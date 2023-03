A Travel Hasthag si è parlato anche di turismo accessibile: l’integrazione dei dati chiave per il settore Reperire strutture alberghiere e servizi turistici adatti per questo target di clientela. E’ questa la difficoltà maggiore che incontra un operatore specializzato nella vendita di pacchetti turistici per persone con disabilità. Lo ha spiegato in occasione di uno dei panel dell’edizione cremonese di Travel Hashtag, il responsabile del turismo accessibile dell’associazione Anglat, Luigi Passetto: “La disabilità non ha uno standard, bisogna essere sartoriali e capire le esigenze di ogni cliente per poterlo agevolare al fine di trascorrere una vacanza con serenità. In giro per l’Italia, sul territorio, ci sono 600 mila patentati speciali: persone che vanno in palestra, che accompagnano i figli a scuola e che una o più volte all’anno vogliono andare in vacanza con la propria famiglia. Quest’anno ho lanciato una sorta di provocazione: il tour della Costiera Amalfitana. È stato il tour che ho venduto subito, perché il mio tipo di cliente è curioso, culturale, vuole provare. È un cliente che consuma ed è disposto a spendere se sa che c’è la garanzia di vivere un’esperienza soddisfacente”. Tra le soluzioni indicate per far fronte alle necessità che hanno di fronte il settore e i suoi operatori, il presidente della startup innovativa a vocazione sociale Willeasy, William Del Negro, ha quindi suggerito di puntare sull’integrazione dei dati di accessibilità, attualmente difficili da trovare o inesatti, in un unico database, che permetta di fornire informazioni e soluzioni ai differenti tipi di esigenze per chi ha necessità specifiche: “La disabilità è una caratteristica come tante altre che la persona può avere. Chi ha una disabilità può essere genitore, avere delle necessità alimentari, può spostarsi con il proprio cane: perché mi devo dedicare a dare delle soluzioni solo legate alla disabilità e non al bisogno primario che accomuna ognuno di noi di svagarsi, divertirsi e vivere la vita quotidiana serenamente? Crediamo fermamente che il turismo accessibile debba ampliare il proprio orizzonte e considerare non solo la caratteristica della disabilità, ma la persona in generale, che, nell’arco della vita, può avere esigenze diverse, anche multiple e, quando ricerca le informazioni, non vuole perdere ore e ore del suo tempo perché non esistono e sono inesatte. Si tratta di un mercato dalle altissime potenzialità in cui c’è una fortissima domanda e pochissima offerta: solo in Italia sono 20 milioni le persone con necessità di accessibilità, di cui 3,5 milioni con disabilità. Ciò che stiamo riscontrando sono paura e diffidenza da parte di molte strutture, che pensano di essere giudicate, mostrando eventuali inefficienze e di essere dichiarate inaccessibili alla classica persona in carrozzina (con cui generalmente è identificata l’accessibilità). Noi non giudichiamo, ma raccogliamo dati: sarà poi la persona che, considerando le sue caratteristiche, valuterà se la struttura è adatta o meno a sé. Alle strutture ricettive spieghiamo di non avere paura: perdere ogni tanto un cliente è un vantaggio, perché al suo posto ne arriveranno di più affini”.

[post_title] => A Travel Hasthag si è parlato anche di turismo accessibile: l'integrazione dei dati chiave per il settore Intervente urgente «Vista l’importanza di tale unico database pubblico come riferimento per gli operatori del mercato e per i consumatori – continua la Federazione -. Le chiediamo di intervenire, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e gli altri enti competenti, per far aggiornare e completare nel breve i dati delle agenzie di viaggio italiane». Secondo Fiavet-Confcommercio l’esistenza di una banca dati ufficiale completa, su un unico portale, costituirebbe uno strumento trasparente atto a favorire da una parte le imprese nella lotta all’abusivismo, dall’altra i consumatori che potrebbero avere disponibile online un sito ufficiale a garanzia della professionalità degli operatori turistici cui si affidano. [post_title] => Fiavet al ministro: è necessario aggiornare Infotrav Da evidenziare anche le opportunità legate ai collegamenti con gli hub di Amsterdam, Monaco e Roma, che consentono di volare tra Genova e centinaia di aeroporti in Europa e nel mondo con un solo scalo, senza dimenticare il network di Vueling utilizzabile su Barcellona, Parigi e Londra". Tra le novità della summer il collegamento bisettimanale per Londra Gatwick di Vueling, mentre da domani la compagnia spagnola riprenderà il collegamento Genova-Barcellona, tre volte alla settimana. Volotea sposterà il suo collegamento bisettimanale per Parigi dall’aeroporto di Charles De Gaulle a quello di Orly, affiancandosi a Vueling. Ryanair incrementerà le frequenze del collegamento con Londra Stansted, che sarà operativo fino a sei volte a settimana; il vettore manterrà anche i voli per Manchester e Dublino così come quelli per Bucarest e Bruxelles, tutti bisettimanali. Il volo giornaliero per Monaco di Air Dolomiti consentirà l'accesso al network di Lufthansa, mentre Klm porterà fino a nove voli alla settimana il suo operativo da e per l'hub intercontinentale di Amsterdam. Albawings e Wizz Air confermano i voli per Tirana, operativi rispettivamente tre e quattro alla settimana. Nove in tutto i paesi esteri collegati con voli diretti dal Genova City Airport.

