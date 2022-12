VisitBritain: forte ripresa nella spesa da parte dei turisti nel 2023 VisitBritain ha appena pubblicato le sue previsioni sul turismo internazionale per il 2023, con la previsione di una continua e forte ripresa della spesa dei visitatori stranieri. Si prevede che la spesa dei visitatori crescerà più rapidamente del volume, con un aumento della spesa anche per viaggio. La previsione complessiva è di una spesa dei visitatori internazionali nel Regno Unito di 29,5 miliardi di sterline nel 2023, con un aumento del 4% rispetto al massimo storico di spesa di 28,4 miliardi di sterline del 2019. Per quanto riguarda il numero di visite nel Regno Unito, si prevedono 35,1 milioni di visite, l’86% dei 40,9 milioni del 2019. «È fantastico vedere che il turismo continua a riprendersi con forza dopo che il settore ha ricevuto un sostanziale sostegno da parte del Governo durante la pandemia – ha detto Stuart Andrew, ministro del turismo del Regno Unito – Questo previsto aumento della spesa dei visitatori darà un’ulteriore spinta al settore, contribuendo a creare nuovi posti di lavoro e a contribuire alla crescita economica in tutto il Paese». La ricerca ha inoltre dimostrato che i principali fattori che spingono i visitatori a livello globale a scegliere una destinazione sono il “buon rapporto qualità-prezzo” e l'”accoglienza”. Più della metà delle persone intervistate da VisitBritain che erano intenzionate a viaggiare non avevano ancora deciso dove andare, un’opportunità preziosa per influenzare la scelta della destinazione e incentivare le prenotazioni. VisitBritain ha anche aggiornato le previsioni di fine anno per il 2022 a 29,7 milioni di visite internazionali nel Regno Unito, il 73% del 2019, e una spesa di 25,9 miliardi di sterline, il 91% del 2019. Ciò fa seguito a un aumento della spesa dei visitatori stranieri nel Regno Unito quest’anno, con una spesa maggiore per visita e soggiorni più lunghi, secondo gli ultimi dati. «La nostra priorità è stata quella di ricostruire il valore dei visitatori internazionali, quindi è molto incoraggiante vedere la previsione di una continua e forte ripresa della spesa, a sostegno dei posti di lavoro, delle piccole imprese e delle economie locali in tutto il Paese ha affermato il direttore Europa di VisitBritain, Gordon Robson -. Il turismo è un settore estremamente competitivo a livello globale. All’inizio del prossimo anno presenteremo una nuova campagna che ci permetterà di competere vigorosamente nei mercati in cui stiamo registrando una forte crescita. Tra questi ci sono i principali mercati europei, gli Stati Uniti, il nostro mercato inbound più prezioso con una spesa in crescita del 15% quest’anno, così come i Paesi del Golfo”. Il turismo internazionale è valso più di 28 miliardi di sterline per l’economia del Regno Unito nel 2019, essendo la terza industria di servizi di esportazione e un settore fondamentale del commercio britannico. Per l’Italia L’Italia era il 6° mercato più importante per visite e spesa prima del Covid nel 2019. Si prevede che il mercato dei visitatori italiani varrà più di 1,5 miliardi di sterline per l’economia del Regno Unito a partire dal 2028. Il volume delle visite dall’Italia al Regno Unito dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia entro il 2024/25, con una spesa dei visitatori già rilevante nel 2023/24. Si prevede che le visite degli italiani nel Regno Unito cresceranno nei prossimi anni: del 17% a 2,6 milioni di visite nel 2030 (rispetto al 2019); del 46% con 1,6 miliardi di sterline per la spesa dei visitatori nello stesso periodo. L’intenzione di viaggiare è forte. Secondo ETC, il 72% degli italiani ha programmato di viaggiare in patria o in Europa tra ottobre e marzo. Gli italiani sono tra gli europei più desiderosi di visitare la Gran Bretagna, ma siamo in competizione con un forte gruppo di destinazioni europee, per questo il nostro impegno per non perdere quote di mercato si sta intensificando.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436031 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain ha appena pubblicato le sue previsioni sul turismo internazionale per il 2023, con la previsione di una continua e forte ripresa della spesa dei visitatori stranieri. Si prevede che la spesa dei visitatori crescerà più rapidamente del volume, con un aumento della spesa anche per viaggio. La previsione complessiva è di una spesa dei visitatori internazionali nel Regno Unito di 29,5 miliardi di sterline nel 2023, con un aumento del 4% rispetto al massimo storico di spesa di 28,4 miliardi di sterline del 2019. Per quanto riguarda il numero di visite nel Regno Unito, si prevedono 35,1 milioni di visite, l'86% dei 40,9 milioni del 2019. «È fantastico vedere che il turismo continua a riprendersi con forza dopo che il settore ha ricevuto un sostanziale sostegno da parte del Governo durante la pandemia - ha detto Stuart Andrew, ministro del turismo del Regno Unito - Questo previsto aumento della spesa dei visitatori darà un'ulteriore spinta al settore, contribuendo a creare nuovi posti di lavoro e a contribuire alla crescita economica in tutto il Paese». La ricerca ha inoltre dimostrato che i principali fattori che spingono i visitatori a livello globale a scegliere una destinazione sono il "buon rapporto qualità-prezzo" e l'"accoglienza". Più della metà delle persone intervistate da VisitBritain che erano intenzionate a viaggiare non avevano ancora deciso dove andare, un'opportunità preziosa per influenzare la scelta della destinazione e incentivare le prenotazioni. VisitBritain ha anche aggiornato le previsioni di fine anno per il 2022 a 29,7 milioni di visite internazionali nel Regno Unito, il 73% del 2019, e una spesa di 25,9 miliardi di sterline, il 91% del 2019. Ciò fa seguito a un aumento della spesa dei visitatori stranieri nel Regno Unito quest'anno, con una spesa maggiore per visita e soggiorni più lunghi, secondo gli ultimi dati. «La nostra priorità è stata quella di ricostruire il valore dei visitatori internazionali, quindi è molto incoraggiante vedere la previsione di una continua e forte ripresa della spesa, a sostegno dei posti di lavoro, delle piccole imprese e delle economie locali in tutto il Paese ha affermato il direttore Europa di VisitBritain, Gordon Robson -. Il turismo è un settore estremamente competitivo a livello globale. All'inizio del prossimo anno presenteremo una nuova campagna che ci permetterà di competere vigorosamente nei mercati in cui stiamo registrando una forte crescita. Tra questi ci sono i principali mercati europei, gli Stati Uniti, il nostro mercato inbound più prezioso con una spesa in crescita del 15% quest'anno, così come i Paesi del Golfo". Il turismo internazionale è valso più di 