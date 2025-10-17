Cisalpina Tours International: accordo con Ambimed per il Travel Risk Cti – Cisalpina Tours International ha siglato una partnership strategica con Ambimed, gruppo specializzato in servizi di Travel Risk Management. L’accordo permette alle aziende clienti di Cti di accedere a soluzioni integrate per la sicurezza e la prevenzione sanitaria durante i viaggi di lavoro, in Italia e all’estero. La collaborazione nasce in risposta all’evoluzione normativa che impone obblighi più stringenti in materia di duty of care. A livello internazionale, la norma Iso 31030:2021 fornisce un riferimento globale per le organizzazioni che intendono gestire in modo efficace i rischi per i propri viaggiatori. «Il quadro normativo in evoluzione richiede oggi un approccio strutturato e proattivo – ha commentato Loretta Bartolucci, global commercial director Cti -. Le recenti linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro, pubblicate nel 2024, hanno introdotto criteri operativi più rigorosi per la tutela dei lavoratori inviati all’estero». E di lavoro, a partire da informazione e formazione, ce n’è molto da fare in Italia, soprattutto accompagnando anche le pmi in un percorso di sicurezza e aggiornamento. L’alleanza L’alleanza si articola su cinque pilastri operativi: valutazione del rischio paese prima della partenza, informazione e formazione preventiva dei lavoratori, verifica dello stato di salute e delle necessarie vaccinazioni, identificazione di strutture sanitarie e piani di evacuazione, monitoraggio continuo con strumenti digitali. «Il Travel Risk Management si concentra sulla salvaguardia delle persone attraverso la prevenzione, l’assistenza e la gestione delle emergenze, integrando aspetti sanitari, di sicurezza e normativi» ha sottolineato Alessandro Perone, direttore generale e co-founder di Ambimed. Da qui l’alleanza, che si declinerà, per la rete di aziende di Cti, in formazione, webinar e supporto concreto. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499467 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cti - Cisalpina Tours International ha siglato una partnership strategica con Ambimed, gruppo specializzato in servizi di Travel Risk Management. L'accordo permette alle aziende clienti di Cti di accedere a soluzioni integrate per la sicurezza e la prevenzione sanitaria durante i viaggi di lavoro, in Italia e all'estero. La collaborazione nasce in risposta all'evoluzione normativa che impone obblighi più stringenti in materia di duty of care. A livello internazionale, la norma Iso 31030:2021 fornisce un riferimento globale per le organizzazioni che intendono gestire in modo efficace i rischi per i propri viaggiatori. «Il quadro normativo in evoluzione richiede oggi un approccio strutturato e proattivo - ha commentato Loretta Bartolucci, global commercial director Cti -. Le recenti linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro, pubblicate nel 2024, hanno introdotto criteri operativi più rigorosi per la tutela dei lavoratori inviati all’estero». E di lavoro, a partire da informazione e formazione, ce n’è molto da fare in Italia, soprattutto accompagnando anche le pmi in un percorso di sicurezza e aggiornamento. L'alleanza L'alleanza si articola su cinque pilastri operativi: valutazione del rischio paese prima della partenza, informazione e formazione preventiva dei lavoratori, verifica dello stato di salute e delle necessarie vaccinazioni, identificazione di strutture sanitarie e piani di evacuazione, monitoraggio continuo con strumenti digitali. «Il Travel Risk Management si concentra sulla salvaguardia delle persone attraverso la prevenzione, l'assistenza e la gestione delle emergenze, integrando aspetti sanitari, di sicurezza e normativi» ha sottolineato Alessandro Perone, direttore generale e co-founder di Ambimed. Da qui l’alleanza, che si declinerà, per la rete di aziende di Cti, in formazione, webinar e supporto concreto. [post_title] => Cisalpina Tours International: accordo con Ambimed per il Travel Risk [post_date] => 2025-10-17T13:33:53+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760708033000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499461 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il marchio Edition di Marriott International ha inaugurato il Red Sea Edition, un resort sull'isola di Shura in Arabia Saudita. L'isola di Shura, collegata alla costa occidentale dell'Arabia Saudita tramite un ponte lungo due miglia, è l'isola principale del mega sviluppo Red Sea Project dello sviluppatore Red Sea Global. L'Edition, con le sue 240 camere, si trova su una spiaggia privata e offre viste sullo Shura Links, il campo da golf a 18 buche dell'isola. Il resort dispone di numerosi ristoranti, ampie strutture per il centro benessere e il fitness e di grandi spazio per eventi, tra cui una sala da ballo con una capienza fino a 500 ospiti. Gli ulteriori sviluppi Nelle prossime settimane, al Red Sea Edition si aggiungeranno sull'isola di Shura i resort SLS e InterContinental, a cui seguiranno altri otto resort sull'isola di Shura, sotto i marchi Faena, Fairmont, Four Seasons, Grand Hyatt, Jumeirah, Miraval, Raffles e Rosewood. Secondo Red Sea Global, come riporta Travelweekly, entro il 2030 il Red Sea Project avrà 50 hotel e più di 1.000 residenze distribuite su 22 isole e sei siti nell'entroterra. Il Red Sea Edition è il secondo hotel Edition ad aprire in Arabia Saudita, dopo il debutto del Jeddah Edition lo scorso anno. [post_title] => Il progetto Red Sea prosegue con l'inaugurazione dell'Edition [post_date] => 2025-10-17T13:26:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760707565000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via un accordo tra Liguria e Piemonte per una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori regionali. L’idea di stabilire una forma organica di collaborazione fra le due regioni turistiche aveva preso forma a metà agosto in un incontro fra gli assessori Lombardi e Bongioanni a Sanremo ed era stata ulteriormente sviluppata in occasione di Cheese a Bra con l’annuncio del protocollo. Con questa intesa Liguria e Piemonte scelgono di unire le forze per promuovere il turismo come motore di sviluppo sostenibile e competitivo, creando un sistema integrato capace di valorizzare le eccellenze dei due territori. L’obiettivo comune è valorizzare la continuità territoriale e la complementarità dell’offerta tra mare e montagna, creando un sistema turistico integrato di qualità, capace di sviluppare progetti integrati e – in prospettiva – di veri e propri prodotti turistici capaci di valorizzare le eccellenze dei due territori ed essere così ancora più competitivi sui mercati nazionali e internazionali. «Questa firma – spiega l’assessore regionale a Turismo e Marketing territoriale della Regione Liguria Luca Lombardi – segna un passo importante verso una collaborazione strutturale con il Piemonte. Lavorare in sinergia ci permetterà di rafforzare l’immagine turistica delle nostre regioni e generare ricadute concrete per i territori. Liguria e Piemonte sono naturalmente connessi: il verde delle montagne e il mare formano un legame storico e culturale che oggi si rinnova anche in chiave di turismo sostenibile. La nostra regione può già contare su oltre 4mila chilometri di percorsi dedicati all’outdoor, dall’escursionismo al cicloturismo, che diventano ancora più attrattivi se messi in rete con quelli piemontesi». «È un accordo che definirei storico – aggiunge l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-Olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni - perché mette insieme l’offerta turistica del Piemonte e quella della Liguria attraverso il turismo all’aperto, e in particolare quello delle ciclovie. Piemonte e Liguria sono unite da una storia antica rappresentata dalle 'vie del sale': le antiche strade su cui si saliva dalla Riviera e si scendeva dalle montagne incontrandosi. Il Piemonte portava il grano, la Liguria portava l’olio, il sale e le acciughe, ingrediente base di tanti piatti simbolo della cucina piemontese. Quelle antiche vie oggi sono percorsi turistici straordinari: per il Piemonte cito la Strada dell’Assietta e l’Alta via del Sale, e sul versante ligure la più bella ciclovia d’Europa che è la Ospedaletti-Imperia. Messo assieme