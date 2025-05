Tuscany trail, fino al 28 maggio attese a Campiglia Marittima oltre 6 mila persone da 70 paesi Sono attesi circa 6100 appassionati provenienti da 70 paesi per la dodicesima edizione di Tuscany Trail (in programma fino al 28 maggio) il più grande evento di bikepacking e gravel al mondo che partirà e si concluderà, a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Un viaggio e non una gara, come sottolineato dagli organizzatori, alla scoperta di luoghi unici lungo 450 chilometri. Quest’anno sarà proposto anche un itinerario da 160 chilometri. La manifestazione è sostenuta direttamente dalla regione attraverso Toscana promozione turistica e Fondazione sistema toscana. «È un evento che in pochi anni ha avuto una crescita impressionante – ha dichiarato l’assessore regionale a economia e turismo, Leonardo Marras – dai 60 partecipanti delle prime edizioni, oggi si è arrivati a superare quota 6.000, con iscrizioni chiuse in anticipo per l’altissima richiesta – Una grande festa per i comuni attraversati, dove i residenti si trovano piacevolmente sorpresi dall’arrivo dei cicloturisti. Ringrazio gli organizzatori ed i comuni – ha aggiunto l’assessore – che mettono a disposizione strutture e accoglienza. Tuscany Trail rappresenta al meglio il turismo lento, quello che invita a gustare ogni dettaglio della Toscana: dal paesaggio alla cultura, dal cibo all’arte fino al buon vino. Anche l’impatto economico è rilevante: si stima una ricaduta complessiva di circa 20 milioni di euro per i territori coinvolti. Un evento sportivo e turistico a vocazione internazionale che, con la sua formula vincente, si conferma un importante volano per l’economia locale». Condividi

