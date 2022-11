Visit Emilia, esperienze e tour gastronomici tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia L’Emilia, la Terra dello Slow Mix fra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è un concentrato di iniziative uniche tra corsi di cucina, visite nei luoghi di produzione delle eccellenze della Food Valley, castelli incantati e centri storici. Con Visit Emilia l’offerta spazia nei diversi settori.

­

Corsi di cucina con esperte rezdore emiliane, immersioni gastronomiche nei luoghi in cui nascono le prelibatezze della Food Valley italiana, pedalate nel cuore dei paesaggi che dall’Appennino Tosco Emiliano scendono sinuosi fino al fiume Po o viaggi sulla tracce di castelli incantati. L’Emilia, la Terra della Slow Mix, dove ogni vacanza è unica ed eclettica, è uno stile di vita che si declina in una miriade di esperienze, tutte da sperimentare tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, grazie alle coinvolgenti iniziative degli operatori delle reti di Visit Emilia, Food & Wine, Cultura & Castelli, Terme & outdoor. Per immergersi nello stile emiliano, bisogna cominciare con un tour gastronomico tra Parma e Reggio Emilia. Si inizia con la degustazione del tradizionale Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop e la visita all’acetaia di una delle più prestigiose aziende agricole reggiane, per continuare il viaggio tra le colline parmensi e visitare uno dei produttori del famoso Prosciutto di Parma, per assaporare, infine, un gustoso pranzo a base di salumi tipici emiliani. Nel pomeriggio, l’itinerario prosegue alla scoperta del vino Malvasia, ammirando il Castello di Torrechiara. L’Emilia è la terra delle due ruote, dunque l’esperienza tra Parmigiano Reggiano e Parma in bicicletta è imperdibile. Il tour guidato di mezza giornata comincia in un caseificio per spostarsi nel cuore della città pedalando, con tappa negli orti sociali dove degustare un cestino di prodotti tipici o fermarsi in una storica salumeria del centro parmense. Per un viaggio alla scoperta della Bassa Reggiana sotto lo sguardo del Po, si parte con una guida da Reggio Emilia per raggiungere Gualtieri con la sua splendida piazza rinascimentale, e proseguire a Brescello, set cinematografico a cielo aperto, in cui rivivere le storie di Don Camillo e Peppone, fra leggende e tradizioni sussurrate dal Grande Fiume. Gli amanti dei borghi, trovano nelle visite guidate nel cuore medioevale di Castell’Arquato la possibilità di rivivere i tempi di dame e cavalieri, scoprendo scorci magici e romantici fra la Chiesa Collegiata e la Rocca Viscontea. Gli appassionati di vini devono raggiungere i Colli Piacentini fra panorami dominati da pregiati vigneti e cantine. Il tour con degustazione tra le cantine del Piacentino riserva assaggi di diversi vini tipici con abbinamenti di prodotti gastronomici emiliani. Nel territorio di Piacenza, da non perdere, inoltre, le esperienze nei salumifici alla scoperta dei famosi salumi Dop piacentini, la Coppa, la Pancetta e il Salame, vincitori di numerosi premi e riconoscimenti. ­