28 miliardi di sterline per l'economia del Regno Unito nel 2019, essendo la terza industria di servizi di esportazione e un settore fondamentale del commercio britannico. Per l’Italia L’Italia era il 6° mercato più importante per visite e spesa prima del Covid nel 2019. Si prevede che il mercato dei visitatori italiani varrà più di 1,5 miliardi di sterline per l'economia del Regno Unito a partire dal 2028. Il volume delle visite dall'Italia al Regno Unito dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia entro il 2024/25, con una spesa dei visitatori già rilevante nel 2023/24. Si prevede che le visite degli italiani nel Regno Unito cresceranno nei prossimi anni: del 17% a 2,6 milioni di visite nel 2030 (rispetto al 2019); del 46% con 1,6 miliardi di sterline per la spesa dei visitatori nello stesso periodo. L'intenzione di viaggiare è forte. Secondo ETC, il 72% degli italiani ha programmato di viaggiare in patria o in Europa tra ottobre e marzo. Gli italiani sono tra gli europei più desiderosi di visitare la Gran Bretagna, ma siamo in competizione con un forte gruppo di destinazioni europee, per questo il nostro impegno per non perdere quote di mercato si sta intensificando. [post_title] => VisitBritain: forte ripresa nella spesa da parte dei turisti nel 2023 [post_date] => 2022-12-15T11:48:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671104901000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 425604 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Gran Bretagna corre verso l'estate: dall'abolizione di tutte le restrizioni ai viaggi internazionali per tutti i passeggeri in arrivo nel Regno Unito dallo scorso 18 marzo alle prossime celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, il Paese è pronto ad accogliere flussi consistenti di turisti, a cominciare da quelli italiani. Italia che è il 6° mercato in ordine d’importanza per le visite e la spesa del Regno Unito, con 2,2 milioni di visite nel 2019 e un contribuito di oltre 1,1 miliardi di sterline alla spesa dei visitatori nel Paese. Una recente indagine di VisitBritain indica una forte domanda di viaggi dall’Italia: il 90% degli italiani intervistati ha intenzione di fare una vacanza all'estero nei prossimi 12 mesi. Il 57% lo farà sicuramente e, di questi, quasi tre su cinque (57%) non ha ancora prenotato o deciso dove andare, un'opportunità preziosa per VisitBritain di influenzare il processo decisionale, la scelta della destinazione e le prenotazioni. Anche le prenotazioni di voli e gli arrivi nel Regno Unito dall'Europa occidentale continuano a registrare una ripresa. A maggio gli arrivi hanno recuperato più di due terzi di quelli registrati nello stesso mese del 2019, e guardando a maggio-luglio il recupero sale a tre quarti, secondo gli ultimi dati disponibili di Forwardkeys. "Mentre i media di tutto il mondo rivolgono la loro attenzione alle celebrazioni del Giubileo di Platino e ad alcune delle nostre attrazioni più famose, tra cui Buckingham Palace, abbiamo la fantastica opportunità di mettere in luce la nostra ampia offerta turistica e le esperienze straordinarie che i viaggiatori internazionali possono vivere solo in Gran Bretagna" dichiara Patricia Yates, ceo di VisitBritain. VisitBritain ha creato un "hub" dedicato ai contenuti del Giubileo sul suo sito web globale, che promuove il Patrimonio Reale britannico, le destinazioni e le esperienze Reali con un tocco contemporaneo, raccontando le storie dei luoghi e ispirando i visitatori a scoprire di più, a viaggiare di più e a soggiornare più a lungo nel Paese. [post_title] => Gran Bretagna: il Giubileo della Regina Elisabetta sarà un volano per il rilancio turistico [post_date] => 2022-05-26T08:50:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1653555059000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 421328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Conto alla rovescia per l'edizione 2022 di ExploreGB Virtual, l’evento promosso da VisitBritain dedicato al travel trade globale, che si terrà online dal 21 al 25 marzo prossimi. Parteciperanno oltre 330 buyer globali che si incontreranno con 370 fornitori dell'industria del turismo e delle destinazioni di tutto il Regno Unito. "Con il Regno Unito completamente riaperto e un anno di eventi eccezionali - afferma Sally Balcombe, ceo di VisitBritain - il Pease si candida ad essere una destinazione di punta per il turismo globale, e ExploreGB fornisce una preziosa opportunità per lavorare insieme ai nostri partner dell’industria turistica per ricostruire la spesa dei visitatori, ampliare gli itinerari di viaggio e incoraggiare i viaggiatori a rimanere più a lungo ed esplorare maggiormente". I buyer e i giornalisti dell'industria dei viaggi da più di 20 paesi parteciperanno all'evento, compresi alcuni dai più preziosi mercati per il Regno Unito - Australia, Cina, i mercati del Gulf Co-operation Council, Italia, Francia, Germania, Spagna e Usa. ExploreGB segue il recente lancio della campagna globale di VisitBritain per rilanciare il turismo internazionale. La campagna di marketing GREAT Britain, per la quale sono state investite 10 milioni di sterline "Welcome to Aanother Side of Britain", lanciata a febbraio, ha il focus principale sulle città della Gran Bretagna, colpite duramente dall'assenza di visitatori internazionali. Le stime più recenti elaborate da VisitBritain per il 2022 indicano 21,1 milioni di visite nel Regno Unito, il 52% dei livelli del 2019; si prevede una spesa di 16,9 miliardi di sterline, il 59% di quella pre-pandemia. [post_title] => VisitBritain: torna il 21 marzo l'evento trade ExploreGB Virtual [post_date] => 2022-03-17T09:36:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1647509787000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 418389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain è pronta per il varo di una nuova campagna di marketing da 10 milioni di sterline, che sarà attiva nella settimana del 14 febbraio nei mercati di Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi; lancio previsto negli Stati Uniti il 10 febbraio. La campagna di VisitBritain - come si legge dal sito Access All Areas - focalizzerà l'attenzione su città come Londra, Edimburgo e Cardiff che sono state colpite duramente dalla mancanza di visitatori internazionali durante la pandemia e si baserà sul Tourism Recovery Plan del governo, pubblicato nel giugno 2021, che mira a riportare il turismo nazionale e internazionale ai livelli pre-pandemia un anno prima di quanto previsto da previsioni indipendenti. Gli eventi di riferimento evidenziati dal governo per incoraggiare i visitatori internazionali includono il Giubileo di platino della Regina e i Giochi del Commonwealth di Birmingham 2022. "Oltre ai messaggi di benvenuto e rassicurazione, stiamo accendendo i riflettori sulle