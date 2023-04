Ci ha lasciato Corrado Ruggeri, il grande giornalista viaggiatore Lutto nel mondo del giornalismo romano e italiano per via della morte di Corrado Ruggeri, storica firma del Corriere della Sera. Ruggeri è spirato all’età di 65 anni. Un male incurabile e improvviso si è rivelato per lui fatale. I colleghi romani e non solo, lo ricordano per la sua intelligenza e la sua simpatia. Sempre pronto allo scherzo e al lavoro, un signor giornalista sempre curioso, che con i suoi viaggi e i suoi reportage ci ha insegnato come si guadano le realtà lontane da noi. Ci mancherà molto. Un abbraccio alla famiglia da tutto Travel Quotidiano.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444295 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lutto nel mondo del giornalismo romano e italiano per via della morte di Corrado Ruggeri, storica firma del Corriere della Sera. Ruggeri è spirato all’età di 65 anni. Un male incurabile e improvviso si è rivelato per lui fatale. I colleghi romani e non solo, lo ricordano per la sua intelligenza e la sua simpatia. Sempre pronto allo scherzo e al lavoro, un signor giornalista sempre curioso, che con i suoi viaggi e i suoi reportage ci ha insegnato come si guadano le realtà lontane da noi. Ci mancherà molto. Un abbraccio alla famiglia da tutto Travel Quotidiano. [post_title] => Ci ha lasciato Corrado Ruggeri, il grande giornalista viaggiatore [post_date] => 2023-04-24T15:22:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682349778000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La compagnia aerea Air Moldova ha annunciato venerdì la sospensione dei propri voli fino a l 25 aprile, a causa di difficoltà finanziarie legate in parte al conflitto nella vicina Ucraina. Privata dei propri aeromobili dal mese scorso, la compagnia nazionale moldava con sede all'aeroporto di Chisinau operava ancora la scorsa settimana con tre aeromobili presi in wet lease (noleggio con equipaggio) da SkyUp Airlines, Lumiwings o ALK Airlines; in precedenza operava quattro aeromobili Airbus a corridoio singolo, tutti recuperati dai proprietari. Air Moldova ha quindi sospeso le sue operazioni dal 21 al 25 aprile 2023 , a causa secondo Boarding.ro" della mancanza di risorse finanziarie necessarie per l'attività della compagnia ". " Purtroppo vediamo che tutti gli sforzi e le azioni intraprese dal team di Air Moldova per gestire la situazione attuale non hanno dato risultati. “, aggiunge, assicurando che tutti i passeggeri i cui voli saranno cancellati riceveranno i rimborsi. Annunciate in contemporanea tre rotazioni “salvataggio”, domenica a Bologna , oggi a Tbilisi e domani a Verona . Il management di Air Moldova ha anche dichiarato che questa settimana incontrerà “potenziali investitori” per negoziare un piano d'azione. E ha lanciato una petizione online chiedendo l'intervento del presidente della Repubblica per salvarla, altrimenti potrebbe fallire se non si troverà l'accordo con le banche. [post_title] => Air Moldova sospende le attività fino al 25 aprile (per ora) [post_date] => 2023-04-24T11:55:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682337357000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Hyatt Studios ed è il nuovo marchio per soggiorni lunghi appena lanciato dall'omonimo gruppo americano. La mossa intende estendere l'offerta della compagnia nel mercato upper-midscale, segmento nel quale Hyatt, da sempre specializzata in prodotti di fascia alta, vanta al momento solo la joint venture cinese UrCove. Il ceo Mark Hoplamazian ha però dichiarato che il lancio del nuovo marchio non rappresenta un cambio dei piani di espansione del proprio gruppo in direzione dei segmenti più bassi del mercato, in quanto la proposta degli Studios intende comunque rivolgersi alla parte più alta dello stesso segmento upper-midscale. Fatto sta che il gruppo Usa avrebbe già siglato una serie di accordi di sviluppo per oltre un centinaio di strutture in America, con il primo hotel atteso per il prossimo