questo pacchetto avremo un prodotto straordinario, le 'Alpi che si gettano nel mare' i nostri imprenditori accresceranno l’offerta da collocare sui mercati accanto ai laghi, alla montagna, all’enogastronomia. Potremo 'avere il mare' fra i prodotti turistici del Piemonte. Una proposta nuova per andare a penetrare mercati nuovi». Tra i primi ambiti di collaborazione rientra lo sviluppo del nuovo sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare. Il progetto, che vedrà il coinvolgimento delle Camere di Commercio di Cuneo e di Riviere di Liguria, rappresenta un passo concreto nella direzione di un turismo outdoor capace di unire montagna e mare, consolidando così la proposta turistica sovraregionale in chiave di sostenibilità e competitività. L’accordo prevede a tale scopo la rapida costituzione di un gruppo di lavoro tecnico con personale delle Direzioni turismo di entrambe le regioni e figure con specifiche competenze nel settore, per garantire la piena attuazione degli obiettivi condivisi. [post_title] => Liguria e Piemonte valorizzano l’offerta tra mare e montagna con un sistema turistico integrato [post_date] => 2025-10-17T13:25:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760707553000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499358 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499420" align="alignleft" width="300"] Arianna Savona[/caption] The Begin Hotels entra nel suo secondo decennio di attività con una riorganizzazione del top management: Guido Guidi, fondatore e presidente, ha scelto come group general manager Arianna Savona, professionista dell’hospitality con alle spalle una lunga esperienza internazionale. «Ci conosciamo e stimiamo da molti anni, anche perché condividiamo una certa visione dell’ospitalità, e finalmente è arrivato il momento giusto per lavorare insieme» dichiara Guidi, ribadendo che «The Begin Hotels non è una catena, ma una collezione di strutture dalla spiccata personalità individuale. Lavoriamo in modo sartoriale, valorizzando la specificità dei luoghi, e sempre mettendo al primo posto il servizio al cliente». Le strutture in portfolio Il portafoglio attuale è composto da 9 strutture (distribuite fra Ancona e il Conero, Ferrara, Trieste, Basso Salento, e Dolomiti), con una decima in apertura a Catania a inizio 2026, per un totale di circa 400 camere. Ma l’ingresso in azienda di Arianna Savona segna una nuova fase per la collezione, che nei prossimi anni punta a crescere con decisione, anche se sempre in modo mirato, e a sviluppare le prenotazioni dall’estero. Travel Quotidiano ha approfondito con lei progetti e strategie per il futuro: «Stiamo elaborando un nuovo piano marketing e sales, con l'obiettivo di migliorare dal punto di vista dei principali indicatori: occupazione, average daily rate e revPar. Fino a oggi, la crescita organica del gruppo non aveva valorizzato l’aspetto dell’internazionalizzazione, perché l’obiettivo prioritario era arrivare a offrire più destinazioni. Oggi abbiamo un portfolio articolato e quindi è arrivato il momento giusto per farlo». Le strategie di promozione e commercializzazione sui mercati esteri saranno differenziate a seconda delle destinazioni in portfolio, che avendo caratteristiche diverse si prestano ad attrarre clientela di nazionalità diverse: «Sarà un lavoro di cesello. Per gli hotel di Ferrara, nelle Dolomiti e soprattutto per le strutture triestine guardiamo in primo luogo ai loro mercati esteri di prossimità. Per il nostro resort in Puglia, ricavato da una vecchia masseria salentina circondata da un un bel parco, e per il 5 stelle in apertura a Catania c'interessa molto il mercato scandinavo, che è ancora poco intermediato, dove agiremo sia con operazioni specifiche, lavorando con club che raggruppano clienti diretti, sia passando dalle Ota». Per accelerare il processo di apertura ai mercati internazionali, si punterà sulle affiliazioni a soft brand: «Stiamo analizzando e selezionando chi ci potrà accompagnare in modo efficace, consentendoci però di mantenere indipedenza e individualità. Non intendiamo abdicare ai nostri valori e vogliamo continuare a essere percepiti come una collezione di strutture che offrono una ospitalità calda, accogliente e molto italiana». Anche da questo punto di vista, la parola chiave è diversificazione: «Per valorizzare l’individualità delle singole strutture e sviluppare al meglio le loro potenzialità, non pensiamo di allearci con un unico brand, ma piuttosto a trovare soluzioni differenziate, tenendo conto dei target potenziali di clientela estera». Un segmento valutato come promettente è quello del wedding: «Il Seabay hotel a Portonovo, nel Conero, e il resort Giardino dei Pini a Marina di Alliste, nel Basso Salento, che ha anche una bellissima spa, offrono spazi comuni ed esterni adatti a ospitare matrimoni. In Salento, in particolare, il mercato del wedding è molto avviato, e molto competitivo: per noi la sfida sarà elaborare una proposta capace di distinguerci». In Salento, il periodo di apertura dipenderà dalla stagionalità dei voli sullo scalo di Brindisi; il Seabay hotel è aperto 10/11 mesi l'anno, con una pausa invernale. In generale, per favorire le prenotazioni dall’estero, The Begin Hotels lancerà prossimamente anche un nuovo sito web di gruppo. (Vannina Patanè) [post_title] => The Begin Hotels, Savona: «Al via una nuova fase di sviluppo» [post_date] => 2025-10-17T09:42:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760694160000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori puntati sulla promozione del turismo, della cultura e dell’artigianato tunisino: l'appuntamento è a Palermo, dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, dove l’Ente nazionale del turismo tunisino (Ontt), in collaborazione con il Consolato di Tunisia a Palermo e Hakuna Travel, organizza l’evento 'Sicilia e Tunisia: ponti di cultura, commercio e turismo'. L’iniziativa mira a rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra le due sponde del Mediterraneo, offrendo al pubblico siciliano e ai professionisti del settore un’immersione autentica nel fascino della Tunisia. Il programma prevede una Giornata Economica (31 ottobre) – Convegno “Industrie 5.0 Agroalimentari: nuove opportunità di investimento e affari tra la Tunisia e la Sicilia”, presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna. Giornata Culturale e Turistica (1° novembre), con l'inaugurazione dei padiglioni artigianali tunisini in Piazza Bologna, spettacoli artistici e musicali per tutta la giornata, convegno sulle “Relazioni Storiche, Culturali e Turistiche tra la Tunisia e la Sicilia” presso Palazzo Riso, e una serata d’onore al Palazzo Asmundo, con degustazioni e performance artistiche tunisine. Infine, il 2 novembre, esposizione di prodotti artigianali tunisini in Piazza Bologna. La manifestazione vedrà la partecipazione di autorità siciliane e tunisine, rappresentanti istituzionali, università, tour operator, media, artisti e artigiani. Sarà presente una delegazione di 44 partecipanti provenienti dalla Tunisia - tra artigiani, modelle e hostess- per promuovere il savoir-faire tunisino attraverso esposizioni, sfilate di moda, musica e gastronomia tipica. [post_title] => Tunisia chiama Sicilia: appuntamento a Palermo con l'evento 'Ponti di cultura, commercio e turismo' [post_date] => 2025-10-16T11:40:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760614855000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è concluso con successo il fam trip organizzato da ItaliAbsolutely che ha permesso a 40 buyer provenienti da tutto il mondo di conoscere da vicino i territori di Emilia-Romagna e Marche. Gli ospiti internazionali coinvolti hanno potuto apprezzare in prima persona la bellezza e l’autenticità di alcune località italiane fuori dai circuiti più classici, entrando in contatto diretto con i professionisti del settore che le rappresentano. La varietà dell’offerta territoriale e le sessioni di networking hanno generato interesse e nuove prospettive di collaborazione: «Questo fam trip con ItaliAbsolutely mi ha permesso di conoscere molti posti in cui non ero mai stata. È stato un vero piacere prendere parte a questo tour tra Emilia-Romagna e Marche, ho visto molte cose interessanti che condividerò con i miei clienti una volta tornata, manderò molte persone qui», testimonia Armine Asatryan, di Harmony Travel and