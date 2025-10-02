BIT26, il viaggio da tutti i punti di vista Informazione PR Da martedì 10 a giovedì 12 febbraio, Fiera Milano presenta BIT 2026 che, con il rinnovato concept, è sempre più piattaforma capace di generare valore per tutta la filiera: al centro i Travel Makers e il Travel Makers Fest, con oltre 200 appuntamenti dedicati a trend, formazione e opportunità di matching. Il viaggiatore di oggi cerca autenticità e, soprattutto, non si concentra soltanto sulla scelta della destinazione, ma dà valore alla motivazione del viaggio. «Il turismo sta cambiando pelle – commenta Emanuele Guido, head of Business Unit Home, Fashion & Leisure Exhibitions di Fiera Milano -. Non è più soltanto flussi e numeri, ma un universo fatto di storie, passioni e comunità che plasmano nuove forme di viaggio». Nel presentare l’edizione di BIT26, Emanuele Guido afferma: «Vogliamo rivolgerci a tutti i Travel Makers, ossia tutti coloro che creano, facilitano e raccontano l’esperienza turistica: dagli intermediari specializzati ai travel designer, dai local ambassador agli influenzatori di comunità con interessi comuni, dagli innovatori digitali agli storyteller. Una galassia eterogenea che esprime il nuovo dna del settore e porta in manifestazione motivazioni e prospettive inedite». Quali sono le principali novità di BIT26 e come nasce il nuovo progetto? «Abbiamo analizzato le trasformazioni della società e delle tendenze di consumo, anche oltre il turismo. Nei mercati sviluppati emerge una forte polarizzazione: da un lato il mass market, basato sul consumo standardizzato, dall’altro un approccio centrato sulle persone, che acquistano sulla base di valori e motivazioni personali. In questo scenario, il ruolo di una manifestazione del turismo non è più di proporre il viaggio come se fosse un prodotto, ma offrire strumenti e relazioni a chi costruisce offerte più complesse, articolate, emozionali e motivazionali, e vuole proporre esperienze autentiche e personalizzate». È così che nasce il concetto di Travel Makers? «Esatto. Non parliamo più di semplici consumatori, ma di viaggiatori che cercano contenuto, profondità e autenticità. A loro si rivolgono i travel makers, ovvero quegli operatori e “influenzatori” – come li chiamiamo noi – che creano, raccontano e ispirano nuove esperienze. La nostra sfida è stata costruire una piattaforma che permetta a questi attori di incontrarsi, di confrontarsi, di condividere motivazioni e imparare a narrarle attraverso uno storytelling efficace». Come avverrà questo confronto? «Abbiamo immaginato la BIT come una città, con distretti che valorizzano l’offerta espositiva e piazze in cui avviene la condivisione delle idee e il confronto all’interno di un format che abbiamo chiamato Travel Makers Fest. Il Travel Makers Fest è il “sistema nervoso centrale” di BIT 2026, un luogo di approfondimento e confronto, dove si discute di motivazioni, di storytelling e di esperienze di successo da replicare. Non si tratta solo di presentare prodotti, ma di mettere in discussione idee e visioni per costruire collaborazioni di valore lungo la filiera». In cosa vi differenzia questa scelta dalle altre manifestazioni di settore? «Le fiere tradizionali funzionano come marketplace: porti i prodotti, costruisci il pacchetto e lo proponi. Ma oggi, soprattutto grazie al digitale, il marketplace esiste tutto l’anno. La manifestazione deve offrire qualcosa di più: essere il momento in cui ci si incontra per condividere idee, discutere opportunità e creare collaborazioni. È questo il valore distintivo di BIT». Leggi tutta l’intervista: Condividi