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434312 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Giordania è tra le destinazioni presenti nella classifica 'Best in Travel 2023' firmata da Lonely Planet. "Un riconoscimento in linea con i piani di sviluppo del Jordan Tourism Board e del Ministero del Turismo e della Antichità" sottolinea una nota dell'ente giordano che definisce questo inserimento "un grande traguardo. Questa nomina giocherà un ruolo fondamentale per incrementare il numero di nuovi turisti in Giordania, per esplorare questa antica destinazione del Medio Oriente con un tocco moderno, e fungerà anche da stimolo per coloro che hanno già visitato il paese e desiderano tornarci. "Questo traguardo è in perfetta armonia con il piano di crescita e lo sviluppo del turismo in Giordania. La selezione della Giordania è legata principalmente all’impegno profuso per sviluppare il settore outdoor e offrire un’esperienza di avventura incredibile, rendendola però più fruibile per i viaggiatori". Dopo la riapertura nel marzo 2022, l’Italia è tornata leader degli arrivi in Giordania come nel 2019: "Questo successo è stato reso possibile grazie alla massiccia campagna di investimenti da parte del Jordan Tourism Board e ai numerosi voli diretti che collegano la Giordania da Milano, Bergamo, Treviso, Venezia, Bologna e Roma, tra i quali la novità del ritorno della Royal Jordanian a volare da Milano Malpensa dopo otto anni". [post_title] => La Giordania di outdoor, avventura ed esperienze tra le mete 'Best in Travel 2023' [post_date] => 2022-11-17T13:55:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668693315000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova partnership tra viaggigiovani.it e viaggiaconcarlo.com, che hanno deciso di condividere il booking, pur lasciando perfettamente integri itinerari, programmazione, stile, modus operandi e, soprattutto, le guide e i referenti locali delle due rispettive realtà. Unico referente anche per la gestione della comunicazione: Open Mind Consulting aggiunge infatti anche Viaggigiovani alla collaborazione che dura già da anni con Viaggiaconcarlo. “Nostro principale obiettivo, fin dalla nostra fondazione, che risale al 2008, è stato quello di trasformare il costo del viaggio in valore aggiunto - spiega il titolare di viaggigiovani.it, Nicola Moltrer -: garantire sempre un plus e assecondare i nostri clienti in ogni necessità”. "Abbiamo portato per anni migliaia di persone nei luoghi più remoti ed estremi della Terra - gli fa eco il titolare di viaggiaconcarlo.com, Carlo Mamberto -, dando loro non solo ricordi da raccontare ma esperienze che in molti casi li hanno trasformati, lasciando tracce profonde in ognuno di essi. È questo il risultato migliore che chi fa il nostro mestiere possa sperare”. Oltre 70 le destinazioni raggiunte tra entrambi i brand, proposte su base individuale e per piccoli gruppi, declinate in ottica green e responsabile, per preservare usi e costumi locali. Importante da sapere: non esiste il concetto di last minute in casa dei due operatori. Perché? Lo spiega Moltrer: “Semplice: anche se non dovessimo vendere tutti i posti dei nostri tour in piccoli gruppi abbiamo deciso di non applicare offerte last minute, pratica ormai oggi molto diffusa, che secondo noi ha portato molti danni al mondo del turismo. Fin dalla nostra nascita abbiamo cercato di educare il cliente a prenotare il viaggio in anticipo e non all’ultimo minuto. La promozione Prenota prima (valida per i nostri tour in piccoli gruppi) ha senso solo se successivamente non ci sono offerte last minute. Altrimenti una perdita d'immagine e serietà sarebbe inevitabile”. “Open Mind Consulting ha stretto un accordo importante con viaggigiovani.it, rinnovando quello già in essere con viaggiaconcarlo.com sulla base non solo di una comunità di intenti ma anche, se non soprattutto, di un concetto di turismo che intende essere nuovo, svincolato da luoghi comuni, da stereotipi ormai sorpassati - aggiunge la titolare di Open Mind Consulting, Angela Marini -. Nei due operatori abbiamo trovato spunti intensi, contenuti, serietà, attenzione all’ambiante. Per questo, con un team di tre persone guidato da Viorica Fait, nostra account manager e con il supporto di Nicole Ferrero, digital strategist dell’agenzia, daremo vita a una comunicazione integrata capace di dare la corretta awareness e il posizionamento che meritano queste due realtà, che poco e nulla hanno di commerciale ma molto di autentico e sincero”. [post_title] => Viaggigiovani.it e viaggiaconcarlo.com condividono il booking; la comunicazione va a Open Mind [post_date] => 2022-11-17T12:49:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668689374000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Emilia, la Terra dello Slow Mix fra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è un concentrato di iniziative uniche tra corsi di cucina, visite nei luoghi di produzione delle eccellenze della Food Valley, castelli incantati e centri storici. Con Visit Emilia l'offerta spazia nei diversi settori. ­ Corsi di cucina con esperte rezdore emiliane, immersioni gastronomiche nei luoghi in cui nascono le prelibatezze della Food Valley italiana, pedalate nel cuore dei paesaggi che dall’Appennino Tosco Emiliano scendono sinuosi fino al fiume Po o viaggi sulla tracce di castelli incantati. L’Emilia, la Terra della Slow Mix, dove ogni vacanza è unica ed eclettica, è uno stile di vita che si declina in una miriade di esperienze, tutte da sperimentare tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, grazie alle coinvolgenti iniziative degli operatori delle reti di Visit Emilia, Food & Wine, Cultura & Castelli, Terme & outdoor. Per immergersi nello stile emiliano, bisogna cominciare con un tour gastronomico tra Parma e Reggio Emilia. Si inizia con la degustazione del tradizionale Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop e la visita all’acetaia di una delle più prestigiose aziende agricole reggiane, per continuare il viaggio tra le colline parmensi e visitare uno dei produttori del famoso Prosciutto di Parma, per assaporare, infine, un gustoso pranzo a base di salumi tipici emiliani. Nel pomeriggio, l’itinerario prosegue alla scoperta del vino Malvasia, ammirando il Castello di Torrechiara. L’Emilia è la terra delle due ruote, dunque l’esperienza tra Parmigiano Reggiano e Parma in bicicletta è imperdibile. Il tour guidato di mezza giornata comincia in un caseificio per spostarsi nel cuore della città pedalando, con tappa negli orti sociali dove degustare un cestino di prodotti tipici o fermarsi in una storica salumeria del centro parmense. Per un viaggio alla scoperta della Bassa Reggiana sotto lo sguardo del Po, si parte con una guida da Reggio Emilia per raggiungere Gualtieri con la sua splendida piazza rinascimentale, e proseguire a Brescello, set cinematografico a cielo aperto, in cui rivivere le storie di Don Camillo e Peppone, fra leggende e tradizioni sussurrate dal Grande Fiume. Gli amanti dei borghi, trovano nelle visite guidate nel cuore medioevale di Castell’Arquato la possibilità di rivivere i tempi di dame e cavalieri, scoprendo scorci magici e romantici fra la Chiesa Collegiata e la Rocca Viscontea. Gli appassionati di vini devono raggiungere i Colli Piacentini fra panorami dominati da pregiati vigneti e cantine. Il tour con degustazione tra le cantine del Piacentino riserva assaggi