Avis è il nuovo Official car rental company di Disneyland Paris A partire da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis sarà Official car rental company di Disneyland Paris e metterà a disposizione di tutti i clienti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa. Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, che riflettono l’impegno condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l’ambiente e sviluppo sostenibile. Inoltre, Avis offrirà agli ospiti di Disneyland Paris una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell’auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred. Grazie a questa partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis. E i clienti scopriranno che la magia e l’avventura possono iniziare sin dall’ufficio di noleggio: basterà salire a bordo di un veicolo Avis e mettersi in viaggio verso Disneyland Paris. Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell’esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. Questa attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia: una perfetta rappresentazione degli impegni comuni di Avis e Disneyland Paris. >

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444472 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono passate appena poche settimane dall'annuncio della nascita della nuova collezione Romeo, dal nome della struttura napoletana capostipite, che già la compagnia annuncia un ulteriore sviluppo in costiera Amalfitana, a far seguito all'apertura capitolina prevista per il prossimo ottobre. Dal Romeo Napoli progettato da Kenzo Tange, si passerà quindi al Romeo Roma di Zaha Hadid per arrivare infine al Romeo Massa Lubrense, firmato da Kengo Kuma. Tre archistar per altrettante interpretazioni differenti dell'offerta alberghiera: dal Modernismo hi-tech di Tange all’architettura parametrica che abbandona l’angolo retto di Zaha Hadid, per approdare alla sensibilità dell’artefatto come innesto paesaggistico-naturale di Kuma. Ma se del nuovo indirizzo in costiera ancora non è stato rivelato un granché, la compagnia di Alfredo Romeo ha invece deciso di svelare i dettagli della struttura capitolina in arrivo in autunno. L'hotel verrà in particolare realizzato dalla conversione del Cinquecentesco palazzo Capponi, in via Ripetta. Tutte le 74 camere e suite, alcune delle quali interamente affrescate nel piano soppalcato, saranno realizzate su misura da maestranze che si sono misurate con i materiali più preziosi della tradizione italiana quali gli ebani Macassar e Amara, il marmo nero Marquina, il marmo Carrara C e il noce Canaletto. Le camere presentano una metratura molto importante, che va da una media di 42 metri quadrati, per raggiungere i 155 metri quadrati delle suite Romeo degli ultimi piani con terrazze private sui tetti di Roma, nonché bagno turco, doccia emozionale, sauna, doccia con aggiunta di vitamina C e impianti di ultima generazione. L'offerta f&b si declinerà inoltre nel ristorante Alain Ducasse che porterà la firma dello chef più stellato del mondo e sarà dotata di una show kitchen arricchita da opere scultoree della stessa Zaha Hadid. Il Napoletano consentirà invece un’esplorazione delle tradizioni partenopee e una riscoperta di gusti autentici in un twist di innovazione. Altra opzione culinaria sarà la pizzeria ubicata nel Cortile, con pavimentazione di pietra lavica, tra opere scultoree di Marc Kostabi e Christian Leperino. Nel Terrazzino, ambiente in esterno al primo piano, un’opera parietale di Ugo Nespolo che reinterpreta piazza del Popolo fa da sfondo a uno spazio spazio adibito a eventi, presentazioni e lounge bar. La Spa Sisley Paris ubicata al piano terra in aderenza al fitness center tutto firmato Technogym, darà infine la possibilità di farsi coccolare con trattamenti speciali, oltre a offrire una zona relax con pareti di salgemma siciliano e una indoor pool con uno schermo posizionato nella parete di fondo che ospiterà video art. Nella spa sarà inoltre presente una sauna finlandese, una doccia emozionale e un bagno turco. [post_title] => Tutti i dettagli del nuovo Romeo Roma, mentre la collezione si espande in costiera Amalfitana [post_date] => 2023-04-27T15:19:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682608765000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444454 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A partire da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis sarà Official car rental company di Disneyland Paris e metterà a disposizione di tutti i clienti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa. Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, che riflettono l’impegno condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l'ambiente e sviluppo sostenibile. Inoltre, Avis offrirà agli ospiti di Disneyland Paris una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell'auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred. Grazie a questa partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis. E i clienti scopriranno che la magia e l'avventura possono iniziare sin dall’ufficio di noleggio: basterà salire a bordo di un veicolo Avis e mettersi in viaggio verso Disneyland Paris. Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell'esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. Questa attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia: una perfetta rappresentazione degli impegni comuni di Avis e Disneyland Paris. > [post_title] => Avis è il nuovo Official car rental company di Disneyland Paris [post_date] => 2023-04-27T12:04:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682597049000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Circa il 30% dei voli in Europa, ovvero " più di 10 milioni " di passeggeri aerei , è stato colpito dall'inizio di marzo dagli scioperi dei controllori francesi contro la riforma delle pensioni, ha affermato Eurocontrol. Secondo un rapporto dell'organismo di monitoraggio del traffico aereo in Europa, disponibile sul suo sito, ci sono stati " 34 giorni di disordini sociali " che hanno colpito il traffico aereo in Europa tra il 1 marzo e il 9 aprile, principalmente a causa dei controllori francesi, ma anche tedeschi. Questi 34 giorni “ hanno avuto un potenziale effetto su 237.000 voli ” in partenza, in arrivo o in transito negli spazi aerei dei Paesi interessati, “ soprattutto la Francia ”, secondo Eurocontrol. Data la posizione geografica della Francia, questi scioperi hanno avuto effetti a cascata su tutto il traffico aereo europeo. I 10 milioni di persone colpite tra marzo e aprile hanno in gran parte subito ritardi: la puntualità è scesa dal 79,8% al 70,5% nei giorni di azione sociale. Ma " ogni giorno di sciopero, circa 64.000 passeggeri non hanno potuto volare come previsto a causa di cancellazioni“, stima Eurocontrol. Dalla stessa fonte, tra il 7 marzo e il 9 aprile, le compagnie aeree hanno subito una media di 14 milioni di euro di costi aggiuntivi al giorno, dovuti a cancellazioni (8 milioni) o ritardi (6 milioni). Air France avrebbe perso 110.000 passeggeri nel primo trimestre e Aéroports de Paris, mezzo milione a Roissy-CDG e Paris-Orly, secondo il quotidiano Le Point . E per evitare le zone di controllo del traffico aereo francese, i vettori hanno volato in media 96.000 km in più per giorno di sciopero, aumentando il consumo di carburante e le emissioni di CO2, ha affermato Eurocontrol. [post_title] => Scioperi controllori francesi: più di 10 milioni di passeggeri colpiti [post_date] => 2023-04-24T12:00:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682337607000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Aero 2023" si conferma la principale fiera internazionale per l'aviazione generale e la business aviation. L'ultima edizione, che si è appena conclusa presso il centro espositivo dell'aeroporto di Friedrichshafen (Germania), ha visto oltre 670 espositori (di cui 27 italiani) provenienti da 35 Paesi, con una presenza totale di 27.200 visitatori. "Quest'anno la manifestazione ha confermato il grande successo delle nostre precedenti fiere che si erano svolte prima dello stop per la pandemia – ha dichiarato il direttore del salone, Tobias Bretzel –. In quattro intense giornate, i visitatori hanno potuto ottenere una panoramica completa delle nuove proposte dell'aviazione generale. Inoltre, grazie al programma di circa 200 conferenze e workshop, hanno potuto conoscere nuovi prodotti e progetti futuri e hanno potuto anche istruirsi sulla sicurezza nell'aviazione". Importante anche la presenza delle aziende italiane a "Aero 2023". Nel settore dei velivoli, la Blackshape ha presentato gli aerei Prime, Gabriel e BK160-TR, la ICP ha esposto gli ultraleggeri Savannah e Ventura, la Porto Aviation Group il nuovo Risen 915iS Superveloce, la Groppo Aviazione i velivoli Trail e G70 e la Promecc Aerospace le nuove versioni degli aerei Freccia e Pegaso. Per quanto riguarda l'ala rotante, la Konner Helicopters ha esposto i nuovi modelli K1-S19, K2 e anche l'anfibio K3. Nel settore degli autogiri, la Magni Gyro ha portato i nuovi M24 Plus, M26 e M16 Plus, mentre la Avio-Gyro ha presentato lo Sniper X. Nel settore degli idrovolanti, la Novotech ha fornito nuovi dettagli sul velivolo idro Seagull e la Scuola Italiana Volo ha illustrato le sue attività di produzione e installazione di galleggianti per velivoli anfibi, mentre l'Aviazione Marittima Italiana e il Gruppo Caroli Hotels hanno presentato i progetti europei SWAN per collegamenti turistici con idrovolanti tra Puglia, Grecia, Albania e Montenegro. Infine, Avioportolano ha firmato un accordo strategico con la statunitense Garmin International per fornire la