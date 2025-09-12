Avoris, piano di espansione della rete di adv all’estero

Nuovo passo nel piano di internazionalizzazione di Avoris. Come riporta Preferente, il gruppo punta ad espandere la propria rete di agenzie di viaggio partner oltre i confini nazionali.

Con una quota di mercato che in Spagna si avvicina al 25% grazie alle acquisizioni di Gea e Dit Gestión, nonché alla forza di Geomoon (i tre insieme contano circa 1.800 punti vendita), la priorità di Avoris è ora quella di espandersi in nuovi paesi.

L’obiettivo

L’obiettivo della divisione guidata da Endika Ormaeche è quello di affermarsi nei paesi in cui è sbarcata o sta per sbarcare anche la divisione tour operator del gruppo.

Prima di intraprendere la conquista di nuovi Paesi, si sceglierà quale marchio di agenzia partner utilizzare. Potrebbe essere uno dei tre già esistenti o uno nuovo.

Per portare avanti questo progetto, Endika Ormaeche si avvarrà del supporto di Pilar López, che è appena entrata in Avoris da Viajes El Corte Inglés. In qualità di direttrice dei progetti di vendita indiretta, una delle sue responsabilità sarà quella di promuovere il piano di internazionalizzazione per i collaboratori.