[post_title] => Fiavet nazionale, ente del Turismo croato e Snav insieme in Dalmazia [post_date] => 2025-05-22T15:24:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747927452000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono attesi circa 6100 appassionati provenienti da 70 paesi per la dodicesima edizione di Tuscany Trail (in programma fino al 28 maggio) il più grande evento di bikepacking e gravel al mondo che partirà e si concluderà, a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Un viaggio e non una gara, come sottolineato dagli organizzatori, alla scoperta di luoghi unici lungo 450 chilometri. Quest’anno sarà proposto anche un itinerario da 160 chilometri. La manifestazione è sostenuta direttamente dalla regione attraverso Toscana promozione turistica e Fondazione sistema toscana. «È un evento che in pochi anni ha avuto una crescita impressionante – ha dichiarato l’assessore regionale a economia e turismo, Leonardo Marras – dai 60 partecipanti delle prime edizioni, oggi si è arrivati a superare quota 6.000, con iscrizioni chiuse in anticipo per l’altissima richiesta - Una grande festa per i comuni attraversati, dove i residenti si trovano piacevolmente sorpresi dall’arrivo dei cicloturisti. Ringrazio gli organizzatori ed i comuni – ha aggiunto l’assessore - che mettono a disposizione strutture e accoglienza. Tuscany Trail rappresenta al meglio il turismo lento, quello che invita a gustare ogni dettaglio della Toscana: dal paesaggio alla cultura, dal cibo all’arte fino al buon vino. Anche l’impatto economico è rilevante: si stima una ricaduta complessiva di circa 20 milioni di euro per i territori coinvolti. Un evento sportivo e turistico a vocazione internazionale che, con la sua formula vincente, si conferma un importante volano per l’economia locale». [post_title] => Tuscany trail, fino al 28 maggio attese a Campiglia Marittima oltre 6 mila persone da 70 paesi [post_date] => 2025-05-22T11:06:27+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747911987000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491008 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta ieri è a Milano la seconda giornata dell’assemblea generale annuale di NecstouR 2025, la rete delle regioni europee per un turismo sostenibile e competitivo. L’assessore a economia e turismo Leonardo Marras ricopre attualmente il ruolo di vice presidente della Rete. «L'assemblea generale di NecstouR – ha spiegato Marras - è stata un'occasione preziosa per un confronto su sfide e opportunità del turismo sostenibile in Europa. La Toscana, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico unico, è in prima linea nella promozione di un turismo responsabile, che coniuga crescita economica e tutela del territorio. Questi incontri rafforzano la collaborazione tra regioni e città europee, essenziale per innovare e garantire un futuro resiliente al settore. Milano ha ospitato un dibattito di grande qualità, confermando l'importanza di reti come NecstouR per condividere buone pratiche e strategie comuni». L’assemblea generale si riunisce ogni anno per condividere, confrontarsi ed ispirarsi su tematiche legate ad un’idea di turismo turismo competitivo, sostenibile e innovativo. La Conferenza tematica di quest'anno, dal titolo ‘Ripensare la comunicazione turistica: Storytelling e Marketing Consapevole’, punta ad approfondire come le narrazioni autentiche stiano plasmando il futuro del turismo. Tra gli obiettivi, varare il Governance Hub di NecstouR, snodo cruciale per il progresso della governance del turismo sostenibile. Spazio anche ad approfondimenti con esperti, studiosi e professionisti di spicco nei settori dei media e del turismo. «La Toscana - ha aggiunto Marras - ha contribuito e continuerà a contribuire allo sviluppo delle attività della rete, tanto che nel programma di attività 2025 è inserita anche l’edizione 2025 di Bto. L'auspicio è che nuove regioni italiane possano aderire al network così da rendere la nostra voce ancora più forte verso le istituzioni europee». NecstouR è un'organizzazione che riunisce oltre 85 membri tra regioni europee, destinazioni turistiche e università per sviluppare progetti interregionali e promuovere la cooperazione per favorire un turismo sostenibile in Europa. Dal 2007, NecstouR è in prima linea nella politica turistica europea, impegnandosi per rafforzare la presenza delle destinazioni regionali sulla scena europea. [post_title] => Leonardo Marras, dall'assemblea Necstour 2025 un confronto sulle opportunità del turismo sostenibile [post_date] => 2025-05-22T10:00:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747908020000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air ha accolto in flotta il suo primo Airbus A321Xlr, che consente alla compagnia di diventare la prima ultra low-cost a effettuare voli intercontinentali con questo nuovo aeromobile. Torna quindi in auge il collegamento lungo raggio a basso costo, tentativo spesso fallito, questa volta però lungo altre rotte (non quelle transatlantiche). Il velivolo, evoluzione più recente della famiglia Airbus A320neo, amplia la portata dei jet a corridoio singolo a livelli mai raggiunti prima, consentendo a Wizz Air di operare su rotte superiori alle sei ore, raggiungendo nuove destinazioni, finora servite solo con aeromobili wide-body operati da compagnie aeree tradizionali. Il primo A321Xlr, che opera con il Coa di Wizz Air Uk, entrerà in servizio il prossimo 26 maggio con collegamenti giornalieri da Londra Gatwick a Jeddah, in Arabia Saudita, dopo alcuni settori di volo a corto raggio nei giorni precedenti. Il secondo A321Xlr volerà con il Coa di Wizz Air Malta e sarà basato a Milano Malpensa, operando su tutto il network attuale. Il terzo A321Xlr sarà nuovamente assegnato a Wizz Air Uk, così da operare voli giornalieri Londra Gatwick-Medina. Sono sei gli aeromobili A321Xlr che entreranno a far parte della flotta di Wizz Air nel 2025. «In linea con la nostra recente trasformazione Customer First, l’arrivo del nostro primo A321Xlr rappresenta un momento decisivo per Wizz Air e per i nostri clienti - afferma Owain Jones, chief corporate officer della low cost -. Questo aeromobile è uno dei grandi risultati di una collaborazione vincente che dura da oltre vent’anni con il nostro partner chiave, Airbus, e segna una vera rivoluzione nel trasporto aereo: ci permette di offrire voli intercontinentali diretti a prezzi imbattibili, mantenendo il nostro impegno per l’efficienza e la riduzione delle emissioni. I nostri clienti potranno godere di cabine all’avanguardia, voli più silenziosi e del velivolo più efficiente in termini di consumo della sua categoria. Il futuro del viaggio è qui e siamo solo all’inizio di una nuova era». [post_title] => Wizz Air accoglie in flotta il primo A321Xlr: volerà sulla Londra Gatwick-Jeddah [post_date] => 2025-05-21T14:57:01+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747839421000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490839 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già dai primi mesi dell’anno moltissimi italiani – single, coppie, famiglie e gruppi di amici – iniziano a pianificare le proprie vacanze estive. Complici la chiusura delle scuole e quella di molti uffici e aziende, agosto è il mese preferito per concedersi una vacanza più o meno lunga in Italia o all’estero. Chi decide di rimanere in Italia, sceglie sia località balneari (in regioni come Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna ecc.), sia località di montagna (in regioni come Trentino-Alto Adige, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte ecc.). Vi sono poi coloro che decidono di soggiornare all’estero. Le destinazioni sono le più disparate: c’è chi cerca spiagge incontaminate e acque cristalline, chi desidera immergersi nella natura selvaggia, altri che sono più interessati a città d’arte e altri ancora che ricercano località che combinano meraviglie naturali ad attrazioni culturali. A influenzare le scelte ci sono fattori come il clima favorevole, il rapporto qualità-prezzo, la possibilità di combinare relax e avventura e, ovviamente, la voglia di esperienze fuori dall’ordinario. Di seguito alcune brevi descrizioni di cinque delle mete estere più gettonate per le vacanze d’agosto. Tanzania: il richiamo dell’Africa tra savana e mare Nel mese di agosto la Tanzania offre il meglio di sé. È il momento perfetto per un safari nei grandi parchi del nord, come il Serengeti o il cratere di Ngorongoro, dove si può assistere alla Grande Migrazione, uno degli eventi faunistici più imponenti al mondo. Ma il viaggio non finisce qui: dopo giorni intensi nella savana, molti turisti scelgono di volare a Zanzibar per godersi il mare, tra spiagge bianche e tramonti sull’Oceano Indiano. Un mix perfetto tra avventura e relax. Groenlandia: un’estate tra ghiacci, balene e silenzi artici Chi cerca un’estate alternativa, lontano dal caldo di molte città e dalla folla tipica di molte località turistiche, trova nella Groenlandia una destinazione ideale. Ad agosto le temperature sono più miti e le giornate sono particolarmente lunghe (tra le 14 e le 17 ore di luce circa). Si possono esplorare i fiordi a bordo di piccole imbarcazioni, osservare le balene, ammirare i ghiacciai e scoprire i villaggi Inuit, custodi di una cultura antichissima. Un’esperienza autentica, ideale per chi vuole sentirsi davvero “fuori dal mondo”. Galizia: natura e tradizione nel cuore della Spagna atlantica Chi vuole restare in Europa senza rinunciare a paesaggi suggestivi può puntare sulla Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Spesso lontana dai circuiti del turismo di massa, questa regione affacciata sull’Atlantico offre scogliere imponenti, spiagge selvagge e una gastronomia ricchissima. Città come Santiago de Compostela, Vigo e La Coruña sono mete che hanno moltissimo da offrire dal punto di vista storico e artistico, ma anche da quello naturale. La Galizia è insomma una meta perfetta per chi cerca autenticità e temperature più miti. Seychelles: relax e bellezza in stile tropicale Quando si pensa a una vacanza tropicale da sogno, le Seychelles sono spesso una delle scelte principali. E a ragione. Questo arcipelago dell’Oceano Indiano è famoso per le sue spiagge immacolate, i massi granitici scolpiti dal vento e le acque trasparenti. Agosto è un mese ottimo per visitarle: il clima è secco, i venti sono lievi e la natura è rigogliosa. Ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax, magari alternato a escursioni in barca, snorkeling o visite alle riserve naturali. Slovenia: tra natura, laghi e grotte spettacolari Per chi cerca una meta facilmente raggiungibile, ma ricca di fascino, la Slovenia è la soluzione perfetta. Il lago di Bled, con la sua isoletta e il castello affacciato sull’acqua, è una delle immagini più iconiche del Paese. Ma non è l’unica meraviglia: le Grotte di Postumia offrono uno scenario sotterraneo incredibile, mentre Lubiana, la capitale, conquista con la sua vivacità culturale e la sostenibilità urbana. Un mix di natura, storia e tranquillità, ideale anche per una vacanza in famiglia. (Fonte: Travel365.it) [post_title] => Estate in fuga: le destinazioni estere più gettonate per una vacanza ad agosto [post_date] => 2025-05-21T10:30:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Estero [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( [0] => destinazioni-estive-europee [1] => galizia-spagna [2] => idee-viaggio-agosto [3] => mete-estive-2025 [4] => seychelles-agosto [5] => slovenia-estate [6] => tanzania-safari-agosto [7] => travel365-estate [8] => vacanza-agosto-estero [9] => vacanze-in-groenlandia [10] => viaggi-avventura-e-relax ) [post_tag_name] => Array ( [0] => destinazioni estive europee [1] => Galizia Spagna [2] => idee viaggio agosto [3] => mete estive 2025 [4] => Seychelles agosto [5] => Slovenia estate [6] => Tanzania safari agosto [7] => travel365 estate [8] => vacanza agosto estero [9] => vacanze in Groenlandia [10] => viaggi avventura e relax ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747823417000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490863 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="" align="alignleft" width="300"] ©BlikkStudio_Project Hotel Eisenhut[/caption] Un’oasi accogliente e raffinata nel cuore storico di Bolzano: è l’Eisenhut Boutique Hotel che in questi giorni ha aperto i battenti nel capoluogo alto-atesino. Nato da un edificio del 1200, il nuovo hotel fonde armonicamente eleganza contemporanea alla sostenibilità, offrendo agli ospiti un'esperienza esclusiva tra arte, comfort e un contatto diretto con il verde e la luce. Il progetto Eisenhut Boutique Hotel nasce dall'incontro di due famiglie con una lunga tradizione nell'ospitalità. Moritz Sanoner, proveniente da una famiglia attiva nell’hotellerie di lusso con l'esperienza del Gruppo Adler e Lisa Prast, la cui storia familiare è profondamente legata al settore alberghiero, si sono uniti per realizzare un sogno condiviso: riportare in vita un immobile storico, un tempo guesthouse e da anni abbandonato, trasformandolo così in un simbolo di riqualificazione urbana. Il piano terra dell’hotel è progettato come uno spazio multifunzionale e accogliente, pensato per offrire una varietà di esperienze. La zona lounge d’ingresso, con morbide poltrone e illuminazione diffusa, funge anche da area per la colazione leggera e invita gli ospiti a godersi un momento di relax. L'Honesty Bar, presente proprio al piano terra e aperto 24 ore su 24, offre un ambiente rilassato e moderno dove gli ospiti possono sentirsi liberi di esplorare le loro preferenze. Con il suo design accogliente e raffinato, il corner bar al mattino offre e completa il buffet della prima colazione con una selezione di prodotti tipici regionali selezionati da fornitori locali e specialità fatte in casa nell’esclusiva cucina a vista. Sempre al piano terra gli ospiti possono accedere a un'area fitness dotata di attrezzi per Pilates Reformer, pensata per chi vuole mantenersi in forma durante il soggiorno. L'hotel dispone di 34 camere, progettate per offrire il massimo comfort e armonizzarsi con la visione luminosa e naturalistica che definisce la proprietà, profondamente radicata nella cultura e nelle tradizioni dell'Alto Adige. ​​Ogni suite è arricchita da pavimenti in legno pregiato, intonaci in argilla naturale e tonalità calde, creando un'atmosfera accogliente e rilassante. L’hotel ha scelto soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale, come l’uso di contenitori refill per i prodotti di cortesia e l'acqua, che viene filtrata e imbottigliata in loco. L’hotel gode di una posizione centrale strategica: a pochi passi dalla stazione e nel cuore della zona pedonale di Bolzano, garantisce facile accesso ai negozi e alla vasta offerta di ristoranti locali di altissima qualità. [post_title] => Eisenhut Boutique Hotel: nuovo indirizzo dell'ospitalità nel cuore di Bolzano [post_date] => 2025-05-21T09:30:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747819840000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490850 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In casa Gomo Viaggi debutta un nuovo catalogo dedicato alla linea marittima Trieste-Slovenia-Croazia. «Dopo oltre 20 anni di partenze dai porti italiani del medio Adriatico, abbiamo colto al volo l’opportunità che ci concede la nave veloce passeggeri da Trieste per la Slovenia, ma soprattutto per la Croazia per poter offrire anche al mercato italiano del Nord-est le nostre proposte a Parenzo, Rovigno e Lussino». Con oltre 70 partenze nei mesi di luglio e agosto la Liberty Line collega con la m/n Sofia M della capacità di oltre 200 persone il porto di Trieste con la località slovena di Pirano e quelle croate di Parenzo, Rovigno e Lussino. «Ssiamo pronti ad iniziare questa nuova avventura che offrirà, ai turisti presenti nel Friuli, la possibilità di trascorrere una giornata nella costa Istriana. Inoltre, grazie agli orari della nave, abbiamo organizzato anche gite giornaliere a Trieste per i turisti presenti a Rovigno e Parenzo». La programmazione all'interno del catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste” prevede poi pacchetti turistici nelle tre località croate, «in particolare a Lussino dove disponiamo di hotel, appartamenti e camping. C’è anche la possibilità, arrivati con la nave veloce a Lussino, di imbarcarsi su una nostra piccola nave da crociera (16 cabine) per mini crociere da 2/3/4 notti nelle principali isole croate. A Lussino siamo presenti anche con un punto vendita Gomo e una biglietteria marittima». [post_title] => Gomo Viaggi lancia il nuovo catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste” [post_date] => 2025-05-20T12:27:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747744050000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490797 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_490803" align="aligncenter" width="450"] Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts[/caption] Abbiamo incontrato nei nostri uffici di Roma Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts, che ci ha illustrato con passione i perni del concetto di ospitalità che saranno al centro del rebranding del gruppo maldiviano a partire dal mese di settembre. “Il brand Sun Siyam porta con sé un messaggio ben chiaro: un lusso accessibile, esperienze emozionali. Con la sua offerta vuole toccare il cuore delle persone, far vivere esperienze uniche che includano il contatto con la tradizione e la storia maldiviana. Chiunque vada alle Maldive può trovare resort di qualità, ristorazione e servizi d’eccellenza, ma noi, soprattutto quest’anno in cui festeggiamo i 35 anni di attività, siamo molto impegnati a creare 15 nuove e straordinarie esperienze da proporre ai nostri ospiti, che facciano la differenza, distinguendoci da altre proposte ricettive. Vogliamo creare sempre più connessioni emotive con la destinazione, la storia e i servizi del brand: il sorriso, l’amore, la passione, la cura verso l’ospite, l’attenzione ai dettagli sono il cuore del concetto di ospitalità di Sun Siyam. Ogni giorno, in ogni servizio e in ogni attività”. [gallery columns="4" size="medium" ids="490810,490811,490812,490821"] E’ su questo concept che ruota la nuova comunicazione del brand e dunque tutti i servizi dei resort Sun Siyam che includono esperienze tipiche come le beach house, autentiche case in stile locale presso il Sun Siyam Ilu Reef, l’estrazione dell’olio di cocco al Sun Siyam Iru Veli, l’esperienza alla fattoria biologica Uddhoo sull'isola di Llohi, la terapia del suono, le cooking class per imparare la storia gastronomica e le ricette maldiviane. Ricette rivisitate in chiave moderna che possono essere gustate anche nel ristorante maldiviano del 5 stelle Sun Siyam World, oggi unico resort delle Maldive a rientrare nei 10 migliori al mondo secondo Tripadvisor Travelers Choice Awards 2025. Esperienze che coinvolgono anche la famiglia in vacanza incentivata dalle offerte che prevedono il soggiorno gratuito per ragazzi fino ai 15 anni. [caption id="attachment_490805" align="aligncenter" width="451"] Sun Siyam World[/caption] “Mentre la destinazione Maldive cresce del 2% i resort Sun Siyam vedono un incremento di presenze del 16%. Vogliamo crescere sempre più sul mercato italiano e rafforzare le partnership con i migliori i tour operator italiani specialisti nella destinazione – prosegue Booneady”. Sun Siyam Resorts conta oggi sei proprietà di lusso: il Sun Siyam Olhuveli, su tre isole (Main Island e Dream Island 4* deluxe e Romance Island, 5* adults only) dotato della piscina più lunga delle Maldive e quattro resort 5* (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli – quest'ultimo esclusiva Idee per Viaggiare -, Sun Siyam Vilu Reef e Siyam World), oltre a un boutique resort sulla costa orientale dello Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah). [post_title] => Sun Siyam Resorts, nuove esperienze che toccano il cuore dell’ospite [post_date] => 2025-05-20T10:21:08+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => sun-siyam ) [post_tag_name] => Array ( [0] => sun siyam ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747736468000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa Crociere promette un viaggio all’insegna della meraviglia, sia a bordo che a terra, incontrando le aspettative di adulti e bambini, lasciando tutti ispirati, rigenerati e, soprattutto, senza parole. La compagnia da qualche tempo propone viaggi unici che combinano Sea Destinations, destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva unica del mare, dove prenderanno vita le experience disegnate dal direttore creativo Luca Tommassini, e Land Destinations, con una proposta rinnovata di Land Experiences, esperienze a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli ospiti. «Anche questa proposta rinnovata – spiega Riccardo Fantoni, direttore commerciale della compagnie del gruppo Carnival - è figlia dell’ascolto: dobbiamo comprendere quali sono le esigenze dei nostri ospiti perché è importante “somministrare” servizi e prodotti che possano coincidere e superare le aspettative. Abbiamo lavorato sul portafoglio delle escursioni, ridisegnandolo e razionalizzandolo e questo procedimento ci ha portato verso le nuove proposte». La razionalizzazione è proprio l’elemento di novità che Costa Crociere ha appena comunicato al mercato allo scopo di fornire una giusta etichetta a quelle che sono le esperienze con fattori comuni. Un modo per semplificare la scelta al cliente e la vendita all’adv. «Le abbiamo racchiuse sotto specifici cappelli – aggiunge Fantoni – per aiutare i nostri ospiti a scegliere in maniera mirata quali sono le escursioni che soddisfano le relative esigenze e per permettere alla adv di viaggio di poter indirizzare il cliente su quelle che sono le proposte di land experience più coerenti con il fabbisogno dell’ospite». Ed ecco che Costa arriva ad una nuova segmentazione di escursioni a terra con guida locale che arricchisce la scoperta con racconti, aneddoti e curiosità sulle tradizioni del posto. L’organizzazione consente di vivere il tempo a disposizione, ottimizzando ogni momento a terra e garantendo sempre il rientro puntuale in nave. I cluster principali sono: see it all, icons, fun for family ed extraordinary. See it all per chi vuole avere una visione completa della destinazione, visitando i luoghi più rappresentativi, senza stress perché si è accompagnati. Icons per chi vuole approfondire alcuni dei punti di interesse, le “icone” della destinazione. Fun for Family, con esperienze che coniugano il desiderio di soddisfare l’interesse degli adulti con l’esigenza di divertirsi dei ragazzi o dei bambini il tutto in un unica escursione dove i ragazzi sono accompagnati dai nostri animatori dello squok club. Extraordinary, per chi desidera vivere un’esperienza fuori dal comune, quelle che si vivono una volta nella vita, veramente straordinarie. Costa Crociere offre la possibilità di accedere a diverse “formule” che rendono più accessibili le esperienze: per esempio my exploration è il pacchetto che può arricchire la tariffa super all Inclusive e può essere comodamente aggiunto anche dopo la prenotazione. Maria Carniglia [post_title] => Costa Crociere, le nuove land experiences per massimizzare la discesa in ogni destinazione [post_date] => 2025-05-20T10:10:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1747735810000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tuscany trail al 28 maggio attese campiglia marittima oltre 6 mila persone 70 paesi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":91,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1344,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio d'esplorazione tra le meraviglie dell’Adriatico, promosso da Fiavet Nazionale in collaborazione con l’Ente Nazionale Croato per il Turismo e SNAV, ha condotto una delegazione di agenti di viaggio e rappresentanti regionali Fiavet nel cuore autentico della Dalmazia centrale. Una terra che incanta con il suo patrimonio naturale e culturale, e che oggi guarda con convinzione a un turismo diversificato, consapevole e sostenibile.\r