nostre città - ha sottolineato Sally Balcombe, ceo di VisitBritain -. Gli eventi di quest'anno, destinati a diventare un richiamo per il turismo globale, presentano anche opportunità per vivere esperienze uniche che i visitatori possono trovare solo qui, e per promuovere la nostra accoglienza e creatività nel mondo". [post_title] => VisitBritain vara una nuova campagna di marketing da 10 milioni di sterline [post_date] => 2022-01-26T12:21:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1643199697000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 413532 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riflettori puntati su Glasgow che, dal 31 ottobre al 12 novembre prossimi, ospiterà la 26a Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Cop26) presso lo Scottish Exhibition Centre. Una prima volta per il Regno Unito e un'occasione imperdibile per VisitBritain per iniziare a parlare di turismo sostenibile. Ecco allora Glasgow, la città verde. e la città più grande della Scozia, riconosciuta come una delle città più impegnate sul fronte green. Con i suoi vasti parchi e giardini, le sue mostre dedicate all’ambiente, i suoi ristoranti ecologici, i suoi mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente, la possibilità di fare shopping sostenibile e i suoi hotel premiati i loro sforzi in termini di ambiente, questa destinazione saprà attivare i viaggiatori che amano essere responsabili. Viaggiare in treno è uno dei modi più sostenibili di spostarsi: il Night Riviera Sleeper train collega Londra Paddington a Penzance e costituisce un modo ecologico per spostarsi verso la costa sud-occidentale dell'Inghilterra e i suoi mille colori. Il Caledonian Sleeper train conduce i passeggeri da Londra ad alcune delle principali destinazioni scozzesi ed è un'ottima opzione per i viaggiatori che desiderano ridurre la propria carbon footprint. Questo treno consentirà di vivere indimenticabili esperienze eco-compatibili: dalle piste ciclabili e dalla cucina sostenibile, alla scienza innovativa a Glasgow. Anche il ricettivo è all'insegna della sostenibilità, fuori dagli itinerari più battuti: dai cottage con il tetto di paglia con caldi caminetti agli accoglienti eco-lodge completi di sauna in legno. Infine, quest'anno sono stati venti i ristoranti britannici e tre quelli irlandesi che hanno ricevuto una stella Michelin verde per la sostenibilità con la pubblicazione della guida del 2021. Si tratta di un nuovo riconoscimento - la Green Star - che indica i ristoranti eccezionali che servono cibo di alta qualità e operano con un focus attendo sugli standard etici e ambientali. [post_title] => VisitBritain accende i riflettori su Glasgow e sul turismo sostenibile [post_date] => 2021-10-28T09:25:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1635413137000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 412429 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain ha aperto le iscrizioni per l'edizione 2022 di "ExploreGB", che si terrà virtualmente dal 21 al 24 marzo prossimi. "Grazie all'utilizzo della nostra collaudata piattaforma online, ExploreGB Virtual darà una volta di più ai fornitori dell'industria turistica e alle destinazioni di tutto il Regno Unito la possibilità di confrontarsi con i migliori acquirenti globali - ha dichiarato Sally Balcombe, chief executive di VisitBritain (nella foto) -. La nostra priorità è quella di ricostruire la domanda per la Gran Bretagna e il livello di spesa dei visitatori internazionali, mentre la domanda di viaggio continua la sua ripresa". L'evento di quattro giorni sarà in grado di mettere in contatto virtuale più di 350 acquirenti internazionali con i fornitori del Regno Unito e le destinazioni in tutto il paese. "Questo evento commerciale globale rappresenta una preziosa opportunità per fare affari, accedere ai più nuovi prodotti turistici per ampliare gli itinerari di viaggio e guidare le prenotazioni",. I delegati possono anche esplorare virtualmente gli stand espositivi dal vivo con i fornitori britannici che promuovono i loro prodotti e servizi. [post_title] => VisitBritain incontra il trade con ExploreGB 2022, dal 21 al 24 marzo prossimi [post_date] => 2021-10-12T09:10:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1634029829000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 404927 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain/VisitEngland traccia la rotta per sostenere il turismo nella ripartenza e ricostruzione, con previsioni per la spesa turistica internazionale nel Regno Unito che quest'anno non supererà i 6,2 miliardi di sterline, meno di un quarto dei 28,4 miliardi di sterline registrati nel 2019. Mentre le imprese hanno iniziato a riaprire con la speranza di un'estate e un autunno migliori, questo è solo l'inizio e c'è ancora molto da fare mentre l'industria inizia a riprendersi: molta l'attesa per il Tourism Recovery Plan, che definirà il ruolo che il Governo britannico svolgerà per accelerare la ripresa del settore. "Il turismo ha una comprovata reputazione di traino economico - ha dichiarato il presidente della British Tourist Authority, lord Patrick McLoughlin -. Vale 127 miliardi di sterline per l'economia, l'industria è la terza più importante del Regno Unito e dà lavoro a più di 3,1 milioni di persone. Lavorando insieme per incrementare la domanda e la spesa dei visitatori il più rapidamente possibile, possiamo emergere dalla pandemia come un'industria più resiliente, sostenibile, inclusiva e innovativa". Recentemente l'agenzia del turismo ha lanciato una campagna da 5 milioni di sterline "Escape the Everyday - Enjoy the UK this Summer", per stimolare nuovamente la domanda interna, concentrandosi sulle città e sulle attrazioni turistiche cittadine, nonché sui gateway regionali che sono stati particolarmente colpiti dalla mancanza di visitatori internazionali e che dipendono dai visitatori d'oltremare e dalla loro spesa. Con la ripresa dei viaggi internazionali e una forte domanda repressa in tutto il mondo per tornare a viaggiare, l'obiettivo di VisitBritain è quello di fare in modo che i visitatori scelgano la Gran Bretagna, sia come luogo per fare affari, per ospitare convention o per trascorrere una vacanza. "I nostri concorrenti stanno preparando le strategie per il ritorno dei turisti internazionali. Tuttavia, abbiamo molto dalla nostra parte. Non solo le nostre nazioni sono ricche di cultura, patrimonio storico e architettonico ed esperienze uniche da offrire, ma i grandi eventi che si svolgeranno qui il prossimo anno sono destinati ad attirare significativi flussi di turisti. I Commonwealth Games di Birmingham 2022, il Giubileo di platino di Sua Maestà La Regina Elisabetta II e il Festival UK 2022 offrono fantastiche opportunità per promuovere la Gran Bretagna a livello globale". [post_title] => VisitBritain