anno. L'idea è quella di realizzare un modello scalabile e sufficientemente flessibile da adattarsi ai contesti dei mercati primari, secondari e terziari, nonché in grado di accogliere ospiti sia leisure, sia business. Le strutture includeranno suite con cucina, una colazione gratuita self-service a un market f&b con cibi pronti e semi-preparati aperto h24. Il brand Hyatt Studios si aggiunge inoltre agli altri marchi select service della compagnia, come Hyatt Place, Hyatt House (un altro extended-stay) e Caption by Hyatt. [post_title] => Il gruppo Hyatt annuncia il nuovo brand Studios per soggiorni lunghi [post_date] => 2023-04-21T10:33:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682073225000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444073 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue l'espansione di Ecoluxury Retreats of the World che, dopo l'annuncio delle tre new entry valdostane di inizio aprile, accoglie ora anche la tenuta di Castellaro Wine Resort a Lipari: una proprietà vitivinicola di 2 chilometri quadrati situata a 350 metri sul livello del mare. La famiglia Lentsch – Frattolillo ha restaurato finemente tre antichi ruderi circondati dai vigneti coltivati ad alberello, come vuole la tradizione dell’Etna. L’attenzione a minimizzare l’impatto ambientale con metodi all’avanguardia per il risparmio energetico, il forte impegno nel portare avanti le tradizioni e l’interazione con artigiani e produttori locali, colloquiando anche con le istituzioni e le autorità del territorio, fanno sì che gli ospiti possano vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura e la destinazione nella sua interezza. “L’ospitalità di alto livello deve poter garantire un’interazione con le eccellenze del territorio a 360 gradi. Di qui l’inclusione della tenuta di Castellaro Wine Resort nella nostra collezione - spiega Enrico Ducrot ceo di Ecoluxury Retreats of the World e a.d. dei Viaggi dell’Elefante –. Il nostro portfolio si arricchisce così di un elemento che completa l’offerta del brand sulla Sicilia, già rappresentata dai nostri partner Planeta, Villa Tasca, Adler Spa & Resort Sicilia, per un’esperienza di viaggio unica in una terra straordinaria”. La tenuta di Castellaro Wine Resort sarà presente alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair che si terrà a Roma il 9 e 10 novembre. [post_title] => La tenuta di Castellaro Wine Resort new entry siciliana degli Ecoluxury Retreats of the World [post_date] => 2023-04-20T11:05:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681988738000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro". Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana. Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare. [post_title] => Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh [post_date] => 2023-04-20T10:28:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681986516000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una piattaforma nazionale che ha l’obiettivo di realizzare circa 1.800 posti letto in residenze universitarie per studenti e giovani lavoratori, distribuite su tutto il territorio italiano. Nasce il fondo iGeneration, lanciato dall'asset management company InvestiRe sgr del gruppo banca Finnat, in collaborazione con Cdp Real Asset sgr. La piattaforma prevede un primo programma di investimento di complessivi 130 milioni circa, che saranno coperti dal Fondo nazionale per l'abitare sociale (Fnas, promosso dalla stessa Cdp Real Asset), fino a una quota massima del 50%. L'idea del fondo è di realizzare alloggi ibridi, in grado di sfruttare l'integrazione tra componente residenziale e servizi come spazi di co-working, incubatori di start-up, hub tecnologici e di ricerca, anche in collaborazione con gli atenei universitari. Il primo investimento della piattaforma riguarderà un immobile di oltre 15 mila metri quadri a Napoli, situato nei pressi della stazione Centrale: un progetto di trasformazione che si inserisce nel più ampio disegno di rigenerazione urbana nell’ambito del quadrante est della città. L’intervento sarà