\r

L’iniziativa, svoltasi dal 9 al 14 maggio 2025, ha permesso di consolidare le relazioni commerciali e istituzionali tra Italia e Croazia: «Sono due paesi che condividono una tradizione turistica profonda - spiega Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente del Turismo Croato in Italia evidenziando il valore della collaborazione -. Questa esperienza è solo l’inizio di un percorso comune per valorizzare al meglio le bellezze croate, che vanno ben oltre il mare cristallino». L'ente sta infatti focalizzando i suoi impegni sulla promozione di una destinazione a tutto tondo, tra natura, gastronomia, cultura, arte, cicloturismo e sport.\r

\r

La scelta della Dalmazia centrale, in questo contesto, non è stata casuale. «È una regione che può offrire molto a diversi segmenti di mercato e che gravita verso il centro-sud Italia – spiega Vukelić –. Qui sono stati recentemente fatti importanti investimenti turistici, creando esperienze uniche e autentiche che molti agenti italiani ancora non conoscevano e che sono molto fiera di poter portare alla loro attenzione».\r

\r

A rafforzare il messaggio arriva anche Rosario Piscitelli, responsabile commerciale SNAV, che sottolinea l’importanza del traghetto come mezzo comodo e flessibile: «Viaggiare in nave consente di portare con sé l’auto, più bagagli e anche gli animali domestici, grazie alle cabine pet-friendly, sempre più richieste. È un modo di viaggiare pratico e rilassato, perfettamente in linea con il desiderio di libertà dei nostri clienti». La collaborazione con l’ente croato non è episodica: «Lavoriamo insieme da anni, con campagne coordinate che mettono in risalto le diverse anime della Croazia - sottolinea Piscitelli -. Durante i mesi di alta stagione, in particolare luglio e agosto, abbiamo previsto frequenze quotidiane per agevolare partenze comode sia di giorno che di sera. L’andamento delle prenotazioni è incoraggiante e conferma il grande interesse per la Croazia: siamo attualmente l’unico vettore a garantire una presenza costante su questa tratta».\r

\r

La comunicazione, come sempre, gioca un ruolo chiave: «Stiamo lavorando con RTL 102.5 su una campagna nazionale – anticipa Piscitelli insieme a Vukelić – che racconta la Croazia attraverso video e audio emozionali, valorizzando i porti, le marine, le esperienze gastronomiche e paesaggistiche. Vogliamo trasmettere un’idea di vacanza solare, rilassata, accessibile».\r