traccia la rotta della ripartenza, per un'industria più sostenibile e innovativa [post_date] => 2021-05-31T09:15:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1622452552000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 399318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Recuperare la fiducia dei viaggiatori e far comprendere loro che viaggiare, in modo sicuro, è possibile. Questo il messaggio di fondo lanciato da VisitBritain in occasione dell'edizione 2021 - virtuale - di ExploreGB, in scena proprio questa settimana con oltre 350 buyer internazionali che incontreranno online 350 fornitori dell’industria turistica e destinazioni da tutto il Regno Unito. Un messaggio che mette in risalto gli sforzi compiuti dal Paese per riconquistare il terreno perso durante il 2020, grazie soprattutto agli investimenti sulla sicurezza, su normative precise e su un prodotto oggi più che mai ideale per rispondere alle esigenze di chi tornerà a viaggiare, e non saranno in pochi. A cominciare dai turisti europei, bacino d’utenza da sempre strategico per Uk, che oggi lo diventa “ancora di più visto che la ripresa dei viaggi lungo raggio sarà successiva” ricorda Robin Johnson, direttore Europa di VisitBritain. Un mercato che in epoca pre-covid portava nel Regno Unito 25 milioni di visitatori all’anno, il 61% del totale, che spendevano 10,7 miliardi di sterline, (47% del dato complessivo): “Ora, a dispetto di Brexit, l’attrattività del Regno Unito è inalterata, gli europei sanno che potranno continuare a viaggiare senza visto; fino al 1° ottobre si potranno utilizzare le carte di identità nazionali e poi sarà sufficiente il passaporto”. Il ritorno degli italiani, in particolare, è molto atteso: “L’Italia si posizionava quale sesto mercato sia per arrivi sia per capacità di spesa - sottolinea Sally Balcombe, ceo di VisitBritain (nella foto) -, e non vediamo l’ora di accogliere nuovamente, quando sarà possibile, i turisti italiani, pur sapendo che, come già accaduto l’estate scorsa, saranno i mercati domestici a riprendersi per primi. In questo momento ci preme particolarmente comunicare ai nostri partner tour operator e agenti viaggio quanto sia sicuro viaggiare e riconquistare così la fiducia dei clienti”. E la Gran Bretagna, secondo il ceo, è ben posizionata per farlo: “Da una parte grazie alle normative e ai protocolli di sicurezza e igiene (il programma ‘We’re good to go’ è stato sottoscritto da oltre 44.000 operatori/attività e ne certifica la corretta rispondenza ai requisiti di sicurezza anti-Covid), dall’altra grazie alla campagna vaccinale in corso che prevede la vaccinazione dell’intera popolazione adulta entro luglio”. Il passo successivo in vista dell’estate è quello della “campagna promozionale a livello europeo, ‘Escape the Everyday', che incentiva a lasciarci etteralmente alle spalle i giorni difficili che tutti abbiamo vissuto in questi lunghi mesi”. Le più recenti previsioni relative all’inbound europeo 2021 evidenziano una crescita del 21% in termini di visitatori sul 2020 (11,7 milioni), dato che si traduce in una flessione del 71% nel confronto con il 2019; la spesa turistica si attesterebbe a 6,6 miliardi di sterline, cioè il +16% rispetto al 2020 ma, ancora, un calo del 77% sul 2019. L’indagine sul ‘travel sentiment’ degli europei rivela comunque che il 67% degli europei intervistati in 14 paesi chiave ha dichiarato di voler fare un viaggio a livello internazionale quest’anno, e il 36% sostiene che lo farà sicuramente. I due terzi dei potenziali viaggiatori non ha ancora deciso dove andare e questo ci dice quanto sarà importante avere la possibilità di influenzare queste decisioni. E sono infine i numeri di Oxford Economics a decretare che gli arrivi nel Regno Unito torneranno a una sorta di normalità pre-Covid non prima del 2025, ma la spesa turistica tarderà fino al 2027 per recuperare i livelli di un tempo. [post_title] => VisitBritain, Sally Balcombe: "Recuperiamo la fiducia dei viaggiatori" [post_date] => 2021-03-03T10:36:57+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1614767817000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 399094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il marchio Safe Travels del Wttc, lanciato nel maggio 2020, è stato assegnato a un totale di 250 destinazioni nel mondo. Il World Travel & Tourism Council è stato continuamente in prima linea nel guidare il settore privato negli sforzi per ricostruire la fiducia dei consumatori globali e incoraggiare il ritorno ai viaggi sicuri. Il marchio, sviluppato per aiutare a ripristinare la fiducia nei viaggiatori e mira a rilanciare il settore globale dei viaggi e del turismo che è stato devastato dalla pandemia COVID-19, viene ora utilizzato da molti altri paesi con Honduras, Belize e Malawi, le ultime destinazioni per entrare a far parte della lista in continua crescita. Anche VisitBritain, che rappresenta una delle destinazioni più famose al mondo, è stata riconosciuta grazie a questo timbro. L'iniziativa del Wttc ha ricevuto anche il sostegno dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (Unwto) e il lancio di protocolli globali per recuperare il settore dei viaggi e del turismo è stato accolto da oltre 200 amministratori delegati, inclusi alcuni dei principali gruppi turistici del mondo.ondo. “Il raggiungimento di questo traguardo, con 250 destinazioni in tutto il mondo che ora detengono con orgoglio il nostro marchio di viaggi sicuri, è una testimonianza del duro lavoro svolto per far funzionare il timbro sia per le destinazioni che per i turisti - ha dichiarato Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc -. Con l'aumento delle vaccinazioni a livello globale e con l'allentamento delle restrizioni di viaggio previsto nelle prossime settimane, riteniamo che il marchio Safe Travels si dimostrerà una componente chiave del recupero della destinazione e del ripristino della fiducia dei consumatori. "Stiamo finalmente iniziando a entrare nella nuova normalità di un mondo post-Covid e siamo orgogliosi di aprire la strada a sforzi di recupero coordinati a livello globale". [post_title] => Il marchio Safe Travels del Wttc coinvolge 250 destinazioni nel mondo [post_date] => 2021-02-26T13:21:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1614345683000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "visitbritain" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":10,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":10,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain ha appena pubblicato le sue previsioni sul turismo internazionale per il 2023, con la previsione di una continua e forte ripresa della spesa dei visitatori stranieri. Si prevede che la spesa dei visitatori crescerà più rapidamente del volume, con un aumento della spesa anche per viaggio.\r

