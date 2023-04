Travel Open Day On Board, successo per l’evento sulla GNV Excellent Grande successo per il Travel Open Day On Board organizzato a Genova dal Gruppo Travel in collaborazione con Grandi Navi Veloci. L’iniziativa ha offerto l’occasione ai tour operator e agli agenti di viaggio di trascorrere a bordo di GNV Excellent due giornate all’insegna del confronto tra domanda e offerta ma anche l’opportunità di toccare con mano i servizi offerti dal GNV ai propri passeggeri. «Grande soddisfazione anche da parte di tutto il Gruppo Travel che ha apprezzato il supporto da parte di GNV nell’organizzare l’accoglienza a bordo. Abbiamo visto la soddisfazione di chi ha partecipato – commenta Daniela Battaglioni, direttore Editoriale del Gruppo Travel – Operatori storici ma anche nuovi t.o. che hanno scelto di investire nei TOD. Molto entusiasmo anche tra le agenzie, sia quelle che ci seguono da tempo sia quelle nuove ai nostri eventi”. GNV Excellent è la nave più rappresentativa della flotta che oggi comprende 25 navi con più di 2 milioni di passeggeri trasportati nel 2022. Nei prossimi anni arriveranno 4 nuove navi. «Quest’anno sono in programma tantissime iniziative per festeggiare i 30 anni di attività di Grandi Navi Veloci, che dal 2014 fa parte del Gruppo Msc – sottolinea Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director GNV – Organizzeremo un Open Day per i dipendenti e la città di Genova a giugno ed un evento al TTG di Rimini. Il calendario è ancora in definizione e ci saranno tante sorprese. Le prenotazioni per la prossima stagione procedono anche in advance booking. Nei primi mesi abbiamo avuto una crescita del 30%. Molte le famiglie e le prenotazioni dall’estero, con la tendenza a distribuirsi su tutti i mesi della stagione, da giugno a settembre». La stagione sembra essere partita sotto i migliori auspici per agenzie e tour operator, nonostante alcune problematiche organizzative legate al post Covid. In questi anni critici gli operatori si sono rimessi in gioco rafforzando l’offerta. «Gioco Viaggi “gioca” in casa a Genova – commenta Gigi Torre, responsabile del t.o. genovese – A bordo di GNV Excellent molti visi conosciuti ed agenzie interessate. Da parte nostra un’offerta arricchita che oltre alle Crociere comprende un ricco catalogo sulla Corsica e sulla Montagna Italia (con il recente inserimento anche di Austria e Francia)». Per Chiara Parodi di Volver Viaggi è stata la prima volta ai Travel Open Day. «Mi occupo di Viaggi a Sorpresa all’interno di Volver Viaggi – spiega Chiara Parodi – Al TOD di Genova ho avuto tantissimi nuovi stimoli e conosciuto nuovi tecnicismi del settore». Per Ylenia Cirillo, affezionata frequentatrice dei TOD, l’evento su GNV Excellent è stata una nuova esperienza a contatto con quella che è la vita a bordo dei traghetti della compagnia del gruppo Msc. «Conosco bene i TOD del Gruppo Travel – aggiunge Ylenia Cirillo dell’agenzia La Baia del Sole di Albenga – Anche questa volta è stata l’occasione per confrontarmi con i colleghi e conoscere nuove realtà per me, come Mapo Travel e Civitatis. La giornata di work shop è stata molto positiva e stimolante».

La pagina web del colosso francese della gdo include un menu di servizi, tra hotel, treni, voli, crociere, tour e le immancabili esperienze. «Siamo molto contenti di questa nuova collaborazione con il gruppo di casa Msc, che ci permette di rilanciare la nostra piattaforma online con l’obiettivo di fornire un ulteriore servizio ai nostri clienti - spiega Alessandra Grendele, chief digital officer di Carrefour Italia -. Questo progetto rappresenta un altro step verso la creazione di una digital retail company».\r