Specialità veneziane e italiane arricchiranno la gastronomia dei tre ristoranti a tema: il Marco Polo solo per adulti, il Family Restaurant ispirato alle piazze veneziane e il ristorante dei bambini. La struttura, realizzata per accogliere gli ospiti anche nel periodo invernale con riscaldamento e divertimento all’interno, punta a coprire un’offerta di ospitalità su dieci mesi, da Pasqua all’Epifania. Il progetto prevede oltre 180 posti di lavoro e un indotto di imprese, artigiani e fornitori locali. «Il tutto finanziato internamente - sottolinea Riffeser -, senza partner esterni né fondi di investimento. Non siamo una catena alberghiera. Questo ci permette coerenza e libertà progettuale. Investiamo in qualità e rispetto dell’ambiente». «Visione, passione, cordialità e una filosofia dell’ospitalità che ci distingue – aggiunge Jaro Rataj, direttore marketing Cavallino Bianco Caorle -. Ma la vera sfida sarà portare il resort a funzionare fuori stagione, nei mesi invernali in riva al mare. Il Cavallino Bianco sarà funzionale e pronto per questo. È stato creato per essere molto di più di un hotel, poiché una vacanza al Cavallino Bianco porta con se un valore aggiunto, “una rinnovata connessione tra genitori e figli, un luogo dove recuperare forza nelle relazioni”. A Caorle porteremo la stessa qualità e filosofia del pluripremiato Cavallino Bianco di Ortisei». Sono già aperte le prenotazioni anche con formula early booking, prenotabili dal sito www.cavallino-bianco.com. [gallery columns="4" ids="498278,498280,498282,498283"] [post_title] => L’evoluzione del Cavallino Bianco Hotel, dalla montagna al mare [post_date] => 2025-10-02T13:16:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => caorle [1] => cavallino-bianco [2] => il-family-hotel [3] => ralf-a-riffeser ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Caorle [1] => Cavallino Bianco [2] => il family hotel [3] => Ralf A. Riffeser ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759411006000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Euphemia, marchio di Lab Travel, sceglie Ttg Travel Experience per presentare VoyaGO, il nuovo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per supportare i Personal Voyager. La novità si inserisce in una visione più ampia, volta a trasmettere un messaggio di empowerment agli agenti di viaggio e garantire loro piena soddisfazione personale e professionale. Una visione che prende forma proprio nella struttura dello stand: superfici specchianti invitano gli agenti di viaggio a fermarsi, riconoscersi, guardarsi e riflettere sul proprio valore, per connettersi o riconnettersi con quella consapevolezza di sé che è un elemento imprescindibile della crescita professionale e del successo. Un’esperienza immersiva arricchita dalle testimonianze dei Personal Voyager – oggi 146 – che già abitano la “Casa di Euphemia” e che trasformano lo spazio espositivo in un luogo di narrazione e ispirazione. Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, dichiara: “Euphemia restituisce agli agenti di viaggio l’essenza più autentica e la dignità del loro lavoro. Li libera da oneri e responsabilità, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: esprimere al meglio la propria professionalità, ottenere risultati concreti e dare spazio a quella passione che è la vera ragione per cui si sceglie questo mestiere”. A sostenere i Personal Voyager c’è un ecosistema che comprende 42 collaboratori nella sede centrale di Cuneo, una rete di 45 filiali nel centro e nord Italia, condizioni privilegiate con i principali fornitori turistici e soluzioni tecnologiche avanzate. Tra queste, spicca l’assistente digitale VoyaGO, una delle novità più significative del 2025, che segna l’ingresso dell’AI nei processi operativi del Gruppo: frutto di un lungo percorso di ricerca ed investimenti concreti, sarà operativo nelle prossime settimane. Perfettamente integrato nei sistemi gestionali Euphemia, VoyaGO dialogherà con tutte le piattaforme di prenotazione e sarà in grado di fornire ai Personal Voyager risposte immediate e accesso diretto a informazioni strategiche, semplificando il lavoro quotidiano e aumentando efficienza e produttività. Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “L’assistente digitale, sviluppato basandosi sulla piattaforma Azure di Microsoft, è stato creato ribaltando il concetto che solitamente guida queste operazioni. Non aiuterà a vendere e non si interfaccerà con il cliente finale, aiuterà invece i nostri Personal Voyager ad essere più veloci e performanti soprattutto con il gestionale interno, con il prodotto assicurativo e le informazioni riguardanti visti e vaccinazioni. Per Euphemia il punto di riferimento continua ad essere il Personal Voyager”. Il giorno 8 ottobre, presso lo stand di Euphemia gli agenti di viaggio potranno incontrare Daniele Grandini, chief innovation officer di 4ward SRL, l’azienda che ha sviluppato VoyaGO, per approfondire il tema dell’AI e delle sue molteplici nuove applicazioni nel turismo. [post_title] => Euphemia lancia l'assistente digitale VoyaGo al Ttg di Rimini [post_date] => 2025-10-02T13:14:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759410880000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498255 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Plana sull'inverno milanese Ryanair con rinnovati investimenti in termini di aeromobili, nuove rotte e più frequenze per Malpensa e, soprattutto, per Bergamo. Quella con lo scalo orobico «è una relazione eccellente - ha sottolineato Eddie Wilson, ceo di Ryanair Dac -, che risale addirittura al 2004, quando qui neppure esistevano voli commerciali. Grazie al lavoro comune di Sacbo e Ryanair, Milano Bergamo è diventato quello che è oggi, il terzo scalo italiano, dove quest'anno trasportiamo quasi 14 milioni di passeggeri». Il ceo mantiene il riserbo sul nuovo accordo commerciale siglato con la società di gestione, ma ribadisce la valenza dell'aeroporto: «Basti pensare alle 80 rotte servite, una cifra spettacolare». E di tutto il bacino lombardo dove la compagnia intende «continuare a crescere: anche a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing, stiamo rimettendo a punto la distribuzione di quelli già in servizio per coprire tutti gli aeroporti italiani e potremmo assegnare una quota significativa di quelli in ordine (309 nei prossimi 9 anni) proprio agli scali di Milano». Tornando alla winter, l'offerta della low cost irlandese a Milano conterà, complessivamente, 31 velivoli basati e 120 rotte, per «un inverno di crescita». Nel dettaglio si tratta di nove aeromobili posizionati a Malpensa, uno in più rispetto alla scorsa stagione, e un network di 40 rotte di cui 5 nuove per Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv». Si punta ai 5,4 milioni di passeggeri trasportati A Milano Bergamo saranno 22 i velivoli basati, «due in più rispetto allo scorso