di diversi vini tipici con abbinamenti di prodotti gastronomici emiliani. Nel territorio di Piacenza, da non perdere, inoltre, le esperienze nei salumifici alla scoperta dei famosi salumi Dop piacentini, la Coppa, la Pancetta e il Salame, vincitori di numerosi premi e riconoscimenti. ­ [post_title] => Visit Emilia, esperienze e tour gastronomici tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia [post_date] => 2022-11-17T11:14:44+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668683684000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nave disegnata per i mari caldi. Un design fluido che richiama il mare. E' entrata nella flotta Msc una nuova ammiraglia, la Seascape, la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia, che vanta innovazioni importanti anche sotto il profilo ambientale. L'unità, dopo il Battesimo a New York previsto per il 7 dicembre, rappresenterà l’eccellenza del made in Italy ai Caraibi offrendo itinerari settimanali da Miami. La Seascape ha richiesto un investimento di oltre 1 miliardo di euro, generando una ricaduta sull’economia italiana che sfiora i 5 miliardi. “Il nostro gruppo tra crociere, cargo, traghetti, terminal e altre attività, impiega in Italia circa 15 mila dipendenti diretti, garantendo un impatto occupazionale di ulteriori 40 mila persone – ha ricordato l'executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc Pierfrancesco Vago -. Rappresenta anche per il Friuli Venezia Giulia un indotto di 3.600 addetti, 21 mila posti di lavoro nella filiera industriale". Ventunesima nave della flotta Msc, la Seascape è parte di un piano d’investimento da 7 miliardi di euro in partnership con Fincantieri, che prevede la costruzione di dieci navi, quattro delle quali già consegnate per il brand Msc Crociere, e altre sei per Explora Journeys. “Guardiamo con ottimismo al futuro del comparto, puntando a rimanere leader, anche grazie a una partnership consolidata e ambiziosa come quella con Msc”, ha aggiunto l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. La Seascape è la seconda nave di classe Seaside Evo, evoluzione della classe omonima, e va ad aggiungersi alle unità gemelle Seaside e Seaview, entrate in servizio nel 2017 e nel 2018, nonché alla Seashore, consegnata nel 2021. La Seascape offre quindi numerose funzionalità, luoghi ed esperienze completamente nuovi per gli ospiti; aree pubbliche reinventate per migliorare ulteriormente l’esperienza a bordo. Lunga 339 metri, larga 41 e alta 76, ha una capacità massima di oltre 7 mila persone per 2.270 cabine. La nave offre 13.000 metri quadrati di spazi esterni, con un’ampia scelta di lounge bar e ristoranti all’aperto, piscine e aree per rilassarsi e prendere il sole, nonché diversi punti panoramici per ammirare suggestivi scorci, concepiti per avvicinare gli ospiti al mare. [post_title] => Battezzata a Monfalcone la Seascape: ventunesima nave della flotta Msc [post_date] => 2022-11-17T10:31:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668681083000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434265 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un'estate incoraggiante, anche la stagione autunno-inverno di Guiness Travel sta riscontrando un ottimo trend di prenotazioni. “Alcuni itinerari programmati per Capodanno sono già sold-out, altri ancora vicini al massimo riempimento, a prescindere dalla destinazione e dai giorni a disposizione - spiega Roberto Vocaturo, executive assistant product manager dell'operatore -. Anche per quanto riguarda il primo trimestre 2023 proseguono le vendite, approfittando di una ampia disponibilità di tour in Italia, Europa e mondo. La voglia di viaggiare e di trascorrere le festività altrove è molto forte, al netto di una situazione geopolitica e finanziaria ancora incerta”. Intercettare questa rinnovata tendenza a viaggiare diventa quindi la sfida più importante sul tavolo dei tour operator, da coniugare necessariamente con la parola chiave programmazione. In questo quadro si inserisce la realizzazione del nuovo catalogo il Viaggio Guiness 2023, che prenderà avvio dalla primavera del prossimo anno fino a marzo 2024. Il modello ispiratore è quello che l’operatore segue saldamente da 33 anni: itinerari con accompagnatore in partenza dall’Italia, con contingenti in allotment acquistati sui voli e sui servizi a terra e prezzi finali garantiti anche per prenotazioni sottodata. “La nostra filosofia di viaggio è ormai ben definita e, pur accogliendo le nuove esigenze e le domande del mercato, non si snatura né cede a compromessi - sottolinea Vocaturo -: molti itinerari, sottoposti a un’operazione mirata di restyling ma mantenendo la grande cura verso i dettagli e i contenuti culturali, si arricchiranno di degustazioni, cooking class, ottime combinazioni aeree e possibilità di match con viaggi in bus in partenza da tutta Italia”. Nuove destinazioni faranno il loro ingresso nel ventaglio dell’offerta Guiness, come per esempio l’arcipelago delle isole Canarie e un combinato Israele - Giordania Prestige di dieci giorni, che ambisce a diventare un best-seller nei viaggi a medio raggio. [post_title] => In arrivo il nuovo catalogo il Viaggio Guiness 2023; Canarie, Israele e Giordania le novità [post_date] => 2022-11-17T09:47:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668678432000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434226 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avis Budget Group ha riaperto la propria filiale di Siena. A partire da lunedì 14 novembre l’azienda è infatti ritornata nella città toscana con un ufficio di noleggio multibrand. La filiale opererà con i marchi Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu, offrendo differenti esperienze di noleggio in un unico ufficio: dall’auto per scoprire il patrimonio paesaggistico della Toscana, al furgone utile per il trasporto di merci sia da parte di professionisti sia di privati. Presso l’ufficio di Siena è inoltre disponibile il servizio di consegna e ritiro del veicolo, da concordare durante la stipulazione del contratto. La nuova filiale Avis Budget Group si trova in via Simone Martini 36 ed è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30; il sabato dalle 9 alle 12. [post_title] => Il gruppo Avis torna a Siena con una nuova filiale [post_date] => 2022-11-16T12:42:49+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668602569000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434223 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ivan Basso è stato testimonial d'eccezione per VisitMalta Incentives & Meetings. L'ex ciclista professionista, oggi manager del team Eolo-Kometa, ha incontrato i rappresentanti di alcune incentive house milanesi al fine di presentare Malta sotto un nuovo ed originale punto di vista. Il campione ha focalizzato la sua presentazione sui concetti di disciplina e perseveranza, qualità ben note alla Mice industry; un potente speech motivazionale ispirato al racconto di una leadership basata sugli ideali di semplicità ed umanità. “Un leader è colui che ha paura più di tutti, ma deve infondere fiducia e spingere tutti a dare il massimo nel lavoro quotidiano, nel rapporto col proprio team, nei gesti che fanno la differenza in un momento in cui stiamo finalmente tornando a interagire senza limitazioni - ha osservato Basso -. Lo sport è un’importante metafora di tutto questo perché è un gesto semplice, che diventa però