Dieci le rotte nazionali, con la ripresa del volo Volotea per Olbia a partire dal 26 maggio e fino a quattro volte alla settimana nel picco estivo. La Sicilia continuerà a essere collegata con voli giornalieri diretti Ryanair su Catania e Palermo, mentre Bari e Brindisi avranno rispettivamente tre e due frequenze settimanali. Due voli alla settimana anche per Lamezia Terme, mentre Napoli potrà contare su otto frequenze alla settimana grazie a quattro voli di Ryanair e altrettanti di Volotea. Ita Airways conferma i quattro voli al giorno per Roma consentendo comode connessioni con la capitale, ma anche la possibilità di proseguire il proprio viaggio verso decine di destinazioni in Italia, in Europa e nel mondo.

[post_title] => Genova sull'estate con 23 rotte di cui 13 internazionali. Otto i vettori operativi dal Colombo Otto i vettori operativi dal Colombo [post_date] => 2023-03-27T09:25:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679909135000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442298 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442299" align="alignleft" width="300"] Vincenzo Cella[/caption] Gli affittì brevi sono nell’ occhio del ciclone: i sindaci delle maggiori città italiane, chiedono di porre un argine alla loro diffusione, ma sull’argomento serve fare chiarezza e la nuova direttiva dell’Unione europea sulla cooperazione amministrativa (Dac7) appena entrata in vigore può essere il punto di partenza per risolvere il problema, purché sia “italianizzata” in fase di decreti attuativi. E’ quanto afferma uno studio di Halldis, storica società italiana attiva negli affitti brevi che gestisce circa mille proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località italiane ed europee. Nel nostro Paese il mercato degli immobili destinati ad affitti bevi riguarda in particolare circa 600 mila immobili (elaborazione Halldis su dati Istat e Scenari Immobiliari 2021). Il valore delle compravendite online del comparto extralberghiero nel nostro Paese, la terza piazza mondiale del mercato degli affitti brevi, preceduta solo da Usa e Francia, ammonta a circa 3 miliardi di euro (fonte: Osservatorio digitale Politecnico Milano, 2021). Un comparto in cui si stima che operino 25 mila gestori professionali, il cui giro d’affari valore è pari a circa 1,2 miliardi. [post_title] => Halldis: bene la nuova direttiva Ue sugli affitti brevi ma occorre applicarla in maniera equa [caption id="attachment_442300" align="alignright" width="300"] Michele Diamantini[/caption] “Dall’assessore Pierfrancesco Maran a Milano al sindaco Dario Nardella - afferma Vincenzo Cella, managing director Halldis –; dalle prese di posizione di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia a quelle di Matteo Lepore (Bologna) e Roberto Gualtieri (Roma), condividiamo appieno le loro istanze e preoccupazioni. Il nostro studio vuole essere uno stimolo sul fronte sia dell’informazione, sia della normativa. Sarebbe molto utile un confronto costruttivo tra le parti politiche e le rappresentanze associative per chiarire eventuali dubbi. [post_title] => Japan Airlines ha siglato un ordine fermo per 21 Boeing 737 Max 8 È importante non frenare un settore in forte crescita che riesce a dare valore agli investimenti immobiliari, creare posti di lavoro, avere forte ricadute sul territorio”. [post_title] => Halldis: bene la nuova direttiva Ue sugli affitti brevi ma occorre applicarla in maniera equa [post_date] => 2023-03-24T11:49:03+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679658543000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442277 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Japan Airlines ha piazzato un ordine fermo per 21 aerei Boeing 737 Max 8 con consegne che inizieranno nel 2026. I nuovi velivoli "consentiranno a Jal di rafforzare il network nazionale e regionale, mentre il traffico passeggeri continua a tornare ai livelli pre-pandemici", si legge nel comunicato del costruttore statunitense, e offriranno "una maggiore autonomia ed efficienza dei consumi, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica del 15% rispetto agli aerei che la compagnia aerea sta sostituendo". Japan Airlines dispone attualmente di 43 B737-800 in due configurazioni, una per i voli domestici che ospita 20 passeggeri in Business Class e 145 in Economy, l'altra per i voli regionali in 12+132. L'integrazione del nuovo 737 Max "consentirà a Jal di guadagnare efficienza in tutta la sua rete a corto raggio, mentre la compagnia aerea continua a modernizzare la sua flotta di livello mondiale", ha sottolineato Stan Deal, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes. La collaborazione con la compagnia per l'introduzione del 737-8 nelle sue operazioni è l'ultimo passo del nostro rapporto di lunga data". Più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo operano più di 900 aerei 737 Max, che hanno effettuato più di 1,4 milioni di voli a pagamento per un totale di oltre 3,5 milioni di ore di volo dalla fine del 2020, ha dichiarato Boeing. [post_title] => Japan Airlines ha siglato un ordine fermo per 21 Boeing 737 Max 8 [post_date] => 2023-03-24T10:52:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679655161000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442222 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_424672" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo, presidente Aiav[/caption] Cntinua l’impegno di Aiav per garantire la trasparenza del mercato e la lotta all’abusivismo: l’ultima iniziativa riguarda l’offerta al ministero, a titolo gratuito, di un portale già online, aggiornato e accessibile a tutti, per il censimento delle agenzie di viaggio e la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, a tutela di operatori e consumatori. La proposta, contenuta in una lettera inviata al ministro Santanché nella giornata di mercoledì 15 marzo, e già anticipata in una precedente missiva del 22 febbraio, riguarda il portale Viaggiare Senza Problemi, nato su iniziativa di Aiav nel 2018 e già aggiornato con i dati di oltre 500 operatori. Impegno per la trasparenza L’Associazione metterebbe a disposizione del ministero la piattaforma gratuitamente, impegnandosi a mantenerla aggiornata per i primi due anni, per poi consegnarla, sempre a titolo gratuito, ai soggetti designati dal ministero stesso. Fulvio Avataneo, presidente Aiav, dichiara: «La lotta all’abusivismo e l’impegno per la trasparenza del settore sono valori universali che devono essere perseguiti dalle autorità attraverso strumenti super partes. La nostra offerta si muove in questo senso, evitando ogni commistione con aspetti di carattere commerciale. «Il portale Viaggiare Senza Problemi potrebbe superare definitivamente i limiti dell’attuale Infotrav e, con l’avallo istituzionale, diventare ufficiale ed essere anche reso obbligatorio. AIAV non solo è disponibile a cedere gratuitamente la piattaforma ma è pronta a rinunciare all’indicazione sulla piattaforma di qualsiasi riferimento all’Associazione: la piattaforma, quindi, risulterebbe gestita interamente dal Ministero, garante imparziale del suo funzionamento e dell’eventuale obbligatorietà dell’iscrizione». [post_title] => Aiav mette a disposizione del ministero il portale per la lotta all'abusivismo [post_date] => 2023-03-24T09:49:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679651371000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto per il ritorno di Finnair a Milano Linate, che dal 26 marzo prossimo, accoglierà i voli della compagnia aerea finlandese che manterrà comunque attivi anche i collegamenti operati da Helsinki su Malpensa. Lo racconta con grande soddisfazione Javier Roig, general manager Southern Europe, a margine del Nordic Workshop Italy 2023 che si è svolto ieri a Milano. «Sono in programma 4 voli settimanali fino al termine della stagione estiva, quindi fino alla fine di ottobre. - afferma - Gli aerei saranno più piccoli di quelli che volano su Malpensa e avranno una capacità di 80 passeggeri. Le prenotazioni stanno già andando molto bene e i voli si collegano con tutto il network Finnair. Saranno anche connessi con i voli a lungo raggio, che la compagnia sta riprendendo dopo il Covid». Roig sottolinea che proseguono le difficoltà dovute alla guerra in Ucraina: «Prima la Finlandia è stata chiusa per 18 mesi a causa del Covid, quando finalmente è stato possibile aprire ai turisti è arrivata la guerra. Per noi è un grosso problema, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di arrivare velocemente in Asia. Ma adesso non si può volare sulla Russia, quindi i voli per la Cina, la Corea e il Giappone durano tre ore di più. Li manteniamo nella nostra programmazione, ma i costi sono molto superiori». Numerosi, in ogni caso, i dati positivi: «Crediamo nel mercato italiano - prosegue Roig- Per l'estate abbiamo due voli al giorno su Roma e poi colleghiamo anche Venezia, Bologna e Napoli». Positivo anche l’andamento del processo di digitalizzazione in corso nella compagnia. «Il nostro focus è digitale al 100%: abbiamo una piattaforma per prenotare i viaggi di gruppo e, soprattutto, grazie all'introduzione di Ndc possiamo vendere più facilmente tutti i nostri prodotti e servizi aggiuntivi al puro biglietto aereo. La risposta del trade italiano già dall'anno scorso è stata molto buona». [post_title] => Finnair da domenica vola anche su Milano Linate: 4 le frequenze settimanali da Helsinki [post_date] => 2023-03-24T09:25:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679649904000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442208 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Play amplia il network estivo con l'aggiunta, dal