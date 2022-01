Acque ancora agitate in casa Uvet: Nicola Bonacchi lascia il gruppo

E’ passato poco più di un mese dal suo arrivo in casa Uvet ma, stando a quanto riportano alcune fonti stampa, l’ormai ex direttore generale dell’area leisure, Nicola Bonacchi, ha già deciso di lasciare il gruppo guidato da Luca Patanè. Un brutto segnale per una compagnia che è già alle prese con le difficoltà legate soprattutto alla linea aerea Blue Panorama in concordato preventivo ma anche alla divisione tour operating con Settemari che ha deciso a fine novembre di sospendere le vendite invernali.

E ora? Di buono c’è senz’altro il rinnovo degli ammortizzatori sociali per tutte le società del gruppo grazie all’accordo con i sindacati dopo il confronto tra le parti dello scorso 23 dicembre. Un modo per confermare il forte impego di Uvet nel ” mantenimento dell’occupazione. Uvet – si legge in un comunicato Filcams Cgil – conferma quindi di continuare a investire sia sul versante business travel sia sul leisure, smentendo i rumours che si sono sviluppati nelle scorse settimane intorno al destino della Settemari, oggi parte di Uvet Viaggi, il cui fermo temporaneo resta legato a un atteggiamento di saving dei costi in una fase difficile del mercato”.