cartografia aeronautica delle piste private in Italia. Altri espositori presenti sono stati Aero Club di Como, Aeroporto di Asiago, CMD, Cilaver, Contact, Flybox Avionics, FlyEurope.tv, Flymar, FP Propeller, Getecno, Gigolè, MAV, MW Fly, Nicelli e PMP. [post_title] => Grande successo per Aero 2023, la fiera della business aviation [post_date] => 2023-04-24T11:37:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682336258000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stata inaugurata lo scorso 15 aprile, con la coppia di chef e sommelier sloveni Sabina e Grega Repovž a bordo della Diana in occasione della sua crociera "Mysteries of Carthage and the Moors", la collaborazione tra Swan Hellenic e l'associazione dei Jeunes Restaurateurs (Jre). Una partnership che ha dato vita al nuovo concept Maris, che porterà di volta in volta a bordo un protagonista Jre, nell’ambito di una serie di itinerari di spedizione culturale sulle navi Vega e Diana. Ogni sera lo chef Maris proporrà un diverso piatto d'autore, in un crescendo che raggiungerà il proprio culmine con la cena di gala di fine viaggio. In programma anche una serie di show cooking, durante i quali gli chef sveleranno alcuni segreti della loro arte, nonché escursioni gastronomiche a terra per esplorare le tradizioni e le specialità culinarie locali. Oltre a Sabina e Grega Repovž, il programma Maris prevede la presenze dell'olandese Edwin Soumang (stella Michelin - Diana), dei tedeschi Michael Ammon (anch'egli stellato Michelin - Diana) e Andreas Hillejan (sempre stellato Michelin - Vega), dell'italiano Manfred Kofler (Vega) e dello spagnolo Manu Núñez (Vega). A seguire Arjan Kuipers dai Paesi Bassi (Vega), Tomaž Bratovž dalla Slovenia (il cui ristorante è il primo del suo Paese nella classifica The World's 50 Best Restaurants - Vega), Carles Ramon dalla Spagna (Vega), Daniel Lehmann dalla Svizzera (Diana), Clément Bidard dalla Francia (stellato Michelin da nove anni - Diana), Borja Marrero dalla Spagna (stella verde Michelin nel 2023 - Diana) e Luca Marchini dall'Italia (anch'egli stellato Michelin - Diana). Il debutto ufficiale del concept Maris sarà celebrato con una cena di gala a bordo della Diana, nell'ambito della cerimonia di battesimo che avrà luogo ad Amsterdam giovedì 4 maggio. Per l'occasione, tre chef Jre presenteranno la varietà creativa del nuovo format gastronomico: Edwin Soumang (ristorante One, Paesi Bassi), Daniel Canzian (ristorante Daniel Canzian, Italia) e Michael Ammon (Gasthof Jakob, Germania). [post_title] => Swan Hellenic lancia il format f&b Maris in collaborazione con gli chef dei Jeunes Restaurateurs (Jre) [post_date] => 2023-04-20T15:16:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682003795000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443950 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gerusalemme aprirà al pubblico la Piscina di Siloe dopo che, per la prima volta, sarà oggetto di uno scavo totale. L'Israel Antiquities Authority, l'Israel National Parks Authority e la fondazione della Città di Davide hanno annunciato l'inizio degli scavi della storica struttura. Per il suo profondo significato archeologico, la Piscina di Siloe, uno dei siti più importanti di Gerusalemme, è stata un punto focale per archeologi e studiosi di tutto il mondo per oltre 150 anni con l'obiettivo di scoprire e far conoscere la piscina. Nella prima fase i visitatori potranno osservare gli scavi, mentre nei prossimi mesi sarà aperta al pubblico nell'ambito di un percorso che avrà inizio nel punto più meridionale della Città di Davide e si concluderà nei pressi del Muro Occidentale. La costruzione della Piscina risale a circa 2.700 anni fa, come parte del sistema idrico di Gerusalemme nell'VIII secolo a.C. Secondo le stime, la Piscina di Siloe ha attraversato più fasi di sviluppo e, al culmine del suo splendore, aveva all'incirca le dimensioni di 5 dunam (11⁄4 acri) ed era intarsiata con imponenti lastre di pietra. Per la prima volta nella storia moderna, lo scavo dell'IAA ne consentirà l'esposizione completa, nel contesto di uno scavo archeologico ufficiale. Il sindaco di Gerusalemme, Moshe Lion, ha elogiato l'inizio del progetto. "La Piscina di Siloe nel Parco Nazionale della Città di Davide a Gerusalemme è un sito di importanza storica, nazionale e internazionale. Dopo molti anni di attesa saremo lieti di poter portare alla luce questo importante sito e renderlo accessibile a milioni di persone di visitatori che giungono ogni anno a Gerusalemme". [post_title] => Gerusalemme: la Piscina di Siloe sarà per la prima volta completamente aperta al pubblico [post_date] => 2023-04-19T09:55:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681898130000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways ha varato una nuova promozione di Offerte Last Minute: per tutte