More, Los Angeles. «Ho visto molte cose nuove perfettamente inseribili nella mia programmazione. Ho tanti clienti ungheresi interessati a visitare quest’area e ora posso arricchire la mia offerta con tutti i posti che ho scoperto» rivela Péterné Dávid di Grosz Utazás kft, Ungheria, che prosegue «Partecipare ai workshop è stato davvero interessante per noi perché ci ha permesso di stabilire contatti con i professionisti del settore che operano in loco, dai servizi ai ristoranti». Gli ospiti hanno sottolineato la qualità complessiva del programma, esprimendo un’attenzione particolare verso alcune destinazioni visitate, come San Marino, Grotte di Frasassi, Gradara e Pesaro. «Noi abbiamo molte cavità carsiche in Repubblica Ceca, ma le Grotte di Frasassi sono davvero meravigliose: sono diverse, hanno delle formazioni calcaree che, con le loro mille forme, stimolano la fantasia» dichiara Emil Pulka di EMMA Agency. Jenny Rosenius di Tema Toscana, Svezia, rivela: «Gradara mi ha stupita, è un borgo medievale davvero affascinante. La visita al castello è stata magnifica, molto coinvolgente grazie anche agli attori che, nei panni dei personaggi danteschi di Paolo e Francesca, ci hanno sorpreso fra le stanze del castello». «Pesaro è una delle ragioni per cui ho scelto di partecipare a questo tour. È una città incredibile, con spiagge spettacolari, hotel di lusso per famiglie e soluzioni dotate di ogni comfort, anche per i bambini, fattore che io ricerco e apprezzo. Ed io vendo ciò che mi piace». sottolinea Cynthia Espinosa della Cynthia Tours Travel, Madrid. Le tappe del fam trip di ItaliAbsolutely Dopo una serata di benvenuto e networking presso Castello Benelli, con la presentazione del territorio del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, nei giorni successivi gli ospiti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con numerosi operatori incoming del settore, visitare alcune strutture del gruppo Ferretti Hotels e partecipare a workshop con DMC italiane e della Regione Emilia-Romagna. Il programma ha incluso occasioni di networking con la partecipazione di Città Metropolitana di Messina al The Regent Boutique Hotel&Spa e di Toscana Promozione Turistica a Villa I Tramonti. Il tour organizzato da APT Servizi Emilia-Romagna, capitanato dal direttore generale Emanuele Burioni, ha compreso la visita del centro storico di Rimini, per molti dei buyer sconosciuto, e si è concluso con pranzo tipico offerto da Collina dei Poeti, tra le colline di Santarcangelo di Romagna: location per matrimoni ed eventi e agriturismo produttore di vino e olio che offre degustazioni, cooking class e visite guidate. Prima di raggiungere le Marche, il tour è proseguito con una visita guidata della Repubblica di San Marino, tra salite, discese e viste panoramiche. Nel caratteristico borgo medievale di Gradara, nelle Marche, i buyer sono stati accolti da Luca Baroni, direttore della rete museale Marche Nord. La visita al castello e alle sue mura ha fatto rivivere, anche grazie alla rievocazione storica, la leggendaria storia d’amore di Paolo e Francesca, resa immortale da Dante nella Divina Commedia. Dopo Gradara è stato il turno della città marittima di Pesaro, valorizzata ulteriormente dal soggiorno presso il Nautilus Family Hotel di Lindbergh Hotels. Nominata Città Creativa Unesco della Musica per il suo ricco patrimonio musicale e per essere città natale del compositore Gioacchino Rossini, la località unisce la tradizione balneare con una forte identità artistica e musicale, ed è anche apprezzata per l’attenzione all’ambiente, con le sue numerose piste ciclabili. Durante il pranzo presso il ristorante Polo, a Pesaro, gli agenti di viaggio hanno avuto l’opportunità di conoscere il presidente dell’Associazione degli Albergatori Pesaresi Marco Filippetti e i proprietari di alcuni hotel della zona che hanno potuto presentare le loro strutture. Tappa conclusiva del fam trip è stata il territorio di Genga e delle Grotte di Frasassi, presentato dalla responsabile marketing Sara Bonacucina. Durante il soggiorno, gli ospiti sono stati accolti presso l’Hotel Le Grotte e l’Hotel Terme di Frasassi, strutture selezionate per coniugare comfort e prossimità alle principali attrazioni del territorio. La visita delle Grotte di Frasassi, tra i complessi carsici più spettacolari al mondo, ha lasciato gli ospiti a bocca aperta. Tra stalattiti e stalagmiti, i buyer hanno potuto conoscere i diversi itinerari disponibili all’interno del sito. Il programma ha incluso anche la visita all’Abbazia di San Vittore delle Chiuse, esempio di architettura romanica benedettina dell’XI secolo e punto di riferimento spirituale e culturale del territorio. Nelle immediate vicinanze, il Museo Speleopaleontologico e Archeologico ha offerto uno sguardo sulle origini geologiche e antropologiche della zona, con reperti e testimonianze uniche. Il gruppo ha raggiunto anche Pierosara, suggestivo borgo panoramico affacciato sulle gole di Frasassi e della Rossa, il Tempio neoclassico del Valadier, incastonato nella roccia, e l’antico eremo di Santa Maria Infra Saxa. A completare l’esperienza, particolarmente apprezzata dai partecipanti, è stata la visita al Museo Arte Storia Territorio di Genga, dove, grazie alla realtà immersiva tramite visori, è stato possibile sorvolare virtualmente i luoghi visitati durante la giornata, offrendo una prospettiva inedita e coinvolgente sull’intera esperienza. Si ringraziano inoltre, in ordine alfabetico: Amare Italia, Arcadia Tour Operator & DMC, Avire Viaggi, Bologna Welcome Incoming Travel Agency, Cesenatico Holidays, Egocentro/Atitur-Firmatour, Fair Winds Tour/Keys of Italy, Giratlantide, Incoming Gradara, Life in Tour by IF Imola Faenza Tourism Company, Modenatur Incoming Tour Operator & DMC, Parma Welcome Travel, Positive Tours, Promhotels Tour Operator Incoming & DMC, Ravenna Incoming & Visitors Bureau, San Marino Welcome DMC, Sognare Insieme Viaggi, Somewhere Tours, Studiowiki e Visit Rimini. Si ringrazia in particolare il servizio transfer GoOpti che ha curato tutti gli spostamenti del fam trip. [gallery ids="499346,499345,499347,499333,499338,499334,499335,499336,499337,499339,499340,499341,499342,499344,499351"] Di Elisa Biagioli [post_title] => Alla scoperta di Emilia Romagna e Marche con il fam trip di ItaliAbsolutely [post_date] => 2025-10-16T11:25:36+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760613936000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499298 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499316" align="alignleft" width="300"] Matteo Rossi[/caption] Grande fermento nel settore delle assicurazioni di viaggio, chiamate a reinterpretare e anticipare le esigenze di una clientela volubile, soggetta a rischi che negli anni vanno modificandosi e che assumono contorni sempre nuovi. Proprio da queste riflessioni nasce la copertura contro i cyber risk proposta da Borghini e Cossa, che risponde alla necessità per ogni imprenditore, anche di piccole dimensioni, di cautelarsi contro attacchi informatici, ma anche da difetti di sistema od errori umani. «La nostra sfida - spiega Matteo Maria Rossi, socio e amministratore delegato di Borghini e Cossa - è quella di realizzare prodotti ad hoc per le piccole e medie imprese. La nostra doppia anima di broker assicurativo attivo nei segmenti turismo (70% del business) e corporate (30%) ci consente di offrire prodotti integrati , che mettano al riparo le aziende da problematiche legate ad esempio alla responsabilità dell'amministratore sancita dal nuovo codice d'impresa». Il valore della consulenza Il trasferimento di know how fra i due settori è fondamentale e fa la differenza rispetto agli altri competitor attivi nel mondo delle assicurazioni di viaggio: «Abbiamo un ufficio dedicato alla gestione dei claim e delle problematiche legate alla responsabilità civile nel turismo; il valore della consulenza nella gestione dei sinistri è fondamentale, soprattutto in un mondo che si muove in direzione di una sempre più spiccata disintermediazione». In primo piano anche le polizze a copertura dei rischi catastrofali, di grande attualità in vista dell'obbligo che scatterà a fine anno anche per le Pmi e anche nel caso di immobili in affitto. «Abbiamo predisposto prodotti flessibili, a costi contenuti, per soddisfare la necessità specifica delle agenzie di viaggio. Il consiglio è quello di non aspettare