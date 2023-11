AirPlus vara la nuova brand identity: più semplice e smart Nuova brand identity per AirPlus, dopo che la società specializzata in sistemi di pagamento corporate ha investito su una nuova piattaforma informatica all’avanguardia per digitalizzare tutte le sue soluzioni di pagamento. L’obiettivo è quello di offrire ai clienti prodotti e servizi in linea con la nuova tendenza alla digitalizzazione. «Quando si tratta di pagamenti, la semplicità funziona solo se è smart – afferma Cecilia Pantaleo, country manager di AirPlus in Italia -. Questo è il valore fondamentale che trasmettiamo con il nostro nuovo brand. Le soluzioni di pagamento aziendali di AirPlus sono abbastanza semplici da funzionare senza problemi in background, abbastanza smart da fornire dati di alta qualità, innovazione e sicurezza. L’espressione di questo cambiamento è proprio la nuova identità, caratterizzata da un design moderno e totalmente rinnovato e dal claim “Smarter payment. Better business». L’obiettivo dichiarato di AirPlus è quello di rendere i pagamenti per le aziende il più smart e semplici possibile, in modo che i clienti possano concentrarsi su ciò che è più importante per loro. «La nostra nuova identità è il risultato di oltre un anno di ricerche di mercato, test e interviste ai nostri clienti e partner. Con essa, stiamo allineando il brand e la nostra voce alla nuova identità di azienda. Grazie alla nuova piattaforma informatica all’avanguardia e alla nostra visione dei pagamenti b2b, AirPlus è pronta per il futuro». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455957 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La novità al momento è attiva solo negli Stati Uniti, ma grazie a un accordo con l'agenzia di viaggi World Travel Holdings, Booking.com permette ora di prenotare anche le crociere sul proprio portale. Secondo la Ota, i consumatori a stelle e strisce potranno così accedere a oltre 10 mila itinerari via mare proposti da una trentina di compagnie di crociere e in partenza da 55 porti a livello globale. "In Booking.com siamo da sempre impegnati a garantire a tutti la possibilità di sperimentare i viaggi nel mondo nella maniera più semplice possibile - spiega il managing director Us del portale, Ben Harrell -. Essendo gli Stati Uniti il più grande mercato crocieristico a livello globale, ci è parso importante venire incontro a questa tipologia di domanda sulla nostra piattaforma". [post_title] => Ora su Booking.com si possono prenotare anche le crociere [post_date] => 2023-11-13T13:44:59+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699883099000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Irlanda delle festività invernali è un rincorrersi di mercatini di Natale che mettono in risalto uno speciale legame con il territorio e la valorizzazione delle produzioni locali. Ed è semplice raggiungere le differenti aree dell’isola dall'Italia grazie ai tanti voli che collegano numerose città del nostro Paese con gli aeroporti di Dublino, Cork, Shannon, West Ireland Knock e Belfast, in Irlanda del Nord. La loro bellezza e le possibilità di scoprire le piccole realtà artigianali sono un ottimo motivo per viaggiare verso le piccole città e i centri minori, lontani dalle rotte più battute, esplorando città come Belfast, Cork, Galway o Kilkenny. Dublino resta il punto di partenza ideale, ma vale la pena spingersi anche oltre dopo aver fatto, magari, un passaggio alla Guiness Storehouse, il museo dedicato alla birra più famosa d’Irlanda dove andrà in scena uno speciale mercato di Natale (22 novembre 2023-6 gennaio 2024). Tappa dublinese da segnare, anche il Christmas Market allestito nel parco del Dublin Castle con sidro caldo artigianale, musica dal vivo e la giostra vintage. Poco più a sud della capitale, sempre lungo la costa, si può raggiungere Wicklow anche comodamente con i mezzi pubblici. Capoluogo dell’omonima contea, è una piccola cittadina affacciata sul mare, parte dell’area chiamata Ireland’s Ancient East. Le sue dimensioni raccolte favoriscono la sensazione di incanto con gli addobbi e le luce che abbelliscono tutto il centro e il Wicklow Christmas Market, aperto quasi tutti i giorni dal 18 novembre al 17 dicembre. La Yulefest di Kilkenny, county town della omonima contea, merita una visita anche per i soffitti dipinti della Long Gallery. L’apertura dei mercatini è in programma per il 25 novembre, con l’arrivo di Babbo Natale, e la festa proseguirà ogni weekend fino a sabato 23 dicembre. E ancora, a Cork, nell’ambito del ricco programma di Corkmas (18 novembre 2023 – 7 gennaio 2024) ci saranno mercatini natalizi, luminarie, installazioni a tema e una giostra panoramica. Da non mancare è l'antico English Market, attivo dal 1788. Lungo la Wild Atlantic Way, la meta perfetta per un mercatino natalizio con vista sull’immensità dell’Atlantico è Galway, città vivace che può essere affiancata a Cork come meta gastronomica irlandese di eccellenza, anche per le sue delizie ittiche. Il Mercatino di Natale 2023, in calendario dal 10 novembre al 7 gennaio, è alla sua tredicesima edizione. Infine, a Belfast, il mercatino di Natale aperto dal 18 novembre al 23 dicembre, viene allestito in uno spazio suggestivo come quello dell’area della City Hall, l’imponente municipio cittadino. [post_title] => Irlanda: viaggio attraverso le contee illuminate dai mercatini di Natale [post_date] => 2023-11-13T12:45:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699879525000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455904 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Regione Sicilia interviene direttamente sulla vicenda del caro voli in vista delle festività natalizie, dopo la denuncia all'Antitrust contro il presunto duopolio Ita Airways-Ryanair. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha previsto uno stanziamento di 27,5 milioni di euro - tra fondi regionali e per l'insularità - per abbattere fino al 50% il costo dei biglietti per i collegamenti da e per l'Isola per le tratte Roma (due aeroporti) e Milano (tre scali). Sul portale della regione è stato pubblicato l'avviso esplorativo alle compagnie aeree per applicare uno sconto sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia. Le categorie prioritarie per le quali la "riduzione del biglietto arriverà al 50% di sconto sono gli studenti, i disabili con almeno il 67% di invalidità, i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro". Sono esclusi anziani over 65, atleti agonisti, viaggiatori per ragioni sanitarie, dipendenti con sede di lavoro fuori dalla regione. "Il contributo per le categorie prioritarie - precisano ancora dalla Regione - i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere accertati dalle compagnie aeree aderenti, dovrà essere richiesto a rimborso al dipartimento regionale delle Infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo". "Quella contro il caro-voli è stata una battaglia che mi sono intestato fin dal mio insediamento e posso dire di avere raggiunto un altro risultato importante - ha dichiarato Renato Schifani -. Questo provvedimento realizza quella che è sempre stata una priorità del mio governo, oltre che un atto di giustizia nei confronti dei nostri concittadini vessati da politiche dei prezzi piratesche. Mi auguro adesso che queste iniziative producano soluzioni strutturali in favore dei viaggiatori, soprattutto quelli sui quali grava il peso dell'insularità". Nel dettaglio, per usufruire della riduzione, il prezzo del biglietto deve essere superiore a 62,50 euro. Qualora, invece, il costo sia compreso tra 50,01 e 62,50 euro, lo sconto sarà calcolato in modo da portarlo a 50 euro. La riduzione del costo totale del biglietto potrà arrivare fino a un massimo di 75 euro per singola tratta. Fino a 50 euro, invece, non sarà applicato alcun ribasso. Per le categorie prioritarie, l'ulteriore scontro del 25 per cento sarà applicato sui biglietti di costo superiore a 50 euro. "È la prima volta in assoluto - ha detto l'assessore ai Trasporti Alessandro Aricò - che un governo regionale vara un provvedimento finalizzato a ridurre i prezzi dei biglietti che i siciliani sono costretti a pagare per raggiungere il resto dell'Italia in aereo. Si tratta di una misura compatibile con le norme nazionali e comunitarie". [post_title] => Caro voli: la Sicilia stanzia 27,5 mln di euro per contenere l'impennata dei prezzi [post_date] => 2023-11-13T10:59:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699873181000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455855 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => King Holidays non solo conferma tutta la programmazione Egitto, rilanciandola con nuove proposte speciali per le festività, ma spinge ulteriormente sulla destinazione con un'iniziativa di comunicazione ad hoc. "Abbiamo pensato a un metodo semplice e immediato per dimostrare al grande pubblico tutta la sicurezza di un viaggio organizzato - spiega la product manager del to, Barbara Cipolloni -. Il progetto si chiama Reel experience e gioca sull'assonanza tra il termine utilizzato per gli ormai celebri video brevi in formato verticale e la parole real, reale. Abbiamo quindi raccolto immagini e video registrati live dai nostri ospiti, che pubblichiamo poi sui nostri canali online". D'altronde, lanciata lo scorso agosto, la destinazione Egitto stava già dando al to capitolino grandissime soddisfazioni prima dello scoppio della nuova crisi mediorientale: "Nel giro di poche settimane avevamo già riempito il nostro charter, in partenza da Roma ogni sabato con 177 posti a disposizione - aggiunge Barbara Cipolloni -. Il prodotto è ottimo: combina il Cairo con una crociera sul Nilo a cura della motonavi a 5 stelle Royal Beau Rivage e Royal Signature. Due unità che abbiamo testato personalmente, facendo anche il fine tuning di un servizio originariamente pensato per il mercato spagnolo. Dopo lo scoppio della guerra c'è però stato un rallentamento, anche si i voli rimangono comunque abbastanza pieni. Non si è trattato tanto di vere e proprie cancellazioni. Qualcuno però si è spaventato e ha pensato di rimandare il viaggio". Discorso simile anche per un'altra destinazione importante per King Holidays come la Giordania. "Diffondiamo Reel experience pure per questa meta - conclude Barbara Cipolloni -. Il paese è sicuro. C'è parecchia polizia in giro, che tuttavia esercita un controllo soft, in grado di infondere più sicurezza che inquietudine. I gruppi continuano a partire, sebbene anche qui abbiamo avuto qualche cancellazione e rinvio. Si sta però imponendo un nuovo modello di viaggiatore, più consapevole e informato sui luoghi che va a visitare e che sa di potersi affidare a un'organizzazione che non lo abbandona mai". [post_title] => King Holidays lancia le Reel Experience, in diretta da Egitto e Giordania [post_date] => 