le prenotazioni effettuate dal 18 al 24 aprile 2023 per viaggi che avranno luogo tra il 18 aprile 2023 e il 17 aprile 2024, i passeggeri della compagnia aerea riceveranno sconti fino al 10% su moltissime destinazioni. Con offerte per voli a partire da 469 euro , la nuova promozione consente di volare da Milano o Roma verso le destinazioni del network che spaziano dalle Maldive a Bali, da Doha a Singapore, Bangkok o Cape Town. Inoltre, iscrivendosi al Privilege Club e utilizzando il codice PCEUR23 per viaggi entro il 30 giugno 2024, si potranno ottenere fino a 2.000 Avios bonus in Economy o fino a 4.000 in cabine Premium. [post_title] => Qatar Airways: tariffe speciali per volare fino all'aprile 2024 [post_date] => 2023-04-18T10:56:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681815391000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Canada inaugurerà una nuova rotta da Vancouver a Dubai il prossimo 28 ottobre, che sarà servita con un Boeing 787 quattro volte alla settimana e sarà l'unico collegamento dell'aeroporto canadese con il Medio Oriente. La compagnia è l'ultima ad allargare il proprio network tra il Canada e gli Emirati Arabi Uniti in seguito ad un nuovo accordo sul trasporto aereo siglato tra i due paesi. L'intesa prevede l'assegnazione di 21 voli settimanali a ciascun Paese, ovvero il 50% in più di quanto era disponibile in precedenza. La nuova rotta di Air Canada da Vancouver diventerà il suo secondo servizio nonstop per Dubai, oltre agli attuali voli giornalieri da Toronto, operati con 787-9. La compagnia aerea ha già un codesharing con Abu Dhabi e la sua compagnia aerea. La compagnia aerea ha già avviato una partnership di codeshare con Emirates che consentirà ai passeggeri in partenza da Vancouver di collegarsi alle destinazioni successive del network del vettore del Golfo. Vancouver-Dubai diventerà la terza rotta di Air Canada verso la regione del Medio Oriente, in aggiunta ai voli da Toronto Pearson per Dubai e Tel Aviv. [post_title] => Air Canada aggiunge Dubai al network da Vancouver: quattro voli a settimana dal 28 ottobre [post_date] => 2023-04-17T11:37:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681731455000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443661 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways ha lanciato i suoi primi voli Avios-Only, prenotabili esclusivamente tramite la conversione dei punti del programma di fidelizzazione della compagnia. I posti sono acquistabili solo dai soci Executive Club come Reward Seats. Il debutto del primo volo Avios-Only sarà quello sulla rotta da Londra Gatwick a Sharm El Sheikh il 3 novembre 2023, seguito da una selezione di voli da Londra Heathrow a Ginevra a febbraio e marzo 2024. Altre rotte saranno annunciate nei prossimi mesi. Il nuovo collegamento per Sharm El Sheikh sarà operato da BA Euroflyer tre volte a settimana per tutta la stagione invernale, con un quarto servizio il sabato fino al 15 dicembre 2023. Secondo quanto precisato dalla compagnia aerea britannica, i voli di andata e ritorno per Sharm avranno un prezzo a partire da 1 sterlina + 27.500 Avios a persona, con la possibilità di ridurre ulteriormente il prezzo con un Voucher Companion. Le tariffe Club Europe (classe business) partono da 1 sterlina + 48.500 Avios. "Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per premiare i nostri clienti più fedeli e offrire valore ogni volta che possiamo, ed è per questo che siamo entusiasti di questa nuovissima opzione per i soci - ha commentato Ian Romanis, head of retail & Crm del vettore -. Sharm El Sheikh e Ginevra saranno i primi di numerosi voli, mentre nel 2024 ne verranno lanciati altri". [post_title] => British Airways: debuttano i voli Avios-Only, prenotabili solo con i punti [post_date] => 2023-04-14T09:57:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681466243000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "avis disneyland paris" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":19,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":211,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono passate appena poche settimane dall'annuncio della nascita della nuova collezione Romeo, dal nome della struttura napoletana capostipite, che già la compagnia annuncia un ulteriore sviluppo in costiera Amalfitana, a far seguito all'apertura capitolina prevista per il prossimo ottobre. Dal Romeo Napoli progettato da Kenzo Tange, si passerà quindi al Romeo Roma di Zaha Hadid per arrivare infine al Romeo Massa Lubrense, firmato da Kengo Kuma. Tre archistar per altrettante interpretazioni differenti dell'offerta alberghiera: dal Modernismo hi-tech di Tange all’architettura parametrica che abbandona l’angolo retto di Zaha Hadid, per approdare alla sensibilità dell’artefatto come innesto paesaggistico-naturale di Kuma.\r

