Al format Unconventional Breakfast il premio Edelweiss del cluster Turismo sostenibile di Aragona

Uno dei migliori Progetti d’ispirazione internazionale. Il format Unconventional Breakfast è stato inserito nella top 3 della seconda edizione del premio Edelweiss, che riconosce le eccellenze per lo sviluppo di un turismo responsabile, promosso dal cluster di Turismo sostenibile di Aragona. La cerimonia di gala si è svolta in Spagna, nella cornice del museo del teatro Caesaraugusta di Saragozza, davanti alle principali autorità pubbliche e private della regione, insieme a consulenti ed esperti in materia di sostenibilità, inclusione e accessibilità, compresi i partecipanti delle diverse categorie.

“Sono emozionatissima per questo riconoscimento a livello internazionale – commenta la fondatrice di Unconventional Breakfast, Concetta D’Emma -. Lo dedico a tutte le persone che hanno creduto, e continuano a credere, in tutto ciò che rappresenta questo progetto: per gli unconventional foodies, per tutte le tipologie di strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere), per i territori… Lo dedico anche a chi in Italia non ha creduto o non crede ancora nella bellezza e nell’efficacia di questo progetto, perché è anche grazie ai tanti no, che ho potuto trasformare la mia delusione e la mia rabbia in energia costruttiva, che mi ha permesso innanzitutto di crescere continuamente come persona, e di conseguenza far evolvere ogni anno anche le strategie dell’Unconventional Breakfast. Mi auguro di essere un esempio anche per tutte quelle donne che nel settore turistico hanno difficoltà a emergere o far valere la propria voce: un invito a non arrendersi mai e a contornarsi delle persone giuste con cui condividere non solo la propria mission, ma anche valori quali etica, rispetto e passione. Un invito a fare più rete in un’ottica di cooperazione. Lo dedico anche ai miei studenti, affinché possa rappresentare per loro un esempio di perseveranza e dedizione, un invito a non permettere a nessuno di ostacolare i propri sogni e i propri progetti, soprattutto se questi meritano di essere conosciuti”.

L’Unconventional Breakfast é la colazione del territorio adatta anche a ospiti e viaggiatori con stili alimentari diversi (vegetariani, vegani, celiaci, intolleranti al lattosio, sportivi, persone che seguono particolari precetti religiosi…): permette di riscoprire ricette tipiche e della tradizione, rivisitandole con ingredienti più adatti alle diverse esigenze alimentari, senza dimenticarsi di raccontare la storia dietro quei prodotti e quelle tradizioni.