La previsione complessiva è di una spesa dei visitatori internazionali nel Regno Unito di 29,5 miliardi di sterline nel 2023, con un aumento del 4% rispetto al massimo storico di spesa di 28,4 miliardi di sterline del 2019. Per quanto riguarda il numero di visite nel Regno Unito, si prevedono 35,1 milioni di visite, l'86% dei 40,9 milioni del 2019.\r

«È fantastico vedere che il turismo continua a riprendersi con forza dopo che il settore ha ricevuto un sostanziale sostegno da parte del Governo durante la pandemia - ha detto Stuart Andrew, ministro del turismo del Regno Unito - Questo previsto aumento della spesa dei visitatori darà un'ulteriore spinta al settore, contribuendo a creare nuovi posti di lavoro e a contribuire alla crescita economica in tutto il Paese».\r

La ricerca ha inoltre dimostrato che i principali fattori che spingono i visitatori a livello globale a scegliere una destinazione sono il \"buon rapporto qualità-prezzo\" e l'\"accoglienza\". Più della metà delle persone intervistate da VisitBritain che erano intenzionate a viaggiare non avevano ancora deciso dove andare, un'opportunità preziosa per influenzare la scelta della destinazione e incentivare le prenotazioni.\r

VisitBritain ha anche aggiornato le previsioni di fine anno per il 2022 a 29,7 milioni di visite internazionali nel Regno Unito, il 73% del 2019, e una spesa di 25,9 miliardi di sterline, il 91% del 2019. Ciò fa seguito a un aumento della spesa dei visitatori stranieri nel Regno Unito quest'anno, con una spesa maggiore per visita e soggiorni più lunghi, secondo gli ultimi dati. \r

«La nostra priorità è stata quella di ricostruire il valore dei visitatori internazionali, quindi è molto incoraggiante vedere la previsione di una continua e forte ripresa della spesa, a sostegno dei posti di lavoro, delle piccole imprese e delle economie locali in tutto il Paese ha affermato il direttore Europa di VisitBritain, Gordon Robson -. Il turismo è un settore estremamente competitivo a livello globale. All'inizio del prossimo anno presenteremo una nuova campagna che ci permetterà di competere vigorosamente nei mercati in cui stiamo registrando una forte crescita. Tra questi ci sono i principali mercati europei, gli Stati Uniti, il nostro mercato inbound più prezioso con una spesa in crescita del 15% quest'anno, così come i Paesi del Golfo\".\r

Il turismo internazionale è valso più di 28 miliardi di sterline per l'economia del Regno Unito nel 2019, essendo la terza industria di servizi di esportazione e un settore fondamentale del commercio britannico.\r

\r

Per l’Italia\r

L’Italia era il 6° mercato più importante per visite e spesa prima del Covid nel 2019. Si prevede che il mercato dei visitatori italiani varrà più di 1,5 miliardi di sterline per l'economia del Regno Unito a partire dal 2028. Il volume delle visite dall'Italia al Regno Unito dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia entro il 2024/25, con una spesa dei visitatori già rilevante nel 2023/24.\r

Si prevede che le visite degli italiani nel Regno Unito cresceranno nei prossimi anni: del 17% a 2,6 milioni di visite nel 2030 (rispetto al 2019); del 46% con 1,6 miliardi di sterline per la spesa dei visitatori nello stesso periodo.\r

L'intenzione di viaggiare è forte. Secondo ETC, il 72% degli italiani ha programmato di viaggiare in patria o in Europa tra ottobre e marzo.\r

Gli italiani sono tra gli europei più desiderosi di visitare la Gran Bretagna, ma siamo in competizione con un forte gruppo di destinazioni europee, per questo il nostro impegno per non perdere quote di mercato si sta intensificando.\r