ispirato a principi volti al miglioramento della performance energetica e del benessere degli occupanti: la gestione della nuova struttura sarà affidata all'operatore della ricettività universitaria CampusX. Igeneration mira a contribuire a colmare il divario tra domanda e offerta ricettiva nel comparto abitativo universitario e professionale, collaborando sia con le fondazioni territoriali di origine bancaria sia con gli atenei di riferimento. La gestione delle strutture sarà affidata a operatori selezionati tra i principali player del settore, nazionali e locali. “Siamo orgogliosi di effettuare questo investimento del Fnas proprio nell’ambito della residenzialità universitaria: una delle infrastrutture sociali individuate dalle linee guida del piano strategico 2022-2024, a testimonianza della capacità del settore education di svolgere un ruolo trainante rispetto ai processi di rigenerazione urbana - sottolinea il direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr, Giancarlo Scotti -. In particolare l’iniziativa di Napoli assume un significato rilevante, in quanto contraddistinta da specifici elementi, quali il riuso di suolo e il recupero di un immobile esistente che, a valle di un processo di riqualificazione, viene restituito alla comunità: caratteristiche che rappresentano l’architrave della strategia di investimento del Fnas”. [post_title] => Parte da Napoli con CampusX l'attività del fondo iGeneration di InvestiRe e Cdp per le residenze universitarie. [post_date] => 2023-04-19T12:01:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681905709000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443697 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un primo trimestre 2023 da incorniciare per gli arrivi turistici alle Maldive: l'arcipelago non solo si è lasciato alle spalle il periodo difficile della pandemia, ma hanno anche superato i livelli pre-Covid del 2019. Le ultime statistiche del Ministero del turismo indicano che tra gennaio e marzo scorso sono giunti alle Maldive 523.928 turisti, rispetto ai 482.978 dello stesso periodo del 2019, pari ad un aumento dell'8,5%. Da sottolineare, inoltre, come i visitatori si fermino più a lungo sulle isole dell'oceano Indiano, con una durata media del soggiorno che passa da 6,3 notti a 8 giorni nello stesso periodo. Il governo maldiviano aveva fissato l'obiettivo di accogliere oltre 1,8 milioni di turisti nel 2023 e, con il 29% di questo target già raggiunto nel primo trimestre, la destinazione sembra essere sulla buona strada per raggiungere questo traguardo. Sempre secondo l'analisi del Ministero del turismo, i principali tre mercati di provenienza dei visitatori sono Russia, India e Regno Unito; al quarto posto si posiziona attualmente l'Italia, con 38.902 arrivi nel trimestre. A seguire, da quinto posto in poi ci sono Germania, Francia, Stati Uniti, Cina, Svizzera e Polonia. [post_title] => Maldive: oltre 523.000 turisti nel primo trimestre 2023. L'Italia è il quarto mercato [post_date] => 2023-04-14T11:39:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681472380000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443661 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways ha lanciato i suoi primi voli Avios-Only, prenotabili esclusivamente tramite la conversione dei punti del programma di fidelizzazione della compagnia. I posti sono acquistabili solo dai soci Executive Club come Reward Seats. Il debutto del primo volo Avios-Only sarà quello sulla rotta da Londra Gatwick a Sharm El Sheikh il 3 novembre 2023, seguito da una selezione di voli da Londra Heathrow a Ginevra a febbraio e marzo 2024. Altre rotte saranno annunciate nei prossimi mesi. Il nuovo collegamento per Sharm El Sheikh sarà operato da BA Euroflyer tre volte a settimana per tutta la stagione invernale, con un quarto servizio il sabato fino al 15 dicembre 2023. Secondo quanto precisato dalla compagnia aerea britannica, i voli di andata e ritorno per Sharm avranno un prezzo a partire da 1 sterlina + 27.500 Avios a persona, con la possibilità di ridurre ulteriormente il prezzo