prossimo 5 giugno, dei voli per Amsterdam: la rotta verso l'hub islandese di Keflavik sarà servita fino a un massimo di cinque voli settimanali il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. I passeggeri, viaKeflavik, potranno viaggiare tra Amsterdam e quattro città statunitensi, New York, Boston, Washington DC e Baltimora, oltre a Toronto in Canada. Dal suo primo volo nel giugno 2021, Play ha ampliato la sua flotta da tre Airbus A320neo a sei nel 2022 e opererà 10 Airbus A320/321neo nel 2023. L'età media degli aeromobili è di soli 2,3 anni. "Siamo entusiasti di riportare i nostri servizi ad Amsterdam e di mettere in contatto più passeggeri con le nostre opzioni di viaggio a prezzi accessibili - ha dichiarato Birgir Jónsson, ceo di Play -. Amsterdam è uno dei maggiori hub europei e una destinazione vitale per le nostre operazioni tra il Nord America e l'Europa. Puntiamo a dare filo da torcere alla concorrenza con i nostri prezzi bassi, offrendo ai passeggeri dei nostri mercati l'opportunità di risparmiare sui voli e di vivere più esperienze nella loro destinazione. Come ci piace dire in Play: pagare meno, giocare di più". La compagnia aveva infatti già volato su Amsterdam, ma per soli quattro mesi, dal dicembre 2021 a marzo 2022, con due frequenze settimanali. La competizione sulle rotte verso il Nord America dal mercato olandese è molto accesa: Play dovrà confrontarsi con i voli diretti operati da Klm, Delta Air Lines, United Airlines, Air Canada e tra poco anche JetBlue; non da ultimo anche Icelandair collega Schiphol a Keflavik lungo tutto l'arco dell'anno. [post_title] => Play inaugura il 5 giugno i voli da Amsterdam verso l'aeroporto di Reykjavík-Keflavik [post_date] => 2023-03-23T12:44:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679575468000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Destination Florence Convention & Visitors Bureau si occupa di promuovere il turismo nella città di Firenze: l’assemblea dei soci ha oggi approvato il budget annuale, registrando fondi record tra bandi vinti con il Comune di Firenze, contributi e risorse messe a disposizione dai soci stessi. Il presidente di Destination Florence CVB Federico Barraco ha affermato: «Abbiamo superato il livello pre-Covid. Il 2023 sarà un anno di svolta, perché abbiamo a disposizione un budget importante e beneficeremo della ripartenza del turismo. Dobbiamo però riuscire a governare i flussi delle presenze, altrimenti rischiamo di andare in difficoltà. Per far questo occorre ragionare in termini industriali, puntando quindi su eventi capaci di generare un valore sul territorio. Sarà necessario fare squadra con tutti i funzionari coinvolti». Le aspettative di crescita Il 2022 aveva già superato le aspettative, dal punto di vista del potenziale attrattivo della città di Firenze, il 2023, se i dati continuano a crescere, sarà molto prolifero. Con 12 milioni di presenze e un incremento del 140% in hotel e del 126% nelle strutture extra alberghiere, l’anno scorso ha fatto registrare performance migliori rispetto al 2019, nel periodo primavera-estate. Parte di queste prenotazioni alberghiere, per un totale di 400mila euro. Sono state ricavate dal sito di Destination Florence CVB oltre 280 mila transiti sul portale in un anno. Anche il settore giovanile cambia le carte in tavola, 36mila studenti stranieri che scelgono di trattenersi per oltre 90 giorni, per un totale complessivo di 3 milioni di presenze annue, Firenze è una delle poche città al mondo a gestire i soggiorni prolungati con Be.Long, un programma ad hoc. Anche nel settore dei matrimoni la Toscana prende il primato in quanto ha ospitato più di 2300 matrimoni stranieri celebrati nel 2022, per un volume di affari pari a 130milioni di euro ed oltre 432mila pernottamenti nelle strutture ricettive. Questo è un buon esempio per tutte le regioni che non riescono a valorizzare nel modo giusto i propri beni. La collaborazione tra enti è fondamentale per la buona riuscita di un piano, e soprattutto giocano un ruolo chiave i fondi che Destination Florence CVB grazie ai suoi soci è riuscita ad ottenere, permettendo poi di raggiungere i risultati eccellenti. [post_title] => Firenze in cima, superati i dati pre-pandemia, ora punta ancora più in alto [post_date] => 2023-03-23T12:38:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679575104000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "a travel hasthag si e parlato anche di turismo accessibile lintegrazione dei dati chiave per il settore" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":96,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1534,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442432","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Reperire strutture alberghiere e servizi turistici adatti per questo target di clientela. \r