difficile poiché necessita di essere ripetuto con costanza duratura, nel tempo, senza lasciarsi vincere dalla pigrizia. Questo accade nello sport. Questo accade nella vita di tutti i giorni”. La collaborazione con Ivan Basso nasce dalla partnership che VisitMalta ha avviato nel 2022 con Eolo-Kometa, di qui Basso è fondatore e manager. Collaborazione che nasce allo scopo di promuovere il turismo. “Malta, Gozo e Comino sono di fatto perfette per le attività all’aria aperta, rappresentando una destinazione ideale tutto l’anno grazie al clima mite del Mediterraneo - ha sottolineato Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. Le caratteristiche dell’arcipelago fanno sì che ogni attività outdoor permetta di godere di panorami indimenticabili. Le isole offrono inoltre un ragguardevole mix di proposte ideali per il team building, come attività tra natura e storia, urban trekking, biking, retreat volti al benessere per corpo e mente ed esperienze enogastronomiche di alto livello, per un’offerta che fonde business, cultura, arte a piacevoli momenti di relax”. L’evento è stato realizzato in partnership con la collaborazione del dmc maltese Colours of Malta, per il quale era presente Davide Cachia ad illustrare l’offerta Incentive dell’arcipelago. [post_title] => VisitMalta accende i riflettori sul Mice con un testimonial d'eccezione: Ivan Basso [post_date] => 2022-11-16T12:33:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668602004000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_400284" align="alignleft" width="300"] Giovanni Giussani[/caption] I4T lancia una nuova versione di I4Flight destinata a migliorare ulteriormente il supporto garantito a tutti gli organizzatori di pacchetti turistici. Presentata ufficialmente nel 2019, I4Flight interviene in caso di cancellazione del volo da parte del vettore: nella nuova formulazione, già disponibile nella piattaforma trade del portale I4T, le coperture sono estese a tutti i mezzi, inclusi, a puro titolo di esempio, treni, navi e bus di linea. «Un leader di mercato deve sempre innovare per mantenere il rapporto di fiducia con i suoi partner - dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T -. I4Flight è stata la prima ed è tuttora la più venduta polizza contro la cancellazione dei voli, evento purtroppo sempre più frequente, come dimostrano gli oltre 62.000 passeggeri assicurati nei primi 9 mesi del 2022. Oggi, fedeli alla nostra mission, abbiamo innovato la polizza, mantenendo la formula di successo, ma allargando l’ambito di applicazione e aumentando le garanzie. Questo la rende attualmente il prodotto più competitivo e completo sul mercato della sua categoria: uno strumento fondamentale che tutela gli organizzatori di pacchetti turistici e i loro clienti». Più in dettaglio, la nuova I4Flight rimborsa i costi di annullamento o modifica del viaggio derivanti dalla cancellazione di un mezzo di trasporto regolarmente prenotato, indipendentemente dal mezzo e dalla causa della cancellazione, compresi quindi scioperi e condizioni meteo. Al momento della sottoscrizione, inoltre, è possibile scegliere tra la versione “base”, con massimale di 500 euro ad assicurato per i viaggi in Italia e in Europa e 1.000 euro per i viaggi nel resto del mondo, e “plus” con massimale di 1.500 euro per tutti i viaggi, ideale nel caso di pacchetti di fascia alta o sul lungo raggio. [post_title] => I4T: nuova versione di I4Flight per tutti i mezzi di trasporto [post_date] => 2022-11-15T11:41:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668512515000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434145 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una partenza speciale alla scoperta dell'anima più autentica del Libano: Memorie fenicie al profumo di cedo è un itinerario di otto giorni con partenza mercoledì 28 dicembre e ritorno il 4 gennaio. Cerniera tra l'Occidente e il Medio Oriente, nella sua contenuta estensione geografica, il Libano accoglie un mosaico sociale, culturale e religioso unico al mondo. "Il Paese offre, con eleganza e fascino, un’enorme quantità di meraviglie ai visitatori: ampie vallate, rovine risalenti all’epoca romana, vivaci cittadine costiere di epoca fenicia, imponenti moschee e chiese, animati suq... - spiega il product manager, Giorgio Lodigiani -. Il tutto condito da una cucina apprezzata in ogni parte del mondo. Seppur il territorio non sia vastissimo, vi si concentrano infatti diversi siti Patrimonio Unesco, che avremo modo di esplorare in questo poliedrico tour". L'itinerario ha quindi inizio a Beirut. Soprannominata la Parigi del Medio Oriente, è caratterizzata da una storia millenaria, non sempre associata a immagini di pace. Fenici, Romani, Arabi, Ottomani, Crociati e Francesi hanno abitato la capitale, contribuendo a renderla un luogo pieno di contrasti, testimonianze di culture e religioni diverse, in grado però di coesistere. A soli 65 chilometri da Beirut giace poi la straordinaria Baalbek (Unesco), una delle mete archeologiche più importanti del Medio Oriente. Il sito viene attribuito all’epoca romana, sebbene la sua storia sia stata condivisa tra più culture. Lungo la costa a nord della capitale troviamo inoltre due cittadine dalla grande rilevanza storica. La più vicina è Byblos, abitata ininterrottamente da 7 mila anni, ma cresciuta vertiginosamente dopo l’inizio del fitto commercio del papiro con l’Egitto. Anch’essa cresciuta grazie al commercio fenicio, Tripoli è ora una città vivace e caotica, la seconda per popolazione in Libano. Imperdibile infine la valle di Qadisha (Unesco), soggetta a protezione per preservare le ormai esigue foreste di cedri, con le sue vette montane che superano i 3 mila metri di altezza e gli insediamenti monastici cristiani tra i più importanti di tutto il Medio Oriente. La programmazione del tour operator milanese prevede peraltro molteplici ulteriori date di partenza dedicate all'itinerario Memorie fenicie al profumo di cedo per il 2023. A ciò si aggiunge anche la proposta di viaggio Esperienze di colori e sapori: un tour più breve (6 giorni) ed esperienziale che vedrà i viaggiatori impegnati attivamente in lezioni di cucina libanese e nel ripopolamento degli alberi di cedro, simbolo di questo Paese e purtroppo minacciati dall'eccessiva attività umana. [post_title] => Il Capodanno Shiruq è all'insegna del paese dei Cedri e dei Fenici [post_date] => 2022-11-15T11:23:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1668511423000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "visit emilia esperienze tour gastronomici parma piacenza reggio emilia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":277,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1884,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434312","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giordania è tra le destinazioni presenti nella classifica 'Best in Travel 2023' firmata da Lonely Planet. \"Un riconoscimento in linea con i piani di sviluppo del Jordan Tourism Board e del Ministero del Turismo e della Antichità\" sottolinea una nota dell'ente giordano che definisce questo inserimento \"un grande traguardo. Questa nomina giocherà un ruolo fondamentale per incrementare il numero di nuovi turisti in Giordania, per esplorare questa antica destinazione del Medio Oriente con un tocco moderno, e fungerà anche da stimolo per coloro che hanno già visitato il paese e desiderano tornarci.\r