\r

Giuseppe Ciminnisi, presidente nazionale Fiavet, ha ribadito la qualità della destinazione come tratto distintivo: «La Croazia ci accoglie con strutture impeccabili, verde curato e ospitalità autentica. È una destinazione versatile e affascinante, che offre servizi e standard superiori». Ricorda inoltre come l’apertura di Fiavet verso questa meta sia iniziata nel 2019 con un viaggio a Zagabria e proseguita con numerose collaborazioni: «Conoscere una destinazione in profondità è fondamentale per gli agenti: permette di proporla meglio, con maggiore consapevolezza».\r

\r

[gallery ids=\"491107,491108,491109\"]\r

\r

Nel corso dell'incontro istituzionale tenutosi presso il rooftop dell’hotel Cornaro a Spalato, oltre alla padrona di casa Ivana Klarić, erano presenti Ivana Vladović, direttrice dell’Ente del turismo della Dalmazia centrale, e Alijana Vukšić, direttrice dell’Ente turistico della città di Spalato. Un’occasione importante per confrontarsi, rilanciare nuove sinergie e celebrare i numeri incoraggianti del turismo croato: nel 2024, infatti, sono stati registrati 21,3 milioni di arrivi e 108,7 milioni di pernottamenti. Di questi, 103,3 milioni sono stati registrati nelle località marittime, mentre le zone continentali hanno accolto oltre 2,7 milioni di pernottamenti, registrando una crescita del 5%. Zagabria, in particolare, ha raggiunto 2,7 milioni di pernottamenti (+6% rispetto al 2023), a conferma di una strategia sempre più efficace nel posizionamento premium e diversificato dell’offerta turistica croata.\r

\r

\r

\r

Durante l'incontro, Stefano Corbari, presidente Fiavet Lazio, ha sottolineato come la cura, la pulizia e la qualità diffusa di strutture e servizi della Regione siano evidenti, un valore aggiunto decisivo per i clienti delle agenzie di viaggio». Giuseppe Scanu, presidente Fiavet Campania, ha aggiunto: «Da sempre noi campani siamo grandi frequentatori della Dalmazia, ma questo viaggio ci ha regalato itinerari originali e particolari, mostrandoci una regione ricca di nuovi spunti e attrattive sorprendenti». Luana De Angelis, vicepresidente Fiavet nazionale, ha concluso: «La Croazia che abbiamo conosciuto durante questo viaggio è diversa, sorprendente, con standard di qualità molto elevati. Ora dobbiamo saper spiegare ai nostri clienti che una tariffa più alta corrisponde effettivamente a un’offerta nettamente superiore».\r

\r

[gallery columns=\"6\" ids=\"491116,491113,491114,491112,491115,491111\"]\r

\r

Dalmazia Centale\r

\r

La Dalmazia centrale, cuore pulsante della Croazia, ha offerto al gruppo di agenti luoghi iconici e autentici. Dal fascino della storica fortezza di Kamičak a Sinj al panorama mozzafiato dello Skywalk nel parco naturale di Biokovo, dalle famose acque turchesi della spiaggia Zlatni Rat (Punta d’Oro) sull’isola di Brač, fino ai misteriosi e affascinanti laghi Rosso e Blu di Imotski. Emozionante anche la visita al museo dell’olio a Škrip, dove storia e tradizione si fondono in un racconto sensoriale unico. Makarska, con il suo vivace porto, le stradine animate da ristoranti tipici e caffè, e hotel moderni e accoglienti come il Dalmacija Places Hotel, ha offerto momenti di relax autentici e viste indimenticabili sul mare cristallino.\r

\r

Questa terra, dove montagne e mare dialogano continuamente, e la storia millenaria si intreccia con esperienze gastronomiche e culturali uniche, si conferma una meta privilegiata per chi cerca autenticità e qualità. Un luogo che, attraverso le sinergie con gli operatori turistici italiani, guarda con fiducia e determinazione verso un futuro di eccellenza nel turismo.","post_title":"Fiavet nazionale, ente del Turismo croato e Snav insieme in Dalmazia","post_date":"2025-05-22T15:24:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747927452000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Sono attesi circa 6100 appassionati provenienti da 70 paesi per la dodicesima edizione di Tuscany Trail (in programma fino al 28 maggio) il più grande evento di bikepacking e gravel al mondo che partirà e si concluderà, a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Un viaggio e non una gara, come sottolineato dagli organizzatori, alla scoperta di luoghi unici lungo 450 chilometri. Quest’anno sarà proposto anche un itinerario da 160 chilometri. La manifestazione è sostenuta direttamente dalla regione attraverso Toscana promozione turistica e Fondazione sistema toscana.\r

\r

«È un evento che in pochi anni ha avuto una crescita impressionante – ha dichiarato l’assessore regionale a economia e turismo, Leonardo Marras – dai 60 partecipanti delle prime edizioni, oggi si è arrivati a superare quota 6.000, con iscrizioni chiuse in anticipo per l’altissima richiesta - Una grande festa per i comuni attraversati, dove i residenti si trovano piacevolmente sorpresi dall’arrivo dei cicloturisti. Ringrazio gli organizzatori ed i comuni – ha aggiunto l’assessore - che mettono a disposizione strutture e accoglienza. Tuscany Trail rappresenta al meglio il turismo lento, quello che invita a gustare ogni dettaglio della Toscana: dal paesaggio alla cultura, dal cibo all’arte fino al buon vino. Anche l’impatto economico è rilevante: si stima una ricaduta complessiva di circa 20 milioni di euro per i territori coinvolti. Un evento sportivo e turistico a vocazione internazionale che, con la sua formula vincente, si conferma un importante volano per l’economia locale».","post_title":"Tuscany trail, fino al 28 maggio attese a Campiglia Marittima oltre 6 mila persone da 70 paesi","post_date":"2025-05-22T11:06:27+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1747911987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491008","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta ieri è a Milano la seconda giornata dell’assemblea generale annuale di NecstouR 2025, la rete delle regioni europee per un turismo sostenibile e competitivo. L’assessore a economia e turismo Leonardo Marras ricopre attualmente il ruolo di vice presidente della Rete.\r

\r

«L'assemblea generale di NecstouR – ha spiegato Marras - è stata un'occasione preziosa per un confronto su sfide e opportunità del turismo sostenibile in Europa. La Toscana, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico unico, è in prima linea nella promozione di un turismo responsabile, che coniuga crescita economica e tutela del territorio. Questi incontri rafforzano la collaborazione tra regioni e città europee, essenziale per innovare e garantire un futuro resiliente al settore. Milano ha ospitato un dibattito di grande qualità, confermando l'importanza di reti come NecstouR per condividere buone pratiche e strategie comuni».\r