\r

","post_title":"VisitBritain: forte ripresa nella spesa da parte dei turisti nel 2023","post_date":"2022-12-15T11:48:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671104901000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"425604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Gran Bretagna corre verso l'estate: dall'abolizione di tutte le restrizioni ai viaggi internazionali per tutti i passeggeri in arrivo nel Regno Unito dallo scorso 18 marzo alle prossime celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, il Paese è pronto ad accogliere flussi consistenti di turisti, a cominciare da quelli italiani. Italia che è il 6° mercato in ordine d’importanza per le visite e la spesa del Regno Unito, con 2,2 milioni di visite nel 2019 e un contribuito di oltre 1,1 miliardi di sterline alla spesa dei visitatori nel Paese.\r

\r

Una recente indagine di VisitBritain indica una forte domanda di viaggi dall’Italia: il 90% degli italiani intervistati ha intenzione di fare una vacanza all'estero nei prossimi 12 mesi. Il 57% lo farà sicuramente e, di questi, quasi tre su cinque (57%) non ha ancora prenotato o deciso dove andare, un'opportunità preziosa per VisitBritain di influenzare il processo decisionale, la scelta della destinazione e le prenotazioni. Anche le prenotazioni di voli e gli arrivi nel Regno Unito dall'Europa occidentale continuano a registrare una ripresa. A maggio gli arrivi hanno recuperato più di due terzi di quelli registrati nello stesso mese del 2019, e guardando a maggio-luglio il recupero sale a tre quarti, secondo gli ultimi dati disponibili di Forwardkeys.\r

\r

\"Mentre i media di tutto il mondo rivolgono la loro attenzione alle celebrazioni del Giubileo di Platino e ad alcune delle nostre attrazioni più famose, tra cui Buckingham Palace, abbiamo la fantastica opportunità di mettere in luce la nostra ampia offerta turistica e le esperienze straordinarie che i viaggiatori internazionali possono vivere solo in Gran Bretagna\" dichiara Patricia Yates, ceo di VisitBritain.\r

\r

VisitBritain ha creato un \"hub\" dedicato ai contenuti del Giubileo sul suo sito web globale, che promuove il Patrimonio Reale britannico, le destinazioni e le esperienze Reali con un tocco contemporaneo, raccontando le storie dei luoghi e ispirando i visitatori a scoprire di più, a viaggiare di più e a soggiornare più a lungo nel Paese.","post_title":"Gran Bretagna: il Giubileo della Regina Elisabetta sarà un volano per il rilancio turistico","post_date":"2022-05-26T08:50:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1653555059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"421328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per l'edizione 2022 di ExploreGB Virtual, l’evento promosso da VisitBritain dedicato al travel trade globale, che si terrà online dal 21 al 25 marzo prossimi. Parteciperanno oltre 330 buyer globali che si incontreranno con 370 fornitori dell'industria del turismo e delle destinazioni di tutto il Regno Unito.\r

\r

\"Con il Regno Unito completamente riaperto e un anno di eventi eccezionali - afferma Sally Balcombe, ceo di VisitBritain - il Pease si candida ad essere una destinazione di punta per il turismo globale, e ExploreGB fornisce una preziosa opportunità per lavorare insieme ai nostri partner dell’industria turistica per ricostruire la spesa dei visitatori, ampliare gli itinerari di viaggio e incoraggiare i viaggiatori a rimanere più a lungo ed esplorare maggiormente\".\r

\r

I buyer e i giornalisti dell'industria dei viaggi da più di 20 paesi parteciperanno all'evento, compresi alcuni dai più preziosi mercati per il Regno Unito - Australia, Cina, i mercati del Gulf Co-operation Council, Italia, Francia, Germania, Spagna e Usa.\r

\r

ExploreGB segue il recente lancio della campagna globale di VisitBritain per rilanciare il turismo internazionale. La campagna di marketing GREAT Britain, per la quale sono state investite 10 milioni di sterline \"Welcome to Aanother Side of Britain\", lanciata a febbraio, ha il focus principale sulle città della Gran Bretagna, colpite duramente dall'assenza di visitatori internazionali.\r

\r

Le stime più recenti elaborate da VisitBritain per il 2022 indicano 21,1 milioni di visite nel Regno Unito, il 52% dei livelli del 2019; si prevede una spesa di 16,9 miliardi di sterline, il 59% di quella pre-pandemia.","post_title":"VisitBritain: torna il 21 marzo l'evento trade ExploreGB Virtual","post_date":"2022-03-17T09:36:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1647509787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"418389","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain è pronta per il varo di una nuova campagna di marketing da 10 milioni di sterline, che sarà attiva nella settimana del 14 febbraio nei mercati di Germania, Francia, Italia, Spagna e Paesi Bassi; lancio previsto negli Stati Uniti il 10 febbraio.\r

\r

La campagna di VisitBritain - come si legge dal sito Access All Areas - focalizzerà l'attenzione su città come Londra, Edimburgo e Cardiff che sono state colpite duramente dalla mancanza di visitatori internazionali durante la pandemia e si baserà sul Tourism Recovery Plan del governo, pubblicato nel giugno 2021, che mira a riportare il turismo nazionale e internazionale ai livelli pre-pandemia un anno prima di quanto previsto da previsioni indipendenti.\r

\r

Gli eventi di riferimento evidenziati dal governo per incoraggiare i visitatori internazionali includono il Giubileo di platino della Regina e i Giochi del Commonwealth di Birmingham 2022.\r

\r

\"Oltre ai messaggi di benvenuto e rassicurazione, stiamo accendendo i riflettori sulle nostre città - ha sottolineato Sally Balcombe, ceo di VisitBritain -. Gli eventi di quest'anno, destinati a diventare un richiamo per il turismo globale, presentano anche opportunità per vivere esperienze uniche che i visitatori possono trovare solo qui, e per promuovere la nostra accoglienza e creatività nel mondo\".","post_title":"VisitBritain vara una nuova campagna di marketing da 10 milioni di sterline","post_date":"2022-01-26T12:21:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1643199697000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"413532","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riflettori puntati su Glasgow che, dal 31 ottobre al 12 novembre prossimi, ospiterà la 26a Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Cop26) presso lo Scottish Exhibition Centre. Una prima volta per il Regno Unito e un'occasione imperdibile per VisitBritain per iniziare a parlare di turismo sostenibile.\r