inverno, che serviranno 80 rotte. Su molte di queste, una trentina, sono previsti incrementi di frequenze, come ad esempio su Amman, Trapani, Varsavia, con il ritorno di Pescara». Nei due scali si prevede dunque il transito di 19 milioni di passeggeri all'anno, per una crescita del +4%, grazie all'aggiunta di 400.000 posti. Ogni futuro, nuovo investimento Ryanair in Italia è comunque subordinato, oltre che alla disponibilità di velivoli, alla risposta del governo all'ormai nota proposta della low cost di abolire l'addizionale comunale, ovunque, «così da stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Se questa tassa verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia». Per concludere, nel 2025 Ryanair ha trasportato in Italia 65 milioni di passeggeri (20 le basi incluse la nuova di Trapani, che sarà operativa da gennaio 2026) e 32 gli aeroporti serviti. [post_title] => Ryanair cresce su Milano con 3 nuovi velivoli posizionati. «Bergamo? Relazione eccellente» [post_date] => 2025-10-02T12:45:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759409106000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Collaborazione, identità, comunicazione, prodotto e promocommercializzazione: sono queste le parole chiave di una destinazione turistica che funziona secondo Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki - agenzia associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite e socia della rete di imprese DEDE Destination Desing. Studiowiki lavora da anni nel marketing territoriale, affiancando diverse destinazioni in tutta Italia. Qual è, secondo voi, la condizione essenziale perché una destinazione possa crescere? La condizione imprescindibile è la collaborazione tra pubblico e privato. Nessuna destinazione può crescere se le due parti non si muovono insieme: senza questa sinergia è difficile costruire strategie di sviluppo turistico solide e sostenibili. Il pubblico deve garantire visione, continuità e capacità di coordinamento. risorse; il privato porta competenze, prodotto, capacità di innovazione e di risposta al mercato. Quando questi due mondi si incontrano, si attiva un processo virtuoso che permette al territorio di strutturarsi davvero come destinazione, creando valore e ricadute concrete. Come si passa dall’identità di un territorio alla costruzione di un prodotto turistico riconoscibile? Rendendo il territorio fruibile e organizzato. Un territorio non diventa destinazione turistica solo perché possiede attrazioni o bellezze naturali: lo diventa quando queste risorse si trasformano in esperienze chiare, accessibili, prenotabili, integrate con i servizi e coerenti con l’identità locale. È un lavoro di costruzione che passa dal coinvolgimento degli operatori fino alla definizione di un’offerta condivisa, capace di parlare con una voce sola e di garantire qualità riconoscibile. La comunicazione entra in gioco solo a questo punto? Sì, la comunicazione, almeno quella esterna rivolta al mercato, deve arrivare quando il prodotto è pronto, altrimenti rischia di creare un’immagine che non trova riscontro nell’esperienza reale del visitatore. Qui entra in gioco anche la promocommercializzazione, che non è semplice promozione né pura vendita, ma un ponte creativo tra ciò che la destinazione ha costruito e ciò che il mercato chiede. È il momento in cui lo storytelling incontra la distribuzione, in cui la narrazione si traduce in opportunità concrete per chi sceglie di viaggiare. Quali sono le difficoltà principali che incontrate in questi processi? Una criticità frequente è la mancanza di allineamento tra pubblico e privato, che hanno tempi e obiettivi diversi. Un’altra è la discontinuità dei progetti, che rischiano di fermarsi a iniziative isolate senza svilupparsi nel lungo periodo. Se l’esperienza non è solida, la promozione perde efficacia e il brand stesso si indebolisce. E allora qual è il ruolo del brand in questo percorso? Il brand arriva come espressione di un lavoro più ampio. Non è un punto di partenza estetico, ma il risultato di un percorso che ha visto la costruzione del prodotto, il coinvolgimento della comunità, la definizione di un’identità chiara. Il marchio funziona quando diventa strumento condiviso, adottato dagli operatori e riconosciuto dagli abitanti, capace di sintetizzare in modo semplice e duraturo la complessità di un territorio. È fondamentale che il prodotto esista prima che la comunicazione prenda il volo. Dal suo osservatorio professionale, come vede l’evoluzione del marketing turistico nei prossimi anni? Stiamo entrando in una fase in cui le destinazioni non possono più solo “promuoversi”: devono strutturarsi come sistemi, con identità chiare, prodotti ben organizzati e strategie capaci di dialogare con i mercati in modo continuativo. Cresceranno i temi della sostenibilità e della digitalizzazione, ma anche la dimensione di rete, perché nessun territorio può ragionare da solo. In questo scenario, la costruzione del prodotto e la promocommercializzazione diventeranno il cuore delle strategie, mentre il branding sarà la naturale sintesi di tutto questo lavoro. [post_title] => Destinazione turistica, per Studiowiki focus su collaborazione, identità, comunicazione e prodotto [post_date] => 2025-10-02T12:36:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759408562000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono molte le novità per Gnv, la compagnia del gruppo Msc. L’offerta già molto ampia sarà rafforzata dall’ingresso della nuova nave Gnv Virgo che sarà battezzata a dicembre a Palermo e sarà posizionata sulla Sicilia. Proseguono anche le novità sui vari cluster di clientela, allo scopo di rendere l’esperienza dei passeggeri e degli autisti/trasportatori il più piacevole possibile. «Nel 2025 – spiega Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv– non solo abbiamo mantenuto tutte le linee del 2024 ma ne abbiamo aggiunto delle nuove. Abbiamo aperto la Civitavecchia -Tunisi e poi abbiamo aperto sull’Algeria. Da gennaio a settembre i passeggeri trasportati, in termini di volumi, sono aumentati del 7%. Considerando solo l'alta stagione, tra giugno settembre, i numeri sono ancora migliori. Parliamo quindi del 10% in più con picchi sulle nostre destinazioni storiche, Sardegna e Sicilia, questo in contro tendenza rispetto alle dinamiche macro economiche che hanno caratterizzato il turismo di quest'anno». Il canale intermediato ha avuto volumi in crescita tra gennaio e settembre del 5%, in linea rispetto al canale diretto, mentre da giugno a settembre è aumentato dell'8%, sempre in linea rispetto al canale diretto. «Questo è un ottimo segnale – aggiunge Della Valle - in contro tendenza rispetto all’andamento generale. Ma perché continua a crescere il canale intermediato per Gnv? Perché la compagnia dedica investimenti ed azioni verso quel canale. A cominciare dal fattore umano: abbiamo due uffici dedicati, uno