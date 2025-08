Caribe Bay, non solo per i piccoli con Pirates’ Bay, anche per i genitori Caribe Bay è il parco a tema acquatico più premiato d’Italia. Situato a Jesolo, a pochi chilometri da Venezia, Caribe Bay accoglie ogni anno migliaia di famiglie da tutta Europa, offrendo un’esperienza unica che combina divertimento, relax e un pizzico di adrenalina. Cuore pulsante di questo universo pensato per i più piccoli è Pirates’ Bay, una baia scenografica e sicura, dove palme, sabbia bianca e acqua bassa a 28 gradi ricreano un autentico angolo di Caraibi: il luogo ideale per giocare con paletta e secchiello! Non sorprende che proprio le famiglie rappresentino oggi la principale fascia di pubblico del Parco: costituiscono infatti il 60% dei clienti italiani e l’86% di quelli internazionali. Un dato che conferma la capacità di Caribe Bay di rispondere alle esigenze dei bambini e dei loro accompagnatori, con spazi tematici immersivi e attrazioni su misura. Per i più piccoli, fino a 140 cm di altezza, ci sono mini-scivoli e giochi dedicati, come le movimentate discese di Boopi River o le sfide di velocità di Capitan Cordero mentre i più grandicelli possono divertirsi su attrazioni pensate per essere condivise con gli amici o con i genitori, tra cui le imperdibili e scenografiche rapide di Silver Waterfalls e il percorso sul fiume lento di Roatan. Completano l’offerta alcune attività all’asciutto, ideate per stimolare la curiosità e lo spirito di esplorazione anche dei piccolissimi, come le macchinine di Mexico Discovery e la navigazione tra i tentacoli di Octopus. Per i genitori, il relax è sempre a portata di mano. Oltre agli ombrelloni, attrezzati con doppio lettino king-size, a Pirates’ Bay è possibile prenotare le casette-gazebo tematizzate, ideali per i gruppi più numerosi, per chi cerca maggiore privacy e per chi visita il Parco con bambini molto piccoli, che necessitano di spazi al coperto. 3 in tutto, sono dotate di uno spazio esterno con lettini e ombrellone e di una zona lounge interna, allestita con divanetti e frigobar. Tanti anche i servizi pensati proprio per le esigenze delle famiglie, come la nursery attrezzata, dotata di microonde, scalda biberon, fasciatoi, servizi igienici baby-size e zona allattamento. Anche la pausa pranzo è un momento da godere con calma: all’interno del parco, diversi chiringuitos ombreggiati e attrezzati offrono menù dedicati ai più piccoli, spazi comodi per sedersi in famiglia e ambientazioni tropicali dove l’attesa si trasforma in un momento di gioco. Condividi

