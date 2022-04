FlixBus: accordo con Adriver per la pubblicità sui mezzi

FlixBus ha scelto Adriver per gestire la pubblicità sui suoi veicoli in Italia, Francia e Regno Unito.

È la prima volta che l’azienda di trasporto si rivolge a un fornitore di servizi per occuparsi della gestione commerciale sui propri autobus. La scelta naturale è stata Adriver, una start-up francese specializzata nella pubblicità Out Of Home (OOH) data driven su strade e autostrade. La collaborazione con Adriver inizierà nella primavera del 2022.

Adriver, un’azienda innovativa nel mercato della pubblicità mobile, ha offerto finora agli inserzionisti spazi su camion, taxi e VTC. Con FlixBus, sarà la prima volta che l’azienda, fondata nel 2019, offrirà pullman come mezzo di comunicazione.

«Siamo molto felici di iniziare questa relazione con Adriver, che è una prima volta per entrambe le nostre aziende – ha affermato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia –. La combinazione della vasta rete di FlixBus in Europa e il know-how di Adriver crea le condizioni per una relazione virtuosa e sostenibile. Condividiamo anche un approccio moderno e innovativo alla mobilità e al trasporto su strada, e crediamo che questo sia un campo di opportunità per molti attori dell’economia, sia digitali che tradizionali».

Adriver permette agli inserzionisti di massimizzare l’impatto e la redditività delle loro campagne pubblicitarie attraverso una copertura completa delle reti stradali nazionali, una tecnologia innovativa guidata dai dati e soluzioni personalizzate in base ai loro obiettivi e risorse.

Collaborando con FlixBus in Italia, Francia e Regno Unito, Adriver sarà in grado di offrire ai suoi clienti una vasta gamma di servizi. La rete FlixBus copre un gran numero di destinazioni in ognuno di questi paesi, con oltre 500 città collegate solo in Italia nel periodo pre-Covid.

FlixBus soddisfa anche gli obiettivi di Social Responsability che Adriver si è prefissata, in particolare garantendo essere carbon free delle sue campagne.

La compagnia di trasporto offrirà agli inserzionisti diversi formati di rivestimento: il terzo posteriore dell’autobus, l’intero pannello posteriore o solo il lunotto.