Italia-Albania e l’altro rivolto alle altre nazioni. Abbiamo personale al contact center che risponde alle chiamate delle adv e nello specifico due persone che rispondono solo alle agenzie del programma Elite». Gli investimenti della compagnia non riguardano solo le nuove navi ma anche le navi storiche, come la Gnv Excelsior, che è stata ribattezzata nave smart, perché sottoposta ad un rinnovamento in termini di digitalizzazione, con l’introduzione di maxi schermi, totem, digital signage,ma anche ad un rafforzamento dei servizi per le famiglie, tramite collaborazioni con aziende importanti e l’introduzione di nuovi menù. «Tra le altre novità per il mondo ferry – continua Della Valle – l’introduzione dell’imbarco “relax”, vale a dire una nuova possibilità per i passeggeri: una volta arrivati in nave non sarà più necessario sostare in rampa, ma si potrà salire direttamente a bordo e godere delle virtù della nave, quindi prendere il possesso della cabina, riposarsi, prendere un caffè o un drink e godersi il mare prima che la nave parta». «Investimenti e novità sono molto apprezzati dai passeggeri – conclude Della Valle - Lo dimostra l'indicatore internazionale (NPS) utilizzato per valutare quanto i passeggeri amino o non amino un prodotto, che è aumentato di 27 punti rispetto all'anno scorso». Maria Carniglia [post_title] => Gnv rafforza offerta e capacità, il 13 ottobre aprono le prenotazioni per il 2026 [post_date] => 2025-10-02T11:34:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759404860000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte domani “WE Team in Ischia – Top Edition”, l’evento riservato alle agenzie Welcome del segmento Team che si sono distinte per i migliori risultati di vendita in tutte le aree di business (leisure, vettori, assicurazioni e business travel). L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Imperatore Travel World, partner strategico del network per il turismo d’eccellenza del Mare Italia, capace di innovare l’esperienza locale ed esperienziale integrando tradizione e modernità, valorizzando l’ampio patrimonio turistico del nostro Paese e gli elementi distintivi dell’ospitalità italiana, si svolgerà dal 3 al 5 ottobre nello scenario raffinato del Manzi Hotel & SPA, simbolo di ospitalità d’eccellenza sull’isola di Ischia, sede dell’operatore. L’obiettivo dell’evento è avviare un nuovo percorso di dialogo e collaborazione con le agenzie Team Top Selection, con la presenza di 50 Agenti che rappresentano parte dei punti vendita che saranno coinvolti nel progetto. In quest’ottica, il dialogo con le agenzie Team Top Selection rappresenta un passaggio chiave per rafforzare e attualizzare il “nuovo” Progetto Team a loro dedicato, potenziandone ulteriormente il ruolo all’interno della rete e del mercato, candidandole a leader nel processo evolutivo che coinvolge il Network a beneficio di tutte le Agenzie che ne fanno parte. Il confronto si svolgerà insieme alla direzione del Network, rappresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all’evento con i responsabili di reparto, per un momento di dialogo strutturato, concreto e orientato al futuro. [post_title] => Welcome: al via l'evento "We Team in Ischia", dedicato alle agenzie segmento Team [post_date] => 2025-10-02T10:28:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759400893000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498245 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non ci sono margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi e si procede dunque con la procedura di licenziamento collettivo dei circa 2mila lavoratori. E' quanto apprende AdnKronos da fonti presenti all'incontro odierno al ministero del lavoro, convocato per discutere proprio della procedura di licenziamento collettivo e della proroga della Cigs per i dipendenti dell'ex Alitalia, in scadenza al 31 ottobre, auspicata dai sindacati. Si lavorerà invece per l'anno aggiuntivo di Naspi finanziato dall'Fsta, il fondo straordinario per il trasporto aereo, con i sindacati che hanno chiesto che siano almeno due gli anni in più. "A stretto giro" è prevista una nuova convocazione con tutti i soggetti interessati ad attivare questa procedura. La procedura di licenziamento, stando a quanto apprende dovrebbe partire intorno al 10 ottobre anche se i licenziamenti saranno effettivi dal 31. L'ulteriore anno di Naspi dovrà essere concordato e definito nei successivi incontri tra sindacati, Mef e ministero del Lavoro, il primo dei quali dovrebbe avere luogo tra una settimana-10 giorni [post_title] => Alitalia fine della cassa integrazione. Licenziamento per 2000 lavoratori [post_date] => 2025-10-02T10:21:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759400481000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Canada ha recentemente aggiunto nuovi servizi ai passeggeri che viaggiano in classe economica. La compagnia aerea offre ora gratuitamente birra, vino e una vasta gamma di snack di brand canadesi. L'offerta è valida su tutto il network, compresi i collegamenti con il Messico e i Caraibi: un'iniziativa volta a rafforzare il servizio, ma anche ad attrarre una clientela leisure in forte crescita. «Nell'ambito del nostro impegno a migliorare l'esperienza a bordo, siamo lieti di introdurre ancora più nuove opzioni nei nostri menu - afferma Scott O'Leary, vicepresidente fidelizzazione e prodotti di Air Canada -. Queste novità offrono una scelta variegata, mettono in risalto i marchi canadesi e consentono ai nostri passeggeri di rilassarsi e iniziare il loro viaggio con il piede giusto, indipendentemente dalla loro destinazione». Questi adeguamenti fanno parte di un più ampio progetto volto a migliorare l'offerta della compagnia di bandiera canadese, che ha recentemente modernizzato la sua applicazione mobile, ripensato il suo programma fedeltà Aeroplan, rinnovato diverse sale d'attesa aeroportuali e ampliato il sistema di intrattenimento a bordo. Air Canada ha inoltre introdotto, in collaborazione con Bell, l'accesso wi-fi gratuito e veloce per i suoi membri Aeroplan sui voli nordamericani e verso alcune destinazioni leisure. [post_title] => Air Canada eleva il servizio in economy con bevande e snack gratuiti [post_date] => 2025-10-02T09:48:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759398520000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "bit26 il viaggio da tutti i punti di vista" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":48,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4850,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Da martedì 10 a giovedì 12 febbraio, Fiera Milano presenta BIT 2026 che, con il rinnovato concept, è sempre più piattaforma capace di generare valore per tutta la filiera: al centro i Travel Makers e il Travel Makers Fest, con oltre 200 appuntamenti dedicati a trend, formazione e opportunità di matching.\r