con un Voucher Companion. Le tariffe Club Europe (classe business) partono da 1 sterlina + 48.500 Avios. "Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per premiare i nostri clienti più fedeli e offrire valore ogni volta che possiamo, ed è per questo che siamo entusiasti di questa nuovissima opzione per i soci - ha commentato Ian Romanis, head of retail & Crm del vettore -. Sharm El Sheikh e Ginevra saranno i primi di numerosi voli, mentre nel 2024 ne verranno lanciati altri". [post_title] => British Airways: debuttano i voli Avios-Only, prenotabili solo con i punti [post_date] => 2023-04-14T09:57:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681466243000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'improvvisa uscita di Michael Thamm dal gruppo Costa ha colto quasi tutti di sorpresa nel mondo del travel. Dopo più di dieci anni al timone di una realtà che, oltre al brand omonimo, include anche i marchi Aida, Iberocruceros e Carnival Maritime, Thamm era riuscito a portare brillantemente fuori dalle secche della pandemia le stesse Costa e Aida. Queste, pur non avendo ancora raggiunto i livelli pre-Covid, stanno infatti registrando una crescita sostenuta. Difficile pensare quindi a motivazioni commerciali a monte delle sue dimissioni. Stando ad alcune voci raccolte da fvw, ecco allora spuntare la pista dei rapporti personali con Josh Weinstein, presidente e ceo di Carnival Corporation, la holding a cui fa capo anche Costa Group. La lettera ai dipendenti con cui Weinstein ha annunciato l'improvviso cambiamento ai vertici della compagnia evidenzierebbe, infatti, un commiato sorprendentemente scarno: nella nota si ringrazia sostanzialmente Thamm per i suoi successi e gli si augura il meglio per il suo futuro. Troppo poco per un manager veterano che avrebbe preteso un saluto più caloroso. E in effetti alcune voci interne paiono aver sussurrato a fvw che tra Weinstein, a capo di Carnival dallo scorso agosto, e il ceo di Costa Group "la chimica non fosse proprio quella giusta". Di Thamm, sottolinea sempre il magazine tedesco, si dice inoltre che sia un lucido stratega, un grande calcolatore e un vero esperto del mercato crocieristico. Ma anche che sia poco incline ai compromessi e non sempre molto empatico quando si trova a dover prendere decisioni personali. Le ragioni della sua uscita potrebbero però essere anche più profonde e legate alla nuova vision del gruppo da parte di Weinstein. Carnival Corporation ha infatti accumulato debiti ingenti durante la pandemia. Il suo presidente e ceo è quindi ora impegnato in un ingente sforzo, volto a ricondurre la compagnia lungo i sentieri dell'efficienza e della profittabilità. Specialmente dopo che alcuni analisti finanziari hanno posizionato Carnival dietro ai rivali del gruppo Royal Caribbean ed Ncl. Weinstein avrebbe quindi tutte le intenzioni di rapportarsi direttamente con i responsabili delle operazioni. Come dimostrerebbe anche il fatto della mancata nomina di un successore diretto a Thamm, con il presidente di Costa Crociere, Mario Zanetti, e il suo omologo in Aida Cruises, Felix Eichhorn, lasciati rispettivamente a capo dei due brand. Coerentemente con questo nuovo approccio, conclude fvw, i due marchi nel futuro potrebbero anche prendere strade diverse e indipendenti, ossia non più sotto il cappello comune di Costa Group. [post_title] => La scarsa chimica con il ceo Weinstein a monte dell'uscita di Thamm da Costa? [post_date] => 2023-04-13T12:11:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681387878000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ci ha lasciato corrado ruggeri" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":28,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":647,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444295","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lutto nel mondo del giornalismo romano e italiano per via della morte di Corrado Ruggeri, storica firma del Corriere della Sera. Ruggeri è spirato all’età di 65 anni. Un male incurabile e improvviso si è rivelato per lui fatale. \r

