauritus: sono due i voli settimanali previsti sulla rotta, servita da un Airbus A330-900. Lo schedule prevede partenza da Roma Fiumicino il venerdì e la domenica alle 22:00 con arrivo a Mauritius alle 11:20 del giorno successivo; rientro da Mauritius il sabato e il lunedì alle 22:10 e arrivo a Fiumicino 06:40 del giorno successivo. «Con il nuovo collegamento tra Roma Fiumicino e Mauritius rafforziamo la nostra missione di essere ambasciatori del Made in Italy nel mondo, promuovendo la cultura, il talento e la capacità innovativa del nostro Paese - ha dichiarato Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways -. La nostra compagnia si impegna ogni giorno a offrire servizi di qualità che riflettano lo stile e l’ospitalità italiani, contribuendo al contempo a sostenere il turismo e a favorire le relazioni economiche e culturali tra i Paesi. Questo traguardo è il risultato di un lavoro di squadra che guarda al futuro con ambizione e responsabilità». «Con Mauritius, l’espansione del network intercontinentale dell’aeroporto di Fiumicino, che registra tassi di crescita del lungo raggio del 25% rispetto al 2019, consolida ulteriormente la capacità dello scalo di servire da piattaforma strategica di collegamento tra l’Italia e il mondo - ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma -. Grazie a oltre 230 destinazioni dirette e all’ingresso nella Top 10 mondiale Cirium, il Leonardo da Vinci conferma la propria vocazione internazionale e continua a supportare la crescita di Ita Airways nei mercati globali più rilevanti».. Il nuovo collegamento è uno dei punti di forza della stagione invernale 2025–2026 di Ita che conta un totale di 53 destinazioni di cui 16 domestiche, 21 internazionali e 16 intercontinentali. Tra i punti salienti della winter spiccano la ripresa del collegamento Roma Fiumicino-Malé (Maldive) dal 19 dicembre 2025, con frequenza giornaliera fino al 6 gennaio, seguiti da tre voli settimanali (quattro a febbraio) fino a Pasqua; l'aumento delle frequenze su Bangkok (da cinque a sette frequenze settimanali a partire dall'8 dicembre 2025) e l’incremento dei voli su Buenos Aires, con dieci frequenze settimanali tra il 16 dicembre 2025 e il 9 gennaio 2026. [post_title] => Ita Airways operativa sulla Roma-Mauritius con due voli settimanali [post_date] => 2025-11-10T09:19:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762766342000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "go global travel piattaforma di distribuzione viaggi b2b diventa yanolja go global" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3064,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emblems Collection, marchio di lusso del gruppo Accor, presenta Lucknam Park Hotel & Spa, la prima proprietà della nuova collezione ispirata a un lusso che non si impone, ma si svela. Lucknam Park Hotel & Spa si trova nella campagna del Wiltshire, tra le colline delle Cotswold.\r

Alla struttura, nei prossimi due anni i affiancheranno altre aperture in tutto il mondo, accomunate da un’unica filosofia. Ogni hotel Emblems Collection è un racconto a sé: una dimora con un’anima, un luogo dove il tempo scorre più lentamente e l’eleganza si misura nei dettagli.\r

Dalle grandi residenze storiche a icone architettoniche contemporanee, fino a retreat immersi nella natura, ogni proprietà celebra la propria individualità e il legame profondo con il territorio. Il brand si rivolge ai viaggiatori culturalmente curiosi, amanti dell’autenticità e della bellezza senza ostentazione. Il risultato è una collezione di luoghi dal carisma discreto, dove il servizio diventa gesto d’arte e ogni elemento racconta una storia.\r

La filosofia è racchiusa in una frase semplice e poetica: “It’s the soul that makes Emblems” – è l’anima a rendere unico ogni luogo.\r

«Emblems Collection nasce dal desiderio di riscoprire un lusso intimo e autentico, dove l’eleganza risiede nella discrezione - spiega Maud Bailly, ceo di Sofitel Legend, Sofitel, MGallery e Emblems Collection -. In un mondo sempre più rumoroso, vogliamo creare rifugi dove il lusso non si mostra, ma si sente. Ogni hotel è un invito alla calma, alla bellezza e alla connessione con sé stessi.».\r

