Ryanair a Bologna con due nuove rotte estive e 40 milioni di passeggeri in 15 anni Ryanair celebra i primi 15 anni di attività a Bologna con 40 milioni di passeggeri trasportati e un operativo estivo che include 67 rotte, tra cui due nuove per Tolosa e Zara e l’aumento delle frequenze su 25 rotte tra cui Alicante, Brindisi, Bruxelles, Creta, Lamezia, Palma di Maiorca. Un network da record quello dell’estate 2023, che vedrà 11 aeromobili basati al Marconi e supporterà oltre 4.400 posti di lavoro inclusi 330 diretti. La low cost irlandese opererà da Bologna oltre 745 voli a settimana, con una crescita del 9% rispetto all’estate 2022 e prevede di trasportare da e per lo scalo emiliano 5,5 milioni di passeggeri. “Celebriamo il trasporto di 40 milioni di passeggeri attraverso Bologna dopo 15 anni di attività al Guglielmo Marconi con il lancio del nostro operativo estivo che offre 67 rotte incluse 2 nuove per Tolosa e Zara, garantendo ai clienti/visitatori di Bologna la più ampia scelta di sempre per l’estate ’23” ha dichiarato il country manager Italia di Ryanair, Mauro Bolla.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444466 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia a Milano Bergamo volta pagina. Il debutto dello scorso autunno che aveva riportato sullo scalo orobico la storica rotta per Roma Fiumicino, prima ridimensionato a livello di frequenze, vede oggi un nuovo cambio di strategia grazie all'accordo stipulato di Skyalps che, dal prossimo 15 maggio, opererà il collegamento con i Dash 8 Q400 da 78 posti, aeromobili nettamente più piccoli rispetto ai Boeing 737-800 utilizzati da Aeroitalia. Le frequenze saranno aumentate fino a tre al giorno, garantendo connessioni e prosecuzioni in coincidenza, anche con andate e ritorni in giornata, in Italia verso gli scali di Olbia, Alghero e Palermo (quest’ultimo dal 1° giugno) e con Bucarest e Bacau in Romania. Un cambio da ricondurre ai risultati di riempimento che non hanno evidentemente centrato le aspettative, rendendo la rotta difficilmente sostenibile dal punto di vista economico. Come confermato dallo stesso Ugo Calvosa, vice president di Aeroitalia: "L'accordo ci consente di operare la rotta con aeromobili coerenti con l’attuale coefficiente di riempimento, i De Havilland Dash DHC-8-Q400, da 78 posti - ha dichiarato il manager ripreso da BergamoNews -. I velivoli sono tra i meno inquinanti sul mercato e rispondono a una delle priorità che ci siamo dati, vale a dire di provare a gestire il trasporto aereo nel modo più sostenibile possibile. I primi segnali che abbiamo sono confortanti, ma riparliamone tra qualche mese: siamo però sicuri, in questo modo, di riuscire a garantire il servizio in termini di frequenze e allo stesso tempo di operare in modo soddisfacente dal lato economico. Se il mercato ci darà ragione, in futuro non è previsto un nuovo cambio di aeromobile ma un aumento delle frequenze”. Si aggiungono inoltre, come già anticipato, nuove frequenze da Comiso per Milano Bergamo, operati con aeromobili Boeing 737/700 da 148 posti. [post_title] => Aeroitalia a Milano Bergamo cambia tutto: intesa con Skyalps e voli con i Dash 8 Q400 [post_date] => 2023-04-27T14:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682606151000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un itinerario mai proposto prima, che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. E' la principale novità Costa Crociere per l'estate 2024: dal 7 giugno al 13 settembre della prossima estate la Costa Fortuna partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole greche di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. Su alcune partenze è prevista una seconda tappa in Turchia, a Bodrum, che sostituirà Rodi. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia. Nel corso della primavera e dell’autunno 2024, Costa Fortuna offrirà inoltre minivacanze dai tre ai cinque giorni nel Mediterraneo occidentale, e tanti itinerari diversi di due settimane, diretti in Marocco e a Lisbona, con soste di due giorni nella capitale portoghese e a Casablanca. Altre crociere toccheranno invece Israele, Egitto e Tunisia, con soste di due giorni ad Haifa per visitare anche Gerusalemme, nonché Turchia, Grecia e Tunisia, con soste di due giorni a Istanbul, e infine le isole Greche e Ibiza. Sempre nell’estate 2024, la Costa Fascinosa, il cui posizionamento era inizialmente previsto in Nord Europa, proporrà invece crociere di una settimana a Malta e nelle isole greche, con scali a Catania, Taranto, Santorini, Mykonos e La Valletta. Il tutto preceduto da un itinerario di due settimane alle isole Canarie e una minivacanza nel Mediterraneo. In Nord Europa, nell’estate 2024, opereranno quindi due navi, la Favolosa e la Diadema. La prima proporrà tre diversi viaggi, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e alle isole Lofoten, nonché in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di otto giorni dedicato alla Scozia. La Diadema effettuerà