\r

L’assemblea generale si riunisce ogni anno per condividere, confrontarsi ed ispirarsi su tematiche legate ad un’idea di turismo turismo competitivo, sostenibile e innovativo. La Conferenza tematica di quest'anno, dal titolo ‘Ripensare la comunicazione turistica: Storytelling e Marketing Consapevole’, punta ad approfondire come le narrazioni autentiche stiano plasmando il futuro del turismo. Tra gli obiettivi, varare il Governance Hub di NecstouR, snodo cruciale per il progresso della governance del turismo sostenibile. Spazio anche ad approfondimenti con esperti, studiosi e professionisti di spicco nei settori dei media e del turismo.\r

\r

«La Toscana - ha aggiunto Marras - ha contribuito e continuerà a contribuire allo sviluppo delle attività della rete, tanto che nel programma di attività 2025 è inserita anche l’edizione 2025 di Bto. L'auspicio è che nuove regioni italiane possano aderire al network così da rendere la nostra voce ancora più forte verso le istituzioni europee».\r

\r

NecstouR è un'organizzazione che riunisce oltre 85 membri tra regioni europee, destinazioni turistiche e università per sviluppare progetti interregionali e promuovere la cooperazione per favorire un turismo sostenibile in Europa. Dal 2007, NecstouR è in prima linea nella politica turistica europea, impegnandosi per rafforzare la presenza delle destinazioni regionali sulla scena europea.","post_title":"Leonardo Marras, dall'assemblea Necstour 2025 un confronto sulle opportunità del turismo sostenibile","post_date":"2025-05-22T10:00:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1747908020000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air ha accolto in flotta il suo primo Airbus A321Xlr, che consente alla compagnia di diventare la prima ultra low-cost a effettuare voli intercontinentali con questo nuovo aeromobile. Torna quindi in auge il collegamento lungo raggio a basso costo, tentativo spesso fallito, questa volta però lungo altre rotte (non quelle transatlantiche).\r

Il velivolo, evoluzione più recente della famiglia Airbus A320neo, amplia la portata dei jet a corridoio singolo a livelli mai raggiunti prima, consentendo a Wizz Air di operare su rotte superiori alle sei ore, raggiungendo nuove destinazioni, finora servite solo con aeromobili wide-body operati da compagnie aeree tradizionali.\r

\r

Il primo A321Xlr, che opera con il Coa di Wizz Air Uk, entrerà in servizio il prossimo 26 maggio con collegamenti giornalieri da Londra Gatwick a Jeddah, in Arabia Saudita, dopo alcuni settori di volo a corto raggio nei giorni precedenti.\r

\r

Il secondo A321Xlr volerà con il Coa di Wizz Air Malta e sarà basato a Milano Malpensa, operando su tutto il network attuale. Il terzo A321Xlr sarà nuovamente assegnato a Wizz Air Uk, così da operare voli giornalieri Londra Gatwick-Medina. Sono sei gli aeromobili A321Xlr che entreranno a far parte della flotta di Wizz Air nel 2025.\r

\r

«In linea con la nostra recente trasformazione Customer First, l’arrivo del nostro primo A321Xlr rappresenta un momento decisivo per Wizz Air e per i nostri clienti - afferma Owain Jones, chief corporate officer della low cost -. Questo aeromobile è uno dei grandi risultati di una collaborazione vincente che dura da oltre vent’anni con il nostro partner chiave, Airbus, e segna una vera rivoluzione nel trasporto aereo: ci permette di offrire voli intercontinentali diretti a prezzi imbattibili, mantenendo il nostro impegno per l’efficienza e la riduzione delle emissioni. I nostri clienti potranno godere di cabine all’avanguardia, voli più silenziosi e del velivolo più efficiente in termini di consumo della sua categoria. Il futuro del viaggio è qui e siamo solo all’inizio di una nuova era».","post_title":"Wizz Air accoglie in flotta il primo A321Xlr: volerà sulla Londra Gatwick-Jeddah","post_date":"2025-05-21T14:57:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1747839421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Già dai primi mesi dell’anno moltissimi italiani – single, coppie, famiglie e gruppi di amici – iniziano a pianificare le proprie vacanze estive. Complici la chiusura delle scuole e quella di molti uffici e aziende, agosto è il mese preferito per concedersi una vacanza più o meno lunga in Italia o all’estero.\r

Chi decide di rimanere in Italia, sceglie sia località balneari (in regioni come Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna ecc.), sia località di montagna (in regioni come Trentino-Alto Adige, Val d’Aosta, Veneto, Piemonte ecc.). Vi sono poi coloro che decidono di soggiornare all’estero.\r

Le destinazioni sono le più disparate: c’è chi cerca spiagge incontaminate e acque cristalline, chi desidera immergersi nella natura selvaggia, altri che sono più interessati a città d’arte e altri ancora che ricercano località che combinano meraviglie naturali ad attrazioni culturali.\r

A influenzare le scelte ci sono fattori come il clima favorevole, il rapporto qualità-prezzo, la possibilità di combinare relax e avventura e, ovviamente, la voglia di esperienze fuori dall’ordinario.\r

Di seguito alcune brevi descrizioni di cinque delle mete estere più gettonate per le vacanze d’agosto.\r

\r

Tanzania: il richiamo dell’Africa tra savana e mare\r

\r

Nel mese di agosto la Tanzania offre il meglio di sé. È il momento perfetto per un safari nei grandi parchi del nord, come il Serengeti o il cratere di Ngorongoro, dove si può assistere alla Grande Migrazione, uno degli eventi faunistici più imponenti al mondo. Ma il viaggio non finisce qui: dopo giorni intensi nella savana, molti turisti scelgono di volare a Zanzibar per godersi il mare, tra spiagge bianche e tramonti sull’Oceano Indiano. Un mix perfetto tra avventura e relax.\r

\r

Groenlandia: un’estate tra ghiacci, balene e silenzi artici\r

\r

Chi cerca un’estate alternativa, lontano dal caldo di molte città e dalla folla tipica di molte località turistiche, trova nella Groenlandia una destinazione ideale. Ad agosto le temperature sono più miti e le giornate sono particolarmente lunghe (tra le 14 e le 17 ore di luce circa). Si possono esplorare i fiordi a bordo di piccole imbarcazioni, osservare le balene, ammirare i ghiacciai e scoprire i villaggi Inuit, custodi di una cultura antichissima. Un’esperienza autentica, ideale per chi vuole sentirsi davvero “fuori dal mondo”.\r

\r

Galizia: natura e tradizione nel cuore della Spagna atlantica\r

\r

Chi vuole restare in Europa senza rinunciare a paesaggi suggestivi può puntare sulla Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Spesso lontana dai circuiti del turismo di massa, questa regione affacciata sull’Atlantico offre scogliere imponenti, spiagge selvagge e una gastronomia ricchissima. Città come Santiago de Compostela, Vigo e La Coruña sono mete che hanno moltissimo da offrire dal punto di vista storico e artistico, ma anche da quello naturale. La Galizia è insomma una meta perfetta per chi cerca autenticità e temperature più miti.\r