\r

L'anima della collezione\r

Alla base della collezione c’è un’idea di arte di vivere che combina la cultura del luogo e la grazia del servizio. Ogni proprietà è un piccolo universo, una narrazione fatta di materia, profumi e gesti. In ciascun hotel, un “Emblematic ingredient” – un ingrediente simbolico, scelto per il suo valore culturale e naturale – diventa filo conduttore dell’esperienza. Questo elemento attraversa ogni dettaglio: dai menù ispirati alle tradizioni locali ai laboratori sensoriali, dai profumi d’ambiente ai prodotti artigianali realizzati in esclusiva. Così, la mela del Wiltshire o il fico della Puglia diventano simboli del legame tra gusto e territorio, trasformando la cucina in un linguaggio universale di appartenenza.\r

E se l’ospitalità è fatta anche di dolcezza, Emblems la racconta attraverso le sue Travel Cakes, le torte da viaggio create dalla pastry chef coreana Yun Eunyoung. Sette ricette – dalla castagna all’Earl Grey dal Matcha al Marble – che evocano ricordi e territori, da gustare lentamente, magari durante un afternoon tea . Nei salotti di ogni hotel trova spazio anche Emblems Editions, un’antologia di romanzi, poesie e saggi ispirati allo spirito dei luoghi.\r

A orchestrare questa sinfonia di attenzioni è il Master of the House, figura simbolo del brand. Più che un direttore, un custode dell’anima del luogo.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_501201\" align=\"alignright\" width=\"200\"] Lucknam Park Hotel - Guisarde©[/caption]\r

Si comincia con il Lucknam Park Hotel & Spa\r

Oltre nove secoli di storia abitano le mura di Lucknam Park Hotel & Spa, una tenuta che da semplice fattoria si è trasformata, nei secoli, in una residenza aristocratica immersa in oltre 200 ettari di campagna inglese. A pochi chilometri da Bath, il resort incarna la filosofia Emblems: intimità, grazia e radici. Tra due ristoranti – uno dei quali stellato Michelin da 20 anni, guidato dallo chef Hywel Jones – una spa pluripremiata, un centro equestre e giardini perfettamente conservati, Lucknam Park rappresenta l’essenza del country living britannico. Le 42 camere e suite, insieme ai nove cottage indipendenti, raccontano il dialogo tra passato e contemporaneità.\r

\r

Dopo l’apertura inglese, tre nuovi indirizzi italiani porteranno la filosofia Emblems nel cuore del Mediterraneo. A Siena sorgerà Palazzo Sozzini Malavolti, Emblems Collection: un capolavoro ottocentesco impreziosito da affreschi originali del XIX secolo. A pochi passi da Piazza del Campo, offrirà 38 camere e suite, un centro benessere ricavato negli antichi spazi sotterranei e ambienti dove artigianalità e design si fondono in perfetto equilibrio.\r

A Perugia, l’ex convento benedettino Relais San Clemente, Emblems Collection, si trasformerà in un elegante rifugio immerso in 5 ettari di verde. Le 51 camere e 9 ville private respirano un’atmosfera di spiritualità e natura. In Puglia, la Masseria Furnirussi, Emblems Collection, nel cuore del Salento, è circondata dal più grande ficheto d’Europa. Sessanta suite con piscine e terrazze private, una lagoon pool, una spa mediterranea e un giardino di erbe e agrumi rendono omaggio alla dolcezza della vita del Sud.\r

Nel 2026, la collezione attraverserà l’Atlantico con Rimrock Banff, Emblems Collection, tra le Montagne Rocciose Canadesi. Dopo un ampio restauro, l’hotel offrirà un nuovo concetto di lusso alpino discreto, dove benessere e avventura convivono tra sorgenti termali e panorami incontaminati.\r

Nello stesso anno, in Grecia, aprirà Elatos Resort, Emblems Collection, un retreat eco-wellness sul monte Parnaso, a due ore da Atene. Quaratntadue chalet privati con sauna e 15 camere offriranno un’esperienza stagionale e sensoriale.\r

Infine, nel 2027, sarà la volta di hotel Bellevue Cortina d’Ampezzo, Emblems Collection, nel cuore delle Dolomiti. Un gioiello alpino con 80 camere, 27 suite e una spa di 500 metri quadrati dove il design incontra la natura.\r

Con sette hotel flagship già annunciati in Europa e nelle Americhe e oltre 15 nuove proprietà in sviluppo nei cinque continenti, Emblems Collection guarda avanti con un obiettivo preciso: raggiungere 60 indirizzi d’eccezione nel mondo entro il prossimo decennio.\r