\r

I colleghi romani e non solo, lo ricordano per la sua intelligenza e la sua simpatia. Sempre pronto allo scherzo e al lavoro, un signor giornalista sempre curioso, che con i suoi viaggi e i suoi reportage ci ha insegnato come si guadano le realtà lontane da noi.\r

\r

Ci mancherà molto.\r

\r

Un abbraccio alla famiglia da tutto Travel Quotidiano.","post_title":"Ci ha lasciato Corrado Ruggeri, il grande giornalista viaggiatore","post_date":"2023-04-24T15:22:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1682349778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La compagnia aerea Air Moldova ha annunciato venerdì la sospensione dei propri voli fino a l 25 aprile, a causa di difficoltà finanziarie legate in parte al conflitto nella vicina Ucraina.\r

\r

Privata dei propri aeromobili dal mese scorso, la compagnia nazionale moldava con sede all'aeroporto di Chisinau operava ancora la scorsa settimana con tre aeromobili presi in wet lease (noleggio con equipaggio) da SkyUp Airlines, Lumiwings o ALK Airlines; in precedenza operava quattro aeromobili Airbus a corridoio singolo, tutti recuperati dai proprietari. \r

\r

Air Moldova ha quindi sospeso le sue operazioni dal 21 al 25 aprile 2023 , a causa secondo Boarding.ro\" della mancanza di risorse finanziarie necessarie per l'attività della compagnia \". \" Purtroppo vediamo che tutti gli sforzi e le azioni intraprese dal team di Air Moldova per gestire la situazione attuale non hanno dato risultati. “, aggiunge, assicurando che tutti i passeggeri i cui voli saranno cancellati riceveranno i rimborsi.\r

\r

Annunciate in contemporanea tre rotazioni “salvataggio”, domenica a Bologna , oggi a Tbilisi e domani a Verona . Il management di Air Moldova ha anche dichiarato che questa settimana incontrerà “potenziali investitori” per negoziare un piano d'azione. E ha lanciato una petizione online chiedendo l'intervento del presidente della Repubblica per salvarla, altrimenti potrebbe fallire se non si troverà l'accordo con le banche.","post_title":"Air Moldova sospende le attività fino al 25 aprile (per ora)","post_date":"2023-04-24T11:55:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682337357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Hyatt Studios ed è il nuovo marchio per soggiorni lunghi appena lanciato dall'omonimo gruppo americano. La mossa intende estendere l'offerta della compagnia nel mercato upper-midscale, segmento nel quale Hyatt, da sempre specializzata in prodotti di fascia alta, vanta al momento solo la joint venture cinese UrCove. Il ceo Mark Hoplamazian ha però dichiarato che il lancio del nuovo marchio non rappresenta un cambio dei piani di espansione del proprio gruppo in direzione dei segmenti più bassi del mercato, in quanto la proposta degli Studios intende comunque rivolgersi alla parte più alta dello stesso segmento upper-midscale.\r

\r

Fatto sta che il gruppo Usa avrebbe già siglato una serie di accordi di sviluppo per oltre un centinaio di strutture in America, con il primo hotel atteso per il prossimo anno. L'idea è quella di realizzare un modello scalabile e sufficientemente flessibile da adattarsi ai contesti dei mercati primari, secondari e terziari, nonché in grado di accogliere ospiti sia leisure, sia business. Le strutture includeranno suite con cucina, una colazione gratuita self-service a un market f&b con cibi pronti e semi-preparati aperto h24. Il brand Hyatt Studios si aggiunge inoltre agli altri marchi select service della compagnia, come Hyatt Place, Hyatt House (un altro extended-stay) e Caption by Hyatt.","post_title":"Il gruppo Hyatt annuncia il nuovo brand Studios per soggiorni lunghi","post_date":"2023-04-21T10:33:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1682073225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'espansione di Ecoluxury Retreats of the World che, dopo l'annuncio delle tre new entry valdostane di inizio aprile, accoglie ora anche la tenuta di Castellaro Wine Resort a Lipari: una proprietà vitivinicola di 2 chilometri quadrati situata a 350 metri sul livello del mare. La famiglia Lentsch – Frattolillo ha restaurato finemente tre antichi ruderi circondati dai vigneti coltivati ad alberello, come vuole la tradizione dell’Etna.\r