\r

«La partnership con Carrefour nasce con l’intento di incrementare la customer base del nostro gruppo - aggiunge il travel welfare commercial manager del gruppo Bluvacanze, Lorenzo Mazzucchelli -, fornendo a una nuova tipologia di clienti un’esperienza personalizzata di viaggio, basata su una tecnologia user-friendly, abbinata all’expertise dei nostri consulenti di viaggio. Senza dimenticare una linea telefonica dedicata per l’assistenza».","post_title":"La piattaforma online Viaggi.carrefour.it è ora powered by Bluvanze","post_date":"2023-04-18T15:05:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681830318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443936","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aerei. Nuovo sciopero all'orizzonte che potrebbe ripercuotersi sui passeggeri degli aeroporti italiani in partenza venerdì 21 aprile: il sindacato Cub ha proclamato una mobilitazione nazionale di 24 ore per personale dell'handling aeroportuale a sostegno del rinnovo del contratto nazionale Assohandlers scaduto dal 2017.\r

\r

Sul sito dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile è consultabile la sezione Voli garantiti in caso di sciopero che riporta l'elenco dei voli garantiti in occasione dello sciopero generale.\r

\r

Il Cub - si legge dall'Ansa - chiede inoltre investimenti nella sicurezza e si dice contrario agli accordi sulle 'banche delle ore' per accantonare le ore di straordinario anziché pagarle quando svolte. Cub fa sapere anche che mercoledì 19 aprile e giovedì 20 aprile ci sarà un Presidio Cub Trasporti presso la sede del ministero del Lavoro in via Flavia a Roma per i lavoratori ex Alitalia per la \"trasparenza nei criteri di assunzione\" e per la prosecuzione della cassa integrazione straordinaria.\r

\r

","post_title":"Aerei: nuovo sciopero nazionale il 21 aprile. Sul sito Enac i voli garantiti","post_date":"2023-04-18T14:38:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1681828694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443923\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Dadone, insieme all'altra co-founder di Ibiza Project, Lara Corsinovi[/caption]\r

\r

Domanda in forte crescita per Ibiza Project. Dopo aver chiuso la scorsa stagione estiva con un evidente segno più, la dmc italiana con sede sull'omonima isola delle Baleari conferma anche per il 2023 una richiesta in costante espansione, sia per il segmento mice, sia per quello leisure, nonostante la riapertura delle destinazioni competitor sul medio raggio. La presenza sulle isole di Ibiza Project ha permesso di notare, in particolare, un’evoluzione recente di Formentera per quanto riguarda l'offerta di servizi, tra i quali hotel e ristoranti di nicchia. L'isola continua comunque a conservare la propria atmosfera tranquilla e le spiagge paradisiache.\r

\r

“La domanda per l’estate è in continua crescita da gennaio – commenta Marco Dadone, co-founder di Ibiza Project –. Nonostante il costo dei voli sia aumentato notevolmente anche in periodi di bassa stagione, ci sono tutte le premesse per chiudere in positivo l’anno in corso. La richiesta verso le isole rimane varia e comprende diversi target, confermando nuovamente la versatilità delle destinazioni, che riescono a soddisfare le esigenze di tutti”. Un altro trend rilevato dalla dmc è l’elevata richiesta da parte dei viaggiatori di attività outdoor: dall’hiking al plogging fino ai bike tour; tutte proposte che costituiscono il perfetto completamento al programma di un pacchetto mice, in un’ottica di sostenibilità sempre più apprezzata oggi dai clienti.","post_title":"Cresce la domanda per le Baleari della dmc italiana Ibiza Project","post_date":"2023-04-18T12:39:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681821564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443890","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443912\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Daniela Righi, Karl Pojer, il cfo della Drs Hotel Holding, Marco Koch, e Alessandro Vadagnani[/caption]\r

\r

Un altro gruppo dell'ospitalità italiana passa in mani straniere. Dopo l'acquisizione lo scorso novembre da parte dei messicani di Palace Resorts del 75% del gruppo Baglioni, è questa la volta di Mira Hotels & Resorts. E pure in questo caso la quota oggetto dell'operazione è del 75%. A comprare sono stati i tedeschi di Dsr Hotel Holding, con l'obiettivo di sviluppare in Italia i propri brand A-Rosa, aja ed Enri Hotels, nonché i marchi della joint venture con Der Touristik. I futuri sviluppi si concentreranno soprattutto sul lago di Garda, sulla costa adriatica, sulla Toscana, sulle Alpi e nelle principali città della Penisola.\r