2023-11-10T11:42:47+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699616567000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455743 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una tecnica di marketing mirata a creare emozioni. E' questo l'hospitality staging diretta derivazione dell'home staging, una disciplina nata in America molti anni fa, ma da pochi anni sbarcata in Italia, che oggi il Franco Grasso Revenue Team include tra i propri servizi di consulenza alle strutture ricettive. "L'home stager non è un architetto, né un interior designer, ma un professionista in grado di esaltare i pregi di un immobile in vendita o in affitto attraverso interventi mirati - spiega la hospitality stager della Franco Grasso, Gemma Siani -. Interventi che devono aspirare a emozionare il potenziale cliente grazie a tecniche come il decluttering. E poi c’è l’allestimento, l’uso di arredi, luci, tende, complementi in armonia tra loro, che creano una scenografia ideale da farci innamorare. Insomma, una vera e propria scienza che serve a concretizzare tutti i nostri sforzi, e nel caso dell’ospitalità, ad aumentare il numero dei clienti". [caption id="attachment_455745" align="alignright" width="300"] Una camera di un hotel milanese prima dell'intervento di hospitality staging[/caption] Come è noto hotel, case vacanze, b&b, affittacamere hanno infatti in comune la stessa necessità: colpire il potenziale cliente in soli sette secondi. "Dal momento che gli occhi si posano sul nome della struttura rimane poco tempo per conquistare i viaggiatori di tutto il mondo - prosegue Gemma Siani -. La bellezza delle camere e degli spazi comuni è la principale alleata per portare la prenotazione a casa". Con il tempo però le strutture hanno bisogno di essere rinnovate e di solito questa parola fa subito pensare a una ristrutturazione, "quindi a un incubo, nella maggior parte dei casi. Ecco l'hospitality staging è proprio questo: un'alternativa light a un pesante restyling, in grado di dare nuovo smalto all'hotel senza bisogno di buttare giù muri, creare piscine e spa o chissà quale altra fantasia". [caption id="attachment_455746" align="alignleft" width="300"] E come si presenta dopo il restyling light[/caption] In altre parole, l'hospitality staging "riesce a ricreare una personalità, a donare una identità alla struttura ricettiva come può fare una vera e propria ristrutturazione, ma in maniera leggera - conclude Gemma Siani -. Con questo non intendiamo demonizzare le ristrutturazioni, anzi! Vogliamo solo offrire la possibilità a chiunque di dare una nuova vita alla propria struttura ricettiva con poche ma giuste accortezze". [post_title] => Franco Grasso: con l'hospitality staging la ristrutturazione diventa light [post_date] => 2023-11-09T10:06:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699524377000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si apre il prossimo 10 novembre (fino al 12) ad Arezzo Fiere e Congressi l’edizione numero 21 di AgrieTour, il Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale. Ad AgrieTour ci sarà anche la Regione. Oltre al proprio stand, condiviso con Toscana Promozione Turistica, sono due i convegni, organizzati sempre in collaborazione con l’agenzia. Il primo il 10 novembre dal titolo ‘Identità, qualità e opportunità di promozione per gli agriturismi. Sistema di classificazione, prodotti agroalimentari e narrazione del territorio’. Tra i temi al centro anche le opportunità di valorizzazione attraverso il progetto Vetrina Toscana ed il portale visittuscany.com. Il secondo il giorno dopo, l’11 novembre,‘Proposte, metodi e strumenti per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana: i risultati dei Gruppi di lavoro del Centro delle Competenze sui PAT’. «Manifestazione importante per la Toscana - ha detto la vicepresidente e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi -, che non può che svolgersi in Toscana, regione leader in Italia per numero di agriturismi, oltre 5600, cresciuti enormemente negli ultimi 10 anni, quasi raddoppiati. Un’attività che è diventata fondamentale per tante aziende agricole e in molti casi elemento per garantirne la sopravvivenza, soprattutto se consideriamo i rischi causati dai cambiamenti climatici che pesano su chi si dedica esclusivamente all’agricoltura. Senza trascurare poi l’importanza che queste realtà rivestono per l’equilibrio del territorio, il cui abbandono lo espone ancora di più a situazioni drammatiche, come abbiamo visto purtroppo di recente». Le aziende agrituristiche in Italia hanno continuato a crescere durante la pandemia: +1,3% nel 2021 rispetto al 2020 e +3,3% rispetto al 2019, per arrivare a 25.390 aziende. Una crescita anche in termini di valore della produzione, tornata sopra il miliardo di euro: ovvero 1 miliardo e 162 milioni di euro +44,8% sul 2020. In Toscana operano 5.634 aziende attive per 87mila posti letto distribuiti su quasi 42mila camere e 2,2mila piazzole (dati al 31 dicembre 2022 fonte Regione Toscana). Guidano Siena (1.265 strutture) e Grosseto (1.248) seguite da Firenze (838), Arezzo (704) e Pisa (545). Il 48% delle strutture agrituristiche toscane è condotto da una donna. [post_title] => Arezzo: in scena dal 10 al 12 novembre la 21a edizione di AgrieTour [post_date] => 2023-11-09T09:15:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699521300000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455295 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_419375" align="alignleft" width="300"] Luigi Leone[/caption] Giro