\r

L’attenzione a minimizzare l’impatto ambientale con metodi all’avanguardia per il risparmio energetico, il forte impegno nel portare avanti le tradizioni e l’interazione con artigiani e produttori locali, colloquiando anche con le istituzioni e le autorità del territorio, fanno sì che gli ospiti possano vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura e la destinazione nella sua interezza.\r

\r

“L’ospitalità di alto livello deve poter garantire un’interazione con le eccellenze del territorio a 360 gradi. Di qui l’inclusione della tenuta di Castellaro Wine Resort nella nostra collezione - spiega Enrico Ducrot ceo di Ecoluxury Retreats of the World e a.d. dei Viaggi dell’Elefante –. Il nostro portfolio si arricchisce così di un elemento che completa l’offerta del brand sulla Sicilia, già rappresentata dai nostri partner Planeta, Villa Tasca, Adler Spa & Resort Sicilia, per un’esperienza di viaggio unica in una terra straordinaria”. La tenuta di Castellaro Wine Resort sarà presente alla sesta edizione dell’Ecoluxury Fair che si terrà a Roma il 9 e 10 novembre.","post_title":"La tenuta di Castellaro Wine Resort new entry siciliana degli Ecoluxury Retreats of the World","post_date":"2023-04-20T11:05:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681988738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Rmh Modena Raffaello e aprirà il prossimo settembre la terza proprietà del gruppo Rosaria Marazzi Hotels, seconda nella città emiliana. Sarà una struttura a 4 stelle da un centinaio di camere, dotata di lobby con lounge bar e di un approccio lifestyle. “Siamo orgogliosi di rafforzare il nostro gruppo con una prossima apertura – spiega Alessandra Severi, vice presidente del gruppo, che deve il nome a sua madre, capostipite del progetto -. Come Rmh il nostro obiettivo è quello di promuovere un’ospitalità moderna, in cui i valori e le relazioni umane sono al centro\".\r

\r

Il gruppo Rmh ha esordito nel mondo degli hotel nel settembre del 2010 con l’inaugurazione della prima proprietà, il Modena Des Arts di Baggiovara, a pochi chilometri dal centro di Modena: un albergo con focus sul design, pensato per una clientela business e mice, ma anche leisure per turisti interessati a scoprire le bellezze artistiche del centro della città, e per tutti coloro che si lasciano conquistare dall’arte, dai motori e dall’enogastronomia emiliana.\r

\r

Nell’estate 2011, il portafoglio Rmh si è quindi arricchito con l’apertura dell’Rmh Lopud Lafodia, in Croazia. Situato sull’isola omonima è un resort che include anche una villa storica, la Benessa, e sette appartamenti Lazure, in un territorio completamente car free, a cui si aggiunge una spa di 800 metri quadrati con vista mare.","post_title":"Aprirà a Modena il prossimo settembre il terzo hotel del gruppo Rmh","post_date":"2023-04-20T10:28:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681986516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una piattaforma nazionale che ha l’obiettivo di realizzare circa 1.800 posti letto in residenze universitarie per studenti e giovani lavoratori, distribuite su tutto il territorio italiano. Nasce il fondo iGeneration, lanciato dall'asset management company InvestiRe sgr del gruppo banca Finnat, in collaborazione con Cdp Real Asset sgr. La piattaforma prevede un primo programma di investimento di complessivi 130 milioni circa, che saranno coperti dal Fondo nazionale per l'abitare sociale (Fnas, promosso dalla stessa Cdp Real Asset), fino a una quota massima del 50%.\r