\r

Seychelles: relax e bellezza in stile tropicale\r

\r

Quando si pensa a una vacanza tropicale da sogno, le Seychelles sono spesso una delle scelte principali. E a ragione. Questo arcipelago dell’Oceano Indiano è famoso per le sue spiagge immacolate, i massi granitici scolpiti dal vento e le acque trasparenti. Agosto è un mese ottimo per visitarle: il clima è secco, i venti sono lievi e la natura è rigogliosa. Ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax, magari alternato a escursioni in barca, snorkeling o visite alle riserve naturali.\r

\r

Slovenia: tra natura, laghi e grotte spettacolari\r

\r

Per chi cerca una meta facilmente raggiungibile, ma ricca di fascino, la Slovenia è la soluzione perfetta. Il lago di Bled, con la sua isoletta e il castello affacciato sull’acqua, è una delle immagini più iconiche del Paese. Ma non è l’unica meraviglia: le Grotte di Postumia offrono uno scenario sotterraneo incredibile, mentre Lubiana, la capitale, conquista con la sua vivacità culturale e la sostenibilità urbana. Un mix di natura, storia e tranquillità, ideale anche per una vacanza in famiglia.\r

\r

(Fonte: Travel365.it)","post_title":"Estate in fuga: le destinazioni estere più gettonate per una vacanza ad agosto","post_date":"2025-05-21T10:30:17+00:00","category":["estero","informazione-pr"],"category_name":["Estero","Informazione PR"],"post_tag":["destinazioni-estive-europee","galizia-spagna","idee-viaggio-agosto","mete-estive-2025","seychelles-agosto","slovenia-estate","tanzania-safari-agosto","travel365-estate","vacanza-agosto-estero","vacanze-in-groenlandia","viaggi-avventura-e-relax"],"post_tag_name":["destinazioni estive europee","Galizia Spagna","idee viaggio agosto","mete estive 2025","Seychelles agosto","Slovenia estate","Tanzania safari agosto","travel365 estate","vacanza agosto estero","vacanze in Groenlandia","viaggi avventura e relax"]},"sort":[1747823417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ©BlikkStudio_Project Hotel Eisenhut[/caption]\r

\r

Un’oasi accogliente e raffinata nel cuore storico di Bolzano: è l’Eisenhut Boutique Hotel che in questi giorni ha aperto i battenti nel capoluogo alto-atesino. Nato da un edificio del 1200, il nuovo hotel fonde armonicamente eleganza contemporanea alla sostenibilità, offrendo agli ospiti un'esperienza esclusiva tra arte, comfort e un contatto diretto con il verde e la luce.\r

\r

Il progetto Eisenhut Boutique Hotel nasce dall'incontro di due famiglie con una lunga tradizione nell'ospitalità. Moritz Sanoner, proveniente da una famiglia attiva nell’hotellerie di lusso con l'esperienza del Gruppo Adler e Lisa Prast, la cui storia familiare è profondamente legata al settore alberghiero, si sono uniti per realizzare un sogno condiviso: riportare in vita un immobile storico, un tempo guesthouse e da anni abbandonato, trasformandolo così in un simbolo di riqualificazione urbana.\r

\r

Il piano terra dell’hotel è progettato come uno spazio multifunzionale e accogliente, pensato per offrire una varietà di esperienze. La zona lounge d’ingresso, con morbide poltrone e illuminazione diffusa, funge anche da area per la colazione leggera e invita gli ospiti a godersi un momento di relax. L'Honesty Bar, presente proprio al piano terra e aperto 24 ore su 24, offre un ambiente rilassato e moderno dove gli ospiti possono sentirsi liberi di esplorare le loro preferenze.\r

\r

Con il suo design accogliente e raffinato, il corner bar al mattino offre e completa il buffet della prima colazione con una selezione di prodotti tipici regionali selezionati da fornitori locali e specialità fatte in casa nell’esclusiva cucina a vista.\r

\r

Sempre al piano terra gli ospiti possono accedere a un'area fitness dotata di attrezzi per Pilates Reformer, pensata per chi vuole mantenersi in forma durante il soggiorno.\r

\r

L'hotel dispone di 34 camere, progettate per offrire il massimo comfort e armonizzarsi con la visione luminosa e naturalistica che definisce la proprietà, profondamente radicata nella cultura e nelle tradizioni dell'Alto Adige. ​​Ogni suite è arricchita da pavimenti in legno pregiato, intonaci in argilla naturale e tonalità calde, creando un'atmosfera accogliente e rilassante.\r

\r

L’hotel ha scelto soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale, come l’uso di contenitori refill per i prodotti di cortesia e l'acqua, che viene filtrata e imbottigliata in loco.\r

\r

L’hotel gode di una posizione centrale strategica: a pochi passi dalla stazione e nel cuore della zona pedonale di Bolzano, garantisce facile accesso ai negozi e alla vasta offerta di ristoranti locali di altissima qualità.","post_title":"Eisenhut Boutique Hotel: nuovo indirizzo dell'ospitalità nel cuore di Bolzano","post_date":"2025-05-21T09:30:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1747819840000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490850","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In casa Gomo Viaggi debutta un nuovo catalogo dedicato alla linea marittima Trieste-Slovenia-Croazia. «Dopo oltre 20 anni di partenze dai porti italiani del medio Adriatico, abbiamo colto al volo l’opportunità che ci concede la nave veloce passeggeri da Trieste per la Slovenia, ma soprattutto per la Croazia per poter offrire anche al mercato italiano del Nord-est le nostre proposte a Parenzo, Rovigno e Lussino».\r

\r

Con oltre 70 partenze nei mesi di luglio e agosto la Liberty Line collega con la m/n Sofia M della capacità di oltre 200 persone il porto di Trieste con la località slovena di Pirano e quelle croate di Parenzo, Rovigno e Lussino.\r

\r

«Ssiamo pronti ad iniziare questa nuova avventura che offrirà, ai turisti presenti nel Friuli, la possibilità di trascorrere una giornata nella costa Istriana. Inoltre, grazie agli orari della nave, abbiamo organizzato anche gite giornaliere a Trieste per i turisti presenti a Rovigno e Parenzo».\r