\r

Il viaggiatore di oggi cerca autenticità e, soprattutto, non si concentra soltanto sulla scelta della destinazione, ma dà valore alla motivazione del viaggio. «Il turismo sta cambiando pelle - commenta Emanuele Guido, head of Business Unit Home, Fashion & Leisure Exhibitions di Fiera Milano -. Non è più soltanto flussi e numeri, ma un universo fatto di storie, passioni e comunità che plasmano nuove forme di viaggio».\r

\r

Nel presentare l’edizione di BIT26, Emanuele Guido afferma: «Vogliamo rivolgerci a tutti i Travel Makers, ossia tutti coloro che creano, facilitano e raccontano l’esperienza turistica: dagli intermediari specializzati ai travel designer, dai local ambassador agli influenzatori di comunità con interessi comuni, dagli innovatori digitali agli storyteller. Una galassia eterogenea che esprime il nuovo dna del settore e porta in manifestazione motivazioni e prospettive inedite».\r

\r

Quali sono le principali novità di BIT26 e come nasce il nuovo progetto?\r

\r

«Abbiamo analizzato le trasformazioni della società e delle tendenze di consumo, anche oltre il turismo. Nei mercati sviluppati emerge una forte polarizzazione: da un lato il mass market, basato sul consumo standardizzato, dall’altro un approccio centrato sulle persone, che acquistano sulla base di valori e motivazioni personali. In questo scenario, il ruolo di una manifestazione del turismo non è più di proporre il viaggio come se fosse un prodotto, ma offrire strumenti e relazioni a chi costruisce offerte più complesse, articolate, emozionali e motivazionali, e vuole proporre esperienze autentiche e personalizzate».\r

\r

È così che nasce il concetto di Travel Makers?\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

«Esatto. Non parliamo più di semplici consumatori, ma di viaggiatori che cercano contenuto, profondità e autenticità. A loro si rivolgono i travel makers, ovvero quegli operatori e “influenzatori” - come li chiamiamo noi - che creano, raccontano e ispirano nuove esperienze. La nostra sfida è stata costruire una piattaforma che permetta a questi attori di incontrarsi, di confrontarsi, di condividere motivazioni e imparare a narrarle attraverso uno storytelling efficace».\r

\r

Come avverrà questo confronto?\r

\r

«Abbiamo immaginato la BIT come una città, con distretti che valorizzano l’offerta espositiva e piazze in cui avviene la condivisione delle idee e il confronto all’interno di un format che abbiamo chiamato Travel Makers Fest. Il Travel Makers Fest è il “sistema nervoso centrale” di BIT 2026, un luogo di approfondimento e confronto, dove si discute di motivazioni, di storytelling e di esperienze di successo da replicare. Non si tratta solo di presentare prodotti, ma di mettere in discussione idee e visioni per costruire collaborazioni di valore lungo la filiera».\r

\r

In cosa vi differenzia questa scelta dalle altre manifestazioni di settore?\r

\r

«Le fiere tradizionali funzionano come marketplace: porti i prodotti, costruisci il pacchetto e lo proponi. Ma oggi, soprattutto grazie al digitale, il marketplace esiste tutto l’anno. La manifestazione deve offrire qualcosa di più: essere il momento in cui ci si incontra per condividere idee, discutere opportunità e creare collaborazioni. È questo il valore distintivo di BIT».\r

\r

Leggi tutta l'intervista:\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"BIT26, il viaggio da tutti i punti di vista","post_date":"2025-10-02T15:09:59+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759417799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498274","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Presentato a Milano il nuovo luxury family beach resort del Gruppo Cavallino Bianco. Interamente dedicato alle famiglie, dall’architettura tipicamente veneziana, il resort, in fase di costruzione nella cittadina veneta di Caorle è situato direttamente in riva al mare tra una rigogliosa pineta e una vastissima spiaggia. L’apertura è prevista per maggio 2026.\r

Un sogno che diventa realtà\r

Nato dalla visione di Ralf A. Riffeser, amministratore unico e direttore generale dei luxury family resort Cavallino Bianco, «Il cavallino Bianco vuole essere un luogo di rinnovata connessione tra genitori e figli, dove recuperare forza nelle relazioni, una vera stazione di rifornimento d’amore per la famiglia. Crediamo che il tempo di qualità trascorso con la famiglia o in coppia sia il vero lusso contemporaneo», ha spiegato Riffeser. Sulle orme del nonno, Riffeser realizza il primo Cavallino Bianco a Ortisei sulle Dolomiti tra il 2001 e 2005, oggi riconosciuto più volte come miglior family hotel al mondo, premiato sei volte da TripAdvisor. Il resort di Caorle sarà la sua diretta evoluzione.\r

Il nuovo Cavallino Bianco di Caorle\r

“Destinato a diventare un punto di riferimento internazionale della categoria” tra unicità e lusso, il family hotel nasce dall’ex Colonia Pordenone. Offrirà 101 suite da 46 a 116 m², terrazze private vista e fronte mare, doppi bagni, ambienti separati per adulti e bambini per ogni comfort e privacy. Servizi esclusivi e un garage coperto da 170 posti. La spiaggia privata di 5 ettari sarà dotata di cabanas immerse nelle dune rinverdite di macchia mediterranea. All’interno un centro benessere di 4 mila metri quadri offrirà piscine riscaldate, saune, beauty farm, trattamenti olistici e una rooftop spa solo per adulti con infinity sky pool vista mare. Ragazzi e bambini potranno usufruire di servizi a loro dedicati e accesso alla Lino Land.\r

\r

Specialità veneziane e italiane arricchiranno la gastronomia dei tre ristoranti a tema: il Marco Polo solo per adulti, il Family Restaurant ispirato alle piazze veneziane e il ristorante dei bambini. La struttura, realizzata per accogliere gli ospiti anche nel periodo invernale con riscaldamento e divertimento all’interno, punta a coprire un’offerta di ospitalità su dieci mesi, da Pasqua all’Epifania. Il progetto prevede oltre 180 posti di lavoro e un indotto di imprese, artigiani e fornitori locali.\r

\r

«Il tutto finanziato internamente - sottolinea Riffeser -, senza partner esterni né fondi di investimento. Non siamo una catena alberghiera. Questo ci permette coerenza e libertà progettuale. Investiamo in qualità e rispetto dell’ambiente».\r

\r

«Visione, passione, cordialità e una filosofia dell’ospitalità che ci distingue – aggiunge Jaro Rataj, direttore marketing Cavallino Bianco Caorle -. Ma la vera sfida sarà portare il resort a funzionare fuori stagione, nei mesi invernali in riva al mare. Il Cavallino Bianco sarà funzionale e pronto per questo. È stato creato per essere molto di più di un hotel, poiché una vacanza al Cavallino Bianco porta con se un valore aggiunto, “una rinnovata connessione tra genitori e figli, un luogo dove recuperare forza nelle relazioni”. A Caorle porteremo la stessa qualità e filosofia del pluripremiato Cavallino Bianco di Ortisei».\r