d'affari di circa 18 milioni di euro per creo. La società pesarese fondata due anni fa da Fabrizio Imperatori e Jury Truffelli (rispettivamente già cfo e responsabile controllo gestione di Eden Viaggi) cresce quindi del 90% rispetto al 2022. Ambiziosi anche gli obiettivi per il 2024 quando il to conta di incrementare ulteriormente il proprio volume ordini del 60%. Un andamento positivo che oggi è supportato anche dall'apertura di nuove destinazioni. In arrivo prossimamente ci saranno Marocco, Filippine e Uzbekistan, mentre lo scorso venerdì 27 ottobre il direttore prodotto creo, Luigi Leone, ha presentato alla rete commerciale l'India, il Nepal e il Bhutan, con un educational nel primo paese già in calendario per il prossimo 5 dicembre, guidato dal product manager Marco Mezzela. "Apriamo questa destinazione con grande entusiasmo, grazie alla presenza di un vero esperto del Paese come Marco Mezzela, che ha visitato l'India per ben 18 volte - racconta Leone -. Abbiamo creato insieme a lui un itinerario esclusivo denominato India by creo, con partenze garantite ogni sabato dall'Italia per gruppi di massimo 12 persone". Insieme ai volumi in questi due anni è aumentato anche il numero dei collaboratori: dai quattro fondatori iniziali si è infatti passati agli attuali 34: una parte del team lavora esclusivamente in modalità smart-working, dando così vita a una rete di booking diffusa in tutta Italia. [post_title] => Creo raggiunge i 18 mln di giro d'affari ed espande la programmazione a lungo raggio [post_date] => 2023-11-02T11:28:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698924536000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455118 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggio in treno protagonista delle scelte dei turisti per spostarsi durante il prossimo ponte di Ognissanti: secondo i dati raccolti da Trainline quest’anno il numero di passeggeri è aumentato del 52% rispetto alla settimana precedente (il periodo considerato è quello che va dal 31 ottobre al 5 novembre 2023 rispetto a quello dal 24 al 29 ottobre 2023). In particolare, le cinque destinazioni che hanno visto il maggior incremento nel numero di passeggeri rispetto alla settimana precedente sono: Bolzano +288%, Pisa +193%, Reggio Emilia +160%, Ferrara +158% e Firenze +106%. Una menzione speciale va a Lucca che anche quest’anno ospiterà il Lucca Comics and Games (1-5 novembre). Gli appassionati di fumetti hanno scelto ancora una volta di raggiungere la cittadina toscana in treno: Trainline segnala infatti un aumento del 41% rispetto al periodo in cui si è svolta l’edizione 2022 della fiera. Non sono solo le destinazioni nazionali a riscuotere successo: la tedesca Monaco e la svizzera Zurigo sono mete sempre più ambite tra i passeggeri italiani in viaggio durante il weekend di Ognissanti. “Dopo la fine delle ferie estive, il ponte di Ognissanti rappresenta il primo momento in cui gli italiani possono godersi un attimo di relax in cui organizzare una breve vacanza, come testimoniato anche dai dati rilevati dalla nostra piattaforma - afferma Andrea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia -. I viaggiatori che scelgono il treno come mezzo di trasporto per i ponti sono sempre di più, complice anche la comodità di raggiungere il centro delle principali città italiane ed europee. E proprio per questo la nostra mission è quella di rendere l’esperienza di viaggio quanto più semplice e rilassante possibile”. [post_title] => Trainline: prenotazioni a +52% per il ponte di Ognissanti [post_date] => 2023-10-31T09:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698743731000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Ente nazionale tunisino per il turismo ha indetto una gara d’appalto internazionale per selezionare una società specializzata nella costruzione di stand in occasione di fiere e saloni all’estero. Le aziende specializzate nella costruzione di stand interessate, possono scaricare il bando di gara tramite il sistema degli appalti pubblici online Tunesp. Le offerte devono pervenire online entro e non oltre il 13 novembre 2023 alle ore 12:00. Intanto, nei primi nove mesi del 2023, le entrate turistiche della Tunisia hanno raggiunto 1,82 miliardi di dollari, secondo quanto dichiarato dal ministro del turismo, Mohamed Belhassine. Il ministro ha dichiarato che il governo tunisino sta lavorando per sviluppare il settore turistico a vari livelli e per attrarre investimenti nel settore, dato che il comparto rappresenta circa il 10% del prodotto interno lordo del Paese e crea circa 400.000 posti di lavoro. [post_title] => Tunisia: gara d'appalto internazionale per la realizzazione dello stand alle fiere del turismo [post_date] => 2023-10-27T13:05:20+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698411920000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "airplus vara la nuova brand identity piu semplice e smart" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":745,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455957","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La novità al momento è attiva solo negli Stati Uniti, ma grazie a un accordo con l'agenzia di viaggi World Travel Holdings, Booking.com permette ora di prenotare anche le crociere sul proprio portale. Secondo la Ota, i consumatori a stelle e strisce potranno così accedere a oltre 10 mila itinerari via mare proposti da una trentina di compagnie di crociere e in partenza da 55 porti a livello globale.\r