\r

\"Questo traguardo è in perfetta armonia con il piano di crescita e lo sviluppo del turismo in Giordania. La selezione della Giordania è legata principalmente all’impegno profuso per sviluppare il settore outdoor e offrire un’esperienza di avventura incredibile, rendendola però più fruibile per i viaggiatori\".\r

\r

Dopo la riapertura nel marzo 2022, l’Italia è tornata leader degli arrivi in Giordania come nel 2019: \"Questo successo è stato reso possibile grazie alla massiccia campagna di investimenti da parte del Jordan Tourism Board e ai numerosi voli diretti che collegano la Giordania da Milano, Bergamo, Treviso, Venezia, Bologna e Roma, tra i quali la novità del ritorno della Royal Jordanian a volare da Milano Malpensa dopo otto anni\". ","post_title":"La Giordania di outdoor, avventura ed esperienze tra le mete 'Best in Travel 2023'","post_date":"2022-11-17T13:55:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668693315000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova partnership tra viaggigiovani.it e viaggiaconcarlo.com, che hanno deciso di condividere il booking, pur lasciando perfettamente integri itinerari, programmazione, stile, modus operandi e, soprattutto, le guide e i referenti locali delle due rispettive realtà. Unico referente anche per la gestione della comunicazione: Open Mind Consulting aggiunge infatti anche Viaggigiovani alla collaborazione che dura già da anni con Viaggiaconcarlo.\r

\r

“Nostro principale obiettivo, fin dalla nostra fondazione, che risale al 2008, è stato quello di trasformare il costo del viaggio in valore aggiunto - spiega il titolare di viaggigiovani.it, Nicola Moltrer -: garantire sempre un plus e assecondare i nostri clienti in ogni necessità”. \"Abbiamo portato per anni migliaia di persone nei luoghi più remoti ed estremi della Terra - gli fa eco il titolare di viaggiaconcarlo.com, Carlo Mamberto -, dando loro non solo ricordi da raccontare ma esperienze che in molti casi li hanno trasformati, lasciando tracce profonde in ognuno di essi. È questo il risultato migliore che chi fa il nostro mestiere possa sperare”.\r

\r

Oltre 70 le destinazioni raggiunte tra entrambi i brand, proposte su base individuale e per piccoli gruppi, declinate in ottica green e responsabile, per preservare usi e costumi locali. Importante da sapere: non esiste il concetto di last minute in casa dei due operatori. Perché? Lo spiega Moltrer: “Semplice: anche se non dovessimo vendere tutti i posti dei nostri tour in piccoli gruppi abbiamo deciso di non applicare offerte last minute, pratica ormai oggi molto diffusa, che secondo noi ha portato molti danni al mondo del turismo. Fin dalla nostra nascita abbiamo cercato di educare il cliente a prenotare il viaggio in anticipo e non all’ultimo minuto. La promozione Prenota prima (valida per i nostri tour in piccoli gruppi) ha senso solo se successivamente non ci sono offerte last minute. Altrimenti una perdita d'immagine e serietà sarebbe inevitabile”.\r