invece crociere di una settimana tra i fiordi norvegesi. [post_title] => Costa Fortuna: nell'estate 2024 la prima volta da Atene per crociere tra Grecia e Turchia [post_date] => 2023-04-27T14:33:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682606010000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair celebra i primi 15 anni di attività a Bologna con 40 milioni di passeggeri trasportati e un operativo estivo che include 67 rotte, tra cui due nuove per Tolosa e Zara e l’aumento delle frequenze su 25 rotte tra cui Alicante, Brindisi, Bruxelles, Creta, Lamezia, Palma di Maiorca. Un network da record quello dell'estate 2023, che vedrà 11 aeromobili basati al Marconi e supporterà oltre 4.400 posti di lavoro inclusi 330 diretti. La low cost irlandese opererà da Bologna oltre 745 voli a settimana, con una crescita del 9% rispetto all'estate 2022 e prevede di trasportare da e per lo scalo emiliano 5,5 milioni di passeggeri. "Celebriamo il trasporto di 40 milioni di passeggeri attraverso Bologna dopo 15 anni di attività al Guglielmo Marconi con il lancio del nostro operativo estivo che offre 67 rotte incluse 2 nuove per Tolosa e Zara, garantendo ai clienti/visitatori di Bologna la più ampia scelta di sempre per l'estate '23" ha dichiarato il country manager Italia di Ryanair, Mauro Bolla. [post_title] => Ryanair a Bologna con due nuove rotte estive e 40 milioni di passeggeri in 15 anni [post_date] => 2023-04-27T13:02:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682600562000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates aprirà il 5 luglio il collegamento giornaliero da Dubai a Montréal, che diventa così il secondo gateway della compagnia aerea di Dubai in Canada dopo Toronto, attiva fin dal 2007. Il debutto su Montréal avviene mentre gli Emirati Arabi Uniti e il Canada mirano ad approfondire la cooperazione economica tra le due nazioni e a stimolare i benefici per i settori dell'aviazione e del turismo, oltre a potenziare i flussi commerciali e i collegamenti. I passeggeri di Montréal potranno poi approfittare delle numerose connessioni del network Emirates dall'hub di Dubai, che conta oltre 130 destinazioni in più di 70 Paesi. I voli giornalieri tra Dubai e Montréal saranno operati con un aeromobile Boeing 777-300Er configurato con tre classi di servizio che prevedono otto suite in First Class, 42 posti lie-flat in Business Class e 304 posti in Economy Class. [post_title] => Emirates: decollerà il 5 luglio la nuova rotta per Montréal, seconda destinazione in Canada [post_date] => 2023-04-27T12:27:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682598460000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444454 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A partire da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis sarà Official car rental company di Disneyland Paris e metterà a disposizione di tutti i clienti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa. Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, che riflettono l’impegno condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l'ambiente e sviluppo sostenibile. Inoltre, Avis offrirà agli ospiti di Disneyland Paris una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell'auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred. Grazie a questa partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis. E i clienti scopriranno che la magia e l'avventura possono iniziare sin dall’ufficio di noleggio: basterà salire a bordo di un veicolo Avis e mettersi in viaggio verso Disneyland Paris. Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell'esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. Questa attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia: una perfetta rappresentazione degli impegni comuni di Avis e Disneyland Paris. > [post_title] => Avis è il nuovo Official car rental company di Disneyland Paris [post_date] => 2023-04-27T12:04:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682597049000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia ha superato le sue stesse previsioni in termini di arrivi turistici per il primo trimestre 2023: la destinazione ha infatti totalizzato 6,15 milioni di visitatori tra gennaio e lo scorso 27 marzo, rispetto alla stima di 6 milioni. Secondo le stime del Tourism Council saranno almeno 30 milioni i turisti che visiteranno il Paese quest'anno e spenderanno 1,5 trilioni di baht (43,74 miliardi di dollari). Il governo stima tra i 25 e i 30 milioni di arrivi per l'intero anno. Il governo, come riferito da Reuters, ha esortato le imprese del settore alberghiero, in particolare gli hotel e i ristoranti, ad applicare prezzi equi dopo che in alcuni punti vendita sono stati visti raddoppiare i prezzi a causa dell'arrivo di un maggior numero di turisti, ha dichiarato il portavoce del governo, Traisuree Taisaranakul. [post_title] => Thailandia oltre le aspettative: il primo trimestre supera i 6,15 milioni di visitatori [post_date] => 2023-04-27T11:26:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682594817000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444437 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Sultanato dell’Oman sarà l’official host country all'edizione 2024 dell'Itb di Berlino, in calendario dal 5 al 7 marzo. “La fiera è un palcoscenico ideale per mostrare il prodotto leisure in tutta la sua ricchezza. L’Oman, che sta vivendo un momento di grande sviluppo del settore turistico, parteciperà presentando nuovi progetti e aperture - ha dichiarato Salim Al Mahrouqi, ministro del turismo -. Ci impegneremo a fornire un'esperienza significativa e indimenticabile”. In qualità di Paese partner di Itb Berlin 2024, l'Oman ospiterà il gala di apertura previsto per il 4 marzo presso il CityCube di Berlino e, tra le altre attività, presenterà un ricco programma di eventi ai visitatori professionali. "Da molti anni l'Oman ha una forte presenza all'Itb e siamo molto colpiti dalla varietà dell’offerta turistica della destinazione" ha sottolineato David Ruetz, senior vice president di Messe Berlin. L'edizione 2023 di Itb Berlin ha registrato un totale di circa 5.500 espositori provenienti da 161 Paesi e più di 90.000 visitatori. [post_title] => L'Oman sarà la destinazione partner dell'Itb Berlino 2024 [post_date] => 2023-04-27T10:57:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682593078000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444440 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passaporti. Stiamo aspettando che il miracolo si avveri (miracolo indicato dal ministro del turismo Santanchè) cioè che l'impasse in cui è caduto il rilascio del passaporto in Italia si sciolga. Ma ancora non è così. Infatti continuano i problemi in merito al rilascio dei passaporti, necessari per poter viaggiare in tutti i Paesi extra UE che richiedono questo documento per l’accesso. La situazione, come confermano le segnalazioni arrivate in queste settimane, è molto complicata. Secondo i dati rilasciati dalla Polizia di Stato, a marzo, c'erano 900 mila passaporti italiani in scadenza entro fine 2023. A questi vanno ad aggiungersi tutte le richieste di nuovi passaporti presentate dai cittadini. Con le vacanze estive 2023 alle porte, il problema del rilascio in ritardo del passaporto e dei lunghissimi tempi di attesa diventa sempre più rilevante. Nei mesi scorsi, sono arrivati appelli da parte del settore viaggi (agenzie e tour operator) al Governo per agire subito. Al momento, però, le attese per il rilascio del documento continuano e all’orizzonte non sembra esserci una soluzione definita per poter ridurre in modo drastico le tempistiche. [post_title] => Ritardo passaporti. L'estate per chi va all'estero è ancora a rischio [post_date] => 2023-04-27T10:55:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682592918000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444438 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “La Festa della Mamma… è anche dei Bambini!” è la nuova promozione che Corsica Sardinia Ferries dedica alle mamme che, prenotando dal 28 aprile al 10 maggio, potranno approfittare dello sconto del 100% sul passaggio dei loro bambini, verso Corsica, Elba, Sardegna e Baleari. A bordo delle Navi gialle i bambini possono beneficiare di una serie di prodotti e servizi ad hoc: family room firmate Play Mart per i bimbi da uno a 11 anni, menu speciali per incontrare i loro gusti, la navy bag (moderno zainetto che comprende un pasto con bevande e la sorpresa del capitano), sedie per la pappa, scalda biberon e personale attento a tutte le esigenze... Per le prenotazioni effettuate dal 28 aprile al 10 maggio, su moltissimi viaggi, per Corsica, Elba, Sardegna e Baleari fino al 31 dicembre 2023, il passaggio dei bambini fino agli 11 anni sarà quindi gratuito. La promozione non è retroattiva ed è soggetta a condizioni e alla disponibilità dei posti. Tasse e diritti sono esclusi. [post_title] => Corsica Sardinia Ferries lancia la promo per la festa della mamma: sconto del 100% sul passaggio bimbi [post_date] => 2023-04-27T10:52:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682592730000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair a bologna con due nuove rotte estive e 40 milioni di passeggeri in 15 anni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":77,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":8155,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444466","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia a Milano Bergamo volta pagina. Il debutto dello scorso autunno che aveva riportato sullo scalo orobico la storica rotta per Roma Fiumicino, prima ridimensionato a livello di frequenze, vede oggi un nuovo cambio di strategia grazie all'accordo stipulato di Skyalps che, dal prossimo 15 maggio, opererà il collegamento con i Dash 8 Q400 da 78 posti, aeromobili nettamente più piccoli rispetto ai Boeing 737-800 utilizzati da Aeroitalia. \r