\"Con il debutto in Italia rafforziamo le nostre strategie di crescita, espandendoci al di fuori dei nostri tradizionali mercati di lingua tedesca dei paesi Dach (Germania, Austria e Svizzera) - spiega il ceo di Dsr Hotel Holding, Karl Pojer. \"Il mercato tricolore è molto ricercato dai nostri ospiti. Allo stesso tempo la Germania è una delle destinazioni preferite dagli italiani - aggiunge Horst Rahe, managing partner di Deutsche Seereederei, la società a monte di Dsr Hotel Holding, dal 2021 partner in joint-venture di Der Touristik (gruppo Rewe).\r

\r

L'operazione, è invece il commento dei fondatori e managing director di Mira, Daniela Righi e Alessandro Vadagnini, \"ci permetterà di crescere più velocemente, grazie alla presenza di un forte partner finanziario\". In particolare l'idea è quella di espandersi per via sia di conversioni, sia di acquisizioni di hotel a conduzione familiare. A seguito della transazione, si prevede che i circa 300 impiegati del gruppo Mira conservino il loro posto di lavoro, mentre Daniela Righi and Alessandro Vadagnini, che mantengono il 25% della società, guideranno il business in Italia, con Vadagnini incaricato dei progetti di sviluppo. Mira al momento gestisce quattro hotel e resort a 4 stelle superior e a 5 stelle in Piemonte (l'Alagna Mountain Resort & Spa), a Follonica (il Riva Toscana Golf Resort & Spa), in Puglia (l'Acaya Golf Resort & Spa di Lecce) e in Sicilia (il Borgo di Luce i Monasteri Golf Resort & Spa).","post_title":"I tedeschi di Dsr Hotel Holding acquisiscono il 75% del gruppo Mira","post_date":"2023-04-18T12:28:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681820921000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lauda Europe, compagnia aerea del gruppo Ryanair, dà il via al reclutamento per assistenti di volo. Le selezioni in Italia rientrano nel recruitment programme 2023, per il quale, Lauda Europe, ha programmato giornate di reclutamento per nuovi assistenti di volo con base a Palma di Maiorca, Vienna o Zagabria, in vista delle prossime assunzioni. È possibile partecipare agli Open Days in Sicilia, il 19 e 20 aprile a Palermo. \r

\r

I candidati si potranno semplicemente presentare presso le location per far parte alle selezioni. Ad attenderli vi sara’la Head of Inflight di Lauda Europe Ltd, Maria Cristina Civiletti. Si terranno due sessioni, una alle 10:00 e una alle 15:00, per ciascuna giornata di Open Day: mercoledi’19 e giovedi’ 20Aprile presso l’Hotel Mercure Palermo, via Mariano Stabile 112.\r

\r

Dopo una breve prova di lingua inglese come pre-selezione per l’accesso ai colloqui individuali, ai candidati ritenuti idonei per accedere al corso di formazione completamente gratuito, verranno spiegate nel dettaglio le opportunità relative alla carriera in Lauda Europe e le possibilità di crescita lavorativa.\r

\r

Vi è anche l’opportunità di svolgere la selezione da remoto in via telematica, scrivendo all’email cabincrewcareers@laudaeurope.comcon in allegato il proprio curriculum vitae. Il corso per assistenti di volo è interamente gratuito e prevede una diaria giornaliera.","post_title":"Lauda Air (Ryanair) alla ricerca di assistenti di volo. A Palermo il 19 e 20 aprile","post_date":"2023-04-18T12:00:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681819223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443888","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Travel Open Day On Board organizzato a Genova dal Gruppo Travel in collaborazione con Grandi Navi Veloci.\r

\r

L’iniziativa ha offerto l’occasione ai tour operator e agli agenti di viaggio di trascorrere a bordo di GNV Excellent due giornate all’insegna del confronto tra domanda e offerta ma anche l’opportunità di toccare con mano i servizi offerti dal GNV ai propri passeggeri.\r

