Gattinoni Mice a monte dell’organizzazione del Ducati World President Tour & Meeting Sette giorni in moto nel nord della Sardegna, da Olbia a Stintino passando dalla Maddalena: il World President Tour & Meeting, organizzato da Gattinoni Mice per Ducati ha coinvolto 73 persone provenienti da 24 paesi. Per l’evento, che si è tenuto lo scorso 4 giugno, Gattinoni Mice ha gestito l’organizzazione di tutta la parte logistica: dai trasferimenti allo scouting, dalla scelta e prenotazione di hotel e ristoranti alla gestione di transfer, passando per la mappatura di punti benzina e punti stop. Oltre a percorrere le meravigliose strade del nord Sardegna in sella alle loro moto, i membri dei Ducati Official Club hanno potuto confrontarsi con il management del brand nel corso di una convention organizzata sempre dal team Gattinoni Mice, presso la sala meeting dell’hotel Cala di Lepre.

“È stato un privilegio essere stati scelti per l’organizzazione di questo importante evento da un’azienda prestigiosa quale Ducati, brand portavoce dell’eccellenza italiana nel mondo – sottolinea la managing director di Gattinoni Mice, Elisa Presutti -. Siamo stati incaricati dell’organizzazione logistica dell’evento e abbiamo cercato di unire la passione per la moto all’italianità, curando ogni piccolo dettaglio, partendo dai trasferimenti e arrivi degli ospiti alla convention fino a ogni tappa dell’itinerario. Abbiamo vagliato e selezionato le location per pranzi, cene e pernottamenti, unendo ai tragitti lungo percorsi mozzafiato, cene in agriturismi per assaporare piatti della tradizione e abbiamo organizzato la cena di gala con vista sul parco naturale della Maddalena, che ha segnato la chiusura dei lavori. Questo appuntamento rinnova una collaborazione già in essere con Ducati e ci stimola a migliorare ogni giorno di più”. Condividi

\r

L'hotel offre 151 camere, tra cui 45 suite, a cui si aggiunge l'offerta culinaria del Nightingale by Beefbar guidato da Riccardo Giraudi e da chef Fabio Polidori, che propone un menu studiato per offrire un’introduzione alla cucina asiatica. Society25 è l'esclusivo speakeasy dell'hotel situato nel seminterrato: otto i cocktail proposti, che rendono omaggio alle epoche, alle persone e agli edifici che hanno fatto la storia della città, ognuno dei quali include un ingrediente misterioso, scelto dal capo barman Stefano Ripiccini. La collezione di cocktail comprende The Illusionist, che prende il nome dal grande Houdini, Brew Bop, che fa riferimento all'età d'oro del caffè di Budapest e Geranium, ispirato allo stesso palazzo Drechsler.\r

\r

Situata al piano terra, la W Lounge è l'epicentro sociale dell'hotel. Propone piatti da condividere e cocktail d'autore sullo sfondo di performance dj al calar del sole. Il nuovo hotel vanta anche spazi per riunioni ed eventi, tra cui la Great Room, ideale per grandi celebrazioni, e due Studio Room per meeting di lavoro e piccole riunioni. Accanto allo speakeasy si trova infine la Away Spa. Ispirata ai bagni termali di Budapest, è la piscina Wet che si affianca a cinque sale per trattamenti. Il centro Fit ospita infine corsi giornalieri di fitness e benessere e una palestra all'avanguardia.","post_title":"Il brand W di casa Marriott debutta in Ungheria, a Budapest","post_date":"2023-07-14T14:20:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689344442000]}]}}