","post_title":"Emblems Collection, il piano d'espansione europeo del \"lusso discreto\"","post_date":"2025-11-10T13:39:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762781977000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Go Global Travel, piattaforma specializzata nella distribuzione b2b di viaggi, diventa Yanolja Go Global, segnando un nuovo capitolo nella storia dell'azienda e un maggiore allineamento con Yanolja Group, leader mondiale nella tecnologia dei viaggi.\r

\r

Il nuovo marchio riflette l'impegno di Yanolja Go Global a costruire sulle solide basi di Go Global Travel, ampliando al contempo le possibilità offerte dalla tecnologia, dai dati e dall'innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale di Yanolja.\r

\r

Fondata nel 2000, Go Global Travel oggi serve oltre 20.000 partner, fornendo accesso a soluzioni di alloggio, trasferimenti e noleggio auto supportate da competenze locali e team di assistenza dedicati.\r

\r

«La trasformazione di Go Global Travel in Yanolja Go Global è per noi una tappa fondamentale - dichiara Francesco Deledda, ceo di Yanolja Go Global -. Questa evoluzione riflette il nostro forte impegno verso la leadership tecnologica e verso la fornitura di un valore ancora maggiore ai nostri partner e clienti in tutto il mondo. Come Yanolja Go Global, continueremo a fornire lo stesso servizio affidabile che i nostri partner apprezzano, aprendo al contempo nuove opportunità grazie all'innovazione e alla competenza globale di Yanolja».\r

\r

Questo passaggio è in linea con la strategia del Gruppo Yanolja di unificare i propri marchi globali sotto un'unica visione condivisa per diventare un'azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia dei viaggi. \r

\r

«Combinando la rete b2b globale di Go Global Travel, stiamo ampliando le possibilità per i nostri partner e clienti, promuovendo una maggiore efficienza e connettività e accelerando la trasformazione digitale lungo tutta la catena del valore dei viaggi nell'era dell'intelligenza artificiale» ha affermato Haley Kim, global chief business officer di Yanolja.","post_title":"Go Global Travel, piattaforma di distribuzione viaggi b2b, diventa Yanolja Go Global","post_date":"2025-11-10T12:54:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1762779255000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys lancia un sito web rinnovato e una visual identity raffinata, segnando un’evoluzione significativa nel percorso creativo e digitale del marchio. Questo importante traguardo rafforza ulteriormente l’impegno di Explora Journeys nell’offrire esperienze ispirazionali e di alto livello in ogni punto di contatto con l’ospite.\r

\r

Il nuovo sito riflette il posizionamento premium del brand e la sua filosofia distintiva, l’Ocean State of Mind — un invito a esplorare il mondo con uno sguardo moderno e consapevole.\r

Pagine di viaggio\r

Ogni pagina dedicata a un viaggio è stata ripensata per offrire una panoramica completa e immediata delle informazioni chiave: nome della nave, durata, numero di destinazioni visitate, tariffe e momenti salienti giorno per giorno. Il formato a pagina unica offre un’esperienza di pianificazione più semplice. Il risultato è un modo più fluido, ispirante e naturale di scoprire e organizzare il proprio viaggio. Oltre alla funzionalità, l’aggiornamento arricchisce la dimensione narrativa e approfondisce la scoperta delle destinazioni.\r

\r

Una nuova collezione di immagini cinematografiche e visual d’autore cattura l’essenza della visione di Explora Journeys - un hotel contemporaneo ed elegante il cui luogo d’elezione è l’oceano.\r

\r

Questa evoluzione digitale e visiva arriva in un momento cruciale per Explora Journeys, che continua a espandere la propria flotta e presenza globale. Dopo il lancio di Explora I nel 2023, Explora II nel 2024 e in vista del debutto di Explora III, questo traguardo rappresenta il raggiungimento della metà del percorso della flotta inaugurale.","post_title":"Explora Journeys, l'esperienza di viaggio comincia dal sito web","post_date":"2025-11-10T12:23:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762777403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neos ha aperto le vendite dei voli sulla rotta Bari-New York, che riprenderà il prossimo 2 giugno 2026, con una doppia frequenza settimanale, ogni martedì e venerdì: l'operativo prevede partenza da Bari alle 11.35 e arrivo alle 14.50 (ora locale), martedì e venerdì; rientro dal Jfk di New York alle 17.00 e arrivo alle 7.40 (giorno successivo), lunedì e giovedì.\r