la scadenza del termine, per non rischiare di trovarsi coinvolti nell'inevitabile congestione degli ultimi giorni dell'anno». Speciale attenzione anche al welfare sanitario, altro ambito sul quale Borghini e Cossa può offrire una consulenza puntuale anche alle imprese più piccole. [post_title] => Borghini e Cossa, Rossi: «Siamo gli specialisti per le Pmi» [post_date] => 2025-10-16T10:06:01+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760609161000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499305 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E c'è anche la firma: Ardian e Finint Infrastrutture hanno siglato l’accordo per l’acquisizione congiunta di Milione Spa, società controllante di Save. Come anticipato la scorsa settimana, le parti hanno confermato l’attuale management alla guida della società e il closing dell’operazione è previsto tra la fine 2025 e l’inizio 2026. L’operazione segna l’avvio della partnership strategica tra Ardian e Finint Infrastrutture, finalizzata a supportare la crescita di Save e del Polo aeroportuale del Nord- Est, oltre che a costruire un operatore strategico per attivare nuove acquisizioni in un’ottica di crescita esterna. Save gestisce gli aeroporti di Venezia - terzo scalo intercontinentale italiano - Verona, Treviso, Brescia e detiene una partecipazione in Charleroi (Belgio). Nel corso del 2024 complessivamente gli aeroporti hanno registrato circa 29 milioni di passeggeri: oltre 18,3 milioni di passeggeri sono transitati per i tre aeroporti veneti del Gruppo con una crescita del 3,1% rispetto all’anno precedente; Charleroi ha totalizzato nello stesso anno 10,5 milioni di passeggeri, in crescita del 12%. Il primo semestre del 2025 ha registrato, per gli aeroporti veneti, un ulteriore aumento del 5,2%. «Questa operazione rappresenta per noi la continuità di un progetto infrastrutturale che, con visione, abbiamo costituito e perseguiamo da venticinque anni e che ha portato con successo alla creazione del Polo aeroportuale del Nord Est, oltre alla partecipazione nell’aeroporto di Charleroi - commenta Enrico Marchi, fondatore di Finanziaria Internazionale Holding e presidente del Gruppo Save -. Nel contempo, la condivisione di ulteriori obiettivi di crescita con un player di elevato standing internazionale come Ardian ci pone nella prospettiva di sviluppo e rinnovata attenzione ai territori dove operiamo e alle comunità sociali ed economiche che su essi insistono. Sono convinto che questa operazione gestita con Finint Infrastrutture Sgr, che si propone come nuovo player nello scenario nazionale ed europeo per gli investimenti in infrastrutture, si inserisca nel più ampio quadro strategico di un settore che richiama la necessità di poter contare su solidi operatori d’investimento». Lo scorso luglio Ardian ha completato l’acquisizione di un’ulteriore 10% in Heathrow Airport, portando la quota complessiva detenuta al 32,6%. In Italia, Ardian è stata azionista indiretto degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Trieste. [post_title] => Ardiant e Finint firmano l'accordo per l'acquisizione di Save [post_date] => 2025-10-16T09:57:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760608636000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Il Kenya offre tante opportunità di scoperta ai viaggiatori europei - afferma Elisabeth Odada, marketing manager Europa del Kenya Tourism Board -. Nel 2025 abbiamo avuto 92.000 arrivi dall’Italia e in quest’anno finanziario abbiamo l’ambizioso obiettivo di far crescere del 20% il vostro mercato. La crescita sarà favorita dalla disponibilità dei voli charter operati da Neos, che offrono un buon accesso al Kenya. Watamu è una delle destinazioni più amate dagli italiani e i visitatori possono volare direttamente sulla costa per vivere esperienze di beach&bush: spiaggia e safari. Gli arrivi turistici del 2024 provenivano per il 40% dal mercato africano e per il 20% da quello europeo, con un totale di 2,4 milioni di visitatori - 200.000 dei quali nordamericani - che hanno portato un guadagno record di 452 mld. L’obiettivo del Kenya Tourism Board è raggiungere i 5 mln di visitatori entro il 2027, con un’attenzione particolare alla tecnologia e all’innovazione». Il Kenya è una destinazione unica per il safari: «Un’esperienza che si può vivere già nella città di Nairobi, l'unica al mondo con un parco nazionale di 117km2 al suo interno. Nella nostra capitale si può anche visitare il Centro delle Giraffe o scoprire il lavoro del Sheldrik Wildlife Trust per la riabilitazione degli elefanti e dei rinoceronti. Il Kenya conta 480 km di coste e splendide spiagge. L’acqua è calda e non ci sono squali. Si possono quindi praticare in sicurezza tante attività marine: dalle immersioni allo snorkeling, fino alle crociere a bordo di un dhow tradizionale. Il viaggiatore del dopo-Covid è molto più attivo e vuole vivere avventure. Vuole fare rafting, hiking, trekking e anche rock climbing. In Kenya tutto è possibile: il Mount Kenya, nel National Park, è la seconda montagna più alta dell’Africa e, con i suoi tre picchi, è più scoscesa e impegnativa del Kilimanjaro. Abbiamo anche molte proposte per la bicicletta: nelle città, lungo la costa e nei parchi nazionali come il Masai Mara o l’Hell’s Gate, dove è stato girato il film Tomb Raider con Angelina Jolie. «Per rispondere alle esigenze degli ospiti il Kenya Tourism Board ha identificato circa 66 “Signature Experience” che sono state presentate a Nairobi nell’ambito della Magical Kenia Travel Expo 2025. Dal safari a piedi o in bicicletta sulle tracce dei rinoceronti alla cena in mezzo alle giraffe; dall’esplorazione delle oasi di mangrovie alle giornate trascorse con una famiglia keniota, fino all’esplorazione dei siti archeologici Unesco nel Kenya orientale. Siamo attenti alla conservazione del nostro territorio e vogliamo essere sostenibili, praticare un turismo responsabile valutando l’impatto ambientale» conclude Odada. Anne Kanini, responsabile media del Kenya Tourism Board, presenta uno dei progetti governativi: «Il programma 'One Tourist One Tree' ha l’obiettivo di piantare 1 5miliardi di alberi entro il 2032 e riguarda tutto il paese, insieme con il Kenya Tourism Board». Importante, infine, il posizionamento del Kenya come destinazione mice: «L’industria turistica si sta differenziando. Il mice sarà uno dei canali di sviluppo futuri - sottolinea Kanini - Stiamo aprendo nuovi convention-center come il Kenyatta International e stiamo aumentando il numero di camere disponibili per poter organizzare eventi di ogni dimensione non solo nelle grandi città come Nairobi, Mombasa e Malindi, ma anche nella natura. Luoghi come il parco del Masai Mara o l’esclusiva Watamu possono accogliere fino a 100/150 persone per un meeting. Il Kenya Tourism Board ha un team dedicato al mice che allestisce eventi in location esclusive. Vogliamo che il Kenya diventi una destinazione importante anche per il benessere e la salute, con una particolare attenzione allo yoga. Il prodotto è sempre più definito e la bella Lamu, cittadina a nord della costa del Kenya, organizza ogni anno a fine ottobre il Lamu Yoga Festival, un evento immersivo supportato dal Kenya Tourism Board che porta grandi numeri e garantisce all’Africa un ruolo importante sulla mappa globale del wellness. Nel corso dell’anno ci sono altri due festival dello yoga a Kilifi, sulla costa, che è diventata il luogo di riferimento per tutte queste manifestazioni. Un altro importante obbiettivo è lo sviluppo del turismo crocieristico». (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Kenya Tourism Board: focus sul mercato europeo e sullo sviluppo mice e wellness [post_date] => 2025-10-15T10:53:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760525610000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cisalpina tours international sigla accordo ambimed travel risk management" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1365,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499467","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cti - Cisalpina Tours International ha siglato una partnership strategica con Ambimed, gruppo specializzato in servizi di Travel Risk Management. L'accordo permette alle aziende clienti di Cti di accedere a soluzioni integrate per la sicurezza e la prevenzione sanitaria durante i viaggi di lavoro, in Italia e all'estero.\r