\r

\"In Booking.com siamo da sempre impegnati a garantire a tutti la possibilità di sperimentare i viaggi nel mondo nella maniera più semplice possibile - spiega il managing director Us del portale, Ben Harrell -. Essendo gli Stati Uniti il più grande mercato crocieristico a livello globale, ci è parso importante venire incontro a questa tipologia di domanda sulla nostra piattaforma\".","post_title":"Ora su Booking.com si possono prenotare anche le crociere","post_date":"2023-11-13T13:44:59+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699883099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Irlanda delle festività invernali è un rincorrersi di mercatini di Natale che mettono in risalto uno speciale legame con il territorio e la valorizzazione delle produzioni locali. Ed è semplice raggiungere le differenti aree dell’isola dall'Italia grazie ai tanti voli che collegano numerose città del nostro Paese con gli aeroporti di Dublino, Cork, Shannon, West Ireland Knock e Belfast, in Irlanda del Nord.\r

\r

La loro bellezza e le possibilità di scoprire le piccole realtà artigianali sono un ottimo motivo per viaggiare verso le piccole città e i centri minori, lontani dalle rotte più battute, esplorando città come Belfast, Cork, Galway o Kilkenny. \r

\r

Dublino resta il punto di partenza ideale, ma vale la pena spingersi anche oltre dopo aver fatto, magari, un passaggio alla Guiness Storehouse, il museo dedicato alla birra più famosa d’Irlanda dove andrà in scena uno speciale mercato di Natale (22 novembre 2023-6 gennaio 2024). Tappa dublinese da segnare, anche il Christmas Market allestito nel parco del Dublin Castle con sidro caldo artigianale, musica dal vivo e la giostra vintage.\r

\r

Poco più a sud della capitale, sempre lungo la costa, si può raggiungere Wicklow anche comodamente con i mezzi pubblici. Capoluogo dell’omonima contea, è una piccola cittadina affacciata sul mare, parte dell’area chiamata Ireland’s Ancient East. Le sue dimensioni raccolte favoriscono la sensazione di incanto con gli addobbi e le luce che abbelliscono tutto il centro e il Wicklow Christmas Market, aperto quasi tutti i giorni dal 18 novembre al 17 dicembre. \r

\r

La Yulefest di Kilkenny, county town della omonima contea, merita una visita anche per i soffitti dipinti della Long Gallery. L’apertura dei mercatini è in programma per il 25 novembre, con l’arrivo di Babbo Natale, e la festa proseguirà ogni weekend fino a sabato 23 dicembre. \r

\r

E ancora, a Cork, nell’ambito del ricco programma di Corkmas (18 novembre 2023 – 7 gennaio 2024) ci saranno mercatini natalizi, luminarie, installazioni a tema e una giostra panoramica. Da non mancare è l'antico English Market, attivo dal 1788.\r

\r

Lungo la Wild Atlantic Way, la meta perfetta per un mercatino natalizio con vista sull’immensità dell’Atlantico è Galway, città vivace che può essere affiancata a Cork come meta gastronomica irlandese di eccellenza, anche per le sue delizie ittiche. Il Mercatino di Natale 2023, in calendario dal 10 novembre al 7 gennaio, è alla sua tredicesima edizione. \r

\r

Infine, a Belfast, il mercatino di Natale aperto dal 18 novembre al 23 dicembre, viene allestito in uno spazio suggestivo come quello dell’area della City Hall, l’imponente municipio cittadino.","post_title":"Irlanda: viaggio attraverso le contee illuminate dai mercatini di Natale","post_date":"2023-11-13T12:45:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699879525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455904","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Regione Sicilia interviene direttamente sulla vicenda del caro voli in vista delle festività natalizie, dopo la denuncia all'Antitrust contro il presunto duopolio Ita Airways-Ryanair.\r

\r

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha previsto uno stanziamento di 27,5 milioni di euro - tra fondi regionali e per l'insularità - per abbattere fino al 50% il costo dei biglietti per i collegamenti da e per l'Isola per le tratte Roma (due aeroporti) e Milano (tre scali).\r