\r

L'idea del fondo è di realizzare alloggi ibridi, in grado di sfruttare l'integrazione tra componente residenziale e servizi come spazi di co-working, incubatori di start-up, hub tecnologici e di ricerca, anche in collaborazione con gli atenei universitari. Il primo investimento della piattaforma riguarderà un immobile di oltre 15 mila metri quadri a Napoli, situato nei pressi della stazione Centrale: un progetto di trasformazione che si inserisce nel più ampio disegno di rigenerazione urbana nell’ambito del quadrante est della città. L’intervento sarà ispirato a principi volti al miglioramento della performance energetica e del benessere degli occupanti: la gestione della nuova struttura sarà affidata all'operatore della ricettività universitaria CampusX. \r

\r

Igeneration mira a contribuire a colmare il divario tra domanda e offerta ricettiva nel comparto abitativo universitario e professionale, collaborando sia con le fondazioni territoriali di origine bancaria sia con gli atenei di riferimento. La gestione delle strutture sarà affidata a operatori selezionati tra i principali player del settore, nazionali e locali. “Siamo orgogliosi di effettuare questo investimento del Fnas proprio nell’ambito della residenzialità universitaria: una delle infrastrutture sociali individuate dalle linee guida del piano strategico 2022-2024, a testimonianza della capacità del settore education di svolgere un ruolo trainante rispetto ai processi di rigenerazione urbana - sottolinea il direttore immobiliare di Cdp e amministratore delegato di Cdp Real Asset sgr, Giancarlo Scotti -. In particolare l’iniziativa di Napoli assume un significato rilevante, in quanto contraddistinta da specifici elementi, quali il riuso di suolo e il recupero di un immobile esistente che, a valle di un processo di riqualificazione, viene restituito alla comunità: caratteristiche che rappresentano l’architrave della strategia di investimento del Fnas”.","post_title":"Parte da Napoli con CampusX l'attività del fondo iGeneration di InvestiRe e Cdp per le residenze universitarie.","post_date":"2023-04-19T12:01:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1681905709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo trimestre 2023 da incorniciare per gli arrivi turistici alle Maldive: l'arcipelago non solo si è lasciato alle spalle il periodo difficile della pandemia, ma hanno anche superato i livelli pre-Covid del 2019.\r

\r

Le ultime statistiche del Ministero del turismo indicano che tra gennaio e marzo scorso sono giunti alle Maldive 523.928 turisti, rispetto ai 482.978 dello stesso periodo del 2019, pari ad un aumento dell'8,5%. Da sottolineare, inoltre, come i visitatori si fermino più a lungo sulle isole dell'oceano Indiano, con una durata media del soggiorno che passa da 6,3 notti a 8 giorni nello stesso periodo.\r

\r

Il governo maldiviano aveva fissato l'obiettivo di accogliere oltre 1,8 milioni di turisti nel 2023 e, con il 29% di questo target già raggiunto nel primo trimestre, la destinazione sembra essere sulla buona strada per raggiungere questo traguardo.\r

\r

Sempre secondo l'analisi del Ministero del turismo, i principali tre mercati di provenienza dei visitatori sono Russia, India e Regno Unito; al quarto posto si posiziona attualmente l'Italia, con 38.902 arrivi nel trimestre. A seguire, da quinto posto in poi ci sono Germania, Francia, Stati Uniti, Cina, Svizzera e Polonia.","post_title":"Maldive: oltre 523.000 turisti nel primo trimestre 2023. L'Italia è il quarto mercato","post_date":"2023-04-14T11:39:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681472380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways ha lanciato i suoi primi voli Avios-Only, prenotabili esclusivamente tramite la conversione dei punti del programma di fidelizzazione della compagnia. I posti sono acquistabili solo dai soci Executive Club come Reward Seats.\r

\r

Il debutto del primo volo Avios-Only sarà quello sulla rotta da Londra Gatwick a Sharm El Sheikh il 3 novembre 2023, seguito da una selezione di voli da Londra Heathrow a Ginevra a febbraio e marzo 2024. Altre rotte saranno annunciate nei prossimi mesi.\r