La collaborazione nasce in risposta all'evoluzione normativa che impone obblighi più stringenti in materia di duty of care. A livello internazionale, la norma Iso 31030:2021 fornisce un riferimento globale per le organizzazioni che intendono gestire in modo efficace i rischi per i propri viaggiatori. «Il quadro normativo in evoluzione richiede oggi un approccio strutturato e proattivo - ha commentato Loretta Bartolucci, global commercial director Cti -. Le recenti linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro, pubblicate nel 2024, hanno introdotto criteri operativi più rigorosi per la tutela dei lavoratori inviati all’estero». E di lavoro, a partire da informazione e formazione, ce n’è molto da fare in Italia, soprattutto accompagnando anche le pmi in un percorso di sicurezza e aggiornamento.\r

\r

L'alleanza\r

L'alleanza si articola su cinque pilastri operativi: valutazione del rischio paese prima della partenza, informazione e formazione preventiva dei lavoratori, verifica dello stato di salute e delle necessarie vaccinazioni, identificazione di strutture sanitarie e piani di evacuazione, monitoraggio continuo con strumenti digitali.\r

«Il Travel Risk Management si concentra sulla salvaguardia delle persone attraverso la prevenzione, l'assistenza e la gestione delle emergenze, integrando aspetti sanitari, di sicurezza e normativi» ha sottolineato Alessandro Perone, direttore generale e co-founder di Ambimed. Da qui l’alleanza, che si declinerà, per la rete di aziende di Cti, in formazione, webinar e supporto concreto.","post_title":"Cisalpina Tours International: accordo con Ambimed per il Travel Risk","post_date":"2025-10-17T13:33:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760708033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

Il marchio Edition di Marriott International ha inaugurato il Red Sea Edition, un resort sull'isola di Shura in Arabia Saudita.\r

L'isola di Shura, collegata alla costa occidentale dell'Arabia Saudita tramite un ponte lungo due miglia, è l'isola principale del mega sviluppo Red Sea Project dello sviluppatore Red Sea Global. \r

\r

L'Edition, con le sue 240 camere, si trova su una spiaggia privata e offre viste sullo Shura Links, il campo da golf a 18 buche dell'isola. Il resort dispone di numerosi ristoranti, ampie strutture per il centro benessere e il fitness e di grandi spazio per eventi, tra cui una sala da ballo con una capienza fino a 500 ospiti. \r

Gli ulteriori sviluppi\r

Nelle prossime settimane, al Red Sea Edition si aggiungeranno sull'isola di Shura i resort SLS e InterContinental, a cui seguiranno altri otto resort sull'isola di Shura, sotto i marchi Faena, Fairmont, Four Seasons, Grand Hyatt, Jumeirah, Miraval, Raffles e Rosewood.\r

\r

Secondo Red Sea Global, come riporta Travelweekly, entro il 2030 il Red Sea Project avrà 50 hotel e più di 1.000 residenze distribuite su 22 isole e sei siti nell'entroterra. Il Red Sea Edition è il secondo hotel Edition ad aprire in Arabia Saudita, dopo il debutto del Jeddah Edition lo scorso anno.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il progetto Red Sea prosegue con l'inaugurazione dell'Edition","post_date":"2025-10-17T13:26:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760707565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via un accordo tra Liguria e Piemonte per una strategia condivisa di valorizzazione turistica dei territori regionali.\r

\r

L’idea di stabilire una forma organica di collaborazione fra le due regioni turistiche aveva preso forma a metà agosto in un incontro fra gli assessori Lombardi e Bongioanni a Sanremo ed era stata ulteriormente sviluppata in occasione di Cheese a Bra con l’annuncio del protocollo.\r

\r

Con questa intesa Liguria e Piemonte scelgono di unire le forze per promuovere il turismo come motore di sviluppo sostenibile e competitivo, creando un sistema integrato capace di valorizzare le eccellenze dei due territori.\r

\r

L’obiettivo comune è valorizzare la continuità territoriale e la complementarità dell’offerta tra mare e montagna, creando un sistema turistico integrato di qualità, capace di sviluppare progetti integrati e – in prospettiva – di veri e propri prodotti turistici capaci di valorizzare le eccellenze dei due territori ed essere così ancora più competitivi sui mercati nazionali e internazionali.\r

\r

«Questa firma – spiega l’assessore regionale a Turismo e Marketing territoriale della Regione Liguria Luca Lombardi – segna un passo importante verso una collaborazione strutturale con il Piemonte. Lavorare in sinergia ci permetterà di rafforzare l’immagine turistica delle nostre regioni e generare ricadute concrete per i territori. Liguria e Piemonte sono naturalmente connessi: il verde delle montagne e il mare formano un legame storico e culturale che oggi si rinnova anche in chiave di turismo sostenibile. La nostra regione può già contare su oltre 4mila chilometri di percorsi dedicati all’outdoor, dall’escursionismo al cicloturismo, che diventano ancora più attrattivi se messi in rete con quelli piemontesi».\r

\r

«È un accordo che definirei storico – aggiunge l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-Olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni - perché mette insieme l’offerta turistica del Piemonte e quella della Liguria attraverso il turismo all’aperto, e in particolare quello delle ciclovie. Piemonte e Liguria sono unite da una storia antica rappresentata dalle 'vie del sale': le antiche strade su cui si saliva dalla Riviera e si scendeva dalle montagne incontrandosi. Il Piemonte portava il grano, la Liguria portava l’olio, il sale e le acciughe, ingrediente base di tanti piatti simbolo della cucina piemontese. Quelle antiche vie oggi sono percorsi turistici straordinari: per il Piemonte cito la Strada dell’Assietta e l’Alta via del Sale, e sul versante ligure la più bella ciclovia d’Europa che è la Ospedaletti-Imperia. Messo assieme questo pacchetto avremo un prodotto straordinario, le 'Alpi che si gettano nel mare' i nostri imprenditori accresceranno l’offerta da collocare sui mercati accanto ai laghi, alla montagna, all’enogastronomia. Potremo 'avere il mare' fra i prodotti turistici del Piemonte. Una proposta nuova per andare a penetrare mercati nuovi».\r

\r

Tra i primi ambiti di collaborazione rientra lo sviluppo del nuovo sistema di ciclovie attraverso le Alpi del Mare. Il progetto, che vedrà il coinvolgimento delle Camere di Commercio di Cuneo e di Riviere di Liguria, rappresenta un passo concreto nella direzione di un turismo outdoor capace di unire montagna e mare, consolidando così la proposta turistica sovraregionale in chiave di sostenibilità e competitività.\r

\r

L’accordo prevede a tale scopo la rapida costituzione di un gruppo di lavoro tecnico con personale delle Direzioni turismo di entrambe le regioni e figure con specifiche competenze nel settore, per garantire la piena attuazione degli obiettivi condivisi.","post_title":"Liguria e Piemonte valorizzano l’offerta tra mare e montagna con un sistema turistico integrato","post_date":"2025-10-17T13:25:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760707553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499358","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_499420\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Arianna Savona[/caption]\r