\r

“Open Mind Consulting ha stretto un accordo importante con viaggigiovani.it, rinnovando quello già in essere con viaggiaconcarlo.com sulla base non solo di una comunità di intenti ma anche, se non soprattutto, di un concetto di turismo che intende essere nuovo, svincolato da luoghi comuni, da stereotipi ormai sorpassati - aggiunge la titolare di Open Mind Consulting, Angela Marini -. Nei due operatori abbiamo trovato spunti intensi, contenuti, serietà, attenzione all’ambiante. Per questo, con un team di tre persone guidato da Viorica Fait, nostra account manager e con il supporto di Nicole Ferrero, digital strategist dell’agenzia, daremo vita a una comunicazione integrata capace di dare la corretta awareness e il posizionamento che meritano queste due realtà, che poco e nulla hanno di commerciale ma molto di autentico e sincero”.","post_title":"Viaggigiovani.it e viaggiaconcarlo.com condividono il booking; la comunicazione va a Open Mind","post_date":"2022-11-17T12:49:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668689374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Emilia, la Terra dello Slow Mix fra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è un concentrato di iniziative uniche tra corsi di cucina, visite nei luoghi di produzione delle eccellenze della Food Valley, castelli incantati e centri storici. Con Visit Emilia l'offerta spazia nei diversi settori.\r

­\r

Corsi di cucina con esperte rezdore emiliane, immersioni gastronomiche nei luoghi in cui nascono le prelibatezze della Food Valley italiana, pedalate nel cuore dei paesaggi che dall’Appennino Tosco Emiliano scendono sinuosi fino al fiume Po o viaggi sulla tracce di castelli incantati. L’Emilia, la Terra della Slow Mix, dove ogni vacanza è unica ed eclettica, è uno stile di vita che si declina in una miriade di esperienze, tutte da sperimentare tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia, grazie alle coinvolgenti iniziative degli operatori delle reti di Visit Emilia, Food & Wine, Cultura & Castelli, Terme & outdoor.\r

\r

Per immergersi nello stile emiliano, bisogna cominciare con un tour gastronomico tra Parma e Reggio Emilia. Si inizia con la degustazione del tradizionale Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop e la visita all’acetaia di una delle più prestigiose aziende agricole reggiane, per continuare il viaggio tra le colline parmensi e visitare uno dei produttori del famoso Prosciutto di Parma, per assaporare, infine, un gustoso pranzo a base di salumi tipici emiliani. Nel pomeriggio, l’itinerario prosegue alla scoperta del vino Malvasia, ammirando il Castello di Torrechiara.\r

\r

L’Emilia è la terra delle due ruote, dunque l’esperienza tra Parmigiano Reggiano e Parma in bicicletta è imperdibile. Il tour guidato di mezza giornata comincia in un caseificio per spostarsi nel cuore della città pedalando, con tappa negli orti sociali dove degustare un cestino di prodotti tipici o fermarsi in una storica salumeria del centro parmense. \r

\r

Per un viaggio alla scoperta della Bassa Reggiana sotto lo sguardo del Po, si parte con una guida da Reggio Emilia per raggiungere Gualtieri con la sua splendida piazza rinascimentale, e proseguire a Brescello, set cinematografico a cielo aperto, in cui rivivere le storie di Don Camillo e Peppone, fra leggende e tradizioni sussurrate dal Grande Fiume.\r

\r

Gli amanti dei borghi, trovano nelle visite guidate nel cuore medioevale di Castell’Arquato la possibilità di rivivere i tempi di dame e cavalieri, scoprendo scorci magici e romantici fra la Chiesa Collegiata e la Rocca Viscontea.\r

\r

Gli appassionati di vini devono raggiungere i Colli Piacentini fra panorami dominati da pregiati vigneti e cantine. Il tour con degustazione tra le cantine del Piacentino riserva assaggi di diversi vini tipici con abbinamenti di prodotti gastronomici emiliani. Nel territorio di Piacenza, da non perdere, inoltre, le esperienze nei salumifici alla scoperta dei famosi salumi Dop piacentini, la Coppa, la Pancetta e il Salame, vincitori di numerosi premi e riconoscimenti.\r

\r

­","post_title":"Visit Emilia, esperienze e tour gastronomici tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia","post_date":"2022-11-17T11:14:44+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1668683684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nave disegnata per i mari caldi. Un design fluido che richiama il mare. E' entrata nella flotta Msc una nuova ammiraglia, la Seascape, la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia, che vanta innovazioni importanti anche sotto il profilo ambientale. L'unità, dopo il Battesimo a New York previsto per il 7 dicembre, rappresenterà l’eccellenza del made in Italy ai Caraibi offrendo itinerari settimanali da Miami.\r

\r

La Seascape ha richiesto un investimento di oltre 1 miliardo di euro, generando una ricaduta sull’economia italiana che sfiora i 5 miliardi. “Il nostro gruppo tra crociere, cargo, traghetti, terminal e altre attività, impiega in Italia circa 15 mila dipendenti diretti, garantendo un impatto occupazionale di ulteriori 40 mila persone – ha ricordato l'executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc Pierfrancesco Vago -. Rappresenta anche per il Friuli Venezia Giulia un indotto di 3.600 addetti, 21 mila posti di lavoro nella filiera industriale\".\r

\r

Ventunesima nave della flotta Msc, la Seascape è parte di un piano d’investimento da 7 miliardi di euro in partnership con Fincantieri, che prevede la costruzione di dieci navi, quattro delle quali già consegnate per il brand Msc Crociere, e altre sei per Explora Journeys. “Guardiamo con ottimismo al futuro del comparto, puntando a rimanere leader, anche grazie a una partnership consolidata e ambiziosa come quella con Msc”, ha aggiunto l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero.\r