\r

Sul portale della regione è stato pubblicato l'avviso esplorativo alle compagnie aeree per applicare uno sconto sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia. Le categorie prioritarie per le quali la \"riduzione del biglietto arriverà al 50% di sconto sono gli studenti, i disabili con almeno il 67% di invalidità, i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro\".\r

\r

Sono esclusi anziani over 65, atleti agonisti, viaggiatori per ragioni sanitarie, dipendenti con sede di lavoro fuori dalla regione. \"Il contributo per le categorie prioritarie - precisano ancora dalla Regione - i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere accertati dalle compagnie aeree aderenti, dovrà essere richiesto a rimborso al dipartimento regionale delle Infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo\".\r

\r

\r

\r

\"Quella contro il caro-voli è stata una battaglia che mi sono intestato fin dal mio insediamento e posso dire di avere raggiunto un altro risultato importante - ha dichiarato Renato Schifani -. Questo provvedimento realizza quella che è sempre stata una priorità del mio governo, oltre che un atto di giustizia nei confronti dei nostri concittadini vessati da politiche dei prezzi piratesche. Mi auguro adesso che queste iniziative producano soluzioni strutturali in favore dei viaggiatori, soprattutto quelli sui quali grava il peso dell'insularità\".\r

\r

Nel dettaglio, per usufruire della riduzione, il prezzo del biglietto deve essere superiore a 62,50 euro. Qualora, invece, il costo sia compreso tra 50,01 e 62,50 euro, lo sconto sarà calcolato in modo da portarlo a 50 euro. La riduzione del costo totale del biglietto potrà arrivare fino a un massimo di 75 euro per singola tratta. Fino a 50 euro, invece, non sarà applicato alcun ribasso. Per le categorie prioritarie, l'ulteriore scontro del 25 per cento sarà applicato sui biglietti di costo superiore a 50 euro. \"È la prima volta in assoluto - ha detto l'assessore ai Trasporti Alessandro Aricò - che un governo regionale vara un provvedimento finalizzato a ridurre i prezzi dei biglietti che i siciliani sono costretti a pagare per raggiungere il resto dell'Italia in aereo. Si tratta di una misura compatibile con le norme nazionali e comunitarie\".","post_title":"Caro voli: la Sicilia stanzia 27,5 mln di euro per contenere l'impennata dei prezzi","post_date":"2023-11-13T10:59:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699873181000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455855","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"King Holidays non solo conferma tutta la programmazione Egitto, rilanciandola con nuove proposte speciali per le festività, ma spinge ulteriormente sulla destinazione con un'iniziativa di comunicazione ad hoc. \"Abbiamo pensato a un metodo semplice e immediato per dimostrare al grande pubblico tutta la sicurezza di un viaggio organizzato - spiega la product manager del to, Barbara Cipolloni -. Il progetto si chiama Reel experience e gioca sull'assonanza tra il termine utilizzato per gli ormai celebri video brevi in formato verticale e la parole real, reale. Abbiamo quindi raccolto immagini e video registrati live dai nostri ospiti, che pubblichiamo poi sui nostri canali online\".\r

\r

D'altronde, lanciata lo scorso agosto, la destinazione Egitto stava già dando al to capitolino grandissime soddisfazioni prima dello scoppio della nuova crisi mediorientale: \"Nel giro di poche settimane avevamo già riempito il nostro charter, in partenza da Roma ogni sabato con 177 posti a disposizione - aggiunge Barbara Cipolloni -. Il prodotto è ottimo: combina il Cairo con una crociera sul Nilo a cura della motonavi a 5 stelle Royal Beau Rivage e Royal Signature. Due unità che abbiamo testato personalmente, facendo anche il fine tuning di un servizio originariamente pensato per il mercato spagnolo. Dopo lo scoppio della guerra c'è però stato un rallentamento, anche si i voli rimangono comunque abbastanza pieni. Non si è trattato tanto di vere e proprie cancellazioni. Qualcuno però si è spaventato e ha pensato di rimandare il viaggio\".\r

\r

Discorso simile anche per un'altra destinazione importante per King Holidays come la Giordania. \"Diffondiamo Reel experience pure per questa meta - conclude Barbara Cipolloni -. Il paese è sicuro. C'è parecchia polizia in giro, che tuttavia esercita un controllo soft, in grado di infondere più sicurezza che inquietudine. I gruppi continuano a partire, sebbene anche qui abbiamo avuto qualche cancellazione e rinvio. Si sta però imponendo un nuovo modello di viaggiatore, più consapevole e informato sui luoghi che va a visitare e che sa di potersi affidare a un'organizzazione che non lo abbandona mai\".","post_title":"King Holidays lancia le Reel Experience, in diretta da Egitto e Giordania","post_date":"2023-11-10T11:42:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699616567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455743","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una tecnica di marketing mirata a creare emozioni. E' questo l'hospitality staging diretta derivazione dell'home staging, una disciplina nata in America molti anni fa, ma da pochi anni sbarcata in Italia, che oggi il Franco Grasso Revenue Team include tra i propri servizi di consulenza alle strutture ricettive. \"L'home stager non è un architetto, né un interior designer, ma un professionista in grado di esaltare i pregi di un immobile in vendita o in affitto attraverso interventi mirati - spiega la hospitality stager della Franco Grasso, Gemma Siani -. Interventi che devono aspirare a emozionare il potenziale cliente grazie a tecniche come il decluttering. E poi c’è l’allestimento, l’uso di arredi, luci, tende, complementi in armonia tra loro, che creano una scenografia ideale da farci innamorare. Insomma, una vera e propria scienza che serve a concretizzare tutti i nostri sforzi, e nel caso dell’ospitalità, ad aumentare il numero dei clienti\".\r