\r

The Begin Hotels entra nel suo secondo decennio di attività con una riorganizzazione del top management: Guido Guidi, fondatore e presidente, ha scelto come group general manager Arianna Savona, professionista dell’hospitality con alle spalle una lunga esperienza internazionale.\r

\r

\r

«Ci conosciamo e stimiamo da molti anni, anche perché condividiamo una certa visione dell’ospitalità, e finalmente è arrivato il momento giusto per lavorare insieme» dichiara Guidi, ribadendo che «The Begin Hotels non è una catena, ma una collezione di strutture dalla spiccata personalità individuale. Lavoriamo in modo sartoriale, valorizzando la specificità dei luoghi, e sempre mettendo al primo posto il servizio al cliente».\r

Le strutture in portfolio\r

Il portafoglio attuale è composto da 9 strutture (distribuite fra Ancona e il Conero, Ferrara, Trieste, Basso Salento, e Dolomiti), con una decima in apertura a Catania a inizio 2026, per un totale di circa 400 camere. Ma l’ingresso in azienda di Arianna Savona segna una nuova fase per la collezione, che nei prossimi anni punta a crescere con decisione, anche se sempre in modo mirato, e a sviluppare le prenotazioni dall’estero.\r

Travel Quotidiano ha approfondito con lei progetti e strategie per il futuro: «Stiamo elaborando un nuovo piano marketing e sales, con l'obiettivo di migliorare dal punto di vista dei principali indicatori: occupazione, average daily rate e revPar. Fino a oggi, la crescita organica del gruppo non aveva valorizzato l’aspetto dell’internazionalizzazione, perché l’obiettivo prioritario era arrivare a offrire più destinazioni. Oggi abbiamo un portfolio articolato e quindi è arrivato il momento giusto per farlo».\r

\r

Le strategie di promozione e commercializzazione sui mercati esteri saranno differenziate a seconda delle destinazioni in portfolio, che avendo caratteristiche diverse si prestano ad attrarre clientela di nazionalità diverse: «Sarà un lavoro di cesello. Per gli hotel di Ferrara, nelle Dolomiti e soprattutto per le strutture triestine guardiamo in primo luogo ai loro mercati esteri di prossimità. Per il nostro resort in Puglia, ricavato da una vecchia masseria salentina circondata da un un bel parco, e per il 5 stelle in apertura a Catania c'interessa molto il mercato scandinavo, che è ancora poco intermediato, dove agiremo sia con operazioni specifiche, lavorando con club che raggruppano clienti diretti, sia passando dalle Ota».\r

Per accelerare il processo di apertura ai mercati internazionali, si punterà sulle affiliazioni a soft brand: «Stiamo analizzando e selezionando chi ci potrà accompagnare in modo efficace, consentendoci però di mantenere indipedenza e individualità. Non intendiamo abdicare ai nostri valori e vogliamo continuare a essere percepiti come una collezione di strutture che offrono una ospitalità calda, accogliente e molto italiana».\r

Anche da questo punto di vista, la parola chiave è diversificazione: «Per valorizzare l’individualità delle singole strutture e sviluppare al meglio le loro potenzialità, non pensiamo di allearci con un unico brand, ma piuttosto a trovare soluzioni differenziate, tenendo conto dei target potenziali di clientela estera».\r

Un segmento valutato come promettente è quello del wedding: «Il Seabay hotel a Portonovo, nel Conero, e il resort Giardino dei Pini a Marina di Alliste, nel Basso Salento, che ha anche una bellissima spa, offrono spazi comuni ed esterni adatti a ospitare matrimoni. In Salento, in particolare, il mercato del wedding è molto avviato, e molto competitivo: per noi la sfida sarà elaborare una proposta capace di distinguerci». In Salento, il periodo di apertura dipenderà dalla stagionalità dei voli sullo scalo di Brindisi; il Seabay hotel è aperto 10/11 mesi l'anno, con una pausa invernale.\r

In generale, per favorire le prenotazioni dall’estero, The Begin Hotels lancerà prossimamente anche un nuovo sito web di gruppo.\r

(Vannina Patanè)","post_title":"The Begin Hotels, Savona: «Al via una nuova fase di sviluppo»","post_date":"2025-10-17T09:42:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760694160000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati sulla promozione del turismo, della cultura e dell’artigianato tunisino: l'appuntamento è a Palermo, dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, dove l’Ente nazionale del turismo tunisino (Ontt), in collaborazione con il Consolato di Tunisia a Palermo e Hakuna Travel, organizza l’evento 'Sicilia e Tunisia: ponti di cultura, commercio e turismo'.\r

\r

L’iniziativa mira a rafforzare i legami storici, culturali ed economici tra le due sponde del Mediterraneo, offrendo al pubblico siciliano e ai professionisti del settore un’immersione autentica nel fascino della Tunisia.\r

\r

Il programma prevede una Giornata Economica (31 ottobre) – Convegno “Industrie 5.0 Agroalimentari: nuove opportunità di investimento e affari tra la Tunisia e la Sicilia”, presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna. Giornata Culturale e Turistica (1° novembre), con l'inaugurazione dei padiglioni artigianali tunisini in Piazza Bologna, spettacoli artistici e musicali per tutta la giornata, convegno sulle “Relazioni Storiche, Culturali e Turistiche tra la Tunisia e la Sicilia” presso Palazzo Riso, e una serata d’onore al Palazzo Asmundo, con degustazioni e performance artistiche tunisine. Infine, il 2 novembre, esposizione di prodotti artigianali tunisini in Piazza Bologna.\r

\r

La manifestazione vedrà la partecipazione di autorità siciliane e tunisine, rappresentanti istituzionali, università, tour operator, media, artisti e artigiani.\r

\r

Sarà presente una delegazione di 44 partecipanti provenienti dalla Tunisia - tra artigiani, modelle e hostess- per promuovere il savoir-faire tunisino attraverso esposizioni, sfilate di moda, musica e gastronomia tipica.","post_title":"Tunisia chiama Sicilia: appuntamento a Palermo con l'evento 'Ponti di cultura, commercio e turismo'","post_date":"2025-10-16T11:40:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760614855000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è concluso con successo il fam trip organizzato da ItaliAbsolutely che ha permesso a 40 buyer provenienti da tutto il mondo di conoscere da vicino i territori di Emilia-Romagna e Marche.\r

\r

Gli ospiti internazionali coinvolti hanno potuto apprezzare in prima persona la bellezza e l’autenticità di alcune località italiane fuori dai circuiti più classici, entrando in contatto diretto con i professionisti del settore che le rappresentano.\r

\r

La varietà dell’offerta territoriale e le sessioni di networking hanno generato interesse e nuove prospettive di collaborazione: «Questo fam trip con ItaliAbsolutely mi ha permesso di conoscere molti posti in cui non ero mai stata. È stato un vero piacere prendere parte a questo tour tra Emilia-Romagna e Marche, ho visto molte cose interessanti che condividerò con i miei clienti una volta tornata, manderò molte persone qui», testimonia Armine Asatryan, di Harmony Travel and More, Los Angeles.\r

\r

«Ho visto molte cose nuove perfettamente inseribili nella mia programmazione. Ho tanti clienti ungheresi interessati a visitare quest’area e ora posso arricchire la mia offerta con tutti i posti che ho scoperto» rivela Péterné Dávid di Grosz Utazás kft, Ungheria, che prosegue «Partecipare ai workshop è stato davvero interessante per noi perché ci ha permesso di stabilire contatti con i professionisti del settore che operano in loco, dai servizi ai ristoranti».\r

\r

Gli ospiti hanno sottolineato la qualità complessiva del programma, esprimendo un’attenzione particolare verso alcune destinazioni visitate, come San Marino, Grotte di Frasassi, Gradara e Pesaro.\r