La Fiavet-Confcommercio ha scritto al ministro del turismo, Daniela Santanchè, per chiedere un intervento risolutivo sulla questione della banca dati pubblica Infotrav, portale del ministero del turismo che, in collaborazione con le regioni, gli enti locali e l’istituto poligrafico e Zecca dello Stato, costituisce il sistema informativo sull’intero territorio nazionale di censimento e raccolta dei dati di tutte le agenzie di viaggio che sono state autorizzate dalle Regioni ad operare.\r

\r

«Questo database, la cui utilità è ineludibile, attualmente soffre di una carente e non tempestiva implementazione dei dati, che lo rende pertanto non aggiornato e completo» ha scritto Fiavet-Confcommercio al ministro.\r

Intervente urgente\r

«Vista l’importanza di tale unico database pubblico come riferimento per gli operatori del mercato e per i consumatori – continua la Federazione -. Le chiediamo di intervenire, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e gli altri enti competenti, per far aggiornare e completare nel breve i dati delle agenzie di viaggio italiane».\r

\r

Secondo Fiavet-Confcommercio l’esistenza di una banca dati ufficiale completa, su un unico portale, costituirebbe uno strumento trasparente atto a favorire da una parte le imprese nella lotta all’abusivismo, dall’altra i consumatori che potrebbero avere disponibile online un sito ufficiale a garanzia della professionalità degli operatori turistici cui si affidano.","post_title":"Fiavet al ministro: è necessario aggiornare Infotrav","post_date":"2023-03-27T10:49:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1679914173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Un'estate \"che offre numerose opportunità ai liguri e alle aziende\": Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova, descrive così l'operativo della summer 2023 che include 23 rotte, di cui 10 domestiche e 13 internazionali, operate da 8 compagnie aeree.\r

\r

\"La connettività aerea è anche uno strumento a servizio del turismo incoming dall’Italia e dall’estero. I nostri dati dicono che i flussi da mercati collegati da voli diretti nel 2022 sono cresciuti tre volte più della media, già molto positiva. Da evidenziare anche le opportunità legate ai collegamenti con gli hub di Amsterdam, Monaco e Roma, che consentono di volare tra Genova e centinaia di aeroporti in Europa e nel mondo con un solo scalo, senza dimenticare il network di Vueling utilizzabile su Barcellona, Parigi e Londra\".\r

\r

Tra le novità della summer il collegamento bisettimanale per Londra Gatwick di Vueling, mentre da domani la compagnia spagnola riprenderà il collegamento Genova-Barcellona, tre volte alla settimana. Volotea sposterà il suo collegamento bisettimanale per Parigi dall’aeroporto di Charles De Gaulle a quello di Orly, affiancandosi a Vueling. Ryanair incrementerà le frequenze del collegamento con Londra Stansted, che sarà operativo fino a sei volte a settimana; il vettore manterrà anche i voli per Manchester e Dublino così come quelli per Bucarest e Bruxelles, tutti bisettimanali. Il volo giornaliero per Monaco di Air Dolomiti consentirà l’accesso al network di Lufthansa, mentre Klm porterà fino a nove voli alla settimana il suo operativo da e per l’hub intercontinentale di Amsterdam. Albawings e Wizz Air confermano i voli per Tirana, operativi rispettivamente tre e quattro alla settimana. Nove in tutto i paesi esteri collegati con voli diretti dal Genova City Airport.\r

\r

Dieci le rotte nazionali, con la ripresa del volo Volotea per Olbia a partire dal 26 maggio e fino a quattro volte alla settimana nel picco estivo. La Sicilia continuerà a essere collegata con voli giornalieri diretti Ryanair su Catania e Palermo, mentre Bari e Brindisi avranno rispettivamente tre e due frequenze settimanali. Due voli alla settimana anche per Lamezia Terme, mentre Napoli potrà contare su otto frequenze alla settimana grazie a quattro voli di Ryanair e altrettanti di Volotea. Ita Airways conferma i quattro voli al giorno per Roma consentendo comode connessioni con la capitale, ma anche la possibilità di proseguire il proprio viaggio verso decine di destinazioni in Italia, in Europa e nel mondo.","post_title":"Genova sull'estate con 23 rotte di cui 13 internazionali. Otto i vettori operativi dal Colombo","post_date":"2023-03-27T09:25:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679909135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442299\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vincenzo Cella[/caption]\r

