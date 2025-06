Bluvacanze: i viaggi WeRoad disponibili nelle agenzie del network Bluvacanze e WeRoad annunciano un accordo esclusivo destinato a offrire maggiore supporto ai giovani che vogliono partire per un viaggio. Per la prima volta, i viaggi WeRoad, nate come prodotto B2C e sinonimo di avventura e condivisione, saranno disponibili anche nelle agenzie fisiche dei network Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, aprendo nuove opportunità per i viaggiatori e per il settore del trade. L’intesa permette ai viaggiatori WeRoader di accedere al circuito professionale delle agenzie del Gruppo Bluvacanze e ottenere supporto per acquistare un viaggio WeRoad, ma soprattutto ai servizi ancillari e non, inclusi nel pacchetto come voli a tariffe competitive, trasferimenti, assicurazioni personalizzate e assistenza dedicata prima, durante e dopo il viaggio. Questa collaborazione rappresenta un ponte tra il dinamismo del digitale e l’expertise della consulenza tradizionale. I viaggiatori più giovani, abituati a organizzare le proprie vacanze tramite piattaforme online, scopriranno il valore aggiunto di un consulente di viaggio capace di trasformare un itinerario in un’esperienza su misura, senza rinunciare alla libertà e alla spontaneità che contraddistinguono WeRoad. Chance Per il mondo delle agenzie di viaggio, l’accordo è una chance per dialogare con un pubblico giovane e smart, spesso lontano dal canale tradizionale. Le agenzie Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, grazie a un programma di formazione dedicato, saranno pronte a parlare il linguaggio della community WeRoad, proponendo non solo prodotti innovativi, ma anche una nuova cultura del viaggio organizzato, capace di rendere l’acquisto in agenzia, con l’aggiunta di servizi come il volo, una esperienza personalizzata e consulenziale. «Lavorare con WeRoad ci permette di portare nelle nostre agenzie una soluzione innovativa e di tendenza, perfetta per attrarre Millennial e Gen Z – spiega Domenico Pellegrino, ceo del Gruppo Bluvacanze -. Questa collaborazione si inserisce nel nostro percorso di innovazione: da anni investiamo in digitalizzazione, strumenti avanzati per le agenzie e formazione continua per i consulenti di viaggio». Con oltre mille itinerari pensati per piccoli gruppi di coetanei, WeRoad ha conquistato il cuore di migliaia di giovani viaggiatori grazie a proposte che uniscono esplorazione, socialità e crescita personale. «WeRoad è nata nel digitale e continuiamo a investire e a sviluppare nuove tecnologie per rendere sempre più efficace l’esperienza online dei WeRoader pre e post viaggio. Oggi però stringiamo una partnership importante con un gruppo prestigioso come Bluvacanze ed entriamo anche nei canali di vendita offline – afferma Andrea D’Amico, ceo di WeRoad -, questo ci permette di affiancare ai nostri viaggi iconici un servizio su misura anche offline: consulenza esperta, servizi extra, l’acquisto del volo e la possibilità di vivere l’esperienza WeRoad con ancora più libertà. È un’evoluzione strategica, per supportare sempre meglio i nostri viaggiatori». Condividi