\r

Il Boeing 787-9 Dreamliner operativo sulla rotta è configurato in due classi di servizio - Premium ed Economy - e può accogliere 355 posti.\r

\r

«Il raddoppio delle frequenze ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - è il risultato di un lavoro costante che rafforza la connettività internazionale della Puglia rendendola sempre più accessibile ai mercati globali. Il nuovo operativo amplia la possibilità per i passeggeri di pianificare il proprio soggiorno in maniera più flessibile. La conferma del collegamento di Neos rende ancor più solida la sinergia avviata con il network delle agenzie di viaggio con le quali è stato condiviso un percorso di crescita della qualità del servizio e dell’ampliamento dell’offerta».\r

\r

Con 10.000 passeggeri trasportati da giugno a ottobre scorso, la risposta del mercato pugliese è stata estremamente positiva, confermando il ruolo strategico dell’aeroporto “Karol Wojtyla” all’interno del network Neos.\r

\r

La ripresa del collegamento per New York segue il recente annuncio dei cinque voli diretti che Neos opererà in partenza da Bari verso Messico, Maldive, Zanzibar, Kenya e Repubblica Dominicana.","post_title":"Neos ha aperto le vendite sulla Bari-New York che riprenderà il 2 giugno con 2 voli settimanali","post_date":"2025-11-10T11:39:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762774789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501149","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_501157\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Neytrul Ngawang Shetdrup Rinpoche[/caption]\r

\r

Il Forum sul Turismo di alta gamma e sostenibilità di Ecoluxury Fair si aprirà con le riflessioni di Neytrul Rinpoche, presidente della Neyphug Foundation del Buthan.\r

\r

Il Forum di apertura si sofferma sul ruolo del turismo sostenibile nell’ospitalità di alta gamma, un modo diverso di intendere l’ospitalità, fondato su equilibrio, rispetto e consapevolezza.\r

\r

Dalla fotografia degli hotel a 5 stelle, con un focus sugli investimenti concreti in materia di sostenibilità ambientale e sociale, al modello Ecoluxury come società benefit, il leitmotiv del Forum sarà la sostenibilità che si traduce in progetti che coniugano il rispetto dei territori e delle comunità.\r

\r

Il Forum costituirà anche l’occasione per presentare in anteprima il cantiere del progetto “Iseum”, ultima creatura di Enrico Ducrot, ceo di Viaggi dell’Elefante e Ecoluxury ma anche archeologo, con l’intento di restituire alla città di Roma un prezioso e sconosciuto monumento della propria storia millenaria: l’Arco Camigliano.\r

\r

\r

Una nuova cultura del viaggio\r

Giunta alla sua ottava edizione, la manifestazione ideata da Enrico Ducrot si conferma, dunque, il luogo ideale dove il turismo di lusso si fa promotore di una nuova cultura del viaggio: responsabile, innovativa e capace di generare valore condiviso. Un appuntamento che guarda al futuro, dove lusso e sostenibilità diventano alleati per la crescita del settore e la tutela dei territori. La manifestazione è realizzata in partnership con Enit e gode del patrocinio dell’assessorato grandi eventi, sport, turismo e m oda di Roma Capitale, del consiglio regionale del Lazio, della Ccamera di commercio di Roma. Sono partner della manifestazione Omnia hotels, Una Hotels e Le voilà banqueting. La kermesse si avvale anche della sinergia con Roma Eterna Experiences, una chiave di accesso ai tesori della Capitale.","post_title":"Ecoluxury Fair, il benessere diventa strategia di sviluppo turistico","post_date":"2025-11-10T11:13:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762773207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Durante il World Travel Market che si è appena concluso a Londra è stato presentato il Global Travel Report, un'analisi che studia la prevedibile evoluzione del turismo a livello mondiale. In sostanza, la domanda ruota attorno al fatto se in futuro le persone viaggeranno di più, allo stesso modo o di meno. Non è una domanda da poco, perché la pandemia ha portato a un'impennata del turismo che, a quanto pare, è destinata a durare.\r

\r

Il rapporto afferma che nei prossimi dieci anni il turismo crescerà in media del 3,5% annuo a livello mondiale. Tuttavia, poiché si prevede che le economie complessive cresceranno solo del 2,5%, il turismo sta tornando a essere un settore in forte espansione, con innumerevoli implicazioni.\r