\r

Le frequenze saranno aumentate fino a tre al giorno, garantendo connessioni e prosecuzioni in coincidenza, anche con andate e ritorni in giornata, in Italia verso gli scali di Olbia, Alghero e Palermo (quest’ultimo dal 1° giugno) e con Bucarest e Bacau in Romania.\r

\r

Un cambio da ricondurre ai risultati di riempimento che non hanno evidentemente centrato le aspettative, rendendo la rotta difficilmente sostenibile dal punto di vista economico. Come confermato dallo stesso Ugo Calvosa, vice president di Aeroitalia: \"L'accordo ci consente di operare la rotta con aeromobili coerenti con l’attuale coefficiente di riempimento, i De Havilland Dash DHC-8-Q400, da 78 posti - ha dichiarato il manager ripreso da BergamoNews -. I velivoli sono tra i meno inquinanti sul mercato e rispondono a una delle priorità che ci siamo dati, vale a dire di provare a gestire il trasporto aereo nel modo più sostenibile possibile. I primi segnali che abbiamo sono confortanti, ma riparliamone tra qualche mese: siamo però sicuri, in questo modo, di riuscire a garantire il servizio in termini di frequenze e allo stesso tempo di operare in modo soddisfacente dal lato economico. Se il mercato ci darà ragione, in futuro non è previsto un nuovo cambio di aeromobile ma un aumento delle frequenze”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Si aggiungono inoltre, come già anticipato, nuove frequenze da Comiso per Milano Bergamo, operati con aeromobili Boeing 737/700 da 148 posti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia a Milano Bergamo cambia tutto: intesa con Skyalps e voli con i Dash 8 Q400","post_date":"2023-04-27T14:35:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682606151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un itinerario mai proposto prima, che prevede tappe esclusivamente in Grecia e Turchia. E' la principale novità Costa Crociere per l'estate 2024: dal 7 giugno al 13 settembre della prossima estate la Costa Fortuna partirà ogni venerdì da Atene, alla scoperta di Istanbul e delle isole greche di Mykonos, Creta, Rodi e Santorini. Su alcune partenze è prevista una seconda tappa in Turchia, a Bodrum, che sostituirà Rodi. La formula proposta è quella del pacchetto volo+crociera, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia.\r

\r

Nel corso della primavera e dell’autunno 2024, Costa Fortuna offrirà inoltre minivacanze dai tre ai cinque giorni nel Mediterraneo occidentale, e tanti itinerari diversi di due settimane, diretti in Marocco e a Lisbona, con soste di due giorni nella capitale portoghese e a Casablanca. Altre crociere toccheranno invece Israele, Egitto e Tunisia, con soste di due giorni ad Haifa per visitare anche Gerusalemme, nonché Turchia, Grecia e Tunisia, con soste di due giorni a Istanbul, e infine le isole Greche e Ibiza.\r

\r

Sempre nell’estate 2024, la Costa Fascinosa, il cui posizionamento era inizialmente previsto in Nord Europa, proporrà invece crociere di una settimana a Malta e nelle isole greche, con scali a Catania, Taranto, Santorini, Mykonos e La Valletta. Il tutto preceduto da un itinerario di due settimane alle isole Canarie e una minivacanza nel Mediterraneo.\r