\r

Ma se del nuovo indirizzo in costiera ancora non è stato rivelato un granché, la compagnia di Alfredo Romeo ha invece deciso di svelare i dettagli della struttura capitolina in arrivo in autunno. L'hotel verrà in particolare realizzato dalla conversione del Cinquecentesco palazzo Capponi, in via Ripetta. Tutte le 74 camere e suite, alcune delle quali interamente affrescate nel piano soppalcato, saranno realizzate su misura da maestranze che si sono misurate con i materiali più preziosi della tradizione italiana quali gli ebani Macassar e Amara, il marmo nero Marquina, il marmo Carrara C e il noce Canaletto. Le camere presentano una metratura molto importante, che va da una media di 42 metri quadrati, per raggiungere i 155 metri quadrati delle suite Romeo degli ultimi piani con terrazze private sui tetti di Roma, nonché bagno turco, doccia emozionale, sauna, doccia con aggiunta di vitamina C e impianti di ultima generazione.\r

\r

L'offerta f&b si declinerà inoltre nel ristorante Alain Ducasse che porterà la firma dello chef più stellato del mondo e sarà dotata di una show kitchen arricchita da opere scultoree della stessa Zaha Hadid. Il Napoletano consentirà invece un’esplorazione delle tradizioni partenopee e una riscoperta di gusti autentici in un twist di innovazione. Altra opzione culinaria sarà la pizzeria ubicata nel Cortile, con pavimentazione di pietra lavica, tra opere scultoree di Marc Kostabi e Christian Leperino. Nel Terrazzino, ambiente in esterno al primo piano, un’opera parietale di Ugo Nespolo che reinterpreta piazza del Popolo fa da sfondo a uno spazio spazio adibito a eventi, presentazioni e lounge bar. La Spa Sisley Paris ubicata al piano terra in aderenza al fitness center tutto firmato Technogym, darà infine la possibilità di farsi coccolare con trattamenti speciali, oltre a offrire una zona relax con pareti di salgemma siciliano e una indoor pool con uno schermo posizionato nella parete di fondo che ospiterà video art. Nella spa sarà inoltre presente una sauna finlandese, una doccia emozionale e un bagno turco.\r

\r

","post_title":"Tutti i dettagli del nuovo Romeo Roma, mentre la collezione si espande in costiera Amalfitana","post_date":"2023-04-27T15:19:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1682608765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis sarà Official car rental company di Disneyland Paris e metterà a disposizione di tutti i clienti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa.\r

Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, che riflettono l’impegno condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l'ambiente e sviluppo sostenibile.\r

Inoltre, Avis offrirà agli ospiti di Disneyland Paris una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell'auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred.\r

Grazie a questa partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis. E i clienti scopriranno che la magia e l'avventura possono iniziare sin dall’ufficio di noleggio: basterà salire a bordo di un veicolo Avis e mettersi in viaggio verso Disneyland Paris.\r

Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell'esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. Questa attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia: una perfetta rappresentazione degli impegni comuni di Avis e Disneyland Paris. >","post_title":"Avis è il nuovo Official car rental company di Disneyland Paris","post_date":"2023-04-27T12:04:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682597049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Circa il 30% dei voli in Europa, ovvero \" più di 10 milioni \" di passeggeri aerei , è stato colpito dall'inizio di marzo dagli scioperi dei controllori francesi contro la riforma delle pensioni, ha affermato Eurocontrol.\r