\r

Sono già aperte le prenotazioni anche con formula early booking, prenotabili dal sito www.cavallino-bianco.com.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"498278,498280,498282,498283\"]","post_title":"L’evoluzione del Cavallino Bianco Hotel, dalla montagna al mare","post_date":"2025-10-02T13:16:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["caorle","cavallino-bianco","il-family-hotel","ralf-a-riffeser"],"post_tag_name":["Caorle","Cavallino Bianco","il family hotel","Ralf A. Riffeser"]},"sort":[1759411006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Euphemia, marchio di Lab Travel, sceglie Ttg Travel Experience per presentare VoyaGO, il nuovo assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale, sviluppato per supportare i Personal Voyager. La novità si inserisce in una visione più ampia, volta a trasmettere un messaggio di empowerment agli agenti di viaggio e garantire loro piena soddisfazione personale e professionale.\r

Una visione che prende forma proprio nella struttura dello stand: superfici specchianti invitano gli agenti di viaggio a fermarsi, riconoscersi, guardarsi e riflettere sul proprio valore, per connettersi o riconnettersi con quella consapevolezza di sé che è un elemento imprescindibile della crescita professionale e del successo. Un’esperienza immersiva arricchita dalle testimonianze dei Personal Voyager – oggi 146 – che già abitano la “Casa di Euphemia” e che trasformano lo spazio espositivo in un luogo di narrazione e ispirazione.\r

Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, dichiara: “Euphemia restituisce agli agenti di viaggio l’essenza più autentica e la dignità del loro lavoro. Li libera da oneri e responsabilità, permettendo loro di concentrarsi su ciò che conta davvero: esprimere al meglio la propria professionalità, ottenere risultati concreti e dare spazio a quella passione che è la vera ragione per cui si sceglie questo mestiere”.\r

A sostenere i Personal Voyager c’è un ecosistema che comprende 42 collaboratori nella sede centrale di Cuneo, una rete di 45 filiali nel centro e nord Italia, condizioni privilegiate con i principali fornitori turistici e soluzioni tecnologiche avanzate.\r

Tra queste, spicca l’assistente digitale VoyaGO, una delle novità più significative del 2025, che segna l’ingresso dell’AI nei processi operativi del Gruppo: frutto di un lungo percorso di ricerca ed investimenti concreti, sarà operativo nelle prossime settimane. Perfettamente integrato nei sistemi gestionali Euphemia, VoyaGO dialogherà con tutte le piattaforme di prenotazione e sarà in grado di fornire ai Personal Voyager risposte immediate e accesso diretto a informazioni strategiche, semplificando il lavoro quotidiano e aumentando efficienza e produttività.\r

Michele Zucchi, ad Euphemia, aggiunge: “L’assistente digitale, sviluppato basandosi sulla piattaforma Azure di Microsoft, è stato creato ribaltando il concetto che solitamente guida queste operazioni. Non aiuterà a vendere e non si interfaccerà con il cliente finale, aiuterà invece i nostri Personal Voyager ad essere più veloci e performanti soprattutto con il gestionale interno, con il prodotto assicurativo e le informazioni riguardanti visti e vaccinazioni. Per Euphemia il punto di riferimento continua ad essere il Personal Voyager”.\r

Il giorno 8 ottobre, presso lo stand di Euphemia gli agenti di viaggio potranno incontrare Daniele Grandini, chief innovation officer di 4ward SRL, l’azienda che ha sviluppato VoyaGO, per approfondire il tema dell’AI e delle sue molteplici nuove applicazioni nel turismo.","post_title":"Euphemia lancia l'assistente digitale VoyaGo al Ttg di Rimini","post_date":"2025-10-02T13:14:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759410880000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Plana sull'inverno milanese Ryanair con rinnovati investimenti in termini di aeromobili, nuove rotte e più frequenze per Malpensa e, soprattutto, per Bergamo. Quella con lo scalo orobico «è una relazione eccellente - ha sottolineato Eddie Wilson, ceo di Ryanair Dac -, che risale addirittura al 2004, quando qui neppure esistevano voli commerciali. Grazie al lavoro comune di Sacbo e Ryanair, Milano Bergamo è diventato quello che è oggi, il terzo scalo italiano, dove quest'anno trasportiamo quasi 14 milioni di passeggeri». Il ceo mantiene il riserbo sul nuovo accordo commerciale siglato con la società di gestione, ma ribadisce la valenza dell'aeroporto: «Basti pensare alle 80 rotte servite, una cifra spettacolare».\r

\r

E di tutto il bacino lombardo dove la compagnia intende «continuare a crescere: anche a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing, stiamo rimettendo a punto la distribuzione di quelli già in servizio per coprire tutti gli aeroporti italiani e potremmo assegnare una quota significativa di quelli in ordine (309 nei prossimi 9 anni) proprio agli scali di Milano».\r

\r

Tornando alla winter, l'offerta della low cost irlandese a Milano conterà, complessivamente, 31 velivoli basati e 120 rotte, per «un inverno di crescita». Nel dettaglio si tratta di nove aeromobili posizionati a Malpensa, uno in più rispetto alla scorsa stagione, e un network di 40 rotte di cui 5 nuove per Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv». Si punta ai 5,4 milioni di passeggeri trasportati\r

\r

A Milano Bergamo saranno 22 i velivoli basati, «due in più rispetto allo scorso inverno, che serviranno 80 rotte. Su molte di queste, una trentina, sono previsti incrementi di frequenze, come ad esempio su Amman, Trapani, Varsavia, con il ritorno di Pescara».\r

\r

Nei due scali si prevede dunque il transito di 19 milioni di passeggeri all'anno, per una crescita del +4%, grazie all'aggiunta di 400.000 posti.\r

\r

Ogni futuro, nuovo investimento Ryanair in Italia è comunque subordinato, oltre che alla disponibilità di velivoli, alla risposta del governo all'ormai nota proposta della low cost di abolire l'addizionale comunale, ovunque, «così da stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Se questa tassa verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia».\r