\r

Gli affittì brevi sono nell’ occhio del ciclone: i sindaci delle maggiori città italiane, chiedono di porre un argine alla loro diffusione, ma sull’argomento serve fare chiarezza e la nuova direttiva dell’Unione europea sulla cooperazione amministrativa (Dac7) appena entrata in vigore può essere il punto di partenza per risolvere il problema, purché sia “italianizzata” in fase di decreti attuativi. E’ quanto afferma uno studio di Halldis, storica società italiana attiva negli affitti brevi che gestisce circa mille proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località italiane ed europee. Nel nostro Paese il mercato degli immobili destinati ad affitti bevi riguarda in particolare circa 600 mila immobili (elaborazione Halldis su dati Istat e Scenari Immobiliari 2021). Il valore delle compravendite online del comparto extralberghiero nel nostro Paese, la terza piazza mondiale del mercato degli affitti brevi, preceduta solo da Usa e Francia, ammonta a circa 3 miliardi di euro (fonte: Osservatorio digitale Politecnico Milano, 2021). Un comparto in cui si stima che operino 25 mila gestori professionali, il cui giro d’affari valore è pari a circa 1,2 miliardi.\r

Il lavoro di Halldis si sofferma però soprattutto sulla nuova direttiva Dac7, che prevede che chi affitta una proprietà su una piattaforma (Airbnb, Booking, Vrbo) debba comunicare all’apposito registro nazionale di ciascun Stato membro il proprio transato, mentre i dati così raccolti dovranno confluire in un unico database europeo. Per il 2023 l’obbligo di comunicazione è entro il 31 gennaio 2024. Il rischio è però che, se i decreti attuativi non apporteranno modifiche, i gestori professionali italiani (property manager) potrebbero vedersi attribuito 1,2 miliardi di euro di giro d’affari aggiuntivo. Se un operatore avesse per esempio il mandato di gestire dieci immobili che in un anno solare generano un transato totale pari a 200 mila euro (ammontare lordo di quanto pagato dai singoli utilizzatori/clienti), potrebbe vedersi attribuire questo valore come proprio reddito. Il che però è fuorviante.\r

\r

[caption id=\"attachment_442300\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Michele Diamantini[/caption]\r

\r

“Dall’assessore Pierfrancesco Maran a Milano al sindaco Dario Nardella - afferma Vincenzo Cella, managing director Halldis –; dalle prese di posizione di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia a quelle di Matteo Lepore (Bologna) e Roberto Gualtieri (Roma), condividiamo appieno le loro istanze e preoccupazioni. Il nostro studio vuole essere uno stimolo sul fronte sia dell’informazione, sia della normativa. Sarebbe molto utile un confronto costruttivo tra le parti politiche e le rappresentanze associative per chiarire eventuali dubbi. Sarà compito del legislatore nazionale definire bene le regole attuative della normativa comunitaria e su questo punto analizzare bene il mercato e dare un senso concreto ed equo a questa iniziativa.”\r

\r

“Il settore degli affitti brevi in Italia – aggiunge Michele Diamantini, ceo Halldis - è estremamente variegato e composto da centinaia di migliaia di host proprietari di singoli appartamenti e centinaia di gestori di immobili in locazione breve che con modalità diverse e in contesti diversi, si occupano di un numero variabile di appartamenti. L’attività di property management è un business a bassa marginalità e quindi impone la scalabilità di processi e dimensioni per fare ricavi e coprire costi fissi. La possibilità di scalare richiede un quadro normativo incentivante, stabile, non frammentato. Col nostro studio abbiamo voluto da un lato fare chiarezza e dall’altro proporre la nuova direttiva europea come punto di partenza per risolvere le tante problematicità. È importante non frenare un settore in forte crescita che riesce a dare valore agli investimenti immobiliari, creare posti di lavoro, avere forte ricadute sul territorio”.","post_title":"Halldis: bene la nuova direttiva Ue sugli affitti brevi ma occorre applicarla in maniera equa","post_date":"2023-03-24T11:49:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1679658543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442277","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Japan Airlines ha piazzato un ordine fermo per 21 aerei Boeing 737 Max 8 con consegne che inizieranno nel 2026. I nuovi velivoli \"consentiranno a Jal di rafforzare il network nazionale e regionale, mentre il traffico passeggeri continua a tornare ai livelli pre-pandemici\", si legge nel comunicato del costruttore statunitense, e offriranno \"una maggiore autonomia ed efficienza dei consumi, riducendo il consumo di carburante e le emissioni di anidride carbonica del 15% rispetto agli aerei che la compagnia aerea sta sostituendo\".\r

\r

Japan Airlines dispone attualmente di 43 B737-800 in due configurazioni, una per i voli domestici che ospita 20 passeggeri in Business Class e 145 in Economy, l'altra per i voli regionali in 12+132.\r