\r

Secondo un rapporto dell'organismo di monitoraggio del traffico aereo in Europa, disponibile sul suo sito, ci sono stati \" 34 giorni di disordini sociali \" che hanno colpito il traffico aereo in Europa tra il 1 marzo e il 9 aprile, principalmente a causa dei controllori francesi, ma anche tedeschi.\r

\r

Questi 34 giorni “ hanno avuto un potenziale effetto su 237.000 voli ” in partenza, in arrivo o in transito negli spazi aerei dei Paesi interessati, “ soprattutto la Francia ”, secondo Eurocontrol. Data la posizione geografica della Francia, questi scioperi hanno avuto effetti a cascata su tutto il traffico aereo europeo. I 10 milioni di persone colpite tra marzo e aprile hanno in gran parte subito ritardi: la puntualità è scesa dal 79,8% al 70,5% nei giorni di azione sociale. \r

\r

Ma \" ogni giorno di sciopero, circa 64.000 passeggeri non hanno potuto volare come previsto a causa di cancellazioni“, stima Eurocontrol. Dalla stessa fonte, tra il 7 marzo e il 9 aprile, le compagnie aeree hanno subito una media di 14 milioni di euro di costi aggiuntivi al giorno, dovuti a cancellazioni (8 milioni) o ritardi (6 milioni).\r

\r

Air France avrebbe perso 110.000 passeggeri nel primo trimestre e Aéroports de Paris, mezzo milione a Roissy-CDG e Paris-Orly, secondo il quotidiano Le Point . E per evitare le zone di controllo del traffico aereo francese, i vettori hanno volato in media 96.000 km in più per giorno di sciopero, aumentando il consumo di carburante e le emissioni di CO2, ha affermato Eurocontrol.","post_title":"Scioperi controllori francesi: più di 10 milioni di passeggeri colpiti","post_date":"2023-04-24T12:00:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682337607000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Aero 2023\" si conferma la principale fiera internazionale per l'aviazione generale e la business aviation. L'ultima edizione, che si è appena conclusa presso il centro espositivo dell'aeroporto di Friedrichshafen (Germania), ha visto oltre 670 espositori (di cui 27 italiani) provenienti da 35 Paesi, con una presenza totale di 27.200 visitatori. \r

\r

\"Quest'anno la manifestazione ha confermato il grande successo delle nostre precedenti fiere che si erano svolte prima dello stop per la pandemia – ha dichiarato il direttore del salone, Tobias Bretzel –. In quattro intense giornate, i visitatori hanno potuto ottenere una panoramica completa delle nuove proposte dell'aviazione generale. Inoltre, grazie al programma di circa 200 conferenze e workshop, hanno potuto conoscere nuovi prodotti e progetti futuri e hanno potuto anche istruirsi sulla sicurezza nell'aviazione\".\r

\r

Importante anche la presenza delle aziende italiane a \"Aero 2023\". Nel settore dei velivoli, la Blackshape ha presentato gli aerei Prime, Gabriel e BK160-TR, la ICP ha esposto gli ultraleggeri Savannah e Ventura, la Porto Aviation Group il nuovo Risen 915iS Superveloce, la Groppo Aviazione i velivoli Trail e G70 e la Promecc Aerospace le nuove versioni degli aerei Freccia e Pegaso. Per quanto riguarda l'ala rotante, la Konner Helicopters ha esposto i nuovi modelli K1-S19, K2 e anche l'anfibio K3.\r

\r

Nel settore degli autogiri, la Magni Gyro ha portato i nuovi M24 Plus, M26 e M16 Plus, mentre la Avio-Gyro ha presentato lo Sniper X. Nel settore degli idrovolanti, la Novotech ha fornito nuovi dettagli sul velivolo idro Seagull e la Scuola Italiana Volo ha illustrato le sue attività di produzione e installazione di galleggianti per velivoli anfibi, mentre l'Aviazione Marittima Italiana e il Gruppo Caroli Hotels hanno presentato i progetti europei SWAN per collegamenti turistici con idrovolanti tra Puglia, Grecia, Albania e Montenegro.\r