\r

Per concludere, nel 2025 Ryanair ha trasportato in Italia 65 milioni di passeggeri (20 le basi incluse la nuova di Trapani, che sarà operativa da gennaio 2026) e 32 gli aeroporti serviti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair cresce su Milano con 3 nuovi velivoli posizionati. «Bergamo? Relazione eccellente»","post_date":"2025-10-02T12:45:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759409106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Collaborazione, identità, comunicazione, prodotto e promocommercializzazione: sono queste le parole chiave di una destinazione turistica che funziona secondo Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki - agenzia associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite e socia della rete di imprese DEDE Destination Desing.\r

\r

Studiowiki lavora da anni nel marketing territoriale, affiancando diverse destinazioni in tutta Italia.\r

\r

Qual è, secondo voi, la condizione essenziale perché una destinazione possa crescere?\r

La condizione imprescindibile è la collaborazione tra pubblico e privato. Nessuna destinazione può crescere se le due parti non si muovono insieme: senza questa sinergia è difficile costruire strategie di sviluppo turistico solide e sostenibili. Il pubblico deve garantire visione, continuità e capacità di coordinamento. risorse; il privato porta competenze, prodotto, capacità di innovazione e di risposta al mercato. Quando questi due mondi si incontrano, si attiva un processo virtuoso che permette al territorio di strutturarsi davvero come destinazione, creando valore e ricadute concrete.\r

\r

Come si passa dall’identità di un territorio alla costruzione di un prodotto turistico riconoscibile?\r

Rendendo il territorio fruibile e organizzato. Un territorio non diventa destinazione turistica solo perché possiede attrazioni o bellezze naturali: lo diventa quando queste risorse si trasformano in esperienze chiare, accessibili, prenotabili, integrate con i servizi e coerenti con l’identità locale. È un lavoro di costruzione che passa dal coinvolgimento degli operatori fino alla definizione di un’offerta condivisa, capace di parlare con una voce sola e di garantire qualità riconoscibile.\r

\r

La comunicazione entra in gioco solo a questo punto?\r

Sì, la comunicazione, almeno quella esterna rivolta al mercato, deve arrivare quando il prodotto è pronto, altrimenti rischia di creare un’immagine che non trova riscontro nell’esperienza reale del visitatore. Qui entra in gioco anche la promocommercializzazione, che non è semplice promozione né pura vendita, ma un ponte creativo tra ciò che la destinazione ha costruito e ciò che il mercato chiede. È il momento in cui lo storytelling incontra la distribuzione, in cui la narrazione si traduce in opportunità concrete per chi sceglie di viaggiare.\r

\r

Quali sono le difficoltà principali che incontrate in questi processi?\r

Una criticità frequente è la mancanza di allineamento tra pubblico e privato, che hanno tempi e obiettivi diversi. Un’altra è la discontinuità dei progetti, che rischiano di fermarsi a iniziative isolate senza svilupparsi nel lungo periodo. Se l’esperienza non è solida, la promozione perde efficacia e il brand stesso si indebolisce.\r

\r

E allora qual è il ruolo del brand in questo percorso?\r

Il brand arriva come espressione di un lavoro più ampio. Non è un punto di partenza estetico, ma il risultato di un percorso che ha visto la costruzione del prodotto, il coinvolgimento della comunità, la definizione di un’identità chiara. Il marchio funziona quando diventa strumento condiviso, adottato dagli operatori e riconosciuto dagli abitanti, capace di sintetizzare in modo semplice e duraturo la complessità di un territorio. È fondamentale che il prodotto esista prima che la comunicazione prenda il volo.\r

\r

Dal suo osservatorio professionale, come vede l’evoluzione del marketing turistico nei prossimi anni?\r

Stiamo entrando in una fase in cui le destinazioni non possono più solo “promuoversi”: devono strutturarsi come sistemi, con identità chiare, prodotti ben organizzati e strategie capaci di dialogare con i mercati in modo continuativo. Cresceranno i temi della sostenibilità e della digitalizzazione, ma anche la dimensione di rete, perché nessun territorio può ragionare da solo. In questo scenario, la costruzione del prodotto e la promocommercializzazione diventeranno il cuore delle strategie, mentre il branding sarà la naturale sintesi di tutto questo lavoro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Destinazione turistica, per Studiowiki focus su collaborazione, identità, comunicazione e prodotto","post_date":"2025-10-02T12:36:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759408562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono molte le novità per Gnv, la compagnia del gruppo Msc. L’offerta già molto ampia sarà rafforzata dall’ingresso della nuova nave Gnv Virgo che sarà battezzata a dicembre a Palermo e sarà posizionata sulla Sicilia.\r

\r

Proseguono anche le novità sui vari cluster di clientela, allo scopo di rendere l’esperienza dei passeggeri e degli autisti/trasportatori il più piacevole possibile.\r

\r

«Nel 2025 – spiega Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv– non solo abbiamo mantenuto tutte le linee del 2024 ma ne abbiamo aggiunto delle nuove. Abbiamo aperto la Civitavecchia -Tunisi e poi abbiamo aperto sull’Algeria. Da gennaio a settembre i passeggeri trasportati, in termini di volumi, sono aumentati del 7%. Considerando solo l'alta stagione, tra giugno settembre, i numeri sono ancora migliori. Parliamo quindi del 10% in più con picchi sulle nostre destinazioni storiche, Sardegna e Sicilia, questo in contro tendenza rispetto alle dinamiche macro economiche che hanno caratterizzato il turismo di quest'anno».\r

\r

Il canale intermediato ha avuto volumi in crescita tra gennaio e settembre del 5%, in linea rispetto al canale diretto, mentre da giugno a settembre è aumentato dell'8%, sempre in linea rispetto al canale diretto.\r

\r

«Questo è un ottimo segnale – aggiunge Della Valle - in contro tendenza rispetto all’andamento generale. Ma perché continua a crescere il canale intermediato per Gnv? Perché la compagnia dedica investimenti ed azioni verso quel canale. A cominciare dal fattore umano: abbiamo due uffici dedicati, uno Italia-Albania e l’altro rivolto alle altre nazioni. Abbiamo personale al contact center che risponde alle chiamate delle adv e nello specifico due persone che rispondono solo alle agenzie del programma Elite».\r