\r

«Grande soddisfazione anche da parte di tutto il Gruppo Travel che ha apprezzato il supporto da parte di GNV nell’organizzare l’accoglienza a bordo. Abbiamo visto la soddisfazione di chi ha partecipato – commenta Daniela Battaglioni, direttore Editoriale del Gruppo Travel – Operatori storici ma anche nuovi t.o. che hanno scelto di investire nei TOD. Molto entusiasmo anche tra le agenzie, sia quelle che ci seguono da tempo sia quelle nuove ai nostri eventi”.\r

\r

GNV Excellent è la nave più rappresentativa della flotta che oggi comprende 25 navi con più di 2 milioni di passeggeri trasportati nel 2022. Nei prossimi anni arriveranno 4 nuove navi.\r

\r

«Quest’anno sono in programma tantissime iniziative per festeggiare i 30 anni di attività di Grandi Navi Veloci, che dal 2014 fa parte del Gruppo Msc – sottolinea Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director GNV – Organizzeremo un Open Day per i dipendenti e la città di Genova a giugno ed un evento al TTG di Rimini. Il calendario è ancora in definizione e ci saranno tante sorprese. Le prenotazioni per la prossima stagione procedono anche in advance booking. Nei primi mesi abbiamo avuto una crescita del 30%. Molte le famiglie e le prenotazioni dall’estero, con la tendenza a distribuirsi su tutti i mesi della stagione, da giugno a settembre».\r

\r

La stagione sembra essere partita sotto i migliori auspici per agenzie e tour operator, nonostante alcune problematiche organizzative legate al post Covid.\r

\r

In questi anni critici gli operatori si sono rimessi in gioco rafforzando l’offerta.\r

\r

«Gioco Viaggi “gioca” in casa a Genova – commenta Gigi Torre, responsabile del t.o. genovese – A bordo di GNV Excellent molti visi conosciuti ed agenzie interessate. Da parte nostra un’offerta arricchita che oltre alle Crociere comprende un ricco catalogo sulla Corsica e sulla Montagna Italia (con il recente inserimento anche di Austria e Francia)».\r

\r

Per Chiara Parodi di Volver Viaggi è stata la prima volta ai Travel Open Day.\r

\r

«Mi occupo di Viaggi a Sorpresa all’interno di Volver Viaggi – spiega Chiara Parodi – Al TOD di Genova ho avuto tantissimi nuovi stimoli e conosciuto nuovi tecnicismi del settore».\r

\r

Per Ylenia Cirillo, affezionata frequentatrice dei TOD, l’evento su GNV Excellent è stata una nuova esperienza a contatto con quella che è la vita a bordo dei traghetti della compagnia del gruppo Msc.\r

\r

«Conosco bene i TOD del Gruppo Travel – aggiunge Ylenia Cirillo dell'agenzia La Baia del Sole di Albenga – Anche questa volta è stata l'occasione per confrontarmi con i colleghi e conoscere nuove realtà per me, come Mapo Travel e Civitatis. La giornata di work shop è stata molto positiva e stimolante».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Travel Open Day On Board, successo per l'evento sulla GNV Excellent","post_date":"2023-04-18T11:53:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681818813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443883","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443887\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, l'hotel director Karl Hallberg, il capitano Claudio Cupisti e Cesare Boldrini[/caption]\r

\r

Ci sarà un italiano al timone della ex Costa Venezia, ora in livrea Carnival. Il comandante Claudio Cupisti guiderà infatti la prima unità del nuovo format Fun Italian Style, che combina le origini tricolori della nave con lo stile di divertimento firmato Carnival.\r

Originario di Viareggio, con il gruppo americano dal 1989, il comandante Cupisti ha maturato la propria esperienza lavorando su 20 navi Carnival, tra cui le Breeze, Elation, Splendor e Valor. Chief engineer sarà invece Cesare Boldrini, con Carnival dal 1995, dove ha iniziato come cadetto e si è rapidamente fatto strada fino a raggiungere l'attuale posizione nel 2011. È originario di La Spezia e ha lavorato su diverse navi nel corso degli anni tra cui le Elation, Dream, Legend e Vista.\r