\r

[caption id=\"attachment_455745\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Una camera di un hotel milanese prima dell'intervento di hospitality staging[/caption]\r

\r

Come è noto hotel, case vacanze, b&b, affittacamere hanno infatti in comune la stessa necessità: colpire il potenziale cliente in soli sette secondi. \"Dal momento che gli occhi si posano sul nome della struttura rimane poco tempo per conquistare i viaggiatori di tutto il mondo - prosegue Gemma Siani -. La bellezza delle camere e degli spazi comuni è la principale alleata per portare la prenotazione a casa\". Con il tempo però le strutture hanno bisogno di essere rinnovate e di solito questa parola fa subito pensare a una ristrutturazione, \"quindi a un incubo, nella maggior parte dei casi. Ecco l'hospitality staging è proprio questo: un'alternativa light a un pesante restyling, in grado di dare nuovo smalto all'hotel senza bisogno di buttare giù muri, creare piscine e spa o chissà quale altra fantasia\".\r

\r

[caption id=\"attachment_455746\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] E come si presenta dopo il restyling light[/caption]\r

\r

In altre parole, l'hospitality staging \"riesce a ricreare una personalità, a donare una identità alla struttura ricettiva come può fare una vera e propria ristrutturazione, ma in maniera leggera - conclude Gemma Siani -. Con questo non intendiamo demonizzare le ristrutturazioni, anzi! Vogliamo solo offrire la possibilità a chiunque di dare una nuova vita alla propria struttura ricettiva con poche ma giuste accortezze\".\r

\r

","post_title":"Franco Grasso: con l'hospitality staging la ristrutturazione diventa light","post_date":"2023-11-09T10:06:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699524377000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si apre il prossimo 10 novembre (fino al 12) ad Arezzo Fiere e Congressi l’edizione numero 21 di AgrieTour, il Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale.\r

\r

Ad AgrieTour ci sarà anche la Regione. Oltre al proprio stand, condiviso con Toscana Promozione Turistica, sono due i convegni, organizzati sempre in collaborazione con l’agenzia. Il primo il 10 novembre dal titolo ‘Identità, qualità e opportunità di promozione per gli agriturismi. Sistema di classificazione, prodotti agroalimentari e narrazione del territorio’. Tra i temi al centro anche le opportunità di valorizzazione attraverso il progetto Vetrina Toscana ed il portale visittuscany.com.\r

Il secondo il giorno dopo, l’11 novembre,‘Proposte, metodi e strumenti per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana: i risultati dei Gruppi di lavoro del Centro delle Competenze sui PAT’.\r

\r

«Manifestazione importante per la Toscana - ha detto la vicepresidente e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi -, che non può che svolgersi in Toscana, regione leader in Italia per numero di agriturismi, oltre 5600, cresciuti enormemente negli ultimi 10 anni, quasi raddoppiati. Un’attività che è diventata fondamentale per tante aziende agricole e in molti casi elemento per garantirne la sopravvivenza, soprattutto se consideriamo i rischi causati dai cambiamenti climatici che pesano su chi si dedica esclusivamente all’agricoltura. Senza trascurare poi l’importanza che queste realtà rivestono per l’equilibrio del territorio, il cui abbandono lo espone ancora di più a situazioni drammatiche, come abbiamo visto purtroppo di recente».\r

\r

Le aziende agrituristiche in Italia hanno continuato a crescere durante la pandemia: +1,3% nel 2021 rispetto al 2020 e +3,3% rispetto al 2019, per arrivare a 25.390 aziende. Una crescita anche in termini di valore della produzione, tornata sopra il miliardo di euro: ovvero 1 miliardo e 162 milioni di euro +44,8% sul 2020. In Toscana operano 5.634 aziende attive per 87mila posti letto distribuiti su quasi 42mila camere e 2,2mila piazzole (dati al 31 dicembre 2022 fonte Regione Toscana). Guidano Siena (1.265 strutture) e Grosseto (1.248) seguite da Firenze (838), Arezzo (704) e Pisa (545). Il 48% delle strutture agrituristiche toscane è condotto da una donna.","post_title":"Arezzo: in scena dal 10 al 12 novembre la 21a edizione di AgrieTour","post_date":"2023-11-09T09:15:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1699521300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455295","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_419375\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Leone[/caption]\r