\r

Il nuovo collegamento per Sharm El Sheikh sarà operato da BA Euroflyer tre volte a settimana per tutta la stagione invernale, con un quarto servizio il sabato fino al 15 dicembre 2023. Secondo quanto precisato dalla compagnia aerea britannica, i voli di andata e ritorno per Sharm avranno un prezzo a partire da 1 sterlina + 27.500 Avios a persona, con la possibilità di ridurre ulteriormente il prezzo con un Voucher Companion. Le tariffe Club Europe (classe business) partono da 1 sterlina + 48.500 Avios.\r

\r

\"Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per premiare i nostri clienti più fedeli e offrire valore ogni volta che possiamo, ed è per questo che siamo entusiasti di questa nuovissima opzione per i soci - ha commentato Ian Romanis, head of retail & Crm del vettore -. Sharm El Sheikh e Ginevra saranno i primi di numerosi voli, mentre nel 2024 ne verranno lanciati altri\".","post_title":"British Airways: debuttano i voli Avios-Only, prenotabili solo con i punti","post_date":"2023-04-14T09:57:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681466243000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'improvvisa uscita di Michael Thamm dal gruppo Costa ha colto quasi tutti di sorpresa nel mondo del travel. Dopo più di dieci anni al timone di una realtà che, oltre al brand omonimo, include anche i marchi Aida, Iberocruceros e Carnival Maritime, Thamm era riuscito a portare brillantemente fuori dalle secche della pandemia le stesse Costa e Aida. Queste, pur non avendo ancora raggiunto i livelli pre-Covid, stanno infatti registrando una crescita sostenuta. Difficile pensare quindi a motivazioni commerciali a monte delle sue dimissioni.\r

\r

Stando ad alcune voci raccolte da fvw, ecco allora spuntare la pista dei rapporti personali con Josh Weinstein, presidente e ceo di Carnival Corporation, la holding a cui fa capo anche Costa Group. La lettera ai dipendenti con cui Weinstein ha annunciato l'improvviso cambiamento ai vertici della compagnia evidenzierebbe, infatti, un commiato sorprendentemente scarno: nella nota si ringrazia sostanzialmente Thamm per i suoi successi e gli si augura il meglio per il suo futuro. Troppo poco per un manager veterano che avrebbe preteso un saluto più caloroso. E in effetti alcune voci interne paiono aver sussurrato a fvw che tra Weinstein, a capo di Carnival dallo scorso agosto, e il ceo di Costa Group \"la chimica non fosse proprio quella giusta\". Di Thamm, sottolinea sempre il magazine tedesco, si dice inoltre che sia un lucido stratega, un grande calcolatore e un vero esperto del mercato crocieristico. Ma anche che sia poco incline ai compromessi e non sempre molto empatico quando si trova a dover prendere decisioni personali.\r

\r

Le ragioni della sua uscita potrebbero però essere anche più profonde e legate alla nuova vision del gruppo da parte di Weinstein. Carnival Corporation ha infatti accumulato debiti ingenti durante la pandemia. Il suo presidente e ceo è quindi ora impegnato in un ingente sforzo, volto a ricondurre la compagnia lungo i sentieri dell'efficienza e della profittabilità. Specialmente dopo che alcuni analisti finanziari hanno posizionato Carnival dietro ai rivali del gruppo Royal Caribbean ed Ncl. Weinstein avrebbe quindi tutte le intenzioni di rapportarsi direttamente con i responsabili delle operazioni. Come dimostrerebbe anche il fatto della mancata nomina di un successore diretto a Thamm, con il presidente di Costa Crociere, Mario Zanetti, e il suo omologo in Aida Cruises, Felix Eichhorn, lasciati rispettivamente a capo dei due brand. Coerentemente con questo nuovo approccio, conclude fvw, i due marchi nel futuro potrebbero anche prendere strade diverse e indipendenti, ossia non più sotto il cappello comune di Costa Group.","post_title":"La scarsa chimica con il ceo Weinstein a monte dell'uscita di Thamm da Costa?","post_date":"2023-04-13T12:11:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681387878000]}]}}