\r

«Noi abbiamo molte cavità carsiche in Repubblica Ceca, ma le Grotte di Frasassi sono davvero meravigliose: sono diverse, hanno delle formazioni calcaree che, con le loro mille forme, stimolano la fantasia» dichiara Emil Pulka di EMMA Agency.\r

\r

Jenny Rosenius di Tema Toscana, Svezia, rivela: «Gradara mi ha stupita, è un borgo medievale davvero affascinante. La visita al castello è stata magnifica, molto coinvolgente grazie anche agli attori che, nei panni dei personaggi danteschi di Paolo e Francesca, ci hanno sorpreso fra le stanze del castello».\r

\r

«Pesaro è una delle ragioni per cui ho scelto di partecipare a questo tour. È una città incredibile, con spiagge spettacolari, hotel di lusso per famiglie e soluzioni dotate di ogni comfort, anche per i bambini, fattore che io ricerco e apprezzo. Ed io vendo ciò che mi piace». sottolinea Cynthia Espinosa della Cynthia Tours Travel, Madrid.\r

\r

Le tappe del fam trip di ItaliAbsolutely\r

\r

Dopo una serata di benvenuto e networking presso Castello Benelli, con la presentazione del territorio del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, nei giorni successivi gli ospiti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con numerosi operatori incoming del settore, visitare alcune strutture del gruppo Ferretti Hotels e partecipare a workshop con DMC italiane e della Regione Emilia-Romagna. Il programma ha incluso occasioni di networking con la partecipazione di Città Metropolitana di Messina al The Regent Boutique Hotel&Spa e di Toscana Promozione Turistica a Villa I Tramonti.\r

\r

Il tour organizzato da APT Servizi Emilia-Romagna, capitanato dal direttore generale Emanuele Burioni, ha compreso la visita del centro storico di Rimini, per molti dei buyer sconosciuto, e si è concluso con pranzo tipico offerto da Collina dei Poeti, tra le colline di Santarcangelo di Romagna: location per matrimoni ed eventi e agriturismo produttore di vino e olio che offre degustazioni, cooking class e visite guidate.\r

\r

Prima di raggiungere le Marche, il tour è proseguito con una visita guidata della Repubblica di San Marino, tra salite, discese e viste panoramiche.\r

\r

Nel caratteristico borgo medievale di Gradara, nelle Marche, i buyer sono stati accolti da Luca Baroni, direttore della rete museale Marche Nord. La visita al castello e alle sue mura ha fatto rivivere, anche grazie alla rievocazione storica, la leggendaria storia d’amore di Paolo e Francesca, resa immortale da Dante nella Divina Commedia.\r

\r

Dopo Gradara è stato il turno della città marittima di Pesaro, valorizzata ulteriormente dal soggiorno presso il Nautilus Family Hotel di Lindbergh Hotels. Nominata Città Creativa Unesco della Musica per il suo ricco patrimonio musicale e per essere città natale del compositore Gioacchino Rossini, la località unisce la tradizione balneare con una forte identità artistica e musicale, ed è anche apprezzata per l’attenzione all’ambiente, con le sue numerose piste ciclabili. Durante il pranzo presso il ristorante Polo, a Pesaro, gli agenti di viaggio hanno avuto l’opportunità di conoscere il presidente dell’Associazione degli Albergatori Pesaresi Marco Filippetti e i proprietari di alcuni hotel della zona che hanno potuto presentare le loro strutture.\r

\r

Tappa conclusiva del fam trip è stata il territorio di Genga e delle Grotte di Frasassi, presentato dalla responsabile marketing Sara Bonacucina. Durante il soggiorno, gli ospiti sono stati accolti presso l’Hotel Le Grotte e l’Hotel Terme di Frasassi, strutture selezionate per coniugare comfort e prossimità alle principali attrazioni del territorio.\r

\r

La visita delle Grotte di Frasassi, tra i complessi carsici più spettacolari al mondo, ha lasciato gli ospiti a bocca aperta. Tra stalattiti e stalagmiti, i buyer hanno potuto conoscere i diversi itinerari disponibili all’interno del sito.\r

\r

Il programma ha incluso anche la visita all’Abbazia di San Vittore delle Chiuse, esempio di architettura romanica benedettina dell’XI secolo e punto di riferimento spirituale e culturale del territorio. Nelle immediate vicinanze, il Museo Speleopaleontologico e Archeologico ha offerto uno sguardo sulle origini geologiche e antropologiche della zona, con reperti e testimonianze uniche.\r

\r

Il gruppo ha raggiunto anche Pierosara, suggestivo borgo panoramico affacciato sulle gole di Frasassi e della Rossa, il Tempio neoclassico del Valadier, incastonato nella roccia, e l’antico eremo di Santa Maria Infra Saxa.\r

\r

A completare l’esperienza, particolarmente apprezzata dai partecipanti, è stata la visita al Museo Arte Storia Territorio di Genga, dove, grazie alla realtà immersiva tramite visori, è stato possibile sorvolare virtualmente i luoghi visitati durante la giornata, offrendo una prospettiva inedita e coinvolgente sull’intera esperienza.\r

\r

Si ringraziano inoltre, in ordine alfabetico: Amare Italia, Arcadia Tour Operator & DMC, Avire Viaggi, Bologna Welcome Incoming Travel Agency, Cesenatico Holidays, Egocentro/Atitur-Firmatour, Fair Winds Tour/Keys of Italy, Giratlantide, Incoming Gradara, Life in Tour by IF Imola Faenza Tourism Company, Modenatur Incoming Tour Operator & DMC, Parma Welcome Travel, Positive Tours, Promhotels Tour Operator Incoming & DMC, Ravenna Incoming & Visitors Bureau, San Marino Welcome DMC, Sognare Insieme Viaggi, Somewhere Tours, Studiowiki e Visit Rimini.\r

\r

Si ringrazia in particolare il servizio transfer GoOpti che ha curato tutti gli spostamenti del fam trip.\r

\r

[gallery ids=\"499346,499345,499347,499333,499338,499334,499335,499336,499337,499339,499340,499341,499342,499344,499351\"]\r

\r

\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Alla scoperta di Emilia Romagna e Marche con il fam trip di ItaliAbsolutely","post_date":"2025-10-16T11:25:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760613936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499316\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Matteo Rossi[/caption]\r

\r

Grande fermento nel settore delle assicurazioni di viaggio, chiamate a reinterpretare e anticipare le esigenze di una clientela volubile, soggetta a rischi che negli anni vanno modificandosi e che assumono contorni sempre nuovi. Proprio da queste riflessioni nasce la copertura contro i cyber risk proposta da Borghini e Cossa, che risponde alla necessità per ogni imprenditore, anche di piccole dimensioni, di cautelarsi contro attacchi informatici, ma anche da difetti di sistema od errori umani.\r

\r

«La nostra sfida - spiega Matteo Maria Rossi, socio e amministratore delegato di Borghini e Cossa - è quella di realizzare prodotti ad hoc per le piccole e medie imprese. La nostra doppia anima di broker assicurativo attivo nei segmenti turismo (70% del business) e corporate (30%) ci consente di offrire prodotti integrati , che mettano al riparo le aziende da problematiche legate ad esempio alla responsabilità dell'amministratore sancita dal nuovo codice d'impresa».\r

Il valore della consulenza\r

Il trasferimento di know how fra i due settori è fondamentale e fa la differenza rispetto agli altri competitor attivi nel mondo delle assicurazioni di viaggio: «Abbiamo un ufficio dedicato alla gestione dei claim e delle problematiche legate alla responsabilità civile nel turismo; il valore della consulenza nella gestione dei sinistri è fondamentale, soprattutto in un mondo che si muove in direzione di una sempre più spiccata disintermediazione».\r

\r

In primo piano anche le polizze a copertura dei rischi catastrofali, di grande attualità in vista dell'obbligo che scatterà a fine anno anche per le Pmi e anche nel caso di immobili in affitto. «Abbiamo predisposto prodotti flessibili, a costi contenuti, per soddisfare la necessità specifica delle agenzie di viaggio. Il consiglio è quello di non aspettare la scadenza del termine, per non rischiare di trovarsi coinvolti nell'inevitabile congestione degli ultimi giorni dell'anno».\r