\r

L'integrazione del nuovo 737 Max \"consentirà a Jal di guadagnare efficienza in tutta la sua rete a corto raggio, mentre la compagnia aerea continua a modernizzare la sua flotta di livello mondiale\", ha sottolineato Stan Deal, presidente e ceo di Boeing Commercial Airplanes. La collaborazione con la compagnia per l'introduzione del 737-8 nelle sue operazioni è l'ultimo passo del nostro rapporto di lunga data\".\r

\r

Più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo operano più di 900 aerei 737 Max, che hanno effettuato più di 1,4 milioni di voli a pagamento per un totale di oltre 3,5 milioni di ore di volo dalla fine del 2020, ha dichiarato Boeing.","post_title":"Japan Airlines ha siglato un ordine fermo per 21 Boeing 737 Max 8","post_date":"2023-03-24T10:52:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679655161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442222","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_424672\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo, presidente Aiav[/caption]\r

\r

Cntinua l’impegno di Aiav per garantire la trasparenza del mercato e la lotta all’abusivismo: l’ultima iniziativa riguarda l’offerta al ministero, a titolo gratuito, di un portale già online, aggiornato e accessibile a tutti, per il censimento delle agenzie di viaggio e la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, a tutela di operatori e consumatori.\r

\r

La proposta, contenuta in una lettera inviata al ministro Santanché nella giornata di mercoledì 15 marzo, e già anticipata in una precedente missiva del 22 febbraio, riguarda il portale Viaggiare Senza Problemi, nato su iniziativa di Aiav nel 2018 e già aggiornato con i dati di oltre 500 operatori.\r

Impegno per la trasparenza\r

L’Associazione metterebbe a disposizione del ministero la piattaforma gratuitamente, impegnandosi a mantenerla aggiornata per i primi due anni, per poi consegnarla, sempre a titolo gratuito, ai soggetti designati dal ministero stesso.\r

\r

Fulvio Avataneo, presidente Aiav, dichiara: «La lotta all’abusivismo e l’impegno per la trasparenza del settore sono valori universali che devono essere perseguiti dalle autorità attraverso strumenti super partes. La nostra offerta si muove in questo senso, evitando ogni commistione con aspetti di carattere commerciale.\r

\r

«Il portale Viaggiare Senza Problemi potrebbe superare definitivamente i limiti dell’attuale Infotrav e, con l’avallo istituzionale, diventare ufficiale ed essere anche reso obbligatorio. AIAV non solo è disponibile a cedere gratuitamente la piattaforma ma è pronta a rinunciare all’indicazione sulla piattaforma di qualsiasi riferimento all’Associazione: la piattaforma, quindi, risulterebbe gestita interamente dal Ministero, garante imparziale del suo funzionamento e dell’eventuale obbligatorietà dell’iscrizione».","post_title":"Aiav mette a disposizione del ministero il portale per la lotta all'abusivismo","post_date":"2023-03-24T09:49:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1679651371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Tutto pronto per il ritorno di Finnair a Milano Linate, che dal 26 marzo prossimo, accoglierà i voli della compagnia aerea finlandese che manterrà comunque attivi anche i collegamenti operati da Helsinki su Malpensa. Lo racconta con grande soddisfazione Javier Roig, general manager Southern Europe, a margine del Nordic Workshop Italy 2023 che si è svolto ieri a Milano.\r

\r

«Sono in programma 4 voli settimanali fino al termine della stagione estiva, quindi fino alla fine di ottobre. - afferma - Gli aerei saranno più piccoli di quelli che volano su Malpensa e avranno una capacità di 80 passeggeri. Le prenotazioni stanno già andando molto bene e i voli si collegano con tutto il network Finnair. Saranno anche connessi con i voli a lungo raggio, che la compagnia sta riprendendo dopo il Covid».\r

\r

Roig sottolinea che proseguono le difficoltà dovute alla guerra in Ucraina: «Prima la Finlandia è stata chiusa per 18 mesi a causa del Covid, quando finalmente è stato possibile aprire ai turisti è arrivata la guerra. Per noi è un grosso problema, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di arrivare velocemente in Asia. Ma adesso non si può volare sulla Russia, quindi i voli per la Cina, la Corea e il Giappone durano tre ore di più. Li manteniamo nella nostra programmazione, ma i costi sono molto superiori».\r

\r

Numerosi, in ogni caso, i dati positivi: «Crediamo nel mercato italiano - prosegue Roig- Per l'estate abbiamo due voli al giorno su Roma e poi colleghiamo anche Venezia, Bologna e Napoli». Positivo anche l’andamento del processo di digitalizzazione in corso nella compagnia. «Il nostro focus è digitale al 100%: abbiamo una piattaforma per prenotare i viaggi di gruppo e, soprattutto, grazie all'introduzione di Ndc possiamo vendere più facilmente tutti i nostri prodotti e servizi aggiuntivi al puro biglietto aereo. La risposta del trade italiano già dall'anno scorso è stata molto buona».","post_title":"Finnair da domenica vola anche su Milano Linate: 4 le frequenze settimanali da Helsinki","post_date":"2023-03-24T09:25:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679649904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Play amplia il network estivo con l'aggiunta, dal prossimo 5 giugno, dei voli per Amsterdam: la rotta verso l'hub islandese di Keflavik sarà servita fino a un massimo di cinque voli settimanali il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. I passeggeri, viaKeflavik, potranno viaggiare tra Amsterdam e quattro città statunitensi, New York, Boston, Washington DC e Baltimora, oltre a Toronto in Canada.\r