\r

Si prevede che entro il 2035 il turismo rappresenterà oltre il 12% della ricchezza globale. Ciò conferma che, per i cittadini, con le previste variazioni tra continenti e paesi, viaggiare rimane una priorità.\r

\r

Questo è importante: il rapporto afferma che si sta tornando a soggiorni più lunghi, dopo una tendenza verso viaggi più frequenti ma più brevi. ","post_title":"Nei prossimi dieci anni il turismo crescerà più dell'economia","post_date":"2025-11-10T11:08:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1762772918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurowings tornerà a collegare Brindisi con l'aeroporto Vaclav Havel di Praga, dal 3 giugno 2026, con un volo stagionale operato una volta alla settimana - il mercoledì - per tutta l'estate.\r

\r

Il collegamento rappresenta un importante strumento di sviluppo per il turismo incoming verso il Salento, sempre più apprezzato anche dai viaggiatori dell’Europa centrale. Eurowings conferma così la propria fiducia verso il mercato pugliese e nel potenziale di crescita dello scalo di Brindisi, puntando su una destinazione che, nel corso degli ultimi anni, ha registrato un costante incremento dei flussi di traffico.\r

\r

«Questa conferma – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta un segnale tangibile della competitività e dell'attrattività del sistema aeroportuale pugliese. Il nuovo collegamento rafforza in modo strategico le relazioni tra la Puglia e principali mercati europei di riferimento, contribuendo al consolidamento del nostro piano di espansione internazionale, che perseguiamo con visione, coerenza e investimenti mirati. Ringrazio Eurowings per la fiducia rinnovata e per aver riconosciuto nel sistema aeroportuale di Brindisi un hub di riferimento per lo sviluppo del traffico turistico e business».\r

\r

I voli da Praga saranno operati ogni mercoledì con partenza alle 7.15 e arrivo a Brindisi alle 9.15 mentre i voli da Brindisi partiranno alle 10.00 con arrivo a Praga alle 12.00. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia e sulle principali piattaforme di prenotazione online.","post_title":"Eurowings torna a Brindisi con la rotta stagionale da Praga, dal 3 giugno","post_date":"2025-11-10T10:25:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762770323000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501131","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le terme italiane cambiano pelle a Fiuggi e la cittadina, il cui ecosistema termale è stato scientificamente certificato, si propone come prima destinazione slow. Non più semplici luoghi di cura, ma autentici laboratori di salute rigenerativa, prevenzione e “longevità sana”, capaci di trainare innovazione e sviluppo economico. È la visione emersa dal convegno “Dalla ricerca del benessere alla scoperta della salute”, che ha riunito all’Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi, professionisti del settore, operatori turistici e amministratori.\r

\r

Promosso dall'Associazione ProFiuggi, che riunisce oltre 60 operatori della filiera turistica locale, l'evento ha segnato l'avvio di un percorso strategico di confronto permanente sul futuro del settore. Il termalismo in Italia rappresenta una delle più antiche forme di medicina naturale, con 317 stabilimenti attivi e una quota del 15,9% del mercato termale europeo (dati Federterme 2024).\r

\r

«Vogliamo puntare su un appuntamento annuale sul termalismo e un punto di partenza per un percorso di confronto stabile tra gli attori del territorio – spiega Antonio Russo, presidente di ProFiuggi - Nel 2026 il progetto proseguirà con tre cluster tematici dedicati a outdoor, enogastronomia e cultura, per rafforzare la collaborazione tra imprese, territorio e comunità».\r

\r

Quattro i pilastri emersi: la salute intesa come prevenzione, per una \"longevità sana\", in cui l'individuo diventa protagonista del proprio star bene; il valore della cura idropinica e l'ecosistema termale certificato di Fiuggi come modello scientifico; il ruolo della natura intesa come biofilia, il bisogno innato di connessione con l’ambiente naturale; una nuova visione del turismo, da soggetto estrattore di valore a soggetto generatore di valore.\r

\r

A livello istituzionale, Aurelio Crudeli, direttore generale Federterme, ha presentato la piattaforma europea Italcares, co-finanziata dal Ministero del Turismo, che si conferma come la prima infrastruttura digitale che valorizza la salute italiana. Nata dall’esigenza di creare flussi di “turisti della salute”, punta a renderla “un asset strategico del ‘made in Italy’, posizionando l'Italia come destinazione leader europea della longevità attiva”.\r