\r

Speciale attenzione anche al welfare sanitario, altro ambito sul quale Borghini e Cossa può offrire una consulenza puntuale anche alle imprese più piccole.\r

\r

","post_title":"Borghini e Cossa, Rossi: «Siamo gli specialisti per le Pmi»","post_date":"2025-10-16T10:06:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1760609161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499305","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E c'è anche la firma: Ardian e Finint Infrastrutture hanno siglato l’accordo per l’acquisizione congiunta di Milione Spa, società controllante di Save. Come anticipato la scorsa settimana, le parti hanno confermato l’attuale management alla guida della società e il closing dell’operazione è previsto tra la fine 2025 e l’inizio 2026. \r

\r

L’operazione segna l’avvio della partnership strategica tra Ardian e Finint Infrastrutture, finalizzata a supportare la crescita di Save e del Polo aeroportuale del Nord- Est, oltre che a costruire un operatore strategico per attivare nuove acquisizioni in un’ottica di crescita esterna.\r

\r

Save gestisce gli aeroporti di Venezia - terzo scalo intercontinentale italiano - Verona, Treviso, Brescia e detiene una partecipazione in Charleroi (Belgio). Nel corso del 2024 complessivamente gli aeroporti hanno registrato circa 29 milioni di passeggeri: oltre 18,3 milioni di passeggeri sono transitati per i tre aeroporti veneti del Gruppo con una crescita del 3,1% rispetto all’anno precedente; Charleroi ha totalizzato nello stesso anno 10,5 milioni di passeggeri, in crescita del 12%. Il primo semestre del 2025 ha registrato, per gli aeroporti veneti, un ulteriore aumento del 5,2%.\r

\r

«Questa operazione rappresenta per noi la continuità di un progetto infrastrutturale che, con visione, abbiamo costituito e perseguiamo da venticinque anni e che ha portato con successo alla creazione del Polo aeroportuale del Nord Est, oltre alla partecipazione nell’aeroporto di Charleroi - commenta Enrico Marchi, fondatore di Finanziaria Internazionale Holding e presidente del Gruppo Save -. Nel contempo, la condivisione di ulteriori obiettivi di crescita con un player di elevato standing internazionale come Ardian ci pone nella prospettiva di sviluppo e rinnovata attenzione ai territori dove operiamo e alle comunità sociali ed economiche che su essi insistono. Sono convinto che questa operazione gestita con Finint Infrastrutture Sgr, che si propone come nuovo player nello scenario nazionale ed europeo per gli investimenti in infrastrutture, si inserisca nel più ampio quadro strategico di un settore che richiama la necessità di poter contare su solidi operatori d’investimento».\r

\r

Lo scorso luglio Ardian ha completato l’acquisizione di un’ulteriore 10% in Heathrow Airport, portando la quota complessiva detenuta al 32,6%. In Italia, Ardian è stata azionista indiretto degli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Trieste.\r

\r

","post_title":"Ardiant e Finint firmano l'accordo per l'acquisizione di Save","post_date":"2025-10-16T09:57:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760608636000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il Kenya offre tante opportunità di scoperta ai viaggiatori europei - afferma Elisabeth Odada, marketing manager Europa del Kenya Tourism Board -. Nel 2025 abbiamo avuto 92.000 arrivi dall’Italia e in quest’anno finanziario abbiamo l’ambizioso obiettivo di far crescere del 20% il vostro mercato. La crescita sarà favorita dalla disponibilità dei voli charter operati da Neos, che offrono un buon accesso al Kenya.\r

\r

Watamu è una delle destinazioni più amate dagli italiani e i visitatori possono volare direttamente sulla costa per vivere esperienze di beach&bush: spiaggia e safari. Gli arrivi turistici del 2024 provenivano per il 40% dal mercato africano e per il 20% da quello europeo, con un totale di 2,4 milioni di visitatori - 200.000 dei quali nordamericani - che hanno portato un guadagno record di 452 mld. L’obiettivo del Kenya Tourism Board è raggiungere i 5 mln di visitatori entro il 2027, con un’attenzione particolare alla tecnologia e all’innovazione».\r

\r

Il Kenya è una destinazione unica per il safari: «Un’esperienza che si può vivere già nella città di Nairobi, l'unica al mondo con un parco nazionale di 117km2 al suo interno. Nella nostra capitale si può anche visitare il Centro delle Giraffe o scoprire il lavoro del Sheldrik Wildlife Trust per la riabilitazione degli elefanti e dei rinoceronti. Il Kenya conta 480 km di coste e splendide spiagge. L’acqua è calda e non ci sono squali. Si possono quindi praticare in sicurezza tante attività marine: dalle immersioni allo snorkeling, fino alle crociere a bordo di un dhow tradizionale. Il viaggiatore del dopo-Covid è molto più attivo e vuole vivere avventure. Vuole fare rafting, hiking, trekking e anche rock climbing. In Kenya tutto è possibile: il Mount Kenya, nel National Park, è la seconda montagna più alta dell’Africa e, con i suoi tre picchi, è più scoscesa e impegnativa del Kilimanjaro. Abbiamo anche molte proposte per la bicicletta: nelle città, lungo la costa e nei parchi nazionali come il Masai Mara o l’Hell’s Gate, dove è stato girato il film Tomb Raider con Angelina Jolie.\r

\r

«Per rispondere alle esigenze degli ospiti il Kenya Tourism Board ha identificato circa 66 “Signature Experience” che sono state presentate a Nairobi nell’ambito della Magical Kenia Travel Expo 2025. Dal safari a piedi o in bicicletta sulle tracce dei rinoceronti alla cena in mezzo alle giraffe; dall’esplorazione delle oasi di mangrovie alle giornate trascorse con una famiglia keniota, fino all’esplorazione dei siti archeologici Unesco nel Kenya orientale. Siamo attenti alla conservazione del nostro territorio e vogliamo essere sostenibili, praticare un turismo responsabile valutando l’impatto ambientale» conclude Odada.\r

\r

Anne Kanini, responsabile media del Kenya Tourism Board, presenta uno dei progetti governativi: «Il programma 'One Tourist One Tree' ha l’obiettivo di piantare 1 5miliardi di alberi entro il 2032 e riguarda tutto il paese, insieme con il Kenya Tourism Board». Importante, infine, il posizionamento del Kenya come destinazione mice: «L’industria turistica si sta differenziando. Il mice sarà uno dei canali di sviluppo futuri - sottolinea Kanini - Stiamo aprendo nuovi convention-center come il Kenyatta International e stiamo aumentando il numero di camere disponibili per poter organizzare eventi di ogni dimensione non solo nelle grandi città come Nairobi, Mombasa e Malindi, ma anche nella natura. Luoghi come il parco del Masai Mara o l’esclusiva Watamu possono accogliere fino a 100/150 persone per un meeting. Il Kenya Tourism Board ha un team dedicato al mice che allestisce eventi in location esclusive.\r

\r

Vogliamo che il Kenya diventi una destinazione importante anche per il benessere e la salute, con una particolare attenzione allo yoga. Il prodotto è sempre più definito e la bella Lamu, cittadina a nord della costa del Kenya, organizza ogni anno a fine ottobre il Lamu Yoga Festival, un evento immersivo supportato dal Kenya Tourism Board che porta grandi numeri e garantisce all’Africa un ruolo importante sulla mappa globale del wellness. Nel corso dell’anno ci sono altri due festival dello yoga a Kilifi, sulla costa, che è diventata il luogo di riferimento per tutte queste manifestazioni. Un altro importante obbiettivo è lo sviluppo del turismo crocieristico».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Kenya Tourism Board: focus sul mercato europeo e sullo sviluppo mice e wellness","post_date":"2025-10-15T10:53:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760525610000]}]}}