\r

In Nord Europa, nell’estate 2024, opereranno quindi due navi, la Favolosa e la Diadema. La prima proporrà tre diversi viaggi, dai 13 ai 22 giorni, con partenza da Amburgo, diretti a Capo Nord e alle isole Lofoten, nonché in Islanda e in Groenlandia, più un nuovo itinerario di otto giorni dedicato alla Scozia. La Diadema effettuerà invece crociere di una settimana tra i fiordi norvegesi.","post_title":"Costa Fortuna: nell'estate 2024 la prima volta da Atene per crociere tra Grecia e Turchia","post_date":"2023-04-27T14:33:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682606010000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair celebra i primi 15 anni di attività a Bologna con 40 milioni di passeggeri trasportati e un operativo estivo che include 67 rotte, tra cui due nuove per Tolosa e Zara e l’aumento delle frequenze su 25 rotte tra cui Alicante, Brindisi, Bruxelles, Creta, Lamezia, Palma di Maiorca. Un network da record quello dell'estate 2023, che vedrà 11 aeromobili basati al Marconi e supporterà oltre 4.400 posti di lavoro inclusi 330 diretti.\r

La low cost irlandese opererà da Bologna oltre 745 voli a settimana, con una crescita del 9% rispetto all'estate 2022 e prevede di trasportare da e per lo scalo emiliano 5,5 milioni di passeggeri.\r

\"Celebriamo il trasporto di 40 milioni di passeggeri attraverso Bologna dopo 15 anni di attività al Guglielmo Marconi con il lancio del nostro operativo estivo che offre 67 rotte incluse 2 nuove per Tolosa e Zara, garantendo ai clienti/visitatori di Bologna la più ampia scelta di sempre per l'estate '23\" ha dichiarato il country manager Italia di Ryanair, Mauro Bolla.\r

","post_title":"Ryanair a Bologna con due nuove rotte estive e 40 milioni di passeggeri in 15 anni","post_date":"2023-04-27T13:02:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682600562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates aprirà il 5 luglio il collegamento giornaliero da Dubai a Montréal, che diventa così il secondo gateway della compagnia aerea di Dubai in Canada dopo Toronto, attiva fin dal 2007.\r

\r

Il debutto su Montréal avviene mentre gli Emirati Arabi Uniti e il Canada mirano ad approfondire la cooperazione economica tra le due nazioni e a stimolare i benefici per i settori dell'aviazione e del turismo, oltre a potenziare i flussi commerciali e i collegamenti.\r

\r

I passeggeri di Montréal potranno poi approfittare delle numerose connessioni del network Emirates dall'hub di Dubai, che conta oltre 130 destinazioni in più di 70 Paesi. I voli giornalieri tra Dubai e Montréal saranno operati con un aeromobile Boeing 777-300Er configurato con tre classi di servizio che prevedono otto suite in First Class, 42 posti lie-flat in Business Class e 304 posti in Economy Class.","post_title":"Emirates: decollerà il 5 luglio la nuova rotta per Montréal, seconda destinazione in Canada","post_date":"2023-04-27T12:27:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682598460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis sarà Official car rental company di Disneyland Paris e metterà a disposizione di tutti i clienti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa.\r

Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, che riflettono l’impegno condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l'ambiente e sviluppo sostenibile.\r

Inoltre, Avis offrirà agli ospiti di Disneyland Paris una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell'auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred.\r

Grazie a questa partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis. E i clienti scopriranno che la magia e l'avventura possono iniziare sin dall’ufficio di noleggio: basterà salire a bordo di un veicolo Avis e mettersi in viaggio verso Disneyland Paris.\r

Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell'esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. Questa attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia: una perfetta rappresentazione degli impegni comuni di Avis e Disneyland Paris. >","post_title":"Avis è il nuovo Official car rental company di Disneyland Paris","post_date":"2023-04-27T12:04:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682597049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia ha superato le sue stesse previsioni in termini di arrivi turistici per il primo trimestre 2023: la destinazione ha infatti totalizzato 6,15 milioni di visitatori tra gennaio e lo scorso 27 marzo, rispetto alla stima di 6 milioni.\r

\r

Secondo le stime del Tourism Council saranno almeno 30 milioni i turisti che visiteranno il Paese quest'anno e spenderanno 1,5 trilioni di baht (43,74 miliardi di dollari). Il governo stima tra i 25 e i 30 milioni di arrivi per l'intero anno.\r