\r

Ecco allora Glasgow, la città verde. e la città più grande della Scozia, riconosciuta come una delle città più impegnate sul fronte green. Con i suoi vasti parchi e giardini, le sue mostre dedicate all’ambiente, i suoi ristoranti ecologici, i suoi mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente, la possibilità di fare shopping sostenibile e i suoi hotel premiati i loro sforzi in termini di ambiente, questa destinazione saprà attivare i viaggiatori che amano essere responsabili.\r

Viaggiare in treno è uno dei modi più sostenibili di spostarsi: il Night Riviera Sleeper train collega Londra Paddington a Penzance e costituisce un modo ecologico per spostarsi verso la costa sud-occidentale dell'Inghilterra e i suoi mille colori. Il Caledonian Sleeper train conduce i passeggeri da Londra ad alcune delle principali destinazioni scozzesi ed è un'ottima opzione per i viaggiatori che desiderano ridurre la propria carbon footprint. Questo treno consentirà di vivere indimenticabili esperienze eco-compatibili: dalle piste ciclabili e dalla cucina sostenibile, alla scienza innovativa a Glasgow.\r

\r

Anche il ricettivo è all'insegna della sostenibilità, fuori dagli itinerari più battuti: dai cottage con il tetto di paglia con caldi caminetti agli accoglienti eco-lodge completi di sauna in legno. Infine, quest'anno sono stati venti i ristoranti britannici e tre quelli irlandesi che hanno ricevuto una stella Michelin verde per la sostenibilità con la pubblicazione della guida del 2021. Si tratta di un nuovo riconoscimento - la Green Star - che indica i ristoranti eccezionali che servono cibo di alta qualità e operano con un focus attendo sugli standard etici e ambientali. ","post_title":"VisitBritain accende i riflettori su Glasgow e sul turismo sostenibile","post_date":"2021-10-28T09:25:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1635413137000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"412429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain ha aperto le iscrizioni per l'edizione 2022 di \"ExploreGB\", che si terrà virtualmente dal 21 al 24 marzo prossimi. \"Grazie all'utilizzo della nostra collaudata piattaforma online, ExploreGB Virtual darà una volta di più ai fornitori dell'industria turistica e alle destinazioni di tutto il Regno Unito la possibilità di confrontarsi con i migliori acquirenti globali - ha dichiarato Sally Balcombe, chief executive di VisitBritain (nella foto) -. La nostra priorità è quella di ricostruire la domanda per la Gran Bretagna e il livello di spesa dei visitatori internazionali, mentre la domanda di viaggio continua la sua ripresa\".\r

\r

L'evento di quattro giorni sarà in grado di mettere in contatto virtuale più di 350 acquirenti internazionali con i fornitori del Regno Unito e le destinazioni in tutto il paese.\r

\r

\"Questo evento commerciale globale rappresenta una preziosa opportunità per fare affari, accedere ai più nuovi prodotti turistici per ampliare gli itinerari di viaggio e guidare le prenotazioni\",.\r

\r

I delegati possono anche esplorare virtualmente gli stand espositivi dal vivo con i fornitori britannici che promuovono i loro prodotti e servizi.\r

\r

","post_title":"VisitBritain incontra il trade con ExploreGB 2022, dal 21 al 24 marzo prossimi","post_date":"2021-10-12T09:10:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1634029829000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"404927","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain/VisitEngland traccia la rotta per sostenere il turismo nella ripartenza e ricostruzione, con previsioni per la spesa turistica internazionale nel Regno Unito che quest'anno non supererà i 6,2 miliardi di sterline, meno di un quarto dei 28,4 miliardi di sterline registrati nel 2019.\r

Mentre le imprese hanno iniziato a riaprire con la speranza di un'estate e un autunno migliori, questo è solo l'inizio e c'è ancora molto da fare mentre l'industria inizia a riprendersi: molta l'attesa per il Tourism Recovery Plan, che definirà il ruolo che il Governo britannico svolgerà per accelerare la ripresa del settore. \"Il turismo ha una comprovata reputazione di traino economico - ha dichiarato il presidente della British Tourist Authority, lord Patrick McLoughlin -. Vale 127 miliardi di sterline per l'economia, l'industria è la terza più importante del Regno Unito e dà lavoro a più di 3,1 milioni di persone. Lavorando insieme per incrementare la domanda e la spesa dei visitatori il più rapidamente possibile, possiamo emergere dalla pandemia come un'industria più resiliente, sostenibile, inclusiva e innovativa\".\r

\r

Recentemente l'agenzia del turismo ha lanciato una campagna da 5 milioni di sterline \"Escape the Everyday - Enjoy the UK this Summer\", per stimolare nuovamente la domanda interna, concentrandosi sulle città e sulle attrazioni turistiche cittadine, nonché sui gateway regionali che sono stati particolarmente colpiti dalla mancanza di visitatori internazionali e che dipendono dai visitatori d'oltremare e dalla loro spesa.\r

Con la ripresa dei viaggi internazionali e una forte domanda repressa in tutto il mondo per tornare a viaggiare, l'obiettivo di VisitBritain è quello di fare in modo che i visitatori scelgano la Gran Bretagna, sia come luogo per fare affari, per ospitare convention o per trascorrere una vacanza.\r

\"I nostri concorrenti stanno preparando le strategie per il ritorno dei turisti internazionali. Tuttavia, abbiamo molto dalla nostra parte. Non solo le nostre nazioni sono ricche di cultura, patrimonio storico e architettonico ed esperienze uniche da offrire, ma i grandi eventi che si svolgeranno qui il prossimo anno sono destinati ad attirare significativi flussi di turisti. I Commonwealth Games di Birmingham 2022, il Giubileo di platino di Sua Maestà La Regina Elisabetta II e il Festival UK 2022 offrono fantastiche opportunità per promuovere la Gran Bretagna a livello globale\".\r