\r

La Seascape è la seconda nave di classe Seaside Evo, evoluzione della classe omonima, e va ad aggiungersi alle unità gemelle Seaside e Seaview, entrate in servizio nel 2017 e nel 2018, nonché alla Seashore, consegnata nel 2021. La Seascape offre quindi numerose funzionalità, luoghi ed esperienze completamente nuovi per gli ospiti; aree pubbliche reinventate per migliorare ulteriormente l’esperienza a bordo. Lunga 339 metri, larga 41 e alta 76, ha una capacità massima di oltre 7 mila persone per 2.270 cabine. La nave offre 13.000 metri quadrati di spazi esterni, con un’ampia scelta di lounge bar e ristoranti all’aperto, piscine e aree per rilassarsi e prendere il sole, nonché diversi punti panoramici per ammirare suggestivi scorci, concepiti per avvicinare gli ospiti al mare.\r

\r

","post_title":"Battezzata a Monfalcone la Seascape: ventunesima nave della flotta Msc","post_date":"2022-11-17T10:31:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668681083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un'estate incoraggiante, anche la stagione autunno-inverno di Guiness Travel sta riscontrando un ottimo trend di prenotazioni. “Alcuni itinerari programmati per Capodanno sono già sold-out, altri ancora vicini al massimo riempimento, a prescindere dalla destinazione e dai giorni a disposizione - spiega Roberto Vocaturo, executive assistant product manager dell'operatore -. Anche per quanto riguarda il primo trimestre 2023 proseguono le vendite, approfittando di una ampia disponibilità di tour in Italia, Europa e mondo. La voglia di viaggiare e di trascorrere le festività altrove è molto forte, al netto di una situazione geopolitica e finanziaria ancora incerta”.\r

\r

Intercettare questa rinnovata tendenza a viaggiare diventa quindi la sfida più importante sul tavolo dei tour operator, da coniugare necessariamente con la parola chiave programmazione. In questo quadro si inserisce la realizzazione del nuovo catalogo il Viaggio Guiness 2023, che prenderà avvio dalla primavera del prossimo anno fino a marzo 2024. Il modello ispiratore è quello che l’operatore segue saldamente da 33 anni: itinerari con accompagnatore in partenza dall’Italia, con contingenti in allotment acquistati sui voli e sui servizi a terra e prezzi finali garantiti anche per prenotazioni sottodata.\r

\r

“La nostra filosofia di viaggio è ormai ben definita e, pur accogliendo le nuove esigenze e le domande del mercato, non si snatura né cede a compromessi - sottolinea Vocaturo -: molti itinerari, sottoposti a un’operazione mirata di restyling ma mantenendo la grande cura verso i dettagli e i contenuti culturali, si arricchiranno di degustazioni, cooking class, ottime combinazioni aeree e possibilità di match con viaggi in bus in partenza da tutta Italia”. Nuove destinazioni faranno il loro ingresso nel ventaglio dell’offerta Guiness, come per esempio l’arcipelago delle isole Canarie e un combinato Israele - Giordania Prestige di dieci giorni, che ambisce a diventare un best-seller nei viaggi a medio raggio.\r

\r

","post_title":"In arrivo il nuovo catalogo il Viaggio Guiness 2023; Canarie, Israele e Giordania le novità","post_date":"2022-11-17T09:47:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668678432000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avis Budget Group ha riaperto la propria filiale di Siena. A partire da lunedì 14 novembre l’azienda è infatti ritornata nella città toscana con un ufficio di noleggio multibrand. La filiale opererà con i marchi Avis, Budget, Maggiore e AmicoBlu, offrendo differenti esperienze di noleggio in un unico ufficio: dall’auto per scoprire il patrimonio paesaggistico della Toscana, al furgone utile per il trasporto di merci sia da parte di professionisti sia di privati.\r

\r

Presso l’ufficio di Siena è inoltre disponibile il servizio di consegna e ritiro del veicolo, da concordare durante la stipulazione del contratto. La nuova filiale Avis Budget Group si trova in via Simone Martini 36 ed è operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30; il sabato dalle 9 alle 12.","post_title":"Il gruppo Avis torna a Siena con una nuova filiale","post_date":"2022-11-16T12:42:49+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668602569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434223","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ivan Basso è stato testimonial d'eccezione per VisitMalta Incentives & Meetings. L'ex ciclista professionista, oggi manager del team Eolo-Kometa, ha incontrato i rappresentanti di alcune incentive house milanesi al fine di presentare Malta sotto un nuovo ed originale punto di vista.\r

Il campione ha focalizzato la sua presentazione sui concetti di disciplina e perseveranza, qualità ben note alla Mice industry; un potente speech motivazionale ispirato al racconto di una leadership basata sugli ideali di semplicità ed umanità. “Un leader è colui che ha paura più di tutti, ma deve infondere fiducia e spingere tutti a dare il massimo nel lavoro quotidiano, nel rapporto col proprio team, nei gesti che fanno la differenza in un momento in cui stiamo finalmente tornando a interagire senza limitazioni - ha osservato Basso -. Lo sport è un’importante metafora di tutto questo perché è un gesto semplice, che diventa però difficile poiché necessita di essere ripetuto con costanza duratura, nel tempo, senza lasciarsi vincere dalla pigrizia. Questo accade nello sport. Questo accade nella vita di tutti i giorni”.\r

La collaborazione con Ivan Basso nasce dalla partnership che VisitMalta ha avviato nel 2022 con Eolo-Kometa, di qui Basso è fondatore e manager. Collaborazione che nasce allo scopo di promuovere il turismo. “Malta, Gozo e Comino sono di fatto perfette per le attività all’aria aperta, rappresentando una destinazione ideale tutto l’anno grazie al clima mite del Mediterraneo - ha sottolineato Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. Le caratteristiche dell’arcipelago fanno sì che ogni attività outdoor permetta di godere di panorami indimenticabili. Le isole offrono inoltre un ragguardevole mix di proposte ideali per il team building, come attività tra natura e storia, urban trekking, biking, retreat volti al benessere per corpo e mente ed esperienze enogastronomiche di alto livello, per un’offerta che fonde business, cultura, arte a piacevoli momenti di relax”.\r