\r

Costruita nel 2019, la Venezia accoglie più di 5 mila ospiti e inizierà il proprio ciclo di crociere dal Manhattan Cruise Terminal di New York il 15 giugno 2023. “Siamo orgogliosi di rappresentare una compagnia che ha sempre creduto nell’esperienza e professionalità della marineria italiana, affidando il timone di tutte le sue navi a un comandante italiano”, ha commentato Gioco Viaggi, agente di vendita Carnival per l’Italia.\r

\r

","post_title":"E' italiano il comandante della ex Costa Venezia in livrea Carnival","post_date":"2023-04-18T11:16:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681816609000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte con una serie cospicua di novità il 2023 del brand incoming di casa Quality Group, Italyscape: l'acquisizione del brand Escapade - Incentive & Meeting Consultant, destination management company specializzata in meeting, viaggi incentive, congressi e eventi, da oltre 35 anni attiva nei mercati francofoni; l'apertura a breve del primo ufficio satellite a Padova, con lo scopo di presidiare il Triveneto; il lancio di un inedito reparto aziendale che, lavorando trasversalmente con il reparto preventivi e l'operativo, ha il compito di monitorare costantemente la qualità dei fornitori in tutta la filiera: dai ristoranti ai trasferisti, dagli hotel alle guide; l'acquisizione infine della certificazione come società benefit, ottenuta lo scorso gennaio con l'idea di diventare Bcorp entro la fine di quest'anno.\r

\r

Tutto ciò a valle di un 2022 chiuso con 12,5 milioni di euro di fatturato, pari al doppio di quanto conseguito nel 2019, mentre anche l'anno in corso è partito con dati in crescita sensibile. Tra le mete più richieste dalla clientela si posizionano la costiera Amalfitana, il lago di Como, le principali città d’arte (Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Milano), nonché la Sicilia e la Puglia che registrano una domanda sempre più forte.\r

\r

“L’acquisizione di Escapade - spiega in particolare il ceo di Italyscape, Vincenzo Emprin - è avvenuta in un momento particolarmente proficuo per noi, in quanto, se nel 2022 il segmento mice ha dato segnali di una lenta ripartenza, la prima parte del 2023 sta invece registrando la definitiva ripresa del mondo degli eventi, con numeri consistenti e con margini di crescita ancora molto elevati sull’anno, considerando che questo segmento, in controtendenza rispetto al passato, si è spostato verso una richiesta sempre più sotto data”.\r

\r

L'operazione ha permesso a Italyscape di acquisire, insieme alla notorietà del brand, il know how, i database clienti/fornitori e i contratti: un vero e proprio patrimonio attivo e consolidato. “Escapade ha sviluppato negli anni un posizionamento solido e un profondo radicamento sul mercato francofono - prosegue Emprin -. Il nostro obiettivo è riuscire a portare avanti con orgoglio la storia e l’ottima reputazione di questo brand storico, estendendone l’operatività su nuovi mercati, partendo da quelli tradizionalmente più vicini a Italyscape, quali Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Messico, Spagna e Francia”.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Quality: Italyscape acquisisce la dmc specializzata nell'offerta mice Escapade","post_date":"2023-04-18T11:03:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681815786000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways ha varato una nuova promozione di Offerte Last Minute: per tutte le prenotazioni effettuate dal 18 al 24 aprile 2023 per viaggi che avranno luogo tra il 18 aprile 2023 e il 17 aprile 2024, i passeggeri della compagnia aerea riceveranno sconti fino al 10% su moltissime destinazioni.\r

Con offerte per voli a partire da 469 euro , la nuova promozione consente di volare da Milano o Roma verso le destinazioni del network che spaziano dalle Maldive a Bali, da Doha a Singapore, Bangkok o Cape Town.\r

Inoltre, iscrivendosi al Privilege Club e utilizzando il codice PCEUR23 per viaggi entro il 30 giugno 2024, si potranno ottenere fino a 2.000 Avios bonus in Economy o fino a 4.000 in cabine Premium.","post_title":"Qatar Airways: tariffe speciali per volare fino all'aprile 2024","post_date":"2023-04-18T10:56:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681815391000]}]}}