\r

Infine, Avioportolano ha firmato un accordo strategico con la statunitense Garmin International per fornire la cartografia aeronautica delle piste private in Italia. Altri espositori presenti sono stati Aero Club di Como, Aeroporto di Asiago, CMD, Cilaver, Contact, Flybox Avionics, FlyEurope.tv, Flymar, FP Propeller, Getecno, Gigolè, MAV, MW Fly, Nicelli e PMP.","post_title":"Grande successo per Aero 2023, la fiera della business aviation","post_date":"2023-04-24T11:37:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682336258000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata inaugurata lo scorso 15 aprile, con la coppia di chef e sommelier sloveni Sabina e Grega Repovž a bordo della Diana in occasione della sua crociera \"Mysteries of Carthage and the Moors\", la collaborazione tra Swan Hellenic e l'associazione dei Jeunes Restaurateurs (Jre). Una partnership che ha dato vita al nuovo concept Maris, che porterà di volta in volta a bordo un protagonista Jre, nell’ambito di una serie di itinerari di spedizione culturale sulle navi Vega e Diana.\r

\r

Ogni sera lo chef Maris proporrà un diverso piatto d'autore, in un crescendo che raggiungerà il proprio culmine con la cena di gala di fine viaggio. In programma anche una serie di show cooking, durante i quali gli chef sveleranno alcuni segreti della loro arte, nonché escursioni gastronomiche a terra per esplorare le tradizioni e le specialità culinarie locali.\r

\r

Oltre a Sabina e Grega Repovž, il programma Maris prevede la presenze dell'olandese Edwin Soumang (stella Michelin - Diana), dei tedeschi Michael Ammon (anch'egli stellato Michelin - Diana) e Andreas Hillejan (sempre stellato Michelin - Vega), dell'italiano Manfred Kofler (Vega) e dello spagnolo Manu Núñez (Vega). A seguire Arjan Kuipers dai Paesi Bassi (Vega), Tomaž Bratovž dalla Slovenia (il cui ristorante è il primo del suo Paese nella classifica The World's 50 Best Restaurants - Vega), Carles Ramon dalla Spagna (Vega), Daniel Lehmann dalla Svizzera (Diana), Clément Bidard dalla Francia (stellato Michelin da nove anni - Diana), Borja Marrero dalla Spagna (stella verde Michelin nel 2023 - Diana) e Luca Marchini dall'Italia (anch'egli stellato Michelin - Diana).\r

\r

Il debutto ufficiale del concept Maris sarà celebrato con una cena di gala a bordo della Diana, nell'ambito della cerimonia di battesimo che avrà luogo ad Amsterdam giovedì 4 maggio. Per l'occasione, tre chef Jre presenteranno la varietà creativa del nuovo format gastronomico: Edwin Soumang (ristorante One, Paesi Bassi), Daniel Canzian (ristorante Daniel Canzian, Italia) e Michael Ammon (Gasthof Jakob, Germania).","post_title":"Swan Hellenic lancia il format f&b Maris in collaborazione con gli chef dei Jeunes Restaurateurs (Jre)","post_date":"2023-04-20T15:16:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682003795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443950","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Gerusalemme aprirà al pubblico la Piscina di Siloe dopo che, per la prima volta, sarà oggetto di uno scavo totale. L'Israel Antiquities Authority, l'Israel National Parks Authority e la fondazione della Città di Davide hanno annunciato l'inizio degli scavi della storica struttura. Per il suo profondo significato archeologico, la Piscina di Siloe, uno dei siti più importanti di Gerusalemme, è stata un punto focale per archeologi e studiosi di tutto il mondo per oltre 150 anni con l'obiettivo di scoprire e far conoscere la piscina.\r

\r

Nella prima fase i visitatori potranno osservare gli scavi, mentre nei prossimi mesi sarà aperta al pubblico nell'ambito di un percorso che avrà inizio nel punto più meridionale della Città di Davide e si concluderà nei pressi del Muro Occidentale.\r

\r

La costruzione della Piscina risale a circa 2.700 anni fa, come parte del sistema idrico di Gerusalemme nell'VIII secolo a.C. Secondo le stime, la Piscina di Siloe ha attraversato più fasi di sviluppo e, al culmine del suo splendore, aveva all'incirca le dimensioni di 5 dunam (11⁄4 acri) ed era intarsiata con imponenti lastre di pietra. Per la prima volta nella storia moderna, lo scavo dell'IAA ne consentirà l'esposizione completa, nel contesto di uno scavo archeologico ufficiale.\r