\r

Gli investimenti della compagnia non riguardano solo le nuove navi ma anche le navi storiche, come la Gnv Excelsior, che è stata ribattezzata nave smart, perché sottoposta ad un rinnovamento in termini di digitalizzazione, con l’introduzione di maxi schermi, totem, digital signage,ma anche ad un rafforzamento dei servizi per le famiglie, tramite collaborazioni con aziende importanti e l’introduzione di nuovi menù.\r

\r

«Tra le altre novità per il mondo ferry – continua Della Valle – l’introduzione dell’imbarco “relax”, vale a dire una nuova possibilità per i passeggeri: una volta arrivati in nave non sarà più necessario sostare in rampa, ma si potrà salire direttamente a bordo e godere delle virtù della nave, quindi prendere il possesso della cabina, riposarsi, prendere un caffè o un drink e godersi il mare prima che la nave parta».\r

\r

«Investimenti e novità sono molto apprezzati dai passeggeri – conclude Della Valle - Lo dimostra l'indicatore internazionale (NPS) utilizzato per valutare quanto i passeggeri amino o non amino un prodotto, che è aumentato di 27 punti rispetto all'anno scorso».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Gnv rafforza offerta e capacità, il 13 ottobre aprono le prenotazioni per il 2026","post_date":"2025-10-02T11:34:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759404860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte domani “WE Team in Ischia – Top Edition”, l’evento riservato alle agenzie Welcome del segmento Team che si sono distinte per i migliori risultati di vendita in tutte le aree di business (leisure, vettori, assicurazioni e business travel).\r

\r

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Imperatore Travel World, partner strategico del network per il turismo d’eccellenza del Mare Italia, capace di innovare l’esperienza locale ed esperienziale integrando tradizione e modernità, valorizzando l’ampio patrimonio turistico del nostro Paese e gli elementi distintivi dell’ospitalità italiana, si svolgerà dal 3 al 5 ottobre nello scenario raffinato del Manzi Hotel & SPA, simbolo di ospitalità d’eccellenza sull’isola di Ischia, sede dell’operatore.\r

\r

L’obiettivo dell’evento è avviare un nuovo percorso di dialogo e collaborazione con le agenzie Team Top Selection, con la presenza di 50 Agenti che rappresentano parte dei punti vendita che saranno coinvolti nel progetto.\r

In quest’ottica, il dialogo con le agenzie Team Top Selection rappresenta un passaggio chiave per rafforzare e attualizzare il “nuovo” Progetto Team a loro dedicato, potenziandone ulteriormente il ruolo all’interno della rete e del mercato, candidandole a leader nel processo evolutivo che coinvolge il Network a beneficio di tutte le Agenzie che ne fanno parte.\r

Il confronto si svolgerà insieme alla direzione del Network, rappresentata da Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, e Dante Colitta, direttore network, entrambi presenti all’evento con i responsabili di reparto, per un momento di dialogo strutturato, concreto e orientato al futuro.","post_title":"Welcome: al via l'evento \"We Team in Ischia\", dedicato alle agenzie segmento Team","post_date":"2025-10-02T10:28:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1759400893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non ci sono margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi e si procede dunque con la procedura di licenziamento collettivo dei circa 2mila lavoratori. E' quanto apprende AdnKronos da fonti presenti all'incontro odierno al ministero del lavoro, convocato per discutere proprio della procedura di licenziamento collettivo e della proroga della Cigs per i dipendenti dell'ex Alitalia, in scadenza al 31 ottobre, auspicata dai sindacati. \r

\r

Si lavorerà invece per l'anno aggiuntivo di Naspi finanziato dall'Fsta, il fondo straordinario per il trasporto aereo, con i sindacati che hanno chiesto che siano almeno due gli anni in più. \"A stretto giro\" è prevista una nuova convocazione con tutti i soggetti interessati ad attivare questa procedura. \r

\r

La procedura di licenziamento, stando a quanto apprende dovrebbe partire intorno al 10 ottobre anche se i licenziamenti saranno effettivi dal 31. L'ulteriore anno di Naspi dovrà essere concordato e definito nei successivi incontri tra sindacati, Mef e ministero del Lavoro, il primo dei quali dovrebbe avere luogo tra una settimana-10 giorni","post_title":"Alitalia fine della cassa integrazione. Licenziamento per 2000 lavoratori","post_date":"2025-10-02T10:21:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1759400481000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada ha recentemente aggiunto nuovi servizi ai passeggeri che viaggiano in classe economica. La compagnia aerea offre ora gratuitamente birra, vino e una vasta gamma di snack di brand canadesi.\r

\r

L'offerta è valida su tutto il network, compresi i collegamenti con il Messico e i Caraibi: un'iniziativa volta a rafforzare il servizio, ma anche ad attrarre una clientela leisure in forte crescita.\r

\r

«Nell'ambito del nostro impegno a migliorare l'esperienza a bordo, siamo lieti di introdurre ancora più nuove opzioni nei nostri menu - afferma Scott O'Leary, vicepresidente fidelizzazione e prodotti di Air Canada -. Queste novità offrono una scelta variegata, mettono in risalto i marchi canadesi e consentono ai nostri passeggeri di rilassarsi e iniziare il loro viaggio con il piede giusto, indipendentemente dalla loro destinazione».\r

\r

Questi adeguamenti fanno parte di un più ampio progetto volto a migliorare l'offerta della compagnia di bandiera canadese, che ha recentemente modernizzato la sua applicazione mobile, ripensato il suo programma fedeltà Aeroplan, rinnovato diverse sale d'attesa aeroportuali e ampliato il sistema di intrattenimento a bordo. Air Canada ha inoltre introdotto, in collaborazione con Bell, l'accesso wi-fi gratuito e veloce per i suoi membri Aeroplan sui voli nordamericani e verso alcune destinazioni leisure.\r

\r

","post_title":"Air Canada eleva il servizio in economy con bevande e snack gratuiti","post_date":"2025-10-02T09:48:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759398520000]}]}}