\r

Giro d'affari di circa 18 milioni di euro per creo. La società pesarese fondata due anni fa da Fabrizio Imperatori e Jury Truffelli (rispettivamente già cfo e responsabile controllo gestione di Eden Viaggi) cresce quindi del 90% rispetto al 2022. Ambiziosi anche gli obiettivi per il 2024 quando il to conta di incrementare ulteriormente il proprio volume ordini del 60%.\r

\r

Un andamento positivo che oggi è supportato anche dall'apertura di nuove destinazioni. In arrivo prossimamente ci saranno Marocco, Filippine e Uzbekistan, mentre lo scorso venerdì 27 ottobre il direttore prodotto creo, Luigi Leone, ha presentato alla rete commerciale l'India, il Nepal e il Bhutan, con un educational nel primo paese già in calendario per il prossimo 5 dicembre, guidato dal product manager Marco Mezzela.\r

\r

\"Apriamo questa destinazione con grande entusiasmo, grazie alla presenza di un vero esperto del Paese come Marco Mezzela, che ha visitato l'India per ben 18 volte - racconta Leone -. Abbiamo creato insieme a lui un itinerario esclusivo denominato India by creo, con partenze garantite ogni sabato dall'Italia per gruppi di massimo 12 persone\".\r

\r

Insieme ai volumi in questi due anni è aumentato anche il numero dei collaboratori: dai quattro fondatori iniziali si è infatti passati agli attuali 34: una parte del team lavora esclusivamente in modalità smart-working, dando così vita a una rete di booking diffusa in tutta Italia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Creo raggiunge i 18 mln di giro d'affari ed espande la programmazione a lungo raggio","post_date":"2023-11-02T11:28:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698924536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455118","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggio in treno protagonista delle scelte dei turisti per spostarsi durante il prossimo ponte di Ognissanti: secondo i dati raccolti da Trainline quest’anno il numero di passeggeri è aumentato del 52% rispetto alla settimana precedente (il periodo considerato è quello che va dal 31 ottobre al 5 novembre 2023 rispetto a quello dal 24 al 29 ottobre 2023).\r

\r

In particolare, le cinque destinazioni che hanno visto il maggior incremento nel numero di passeggeri rispetto alla settimana precedente sono: Bolzano +288%, Pisa +193%, Reggio Emilia +160%, Ferrara +158% e Firenze +106%.\r

\r

Una menzione speciale va a Lucca che anche quest’anno ospiterà il Lucca Comics and Games (1-5 novembre). Gli appassionati di fumetti hanno scelto ancora una volta di raggiungere la cittadina toscana in treno: Trainline segnala infatti un aumento del 41% rispetto al periodo in cui si è svolta l’edizione 2022 della fiera.\r

\r

Non sono solo le destinazioni nazionali a riscuotere successo: la tedesca Monaco e la svizzera Zurigo sono mete sempre più ambite tra i passeggeri italiani in viaggio durante il weekend di Ognissanti. \r

\r

“Dopo la fine delle ferie estive, il ponte di Ognissanti rappresenta il primo momento in cui gli italiani possono godersi un attimo di relax in cui organizzare una breve vacanza, come testimoniato anche dai dati rilevati dalla nostra piattaforma - afferma Andrea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia -. I viaggiatori che scelgono il treno come mezzo di trasporto per i ponti sono sempre di più, complice anche la comodità di raggiungere il centro delle principali città italiane ed europee. E proprio per questo la nostra mission è quella di rendere l’esperienza di viaggio quanto più semplice e rilassante possibile”.","post_title":"Trainline: prenotazioni a +52% per il ponte di Ognissanti","post_date":"2023-10-31T09:15:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698743731000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Ente nazionale tunisino per il turismo ha indetto una gara d’appalto internazionale per selezionare una società specializzata nella costruzione di stand in occasione di fiere e saloni all’estero.\r

Le aziende specializzate nella costruzione di stand interessate, possono scaricare il bando di gara tramite il sistema degli appalti pubblici online Tunesp. Le offerte devono pervenire online entro e non oltre il 13 novembre 2023 alle ore 12:00.\r

Intanto, nei primi nove mesi del 2023, le entrate turistiche della Tunisia hanno raggiunto 1,82 miliardi di dollari, secondo quanto dichiarato dal ministro del turismo, Mohamed Belhassine.\r

\r

\r

\r

Il ministro ha dichiarato che il governo tunisino sta lavorando per sviluppare il settore turistico a vari livelli e per attrarre investimenti nel settore, dato che il comparto rappresenta circa il 10% del prodotto interno lordo del Paese e crea circa 400.000 posti di lavoro.\r

","post_title":"Tunisia: gara d'appalto internazionale per la realizzazione dello stand alle fiere del turismo","post_date":"2023-10-27T13:05:20+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1698411920000]}]}}