\r

\r

\r

\r

Il sindaco di Gerusalemme, Moshe Lion, ha elogiato l'inizio del progetto. \"La Piscina di Siloe nel Parco Nazionale della Città di Davide a Gerusalemme è un sito di importanza storica, nazionale e internazionale. Dopo molti anni di attesa saremo lieti di poter portare alla luce questo importante sito e renderlo accessibile a milioni di persone di visitatori che giungono ogni anno a Gerusalemme\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gerusalemme: la Piscina di Siloe sarà per la prima volta completamente aperta al pubblico","post_date":"2023-04-19T09:55:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681898130000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha varato una nuova promozione di Offerte Last Minute: per tutte le prenotazioni effettuate dal 18 al 24 aprile 2023 per viaggi che avranno luogo tra il 18 aprile 2023 e il 17 aprile 2024, i passeggeri della compagnia aerea riceveranno sconti fino al 10% su moltissime destinazioni.\r

Con offerte per voli a partire da 469 euro , la nuova promozione consente di volare da Milano o Roma verso le destinazioni del network che spaziano dalle Maldive a Bali, da Doha a Singapore, Bangkok o Cape Town.\r

Inoltre, iscrivendosi al Privilege Club e utilizzando il codice PCEUR23 per viaggi entro il 30 giugno 2024, si potranno ottenere fino a 2.000 Avios bonus in Economy o fino a 4.000 in cabine Premium.","post_title":"Qatar Airways: tariffe speciali per volare fino all'aprile 2024","post_date":"2023-04-18T10:56:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681815391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada inaugurerà una nuova rotta da Vancouver a Dubai il prossimo 28 ottobre, che sarà servita con un Boeing 787 quattro volte alla settimana e sarà l'unico collegamento dell'aeroporto canadese con il Medio Oriente. La compagnia è l'ultima ad allargare il proprio network tra il Canada e gli Emirati Arabi Uniti in seguito ad un nuovo accordo sul trasporto aereo siglato tra i due paesi. L'intesa prevede l'assegnazione di 21 voli settimanali a ciascun Paese, ovvero il 50% in più di quanto era disponibile in precedenza.\r

\r

La nuova rotta di Air Canada da Vancouver diventerà il suo secondo servizio nonstop per Dubai, oltre agli attuali voli giornalieri da Toronto, operati con 787-9. La compagnia aerea ha già un codesharing con Abu Dhabi e la sua compagnia aerea. La compagnia aerea ha già avviato una partnership di codeshare con Emirates che consentirà ai passeggeri in partenza da Vancouver di collegarsi alle destinazioni successive del network del vettore del Golfo.\r

\r

Vancouver-Dubai diventerà la terza rotta di Air Canada verso la regione del Medio Oriente, in aggiunta ai voli da Toronto Pearson per Dubai e Tel Aviv.","post_title":"Air Canada aggiunge Dubai al network da Vancouver: quattro voli a settimana dal 28 ottobre","post_date":"2023-04-17T11:37:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681731455000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways ha lanciato i suoi primi voli Avios-Only, prenotabili esclusivamente tramite la conversione dei punti del programma di fidelizzazione della compagnia. I posti sono acquistabili solo dai soci Executive Club come Reward Seats.\r

\r

Il debutto del primo volo Avios-Only sarà quello sulla rotta da Londra Gatwick a Sharm El Sheikh il 3 novembre 2023, seguito da una selezione di voli da Londra Heathrow a Ginevra a febbraio e marzo 2024. Altre rotte saranno annunciate nei prossimi mesi.\r

\r

Il nuovo collegamento per Sharm El Sheikh sarà operato da BA Euroflyer tre volte a settimana per tutta la stagione invernale, con un quarto servizio il sabato fino al 15 dicembre 2023. Secondo quanto precisato dalla compagnia aerea britannica, i voli di andata e ritorno per Sharm avranno un prezzo a partire da 1 sterlina + 27.500 Avios a persona, con la possibilità di ridurre ulteriormente il prezzo con un Voucher Companion. Le tariffe Club Europe (classe business) partono da 1 sterlina + 48.500 Avios.\r

\r

\"Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per premiare i nostri clienti più fedeli e offrire valore ogni volta che possiamo, ed è per questo che siamo entusiasti di questa nuovissima opzione per i soci - ha commentato Ian Romanis, head of retail & Crm del vettore -. Sharm El Sheikh e Ginevra saranno i primi di numerosi voli, mentre nel 2024 ne verranno lanciati altri\".","post_title":"British Airways: debuttano i voli Avios-Only, prenotabili solo con i punti","post_date":"2023-04-14T09:57:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681466243000]}]}}