","post_title":"VisitBritain traccia la rotta della ripartenza, per un'industria più sostenibile e innovativa","post_date":"2021-05-31T09:15:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1622452552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"399318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Recuperare la fiducia dei viaggiatori e far comprendere loro che viaggiare, in modo sicuro, è possibile. Questo il messaggio di fondo lanciato da VisitBritain in occasione dell'edizione 2021 - virtuale - di ExploreGB, in scena proprio questa settimana con oltre 350 buyer internazionali che incontreranno online 350 fornitori dell’industria turistica e destinazioni da tutto il Regno Unito. \r

\r

Un messaggio che mette in risalto gli sforzi compiuti dal Paese per riconquistare il terreno perso durante il 2020, grazie soprattutto agli investimenti sulla sicurezza, su normative precise e su un prodotto oggi più che mai ideale per rispondere alle esigenze di chi tornerà a viaggiare, e non saranno in pochi. A cominciare dai turisti europei, bacino d’utenza da sempre strategico per Uk, che oggi lo diventa “ancora di più visto che la ripresa dei viaggi lungo raggio sarà successiva” ricorda Robin Johnson, direttore Europa di VisitBritain. Un mercato che in epoca pre-covid portava nel Regno Unito 25 milioni di visitatori all’anno, il 61% del totale, che spendevano 10,7 miliardi di sterline, (47% del dato complessivo): “Ora, a dispetto di Brexit, l’attrattività del Regno Unito è inalterata, gli europei sanno che potranno continuare a viaggiare senza visto; fino al 1° ottobre si potranno utilizzare le carte di identità nazionali e poi sarà sufficiente il passaporto”.\r

\r

Il ritorno degli italiani, in particolare, è molto atteso: “L’Italia si posizionava quale sesto mercato sia per arrivi sia per capacità di spesa - sottolinea Sally Balcombe, ceo di VisitBritain (nella foto) -, e non vediamo l’ora di accogliere nuovamente, quando sarà possibile, i turisti italiani, pur sapendo che, come già accaduto l’estate scorsa, saranno i mercati domestici a riprendersi per primi. In questo momento ci preme particolarmente comunicare ai nostri partner tour operator e agenti viaggio quanto sia sicuro viaggiare e riconquistare così la fiducia dei clienti”. E la Gran Bretagna, secondo il ceo, è ben posizionata per farlo: “Da una parte grazie alle normative e ai protocolli di sicurezza e igiene (il programma ‘We’re good to go’ è stato sottoscritto da oltre 44.000 operatori/attività e ne certifica la corretta rispondenza ai requisiti di sicurezza anti-Covid), dall’altra grazie alla campagna vaccinale in corso che prevede la vaccinazione dell’intera popolazione adulta entro luglio”. Il passo successivo in vista dell’estate è quello della “campagna promozionale a livello europeo, ‘Escape the Everyday', che incentiva a lasciarci etteralmente alle spalle i giorni difficili che tutti abbiamo vissuto in questi lunghi mesi”.\r

\r

Le più recenti previsioni relative all’inbound europeo 2021 evidenziano una crescita del 21% in termini di visitatori sul 2020 (11,7 milioni), dato che si traduce in una flessione del 71% nel confronto con il 2019; la spesa turistica si attesterebbe a 6,6 miliardi di sterline, cioè il +16% rispetto al 2020 ma, ancora, un calo del 77% sul 2019.\r

\r

L’indagine sul ‘travel sentiment’ degli europei rivela comunque che il 67% degli europei intervistati in 14 paesi chiave ha dichiarato di voler fare un viaggio a livello internazionale quest’anno, e il 36% sostiene che lo farà sicuramente. I due terzi dei potenziali viaggiatori non ha ancora deciso dove andare e questo ci dice quanto sarà importante avere la possibilità di influenzare queste decisioni.\r

\r

E sono infine i numeri di Oxford Economics a decretare che gli arrivi nel Regno Unito torneranno a una sorta di normalità pre-Covid non prima del 2025, ma la spesa turistica tarderà fino al 2027 per recuperare i livelli di un tempo.","post_title":"VisitBritain, Sally Balcombe: \"Recuperiamo la fiducia dei viaggiatori\"","post_date":"2021-03-03T10:36:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1614767817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"399094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il marchio Safe Travels del Wttc, lanciato nel maggio 2020, è stato assegnato a un totale di 250 destinazioni nel mondo. Il World Travel & Tourism Council è stato continuamente in prima linea nel guidare il settore privato negli sforzi per ricostruire la fiducia dei consumatori globali e incoraggiare il ritorno ai viaggi sicuri. Il marchio, sviluppato per aiutare a ripristinare la fiducia nei viaggiatori e mira a rilanciare il settore globale dei viaggi e del turismo che è stato devastato dalla pandemia COVID-19, viene ora utilizzato da molti altri paesi con Honduras, Belize e Malawi, le ultime destinazioni per entrare a far parte della lista in continua crescita. Anche VisitBritain, che rappresenta una delle destinazioni più famose al mondo, è stata riconosciuta grazie a questo timbro.\r

\r

L'iniziativa del Wttc ha ricevuto anche il sostegno dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (Unwto) e il lancio di protocolli globali per recuperare il settore dei viaggi e del turismo è stato accolto da oltre 200 amministratori delegati, inclusi alcuni dei principali gruppi turistici del mondo.ondo.\r

\r

“Il raggiungimento di questo traguardo, con 250 destinazioni in tutto il mondo che ora detengono con orgoglio il nostro marchio di viaggi sicuri, è una testimonianza del duro lavoro svolto per far funzionare il timbro sia per le destinazioni che per i turisti - ha dichiarato Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc -. Con l'aumento delle vaccinazioni a livello globale e con l'allentamento delle restrizioni di viaggio previsto nelle prossime settimane, riteniamo che il marchio Safe Travels si dimostrerà una componente chiave del recupero della destinazione e del ripristino della fiducia dei consumatori.\r

\r

\"Stiamo finalmente iniziando a entrare nella nuova normalità di un mondo post-Covid e siamo orgogliosi di aprire la strada a sforzi di recupero coordinati a livello globale\".","post_title":"Il marchio Safe Travels del Wttc coinvolge 250 destinazioni nel mondo","post_date":"2021-02-26T13:21:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1614345683000]}]}}