Al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort la terza edizione dei Tod Experience Un’occasione di conoscenza approfondita e mirata della destinazione, grazie alla possibilità del pernottamento e alle attività programmate tra escursioni in montagna ed esperienze benessere. C’è grande fermento al Tod Experience in corso di svolgimento al Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, terza edizione del nuovo format dei Travel Open Day dopo gli appuntamenti di Frasassi e di Genova. Per agenti ed espositori, un’opportunità importante per confrontarsi tra loro, ma anche per conoscere da vicino un prodotto di qualità, inedito nel suo genere e arricchito dal servizio di uno staff d’eccezione. “Il nostro obiettivo è quello di accogliere i colleghi del turismo come degli ospiti che si sentano a casa loro – sintetizza con efficacia Francesco Battaglia, brand manager di Valtur, da due anni anche alla guida ad interim del nuovo Cervinia Cristallo -. Tutti i nostri sforzi sono tesi a mettere le persone a loro agio, fornendo non solo le attrezzature necessario all’evento ma anche rendendo fruibile ogni spazio disponibile, nel pieno rispetto di quella flessibilità che è il marchio di fabbrica Valtur“. Il progetto legato alla struttura di Cervinia inaugurata lo scorso dicembre è stata una vera impresa d’altri tempi, prosegue Battaglia: “Lanciare un nuovo concept in una destinazione matura come questa è stata un sfida importante, che siamo riusciti a condurre in porto grazie allo spirito del gruppo Nicolaus, che ti fa sentire parte di una famiglia, e alla qualità del nostro staff. E oggi possiamo dire che il concept Italian Lifestyle Collection è già un successo“. “Il nostro primo indirizzo della collezione rappresenta la sintesi perfetta della felice commistione tra l’esperienza del territorio e l’esperienza di sé – aggiunge l’amministratore delegato di Nicolaus Tour, Giuseppe Pagliara -. Quando abbiamo immaginato il concept di questa nuova linea di prodotto, abbiamo voluto immaginare un luogo da vivere e da sperimentare con i cinque sensi: che grazie ai due ristoranti Gargantua e Gou avesse una proposta enogastronomica varia ed eccellente, votata alla scoperta delle specialità del territorio; che facesse anche del buon bere un’esperienza intimamente connessa al luogo e al resort, grazie alla proposta di Cocktail Experience del lounge bar Bolla; che permettesse a tutta la famiglia di trovare i propri momenti di svago e di relax grazie a un’attrezzatissima Gaming room, alla palestra The Gym con attrezzature Technogym di ultima generazione e alla spa Miele, avvolgente e completa, con trattamenti e proposte benessere per ogni esigenza. Un luogo pieno di vita, con un’equipe di professionisti ad animare e rendere uniche le giornate dei nostri ospiti, e un servizio di Lifestyle assistance attento e personalizzato. Un resort sci ai piedi, tutto da vivere dal mattino a tarda notte. Un luogo da cui partire alla scoperta di una destinazione ricca e unica”.