\r

La piattaforma, operativa dal 2024, mette a sistema oltre 100 strutture termali e sanitarie d’eccellenza, con circa 300 specialità cliniche e programmi di prevenzione e longevità, connesse al Tourism Digital Hub e al progetto Italian Golden Age, che promuove soggiorni di lungo periodo per senior internazionali nei borghi termali italiani.\r

\r

Sul fronte del turismo rigenerativo Virgilio Gay, direttore Simtur (Associazione nazionale dei professionisti del turismo rigenerativo), ha lanciato un invito ad agire chiaro: \"Fiuggi si può riposizionare in termini di benessere ma è necessaria una coerenza: la comunità si riconosce in questo benessere? Serve una cabina di regia pubblico-privato, per proporre Fiuggi come prima destinazione slow certificata, che vada contro la velocità del Novecento e la voracità del consumismo. Il turismo deve passare da soggetto estrattore di valore a soggetto di creazione di valore».\r

\r

«Da Fiuggi vogliamo ispirare il termalismo italiano: questi luoghi possono rilanciare l'economia facendo sistema tra terme, strutture ricettive e territorio\" conclude Paola Rizzitelli, Wellness Economy Strategist - La volontà di essere sistema e condividere un obiettivo comune: questo per diventare laboratorio, altrimenti si rimane in una condizione di sopravvivenza, senza agire».\r

\r

L'incontro è stato ospitato dall'Ambasciatori Place Hotel, tra i soci fondatori di ProFiuggi.\r

\r

","post_title":"Fiuggi, obiettivo rilanciare l'economia facendo sistema tra terme, strutture ricettive e territorio","post_date":"2025-11-10T10:20:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1762770059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501123","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' operativo il nuovo collegamento di Ita Airways tra Roma Fiumicino e Mauritus: sono due i voli settimanali previsti sulla rotta, servita da un Airbus A330-900. Lo schedule prevede partenza da Roma Fiumicino il venerdì e la domenica alle 22:00 con arrivo a Mauritius alle 11:20 del giorno successivo; rientro da Mauritius il sabato e il lunedì alle 22:10 e arrivo a Fiumicino 06:40 del giorno successivo.\r

«Con il nuovo collegamento tra Roma Fiumicino e Mauritius rafforziamo la nostra missione di essere ambasciatori del Made in Italy nel mondo, promuovendo la cultura, il talento e la capacità innovativa del nostro Paese - ha dichiarato Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways -. La nostra compagnia si impegna ogni giorno a offrire servizi di qualità che riflettano lo stile e l’ospitalità italiani, contribuendo al contempo a sostenere il turismo e a favorire le relazioni economiche e culturali tra i Paesi. Questo traguardo è il risultato di un lavoro di squadra che guarda al futuro con ambizione e responsabilità».\r

«Con Mauritius, l’espansione del network intercontinentale dell’aeroporto di Fiumicino, che registra tassi di crescita del lungo raggio del 25% rispetto al 2019, consolida ulteriormente la capacità dello scalo di servire da piattaforma strategica di collegamento tra l’Italia e il mondo - ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma -. Grazie a oltre 230 destinazioni dirette e all’ingresso nella Top 10 mondiale Cirium, il Leonardo da Vinci conferma la propria vocazione internazionale e continua a supportare la crescita di Ita Airways nei mercati globali più rilevanti»..\r

Il nuovo collegamento è uno dei punti di forza della stagione invernale 2025–2026 di Ita che conta un totale di 53 destinazioni di cui 16 domestiche, 21 internazionali e 16 intercontinentali. Tra i punti salienti della winter spiccano la ripresa del collegamento Roma Fiumicino-Malé (Maldive) dal 19 dicembre 2025, con frequenza giornaliera fino al 6 gennaio, seguiti da tre voli settimanali (quattro a febbraio) fino a Pasqua; l'aumento delle frequenze su Bangkok (da cinque a sette frequenze settimanali a partire dall'8 dicembre 2025) e l’incremento dei voli su Buenos Aires, con dieci frequenze settimanali tra il 16 dicembre 2025 e il 9 gennaio 2026.","post_title":"Ita Airways operativa sulla Roma-Mauritius con due voli settimanali","post_date":"2025-11-10T09:19:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1762766342000]}]}}