L’evento è stato realizzato in partnership con la collaborazione del dmc maltese Colours of Malta, per il quale era presente Davide Cachia ad illustrare l’offerta Incentive dell’arcipelago.\r

","post_title":"VisitMalta accende i riflettori sul Mice con un testimonial d'eccezione: Ivan Basso","post_date":"2022-11-16T12:33:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668602004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_400284\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Giussani[/caption]\r

\r

I4T lancia una nuova versione di I4Flight destinata a migliorare ulteriormente il supporto garantito a tutti gli organizzatori di pacchetti turistici.\r

\r

Presentata ufficialmente nel 2019, I4Flight interviene in caso di cancellazione del volo da parte del vettore: nella nuova formulazione, già disponibile nella piattaforma trade del portale I4T, le coperture sono estese a tutti i mezzi, inclusi, a puro titolo di esempio, treni, navi e bus di linea.\r

\r

«Un leader di mercato deve sempre innovare per mantenere il rapporto di fiducia con i suoi partner - dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T -. I4Flight è stata la prima ed è tuttora la più venduta polizza contro la cancellazione dei voli, evento purtroppo sempre più frequente, come dimostrano gli oltre 62.000 passeggeri assicurati nei primi 9 mesi del 2022. Oggi, fedeli alla nostra mission, abbiamo innovato la polizza, mantenendo la formula di successo, ma allargando l’ambito di applicazione e aumentando le garanzie. Questo la rende attualmente il prodotto più competitivo e completo sul mercato della sua categoria: uno strumento fondamentale che tutela gli organizzatori di pacchetti turistici e i loro clienti».\r

\r

Più in dettaglio, la nuova I4Flight rimborsa i costi di annullamento o modifica del viaggio derivanti dalla cancellazione di un mezzo di trasporto regolarmente prenotato, indipendentemente dal mezzo e dalla causa della cancellazione, compresi quindi scioperi e condizioni meteo.\r

\r

Al momento della sottoscrizione, inoltre, è possibile scegliere tra la versione “base”, con massimale di 500 euro ad assicurato per i viaggi in Italia e in Europa e 1.000 euro per i viaggi nel resto del mondo, e “plus” con massimale di 1.500 euro per tutti i viaggi, ideale nel caso di pacchetti di fascia alta o sul lungo raggio.\r

\r

\r

","post_title":"I4T: nuova versione di I4Flight per tutti i mezzi di trasporto","post_date":"2022-11-15T11:41:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1668512515000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una partenza speciale alla scoperta dell'anima più autentica del Libano: Memorie fenicie al profumo di cedo è un itinerario di otto giorni con partenza mercoledì 28 dicembre e ritorno il 4 gennaio. Cerniera tra l'Occidente e il Medio Oriente, nella sua contenuta estensione geografica, il Libano accoglie un mosaico sociale, culturale e religioso unico al mondo. \"Il Paese offre, con eleganza e fascino, un’enorme quantità di meraviglie ai visitatori: ampie vallate, rovine risalenti all’epoca romana, vivaci cittadine costiere di epoca fenicia, imponenti moschee e chiese, animati suq... - spiega il product manager, Giorgio Lodigiani -. Il tutto condito da una cucina apprezzata in ogni parte del mondo. Seppur il territorio non sia vastissimo, vi si concentrano infatti diversi siti Patrimonio Unesco, che avremo modo di esplorare in questo poliedrico tour\".\r

\r

L'itinerario ha quindi inizio a Beirut. Soprannominata la Parigi del Medio Oriente, è caratterizzata da una storia millenaria, non sempre associata a immagini di pace. Fenici, Romani, Arabi, Ottomani, Crociati e Francesi hanno abitato la capitale, contribuendo a renderla un luogo pieno di contrasti, testimonianze di culture e religioni diverse, in grado però di coesistere. A soli 65 chilometri da Beirut giace poi la straordinaria Baalbek (Unesco), una delle mete archeologiche più importanti del Medio Oriente. Il sito viene attribuito all’epoca romana, sebbene la sua storia sia stata condivisa tra più culture.\r

\r

Lungo la costa a nord della capitale troviamo inoltre due cittadine dalla grande rilevanza storica. La più vicina è Byblos, abitata ininterrottamente da 7 mila anni, ma cresciuta vertiginosamente dopo l’inizio del fitto commercio del papiro con l’Egitto. Anch’essa cresciuta grazie al commercio fenicio, Tripoli è ora una città vivace e caotica, la seconda per popolazione in Libano. Imperdibile infine la valle di Qadisha (Unesco), soggetta a protezione per preservare le ormai esigue foreste di cedri, con le sue vette montane che superano i 3 mila metri di altezza e gli insediamenti monastici cristiani tra i più importanti di tutto il Medio Oriente.\r

\r

La programmazione del tour operator milanese prevede peraltro molteplici ulteriori date di partenza dedicate all'itinerario Memorie fenicie al profumo di cedo per il 2023. A ciò si aggiunge anche la proposta di viaggio Esperienze di colori e sapori: un tour più breve (6 giorni) ed esperienziale che vedrà i viaggiatori impegnati attivamente in lezioni di cucina libanese e nel ripopolamento degli alberi di cedro, simbolo di questo Paese e purtroppo minacciati dall'eccessiva attività umana.","post_title":"Il Capodanno Shiruq è all'insegna del paese dei Cedri e dei Fenici","post_date":"2022-11-15T11:23:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668511423000]}]}}