\r

Il governo, come riferito da Reuters, ha esortato le imprese del settore alberghiero, in particolare gli hotel e i ristoranti, ad applicare prezzi equi dopo che in alcuni punti vendita sono stati visti raddoppiare i prezzi a causa dell'arrivo di un maggior numero di turisti, ha dichiarato il portavoce del governo, Traisuree Taisaranakul.","post_title":"Thailandia oltre le aspettative: il primo trimestre supera i 6,15 milioni di visitatori","post_date":"2023-04-27T11:26:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682594817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Sultanato dell’Oman sarà l’official host country all'edizione 2024 dell'Itb di Berlino, in calendario dal 5 al 7 marzo. “La fiera è un palcoscenico ideale per mostrare il prodotto leisure in tutta la sua ricchezza. L’Oman, che sta vivendo un momento di grande sviluppo del settore turistico, parteciperà presentando nuovi progetti e aperture - ha dichiarato Salim Al Mahrouqi, ministro del turismo -. Ci impegneremo a fornire un'esperienza significativa e indimenticabile”.\r

\r

In qualità di Paese partner di Itb Berlin 2024, l'Oman ospiterà il gala di apertura previsto per il 4 marzo presso il CityCube di Berlino e, tra le altre attività, presenterà un ricco programma di eventi ai visitatori professionali.\r

\r

\"Da molti anni l'Oman ha una forte presenza all'Itb e siamo molto colpiti dalla varietà dell’offerta turistica della destinazione\" ha sottolineato David Ruetz, senior vice president di Messe Berlin.\r

\r

L'edizione 2023 di Itb Berlin ha registrato un totale di circa 5.500 espositori provenienti da 161 Paesi e più di 90.000 visitatori.","post_title":"L'Oman sarà la destinazione partner dell'Itb Berlino 2024","post_date":"2023-04-27T10:57:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682593078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passaporti. Stiamo aspettando che il miracolo si avveri (miracolo indicato dal ministro del turismo Santanchè) cioè che l'impasse in cui è caduto il rilascio del passaporto in Italia si sciolga. Ma ancora non è così. \r

\r

Infatti continuano i problemi in merito al rilascio dei passaporti, necessari per poter viaggiare in tutti i Paesi extra UE che richiedono questo documento per l’accesso. La situazione, come confermano le segnalazioni arrivate in queste settimane, è molto complicata. Secondo i dati rilasciati dalla Polizia di Stato, a marzo, c'erano 900 mila passaporti italiani in scadenza entro fine 2023. A questi vanno ad aggiungersi tutte le richieste di nuovi passaporti presentate dai cittadini. \r

\r

Con le vacanze estive 2023 alle porte, il problema del rilascio in ritardo del passaporto e dei lunghissimi tempi di attesa diventa sempre più rilevante. Nei mesi scorsi, sono arrivati appelli da parte del settore viaggi (agenzie e tour operator) al Governo per agire subito. Al momento, però, le attese per il rilascio del documento continuano e all’orizzonte non sembra esserci una soluzione definita per poter ridurre in modo drastico le tempistiche.","post_title":"Ritardo passaporti. L'estate per chi va all'estero è ancora a rischio","post_date":"2023-04-27T10:55:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1682592918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La Festa della Mamma… è anche dei Bambini!” è la nuova promozione che Corsica Sardinia Ferries dedica alle mamme che, prenotando dal 28 aprile al 10 maggio, potranno approfittare dello sconto del 100% sul passaggio dei loro bambini, verso Corsica, Elba, Sardegna e Baleari.\r

\r

A bordo delle Navi gialle i bambini possono beneficiare di una serie di prodotti e servizi ad hoc: family room firmate Play Mart per i bimbi da uno a 11 anni, menu speciali per incontrare i loro gusti, la navy bag (moderno zainetto che comprende un pasto con bevande e la sorpresa del capitano), sedie per la pappa, scalda biberon e personale attento a tutte le esigenze...\r

\r

Per le prenotazioni effettuate dal 28 aprile al 10 maggio, su moltissimi viaggi, per Corsica, Elba, Sardegna e Baleari fino al 31 dicembre 2023, il passaggio dei bambini fino agli 11 anni sarà quindi gratuito. La promozione non è retroattiva ed è soggetta a condizioni e alla disponibilità dei posti. Tasse e diritti sono esclusi.","post_title":"Corsica Sardinia Ferries lancia la promo per la festa della mamma: sconto del 100% sul passaggio bimbi","post_date":"2023-04-27T10:52:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1682592730000]}]}}