\r

La programmazione all'interno del catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste” prevede poi pacchetti turistici nelle tre località croate, «in particolare a Lussino dove disponiamo di hotel, appartamenti e camping. C’è anche la possibilità, arrivati con la nave veloce a Lussino, di imbarcarsi su una nostra piccola nave da crociera (16 cabine) per mini crociere da 2/3/4 notti nelle principali isole croate. A Lussino siamo presenti anche con un punto vendita Gomo e una biglietteria marittima».","post_title":"Gomo Viaggi lancia il nuovo catalogo “Slovenia e Croazia da Trieste”","post_date":"2025-05-20T12:27:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747744050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_490803\" align=\"aligncenter\" width=\"450\"] Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato nei nostri uffici di Roma Deepak Booneady, ceo Sun Siyam Resorts, che ci ha illustrato con passione i perni del concetto di ospitalità che saranno al centro del rebranding del gruppo maldiviano a partire dal mese di settembre.\r

\r

“Il brand Sun Siyam porta con sé un messaggio ben chiaro: un lusso accessibile, esperienze emozionali. Con la sua offerta vuole toccare il cuore delle persone, far vivere esperienze uniche che includano il contatto con la tradizione e la storia maldiviana. Chiunque vada alle Maldive può trovare resort di qualità, ristorazione e servizi d’eccellenza, ma noi, soprattutto quest’anno in cui festeggiamo i 35 anni di attività, siamo molto impegnati a creare 15 nuove e straordinarie esperienze da proporre ai nostri ospiti, che facciano la differenza, distinguendoci da altre proposte ricettive. Vogliamo creare sempre più connessioni emotive con la destinazione, la storia e i servizi del brand: il sorriso, l’amore, la passione, la cura verso l’ospite, l’attenzione ai dettagli sono il cuore del concetto di ospitalità di Sun Siyam. Ogni giorno, in ogni servizio e in ogni attività”.\r

\r

[gallery columns=\"4\" size=\"medium\" ids=\"490810,490811,490812,490821\"]\r

\r

E’ su questo concept che ruota la nuova comunicazione del brand e dunque tutti i servizi dei resort Sun Siyam che includono esperienze tipiche come le beach house, autentiche case in stile locale presso il Sun Siyam Ilu Reef, l’estrazione dell’olio di cocco al Sun Siyam Iru Veli, l’esperienza alla fattoria biologica Uddhoo sull'isola di Llohi, la terapia del suono, le cooking class per imparare la storia gastronomica e le ricette maldiviane. Ricette rivisitate in chiave moderna che possono essere gustate anche nel ristorante maldiviano del 5 stelle Sun Siyam World, oggi unico resort delle Maldive a rientrare nei 10 migliori al mondo secondo Tripadvisor Travelers Choice Awards 2025. Esperienze che coinvolgono anche la famiglia in vacanza incentivata dalle offerte che prevedono il soggiorno gratuito per ragazzi fino ai 15 anni.\r

\r

[caption id=\"attachment_490805\" align=\"aligncenter\" width=\"451\"] Sun Siyam World[/caption]\r

\r

\r

\r

“Mentre la destinazione Maldive cresce del 2% i resort Sun Siyam vedono un incremento di presenze del 16%. Vogliamo crescere sempre più sul mercato italiano e rafforzare le partnership con i migliori i tour operator italiani specialisti nella destinazione – prosegue Booneady”. \r

\r

Sun Siyam Resorts conta oggi sei proprietà di lusso: il Sun Siyam Olhuveli, su tre isole (Main Island e Dream Island 4* deluxe e Romance Island, 5* adults only) dotato della piscina più lunga delle Maldive e quattro resort 5* (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli – quest'ultimo esclusiva Idee per Viaggiare -, Sun Siyam Vilu Reef e Siyam World), oltre a un boutique resort sulla costa orientale dello Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah).","post_title":"Sun Siyam Resorts, nuove esperienze che toccano il cuore dell’ospite","post_date":"2025-05-20T10:21:08+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["sun-siyam"],"post_tag_name":["sun siyam"]},"sort":[1747736468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere promette un viaggio all’insegna della meraviglia, sia a bordo che a terra, incontrando le aspettative di adulti e bambini, lasciando tutti ispirati, rigenerati e, soprattutto, senza parole. La compagnia da qualche tempo propone viaggi unici che combinano Sea Destinations, destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva unica del mare, dove prenderanno vita le experience disegnate dal direttore creativo Luca Tommassini, e Land Destinations, con una proposta rinnovata di Land Experiences, esperienze a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli ospiti.\r

\r

«Anche questa proposta rinnovata – spiega Riccardo Fantoni, direttore commerciale della compagnie del gruppo Carnival - è figlia dell’ascolto: dobbiamo comprendere quali sono le esigenze dei nostri ospiti perché è importante “somministrare” servizi e prodotti che possano coincidere e superare le aspettative.\r

Abbiamo lavorato sul portafoglio delle escursioni, ridisegnandolo e razionalizzandolo e questo procedimento ci ha portato verso le nuove proposte».\r

La razionalizzazione è proprio l’elemento di novità che Costa Crociere ha appena comunicato al mercato allo scopo di fornire una giusta etichetta a quelle che sono le esperienze con fattori comuni. Un modo per semplificare la scelta al cliente e la vendita all’adv.\r

\r

«Le abbiamo racchiuse sotto specifici cappelli – aggiunge Fantoni – per aiutare i nostri ospiti a scegliere in maniera mirata quali sono le escursioni che soddisfano le relative esigenze e per permettere alla adv di viaggio di poter indirizzare il cliente su quelle che sono le proposte di land experience più coerenti con il fabbisogno dell’ospite».\r

Ed ecco che Costa arriva ad una nuova segmentazione di escursioni a terra con guida locale che arricchisce la scoperta con racconti, aneddoti e curiosità sulle tradizioni del posto. L’organizzazione consente di vivere il tempo a disposizione, ottimizzando ogni momento a terra e garantendo sempre il rientro puntuale in nave.\r

\r

I cluster principali sono: see it all, icons, fun for family ed extraordinary.\r

See it all per chi vuole avere una visione completa della destinazione, visitando i luoghi più rappresentativi, senza stress perché si è accompagnati.\r

Icons per chi vuole approfondire alcuni dei punti di interesse, le “icone” della destinazione. Fun for Family, con esperienze che coniugano il desiderio di soddisfare l’interesse degli adulti con l’esigenza di divertirsi dei ragazzi o dei bambini il tutto in un unica escursione dove i ragazzi sono accompagnati dai nostri animatori dello squok club.\r

Extraordinary, per chi desidera vivere un’esperienza fuori dal comune, quelle che si vivono una volta nella vita, veramente straordinarie.\r

\r

Costa Crociere offre la possibilità di accedere a diverse “formule” che rendono più accessibili le esperienze: per esempio my exploration è il pacchetto che può arricchire la tariffa super all Inclusive e può essere comodamente aggiunto anche dopo la prenotazione.\r

\r

Maria Carniglia\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa Crociere, le nuove land experiences per massimizzare la discesa in ogni destinazione","post_date":"2025-05-20T10:10:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1747735810000]}]}}