\r

Dal suo primo volo nel giugno 2021, Play ha ampliato la sua flotta da tre Airbus A320neo a sei nel 2022 e opererà 10 Airbus A320/321neo nel 2023. L'età media degli aeromobili è di soli 2,3 anni. \r

\r

\"Siamo entusiasti di riportare i nostri servizi ad Amsterdam e di mettere in contatto più passeggeri con le nostre opzioni di viaggio a prezzi accessibili - ha dichiarato Birgir Jónsson, ceo di Play -. Amsterdam è uno dei maggiori hub europei e una destinazione vitale per le nostre operazioni tra il Nord America e l'Europa. Puntiamo a dare filo da torcere alla concorrenza con i nostri prezzi bassi, offrendo ai passeggeri dei nostri mercati l'opportunità di risparmiare sui voli e di vivere più esperienze nella loro destinazione. Come ci piace dire in Play: pagare meno, giocare di più\".\r

\r

La compagnia aveva infatti già volato su Amsterdam, ma per soli quattro mesi, dal dicembre 2021 a marzo 2022, con due frequenze settimanali. La competizione sulle rotte verso il Nord America dal mercato olandese è molto accesa: Play dovrà confrontarsi con i voli diretti operati da Klm, Delta Air Lines, United Airlines, Air Canada e tra poco anche JetBlue; non da ultimo anche Icelandair collega Schiphol a Keflavik lungo tutto l'arco dell'anno. ","post_title":"Play inaugura il 5 giugno i voli da Amsterdam verso l'aeroporto di Reykjavík-Keflavik","post_date":"2023-03-23T12:44:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679575468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Destination Florence Convention & Visitors Bureau si occupa di promuovere il turismo nella città di Firenze: l’assemblea dei soci ha oggi approvato il budget annuale, registrando fondi record tra bandi vinti con il Comune di Firenze, contributi e risorse messe a disposizione dai soci stessi.\r

\r

Il presidente di Destination Florence CVB Federico Barraco ha affermato: «Abbiamo superato il livello pre-Covid. Il 2023 sarà un anno di svolta, perché abbiamo a disposizione un budget importante e beneficeremo della ripartenza del turismo. Dobbiamo però riuscire a governare i flussi delle presenze, altrimenti rischiamo di andare in difficoltà. Per far questo occorre ragionare in termini industriali, puntando quindi su eventi capaci di generare un valore sul territorio. Sarà necessario fare squadra con tutti i funzionari coinvolti».\r

Le aspettative di crescita\r

Il 2022 aveva già superato le aspettative, dal punto di vista del potenziale attrattivo della città di Firenze, il 2023, se i dati continuano a crescere, sarà molto prolifero. Con 12 milioni di presenze e un incremento del 140% in hotel e del 126% nelle strutture extra alberghiere, l’anno scorso ha fatto registrare performance migliori rispetto al 2019, nel periodo primavera-estate. Parte di queste prenotazioni alberghiere, per un totale di 400mila euro. Sono state ricavate dal sito di Destination Florence CVB oltre 280 mila transiti sul portale in un anno.\r

\r

Anche il settore giovanile cambia le carte in tavola, 36mila studenti stranieri che scelgono di trattenersi per oltre 90 giorni, per un totale complessivo di 3 milioni di presenze annue, Firenze è una delle poche città al mondo a gestire i soggiorni prolungati con Be.Long, un programma ad hoc.\r

\r

Anche nel settore dei matrimoni la Toscana prende il primato in quanto ha ospitato più di 2300 matrimoni stranieri celebrati nel 2022, per un volume di affari pari a 130milioni di euro ed oltre 432mila pernottamenti nelle strutture ricettive. \r

\r

Questo è un buon esempio per tutte le regioni che non riescono a valorizzare nel modo giusto i propri beni. La collaborazione tra enti è fondamentale per la buona riuscita di un piano, e soprattutto giocano un ruolo chiave i fondi che Destination Florence CVB grazie ai suoi soci è riuscita ad ottenere, permettendo poi di raggiungere i risultati eccellenti.","post_title":"Firenze in cima, superati i dati pre-pandemia, ora punta ancora più in alto","post_date":"2023-03-23T12:38:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1679575104000]}]}}